Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie - Найпопулярніші застосунки - Кіпр Найпопулярніші Нещодавно додані

Файли cookie — це невеликі текстові файли, які використовуються для моніторингу інформації про користувачів, наприклад IP-адрес і дій у веб-переглядачі, коли вони відвідують веб-сайт компанії. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie перевіряє веб-сайти для виявлення та каталогізації різних технологій відстеження, таких як файли cookie, маяки, теги, пікселі відстеження, локальні об’єкти, плагіни та інтегрований вміст, наприклад відео. Це дає змогу компаніям розкривати ці трекери користувачам, отримувати згоду на відстеження користувачів і дотримуватися правил конфіденційності, таких як GDPR та ePrivacy, які вимагають згоди користувача перед увімкненням файлів cookie. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie зазвичай складається з легких сценаріїв, які легко розгортати на існуючих веб-сайтах. Після завершення сканування файлів cookie та трекерів програмне забезпечення створює сповіщення про файли cookie, що містить результати. Команди з питань конфіденційності можуть інтегрувати це повідомлення у форми згоди та політику конфіденційності. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie часто працює разом із програмним забезпеченням для керування згодою, щоб автоматизувати обробку налаштувань відстеження користувачів. Воно відрізняється від програмного забезпечення для керування тегами, яке зосереджується на допомозі маркетологам у керуванні трекерами переважно для рекламних цілей. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie спеціально розроблено, щоб допомогти групі з питань конфіденційності компанії визначити технології відстеження веб-сайтів на відповідність нормам щодо конфіденційності, забезпечуючи захист даних користувачів.