Інструменти оптимізації рівня конверсії - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти оптимізації рівня конверсії (CRO) представляють собою категорію програмного забезпечення, оснащеного можливостями тестування та візуалізації, спрямовані на покращення взаємодії з користувачем і підвищення коефіцієнтів конверсії для компаній. Працюючи в тандемі з програмним забезпеченням цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів, інструменти CRO збирають і аналізують дані про шаблони використання веб-сайту. Досліджуючи інформацію, вони точно визначають можливості оптимізації зручності використання та підвищення привабливості. Різноманітні типи інструментів CRO виконують різні функції, починаючи від оцінки поточних коефіцієнтів конверсії до експериментів із новими веб-сайтами, щоб оцінити їхній вплив на коефіцієнти конверсії.
Запит на новий застосунок
Wix
wix.com
Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.
Webflow
webflow.com
Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.
Miro
miro.com
Міро – це візуальний робочий простір для командної роботи, який дозволяє користувачам спільно створювати та візуалізувати ідеї без обмежень простору.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
Elicit
elicit.org
Elicit - це дослідницький асистент на базі AI, який допомагає класифікувати дані, формулювати дослідницькі питання та шукати публікації.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Sentry
sentry.io
Sentry – це платформа для моніторингу помилок та продуктивності додатків, що допомагає розробникам визначати та управляти помилками в реальному часі.
Duda
duda.co
Duda - платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, призначена для агентств та бізнесів з можливостями електронної комерції та SEO.
Framer
framer.com
Framer - це веб-додаток для прототипування та створення веб-сайтів без коду. Він має інтуїтивний інтерфейс та підтримує співпрацю в реальному часі.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity - безкоштовний інструмент для аналізу поведінки користувачів на сайтах, який надає запис сеансів, теплові карти та відстеження подій.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — це платформа для створення воронок продажу, що дозволяє без технічних навичок швидко виготовляти веб-сторінки для конвертації відвідувачів у клієнтів.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, що надає теплові карти, записи сеансів та опитування для покращення досвіду користувачів.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel - це сервіс аналітики, що відстежує взаємодії користувачів з веб та мобільними додатками, надаючи інструменти для аналізу поведінки та утримання.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
Builder.io
builder.io
Builder.io - це платформа для швидкого перетворення дизайнів у код, що дозволяє розробникам та маркетологам створювати веб- та мобільні досвіди без залежності від інженерії.
AWeber
aweber.com
AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic - це візуальна платформа для розробки веб-додатків, що дозволяє командам ефективно створювати сайти та інструменти без глибоких знань програмування.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
Dorik
dorik.com
Dorik - платформа для створення веб-сайтів за допомогою AI, яка дозволяє користувачам швидко створити сайти без досвіду в дизайні чи програмуванні.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce - це конструктор цільових сторінок, який дозволяє користувачам створювати та оптимізувати сторінки для маркетингових кампаній.
Taplink
taplink.at
Taplink допомагає створювати мікро-цільові сторінки з кількома посиланнями для Instagram, інтегруючи відео, зображення та платіжні системи.
TWIPLA
twipla.com
Twipla - платформа веб-аналітики для аналізу поведінки відвідувачів, з можливістю збору даних без cookies та забезпеченням конфіденційності.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense - це платформа для веб-аналітики, яка допомагає оптимізувати сайти, аналізуючи поведінку відвідувачів і підвищуючи конверсії.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam - це платформа для проведення вебінарів, що підтримує живі трансляції з інтерактивними функціями, такими як чат, опитування та повторні вебінари.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex Metrica - безкоштовний сервіс веб-аналітики, який відстежує та аналізує трафік на сайті, поведінку користувачів та джерела відвідувань.
Amplitude
amplitude.com
Амплітуда - це платформа для аналітики продуктів, яка допомагає підприємствам відстежувати взаємодію користувачів з продуктами та покращувати їх на основі отриманих даних.
Algolia
algolia.com
Algolia - це платформа пошуку на основі AI, що забезпечує швидкий та релевантний доступ до контенту для користувачів через різні пристрої.
FullStory
fullstory.com
FullStory — це платформа для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, яка допомагає виявити проблеми та вдосконалити цифровий досвід.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail — платформа для електронного та SMS маркетингу, створення цільових сторінок і автоматизації кампаній зі зручною аналітикою.
PostHog
posthog.com
PostHog - це відкритий інструмент для аналітики, тестування та управління функціями, що допомагає розробникам створювати кращі продукти.
Pendo
pendo.io
Pendo - платформа для аналізу досвіду користувачів, що допомагає зрозуміти їх взаємодію з продуктом та покращити його, використовуючи зворотній зв'язок та аналітику.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp - це інструмент для створення карт сайтів, потоків користувачів та прототипів, який підтримує командну роботу над UX-дизайном у реальному часі.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook - це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках, який надає інформацію про взаємодію відвідувачів.
Onepage
onepage.io
Onepage - інструмент для швидкого створення веб-сайтів, лендінгів, Linktree та опитувань з акцентом на продуктивність та зручність використання.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Dragonfly AI аналізує контент за допомогою прогнозних теплових карт, показуючи, що привертає увагу аудиторії, щоб покращити ефективність і конверсію.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode - платформа для інтеграції фізичних та цифрових каналів, що допомагає бізнесам збирати дані та покращувати взаємодію з клієнтами через QR-коди.
Phonesites
phonesites.com
Phonesites дозволяє швидко створювати веб-сайти, лендинг-сторінки, опитування та електронні візитки прямо з телефону.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages - це конструктор цільових сторінок, що дозволяє створювати оптимізовані AMP-сторінки для мобільних пристроїв з легкістю.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
OpenText
opentext.com
OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak - платформа для досліджень UX, що пропонує інструменти для тестування веб-сайтів, мобільних додатків та прототипів, аналізуючи поведінку користувачів.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io – це перший редактор цільових сторінок для електронної комерції, що дозволяє швидко створювати привабливі цільові сторінки.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia - це платформа для спільного картографування досвіду клієнтів, яка дозволяє створювати та ділитися картами подорожей, персонами та картами впливу онлайн.
Stormly
stormly.com
Stormly - додаток, який допомагає зрозуміти поведінку користувачів та покращити продукт за допомогою AI та налаштованих інформаційних панелей.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat - аналітична платформа для реального часу, яка допомагає видавцям відстежувати взаємодію з контентом та приймати рішення щодо його оптимізації.
involve.me
involve.me
Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange - інструмент для аналізу поведінки відвідувачів на веб-сайтах. Дозволяє відстежувати кліки, прокрутки та покращувати конверсії.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket - інструмент для моніторингу веб-і мобільних додатків, що дозволяє аналізувати поведінку користувачів та відстежувати помилки.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.