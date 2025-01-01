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Інструменти оптимізації рівня конверсії
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Інструменти оптимізації рівня конверсії - Найпопулярніші застосунки

Інструменти оптимізації рівня конверсії (CRO) представляють собою категорію програмного забезпечення, оснащеного можливостями тестування та візуалізації, спрямовані на покращення взаємодії з користувачем і підвищення коефіцієнтів конверсії для компаній. Працюючи в тандемі з програмним забезпеченням цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів, інструменти CRO збирають і аналізують дані про шаблони використання веб-сайту. Досліджуючи інформацію, вони точно визначають можливості оптимізації зручності використання та підвищення привабливості. Різноманітні типи інструментів CRO виконують різні функції, починаючи від оцінки поточних коефіцієнтів конверсії до експериментів із новими веб-сайтами, щоб оцінити їхній вплив на коефіцієнти конверсії.

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Wix

Wix

wix.com

Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.

Miro

Miro

miro.com

Міро – це візуальний робочий простір для командної роботи, який дозволяє користувачам спільно створювати та візуалізувати ідеї без обмежень простору.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

Elicit

Elicit

elicit.org

Elicit - це дослідницький асистент на базі AI, який допомагає класифікувати дані, формулювати дослідницькі питання та шукати публікації.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry – це платформа для моніторингу помилок та продуктивності додатків, що допомагає розробникам визначати та управляти помилками в реальному часі.

Duda

Duda

duda.co

Duda - платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, призначена для агентств та бізнесів з можливостями електронної комерції та SEO.

Framer

Framer

framer.com

Framer - це веб-додаток для прототипування та створення веб-сайтів без коду. Він має інтуїтивний інтерфейс та підтримує співпрацю в реальному часі.

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Microsoft Clarity - безкоштовний інструмент для аналізу поведінки користувачів на сайтах, який надає запис сеансів, теплові карти та відстеження подій.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels — це платформа для створення воронок продажу, що дозволяє без технічних навичок швидко виготовляти веб-сторінки для конвертації відвідувачів у клієнтів.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, що надає теплові карти, записи сеансів та опитування для покращення досвіду користувачів.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel - це сервіс аналітики, що відстежує взаємодії користувачів з веб та мобільними додатками, надаючи інструменти для аналізу поведінки та утримання.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder.io - це платформа для швидкого перетворення дизайнів у код, що дозволяє розробникам та маркетологам створювати веб- та мобільні досвіди без залежності від інженерії.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic - це візуальна платформа для розробки веб-додатків, що дозволяє командам ефективно створювати сайти та інструменти без глибоких знань програмування.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.

Keap

Keap

keap.com

Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorik - платформа для створення веб-сайтів за допомогою AI, яка дозволяє користувачам швидко створити сайти без досвіду в дизайні чи програмуванні.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce - це конструктор цільових сторінок, який дозволяє користувачам створювати та оптимізувати сторінки для маркетингових кампаній.

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink допомагає створювати мікро-цільові сторінки з кількома посиланнями для Instagram, інтегруючи відео, зображення та платіжні системи.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Twipla - платформа веб-аналітики для аналізу поведінки відвідувачів, з можливістю збору даних без cookies та забезпеченням конфіденційності.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Zoho PageSense - це платформа для веб-аналітики, яка допомагає оптимізувати сайти, аналізуючи поведінку відвідувачів і підвищуючи конверсії.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

WebinarJam - це платформа для проведення вебінарів, що підтримує живі трансляції з інтерактивними функціями, такими як чат, опитування та повторні вебінари.

Yandex Metrica

Yandex Metrica

metrica.yandex.com

Yandex Metrica - безкоштовний сервіс веб-аналітики, який відстежує та аналізує трафік на сайті, поведінку користувачів та джерела відвідувань.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Амплітуда - це платформа для аналітики продуктів, яка допомагає підприємствам відстежувати взаємодію користувачів з продуктами та покращувати їх на основі отриманих даних.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia - це платформа пошуку на основі AI, що забезпечує швидкий та релевантний доступ до контенту для користувачів через різні пристрої.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory — це платформа для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, яка допомагає виявити проблеми та вдосконалити цифровий досвід.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Acumbamail — платформа для електронного та SMS маркетингу, створення цільових сторінок і автоматизації кампаній зі зручною аналітикою.

PostHog

PostHog

posthog.com

PostHog - це відкритий інструмент для аналітики, тестування та управління функціями, що допомагає розробникам створювати кращі продукти.

Pendo

Pendo

pendo.io

Pendo - платформа для аналізу досвіду користувачів, що допомагає зрозуміти їх взаємодію з продуктом та покращити його, використовуючи зворотній зв'язок та аналітику.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp - це інструмент для створення карт сайтів, потоків користувачів та прототипів, який підтримує командну роботу над UX-дизайном у реальному часі.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Smartlook - це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках, який надає інформацію про взаємодію відвідувачів.

Onepage

Onepage

onepage.io

Onepage - інструмент для швидкого створення веб-сайтів, лендінгів, Linktree та опитувань з акцентом на продуктивність та зручність використання.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Dragonfly AI аналізує контент за допомогою прогнозних теплових карт, показуючи, що привертає увагу аудиторії, щоб покращити ефективність і конверсію.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode - платформа для інтеграції фізичних та цифрових каналів, що допомагає бізнесам збирати дані та покращувати взаємодію з клієнтами через QR-коди.

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Phonesites дозволяє швидко створювати веб-сайти, лендинг-сторінки, опитування та електронні візитки прямо з телефону.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Swipe Pages - це конструктор цільових сторінок, що дозволяє створювати оптимізовані AMP-сторінки для мобільних пристроїв з легкістю.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io – це перший редактор цільових сторінок для електронної комерції, що дозволяє швидко створювати привабливі цільові сторінки.

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak - платформа для досліджень UX, що пропонує інструменти для тестування веб-сайтів, мобільних додатків та прототипів, аналізуючи поведінку користувачів.

UXPressia

UXPressia

uxpressia.com

UXPressia - це платформа для спільного картографування досвіду клієнтів, яка дозволяє створювати та ділитися картами подорожей, персонами та картами впливу онлайн.

Stormly

Stormly

stormly.com

Stormly - додаток, який допомагає зрозуміти поведінку користувачів та покращити продукт за допомогою AI та налаштованих інформаційних панелей.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat - аналітична платформа для реального часу, яка допомагає видавцям відстежувати взаємодію з контентом та приймати рішення щодо його оптимізації.

involve.me

involve.me

involve.me

Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange - інструмент для аналізу поведінки відвідувачів на веб-сайтах. Дозволяє відстежувати кліки, прокрутки та покращувати конверсії.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket - інструмент для моніторингу веб-і мобільних додатків, що дозволяє аналізувати поведінку користувачів та відстежувати помилки.

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Інструменти оптимізації рівня конверсії - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog