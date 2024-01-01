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Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie - Найпопулярніші застосунки - Ангілья
Файли cookie — це невеликі текстові файли, які використовуються для моніторингу інформації про користувачів, наприклад IP-адрес і дій у веб-переглядачі, коли вони відвідують веб-сайт компанії. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie перевіряє веб-сайти для виявлення та каталогізації різних технологій відстеження, таких як файли cookie, маяки, теги, пікселі відстеження, локальні об’єкти, плагіни та інтегрований вміст, наприклад відео. Це дає змогу компаніям розкривати ці трекери користувачам, отримувати згоду на відстеження користувачів і дотримуватися правил конфіденційності, таких як GDPR та ePrivacy, які вимагають згоди користувача перед увімкненням файлів cookie. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie зазвичай складається з легких сценаріїв, які легко розгортати на існуючих веб-сайтах. Після завершення сканування файлів cookie та трекерів програмне забезпечення створює сповіщення про файли cookie, що містить результати. Команди з питань конфіденційності можуть інтегрувати це повідомлення у форми згоди та політику конфіденційності. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie часто працює разом із програмним забезпеченням для керування згодою, щоб автоматизувати обробку налаштувань відстеження користувачів. Воно відрізняється від програмного забезпечення для керування тегами, яке зосереджується на допомозі маркетологам у керуванні трекерами переважно для рекламних цілей. Програмне забезпечення для відстеження файлів cookie спеціально розроблено, щоб допомогти групі з питань конфіденційності компанії визначити технології відстеження веб-сайтів на відповідність нормам щодо конфіденційності, забезпечуючи захист даних користувачів.
Запит на новий застосунок
Silktide
silktide.com
Silktide надає вам усе необхідне, щоб покращити свій веб-сайт, завдяки автоматизованому тестуванню доступності, оптимізації вмісту та цифровому маркетингу на одній платформі. Тисячі клієнтів щороку використовують Silktide для аналізу десятків мільйонів веб-сайтів. Ми покриваємо майже всі аспекти ваш...
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа керування згодою на файли cookie CMP. CookieFirst пропонує автоматичну згоду на файли cookie, періодичне сканування файлів cookie, автоматичний генератор політики щодо файлів cookie понад 40 мовами, інтеграцію з Google Tag Manager і Google Consent Mode та багато інших функцій керування зг...
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script — це просте у використанні рішення для дотримання всіх правил використання файлів cookie. Скануйте файли cookie вашого веб-сайту та дозвольте відвідувачам контролювати свою конфіденційність.
OneTrust
onetrust.com
Наша платформа Trust Intelligence Platform допомагає організаціям об’єднувати дані, команди та процеси. Дізнайтеся, як OneTrust створює та реалізує довіру в бізнесі.
TermsFeed
termsfeed.com
Генератор політики конфіденційності, положень і умов, ліцензійної угоди, застереження тощо. Для веб-сайтів, мобільних додатків, SaaS, Facebook.
TrustArc
truste.com
Лідери конфіденційності спрощують і автоматизують свої програми конфіденційності за допомогою платформи управління конфіденційністю TrustArc. Ця єдина платформа забезпечується унікальним поєднанням інфраструктури конфіденційності, розуміння, інтелекту, знань і операцій. Лише TrustArc може забезпечит...
Osano
osano.com
Osano — це універсальна платформа конфіденційності даних, яка допомагає організаціям створювати, керувати та масштабувати свої програми конфіденційності. Платформа надає просте у використанні рішення для отримання згоди, прав суб’єктів даних, оцінювання, управління ризиками постачальників тощо, допо...
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягаєт...
DATEV
datev.de
DATEV одним реченням: податкові консультанти, юристи, аудитори, малі та середні підприємства, муніципалітети та засновники, які використовують програмне забезпечення DATEV, яке відповідає всім вимогам за високими стандартами щодо... Показати більше надійності, актуальності, захисту та безпеки даних.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes — це провідна на ринку платформа керування згодою (CMP), якій довіряють понад 1,4 мільйона веб-сайтів у всьому світі. Ми допомагаємо компаніям дотримуватися норм конфіденційності даних, таких як GDPR, CCPA, LGPD, POPIA тощо, щоб звільнити їх від проблем із конфіденційністю та штрафів за не...
Zendata
zendata.dev
Повноцінна хмарна платформа захисту даних за допомогою сканування конфіденційності в реальному часі, моніторингу та виправлення для підприємств.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — це комплексне рішення, розроблене, щоб допомогти вам у відповідності з GDPR і CCPA. Це платформа керування згодою, яка має вбудовану автоматизовану політику конфіденційності та політику файлів cookie. TRUENDO — це високоавтоматизоване, гнучке та надійне програмне забезпечення, яке можна вс...
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager виділяється як найкращий інструмент керування згодою на файли cookie, пропонуючи повне налаштування за допомогою візуального редактора, CSS і HTML і можливостей "PUR". Його функція звітування в реальному часі з 12 параметрами, понад 30 показниками та інтеграцією API гарантує, що ви бу...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy допомагає компаніям зробити свої веб-сайти сумісними з GDPR (Європа), CCPA (Каліфорнія) і LGPD (Бразилія) за допомогою провідного в галузі рішення для отримання згоди на файли cookie та керування банерами. Зробіть свій веб-сайт сумісним із GDPR, CCPA та LGPD за допомогою нашого потужн...
Seers
seersco.com
Платформа управління згодою Seers — це провідний у світі банер згоди на використання файлів cookie, якому довіряють понад 50 000 компаній у Великій Британії та відповідає вимогам GDPR, CCPA, PECR і LGPD. Платформа керування згодою Seers має комплексне рішення для вашого веб-сайту. Ви можете скануват...
Securiti
securiti.ai
Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Ce...
ObservePoint
observepoint.com
Веб-сайти складні. Вони важливі для іміджу та зростання вашої компанії, а також для конфіденційності та довіри ваших клієнтів. Але на веб-сайтах так багато динамічних частин і сторінок, що майже неможливо встигати за всіма ними весь час. Платформа Web Governance від ObservePoint автоматизує сканува...
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа M...
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics є світовим лідером на ринку платформ керування згодою (CMP). Ми дозволяємо компаніям збирати, сигналізувати, керувати та документувати згоди користувачів на веб-сайтах і в додатках, щоб досягти відповідності глобальним нормам конфіденційності, таким як GDPR, ePrivacy, Закон про цифрові ...