Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

Osano

osano.com

Osano — це комплексна платформа конфіденційності даних, яка допомагає організаціям створювати, керувати та масштабувати свої програми конфіденційності. Платформа надає просте у використанні рішення для отримання згоди, прав суб’єктів даних, оцінювання, управління ризиками постачальників тощо, допомагаючи організаціям залишатися сумісними, підвищувати довіру своїх клієнтів і партнерів і діяти правильно. Завдяки Osano фахівці з конфіденційності можуть керувати своєю повною програмою конфіденційності в одному місці, уникаючи використання кількох інструментів або складних платформ із трудомісткими впровадженнями, які довше залишають організації поза відповідністю. Платформа Osano заощаджує час і зусилля, автоматизуючи складні завдання відповідності, уникаючи помилок і ризиків, пов’язаних з ручними процесами. Такі функції, як автоматизація керування згодою та автоматизація прав суб’єктів, звільняють спеціалістів із конфіденційності зосередитися на своїх найважливіших пріоритетах. Положення про конфіденційність є складними та постійно змінюються, тому щоб бути в курсі останніх нормативних змін, потрібна команда професіоналів. Глобальна команда експертів Osano з питань конфіденційності постійно стежить за ситуацією з конфіденційністю щодо будь-яких питань, починаючи від нових законів і закінчуючи постановами органів із захисту даних, і відповідно оновлює платформу Osano. Osano Regulatory Guidance надає зведення та дії щодо всіх змін конфіденційності та законодавства в усьому світі, допомагаючи вам дотримуватися норм конфіденційності в понад 50 країнах і зміцнювати довіру клієнтів і партнерів. На відміну від більшості постачальників конфіденційності, які пропонують складні та складні у використанні рішення, Osano пропонує просту та інтуїтивно зрозумілу платформу, що підтримується єдиною в галузі технологією «Без штрафів. Без штрафних санкцій». Ця обіцянка гарантує клієнтам, що вони можуть покладатися на платформу, щоб залишатися сумісною, не боячись штрафів чи пені. Деякі з найбільш надійних світових брендів, зокрема Barclays, New Relic і Vera Bradley, покладаються на Osano щодо конфіденційності своїх даних.