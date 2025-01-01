Магазин вебзастосунків Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

Пошук

✨ WebCatalog Desktop ✨ Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності. Завантажити WebCatalog Desktop Дізнатися більше

Найпопулярніші Нещодавно додані Інструменти оптимізації рівня конверсії - Найпопулярніші застосунки

Інструменти оптимізації рівня конверсії (CRO) представляють собою категорію програмного забезпечення, оснащеного можливостями тестування та візуалізації, спрямовані на покращення взаємодії з користувачем і підвищення коефіцієнтів конверсії для компаній. Працюючи в тандемі з програмним забезпеченням цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів, інструменти CRO збирають і аналізують дані про шаблони використання веб-сайту. Досліджуючи інформацію, вони точно визначають можливості оптимізації зручності використання та підвищення привабливості. Різноманітні типи інструментів CRO виконують різні функції, починаючи від оцінки поточних коефіцієнтів конверсії до експериментів із новими веб-сайтами, щоб оцінити їхній вплив на коефіцієнти конверсії.