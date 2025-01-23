Інструменти оптимізації рівня конверсії - Найпопулярніші застосунки - Руанда

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти оптимізації рівня конверсії (CRO) представляють собою категорію програмного забезпечення, оснащеного можливостями тестування та візуалізації, спрямовані на покращення взаємодії з користувачем і підвищення коефіцієнтів конверсії для компаній. Працюючи в тандемі з програмним забезпеченням цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів, інструменти CRO збирають і аналізують дані про шаблони використання веб-сайту. Досліджуючи інформацію, вони точно визначають можливості оптимізації зручності використання та підвищення привабливості. Різноманітні типи інструментів CRO виконують різні функції, починаючи від оцінки поточних коефіцієнтів конверсії до експериментів із новими веб-сайтами, щоб оцінити їхній вплив на коефіцієнти конверсії.
Запит на новий застосунок
Webflow
webflow.com
Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодувальникам, так і програмістам відправляти та просувати веб-сайти всіх типів швидше, економічніше та з більшою спільністю. Webflow підтримує веб-сайти для таких інноваційних компаній, як Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork і Dell. Компанія Webflow, заснована в 2013 році в Сан-Франциско, підтримується Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator і Draper Associates.
Wix
wix.com
Впевнено будуйте та розширюйте свій бізнес в Інтернеті за допомогою Wix. Завдяки блискавичній продуктивності в Інтернеті, безпеці корпоративного рівня та надійній інфраструктурі ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди працюватиме. А з Wix ви отримуєте набагато більше, ніж розробник веб-сайтів — від онлайн-планування до платежів, глибокого брендингу та рішень для електронної комерції, ви можете рухати свій сайт у будь-якому напрямку. Коли справа доходить до управління бізнесом в Інтернеті, воно ніколи не було таким інтуїтивно зрозумілим, завдяки провідним інструментам оптимізації пошукових систем і маркетингу, розширеній аналітиці та навіть програмі для мобільних пристроїв ви можете бути в курсі всього з будь-якого місця. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів, які використовували Wix, щоб допомогти їм досягти своїх онлайн-цілей. Які основні особливості Wix? * Розумний редактор із функцією перетягування для інтуїтивно зрозумілого створення сайту * 900+ стратегічно розроблених шаблонів веб-сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для керування вашим магазином і продажу онлайн * Програмне забезпечення для онлайн-планування, яке забезпечує безперебійне бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, які допоможуть керувати та розвивати ваш бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допоможуть вам збільшити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Повний набір інструментів для веб-розробників для спеціальних функцій
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Elicit
elicit.org
Асистент ШІ. Elicit — це дослідницький асистент на базі GPT-3. Elicit допомагає вам класифікувати набори даних, досліджувати запитання та здійснювати пошук у публікаціях.
Witbe
witbe.net
Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфоні, STB) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільну, ОТТ). З моменту заснування в 2000 році компанія Witbe постійно розвивалася, і зараз їй довіряють понад 300 клієнтів у 50 різних країнах. Мовники, оператори, постачальники контенту та розробники додатків покладаються на Witbe Robots, щоб забезпечити бездоганні послуги. Witbe є публічною компанією, зареєстрованою на Euronext Growth (ALTWIT.PA), і має офіси по всьому світу, зокрема в Парижі, Нью-Йорку, Сан-Хосе, Денвері, Монреалі, Лондоні та Сінгапурі.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit — це програмне забезпечення для веб-аналітики, створене для автоматизації щоденних завдань Google Analytics, налаштування, аудиту, обслуговування та аналізу для аналізу та оптимізації маркетингових кампаній в Інтернеті.
Morphic
getmorphic.com
Morphic — це платформа SaaS без коду, яка автоматизує послуги з розробки та розробки веб-сайтів агентства, дизайн маркетингових матеріалів, керівництво по стилю бренду та інструкції для конкретних компаній. Наші користувачі економлять час і гроші, надаючи можливість будь-кому, хто має на увазі бачення бренду, створити та керувати високоякісним індивідуальним веб-сайтом, інтегрованим у ваш повний пакет технологій. Користувачі можуть впроваджувати зміни, які вони хочуть бачити, завдяки результатам професійної якості агентства та використовувати Morphic як джерело правди для управління брендом. Morphic постійно оновлює платформу для пошукової оптимізації, відповідності вимогам, тенденцій дизайну та найкращих практик, а також для підтримки додаткових функцій веб-сайту та інтеграції. Це також гарантує, що всі веб-сайти працюють на найнадійнішій і продуктивній інфраструктурі. Морфічні веб-сайти часто отримують 100 балів Google Lighthouse Best Practice та SEO.
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle є найефективнішою платформою для музикантів, щоб створити свій веб-сайт і керувати прямим маркетингом і продажами в Інтернеті. Наша універсальна платформа пропонує музикантам потужні варіанти дизайну, готові для мобільних пристроїв шаблони, безкомісійний магазин музики та сувенірів, керування списками розсилки, детальну аналітику для шанувальників, електронні інструменти для преси, розумні посилання тощо. Bandzoogle можна спробувати безкоштовно з доступними місячними планами від 8,29 доларів США на місяць, включаючи хостинг і безкоштовне доменне ім’я.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — це рішення для автоматизації маркетингу та маркетингу електронною поштою, розроблене для малих підприємств, що швидко розвиваються, з обмеженими бюджетами. Наша мета — надати функції корпоративного рівня деяких наших найбільших конкурентів за доступною для кожного ціною. У більшості випадків ніколи не потрібно платити тисячі доларів за ці додаткові функції, але вони просто не коштують так багато, щоб справді працювати. Наші ціни встановлені таким же чином. Якщо ви новачок, використовуйте
Kickpages
kickpages.com
За допомогою Kickpages ви можете створювати цільові сторінки, воронки продажів, сайти членства, повноцінні веб-сайти та багато іншого! Kickpages, заснована в 2017 році, є частиною компанії First Ignition Media, розташованої в Донегалі, Ірландія. Завдяки глобальній розподіленій команді дизайну та розробників Kickpages є інноваційною платформою на передньому краї ринку створення сторінок.
Airtory
airtory.com
Airtory-це креативна платформа управління, яка дозволяє рекламодавцям створювати високоефективні та залучати багату рекламу медіа-дисплеїв протягом декількох хвилин. Залучайте свої перспективи, забезпечуйте кращу та вищу рентабельність рентабельності інвестицій та вдосконалюйте залучення до бренду з легкими медіа-оголошеннями Airtory в Airtory! У нас є 500+ шаблонів по настільних, мобільних, рідних та інтерактивних відео (хоча ми можемо створити замовлені шаблони лише для вас, або ми знайшли спосіб поглинання оголошень, вбудованих у веб -дизайнер Google, та запуску їх як теги Airtory, для ті самі власні одноразові). Вони можуть бути легко реалізовані в DSP або на прямих видавців. З зростанням популярності платформ CTV та OTT, Airtory також представив відеорекламу, що підтримують динамічний вміст, інтерактивні функції та QR -коди. Ці оголошення можуть бути реалізовані на всіх платформах CTV та OTT, що дозволяє рекламодавцям спілкуватися і з цими користувачами. Ви можете ознайомитись із багатими медіа -оголошеннями Airtory на сторінці вітрини: https://formats.airtory.com/ Крім того та керувати прямими рекламними кампаніями автономно. Багатий медіа -будівельник Airtory також може бути інтегрований, що є лише вишнею зверху! І останнє, але не в останню чергу, Airtory має додаткові функції, які можуть підняти ваші багаті медіа -кампанії на наступний рівень. Створіть гіпер-персональні оголошення за допомогою DCO Suite Airtory або використовуйте нашого будівельника цільових сторінок, щоб включити його як пропозицію у наступну кампанію. Коротше кажучи, ми швидший, дешевший, простіший та більш спритний постачальник у вертикалі створення/монетизації AD.
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels — це універсальна платформа для створення воронки та веб-сайту, якою користуються приватні особи та компанії. Завдяки 1000 інтеграцій, 12 різним платіжним процесорам, доступним API та веб-перехоплювачам ви також маєте можливість: - Створювати приголомшливі веб-сайти за допомогою нашого конструктора веб-сайтів з перетягуванням. Існує 100 готових шаблонів, які оптимізовані для мобільних пристроїв і не потребують кодування. - Створіть епічні воронки продажів - Створіть власний магазин електронної комерції - Створіть і продайте курси та членство - Керування CRM Усім, хто шукає більш універсальну та економічно ефективну програмну платформу - Elite Funnels для вас!
Force24
force24.co.uk
Розвивайте та розширюйте свою аудиторію за допомогою Force24, потужної платформи автоматизації маркетингу, яка забезпечує змістовні розмови 24 години на добу.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — це комплексний конструктор послідовності для електронної комерції. Створюйте, тестуйте та персоналізуйте спливаючі вікна, форми, тести, рекомендації продуктів, цільові сторінки тощо – без кодування чи розробників. ПЕРЕД ПЕРЕВЕРШЕННЯМ: Ваша послідовність конверсій – це хаотичний безлад програм, плагінів, сценаріїв і заповнювачів. Це не персоналізовано. Звітність заплутана. Внесення змін займає тижні в очікуванні розробників. Зростаючий дохід означає платити за збільшення трафіку. ПІСЛЯ КОНВЕРТУВАННЯ: усі конверсійні кампанії вашого магазину організовано на одній інформаційній панелі. Звітність зрозуміла. Проводити експерименти з воронкою легко. Внесення змін за допомогою конструктора воронки займає кілька хвилин. Ви збільшуєте рентабельність інвестицій у рекламу та максимізуєте дохід від відвідувача веб-сайту. Запустіть послідовності розширень списків: • Швидше розширюйте свій список електронної пошти та SMS, націлюючи персоналізовані пропозиції на нових і постійних покупців • Вибирайте із 100+ шаблонів підписки на списки • Запускайте спливаючі вікна, закріплені панелі, вставки та цільові сторінки • Персоналізуйте за інтересами до продукту, кошиком для покупок і багато іншого • Синхронізується з Klaviyo, Attentive, MailChimp тощо. Запустіть вікторини продукту: • Продукт вікторини виявляють уподобання покупців, сегментують покупців у потрібну аудиторію та дають персоналізовані рекомендації щодо продуктів • Шаблони тестів для широкого спектру галузей • Відображення у вигляді спливаючих вікон, сторінок і форматів для вбудовування • Умовні рекомендації щодо продуктів за допомогою відповідей і балів • Синхронізація відповідей із Klaviyo, Attentive , MailChimp тощо. Запустіть послідовності додаткових продажів у кошику: • Зростайте AOV за допомогою 1 кліка додаткові продажі та перехресні продажі в кошику • Активації на основі продукту, щойно доданого до кошика • Відображення перехресних продажів у вигляді спливаючих вікон, на сторінках і за допомогою вставок • Покупці можуть додавати всі продукти в кошик одним клацанням миші • Націлюйте перехресні продажі на сегменти передплатників, які повернулися Запуск послідовності виходу з кошика: • Запобігає виходу з кошика до того, як це станеться, надсилаючи пропозиції покупцям, які вийшли з покупки • Активує на комп’ютері коли миша пересувається для виходу або на мобільному пристрої, коли натискається кнопка «Назад» • Ініціює послідовність електронної пошти та SMS-повідомлень перед залишенням кошика. Створюйте послідовності цільових сторінок: • Створюйте та A/B тестуйте цільові сторінки, які відповідають вашим рекламним кампаніям, не чекаючи розробників • Виберіть із десятки шаблонів цільових сторінок • Створюйте багатоетапні персоналізовані воронки продажів • Розміщуйте сторінки у своєму власному домені, синхронізуйте зі сторінками Shopify або вставляйте будь-де
AdPage
adpage.io
Точне відстеження. Досягніть кращих результатів. AdPage революціонізує простір електронної комерції за допомогою свого передового рішення Server-Side Tagging, розробленого спеціально для агенцій електронної комерції, які обслуговують різноманітні онлайн-магазини, включно з магазинами Lightspeed, Shopify, Magento та WooCommerce. Наш інноваційний підхід гарантує, що ваші клієнти отримають найнадійніші та найнадійніші доступні налаштування відстеження, встановлюючи новий стандарт точності та продуктивності в аналітиці електронної комерції. З акцентом на технологію на стороні сервера AdPage обходить загальні обмеження на стороні клієнта, пропонуючи більш безпечний, швидший і стійкий до блокувальників реклами метод відстеження. Це означає, що агентства можуть надати своїм клієнтам рівень цілісності та точності даних, який не має собі рівних у галузі. AdPage бездоганно інтегрується з провідними платформами електронної комерції, сприяючи бездоганному потоку даних безпосередньо з сервера на вашу інформаційну панель аналітики. Наше рішення створено для спрощення складних налаштувань відстеження, що робить агентствам легше, ніж будь-коли, впровадження та керування кількома обліковими записами клієнтів. Окрім простого відстеження, AdPage покращує вашу цінність, пропонуючи: розширені моделі атрибуції, які виходять за межі поверхні, щоб виявити справжні джерела переходів. Можливості автоматизованого звітування, які відстежують налаштування відстеження шляхом порівняння з фактичними конверсіями в магазині. Необмежена масштабованість для зростання разом із вашим агентством, підтримка необмеженої кількості облікових записів клієнтів і рівнів доступу користувачів. Спеціальна підтримка для забезпечення безперебійного впровадження та постійного успіху відстеження ваших клієнтів. За допомогою AdPage агентства можуть надати своїм клієнтам такі можливості: Легко й точно орієнтуватися в складнощах відстеження електронної комерції. Використовуйте весь потенціал своїх даних із точністю на стороні сервера. Приймайте обґрунтовані рішення на основі комплексних і надійних показників. Удосконалюйте свої налаштування відстеження, щоб перевершити галузеві стандарти та випередити конкурентів. Виберіть AdPage для своїх клієнтів електронної комерції та будьте на передовій технології відстеження, забезпечуючи неперевершену чіткість і контроль над їхніми цифровими маркетинговими зусиллями.
Onepage
onepage.io
Інструмент для створення веб-сайтів, який вам сподобається. Це допомагає швидко створювати веб-сайти, цільові сторінки, Linktree, тести. Потім з’єднайте їх разом одним інструментом. Орієнтований на аспекти продуктивності та UX, він оснащений гарячими клавішами, командним рядком і неймовірно швидкою продуктивністю програмного забезпечення.
Unstack
unstack.com
Unstack сповнений рішучості забезпечити наступне покоління підприємців і маркетингових команд єдиною системою для розвитку вашого бізнесу. Платформа Unstack пропонує найшвидший хостинг веб-сайтів без використання коду для створення красивих маркетингових веб-сайтів, сайтів членства та динамічних цільових сторінок. Завдяки бібліотеці шаблонів і готовим до використання елементам дизайну ви можете запустити будь-яку сторінку за лічені хвилини, не потребуючи ресурсів для розробників. Unstack також пропонує інтегроване A/B-тестування, інструменти SEO, керування формами та контактами, а також показники повної послідовності. Крім того, інтеграція Unstack одним клацанням миші дає змогу працювати з усіма вашими маркетинговими інструментами. Готові розпочати будівництво? Перейдіть на unstack.com, щоб безкоштовно протестувати платформу.
EventCreate
eventcreate.com
Створіть красивий веб-сайт події за лічені хвилини. Створіть веб-сайт події, збирайте реєстрації, продавайте квитки та рекламуйте свою подію в Інтернеті. Надійний і безпечний. Їй довіряють понад 1 000 000 людей у всьому світі, включаючи планувальників з Nike, MIT і Refinery29.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від електронного маркетингу. Ось усе, що ви можете робити з Mailmunch: - Створюйте списки розсилки за допомогою різноманітних форм для реєстрації для будь-якої галузі та випадку використання - Підтримуйте ці потенційні клієнти за допомогою послідовностей підтримки потенційних клієнтів - Зменште відмову від кошика та створюйте повторні продажі за допомогою простої у створенні автовідповідачі - Рекламуйте нові кампанії або оголошуйте про оновлення продукту за допомогою високоякісних трансляцій - Збільшуйте конверсії за допомогою наших привабливих цільових сторінок, розроблених для високої тяги. Mailmunch також неймовірно простий у налаштуванні. Наш інтуїтивно зрозумілий інструмент перетягування та скидання разом із сотнями безкоштовних шаблонів гарантують, що ви зможете запустити будь-яку кампанію за лічені хвилини, будь то форма для реєстрації, кампанія електронною поштою чи цільова сторінка. І якщо вам цікаво, чи підходить Mailmunch для вашої організації, не хвилюйтеся. Mailmunch має варіант для кожної галузі та галузі. Докладніше про форми реєстрації в Mailmunch: - Шість різних типів форм реєстрації - Велика бібліотека шаблонів для будь-якого випадку використання - Розширені правила відображення та A/B-тестування - Конструктор перетягування та скидання для легкого налаштування - Зручні для мобільних пристроїв форми, які добре виглядають на кожному пристрої Більше про цільові сторінки Mailmunch: - Велика бібліотека шаблонів для будь-якої галузі - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Готова інтеграція з провідними службами маркетингу електронною поштою - Тестування A/B для оптимізації для високої конверсії Більше про маркетинг електронною поштою Mailmunch : - Велика бібліотека шаблонів для кожної кампанії та ніші - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Послідовності автовідповідача - Легко розробляти та планувати трансляції У нашому потужному наборі інструментів є багато іншого, щоб задовольнити всі ваші потреби маркетингу електронною поштою. Усі наші платні плани мають 60-денну гарантію повернення грошей, що дасть вам впевненість спробувати найпростіший інструмент зростання потенційних клієнтів і маркетингу електронною поштою, який ви знайдете.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — це програмне забезпечення відстеження преміум-класу для афілійованих компаній. Це стабільний і надійний продукт із першокласною допомогою, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і повним набором функцій, які дозволяють оптимізувати рекламні кампанії.
Fabl
fabl.co
Fabl, придбаний компанією Britelite Immersive у січні 2021 року, був розроблений, щоб збільшити залучення аудиторії, одночасно зменшуючи витрати на виробництво та управління для видавців брендів. Комплексна програмна платформа Fabl дозволяє самим маркетологам створювати, керувати, розгортати та аналізувати дані про залучення та конверсії в масштабованих програмах брендованого контенту; не потрібні агентства, розробники чи дизайнери. Fabl збільшує залученість сторінки контент-маркетингу в середньому в 6 разів порівняно з більшістю платформ CMS. Такий же простий у використанні, як і будь-який конструктор цільових сторінок, такий же надійний, як будь-яка CMS — Fabl — це платформа контент-маркетингу, управління та публікації для ефективного створення привабливих сторінок контенту на основі даних у великому масштабі. Крім типової платформи контент-маркетингу, Fabl звільняє маркетологів від їхніх витрат, часу та технологічних обмежень, експоненціально збільшуючи залученість сторінок і коефіцієнти конверсії.
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компаній і відкрийте для себе безліч преміум-додатків і готових інтеграцій, щоб ще більше підвищити результати. Зареєструйтеся БЕЗКОШТОВНО (кредитна картка не потрібна).
GreenRope
greenrope.com
GreenRope — це комплексне рішення для CRM, автоматизації маркетингу та обслуговування клієнтів, розроблене для компаній, які займаються великими справами. GreenRope об’єднує продажі, маркетинг і операційну діяльність в одне програмне рішення, яке можна налаштовувати, створене для вашого бізнесу. GreenRope — це більше, ніж програмне забезпечення, це спосіб ведення бізнесу. Ми допомагаємо нашим користувачам розібратися у відокремленості відділів, щоб створити спрощені бізнес-процеси. CRM GreenRope має всі інструменти та інтеграції, необхідні для продажів, маркетингу, обслуговування клієнтів і операцій. Справжня потужність приходить від інтегрованого підходу, і це саме те, що пропонує GreenRope. GreenRope містить розширені можливості автоматизації маркетингу, картографування шляху клієнта за допомогою перетягування, автоматизацію відділу продажів, інструменти обслуговування клієнтів та набір інструментів інших функцій, які допоможуть керувати вашим бізнесом. GreenRope дає вам можливість контролювати весь свій бізнес від продажів до маркетингу та обслуговування клієнтів. Ви отримуєте 360-градусний огляд своїх клієнтів і кращий спосіб керувати та досягати своїх KPI. GreenRope — одне з небагатьох справжніх універсальних рішень. Кожен у вашій організації може використовувати GreenRope для управління продажами, стимулювання маркетингових ініціатив і використання даних для створення кращого досвіду клієнтів. Крім того, додаткові користувачі завжди безкоштовні. Ефективно керуйте своїм конвеєром продажів за допомогою глибоких інструментів для активації продажів. Налаштуйте спосіб перегляду своїх контактів, плануйте зустрічі, автоматизуйте подальші дії та легко переглядайте всі можливості продажу. GreenRope надає вам автоматизацію маркетингу, яку легко налаштувати, протестувати та виконати. Ніколи не пропустіть можливість забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами завдяки персоналізованій комунікації та стратегіям на основі даних. За допомогою GreenRope ви можете керувати декількома каналами – веб-сайтами, електронною поштою, мобільними пристроями, соціальними мережами тощо – на одній платформі. Ми тут, коли ми вам потрібні. Зв’яжіться з нами цілодобово та без вихідних через чат, електронну пошту тощо. Крім того, ми пропонуємо поглиблене навчання з персоналізованим навчанням, програмою сертифікації та сотнями онлайн-ресурсів, щоб забезпечити ваш успіх. GreenRope – це компанія, заснована на забезпеченні виняткової цінності для наших клієнтів. Відколи ми розпочали роботу в 2008 році, ми еволюціонували від одного з перших постачальників послуг маркетингу електронною поштою до першого справді повного CRM на ринку. Поєднуючи продажі, маркетинг і операційну діяльність на одній платформі, GreenRope надихає на співпрацю з вашими клієнтами, постачальниками та співробітниками, і ми живемо цією культурою співпраці, прислухаючись до таких людей, як ви, щоб створити те, що ВИ хочете вести свій бізнес. Повна CRM від GreenRope допомагає власникам бізнесу, менеджерам з продажу та маркетологам подолати розрив між відділами та зробити дані доступними для всіх, щоб ваш бізнес працював безперебійно та ефективно з усією інформацією, необхідною команді для кращого націлювання та обслуговування потенційних клієнтів та клієнтів.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своєї аудиторії. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через установку білої мітки для створення індивідуальних планів, керування субрахунками та спільного використання активів від одного клієнтського облікового запису до багатьох. За допомогою VBOUT ви можете: * Керуйте всіма своїми соціальними мережами з одного місця. * Взаємодійте зі своїми клієнтами, створюючи та надсилаючи переможні кампанії електронною поштою. * Створюйте приголомшливі персоналізовані та динамічні цільові сторінки без кодування. * Створюйте автоматизацію за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. * Підтримуйте потенційних клієнтів від клацання до закриття - і далі. * Легко створюйте та зберігайте списки аудиторії. * Відстежуйте та аналізуйте всю свою маркетингову діяльність на настроюваній інформаційній панелі. Платформа має цільові сторінки та форми, які легко перетягувати та скидати, інтуїтивно зрозумілий конструктор візуальної автоматизації, керування соціальними медіа, інструменти електронного маркетингу та зростаючу бібліотеку готових шаблонів для широкого спектру маркетингових кампаній. Поглиблена власна аналітика та відстеження потенційних клієнтів дають маркетологам повне уявлення про їхній процес, залученість до списку та ефективність кампанії. Підприємства та агентства, що розвиваються, довіряють гнучкій платформі VBOUT і відзначеній нагородами безкоштовній преміум-підтримці, яка допомагає їм залучати потрібних клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і проводити повні маркетингові кампанії на одній простій у використанні платформі.
AllClients
allclients.com
Система керування клієнтами та автоматизації маркетингу №1 для дуже малого бізнесу. Призначений для дуже малого бізнесу. Легко керуйте своїми контактами, надсилайте електронні листи та переведіть свій маркетинг на автопілот.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE розроблено, щоб підтримувати вас на кожному етапі створення веб-сайту - від ідеї, дизайну та розробки до обслуговування та стабільного розвитку вашого бізнесу. Платформа NoCode & LowCode, яка за допомогою оригінальної технології дозволяє створювати потужні дизайни та досягати повної автономності в Інтернеті. Створювати веб-сайти, цільові та мікросторінки, портфоліо та резюме чи блог легше та швидше, ніж ви думаєте. Ви можете створювати з нуля або використовувати понад 500 повністю настроюваних шаблонів і 570+ готових віджетів, розділів і блоків. Унікальне поєднання конструктора, додатків, маркетингових інструментів і штучного інтелекту зробить ваші сайти не просто красивими, але автоматично адаптованими, швидкими завантаженнями та готовими до важливих результатів пошукової системи. Ви можете створювати, аналізувати та оптимізувати свій контент. Створіть приголомшливий і потужний веб-проект менш ніж за 1 день, з попереднім досвідом програмування або без нього.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — це відзначена нагородами багатоканальна платформа автоматизації маркетингу, яка дає рішення для кожного роздрібного продавця: як надіслати правильне повідомлення в потрібний час із потрібним вмістом кожному відвідувачу. Це дає змогу як індивідуальним магазинам, так і корпоративним роздрібним торговцям отримати вигоду від використання платформи великих даних, щоб легко створювати керовані даними автоматизації та персоналізовані кампанії, які реагують на поведінку клієнтів/відвідувачів і зміни каталогу за лічені секунди. Ось чому ContactPigeon допомагає клієнтам, вирішуючи три головні цілі щодо збільшення їхніх продажів: • Збагачена інформація про клієнтів: збір даних про поведінку клієнтів і створення розширеного уніфікованого уявлення про клієнтів • Покращена взаємодія з клієнтами: активація автоматизованих і прогнозованих повідомлень у потрібний момент на шляху клієнта для оптимізації конверсії та утримання продажів. • Багатоканальне охоплення: дозвольте компаніям розробляти захоплюючі кампанії через широкий спектр каналів обміну повідомленнями (наприклад, електронна пошта, SMS, Viber, мобільний зв’язок, push-повідомлення, веб-сайт, Facebook, Google, листівки) на одній платформі.
OptimizePress
optimizepress.com
Повний набір маркетингових інструментів WordPress Універсальна платформа для збільшення кількості потенційних клієнтів і продажів на вашому сайті WordPress Припиніть збирати рішення та почніть використовувати єдину платформу, розроблену для творців, підприємців і цифрових маркетологів, щоб створити сайт, який отримує більше потенційних клієнтів і продажів
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop — це потужний конструктор веб-сайтів і цільових сторінок без використання коду, що дозволяє створювати веб-проекти з високою конверсією за допомогою простого у використанні конструктора. Чудово підходить для залучення потенційних клієнтів, продажу продуктів, портфоліо, заходів тощо.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow допомагає вам перетворювати відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів, реєструватися та продавати. Використовуючи конструктор перетягування, ви можете створювати послідовності реєстрації, потоки залучення потенційних клієнтів та інтерактивні багатокрокові форми для створення привабливого веб-сайту. Аналізуйте ефективність своїх потоків за допомогою вбудованої інтеграції з маркетинговими інструментами, які потрібні маркетологам зростання. ** Будуйте: вибирайте з 25+ будівельних блоків, щоб миттєво створити різноманітний потік – просто перетягніть і опустіть! Визначайте маршрути та логіку «якщо-це-то-то», щоб працювати розумніше, людяніше та просто краще. Вставте свій потік на будь-який веб-сайт або просто використовуйте його як окрему цільову сторінку. Ваш потік оптимізовано для мобільних пристроїв, на 100% чуйний і завантажується неймовірно швидко, навіть якщо у ваших користувачів повільне підключення до Інтернету. ** Дизайн: повністю налаштуйте свій потік, щоб ідеально відповідати вашому бренду та передавати ваші цінності. Використовуйте потужність змінних стилю та ідеальний піксельний досвід. Понад 30 000 значків у трьох узгоджених вагах, 53 категоріях і 720 підкатегоріях готові для прискорення робочого процесу. ** Аналізуйте: зрозумійте поведінку своїх користувачів за допомогою аналітичної панелі Heyflow. Вимірюйте ефективність потоку за допомогою вбудованої інтеграції Менеджера тегів Google, Google Analytics або Facebook Pixel. Автоматично передайте параметри URL-адреси з вашої цільової сторінки до свого потоку. ** Інтеграція: отримуйте свої відповіді електронною поштою, GSheets, Pipedrive, Slack, Asana та понад 2000 інших служб через Zapier.
GreatPages
greatpages.com.br
Створюйте абсурдно швидкі та оптимізовані сторінки, конвертуйте своїх відвідувачів і розвивайте свій бізнес за допомогою найпотужнішого інструмента створення цільових сторінок на ринку.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, провідна платформа розподіленого маркетингу, допомагає командам, які працюють від брендів, ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, офіси та співробітників на першому місці. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, канали стимулювання, кооперативні маркетингові фонди та реалізацію маркетингу «останньої милі», щоб полегшити спільне розгортання локалізованого, сумісного контенту за допомогою традиційних, цифрових і соціальних тактик. SproutLoud — це єдина платформа, спеціально створена для багаторівневих галузей дистрибуції, що дозволяє брендам впливати на дії сторін, які найближче до обслуговування споживача. Програмне забезпечення SproutLoud покращує швидкість виходу на ринок, відповідність вимогам бренду та нормативним вимогам із масштабуванням серед сотень або тисяч місцевих користувачів. Завдяки SproutLoud клієнти мають перевагу швидко реагувати на умови місцевого ринку за допомогою рішень на основі даних.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz — це комплексне рішення для текстового маркетингу, яке допомагає компаніям збільшити кількість передплатників і запропонувати персоналізовані покупки 1:1 у великих масштабах. Скористайтеся перевагами персоналізованих графічних текстових повідомлень і сторінок продажів, щоб отримати найвищі показники відкриття та конверсії. Використовуйте розширену аналітику кампанії, щоб залучати більше та сегментувати передплатників на основі даних про наміри сторінок продажу, які ймовірно купуватимуть певні товари замість інших. Наші експерти з текстових повідомлень готові допомогти.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Платформа Unicorn — це простий конструктор цільових сторінок для технологічних стартапів. Понад 5000 талановитих засновників і маркетологів із SaaS, мобільних додатків, настільних додатків і технічних продуктів використовують нашу магію, щоб створити веб-сайт для свого проекту.
Marketplan
marketplan.io
Маркетингова платформа «Все в одному». Плануйте, виконуйте, проектуйте та оптимізуйте всю свою маркетингову стратегію з одного потужного місця.
Moosend
moosend.com
Moosend — це потужне програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу з функціями світового класу, найсучаснішими потоками автоматизації та інструментами для створення потенційних клієнтів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес із першого дня, зберігаючи при цьому відзначений нагородами універсальний інтерфейс користувача . - Надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою Створюйте красиві професійні кампанії електронною поштою, щоб спілкуватися зі своєю аудиторією як професіонал. -Керуйте своєю аудиторією. Надсилайте потрібну електронну пошту потрібній аудиторії за допомогою наших розширених функцій сегментації, організовуйте теги підписників і мінімізуйте кількість відписок. - Збільште свою аудиторію Створюйте, запускайте та оптимізуйте приголомшливі цільові сторінки та форми підписки за допомогою одного інструменту. - Автоматизуйте свій маркетинг. Автоматизуйте повторювані завдання та створюйте чудові персоналізовані цифрові можливості для своїх клієнтів. - Відстежуйте свої зусилля Вимірюйте свій маркетинговий успіх і збирайте потужні дані для прийняття кращих рішень. Ви можете безкоштовно спробувати Moosend і всі наші функції SMB і Enterprise безкоштовно! Кредитна картка не потрібна. Почніть роботу всього за 9 доларів США на місяць або зв’яжіться з нашою командою продажів, щоб розробити індивідуальний план для підтримки потреб вашого бізнесу. Скопіюйте та вставте у свій браузер такі посилання: - Спробуйте Moosend безкоштовно: https://moosend.com/register/ - Отримайте спеціальну пропозицію: https://moosend.com/contact-us/sales/
Knak Templates
knak.com
Безкоштовні шаблони електронної пошти. Як маркетологи, ми дуже добре знаємо, з якими проблемами дизайну та програмування ви стикаєтеся під час створення електронних листів. Ось чому ми вирішили роздати всі наші бібліотеки шаблонів електронних листів Marketo та Eloqua безкоштовно. Отримайте доступ до понад 50 безкоштовних шаблонів для електронних інформаційних бюлетенів, маркетингових кампаній електронною поштою, рекламних електронних листів тощо. Просто вкажіть свою адресу електронної пошти, щоб отримати понад 50 безкоштовних шаблонів електронної пошти та цільових сторінок, без кодування.
Knak Enterprise
knak.com
Масштабована платформа для створення кампаній для корпоративних маркетингових команд. Knak Enterprise забезпечує ефективну співпрацю між глобальними децентралізованими маркетинговими командами, зберігаючи контроль над брендом. Допоможіть своїм співробітникам створювати красиві електронні листи та цільові сторінки за лічені хвилини без необхідності кодування.
Limey
limey.io
Створюйте красиві односторінкові веб-сайти за лічені хвилини. Зв’яжіться зі своєю аудиторією, залучайте потенційних клієнтів і експортуйте їх.
Instapage
instapage.com
Instapage дає змогу маркетологам створювати персоналізовані та оптимізовані цільові сторінки в масштабі, що призводить до покращення результатів кампанії та рентабельності інвестицій. Не потребуючи розробника та зручного інтерфейсу, ви можете швидко створювати релевантні оголошення на цільовій сторінці, які підтримують різні цільові аудиторії та цілі кампанії. Будучи найдосконалішим рішенням для цільових сторінок на ринку, Instapage забезпечує уніфіковане середовище для відображення реклами, контенту та експериментів на основі штучного інтелекту, а також вбудовану аналітику.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Acumbamail
acumbamail.com
Легко надсилайте кампанії електронною поштою та SMS і розвивайте свій бізнес. Маркетинг не повинен бути складним, щоб досягти чудових результатів. За допомогою єдиного інструменту ви можете керувати своїми кампаніями електронною поштою, SMS, цільовими сторінками та багато іншого.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — це маркетингова платформа електронної пошти, яка має глобальну місію допомогти компаніям у всьому світі налагодити відносини зі своїми клієнтами. * СТВОРЮЙТЕ ЕЛЕКТРОННІ ПОСИЛАННЯ, ЯКІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ Користувачі будь-якого рівня кваліфікації можуть створювати кампанії електронною поштою, які принесуть результати. Інтуїтивно зрозумілий конструктор електронних листів без коду в поєднанні з потужністю контенту, створеного штучним інтелектом, полегшує надсилання повідомлень, які резонують із вашою аудиторією. Почніть з нуля або виберіть із великої бібліотеки готових шаблонів. * РОЗШИРЮЙТЕ СВІЙ СПИСОК Створюйте власні цільові сторінки, форми та опитування, щоб розширювати та залучати свій список. Будь-хто може використовувати прості інструменти створення потенційних клієнтів Benchmark Email для залучення нових передплатників. Або підключіться до улюблених інструментів Lead Gen за допомогою Zapier. * ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ ПРОЯВЛЕННЯ Надсилайте своєчасний персоналізований вміст електронної пошти за допомогою автоматизованих робочих процесів у візуальному конструкторі. Активувати електронні листи на основі поведінки чи атрибутів ваших контактів. * ОПТИМІЗУЙТЕ ТА ВИМІРЮЙТЕ УСПІХ Інструменти звітування дають уявлення про найефективніші кампанії, тоді як a/b-тестування забезпечує важіль для покращення ваших ключових показників. Протягом десятиліть Benchmark Email надає підприємствам у всьому світі інтелектуальні інструменти електронного маркетингу, які допомагають їм охопити свою аудиторію.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo — це платформа управління бізнесом SaaS, яка поєднує в собі багато важливих послуг для компаній в єдиному, легко прийнятому та доступному рішенні. Розроблений спеціально для малих і середніх підприємств, він пропонує їм масштаб і загальний бізнес-підхід, як у великих системах корпоративного рівня, але доставляється в набагато більш керований спосіб. Цей повністю інтегрований підхід робить роботу ефективнішою, ніж кластер з’єднаних одноцільових програм, забезпечує кращу безпеку даних, його легше вивчати, адаптувати, використовувати, керувати та є дешевшим. Підприємства малого та середнього бізнесу отримують повнофункціональне бізнес-рішення (CRM, продажі та маркетинг, проекти, підтримка, автоматизація робочого процесу та багато іншого…), яке було розроблено для зростання відповідно до їхніх потреб шляхом поступового впровадження в різні внутрішні бізнес-підрозділи, усуваючи потребу в набір одноцільових програм. Все починається з безкоштовної CRM.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Найпростіший спосіб створити висококонверсійні цільові сторінки для продажу, залучення потенційних клієнтів і маркетингові цільові сторінки для вашого бізнесу або ваших клієнтів.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Dorik
dorik.com
Dorik — це платформа для створення веб-сайтів зі штучним інтелектом, яка дозволяє будь-кому легко створити гарний веб-сайт за лічені хвилини без жодного досвіду дизайну чи кодування. Dorik — це гнучка, проста у використанні та одна з найдоступніших платформ для створення веб-сайтів.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дані клієнтів. Долаючи розрізнені дані, Dotdigital оптимізує процес прийняття рішень і прокладає шлях до маркетингової креативності, яка забезпечує залучення клієнтів у великих масштабах. Завдяки потужним можливостям штучного інтелекту Dotdigital дозволяє легко автоматизувати глибоко персоналізовані роботи в Інтернеті, електронній пошті, SMS, WhatsApp, чаті, push-посиланнях, соціальних мережах, рекламі тощо. Dotdigital, якому довіряють понад 4000 брендів у сфері електронної комерції, роздрібної торгівлі, некомерційних організацій, освіти, фінансових послуг та інших, допомагає маркетологам у всьому світі. Компанія Dotdigital, заснована в 1999 році, розташована в Лондоні, зосереджена на розробці надійних, зв’язаних і орієнтованих на майбутнє рішень, які розширюють можливості компаній, одержимих клієнтами. Дізнайтеся більше на dotdigital.com.
Duda
duda.co
Duda є провідною платформою для розробки веб-сайтів, яка дає змогу агентствам цифрового маркетингу та SaaS-компаніям створювати та керувати цифровою присутністю своїх клієнтів. Відзначена нагородами платформа Duda з низьким кодом і без коду дозволяє агентствам і SaaS-компаніям досягти вищої продуктивності та безпрецедентного зростання завдяки широкому спектру можливостей, що охоплюють електронну комерцію, керування клієнтами, пошукову оптимізацію, автоматизацію та біле маркування.
Emma
myemma.com
Emma від Marigold допомагає маркетологам створювати та проводити персоналізовані, цільові кампанії електронною поштою та SMS, які забезпечують реальні бізнес-результати. Незалежно від того, чи є ви командою з одного члена чи глобально розподіленою командою, наші ресурси спрощують створення простих кампаній на основі даних, які об’єднують між собою канали та забезпечують конверсію. Ми також пропонуємо настроювані шаблони (не обмежуючись преміум-акаунтами), практичну підтримку клієнтів і функціональні можливості, створені для масштабування разом з вами. * Плануйте — співпрацюйте між командами, будьте проактивними щодо своїх кампаній і охоплення клієнтів. * Дизайн — наш редактор світового класу та сотні адаптивних шаблонів допоможуть створити привабливі мобільні електронні листи та перевірити ефективні CTA. * Націлюйте та залучайте. Використовуйте сегментацію для створення більш персоналізованих повідомлень на основі того, що ви знаєте про своїх клієнтів, а наші інструменти автоматизації допоможуть вам ефективно створювати та проводити поточні кампанії, які тримають ваш бренд у центрі уваги. * Аналізуйте й оптимізуйте — зрозумійте вплив своїх програм і вдосконалюйтеся з часом за допомогою аналітики в реальному часі, тестування й розуміння, навіть коли ви в дорозі. * Інтеграція — Emma інтегрується з найкращими платформами CRM, електронної комерції та аналітики, щоб ви могли використовувати дані з технологій, які використовуєте найчастіше, для створення обґрунтованого та динамічного креативу.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — це технологічна платформа, розроблена для подолання розриву між фізичною та цифровою сферами, що дозволяє брендам ефективніше спілкуватися зі своїми клієнтами. Полегшуючи збір цінних даних першої сторони, Flowcode дає можливість компаніям вдосконалювати свої маркетингові стратегії та оптимізувати залучення клієнтів. Це інноваційне рішення є особливо актуальним у сучасному цифровому середовищі, де розуміння поведінки споживачів має важливе значення для збільшення кількості конверсій і підтримки лояльності до бренду. Націлений насамперед на бренди, які прагнуть покращити взаємодію з клієнтами, Flowcode обслуговує різноманітні галузі, включаючи роздрібну торгівлю, розваги та гостинність. Його інструменти розроблено для оптимізації воронки конверсії, що дозволяє компаніям точно визначати та відображати інтереси клієнтів. Ця можливість особливо корисна для організацій, які прагнуть створити персоналізований досвід, який резонує з їхньою аудиторією. Використовуючи Flowcode, бренди можуть розблокувати унікальний досвід, який не тільки приваблює клієнтів, але й стимулює повторне залучення. Однією з видатних особливостей Flowcode є його здатність сприяти понад 711 мільйонам взаємодій, демонструючи його ефективність у покращенні досвіду клієнтів на основних майданчиках і заходах. Цей рівень взаємодії демонструє здатність Flowcode стимулювати значущу взаємодію між брендами та споживачами. Крім того, платформі довіряють понад 60% зі списку Fortune 500, що свідчить про її надійність і ефективність у задоволенні потреб великих підприємств. Унікальні переваги Flowcode включають безперебійну інтеграцію фізичних і цифрових точок взаємодії, що дозволяє брендам збирати корисну інформацію під час взаємодії з клієнтами. Платформа надає інструменти для аналітики в режимі реального часу, що дозволяє компаніям відстежувати показники залучення та відповідно коригувати свої стратегії. Цей підхід на основі даних не лише посилює маркетингові зусилля, але й сприяє глибшому розумінню вподобань клієнтів, що зрештою призводить до більш ефективних кампаній. Підводячи підсумок, Flowcode виділяється на технологічному ландшафті, пропонуючи комплексне рішення, яке з’єднує бренди з їхніми клієнтами інноваційними способами. Зосереджуючись на зборі даних першої сторони та оптимізації залучення, Flowcode надає підприємствам інструменти, необхідні для навігації в цифровому ландшафті, що розвивається, і побудови тривалих відносин зі своєю аудиторією.
Framer
framer.com
Його прототипування стало простим — код не потрібен, він працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу. Framer — це потужний веб-конструктор, призначений для легкого створення приголомшливих адаптивних веб-сайтів. Він пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє користувачам створювати та публікувати сучасні сайти будь-якого масштабу, що робить його придатним як для початківців, так і для досвідчених розробників. Framer також підтримує ринок плагінів і шаблонів, покращуючи його функціональність і дозволяючи користувачам легко створювати унікальні веб-сайти. Незалежно від того, чи хочете ви створити портфоліо, бізнес-сайт чи цільову сторінку, Framer надає інструменти, необхідні для ефективнішого дизайну та швидшої публікації. Почніть безкоштовно та досліджуйте можливості!
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки більш ніж 25-річному досвіду наші клієнти обирають GetResponse за наше зручне рішення, відзначену нагородами цілодобову підтримку клієнтів і потужні інструменти, які виходять за межі маркетингу електронною поштою – з автоматизацією, розширенням списку та додатковими інструментами спілкування, такими як вебінари та прямі трансляції. чати, щоб допомогти компаніям створити свій особистий бренд, продавати свої продукти та послуги та створювати спільноту. Потрібна більш просунута платформа? GetResponse MAX і MAX² — це рішення для вимогливих користувачів, яким потрібні розширені маркетингові функції та надійна підтримка.
Taplink
taplink.at
Taplink допоможе вам створити цільову сторінку для вашого бізнесу в Instagram із високою кількістю конверсій за 10 хвилин. Використовуйте численні маркетингові функції, щоб збільшити продажі
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