Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти оптимізації рівня конверсії (CRO) представляють собою категорію програмного забезпечення, оснащеного можливостями тестування та візуалізації, спрямовані на покращення взаємодії з користувачем і підвищення коефіцієнтів конверсії для компаній. Працюючи в тандемі з програмним забезпеченням цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів, інструменти CRO збирають і аналізують дані про шаблони використання веб-сайту. Досліджуючи інформацію, вони точно визначають можливості оптимізації зручності використання та підвищення привабливості. Різноманітні типи інструментів CRO виконують різні функції, починаючи від оцінки поточних коефіцієнтів конверсії до експериментів із новими веб-сайтами, щоб оцінити їхній вплив на коефіцієнти конверсії.
Запит на новий застосунок
EQUP
equp.com
EQUP — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає власникам бізнесу оптимізувати бізнес-процеси, такі як маркетинг, продажі, виставлення рахунків, зв’язок тощо. З EQUP власникам бізнесу не потрібно погоджуватися на загальні рішення; він пропонує галузеві рішення для їхніх бізнес-проблем незалежно від сфери послуг, SAAS чи електронної комерції. EQUP — це єдине на ринку програмне забезпечення CRM+Marketing Automation, яке пропонує вам можливість керувати кількома компаніями за допомогою одного облікового запису та однієї підписки. Не потрібно купувати новий план, щоб керувати іншими бізнесами. Функція об’єднання ресурсів EQUP дозволяє об’єднувати ваші електронні листи, користувачів, угоди, теги, завдання, зустрічі тощо між вашими компаніями, щоб жодна функція не залишалася невикористаною. У EQUP усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу, доступні в одному місці, що полегшує керування вашим бізнесом без необхідності вивчати кілька програм і перемикатися між ними для отримання необхідної інформації. Ви також матимете доступ до спеціального менеджера облікового запису, який не лише допоможе вам із адаптацією, але також буде готовий допомогти вам із вашими потребами в програмному забезпеченні.
Morphic
getmorphic.com
Morphic — це платформа SaaS без коду, яка автоматизує послуги з розробки та розробки веб-сайтів агентства, дизайн маркетингових матеріалів, керівництво по стилю бренду та інструкції для конкретних компаній. Наші користувачі економлять час і гроші, надаючи можливість будь-кому, хто має на увазі бачення бренду, створити та керувати високоякісним індивідуальним веб-сайтом, інтегрованим у ваш повний пакет технологій. Користувачі можуть впроваджувати зміни, які вони хочуть бачити, завдяки результатам професійної якості агентства та використовувати Morphic як джерело правди для управління брендом. Morphic постійно оновлює платформу для пошукової оптимізації, відповідності вимогам, тенденцій дизайну та найкращих практик, а також для підтримки додаткових функцій веб-сайту та інтеграції. Це також гарантує, що всі веб-сайти працюють на найнадійнішій і продуктивній інфраструктурі. Морфічні веб-сайти часто отримують 100 балів Google Lighthouse Best Practice та SEO.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — це рішення для автоматизації маркетингу та маркетингу електронною поштою, розроблене для малих підприємств, що швидко розвиваються, з обмеженими бюджетами. Наша мета — надати функції корпоративного рівня деяких наших найбільших конкурентів за доступною для кожного ціною. У більшості випадків ніколи не потрібно платити тисячі доларів за ці додаткові функції, але вони просто не коштують так багато, щоб справді працювати. Наші ціни встановлені таким же чином. Якщо ви новачок, використовуйте
Kickpages
kickpages.com
Kickpages - це додаток для створення цільових сторінок, сайтів та маркетингових воронок, що дозволяє користувачам персоналізувати content відповідно до їх потреб.
Airtory
airtory.com
Airtory-це креативна платформа управління, яка дозволяє рекламодавцям створювати високоефективні та залучати багату рекламу медіа-дисплеїв протягом декількох хвилин. Залучайте свої перспективи, забезпечуйте кращу та вищу рентабельність рентабельності інвестицій та вдосконалюйте залучення до бренду з легкими медіа-оголошеннями Airtory в Airtory! У нас є 500+ шаблонів по настільних, мобільних, рідних та інтерактивних відео (хоча ми можемо створити замовлені шаблони лише для вас, або ми знайшли спосіб поглинання оголошень, вбудованих у веб -дизайнер Google, та запуску їх як теги Airtory, для ті самі власні одноразові). Вони можуть бути легко реалізовані в DSP або на прямих видавців. З зростанням популярності платформ CTV та OTT, Airtory також представив відеорекламу, що підтримують динамічний вміст, інтерактивні функції та QR -коди. Ці оголошення можуть бути реалізовані на всіх платформах CTV та OTT, що дозволяє рекламодавцям спілкуватися і з цими користувачами. Ви можете ознайомитись із багатими медіа -оголошеннями Airtory на сторінці вітрини: https://formats.airtory.com/ Крім того та керувати прямими рекламними кампаніями автономно. Багатий медіа -будівельник Airtory також може бути інтегрований, що є лише вишнею зверху! І останнє, але не в останню чергу, Airtory має додаткові функції, які можуть підняти ваші багаті медіа -кампанії на наступний рівень. Створіть гіпер-персональні оголошення за допомогою DCO Suite Airtory або використовуйте нашого будівельника цільових сторінок, щоб включити його як пропозицію у наступну кампанію. Коротше кажучи, ми швидший, дешевший, простіший та більш спритний постачальник у вертикалі створення/монетизації AD.
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels — це універсальна платформа для створення воронки та веб-сайту, якою користуються приватні особи та компанії. Завдяки 1000 інтеграцій, 12 різним платіжним процесорам, доступним API та веб-перехоплювачам ви також маєте можливість: - Створювати приголомшливі веб-сайти за допомогою нашого конструктора веб-сайтів з перетягуванням. Існує 100 готових шаблонів, які оптимізовані для мобільних пристроїв і не потребують кодування. - Створіть епічні воронки продажів - Створіть власний магазин електронної комерції - Створіть і продайте курси та членство - Керування CRM Усім, хто шукає більш універсальну та економічно ефективну програмну платформу - Elite Funnels для вас!
Force24
force24.co.uk
Розвивайте та розширюйте свою аудиторію за допомогою Force24, потужної платформи автоматизації маркетингу, яка забезпечує змістовні розмови 24 години на добу.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — це комплексний конструктор послідовності для електронної комерції. Створюйте, тестуйте та персоналізуйте спливаючі вікна, форми, тести, рекомендації продуктів, цільові сторінки тощо – без кодування чи розробників. ПЕРЕД ПЕРЕВЕРШЕННЯМ: Ваша послідовність конверсій – це хаотичний безлад програм, плагінів, сценаріїв і заповнювачів. Це не персоналізовано. Звітність заплутана. Внесення змін займає тижні в очікуванні розробників. Зростаючий дохід означає платити за збільшення трафіку. ПІСЛЯ КОНВЕРТУВАННЯ: усі конверсійні кампанії вашого магазину організовано на одній інформаційній панелі. Звітність зрозуміла. Проводити експерименти з воронкою легко. Внесення змін за допомогою конструктора воронки займає кілька хвилин. Ви збільшуєте рентабельність інвестицій у рекламу та максимізуєте дохід від відвідувача веб-сайту. Запустіть послідовності розширень списків: • Швидше розширюйте свій список електронної пошти та SMS, націлюючи персоналізовані пропозиції на нових і постійних покупців • Вибирайте із 100+ шаблонів підписки на списки • Запускайте спливаючі вікна, закріплені панелі, вставки та цільові сторінки • Персоналізуйте за інтересами до продукту, кошиком для покупок і багато іншого • Синхронізується з Klaviyo, Attentive, MailChimp тощо. Запустіть вікторини продукту: • Продукт вікторини виявляють уподобання покупців, сегментують покупців у потрібну аудиторію та дають персоналізовані рекомендації щодо продуктів • Шаблони тестів для широкого спектру галузей • Відображення у вигляді спливаючих вікон, сторінок і форматів для вбудовування • Умовні рекомендації щодо продуктів за допомогою відповідей і балів • Синхронізація відповідей із Klaviyo, Attentive , MailChimp тощо. Запустіть послідовності додаткових продажів у кошику: • Зростайте AOV за допомогою 1 кліка додаткові продажі та перехресні продажі в кошику • Активації на основі продукту, щойно доданого до кошика • Відображення перехресних продажів у вигляді спливаючих вікон, на сторінках і за допомогою вставок • Покупці можуть додавати всі продукти в кошик одним клацанням миші • Націлюйте перехресні продажі на сегменти передплатників, які повернулися Запуск послідовності виходу з кошика: • Запобігає виходу з кошика до того, як це станеться, надсилаючи пропозиції покупцям, які вийшли з покупки • Активує на комп’ютері коли миша пересувається для виходу або на мобільному пристрої, коли натискається кнопка «Назад» • Ініціює послідовність електронної пошти та SMS-повідомлень перед залишенням кошика. Створюйте послідовності цільових сторінок: • Створюйте та A/B тестуйте цільові сторінки, які відповідають вашим рекламним кампаніям, не чекаючи розробників • Виберіть із десятки шаблонів цільових сторінок • Створюйте багатоетапні персоналізовані воронки продажів • Розміщуйте сторінки у своєму власному домені, синхронізуйте зі сторінками Shopify або вставляйте будь-де
AdPage
adpage.io
Точне відстеження. Досягніть кращих результатів. AdPage революціонізує простір електронної комерції за допомогою свого передового рішення Server-Side Tagging, розробленого спеціально для агенцій електронної комерції, які обслуговують різноманітні онлайн-магазини, включно з магазинами Lightspeed, Shopify, Magento та WooCommerce. Наш інноваційний підхід гарантує, що ваші клієнти отримають найнадійніші та найнадійніші доступні налаштування відстеження, встановлюючи новий стандарт точності та продуктивності в аналітиці електронної комерції. З акцентом на технологію на стороні сервера AdPage обходить загальні обмеження на стороні клієнта, пропонуючи більш безпечний, швидший і стійкий до блокувальників реклами метод відстеження. Це означає, що агентства можуть надати своїм клієнтам рівень цілісності та точності даних, який не має собі рівних у галузі. AdPage бездоганно інтегрується з провідними платформами електронної комерції, сприяючи бездоганному потоку даних безпосередньо з сервера на вашу інформаційну панель аналітики. Наше рішення створено для спрощення складних налаштувань відстеження, що робить агентствам легше, ніж будь-коли, впровадження та керування кількома обліковими записами клієнтів. Окрім простого відстеження, AdPage покращує вашу цінність, пропонуючи: розширені моделі атрибуції, які виходять за межі поверхні, щоб виявити справжні джерела переходів. Можливості автоматизованого звітування, які відстежують налаштування відстеження шляхом порівняння з фактичними конверсіями в магазині. Необмежена масштабованість для зростання разом із вашим агентством, підтримка необмеженої кількості облікових записів клієнтів і рівнів доступу користувачів. Спеціальна підтримка для забезпечення безперебійного впровадження та постійного успіху відстеження ваших клієнтів. За допомогою AdPage агентства можуть надати своїм клієнтам такі можливості: Легко й точно орієнтуватися в складнощах відстеження електронної комерції. Використовуйте весь потенціал своїх даних із точністю на стороні сервера. Приймайте обґрунтовані рішення на основі комплексних і надійних показників. Удосконалюйте свої налаштування відстеження, щоб перевершити галузеві стандарти та випередити конкурентів. Виберіть AdPage для своїх клієнтів електронної комерції та будьте на передовій технології відстеження, забезпечуючи неперевершену чіткість і контроль над їхніми цифровими маркетинговими зусиллями.
Onepage
onepage.io
Інструмент для створення веб-сайтів, який вам сподобається. Це допомагає швидко створювати веб-сайти, цільові сторінки, Linktree, тести. Потім з’єднайте їх разом одним інструментом. Орієнтований на аспекти продуктивності та UX, він оснащений гарячими клавішами, командним рядком і неймовірно швидкою продуктивністю програмного забезпечення.
Unstack
unstack.com
Unstack сповнений рішучості забезпечити наступне покоління підприємців і маркетингових команд єдиною системою для розвитку вашого бізнесу. Платформа Unstack пропонує найшвидший хостинг веб-сайтів без використання коду для створення красивих маркетингових веб-сайтів, сайтів членства та динамічних цільових сторінок. Завдяки бібліотеці шаблонів і готовим до використання елементам дизайну ви можете запустити будь-яку сторінку за лічені хвилини, не потребуючи ресурсів для розробників. Unstack також пропонує інтегроване A/B-тестування, інструменти SEO, керування формами та контактами, а також показники повної послідовності. Крім того, інтеграція Unstack одним клацанням миші дає змогу працювати з усіма вашими маркетинговими інструментами. Готові розпочати будівництво? Перейдіть на unstack.com, щоб безкоштовно протестувати платформу.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate - платформа для створення веб-сайтів подій, реєстрації учасників та продажу квитків для різних видів подій.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch - це платформа для генерації потенційних клієнтів та маркетингу електронної пошти, яка пропонує інструменти для створення форм, автовідповідачів та цільових сторінок.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — це програмне забезпечення відстеження преміум-класу для афілійованих компаній. Це стабільний і надійний продукт із першокласною допомогою, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і повним набором функцій, які дозволяють оптимізувати рекламні кампанії.
Fabl
fabl.co
Fabl, придбаний компанією Britelite Immersive у січні 2021 року, був розроблений, щоб збільшити залучення аудиторії, одночасно зменшуючи витрати на виробництво та управління для видавців брендів. Комплексна програмна платформа Fabl дозволяє самим маркетологам створювати, керувати, розгортати та аналізувати дані про залучення та конверсії в масштабованих програмах брендованого контенту; не потрібні агентства, розробники чи дизайнери. Fabl збільшує залученість сторінки контент-маркетингу в середньому в 6 разів порівняно з більшістю платформ CMS. Такий же простий у використанні, як і будь-який конструктор цільових сторінок, такий же надійний, як будь-яка CMS — Fabl — це платформа контент-маркетингу, управління та публікації для ефективного створення привабливих сторінок контенту на основі даних у великому масштабі. Крім типової платформи контент-маркетингу, Fabl звільняє маркетологів від їхніх витрат, часу та технологічних обмежень, експоненціально збільшуючи залученість сторінок і коефіцієнти конверсії.
Referrizer
referrizer.com
Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.
GreenRope
greenrope.com
GreenRope — це комплексне рішення для CRM, автоматизації маркетингу та обслуговування клієнтів, розроблене для компаній, які займаються великими справами. GreenRope об’єднує продажі, маркетинг і операційну діяльність в одне програмне рішення, яке можна налаштовувати, створене для вашого бізнесу. GreenRope — це більше, ніж програмне забезпечення, це спосіб ведення бізнесу. Ми допомагаємо нашим користувачам розібратися у відокремленості відділів, щоб створити спрощені бізнес-процеси. CRM GreenRope має всі інструменти та інтеграції, необхідні для продажів, маркетингу, обслуговування клієнтів і операцій. Справжня потужність приходить від інтегрованого підходу, і це саме те, що пропонує GreenRope. GreenRope містить розширені можливості автоматизації маркетингу, картографування шляху клієнта за допомогою перетягування, автоматизацію відділу продажів, інструменти обслуговування клієнтів та набір інструментів інших функцій, які допоможуть керувати вашим бізнесом. GreenRope дає вам можливість контролювати весь свій бізнес від продажів до маркетингу та обслуговування клієнтів. Ви отримуєте 360-градусний огляд своїх клієнтів і кращий спосіб керувати та досягати своїх KPI. GreenRope — одне з небагатьох справжніх універсальних рішень. Кожен у вашій організації може використовувати GreenRope для управління продажами, стимулювання маркетингових ініціатив і використання даних для створення кращого досвіду клієнтів. Крім того, додаткові користувачі завжди безкоштовні. Ефективно керуйте своїм конвеєром продажів за допомогою глибоких інструментів для активації продажів. Налаштуйте спосіб перегляду своїх контактів, плануйте зустрічі, автоматизуйте подальші дії та легко переглядайте всі можливості продажу. GreenRope надає вам автоматизацію маркетингу, яку легко налаштувати, протестувати та виконати. Ніколи не пропустіть можливість забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами завдяки персоналізованій комунікації та стратегіям на основі даних. За допомогою GreenRope ви можете керувати декількома каналами – веб-сайтами, електронною поштою, мобільними пристроями, соціальними мережами тощо – на одній платформі. Ми тут, коли ми вам потрібні. Зв’яжіться з нами цілодобово та без вихідних через чат, електронну пошту тощо. Крім того, ми пропонуємо поглиблене навчання з персоналізованим навчанням, програмою сертифікації та сотнями онлайн-ресурсів, щоб забезпечити ваш успіх. GreenRope – це компанія, заснована на забезпеченні виняткової цінності для наших клієнтів. Відколи ми розпочали роботу в 2008 році, ми еволюціонували від одного з перших постачальників послуг маркетингу електронною поштою до першого справді повного CRM на ринку. Поєднуючи продажі, маркетинг і операційну діяльність на одній платформі, GreenRope надихає на співпрацю з вашими клієнтами, постачальниками та співробітниками, і ми живемо цією культурою співпраці, прислухаючись до таких людей, як ви, щоб створити те, що ВИ хочете вести свій бізнес. Повна CRM від GreenRope допомагає власникам бізнесу, менеджерам з продажу та маркетологам подолати розрив між відділами та зробити дані доступними для всіх, щоб ваш бізнес працював безперебійно та ефективно з усією інформацією, необхідною команді для кращого націлювання та обслуговування потенційних клієнтів та клієнтів.
VBOUT
vbout.com
VBOUT - це платформа для автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти соціальними медіа, електронними кампаніями та аналітикою в одному місці.
AllClients
allclients.com
Система керування клієнтами та автоматизації маркетингу №1 для дуже малого бізнесу. Призначений для дуже малого бізнесу. Легко керуйте своїми контактами, надсилайте електронні листи та переведіть свій маркетинг на автопілот.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE розроблено, щоб підтримувати вас на кожному етапі створення веб-сайту - від ідеї, дизайну та розробки до обслуговування та стабільного розвитку вашого бізнесу. Платформа NoCode & LowCode, яка за допомогою оригінальної технології дозволяє створювати потужні дизайни та досягати повної автономності в Інтернеті. Створювати веб-сайти, цільові та мікросторінки, портфоліо та резюме чи блог легше та швидше, ніж ви думаєте. Ви можете створювати з нуля або використовувати понад 500 повністю настроюваних шаблонів і 570+ готових віджетів, розділів і блоків. Унікальне поєднання конструктора, додатків, маркетингових інструментів і штучного інтелекту зробить ваші сайти не просто красивими, але автоматично адаптованими, швидкими завантаженнями та готовими до важливих результатів пошукової системи. Ви можете створювати, аналізувати та оптимізувати свій контент. Створіть приголомшливий і потужний веб-проект менш ніж за 1 день, з попереднім досвідом програмування або без нього.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon - автоматизована платформа для маркетингу, що дозволяє бізнесам надсилати персоналізовані повідомлення через різні канали комунікації.
OptimizePress
optimizepress.com
OptimizePress - це набір інструментів для створення цільових сторінок і маркетингових кампаній на WordPress, включаючи конструктор, шаблони та інтеграції.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop – це конструктор веб-сторінок без коду, що дозволяє створювати адаптивні цільові сторінки з можливістю налаштування та інтеграції.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow допомагає перетворювати відвідувачів вебсайтів на потенційних клієнтів за допомогою інтерактивних форм і потоків без програмування.
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages - універсальний конструктор сторінок для створення швидких та адаптивних веб-сторінок без знань кодування.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz — це комплексне рішення для текстового маркетингу, яке допомагає компаніям збільшити кількість передплатників і запропонувати персоналізовані покупки 1:1 у великих масштабах. Скористайтеся перевагами персоналізованих графічних текстових повідомлень і сторінок продажів, щоб отримати найвищі показники відкриття та конверсії. Використовуйте розширену аналітику кампанії, щоб залучати більше та сегментувати передплатників на основі даних про наміри сторінок продажу, які ймовірно купуватимуть певні товари замість інших. Наші експерти з текстових повідомлень готові допомогти.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform - це конструктор цільових сторінок для стартапів, що дозволяє створювати веб-сайти без знань кодування, з використанням AI та SEO-інструментів.
Marketplan
marketplan.io
MarketPlan - це інструмент для планування, виконання та оптимізації ринкових стратегій для підприємств різного розміру.
Moosend
moosend.com
Moosend - це програмне забезпечення для автоматизації email-маркетингу, що дозволяє створювати кампанії, управляти аудиторією та аналізувати результати.
Knak Templates
knak.com
Шаблони Knak дозволяють маркетологам безкоштовно створювати електронні листи та інформаційні бюлетені з готових шаблонів, без потреби в програмуванні.
Knak Enterprise
knak.com
Knak Enterprise - платформа для створення електронних листів та цільових сторінок без коду, що спрощує співпрацю в маркетингових командах і контролює брендинг.
Limey
limey.io
Створюйте красиві односторінкові веб-сайти за лічені хвилини. Зв’яжіться зі своєю аудиторією, залучайте потенційних клієнтів і експортуйте їх.
ShortStack
shortstack.com
ShortStack — це універсальне програмне забезпечення для змагань, яке можна налаштовувати з усіма інструментами, необхідними для успіху в онлайн-маркетингу. Використовуйте ShortStack для створення конкурсів цільових сторінок; розіграші та вікторини; запустіть хештеги та коментарі, щоб взяти участь у конкурсах соціальних мереж; і надсилати електронні листи. Потужні функції стилю та налаштування ShortStack дозволяють використовувати власний бренд. Ви вирішуєте, де публікувати цільові сторінки. Вставте їх на свій веб-сайт або використовуйте власні власні домени. Не потрібні навички програмування, а це означає, що не потрібно залучати ІТ.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — перший у світі редактор цільових сторінок для електронної комерції. Створюйте приголомшливі цільові сторінки за лічені хвилини та досліджуйте наш великий набір шаблонів, модулів, макетів і опцій редагування.
Phonesites
phonesites.com
Перетворіть більше відвідувачів на клієнтів. Легко створюйте веб-сайти, цільові сторінки, опитування, спливаючі вікна та цифрові візитні картки всього за 10 хвилин. Все прямо з вашого телефону!
Framer
framer.com
Framer - це веб-додаток для прототипування та створення веб-сайтів без коду. Він має інтуїтивний інтерфейс та підтримує співпрацю в реальному часі.
RealEye
realeye.io
RealEye - онлайн платформа для відстеження очей та аналізу емоцій з використанням веб-камер, що дозволяє проводити дослідження віддалено.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow аналізує поведінку користувачів на веб-сайтах, відстежуючи кліки та взаємодії для покращення досвіду та підвищення залучення.
Webflow
webflow.com
Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail — платформа для електронного та SMS маркетингу, створення цільових сторінок і автоматизації кампаній зі зручною аналітикою.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.
AWeber
aweber.com
AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark - це платформа для електронного маркетингу, що допомагає бізнесам створювати, автоматизувати та аналізувати електронні кампанії.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo - це платформа управління бізнесом, яка інтегрує CRM, управління проектами та фінансами в одне рішення, спрощуючи робочі процеси для малих і середніх підприємств.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud - хмарний конструктор веб-сайтів для створення лендингів і маркетингових сторінок без знань кодування.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
Dorik
dorik.com
Dorik - платформа для створення веб-сайтів за допомогою AI, яка дозволяє користувачам швидко створити сайти без досвіду в дизайні чи програмуванні.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.
Duda
duda.co
Duda - платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, призначена для агентств та бізнесів з можливостями електронної комерції та SEO.
Emma
myemma.com
Emma від Marigold допомагає маркетологам створювати та проводити персоналізовані, цільові кампанії електронною поштою та SMS, які забезпечують реальні бізнес-результати. Незалежно від того, чи є ви командою з одного члена чи глобально розподіленою командою, наші ресурси спрощують створення простих кампаній на основі даних, які об’єднують між собою канали та забезпечують конверсію. Ми також пропонуємо настроювані шаблони (не обмежуючись преміум-акаунтами), практичну підтримку клієнтів і функціональні можливості, створені для масштабування разом з вами. * Плануйте — співпрацюйте між командами, будьте проактивними щодо своїх кампаній і охоплення клієнтів. * Дизайн — наш редактор світового класу та сотні адаптивних шаблонів допоможуть створити привабливі мобільні електронні листи та перевірити ефективні CTA. * Націлюйте та залучайте. Використовуйте сегментацію для створення більш персоналізованих повідомлень на основі того, що ви знаєте про своїх клієнтів, а наші інструменти автоматизації допоможуть вам ефективно створювати та проводити поточні кампанії, які тримають ваш бренд у центрі уваги. * Аналізуйте й оптимізуйте — зрозумійте вплив своїх програм і вдосконалюйтеся з часом за допомогою аналітики в реальному часі, тестування й розуміння, навіть коли ви в дорозі. * Інтеграція — Emma інтегрується з найкращими платформами CRM, електронної комерції та аналітики, щоб ви могли використовувати дані з технологій, які використовуєте найчастіше, для створення обґрунтованого та динамічного креативу.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode - платформа для інтеграції фізичних та цифрових каналів, що допомагає бізнесам збирати дані та покращувати взаємодію з клієнтами через QR-коди.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond - платформа для генерації лідов і автоматизації маркетингу, що пропонує інструменти для створення цільових сторінок, форм, конкурсів та електронного маркетингу.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages - це конструктор цільових сторінок, що дозволяє створювати оптимізовані AMP-сторінки для мобільних пристроїв з легкістю.
Taplink
taplink.at
Taplink допомагає створювати мікро-цільові сторінки з кількома посиланнями для Instagram, інтегруючи відео, зображення та платіжні системи.
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