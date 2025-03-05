Інструменти оптимізації рівня конверсії - Найпопулярніші застосунки - Україна

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти оптимізації рівня конверсії (CRO) представляють собою категорію програмного забезпечення, оснащеного можливостями тестування та візуалізації, спрямовані на покращення взаємодії з користувачем і підвищення коефіцієнтів конверсії для компаній. Працюючи в тандемі з програмним забезпеченням цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів, інструменти CRO збирають і аналізують дані про шаблони використання веб-сайту. Досліджуючи інформацію, вони точно визначають можливості оптимізації зручності використання та підвищення привабливості. Різноманітні типи інструментів CRO виконують різні функції, починаючи від оцінки поточних коефіцієнтів конверсії до експериментів із новими веб-сайтами, щоб оцінити їхній вплив на коефіцієнти конверсії.
Запит на новий застосунок
Webflow
webflow.com
Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодувальникам, так і програмістам відправляти та просувати веб-сайти всіх типів швидше, економічніше та з більшою спільністю. Webflow підтримує веб-сайти для таких інноваційних компаній, як Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork і Dell. Компанія Webflow, заснована в 2013 році в Сан-Франциско, підтримується Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator і Draper Associates.
Miro
miro.com
Міро - це візуальна робоча область для інновацій, що дозволяє розподілити команди будь -якого розміру мріяти, розробляти та будувати майбутнє разом. Завдяки магії інтелектуального полотна Міро, візуалізації концепцій, ідей та рішень як команда може статися де завгодно-не потрібні маркери сухої ериази. Синхронізувати, протікати та відчути зв’язок роботи пліч -о -пліч з вашою командою - навіть у віддаленому, розподіленому або гібридному робочому середовищі. Клієнти Міро люблять використовувати miro to: * Проводити онлайн -зустрічі та командні майстерні * Мозковий штурм Нові ідеї та проекти на безмежній дошці * Редагувати, анотувати та позначити документи та PDF -файли * Робіть цифрові нотатки з Apple Pencil (і зменшити використання паперу!) * Легко збирати ресурси, фотографії, документи, посилання та посилання * Плануйте та керуйте спритними робочими процесами та ритуалами Scrum * Створіть подорожі користувачами, обробки карт та розробка персоналів * Навчіть та полегшуйте інтерактивні заняття в спільному просторі * Створіть бачення дошки ідей та натхнення Міро дозволяє створювати будь -який час і в будь -якому місці. Маючи понад 200+ заздалегідь виготовлених шаблонів, інтерфейс перетягування та падіння та без обмеження для співпрацівників, робота на дошці Міро-швидка та весела.
Wix
wix.com
Будуйте та масштабуйте свій бізнес в Інтернеті з упевненістю за допомогою WIX. Завдяки блискавці веб-продуктивності, безпеці підприємства та надійної інфраструктури, ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди буде працювати. А за допомогою WIX ви отримуєте набагато більше, ніж будівельник веб -сайтів - від планування в Інтернеті до платежів, глибоких брендингу та рішень електронної комерції, ви можете взяти свій сайт у будь -якому напрямку, який ви хочете. Що стосується управління бізнесом в Інтернеті, він ніколи не був більш інтуїтивним, з провідними інструментами SEO та маркетингу, розширеною аналітикою та навіть мобільним додатком, ви можете залишатися в курсі всього з будь -якого місця. Приєднуйтесь до мільйонів користувачів, які використовували WIX, щоб допомогти їм досягти своїх цілей в Інтернеті. Які основні особливості WIX? * Розумний редактор перетягування та інтуїтивно створювати свій сайт * 900+ Стратегічно розроблені шаблони веб -сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для управління вашим магазином та продажу в Інтернеті * Програмне забезпечення для планування в Інтернеті, яке забезпечує безперебійний досвід бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, щоб допомогти керувати та розвивати свій бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допомагають вам виростити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Інструменти веб-розробників повного стеку для користувацької функціональності
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Zoho CRM
zoho.com
Запустіть весь свій бізнес за допомогою набору Zoho з онлайн -інструментів продуктивності та додатків SaaS. Понад 50 мільйонів користувачів довіряють нам у всьому світі.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Mousestats
mousestats.com
Записуйте та дивіться відео відвідувачів вашого веб-сайту + теплові карти веб-сайту + аналітику форм + опитування
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди переміщуються веб-сайтами, і як можна покращити взаємодію з клієнтами. Заснована в 2014 році, Hotjar повністю дистанційно керується понад 100 членами команди в 20 країнах і використовується на понад 500 000 сайтів по всьому світу.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — це технологічна платформа, розроблена для подолання розриву між фізичною та цифровою сферами, що дозволяє брендам ефективніше спілкуватися зі своїми клієнтами. Полегшуючи збір цінних даних першої сторони, Flowcode дає можливість компаніям вдосконалювати свої маркетингові стратегії та оптимізувати залучення клієнтів. Це інноваційне рішення є особливо актуальним у сучасному цифровому середовищі, де розуміння поведінки споживачів має важливе значення для збільшення кількості конверсій і підтримки лояльності до бренду. Націлений насамперед на бренди, які прагнуть покращити взаємодію з клієнтами, Flowcode обслуговує різноманітні галузі, включаючи роздрібну торгівлю, розваги та гостинність. Його інструменти розроблено для оптимізації воронки конверсії, що дозволяє компаніям точно визначати та відображати інтереси клієнтів. Ця можливість особливо корисна для організацій, які прагнуть створити персоналізований досвід, який резонує з їхньою аудиторією. Використовуючи Flowcode, бренди можуть розблокувати унікальний досвід, який не тільки приваблює клієнтів, але й стимулює повторне залучення. Однією з видатних особливостей Flowcode є його здатність сприяти понад 711 мільйонам взаємодій, демонструючи його ефективність у покращенні досвіду клієнтів на основних майданчиках і заходах. Цей рівень взаємодії демонструє здатність Flowcode стимулювати значущу взаємодію між брендами та споживачами. Крім того, платформі довіряють понад 60% зі списку Fortune 500, що свідчить про її надійність і ефективність у задоволенні потреб великих підприємств. Унікальні переваги Flowcode включають безперебійну інтеграцію фізичних і цифрових точок взаємодії, що дозволяє брендам збирати корисну інформацію під час взаємодії з клієнтами. Платформа надає інструменти для аналітики в режимі реального часу, що дозволяє компаніям відстежувати показники залучення та відповідно коригувати свої стратегії. Цей підхід на основі даних не лише посилює маркетингові зусилля, але й сприяє глибшому розумінню вподобань клієнтів, що зрештою призводить до більш ефективних кампаній. Підводячи підсумок, Flowcode виділяється на технологічному ландшафті, пропонуючи комплексне рішення, яке з’єднує бренди з їхніми клієнтами інноваційними способами. Зосереджуючись на зборі даних першої сторони та оптимізації залучення, Flowcode надає підприємствам інструменти, необхідні для навігації в цифровому ландшафті, що розвивається, і побудови тривалих відносин зі своєю аудиторією.
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Smartlook
smartlook.com
Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своєї аудиторії. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через установку білої мітки для створення індивідуальних планів, керування субрахунками та спільного використання активів від одного клієнтського облікового запису до багатьох. За допомогою VBOUT ви можете: * Керуйте всіма своїми соціальними мережами з одного місця. * Взаємодійте зі своїми клієнтами, створюючи та надсилаючи переможні кампанії електронною поштою. * Створюйте приголомшливі персоналізовані та динамічні цільові сторінки без кодування. * Створюйте автоматизацію за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. * Підтримуйте потенційних клієнтів від клацання до закриття - і далі. * Легко створюйте та зберігайте списки аудиторії. * Відстежуйте та аналізуйте всю свою маркетингову діяльність на настроюваній інформаційній панелі. Платформа має цільові сторінки та форми, які легко перетягувати та скидати, інтуїтивно зрозумілий конструктор візуальної автоматизації, керування соціальними медіа, інструменти електронного маркетингу та зростаючу бібліотеку готових шаблонів для широкого спектру маркетингових кампаній. Поглиблена власна аналітика та відстеження потенційних клієнтів дають маркетологам повне уявлення про їхній процес, залученість до списку та ефективність кампанії. Підприємства та агентства, що розвиваються, довіряють гнучкій платформі VBOUT і відзначеній нагородами безкоштовній преміум-підтримці, яка допомагає їм залучати потрібних клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і проводити повні маркетингові кампанії на одній простій у використанні платформі.
Sentry
sentry.io
Для команд програмного забезпечення Sentry необхідний для моніторингу працездатності коду програми. Від відстеження помилок до моніторингу продуктивності розробники можуть чіткіше бачити, швидше вирішувати проблеми та постійно вивчати свої програми – від інтерфейсу до серверної частини. Sentry, яку люблять понад 3,5 мільйони розробників і понад 87 000 організацій у всьому світі, надає можливість спостереження на рівні коду багатьом найвідомішим світовим компаніям, таким як Disney, Peloton, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell і Rockstar Games.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Algolia
algolia.com
Algolia — це єдина в світі наскрізна платформа для пошуку та виявлення штучного інтелекту. Наші інженери винайшли революційний спосіб використання штучного інтелекту для експоненціально кращого пошуку та відкриття. Наша запатентована технологія NeuralSearch поєднує векторну обробку природної мови та підбір ключових слів в одному API. Algolia обробляє 1,75 трильйона пошукових запитів на рік або понад 30 мільярдів на тиждень, що дозволяє більш ніж 17 000 клієнтів у 150+ країнах створювати неймовірно швидкий і релевантний пошук і пошук для своїх користувачів у програмі та/або відвідувачів онлайн (за допомогою будь-якого веб-сайту, мобільний або голосовий пристрій) – миттєво показуючи потрібний вміст у масштабі. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.algolia.com.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.
Woorise
woorise.com
Woorise — це найпростіший спосіб створювати вірусні розіграші та конкурси, цільові сторінки та цікаві форми, такі як опитування та вікторини. Woorise допомагає малим підприємствам зв’язуватися з аудиторією, збирати потенційних клієнтів і завершувати продажі.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Платформа Unicorn — це простий конструктор цільових сторінок для технологічних стартапів. Понад 5000 талановитих засновників і маркетологів із SaaS, мобільних додатків, настільних додатків і технічних продуктів використовують нашу магію, щоб створити веб-сайт для свого проекту.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® — це веб-сайт і конструктор цільових сторінок без коду, призначений для того, щоб допомогти малим підприємствам швидко й легко вийти в Інтернет. Оснащена повним набором інструментів для перетворення, платформа спрощує процес створення потенційних клієнтів, щоб ви могли масштабувати та розвивати свій онлайн-бізнес. Незалежно від того, чи ви технічно підкований маркетолог, чи новачок у веб-дизайні, Leadpages допоможе вам створити онлайн-присутність, яка сподобається вам і вашій аудиторії. Компанія Leadpages, яка є надійним лідером з 2013 року, підтримується командою майстрів конверсійного маркетингу, а також найдружнішою командою технічної підтримки на планеті. Чому варто вибрати Leadpages для розвитку свого онлайн-бізнесу? Тому що вам потрібен веб-сайт, який працює для вашого бізнесу та працює так само важко, як і ви. За допомогою Leadpages кожна сторінка, яку ви публікуєте, ретельно оптимізована для збору потенційних клієнтів і закриття продажів. Не потрібно ніяких клопотів і технічних навичок. Просто виберіть шаблон професійного дизайну, скористайтеся Drag & Drop Builder, щоб зробити його своїм, натисніть «Опублікувати», а потім поділіться ним зі світом.
RevSites
revsites.com
RevSites — це конструктор цільових сторінок, який дозволяє легко робити те, що традиційний веб-сайт не може. Залучайте свою аудиторію, збирайте потенційних клієнтів, перетворюйте браузери на покупців і збільшуйте свій дохід.
Session Rewind
sessionrewind.com
Оптимізуйте роботу в Інтернеті за допомогою відеозаписів поведінки користувачів. Точний запис кожного сеансу та випуску всього за 14 доларів США на місяць.
GreatPages
greatpages.com.br
Створюйте абсурдно швидкі та оптимізовані сторінки, конвертуйте своїх відвідувачів і розвивайте свій бізнес за допомогою найпотужнішого інструмента створення цільових сторінок на ринку.
Pagewiz
pagewiz.com
Pagewiz — це платформа цільових сторінок «зроби сам», яка дозволяє створювати, публікувати та тестувати цільові сторінки на льоту.
Localo
localo.com
Розвивайте бізнес своїх клієнтів за допомогою найкращого локального інструменту SEO – Localo Розширте спектр послуг свого агентства за допомогою найнадійнішого місцевого інструменту SEO, щоб різко підвищити видимість вашого клієнта на місцевому рівні – Localo. Цей потужний інструмент на основі штучного інтелекту призначений для того, щоб надати місцевим підприємствам конкурентну перевагу, залучити більше місцевих клієнтів і збільшити рентабельність інвестицій за допомогою оптимізованих місцевих стратегій SEO. * Підходить для всіх маркетингових агенцій і позаштатних консультантів з оптимізації пошукових систем, які шукають швидший і ефективніший спосіб керувати локальною пошуковою системою своїх клієнтів. Основні характеристики та переваги: * Розумні завдання: будьте попереду конкурентів за допомогою персоналізованих щотижневих завдань і розширеної статистики. Покращте видимість вашого клієнта в локальному пошуку та залучіть нових клієнтів. * Перевірка позиції та моніторинг: точно відстежуйте локальні рейтинги своїх клієнтів у Google і приймайте керовані даними рішення, щоб покращити їх видимість. * Локальний штучний інтелект: наш інтелектуальний штучний інтелект допомагає вам автоматизувати й оптимізувати публікації Google, відповіді на відгуки та інформацію про профіль компанії. * Менеджер відгуків: чудовий інструмент для керування та покращення відгуків ваших клієнтів у Google. Покращте відносини з клієнтами та створіть довіру в Інтернеті. * Захист фунтів стерлінгів: захистіть бізнес вашого клієнта від невиправданих змін, які можуть вплинути на рейтинги в локальному пошуку. * Публікації у фунтах стерлінгів: залучайте клієнтів за допомогою своєчасних інформативних публікацій Google. * Статистика зростання: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою повної статистики зростання. Краще зрозумійте видимість локального пошуку та сформулюйте ефективні стратегії. * Почніть роботу з Localo сьогодні та отримайте 30-денну гарантію повернення грошей без довгострокових зобов’язань. Ваші клієнти довіряють вам свою цифрову присутність; не просто відповідай їхнім очікуванням – перевищуй їх. Оснастіть своє агентство Localo – найкращим інструментом для локального оптимізації пошукових систем і отримайте перевагу в цифровому ландшафті, що постійно розвивається. Скористайтеся нашою тимчасово обмеженою пропозицією ЗАРАЗ і дозвольте нам привести бізнес ваших клієнтів до місцевого домінування!
BITHUB
the-bithub.com
BITHUB — це найкраще рішення для окремих осіб і індивідуальних підприємців, які прагнуть створити або покращити свою присутність в Інтернеті. Створюйте професійні цільові сторінки за лічені хвилини за допомогою нашого: - Зручного конструктора - Вбудованого SEO - Генератора QR-коду Підвищте свою присутність в Інтернеті та охопіть більше клієнтів, ніж будь-коли раніше. Не потрібні навички програмування, налаштуйте свій шаблон відповідно до свого бренду та почніть демонструвати свій бізнес уже сьогодні! За допомогою BITHUB ви можете легко створити цільову сторінку перевірки, щоб перевірити ідею нового продукту чи послуги, рекламну цільову сторінку для показу реклами та маркетингових кампаній, цільову сторінку портфоліо, щоб залучити більше клієнтів, і навіть створити цільову сторінку профілю компанії, щоб розповісти, хто ви і чим займається ваша компанія, а також залучати потенційних клієнтів. Крім того, BITHUB пропонує інструменти аналітики та форм, а також можливість відображатися в пошукових системах. Оновіть свою онлайн-присутність, спробуйте BITHUB сьогодні!
PostHog
posthog.com
PostHog — це універсальна платформа з відкритим кодом, яка допомагає інженерам створювати кращі продукти. Ми дозволяємо командам програмного забезпечення фіксувати події, виконувати аналітику, записувати сеанси користувачів, проводити експерименти та розгортати нові функції на одній платформі. - КРАЩИЙ ДИЗАЙН: надійна аналітика продукту. Багатоваріантні A/B експерименти. Сегментація користувачів і 50+ інтеграцій. PostHog має все необхідне для створення кращих продуктів. - СТВОРЮЙТЕ КРАЩЕ: безпечно розгортайте нові функції за допомогою позначок функцій, вирішуйте проблеми із записами сеансів і плануйте нові функції за допомогою кореляційного аналізу — усе це в PostHog. - РОЗРОБЛЯЙТЕСЯ КРАЩЕ: очікуйте SDK, API, конвеєри подій, SQL-подібний синтаксис для глибокого аналізу та платформу додатків із відкритим кодом. - КРАЩИЙ МАСШТАБ: доступний хостинг у США чи ЄС на основі ClickHouse. Усе сертифіковане SOC2, готове до GDPR та HIPAA. PostHog можна масштабувати для команд будь-якого розміру та ціни залежно від використання. Це повністю відкритий вихідний код, тож ви можете перевіряти кожен рядок коду, вносити пропозиції чи навіть створювати безпосередньо поверх продукту, додаючи нові функції та інтеграції.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Taplink
taplink.at
Taplink допоможе вам створити цільову сторінку для вашого бізнесу в Instagram із високою кількістю конверсій за 10 хвилин. Використовуйте численні маркетингові функції, щоб збільшити продажі
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Cemantica
cemantica.com
CEMantica — це міжнародна компанія з програмного забезпечення, якою керують навчені експерти CCXP, головною місією якої є задоволеність клієнтів. CEMantica дозволяє вам створювати та налаштовувати високоякісні захоплюючі карти подорожей, щоб виявляти та вирішувати проблеми клієнтів і краще розуміти їхні потреби та очікування
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році,-це рішення Martech, орієнтоване на продуктивність, яке дає можливість брендам досягти більш високих конверсій та утримання клієнтів. З моменту створення, фокус наших унікальних технологій послуг завжди була здатністю повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або роздрібний магазин та вдосконалювати нове придбання клієнтів, утримання та лояльність до бренду. Після запуску та досягнення глобального масштабу платформа та бізнес Vizury були придбані Affle у 2018 році.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і інформаційних організацій для відстеження користувачів, щоб монетизувати залучення аудиторії та показники лояльності, щоб вони могли приймати рішення щодо вмісту для публікації та просування на своїх веб-сайтах. . У серпні 2010 року компанія була відокремлена від Betaworks як окрема юридична особа. Chartbeat одночасно хвалили та критикували як альтернативу Google Analytics для отримання даних у реальному часі.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дає змогу брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магічними. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук і продаж на основі штучного інтелекту; Контент, що пропонує безголову CMS; і Engagement, пропонуючи провідні CDP і рішення для автоматизації маркетингу. Разом ці рішення поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнтів і продукти зі швидкістю та масштабом оптимізації штучного інтелекту, забезпечуючи прибуткову цифрову комерцію, яка приносить конверсії на будь-якому каналі та в кожній подорожі. Bloomreach обслуговує понад 850 світових брендів, включаючи Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München і Marks & Spencer. Для отримання додаткової інформації відвідайте Bloomreach.com. (Exponea була придбана компанією Bloomreach у 2021 році.)
FlowMapp
flowmapp.com
Створюйте винятковий UX для красивих продуктів, веб-сайтів і програм за допомогою онлайн-інструментів для спільної роботи. Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам разом планувати та проектувати цифровий досвід у режимі реального часу та в одному місці Як користуватися FlowMapp? — UX & Розробка — Планування — Командна робота — Організувати все — Створюйте та презентуйте прототипи Hi-Fi — Плануйте та зберігайте вміст — Спілкування з клієнтом — Збільшення продажів — Робота офлайн
Onepage
onepage.io
Інструмент для створення веб-сайтів, який вам сподобається. Це допомагає швидко створювати веб-сайти, цільові сторінки, Linktree, тести. Потім з’єднайте їх разом одним інструментом. Орієнтований на аспекти продуктивності та UX, він оснащений гарячими клавішами, командним рядком і неймовірно швидкою продуктивністю програмного забезпечення.
Emma
myemma.com
Emma від Marigold допомагає маркетологам створювати та проводити персоналізовані, цільові кампанії електронною поштою та SMS, які забезпечують реальні бізнес-результати. Незалежно від того, чи є ви командою з одного члена чи глобально розподіленою командою, наші ресурси спрощують створення простих кампаній на основі даних, які об’єднують між собою канали та забезпечують конверсію. Ми також пропонуємо настроювані шаблони (не обмежуючись преміум-акаунтами), практичну підтримку клієнтів і функціональні можливості, створені для масштабування разом з вами. * Плануйте — співпрацюйте між командами, будьте проактивними щодо своїх кампаній і охоплення клієнтів. * Дизайн — наш редактор світового класу та сотні адаптивних шаблонів допоможуть створити привабливі мобільні електронні листи та перевірити ефективні CTA. * Націлюйте та залучайте. Використовуйте сегментацію для створення більш персоналізованих повідомлень на основі того, що ви знаєте про своїх клієнтів, а наші інструменти автоматизації допоможуть вам ефективно створювати та проводити поточні кампанії, які тримають ваш бренд у центрі уваги. * Аналізуйте й оптимізуйте — зрозумійте вплив своїх програм і вдосконалюйтеся з часом за допомогою аналітики в реальному часі, тестування й розуміння, навіть коли ви в дорозі. * Інтеграція — Emma інтегрується з найкращими платформами CRM, електронної комерції та аналітики, щоб ви могли використовувати дані з технологій, які використовуєте найчастіше, для створення обґрунтованого та динамічного креативу.
Duda
duda.co
Duda є провідною платформою для розробки веб-сайтів, яка дає змогу агентствам цифрового маркетингу та SaaS-компаніям створювати та керувати цифровою присутністю своїх клієнтів. Відзначена нагородами платформа Duda з низьким кодом і без коду дозволяє агентствам і SaaS-компаніям досягти вищої продуктивності та безпрецедентного зростання завдяки широкому спектру можливостей, що охоплюють електронну комерцію, керування клієнтами, пошукову оптимізацію, автоматизацію та біле маркування.
Framer
framer.com
Його прототипування стало простим — код не потрібен, він працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу. Framer — це потужний веб-конструктор, призначений для легкого створення приголомшливих адаптивних веб-сайтів. Він пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє користувачам створювати та публікувати сучасні сайти будь-якого масштабу, що робить його придатним як для початківців, так і для досвідчених розробників. Framer також підтримує ринок плагінів і шаблонів, покращуючи його функціональність і дозволяючи користувачам легко створювати унікальні веб-сайти. Незалежно від того, чи хочете ви створити портфоліо, бізнес-сайт чи цільову сторінку, Framer надає інструменти, необхідні для ефективнішого дизайну та швидшої публікації. Почніть безкоштовно та досліджуйте можливості!
Dorik
dorik.com
Dorik — це платформа для створення веб-сайтів зі штучним інтелектом, яка дозволяє будь-кому легко створити гарний веб-сайт за лічені хвилини без жодного досвіду дизайну чи кодування. Dorik — це гнучка, проста у використанні та одна з найдоступніших платформ для створення веб-сайтів.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO, SEO & A/B Testing Tools – комплексний набір для підвищення конверсії, покращення взаємодії з користувачем та оптимізації роботи вашого онлайн-магазину. 🚀 Інструмент тестування A/B. Представляємо безкоштовний інструмент тестування A/B від Plerdy - ретельно розроблений для електронної комерції та онлайн-бізнесу з метою покращити взаємодію з користувачами та конверсії. Легко налаштовуйте, виконуйте й аналізуйте A/B-тести, щоб приймати рішення на основі даних. Переглядайте результати в реальному часі та отримуйте корисну інформацію для оптимізації свого веб-сайту. 🌟 Варіанти використання - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Розкрийте весь потенціал свого веб-сайту за допомогою Plerdy. Від аналізу джерел трафіку, відстеження глибини прокручування до визначення найбільш інтерактивних елементів на вашому сайті та проблем із зручністю використання – Plerdy — це ваше універсальне рішення. 🔥 Теплові карти Розширте свою стратегію за допомогою динамічних теплових карт Plerdy. Фіксуйте поведінку користувачів у реальному часі, включаючи глибину прокручування, наведення курсора, виділення тексту тощо. Розбивайте дані за джерелами трафіку або пристроями та приймайте зважені рішення, щоб підвищити зручність використання та залучення. 💬 Спливаючі форми та NPS Використовуйте універсальні спливаючі форми Plerdy для отримання відгуків, інформування клієнтів або збору потенційних клієнтів. Маючи понад 25 варіантів налаштування, адаптуйте свої повідомлення до певних сегментів аудиторії та оптимізуйте залучення. 🔍 SEO Checker Підвищте свій SEO без навантаження на сайт. SEO Checker від Plerdy забезпечує щоденний автоматизований аналіз, докладні звіти та статистичні дані на основі алгоритму індексування мобільних пристроїв Google для підвищення видимості та ефективності вашого сайту. 🎥 Відтворення сеансу Пориньте глибоко в шаблони навігації користувача за допомогою відтворення сеансу Plerdy. Сегментуйте записи за каналами трафіку або пристроями, позначайте відео тегами та виявляйте приховану статистику, щоб оптимізувати шлях користувача. 📊 Коефіцієнт конверсії та події Ніколи не пропускайте події за допомогою автоматичного відстеження Plerdy. Створюйте конверсії, аналізуйте точки виходу користувачів і оптимізуйте шлях, щоб збільшити кількість конверсій. 💼 Ефективність продажів (відстеження електронної комерції) Покращуйте свою стратегію електронної комерції за допомогою аналізу ефективності продажів Plerdy. Аналізуйте взаємодію продуктів, виявляйте неефективні елементи та адаптуйте свої пропозиції, щоб максимізувати продажі та прибутковість. 🛠 Налаштування та інтеграція Plerdy легко налаштовується та плавно інтегрується у вашу існуючу екосистему, забезпечуючи плавний та ефективний процес оптимізації. Вирушайте в подорож бездоганної оптимізації та підвищеної продуктивності з Plerdy. Ваш шлях до розширених конверсій, взаємодії з користувачем і оптимізації пошукових систем знаходиться лише за один клік. Досліджуйте, експериментуйте та Excel! ✨
Crazy Egg
crazyegg.com
Використовуйте Crazy Egg, щоб дізнатися, що цікаво, а що ні, і дізнатися, що ваші веб-відвідувачі роблять із такими інструментами, як теплові карти, записи, опитування, тестування A/B тощо.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow присвячений трансформації інформації про веб-сайти. Наші інноваційні інструменти аналітики, включаючи теплові карти, відстеження поведінки та аналіз подій, дають змогу приймати рішення на основі даних. Наша зручна інформаційна панель інтерпретує дії користувача, що дозволяє обґрунтовано вибирати дизайн для виняткової цифрової подорожі. Відкрийте для себе повтори в реальному часі, розбивку кліків тощо, щоб оптимізувати взаємодію з користувачами та підвищити залучення. Ми вважаємо, що дані є ключем до успіху, і з WebTrackFlow у вас є надійний партнер, який зможе орієнтуватися в цифровому ландшафті. Розвивайте свою онлайн-присутність за допомогою корисної інформації – приєднуйтесь до нас у подорожі до повної реалізації потенціалу вашого веб-сайту.
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Занадто багато команд з доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал продажів. Не маючи спеціально розробленого рішення для управління складними угодами, внутрішні зацікавлені сторони вдаються до спеціальних електронних листів, чатів і документів без будь-якого централізованого відстеження, нагляду чи навчання. Результат? Внутрішні затримки, сліпі плями та прослизання угод. Prelay перемагає хаос угод за допомогою спеціально створеної платформи Team Selling Platform. Діючи як рівень внутрішньої оркестровки, Prelay організовує координацію угод в одному місці, яке інтегрується з вашим ключовим програмним забезпеченням. У торгових представників та їхніх колег менше головного болю, а керівники відділів продажів, передпродажів і повторних продажів отримують уявлення про потенціал команди та про те, що робить угоди успішними. Незалежно від того, чи проводите ви оцінювання, направляєте схвалення відділу угод або залучаєте фахівця з продукту, Prelay спрощує ваші складні процеси угоди та максимізує вплив ваших найцінніших внутрішніх ресурсів, щоб ви могли швидше отримувати прибуток як команда.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реального часу, яка виявляє, що дійсно привертає увагу ваших клієнтів • Підвищуйте ефективність усього циклу проектування за допомогою прогнозної аналітики • Покращуйте коефіцієнти конверсії в усіх каналах • Покращуйте рентабельність інвестицій, максимізуючи свою частку уваги в різних каналах. Найбільші бренди та агенції використовують Dragonfly AI для вимірювання й оптимізації продуктивності їх вмісту, зокрема Sony, GSK і BBDO. Щоб дізнатися більше, відвідайте Dragonflyai.co
Clueify
clueify.com
Clueify надає вам важливий відгук про ефективність ваших концепцій, перш ніж ви їх запускаєте. Використовуючи наш ШІ, ви можете з точністю 92% передбачити, куди дивитимуться користувачі та як вони сприймуть ваш дизайн. Це схоже на те, що матимете сотні тестових користувачів лише за один клік, але без відповідних витрат. Дотримуйтеся підходу до проектування, керованого даними, для кращих результатів.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop — це потужний конструктор веб-сайтів і цільових сторінок без використання коду, що дозволяє створювати веб-проекти з високою конверсією за допомогою простого у використанні конструктора. Чудово підходить для залучення потенційних клієнтів, продажу продуктів, портфоліо, заходів тощо.
Fabl
fabl.co
Fabl, придбаний компанією Britelite Immersive у січні 2021 року, був розроблений, щоб збільшити залучення аудиторії, одночасно зменшуючи витрати на виробництво та управління для видавців брендів. Комплексна програмна платформа Fabl дозволяє самим маркетологам створювати, керувати, розгортати та аналізувати дані про залучення та конверсії в масштабованих програмах брендованого контенту; не потрібні агентства, розробники чи дизайнери. Fabl збільшує залученість сторінки контент-маркетингу в середньому в 6 разів порівняно з більшістю платформ CMS. Такий же простий у використанні, як і будь-який конструктор цільових сторінок, такий же надійний, як будь-яка CMS — Fabl — це платформа контент-маркетингу, управління та публікації для ефективного створення привабливих сторінок контенту на основі даних у великому масштабі. Крім типової платформи контент-маркетингу, Fabl звільняє маркетологів від їхніх витрат, часу та технологічних обмежень, експоненціально збільшуючи залученість сторінок і коефіцієнти конверсії.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, провідна платформа розподіленого маркетингу, допомагає командам, які працюють від брендів, ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, офіси та співробітників на першому місці. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, канали стимулювання, кооперативні маркетингові фонди та реалізацію маркетингу «останньої милі», щоб полегшити спільне розгортання локалізованого, сумісного контенту за допомогою традиційних, цифрових і соціальних тактик. SproutLoud — це єдина платформа, спеціально створена для багаторівневих галузей дистрибуції, що дозволяє брендам впливати на дії сторін, які найближче до обслуговування споживача. Програмне забезпечення SproutLoud покращує швидкість виходу на ринок, відповідність вимогам бренду та нормативним вимогам із масштабуванням серед сотень або тисяч місцевих користувачів. Завдяки SproutLoud клієнти мають перевагу швидко реагувати на умови місцевого ринку за допомогою рішень на основі даних.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy — це надійна цифрова платформа, яка поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг помилок інтерфейсу, аналітику продуктів і встановлення пріоритетів, забезпечуючи конфіденційність і безпеку. Що ви можете робити з Zipy? > Зрозумійте поведінку користувачів, щоб уникнути відтоку > Відстежуйте реальні користувачі та помилки в реальному часі, щоб отримати практичну інформацію > Скорочуйте час на вирішення помилок JS і API за допомогою вбудованих інструментів розробника > Співпрацюйте з членами вашої команди над проблемами взаємодії з клієнтами > Отримуйте відеоповтор шляху клієнта, мережа журнали, журнали консолі та трасування стека в одному місці. Хто може використовувати Zipy? Zipy є найбільш корисним для команд продуктів, бізнес-аналітиків, спеціалістів із підтримки успіху клієнтів і розробників, яким доводиться вирішувати проблеми клієнтів. Чого ви досягнете за допомогою Zipy? > Знизьте TTR на 50% і заощадьте час на налагодження команди підтримки та розробників > Зменште відтік клієнтів, завчасно вирішуючи їхні проблеми > Створіть кращий продукт і стратегію GTM на основі розуміння поведінки користувачів групою продуктів і аналітиками
Heyflow
heyflow.com
Heyflow допомагає вам перетворювати відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів, реєструватися та продавати. Використовуючи конструктор перетягування, ви можете створювати послідовності реєстрації, потоки залучення потенційних клієнтів та інтерактивні багатокрокові форми для створення привабливого веб-сайту. Аналізуйте ефективність своїх потоків за допомогою вбудованої інтеграції з маркетинговими інструментами, які потрібні маркетологам зростання. ** Будуйте: вибирайте з 25+ будівельних блоків, щоб миттєво створити різноманітний потік – просто перетягніть і опустіть! Визначайте маршрути та логіку «якщо-це-то-то», щоб працювати розумніше, людяніше та просто краще. Вставте свій потік на будь-який веб-сайт або просто використовуйте його як окрему цільову сторінку. Ваш потік оптимізовано для мобільних пристроїв, на 100% чуйний і завантажується неймовірно швидко, навіть якщо у ваших користувачів повільне підключення до Інтернету. ** Дизайн: повністю налаштуйте свій потік, щоб ідеально відповідати вашому бренду та передавати ваші цінності. Використовуйте потужність змінних стилю та ідеальний піксельний досвід. Понад 30 000 значків у трьох узгоджених вагах, 53 категоріях і 720 підкатегоріях готові для прискорення робочого процесу. ** Аналізуйте: зрозумійте поведінку своїх користувачів за допомогою аналітичної панелі Heyflow. Вимірюйте ефективність потоку за допомогою вбудованої інтеграції Менеджера тегів Google, Google Analytics або Facebook Pixel. Автоматично передайте параметри URL-адреси з вашої цільової сторінки до свого потоку. ** Інтеграція: отримуйте свої відповіді електронною поштою, GSheets, Pipedrive, Slack, Asana та понад 2000 інших служб через Zapier.
Unstack
unstack.com
Unstack сповнений рішучості забезпечити наступне покоління підприємців і маркетингових команд єдиною системою для розвитку вашого бізнесу. Платформа Unstack пропонує найшвидший хостинг веб-сайтів без використання коду для створення красивих маркетингових веб-сайтів, сайтів членства та динамічних цільових сторінок. Завдяки бібліотеці шаблонів і готовим до використання елементам дизайну ви можете запустити будь-яку сторінку за лічені хвилини, не потребуючи ресурсів для розробників. Unstack також пропонує інтегроване A/B-тестування, інструменти SEO, керування формами та контактами, а також показники повної послідовності. Крім того, інтеграція Unstack одним клацанням миші дає змогу працювати з усіма вашими маркетинговими інструментами. Готові розпочати будівництво? Перейдіть на unstack.com, щоб безкоштовно протестувати платформу.
AllClients
allclients.com
Система керування клієнтами та автоматизації маркетингу №1 для дуже малого бізнесу. Призначений для дуже малого бізнесу. Легко керуйте своїми контактами, надсилайте електронні листи та переведіть свій маркетинг на автопілот.
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