Інструменти оптимізації рівня конверсії - Найпопулярніші застосунки - Туреччина

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти оптимізації рівня конверсії (CRO) представляють собою категорію програмного забезпечення, оснащеного можливостями тестування та візуалізації, спрямовані на покращення взаємодії з користувачем і підвищення коефіцієнтів конверсії для компаній. Працюючи в тандемі з програмним забезпеченням цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів, інструменти CRO збирають і аналізують дані про шаблони використання веб-сайту. Досліджуючи інформацію, вони точно визначають можливості оптимізації зручності використання та підвищення привабливості. Різноманітні типи інструментів CRO виконують різні функції, починаючи від оцінки поточних коефіцієнтів конверсії до експериментів із новими веб-сайтами, щоб оцінити їхній вплив на коефіцієнти конверсії.
Запит на новий застосунок
Wix
wix.com
Будуйте та масштабуйте свій бізнес в Інтернеті з упевненістю за допомогою WIX. Завдяки блискавці веб-продуктивності, безпеці підприємства та надійної інфраструктури, ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди буде працювати. А за допомогою WIX ви отримуєте набагато більше, ніж будівельник веб -сайтів - від планування в Інтернеті до платежів, глибоких брендингу та рішень електронної комерції, ви можете взяти свій сайт у будь -якому напрямку, який ви хочете. Що стосується управління бізнесом в Інтернеті, він ніколи не був більш інтуїтивним, з провідними інструментами SEO та маркетингу, розширеною аналітикою та навіть мобільним додатком, ви можете залишатися в курсі всього з будь -якого місця. Приєднуйтесь до мільйонів користувачів, які використовували WIX, щоб допомогти їм досягти своїх цілей в Інтернеті. Які основні особливості WIX? * Розумний редактор перетягування та інтуїтивно створювати свій сайт * 900+ Стратегічно розроблені шаблони веб -сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для управління вашим магазином та продажу в Інтернеті * Програмне забезпечення для планування в Інтернеті, яке забезпечує безперебійний досвід бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, щоб допомогти керувати та розвивати свій бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допомагають вам виростити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Інструменти веб-розробників повного стеку для користувацької функціональності
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels — це одна з найпопулярніших у світі платформ воронки онлайн-продажів, де користувачі можуть швидко й легко створювати красиві сторінки продажів, які перетворюють відвідувачів на потенційних клієнтів і платоспроможних клієнтів. Досвід у техніці, дизайні чи кодуванні не потрібен. Сотні шаблонів plug n’play у вас під рукою. Або налаштуйте власні воронки. Clickfunnels включає навчання, навчальні посібники та безперебійну інтеграцію сторонніх програм, електронної пошти та платежів. Користувачі побудували робочі воронки всього за 10 хвилин!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди переміщуються веб-сайтами, і як можна покращити взаємодію з клієнтами. Заснована в 2014 році, Hotjar повністю дистанційно керується понад 100 членами команди в 20 країнах і використовується на понад 500 000 сайтів по всьому світу.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для створення спеціальних звітів і вимірювання залученості та утримання користувачів. Mixpanel працює з веб-додатками, зокрема SaaS, але також підтримує мобільні додатки.
Smartlook
smartlook.com
Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це всеосяжна платформа маркетингу електронної пошти, яка забезпечує малий бізнес, сопренери, тренери та маркетологи з потужними та доступними інструментами для розширення своєї аудиторії, взаємодії зі своїми абонентами та перетворення абонентів на оплачуваних клієнтів. Маючи понад 25 років досвіду, наші клієнти вибирають GetResponse для нашого зручного для користувача рішення, нагородами 24/7 підтримки клієнтів та потужних інструментів, що виходять за рамки маркетингу електронної пошти-з автоматизацією, зростанням списку та додатковими інструментами зв'язку, такими як Webinars та Live Live Чат, щоб допомогти підприємствам будувати свій особистий бренд, продати свою продукцію та послуги та створити громаду. Потрібна більш вдосконалена платформа? GetResponse Max та Max² - це рішення для вимогливих користувачів, які шукають розширені функції маркетингу та надійну підтримку.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
flowpoint.ai
flowpoint.ai
У епоху цифрових технологій розуміння поведінки користувачів на веб-сайтах має вирішальне значення для покращення взаємодії з ними та підвищення рівня конверсії. Саме тут на допомогу входить Flowpoint.ai, який революціонізує спосіб аналізу трафіку веб-сайтів. Завдяки аналітиці на основі штучного інтелекту Flowpoint.ai пропонує глибоке занурення в те, чому користувачі відмовляються від відвідування, надаючи корисну інформацію, яка може значно покращити ефективність веб-сайту. Розроблений для маркетологів, дизайнерів UX/UI та веб-розробників, Flowpoint.ai спрощує складне завдання аналізу даних, роблячи його доступним і практичним для всіх рівнів цифрових знань.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реального часу, яка виявляє, що дійсно привертає увагу ваших клієнтів • Підвищуйте ефективність усього циклу проектування за допомогою прогнозної аналітики • Покращуйте коефіцієнти конверсії в усіх каналах • Покращуйте рентабельність інвестицій, максимізуючи свою частку уваги в різних каналах. Найбільші бренди та агенції використовують Dragonfly AI для вимірювання й оптимізації продуктивності їх вмісту, зокрема Sony, GSK і BBDO. Щоб дізнатися більше, відвідайте Dragonflyai.co
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange може допомогти вам зрозуміти, чому ваш веб-сайт отримує трафік, який не перетворюється на продажі чи потенційних клієнтів. Нашим інструментам оптимізації коефіцієнта конверсії довіряють понад 450 000 веб-сайтів у всьому світі, щоб отримати уявлення про те, що люди роблять на їхніх веб-сайтах. Збільште свої продажі та дізнайтеся більше про відвідувачів вашого веб-сайту. Наші записи сеансів і динамічні теплові карти дозволяють вам побачити, де люди клацали, прокручували та торкалися на вашому веб-сайті, щоб побачити, що заважає їм зробити покупку. Перегляньте шлях відвідувача окремої людини за допомогою оптимізованих сегментів, щоб переглянути повтори сеансу розчарованих або збентежених відвідувачів. Ознайомтеся з ширшою картиною, подивившись на загальне уявлення про те, чим люди займаються найбільше або найменше за допомогою динамічних теплових карт. Використовуйте теплову карту прокручування, щоб побачити, чи люди прокручують сторінку достатньо далеко вниз, щоб побачити ваші заклики до дії, чи вони йдуть, перш ніж ви зможете їх конвертувати. Зменште залишення візків Потужна комбінація чату в реальному часі та перегляду ваших відвідувачів у реальному часі може запобігти залишенню візків. Якщо ви бачите, що комусь важко в режимі реального часу, ви можете скористатися чатом, щоб дізнатися, чи можете ви допомогти їм знайти те, що їм потрібно, або відповісти на їхні запитання. Інструмент Lucky Orange Announcements дозволяє створювати спливаюче вікно, яке висвітлює можливість дорожчого продажу, пропонує знижку або запитує огляд продукту.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
Webflow
webflow.com
Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодувальникам, так і програмістам відправляти та просувати веб-сайти всіх типів швидше, економічніше та з більшою спільністю. Webflow підтримує веб-сайти для таких інноваційних компаній, як Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork і Dell. Компанія Webflow, заснована в 2013 році в Сан-Франциско, підтримується Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator і Draper Associates.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами, і надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.
FullStory
fullstory.com
Fullstory — це платформа поведінкових даних, яка висвітлює почуття, приховані між кліками, розкриваючи невимовну історію поведінки споживачів. Від покращення виявлення шахрайства та прогнозування до створення справжньої резонансної персоналізації, Fullstory дає змогу групам продуктів, інженерів і даних об’єднувати сигнали настрою з іншими джерелами даних, щоб навмисно розробити наступну найкращу дію. Надаючи глибшу та оперативнішу інформацію, окрім звичайної веб-аналітики та аналітики продуктів, яка може лише поверхнево визначити, що відбувається, але не чому, Fullstory — це єдина платформа даних про поведінку, яка надає контекст, необхідний для створення миттєвого досвіду, який приносить дохід. Завдяки автоматично зібраним, індексованим і семантично структурованим даним першої сторони, які подаються до вашої екосистеми даних або через нашу аналітику продукту з відтворенням сеансу, поведінкові дані Fullstory готові для ШІ. Підприємства більше не витрачають незліченну кількість годин і ресурсів на аналіз походження даних, оновлення неповних або неправильних даних, визначення наборів даних між командами та переформатування даних для інтеграції в існуючі стеки технологій. Команди витрачають менше часу на аналіз і більше часу на збільшення прибутку завдяки миттєвій персоналізації та точним прогнозам на основі дій і даних у реальному часі.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це багатоканальна платформа для залучення клієнтів, створена для маркетологів і власників продуктів, які цінують гнучкість, а не громіздку складність. Ми допомагаємо споживчим брендам швидко адаптуватися до мінливих очікувань клієнтів за допомогою статистичних даних у реальному часі та персоналізованих міжканальних комунікацій. MoEngage довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, зокрема Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom і Airtel. Маючи офіси в десяти країнах, MoEngage підтримується Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast і Helion Ventures. Опис продукту: * Міжканальний маркетинг Сегментуйте та взаємодійте зі своїми клієнтами в реальному часі через їхній бажаний канал у бажаний час на основі їхніх дій, поведінки, атрибутів і вподобань. MoEngage дозволяє залучати клієнтів через одинадцять каналів на веб-сайті, в електронній пошті, мобільному додатку, SMS, WhatsApp і соціальних мережах. * Статистика клієнтів Перенесіть дані своїх клієнтів у MoEngage та використовуйте Sherpa, наш механізм штучного інтелекту, щоб отримати уявлення про поведінку та вподобання клієнтів. Легко сегментуйте та залучайте клієнтів за допомогою єдиної інформаційної панелі. Лише кілька кліків, і все готово! * Персоналізація Інтернету та додатків Порадуйте відвідувачів свого веб-сайту та додатка персоналізованим вмістом, пропозиціями та рекомендаціями на основі їхніх уподобань, уподобань, етапів подорожі та стилю життя. * Сповіщення про транзакції в реальному часі MoEngage Inform забезпечує уніфіковану інфраструктуру для керування критичними сповіщеннями через канали та постачальників за допомогою єдиного API.
UserWise
userwise.io
UserWise — це найдосконаліший механізм liveops, доступний для ігор, що дозволяє студіям утримувати своїх гравців на все життя. UserWise дає владу у ваші руки за допомогою розширених інструментів сегментації, інтуїтивно зрозумілого календаря liveops, візуального конструктора кампаній і настроюваних фреймворків.
Retainly
retainly.app
Retainly створено для того, щоб більше клієнтів поверталися до вас знову і знову. Його легко освоїти та працювати з ним, а це означає, що ви можете без проблем проводити ефективні кампанії. Завдяки Retainly ви можете підтримувати зацікавленість клієнтів і будувати міцніші й довготривалі стосунки.
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші бачення та стимулюючи зростання. Завдяки відданості швидкому впровадженню (запрацює за 45 днів!) і безперервним інноваціям партнери та клієнти Solitics свідчать про видатні результати конверсій, утримання та LTV. Сотні світових брендів у різних галузях залучають своїх клієнтів інноваційним та особистим способом у реальному часі, використовуючи Solitics.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це ваша універсальна платформа автоматизації маркетингу! Простий у використанні, але неймовірно потужний. На нашій платформі ви знайдете інструменти для автоматизації маркетингу Маркетинг електронною поштою Управління подіями Опитування та оцінки Цільові сторінки Мобільні програми Мобільний маркетинг
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дані клієнтів. Долаючи розрізнені дані, Dotdigital оптимізує процес прийняття рішень і прокладає шлях до маркетингової креативності, яка забезпечує залучення клієнтів у великих масштабах. Завдяки потужним можливостям штучного інтелекту Dotdigital дозволяє легко автоматизувати глибоко персоналізовані роботи в Інтернеті, електронній пошті, SMS, WhatsApp, чаті, push-посиланнях, соціальних мережах, рекламі тощо. Dotdigital, якому довіряють понад 4000 брендів у сфері електронної комерції, роздрібної торгівлі, некомерційних організацій, освіти, фінансових послуг та інших, допомагає маркетологам у всьому світі. Компанія Dotdigital, заснована в 1999 році, розташована в Лондоні, зосереджена на розробці надійних, зв’язаних і орієнтованих на майбутнє рішень, які розширюють можливості компаній, одержимих клієнтами. Дізнайтеся більше на dotdigital.com.
Silktide
silktide.com
Silktide надає вам усе, що вам потрібно, щоб покращити свій веб-сайт, завдяки автоматизованому тестуванню доступності, оптимізації вмісту та цифровому маркетингу на одній платформі. Silktide використовується тисячами клієнтів для аналізу десятків мільйонів веб-сайтів щороку. Ми покриваємо майже всі аспекти вашої присутності в Інтернеті, включаючи вміст, доступність, маркетинг, мобільні пристрої, швидкість і дотримання законодавства. Відвідайте наш веб-сайт, щоб побачити демонстрацію платформи в реальному часі.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare виходить за рамки традиційної аналітики, щоб забезпечити безпрецедентне розуміння клієнтського досвіду, що трансформує ваш бізнес. Завдяки інтуїтивно зрозумілій технології, яка розкриває поведінку, наміри та ставлення будь-якого користувача, ми дозволяємо компаніям швидко надавати більше людського досвіду, забезпечуючи при цьому конфіденційність і доступність. Це призводить до швидшого зростання, більшої гнучкості та щасливіших клієнтів. Ми створюємо новий цифровий досвід, який став більш людяним.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Miro
miro.com
Міро - це візуальна робоча область для інновацій, що дозволяє розподілити команди будь -якого розміру мріяти, розробляти та будувати майбутнє разом. Завдяки магії інтелектуального полотна Міро, візуалізації концепцій, ідей та рішень як команда може статися де завгодно-не потрібні маркери сухої ериази. Синхронізувати, протікати та відчути зв’язок роботи пліч -о -пліч з вашою командою - навіть у віддаленому, розподіленому або гібридному робочому середовищі. Клієнти Міро люблять використовувати miro to: * Проводити онлайн -зустрічі та командні майстерні * Мозковий штурм Нові ідеї та проекти на безмежній дошці * Редагувати, анотувати та позначити документи та PDF -файли * Робіть цифрові нотатки з Apple Pencil (і зменшити використання паперу!) * Легко збирати ресурси, фотографії, документи, посилання та посилання * Плануйте та керуйте спритними робочими процесами та ритуалами Scrum * Створіть подорожі користувачами, обробки карт та розробка персоналів * Навчіть та полегшуйте інтерактивні заняття в спільному просторі * Створіть бачення дошки ідей та натхнення Міро дозволяє створювати будь -який час і в будь -якому місці. Маючи понад 200+ заздалегідь виготовлених шаблонів, інтерфейс перетягування та падіння та без обмеження для співпрацівників, робота на дошці Міро-швидка та весела.
Zoho CRM
zoho.com
Запустіть весь свій бізнес за допомогою набору Zoho з онлайн -інструментів продуктивності та додатків SaaS. Понад 50 мільйонів користувачів довіряють нам у всьому світі.
Framer
framer.com
Його прототипування стало простим — код не потрібен, він працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу. Framer — це потужний веб-конструктор, призначений для легкого створення приголомшливих адаптивних веб-сайтів. Він пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє користувачам створювати та публікувати сучасні сайти будь-якого масштабу, що робить його придатним як для початківців, так і для досвідчених розробників. Framer також підтримує ринок плагінів і шаблонів, покращуючи його функціональність і дозволяючи користувачам легко створювати унікальні веб-сайти. Незалежно від того, чи хочете ви створити портфоліо, бізнес-сайт чи цільову сторінку, Framer надає інструменти, необхідні для ефективнішого дизайну та швидшої публікації. Почніть безкоштовно та досліджуйте можливості!
Builder.io
builder.io
Builder надає розробникам і маркетологам інструменти з підтримкою штучного інтелекту для швидкого перетворення дизайну в оптимізований веб-і мобільний досвід. Він надає інструмент проектування до коду на основі штучного інтелекту (Visual Copilot), який автоматично перетворює проекти Figma на чистий код, і систему керування візуальним вмістом (Visual CMS), яка дозволяє маркетологам швидко створювати, ітерувати та оптимізувати роботу в Інтернеті та на мобільних пристроях, не потребуючи залежить від техніки.
Elicit
elicit.org
Асистент ШІ. Elicit — це дослідницький асистент на базі GPT-3. Elicit допомагає вам класифікувати набори даних, досліджувати запитання та здійснювати пошук у публікаціях.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® — це веб-сайт і конструктор цільових сторінок без коду, призначений для того, щоб допомогти малим підприємствам швидко й легко вийти в Інтернет. Оснащена повним набором інструментів для перетворення, платформа спрощує процес створення потенційних клієнтів, щоб ви могли масштабувати та розвивати свій онлайн-бізнес. Незалежно від того, чи ви технічно підкований маркетолог, чи новачок у веб-дизайні, Leadpages допоможе вам створити онлайн-присутність, яка сподобається вам і вашій аудиторії. Компанія Leadpages, яка є надійним лідером з 2013 року, підтримується командою майстрів конверсійного маркетингу, а також найдружнішою командою технічної підтримки на планеті. Чому варто вибрати Leadpages для розвитку свого онлайн-бізнесу? Тому що вам потрібен веб-сайт, який працює для вашого бізнесу та працює так само важко, як і ви. За допомогою Leadpages кожна сторінка, яку ви публікуєте, ретельно оптимізована для збору потенційних клієнтів і закриття продажів. Не потрібно ніяких клопотів і технічних навичок. Просто виберіть шаблон професійного дизайну, скористайтеся Drag & Drop Builder, щоб зробити його своїм, натисніть «Опублікувати», а потім поділіться ним зі світом.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими запитами. Рішення для веб-сайтів, яке прокладає шлях до кращого пошуку та покращення конверсій. Він має намір змінити спосіб навігації клієнтів веб-сайтами клієнтів за допомогою пошуку як послуги, яка не залишає каменя на камені. Підвищте релевантність серед засобів за допомогою спеціального пошуку.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — це платформа візуальної розробки, яка дає змогу всій вашій команді швидко створювати веб-додатки продуктивного рівня, від внутрішніх інструментів до продуктів і веб-сайтів, орієнтованих на клієнтів. Plasmic долає межі безкодування, інтегруючись із вашою кодовою базою для нескінченних можливостей.
Duda
duda.co
Duda є провідною платформою для розробки веб-сайтів, яка дає змогу агентствам цифрового маркетингу та SaaS-компаніям створювати та керувати цифровою присутністю своїх клієнтів. Відзначена нагородами платформа Duda з низьким кодом і без коду дозволяє агентствам і SaaS-компаніям досягти вищої продуктивності та безпрецедентного зростання завдяки широкому спектру можливостей, що охоплюють електронну комерцію, керування клієнтами, пошукову оптимізацію, автоматизацію та біле маркування.
Dorik
dorik.com
Dorik — це платформа для створення веб-сайтів зі штучним інтелектом, яка дозволяє будь-кому легко створити гарний веб-сайт за лічені хвилини без жодного досвіду дизайну чи кодування. Dorik — це гнучка, проста у використанні та одна з найдоступніших платформ для створення веб-сайтів.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — це комплексний конструктор послідовності для електронної комерції. Створюйте, тестуйте та персоналізуйте спливаючі вікна, форми, тести, рекомендації продуктів, цільові сторінки тощо – без кодування чи розробників. ПЕРЕД ПЕРЕВЕРШЕННЯМ: Ваша послідовність конверсій – це хаотичний безлад програм, плагінів, сценаріїв і заповнювачів. Це не персоналізовано. Звітність заплутана. Внесення змін займає тижні в очікуванні розробників. Зростаючий дохід означає платити за збільшення трафіку. ПІСЛЯ КОНВЕРТУВАННЯ: усі конверсійні кампанії вашого магазину організовано на одній інформаційній панелі. Звітність зрозуміла. Проводити експерименти з воронкою легко. Внесення змін за допомогою конструктора воронки займає кілька хвилин. Ви збільшуєте рентабельність інвестицій у рекламу та максимізуєте дохід від відвідувача веб-сайту. Запустіть послідовності розширень списків: • Швидше розширюйте свій список електронної пошти та SMS, націлюючи персоналізовані пропозиції на нових і постійних покупців • Вибирайте із 100+ шаблонів підписки на списки • Запускайте спливаючі вікна, закріплені панелі, вставки та цільові сторінки • Персоналізуйте за інтересами до продукту, кошиком для покупок і багато іншого • Синхронізується з Klaviyo, Attentive, MailChimp тощо. Запустіть вікторини продукту: • Продукт вікторини виявляють уподобання покупців, сегментують покупців у потрібну аудиторію та дають персоналізовані рекомендації щодо продуктів • Шаблони тестів для широкого спектру галузей • Відображення у вигляді спливаючих вікон, сторінок і форматів для вбудовування • Умовні рекомендації щодо продуктів за допомогою відповідей і балів • Синхронізація відповідей із Klaviyo, Attentive , MailChimp тощо. Запустіть послідовності додаткових продажів у кошику: • Зростайте AOV за допомогою 1 кліка додаткові продажі та перехресні продажі в кошику • Активації на основі продукту, щойно доданого до кошика • Відображення перехресних продажів у вигляді спливаючих вікон, на сторінках і за допомогою вставок • Покупці можуть додавати всі продукти в кошик одним клацанням миші • Націлюйте перехресні продажі на сегменти передплатників, які повернулися Запуск послідовності виходу з кошика: • Запобігає виходу з кошика до того, як це станеться, надсилаючи пропозиції покупцям, які вийшли з покупки • Активує на комп’ютері коли миша пересувається для виходу або на мобільному пристрої, коли натискається кнопка «Назад» • Ініціює послідовність електронної пошти та SMS-повідомлень перед залишенням кошика. Створюйте послідовності цільових сторінок: • Створюйте та A/B тестуйте цільові сторінки, які відповідають вашим рекламним кампаніям, не чекаючи розробників • Виберіть із десятки шаблонів цільових сторінок • Створюйте багатоетапні персоналізовані воронки продажів • Розміщуйте сторінки у своєму власному домені, синхронізуйте зі сторінками Shopify або вставляйте будь-де
Knak Templates
knak.com
Безкоштовні шаблони електронної пошти. Як маркетологи, ми дуже добре знаємо, з якими проблемами дизайну та програмування ви стикаєтеся під час створення електронних листів. Ось чому ми вирішили роздати всі наші бібліотеки шаблонів електронних листів Marketo та Eloqua безкоштовно. Отримайте доступ до понад 50 безкоштовних шаблонів для електронних інформаційних бюлетенів, маркетингових кампаній електронною поштою, рекламних електронних листів тощо. Просто вкажіть свою адресу електронної пошти, щоб отримати понад 50 безкоштовних шаблонів електронної пошти та цільових сторінок, без кодування.
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels — це хмарний веб-сайт для створення воронки, який допомагає вам перетворювати кліки на потенційних клієнтів і продажі. У Lightfunnels ви можете продавати цифрові та фізичні продукти, налаштовувати продажі з підвищенням і зниженням продажів, тестувати різні цільові сторінки, створювати список розсилки, записуватися на вебінари та онлайн-курси. Lightfunnels має простий у використанні конструктор сторінок і різноманітні функції, які допоможуть перетворити відвідувачів на клієнтів.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Збільште свої продажі та відвідуваність за допомогою єдиної системи вебінарів, яка створює повну пряму трансляцію події від реєстрації до повтору. WebinarJam має більше можливостей, не потребує завантажень і є найзначнішим удосконаленням трансляції в прямому ефірі, потокової трансляції подій і трансляції вебінарів, коли-небудь доступних для громадськості. Довіряють понад 50 000 клієнтів.
Kickpages
kickpages.com
За допомогою Kickpages ви можете створювати цільові сторінки, воронки продажів, сайти членства, повноцінні веб-сайти та багато іншого! Kickpages, заснована в 2017 році, є частиною компанії First Ignition Media, розташованої в Донегалі, Ірландія. Завдяки глобальній розподіленій команді дизайну та розробників Kickpages є інноваційною платформою на передньому краї ринку створення сторінок.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаючи Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow і DealsPlus. Компанію підтримують Sequoia Capital, Tiger Global Management, Accel Partners і Recruit Holdings.
Localo
localo.com
Розвивайте бізнес своїх клієнтів за допомогою найкращого локального інструменту SEO – Localo Розширте спектр послуг свого агентства за допомогою найнадійнішого місцевого інструменту SEO, щоб різко підвищити видимість вашого клієнта на місцевому рівні – Localo. Цей потужний інструмент на основі штучного інтелекту призначений для того, щоб надати місцевим підприємствам конкурентну перевагу, залучити більше місцевих клієнтів і збільшити рентабельність інвестицій за допомогою оптимізованих місцевих стратегій SEO. * Підходить для всіх маркетингових агенцій і позаштатних консультантів з оптимізації пошукових систем, які шукають швидший і ефективніший спосіб керувати локальною пошуковою системою своїх клієнтів. Основні характеристики та переваги: * Розумні завдання: будьте попереду конкурентів за допомогою персоналізованих щотижневих завдань і розширеної статистики. Покращте видимість вашого клієнта в локальному пошуку та залучіть нових клієнтів. * Перевірка позиції та моніторинг: точно відстежуйте локальні рейтинги своїх клієнтів у Google і приймайте керовані даними рішення, щоб покращити їх видимість. * Локальний штучний інтелект: наш інтелектуальний штучний інтелект допомагає вам автоматизувати й оптимізувати публікації Google, відповіді на відгуки та інформацію про профіль компанії. * Менеджер відгуків: чудовий інструмент для керування та покращення відгуків ваших клієнтів у Google. Покращте відносини з клієнтами та створіть довіру в Інтернеті. * Захист фунтів стерлінгів: захистіть бізнес вашого клієнта від невиправданих змін, які можуть вплинути на рейтинги в локальному пошуку. * Публікації у фунтах стерлінгів: залучайте клієнтів за допомогою своєчасних інформативних публікацій Google. * Статистика зростання: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою повної статистики зростання. Краще зрозумійте видимість локального пошуку та сформулюйте ефективні стратегії. * Почніть роботу з Localo сьогодні та отримайте 30-денну гарантію повернення грошей без довгострокових зобов’язань. Ваші клієнти довіряють вам свою цифрову присутність; не просто відповідай їхнім очікуванням – перевищуй їх. Оснастіть своє агентство Localo – найкращим інструментом для локального оптимізації пошукових систем і отримайте перевагу в цифровому ландшафті, що постійно розвивається. Скористайтеся нашою тимчасово обмеженою пропозицією ЗАРАЗ і дозвольте нам привести бізнес ваших клієнтів до місцевого домінування!
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Занадто багато команд з доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал продажів. Не маючи спеціально розробленого рішення для управління складними угодами, внутрішні зацікавлені сторони вдаються до спеціальних електронних листів, чатів і документів без будь-якого централізованого відстеження, нагляду чи навчання. Результат? Внутрішні затримки, сліпі плями та прослизання угод. Prelay перемагає хаос угод за допомогою спеціально створеної платформи Team Selling Platform. Діючи як рівень внутрішньої оркестровки, Prelay організовує координацію угод в одному місці, яке інтегрується з вашим ключовим програмним забезпеченням. У торгових представників та їхніх колег менше головного болю, а керівники відділів продажів, передпродажів і повторних продажів отримують уявлення про потенціал команди та про те, що робить угоди успішними. Незалежно від того, чи проводите ви оцінювання, направляєте схвалення відділу угод або залучаєте фахівця з продукту, Prelay спрощує ваші складні процеси угоди та максимізує вплив ваших найцінніших внутрішніх ресурсів, щоб ви могли швидше отримувати прибуток як команда.
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа Monsido включає повний набір інструментів для веб-доступності, гарантії якості веб-сайту, відповідності бренду та вмісту, керування згодою користувачів, архівування соціального та веб-контенту тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте monsido.com.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics надає послугу покращення конверсії, яка працює на рівні реклами. Основним компонентом сервісу є автоматизоване A/B тестування для Google Ads.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — перший у світі редактор цільових сторінок для електронної комерції. Створюйте приголомшливі цільові сторінки за лічені хвилини та досліджуйте наш великий набір шаблонів, модулів, макетів і опцій редагування.
PostHog
posthog.com
PostHog — це універсальна платформа з відкритим кодом, яка допомагає інженерам створювати кращі продукти. Ми дозволяємо командам програмного забезпечення фіксувати події, виконувати аналітику, записувати сеанси користувачів, проводити експерименти та розгортати нові функції на одній платформі. - КРАЩИЙ ДИЗАЙН: надійна аналітика продукту. Багатоваріантні A/B експерименти. Сегментація користувачів і 50+ інтеграцій. PostHog має все необхідне для створення кращих продуктів. - СТВОРЮЙТЕ КРАЩЕ: безпечно розгортайте нові функції за допомогою позначок функцій, вирішуйте проблеми із записами сеансів і плануйте нові функції за допомогою кореляційного аналізу — усе це в PostHog. - РОЗРОБЛЯЙТЕСЯ КРАЩЕ: очікуйте SDK, API, конвеєри подій, SQL-подібний синтаксис для глибокого аналізу та платформу додатків із відкритим кодом. - КРАЩИЙ МАСШТАБ: доступний хостинг у США чи ЄС на основі ClickHouse. Усе сертифіковане SOC2, готове до GDPR та HIPAA. PostHog можна масштабувати для команд будь-якого розміру та ціни залежно від використання. Це повністю відкритий вихідний код, тож ви можете перевіряти кожен рядок коду, вносити пропозиції чи навіть створювати безпосередньо поверх продукту, додаючи нові функції та інтеграції.
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — це передова платформа CS і доходів, побудована на унікальній моделі даних і системі аналітичних даних, щоб прискорити успіх клієнтів, керувати обліковими записами та команди доходів по всьому світу. RevSetter розкриває ефективність ваших команд, орієнтованих на отримання прибутку – починаючи зі спрощеної адаптації та швидкого отримання прибутку, він повністю налаштовується для ІК, менеджерів і C-Suite і здатний керувати діями та робочими процесами повного доходу. . Ми створили нашу платформу, щоб відповідати поточним викликам ринку, а також розраховувати на майбутні потреби команд з доходів у всьому світі. Настав час розширити можливості вашого бізнесу за допомогою комплексного набору рішень, починаючи від автоматизованих робочих процесів, надійного керування даними, динамічних шляхів клієнта, аналітики використання продукту та багато іншого – все в одному інноваційному рішенні.
Narrative BI
narrative.bi
Перетворіть свої дані на змістовні розповіді. Автоматично отримуйте цінну інформацію зі своїх маркетингових і рекламних даних. З’єднайте всі свої джерела даних в одному місці. Нульове кодування.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
Unbounce
unbounce.com
Незалежно від того, чи ви професіонал з маркетингу, чи тільки починаєте роботу, цільові сторінки Unbounce перетворюють більше ваших відвідувачів на потенційних клієнтів, продажі та реєстрації. Завдяки простим у користуванні конструкторам для будь-якого рівня навичок, а також функціям оптимізації на основі штучного інтелекту Unbounce допоможе вам створювати та публікувати красиві високоефективні сторінки лише за кілька хвилин.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit — це програмне забезпечення для веб-аналітики, створене для автоматизації щоденних завдань Google Analytics, налаштування, аудиту, обслуговування та аналізу для аналізу та оптимізації маркетингових кампаній в Інтернеті.
Userback
userback.io
Представляємо Userback, провідну платформу дослідження користувачів для невеликих команд, які прагнуть зрозуміти користувачів і створювати кращі продукти. За допомогою Userback ви можете збирати візуальні відгуки, збагачені метаданими, і отримати глибоке уявлення про настрої та поведінку користувачів за допомогою опитувань у додатку, таких як показники NPS, CES і CSAT. Додайте глибокий контекст до будь-якого відгуку за допомогою функцій відтворення повного сеансу. Створюйте сегменти користувачів і відстежуйте кожного користувача з моменту входу. Опитуйте лише когорти, які важливі для вас, і зрозумійте свій досвід користувачів протягом усього життєвого циклу від випробування до відтоку. Доповніть це фірмовими порталами функцій, загальнодоступними дорожніми картами та централізованим місцем для всіх ваших відгуків, щоб зменшити накладні витрати на відгуки на 70% і збільшити час завершення відгуків у 10 разів. Немає коду? Не проблема, почніть миттєво з розширенням для браузера без коду, ідеальним для внутрішньої перевірки якості та відстеження помилок. Це платформа, створена, щоб зробити невеликі команди могутніми
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