Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти оптимізації рівня конверсії - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Інструменти оптимізації рівня конверсії (CRO) представляють собою категорію програмного забезпечення, оснащеного можливостями тестування та візуалізації, спрямовані на покращення взаємодії з користувачем і підвищення коефіцієнтів конверсії для компаній. Працюючи в тандемі з програмним забезпеченням цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів, інструменти CRO збирають і аналізують дані про шаблони використання веб-сайту. Досліджуючи інформацію, вони точно визначають можливості оптимізації зручності використання та підвищення привабливості. Різноманітні типи інструментів CRO виконують різні функції, починаючи від оцінки поточних коефіцієнтів конверсії до експериментів із новими веб-сайтами, щоб оцінити їхній вплив на коефіцієнти конверсії.
Запит на новий застосунок
Webflow
webflow.com
Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодувальникам, так і програмістам відправляти та просувати веб-сайти всіх типів швидше, економічніше та з більшою спільністю. Webflow підтримує веб-сайти для таких інноваційних компаній, як Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork і Dell. Компанія Webflow, заснована в 2013 році в Сан-Франциско, підтримується Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator і Draper Associates.
Wix
wix.com
Впевнено будуйте та розширюйте свій бізнес в Інтернеті за допомогою Wix. Завдяки блискавичній продуктивності в Інтернеті, безпеці корпоративного рівня та надійній інфраструктурі ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди працюватиме. А з Wix ви отримуєте набагато більше, ніж розробник веб-сайтів — від онлайн-планування до платежів, глибокого брендингу та рішень для електронної комерції, ви можете рухати свій сайт у будь-якому напрямку. Коли справа доходить до управління бізнесом в Інтернеті, воно ніколи не було таким інтуїтивно зрозумілим, завдяки провідним інструментам оптимізації пошукових систем і маркетингу, розширеній аналітиці та навіть програмі для мобільних пристроїв, ви можете бути в курсі всього з будь-якого місця. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів, які використовували Wix, щоб допомогти їм досягти своїх онлайн-цілей. Які основні особливості Wix? * Розумний редактор із функцією перетягування для інтуїтивно зрозумілого створення сайту * 900+ стратегічно розроблених шаблонів веб-сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для керування вашим магазином і продажу онлайн * Програмне забезпечення для онлайн-планування, яке забезпечує безперебійне бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, які допоможуть керувати та розвивати ваш бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допоможуть вам збільшити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Повний набір інструментів для веб-розробників для спеціальних функцій
Framer
framer.com
Створення прототипу стало простим — код не потрібен, працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди переміщуються веб-сайтами, і як можна покращити взаємодію з клієнтами. Заснована в 2014 році, Hotjar повністю дистанційно керується понад 100 членами команди в 20 країнах і використовується на понад 500 000 сайтів по всьому світу.
Elicit
elicit.org
Асистент ШІ. Elicit — це дослідницький асистент на базі GPT-3. Elicit допомагає вам класифікувати набори даних, досліджувати запитання та здійснювати пошук у публікаціях.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Miro
miro.com
Miro надає візуальний робочий простір для інновацій, який дозволяє розподіленим командам будь-якого розміру мріяти, проектувати та будувати майбутнє разом. Сьогодні понад 70 мільйонів користувачів у всьому світі в 200 000 організаціях, включаючи Nike, Ikea, Deloitte, WPP і Cisco, покладаються на Miro, щоб покращити співпрацю в розробці продуктів, прискорити час виходу на ринок і переконатися, що нові продукти та послуги доставляються клієнтам. потреби. Візуальний робочий простір Miro дозволяє розподіленим командам об’єднуватися для синтезу інформації, розробки стратегії, проектування продуктів і послуг і керування процесами протягом усього життєвого циклу інновації. Дивлячись на дошку Miro Board, ви можете бачити сотні співавторів, які рухаються простором у вигляді іменованих курсорів на екрані, проектуючи, вносячи ідеї, надаючи відгуки та спільно творячи разом із спільними інструментами та інформацією.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — це провідна платформа для стимулювання зростання за рахунок ваших клієнтів. Створено для надання цінності протягом усього досвіду клієнта; Catalyst перетворює нових покупців на постійний дохід. Завдяки робочим процесам, орієнтованим на утримання, і автоматизації, орієнтованій на дохід, ми надихаємо команди, орієнтовані на клієнта. Безпроблемна корпоративна інтеграція Catalyst централізує виділені клієнтські дані в найбільш інтуїтивно зрозумілу платформу в галузі, що підтримує розширені робочі процеси. Автоматизуйте та масштабуйте свої найкращі у своєму класі шляхи клієнта; підвищення продуктивності та сприйняття користувачів; і надати чітке уявлення про здоров’я клієнтів, яке з точністю оптимізує взаємодію з клієнтами — від адаптації до адвокації. Співпрацюйте з довіреною командою Catalyst та інтуїтивно зрозумілою платформою для створення, ітерації та масштабування вашої стратегії зростання, керованої клієнтами. Дізнайтесь більше на https://catalyst.io/
June
june.so
June — це інструмент аналітики продуктів для B2B SaaS, який легко налаштувати та зрозумілий. Це можливо завдяки готовим звітам про ваші основні показники. Вам більше не доведеться створювати інформаційні панелі з нуля! June створено спеціально для швидкого розвитку B2B SaaS. Усі основні показники доступні також на рівні компанії. Запустіть утримання компанії або послідовності переходів на рівні компанії всього за кілька кліків. Connect Segment, Rudderstack або використовуйте наші SDK для надсилання даних у реальному часі. Ви також можете імпортувати свої історичні дані Amplitude або Mixpanel, без перешкод для перемикання.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує маркетингові дані, дані про продукт, дохід і продажі для виявлення прихованої інформації, як-от LTV кампанії або коефіцієнт відтоку кожного маркетингового каналу. Сотні відділів доходів у таких компаніях, як 8x8, ActiveCampaign і Cognism, використовують HockeyStack, щоб збільшити кількість конвеєрів і швидше укладати угоди.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.
Dorik
dorik.com
Dorik — це платформа для створення веб-сайтів зі штучним інтелектом, яка дозволяє будь-кому легко створити гарний веб-сайт за лічені хвилини без жодного досвіду дизайну чи кодування. Dorik — це гнучка, проста у використанні та одна з найдоступніших платформ для створення веб-сайтів.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Найпростіший спосіб створити висококонверсійні цільові сторінки для продажу, залучення потенційних клієнтів і маркетингові цільові сторінки для вашого бізнесу або ваших клієнтів.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — це маркетингова платформа електронної пошти, яка має глобальну місію допомогти компаніям у всьому світі налагодити відносини зі своїми клієнтами. * СТВОРЮЙТЕ ЕЛЕКТРОННІ ПОСИЛАННЯ, ЯКІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ Користувачі будь-якого рівня кваліфікації можуть створювати кампанії електронною поштою, які принесуть результати. Інтуїтивно зрозумілий конструктор електронних листів без коду в поєднанні з потужністю контенту, створеного штучним інтелектом, полегшує надсилання повідомлень, які резонують із вашою аудиторією. Почніть з нуля або виберіть із великої бібліотеки готових шаблонів. * РОЗШИРЮЙТЕ СВІЙ СПИСОК Створюйте власні цільові сторінки, форми та опитування, щоб розширювати та залучати свій список. Будь-хто може використовувати прості інструменти створення потенційних клієнтів Benchmark Email для залучення нових передплатників. Або підключіться до улюблених інструментів Lead Gen за допомогою Zapier. * ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ ПРОЯВЛЕННЯ Надсилайте своєчасний персоналізований вміст електронної пошти за допомогою автоматизованих робочих процесів у візуальному конструкторі. Активувати електронні листи на основі поведінки чи атрибутів ваших контактів. * ОПТИМІЗУЙТЕ ТА ВИМІРЮЙТЕ УСПІХ Інструменти звітування дають уявлення про найефективніші кампанії, тоді як a/b-тестування забезпечує важіль для покращення ваших ключових показників. Протягом десятиліть Benchmark Email надає підприємствам у всьому світі інтелектуальні інструменти електронного маркетингу, які допомагають їм охопити свою аудиторію.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дає змогу брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магічними. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук і продаж на основі штучного інтелекту; Контент, що пропонує безголову CMS; і Engagement, пропонуючи провідні CDP і рішення для автоматизації маркетингу. Разом ці рішення поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнтів і продукти зі швидкістю та масштабом оптимізації штучного інтелекту, забезпечуючи прибуткову цифрову комерцію, яка приносить конверсії на будь-якому каналі та в кожній подорожі. Bloomreach обслуговує понад 850 світових брендів, включаючи Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München і Marks & Spencer. Для отримання додаткової інформації відвідайте Bloomreach.com. (Exponea була придбана компанією Bloomreach у 2021 році.)
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з вашим веб-сайтом, сприяючи підвищенню ефективності бізнесу . Прискоріть свій процес і прибуток за допомогою персоналізації на основі атрибуції: - Подавайте кожному відвідувачу веб-сайту правильні повідомлення та ресурси, допомагаючи їм швидше стати вашими клієнтами. - Зрозумійте, як ваші маркетингові зусилля впливають на бізнес-цілі, і сплануйте шляхи своїх клієнтів від першого контакту до виграних угод. - Перетворіть відвідувачів на клієнтів, а не лише на потенційних клієнтів!
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки більш ніж 25-річному досвіду наші клієнти обирають GetResponse за наше зручне рішення, відзначену нагородами цілодобову підтримку клієнтів і потужні інструменти, які виходять за межі маркетингу електронною поштою – з автоматизацією, розширенням списку та додатковими інструментами спілкування, такими як вебінари та прямі трансляції. чати, щоб допомогти компаніям створити свій особистий бренд, продавати свої продукти та послуги та створювати спільноту. Потрібна більш просунута платформа? GetResponse MAX і MAX² — це рішення для вимогливих користувачів, яким потрібні розширені маркетингові функції та надійна підтримка.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2000 компаній середнього розміру в 50 країнах, а також багато відомих світових брендів, таких як Vodafone, Lacoste, New Balance і Victoria’s Secret. SALESmanago виконує свою обіцянку максимізувати зростання доходів і покращити ключові показники ефективності електронної комерції, використовуючи три принципи: (1) Інтимність із клієнтом для створення автентичних відносин із клієнтами на основі нульових і власних даних; (2) Precision Execution, щоб забезпечити чудову взаємодію з омніканальністю клієнтів завдяки гіперперсоналізації; і (3) Growth Intelligence, що поєднує вказівки на основі людини та штучного інтелекту, що забезпечує прагматичне та швидке прийняття рішень для досягнення максимального ефекту. Більше інформації: www.salesmanago.com
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та рекламні акції для залучення потенційних клієнтів, тести, форми та особистісні тести для кваліфікації та сегментації потенційних клієнтів, калькулятори цін і цифрових продавців для конверсії продажів, а також опитування щодо задоволеності продукту та клієнтів для вимірювання досвіду клієнтів. .
NPAW
npaw.com
NPAW з гордістю представляє свій комплекс аналітичних рішень. Потужна, інтуїтивно зрозуміла платформа аналітики відео та додатків у режимі реального часу, яка має революціонізувати індустрію відеорозвідки, дозволяючи OTT, телекомунікаційним компаніям, медіа-компаніям і телерадіомовникам перетворювати мільярди точок даних у практичну бізнес-ідею для моніторингу, аналізу, і заробляти на цьому, поки їх користувачі дивляться. У потоковій індустрії, що стрімко розвивається, компанії, які надають контент користувачам, стикаються з серйозною проблемою: недостатньою видимістю надзвичайно складного ланцюга доставки контенту. Як вони можуть реагувати на розчарування користувачів, якщо вони не знають, що пішло не так? Як вони можуть реагувати на розвиток тенденцій споживання за пристроями, якщо вони не мають доступу до цих даних? NPAW Suite надає відеопровайдерам повний огляд потокового передавання їхніх кінцевих користувачів у режимі реального часу, інтегруючись із гравцями для отримання необроблених даних, які мають значення, і переводячи їх у настроювані та легко читані інформаційні панелі, які не лише надають підприємствам усі дані, які вони мають може знадобитися, а й дозволити їм зрозуміти це та діяти відповідно до нього значущим чином. Перед нами стояло завдання полягати в тому, щоб розробити еволюцію нашого продукту, який міг би перетворювати надзвичайно складну інформацію в систему візуального дизайну, достатньо інтуїтивно зрозумілу, щоб дозволити клієнтам ідентифікувати, створювати та складати власні шаблони KPI, показників і параметрів на основі даних для їх індивідуальне обслуговування. Завдяки тісній співпраці з клієнтами та постійному пошуку кращої версії нашого продукту ми змогли створити досить просту мову візуального дизайну, щоб користувачі могли отримати потрібну видимість даних.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM об’єднує весь ваш бізнес, допомагаючи всім працювати краще, разом і правильно працювати за допомогою єдиної хмарної системи. Маркетинг може залучати більше високоякісних потенційних клієнтів, продажі можуть укладати більше угод, фінанси можуть швидко й легко виставляти рахунки, а підтримка може надавати виняткові послуги. Завдяки безпечному доступу в будь-який час і будь-де на всіх пристроях і бездоганній інтеграції з вашими поточними системами Workbooks надає вашим командам єдиний круговий огляд ваших клієнтів, який допомагає їм зосередитися на правильних речах і отримувати статистичні дані в реальному часі, необхідні для прийняття рішень . Workbooks допомагає вам поставити клієнтів у центр вашого бізнесу та будувати тривалі прибуткові стосунки, які збільшують довгостроковий прибуток у стійкий спосіб.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінність. Створена для всіх, від CSM до C-Suite, платформа дозволяє вам уніфікувати дані клієнтів, встановлювати цілі та ідеальні результати, а також покращувати шлях клієнта за допомогою таких функцій, як посібники, автоматизація та співпраця. Компанію було засновано в Стокгольмі, Швеція, у 2014 році та має команду з понад 100 людей у Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Докладніше на www.planhat.com.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data допомагає підприємствам використовувати всі дані своїх клієнтів для покращення ефективності кампаній, досягнення операційної ефективності та підвищення цінності бізнесу за допомогою пов’язаних клієнтів. Хмара даних клієнтів, наш набір рішень для платформи даних клієнтів, об’єднує дані клієнтів, об’єднує ідентифікаційні дані в уніфікованих профілях клієнтів, застосовує конфіденційність і робить доступними статистику та прогнози на основі машинного навчання для маркетингу, обслуговування, продажів і операцій для стимулювання персоналізованої взаємодії та покращити залучення клієнтів, продажі та утримання. Ми найкраще підходить для підприємств і компаній, що швидко розвиваються, тому що ми бездоганно інтегруємося з вашим наявним набором технологій, забезпечуючи найшвидший час окупності, незалежно від складних середовищ. Наші заходи безпеки на рівні підприємства забезпечують якість даних, керування, безпеку, відповідність конфіденційності та масштабованість, щоб допомогти компаніям керувати згодою та зменшувати ризики для брендів і регіонів. Потужні та зручні інструменти об’єднують дані, аналітику та бізнес-користувачів для підвищення ефективності та стимулювання зростання.
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це більше, ніж просто платформа; це партнер у вашій підприємницькій подорожі, надаючи все: від цільових сторінок і веб-сайтів із високою кількістю конверсій до складних маркетингових рішень електронною поштою, сайтів членства тощо. Платформа Kartra створена для стимулювання продажів, пропонуючи потужне комплексне рішення, яке спрощує процеси цифрового маркетингу та продажів, дозволяючи вам зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще – створенні та забезпеченні цінності для вашої аудиторії. * Створюйте з легкістю: залучайте свою аудиторію за допомогою захоплюючих веб-сайтів, відео та вебінарів. Пропонуйте трансформаційне членство або онлайн-курси та керуйте своїм розкладом і виставленням рахунків за допомогою інтегрованих інструментів. * Ринок із точністю: розширюйте охоплення за допомогою вдосконалених методів захоплення потенційних клієнтів і заохочуйте потенційних клієнтів за допомогою цільових кампаній і послідовностей. Ефективно надсилайте свої пропозиції електронною поштою чи SMS і обробляйте платежі за допомогою настроюваних кас. * Масштабуйте своє бачення: використовуйте розширені теги та повідомлення на основі поведінки, щоб удосконалити свої маркетингові стратегії. Автоматизуйте свій розвиток і приймайте обґрунтовані рішення за допомогою глибокої аналітики.
Squeezely
squeezely.tech
Ми допомагаємо компаніям підвищити конверсію, перетворюючи взаємодію з клієнтами на персоналізований досвід, таким чином, щоб це міг зробити кожен. Squeezele CDP допомагає компаніям здійснювати масштабну персоналізацію за три прості кроки: Збір – збирайте дані з усіх джерел в одному місці. Перетворити – конвертувати дані в сегменти та дії, наприклад наші вбудовані інтелектуальні аудиторії та рекомендації продуктів. Capitalize – персоналізований досвід буде надано на вашому веб-сайті, у маркетингових та рекламних кампаніях електронною поштою. Сильні сторони Швидка інтеграція – Ви швидко почнете працювати Доступність даних у режимі реального часу – відсутність затримок Масштабна персоналізація – високорелевантний і автоматизований підхід до кожного окремого клієнта Передова технологія машинного навчання – для забезпечення найкращої продуктивності Чудова підтримка – Ми тут, щоб допомогти вам на шляху до досягнення ваших цілей. Перегляньте наші відео: https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
Builder.io
builder.io
Builder надає розробникам і маркетологам інструменти з підтримкою штучного інтелекту для швидкого перетворення дизайну в оптимізований веб-і мобільний досвід. Він надає інструмент проектування до коду на основі штучного інтелекту (Visual Copilot), який автоматично перетворює проекти Figma на чистий код, і систему керування візуальним вмістом (Visual CMS), яка дозволяє маркетологам швидко створювати, ітерувати та оптимізувати роботу в Інтернеті та на мобільних пристроях, не потребуючи залежить від техніки.
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільових сторінок, захоплення попиту, збагачення, перевірені людьми потенційні клієнти, а також досвід на основі облікових записів. Ці інструменти дозволяють маркетологам створювати більш релевантний і привабливий досвід для своєї цільової аудиторії, що в кінцевому підсумку може сприяти досягненню кращих бізнес-результатів, таких як збільшення залучення, вищі коефіцієнти конверсії та більша лояльність клієнтів. Покупці отримують вигоду від динамічного, персоналізованого контенту та підключених цифрових технологій, які дають їм змогу отримати кращу освіту та швидше приймати обґрунтовані рішення.
EQUP
equp.com
EQUP — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає власникам бізнесу оптимізувати бізнес-процеси, такі як маркетинг, продажі, виставлення рахунків, зв’язок тощо. З EQUP власникам бізнесу не потрібно погоджуватися на загальні рішення; він пропонує галузеві рішення для їхніх бізнес-проблем незалежно від сфери послуг, SAAS чи електронної комерції. EQUP — це єдине на ринку програмне забезпечення CRM+Marketing Automation, яке пропонує вам можливість керувати кількома компаніями за допомогою одного облікового запису та однієї підписки. Не потрібно купувати новий план, щоб керувати іншими бізнесами. Функція об’єднання ресурсів EQUP дозволяє об’єднувати ваші електронні листи, користувачів, угоди, теги, завдання, зустрічі тощо між вашими компаніями, щоб жодна функція не залишалася невикористаною. У EQUP усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу, доступні в одному місці, що полегшує керування вашим бізнесом без необхідності вивчати кілька програм і перемикатися між ними для отримання необхідної інформації. Ви також матимете доступ до спеціального менеджера облікового запису, який не лише допоможе вам із адаптацією, але також буде готовий допомогти вам із вашими потребами в програмному забезпеченні.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — це рішення для автоматизації маркетингу та маркетингу електронною поштою, розроблене для малих підприємств, що швидко розвиваються, з обмеженими бюджетами. Наша мета — надати функції корпоративного рівня деяких наших найбільших конкурентів за доступною для кожного ціною. У більшості випадків ніколи не потрібно платити тисячі доларів за ці додаткові функції, але вони просто не коштують так багато, щоб справді працювати. Наші ціни встановлені таким же чином. Якщо ви новачок, використовуйте
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast є провідним постачальником програмного забезпечення для взаємодії з організаціями по всьому світу, сертифікованим за стандартом ISO 27001:2013. SimplyCast пропонує понад 20 інструментів і каналів зв’язку, щоб допомогти організаціям підвищити ефективність. Платформа компанії 360 – це багатофункціональне рішення, яке поєднує автоматизацію маркетингу, вхідний маркетинг та інтерактивне спілкування. Маючи клієнтів у понад 175 країнах, у тому числі багато з найвідоміших торгових марок у всьому світі в роздрібній торгівлі, некомерційних галузях і індустрії гостинності, SimplyCast надає організаціям можливість ефективно охоплювати клієнтів за допомогою способу спілкування, якому вони віддають перевагу.
Kickpages
kickpages.com
За допомогою Kickpages ви можете створювати цільові сторінки, воронки продажів, сайти членства, повноцінні веб-сайти та багато іншого! Kickpages, заснована в 2017 році, є частиною компанії First Ignition Media, розташованої в Донегалі, Ірландія. Завдяки глобальній розподіленій команді дизайну та розробників Kickpages є інноваційною платформою на передньому краї ринку створення сторінок.
Airtory
airtory.com
Airtory-це креативна платформа управління, яка дозволяє рекламодавцям створювати високоефективні та залучати багату рекламу медіа-дисплеїв протягом декількох хвилин. Залучайте свої перспективи, забезпечуйте кращу та вищу рентабельність рентабельності інвестицій та вдосконалюйте залучення до бренду з легкими медіа-оголошеннями Airtory в Airtory! У нас є 500+ шаблонів по настільних, мобільних, рідних та інтерактивних відео (хоча ми можемо створити замовлені шаблони лише для вас, або ми знайшли спосіб поглинання оголошень, вбудованих у веб -дизайнер Google, та запуску їх як теги Airtory, для ті самі власні одноразові). Вони можуть бути легко реалізовані в DSP або на прямих видавців. З зростанням популярності платформ CTV та OTT, Airtory також представив відеорекламу, що підтримують динамічний вміст, інтерактивні функції та QR -коди. Ці оголошення можуть бути реалізовані на всіх платформах CTV та OTT, що дозволяє рекламодавцям спілкуватися і з цими користувачами. Ви можете ознайомитись із багатими медіа -оголошеннями Airtory на сторінці вітрини: https://formats.airtory.com/ Крім того та керувати прямими рекламними кампаніями автономно. Багатий медіа -будівельник Airtory також може бути інтегрований, що є лише вишнею зверху! І останнє, але не в останню чергу, Airtory має додаткові функції, які можуть підняти ваші багаті медіа -кампанії на наступний рівень. Створіть гіпер-персональні оголошення за допомогою DCO Suite Airtory або використовуйте нашого будівельника цільових сторінок, щоб включити його як пропозицію у наступну кампанію. Коротше кажучи, ми швидший, дешевший, простіший та більш спритний постачальник у вертикалі створення/монетизації AD.
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels — це універсальна платформа для створення воронки та веб-сайту, якою користуються приватні особи та компанії. Завдяки 1000 інтеграцій, 12 різним платіжним процесорам, доступним API та веб-перехоплювачам ви також маєте можливість: - Створювати приголомшливі веб-сайти за допомогою нашого конструктора веб-сайтів з перетягуванням. Існує 100 готових шаблонів, які оптимізовані для мобільних пристроїв і не потребують кодування. - Створіть епічні воронки продажів - Створіть власний магазин електронної комерції - Створіть і продайте курси та членство - Керування CRM Усім, хто шукає більш універсальну та економічно ефективну програмну платформу - Elite Funnels для вас!
Force24
force24.co.uk
Розвивайте та розширюйте свою аудиторію за допомогою Force24, потужної платформи автоматизації маркетингу, яка забезпечує змістовні розмови 24 години на добу.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — це комплексний конструктор послідовності для електронної комерції. Створюйте, тестуйте та персоналізуйте спливаючі вікна, форми, тести, рекомендації продуктів, цільові сторінки тощо – без кодування чи розробників. ПЕРЕД ПЕРЕВЕРШЕННЯМ: Ваша послідовність конверсій – це хаотичний безлад програм, плагінів, сценаріїв і заповнювачів. Це не персоналізовано. Звітність заплутана. Внесення змін займає тижні в очікуванні розробників. Зростаючий дохід означає платити за збільшення трафіку. ПІСЛЯ КОНВЕРТУВАННЯ: усі конверсійні кампанії вашого магазину організовано на одній інформаційній панелі. Звітність зрозуміла. Проводити експерименти з воронкою легко. Внесення змін за допомогою конструктора воронки займає кілька хвилин. Ви збільшуєте рентабельність інвестицій у рекламу та максимізуєте дохід від відвідувача веб-сайту. Запустіть послідовності розширень списків: • Швидше розширюйте свій список електронної пошти та SMS, націлюючи персоналізовані пропозиції на нових і постійних покупців • Вибирайте із 100+ шаблонів підписки на списки • Запускайте спливаючі вікна, закріплені панелі, вставки та цільові сторінки • Персоналізуйте за інтересами до продукту, кошиком для покупок і багато іншого • Синхронізується з Klaviyo, Attentive, MailChimp тощо. Запустіть вікторини продукту: • Продукт вікторини виявляють уподобання покупців, сегментують покупців у потрібну аудиторію та дають персоналізовані рекомендації щодо продуктів • Шаблони тестів для широкого спектру галузей • Відображення у вигляді спливаючих вікон, сторінок і форматів для вбудовування • Умовні рекомендації щодо продуктів за допомогою відповідей і балів • Синхронізація відповідей із Klaviyo, Attentive , MailChimp тощо. Запустіть послідовності додаткових продажів у кошику: • Зростайте AOV за допомогою 1 кліка додаткові продажі та перехресні продажі в кошику • Активації на основі продукту, щойно доданого до кошика • Відображення перехресних продажів у вигляді спливаючих вікон, на сторінках і за допомогою вставок • Покупці можуть додавати всі продукти в кошик одним клацанням миші • Націлюйте перехресні продажі на сегменти передплатників, які повернулися Запуск послідовності виходу з кошика: • Запобігає виходу з кошика до того, як це станеться, надсилаючи пропозиції покупцям, які вийшли з покупки • Активує на комп’ютері коли миша пересувається для виходу або на мобільному пристрої, коли натискається кнопка «Назад» • Ініціює послідовність електронної пошти та SMS-повідомлень перед залишенням кошика. Створюйте послідовності цільових сторінок: • Створюйте та A/B тестуйте цільові сторінки, які відповідають вашим рекламним кампаніям, не чекаючи розробників • Виберіть із десятки шаблонів цільових сторінок • Створюйте багатоетапні персоналізовані воронки продажів • Розміщуйте сторінки у своєму власному домені, синхронізуйте зі сторінками Shopify або вставляйте будь-де
AdPage
adpage.io
Точне відстеження. Досягніть кращих результатів. AdPage революціонізує простір електронної комерції за допомогою свого передового рішення Server-Side Tagging, розробленого спеціально для агенцій електронної комерції, які обслуговують різноманітні онлайн-магазини, включно з магазинами Lightspeed, Shopify, Magento та WooCommerce. Наш інноваційний підхід гарантує, що ваші клієнти отримають найнадійніші та найнадійніші доступні налаштування відстеження, встановлюючи новий стандарт точності та продуктивності в аналітиці електронної комерції. З акцентом на технологію на стороні сервера AdPage обходить загальні обмеження на стороні клієнта, пропонуючи більш безпечний, швидший і стійкий до блокувальників реклами метод відстеження. Це означає, що агентства можуть надати своїм клієнтам рівень цілісності та точності даних, який не має собі рівних у галузі. AdPage бездоганно інтегрується з провідними платформами електронної комерції, сприяючи бездоганному потоку даних безпосередньо з сервера на вашу інформаційну панель аналітики. Наше рішення створено для спрощення складних налаштувань відстеження, що робить агентствам легше, ніж будь-коли, впровадження та керування кількома обліковими записами клієнтів. Окрім простого відстеження, AdPage покращує вашу цінність, пропонуючи: розширені моделі атрибуції, які виходять за межі поверхні, щоб виявити справжні джерела переходів. Можливості автоматизованого звітування, які відстежують налаштування відстеження шляхом порівняння з фактичними конверсіями в магазині. Необмежена масштабованість для зростання разом із вашим агентством, підтримка необмеженої кількості облікових записів клієнтів і рівнів доступу користувачів. Спеціальна підтримка для забезпечення безперебійного впровадження та постійного успіху відстеження ваших клієнтів. За допомогою AdPage агентства можуть надати своїм клієнтам такі можливості: Легко й точно орієнтуватися в складнощах відстеження електронної комерції. Використовуйте весь потенціал своїх даних із точністю на стороні сервера. Приймайте обґрунтовані рішення на основі комплексних і надійних показників. Удосконалюйте свої налаштування відстеження, щоб перевершити галузеві стандарти та випередити конкурентів. Виберіть AdPage для своїх клієнтів електронної комерції та будьте на передовій технології відстеження, забезпечуючи неперевершену чіткість і контроль над їхніми цифровими маркетинговими зусиллями.
Onepage
onepage.io
Інструмент для створення веб-сайтів, який вам сподобається. Це допомагає швидко створювати веб-сайти, цільові сторінки, Linktree, тести. Потім з’єднайте їх разом одним інструментом. Орієнтований на аспекти продуктивності та UX, він оснащений гарячими клавішами, командним рядком і неймовірно швидкою продуктивністю програмного забезпечення.
Unstack
unstack.com
Unstack сповнений рішучості забезпечити наступне покоління підприємців і маркетингових команд єдиною системою для розвитку вашого бізнесу. Платформа Unstack пропонує найшвидший хостинг веб-сайтів без використання коду для створення красивих маркетингових веб-сайтів, сайтів членства та динамічних цільових сторінок. Завдяки бібліотеці шаблонів і готовим до використання елементам дизайну ви можете запустити будь-яку сторінку за лічені хвилини, не потребуючи ресурсів для розробників. Unstack також пропонує інтегроване A/B-тестування, інструменти SEO, керування формами та контактами, а також показники повної послідовності. Крім того, інтеграція Unstack одним клацанням миші дає змогу працювати з усіма вашими маркетинговими інструментами. Готові розпочати будівництво? Перейдіть на unstack.com, щоб безкоштовно протестувати платформу.
EventCreate
eventcreate.com
Створіть красивий веб-сайт події за лічені хвилини. Створіть веб-сайт події, збирайте реєстрації, продавайте квитки та рекламуйте свою подію в Інтернеті. Надійний і безпечний. Їй довіряють понад 1 000 000 людей у всьому світі, включаючи планувальників з Nike, MIT і Refinery29.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від електронного маркетингу. Ось усе, що ви можете робити з Mailmunch: - Створюйте списки розсилки за допомогою різноманітних форм для реєстрації для будь-якої галузі та випадку використання - Підтримуйте ці потенційні клієнти за допомогою послідовностей підтримки потенційних клієнтів - Зменште відмову від кошика та створюйте повторні продажі за допомогою простої у створенні автовідповідачі - Рекламуйте нові кампанії або оголошуйте про оновлення продукту за допомогою високоякісних трансляцій - Збільшуйте конверсії за допомогою наших привабливих цільових сторінок, розроблених для високої тяги. Mailmunch також неймовірно простий у налаштуванні. Наш інтуїтивно зрозумілий інструмент перетягування та скидання разом із сотнями безкоштовних шаблонів гарантують, що ви зможете запустити будь-яку кампанію за лічені хвилини, будь то форма для реєстрації, кампанія електронною поштою чи цільова сторінка. І якщо вам цікаво, чи підходить Mailmunch для вашої організації, не хвилюйтеся. Mailmunch має варіант для кожної галузі та галузі. Докладніше про форми реєстрації в Mailmunch: - Шість різних типів форм реєстрації - Велика бібліотека шаблонів для будь-якого випадку використання - Розширені правила відображення та A/B-тестування - Конструктор перетягування та скидання для легкого налаштування - Зручні для мобільних пристроїв форми, які добре виглядають на кожному пристрої Більше про цільові сторінки Mailmunch: - Велика бібліотека шаблонів для будь-якої галузі - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Готова інтеграція з провідними службами маркетингу електронною поштою - Тестування A/B для оптимізації для високої конверсії Більше про маркетинг електронною поштою Mailmunch : - Велика бібліотека шаблонів для кожної кампанії та ніші - Конструктор перетягування для легкого налаштування - Послідовності автовідповідача - Легко розробляти та планувати трансляції У нашому потужному наборі інструментів є багато іншого, щоб задовольнити всі ваші потреби маркетингу електронною поштою. Усі наші платні плани мають 60-денну гарантію повернення грошей, що дасть вам впевненість спробувати найпростіший інструмент зростання потенційних клієнтів і маркетингу електронною поштою, який ви знайдете.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — це програмне забезпечення відстеження преміум-класу для афілійованих компаній. Це стабільний і надійний продукт із першокласною допомогою, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і повним набором функцій, які дозволяють оптимізувати рекламні кампанії.
Fabl
fabl.co
Fabl, придбаний компанією Britelite Immersive у січні 2021 року, був розроблений, щоб збільшити залучення аудиторії, одночасно зменшуючи витрати на виробництво та управління для видавців брендів. Комплексна програмна платформа Fabl дозволяє самим маркетологам створювати, керувати, розгортати та аналізувати дані про залучення та конверсії в масштабованих програмах брендованого контенту; не потрібні агентства, розробники чи дизайнери. Fabl збільшує залученість сторінки контент-маркетингу в середньому в 6 разів порівняно з більшістю платформ CMS. Такий же простий у використанні, як і будь-який конструктор цільових сторінок, такий же надійний, як будь-яка CMS — Fabl — це платформа контент-маркетингу, управління та публікації для ефективного створення привабливих сторінок контенту на основі даних у великому масштабі. Крім типової платформи контент-маркетингу, Fabl звільняє маркетологів від їхніх витрат, часу та технологічних обмежень, експоненціально збільшуючи залученість сторінок і коефіцієнти конверсії.
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компаній і відкрийте для себе безліч преміум-додатків і готових інтеграцій, щоб ще більше підвищити результати. Зареєструйтеся БЕЗКОШТОВНО (кредитна картка не потрібна).
GreenRope
greenrope.com
GreenRope — це комплексне рішення для CRM, автоматизації маркетингу та обслуговування клієнтів, розроблене для компаній, які займаються великими справами. GreenRope об’єднує продажі, маркетинг і операційну діяльність в одне програмне рішення, яке можна налаштовувати, створене для вашого бізнесу. GreenRope — це більше, ніж програмне забезпечення, це спосіб ведення бізнесу. Ми допомагаємо нашим користувачам розібратися у відокремленості відділів, щоб створити спрощені бізнес-процеси. CRM GreenRope має всі інструменти та інтеграції, необхідні для продажів, маркетингу, обслуговування клієнтів і операцій. Справжня потужність приходить від інтегрованого підходу, і це саме те, що пропонує GreenRope. GreenRope містить розширені можливості автоматизації маркетингу, картографування шляху клієнта за допомогою перетягування, автоматизацію відділу продажів, інструменти обслуговування клієнтів та набір інструментів інших функцій, які допоможуть керувати вашим бізнесом. GreenRope дає вам можливість контролювати весь свій бізнес від продажів до маркетингу та обслуговування клієнтів. Ви отримуєте 360-градусний огляд своїх клієнтів і кращий спосіб керувати та досягати своїх KPI. GreenRope — одне з небагатьох справжніх універсальних рішень. Кожен у вашій організації може використовувати GreenRope для управління продажами, стимулювання маркетингових ініціатив і використання даних для створення кращого досвіду клієнтів. Крім того, додаткові користувачі завжди безкоштовні. Ефективно керуйте своїм конвеєром продажів за допомогою глибоких інструментів для активації продажів. Налаштуйте спосіб перегляду своїх контактів, плануйте зустрічі, автоматизуйте подальші дії та легко переглядайте всі можливості продажу. GreenRope надає вам автоматизацію маркетингу, яку легко налаштувати, протестувати та виконати. Ніколи не пропустіть можливість забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами завдяки персоналізованій комунікації та стратегіям на основі даних. За допомогою GreenRope ви можете керувати декількома каналами – веб-сайтами, електронною поштою, мобільними пристроями, соціальними мережами тощо – на одній платформі. Ми тут, коли ми вам потрібні. Зв’яжіться з нами цілодобово та без вихідних через чат, електронну пошту тощо. Крім того, ми пропонуємо поглиблене навчання з персоналізованим навчанням, програмою сертифікації та сотнями онлайн-ресурсів, щоб забезпечити ваш успіх. GreenRope – це компанія, заснована на забезпеченні виняткової цінності для наших клієнтів. Відколи ми розпочали роботу в 2008 році, ми еволюціонували від одного з перших постачальників послуг маркетингу електронною поштою до першого справді повного CRM на ринку. Поєднуючи продажі, маркетинг і операційну діяльність на одній платформі, GreenRope надихає на співпрацю з вашими клієнтами, постачальниками та співробітниками, і ми живемо цією культурою співпраці, прислухаючись до таких людей, як ви, щоб створити те, що ВИ хочете вести свій бізнес. Повна CRM від GreenRope допомагає власникам бізнесу, менеджерам з продажу та маркетологам подолати розрив між відділами та зробити дані доступними для всіх, щоб ваш бізнес працював безперебійно та ефективно з усією інформацією, необхідною команді для кращого націлювання та обслуговування потенційних клієнтів та клієнтів.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своєї аудиторії. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через установку білої мітки для створення індивідуальних планів, керування субрахунками та спільного використання активів від одного клієнтського облікового запису до багатьох. За допомогою VBOUT ви можете: * Керуйте всіма своїми соціальними мережами з одного місця. * Взаємодійте зі своїми клієнтами, створюючи та надсилаючи переможні кампанії електронною поштою. * Створюйте приголомшливі персоналізовані та динамічні цільові сторінки без кодування. * Створюйте автоматизацію за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. * Підтримуйте потенційних клієнтів від клацання до закриття - і далі. * Легко створюйте та зберігайте списки аудиторії. * Відстежуйте та аналізуйте всю свою маркетингову діяльність на настроюваній інформаційній панелі. Платформа має цільові сторінки та форми, які легко перетягувати та скидати, інтуїтивно зрозумілий конструктор візуальної автоматизації, керування соціальними медіа, інструменти електронного маркетингу та зростаючу бібліотеку готових шаблонів для широкого спектру маркетингових кампаній. Поглиблена власна аналітика та відстеження потенційних клієнтів дають маркетологам повне уявлення про їхній процес, залученість до списку та ефективність кампанії. Підприємства та агентства, що розвиваються, довіряють гнучкій платформі VBOUT і відзначеній нагородами безкоштовній преміум-підтримці, яка допомагає їм залучати потрібних клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і проводити повні маркетингові кампанії на одній простій у використанні платформі.
AllClients
allclients.com
Система керування клієнтами та автоматизації маркетингу №1 для дуже малого бізнесу. Призначений для дуже малого бізнесу. Легко керуйте своїми контактами, надсилайте електронні листи та переведіть свій маркетинг на автопілот.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE розроблено, щоб підтримувати вас на кожному етапі створення веб-сайту - від ідеї, дизайну та розробки до обслуговування та стабільного розвитку вашого бізнесу. Платформа NoCode & LowCode, яка за допомогою оригінальної технології дозволяє створювати потужні дизайни та досягати повної автономності в Інтернеті. Створювати веб-сайти, цільові та мікросторінки, портфоліо та резюме чи блог легше та швидше, ніж ви думаєте. Ви можете створювати з нуля або використовувати понад 500 повністю настроюваних шаблонів і 570+ готових віджетів, розділів і блоків. Унікальне поєднання конструктора, додатків, маркетингових інструментів і штучного інтелекту зробить ваші сайти не просто красивими, але автоматично адаптованими, швидкими завантаженнями та готовими до важливих результатів пошукової системи. Ви можете створювати, аналізувати та оптимізувати свій контент. Створіть приголомшливий і потужний веб-проект менш ніж за 1 день, з попереднім досвідом програмування або без нього.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — це відзначена нагородами багатоканальна платформа автоматизації маркетингу, яка дає рішення для кожного роздрібного продавця: як надіслати правильне повідомлення в потрібний час із потрібним вмістом кожному відвідувачу. Це дає змогу як індивідуальним магазинам, так і корпоративним роздрібним торговцям отримати вигоду від використання платформи великих даних, щоб легко створювати керовані даними автоматизації та персоналізовані кампанії, які реагують на поведінку клієнтів/відвідувачів і зміни каталогу за лічені секунди. Ось чому ContactPigeon допомагає клієнтам, вирішуючи три головні цілі щодо збільшення їхніх продажів: • Збагачена інформація про клієнтів: збір даних про поведінку клієнтів і створення розширеного уніфікованого уявлення про клієнтів • Покращена взаємодія з клієнтами: активація автоматизованих і прогнозованих повідомлень у потрібний момент на шляху клієнта для оптимізації конверсії та утримання продажів. • Багатоканальне охоплення: дозвольте компаніям розробляти захоплюючі кампанії через широкий спектр каналів обміну повідомленнями (наприклад, електронна пошта, SMS, Viber, мобільний зв’язок, push-повідомлення, веб-сайт, Facebook, Google, листівки) на одній платформі.
OptimizePress
optimizepress.com
Повний набір маркетингових інструментів WordPress Універсальна платформа для збільшення кількості потенційних клієнтів і продажів на вашому сайті WordPress Припиніть збирати рішення та почніть використовувати єдину платформу, розроблену для творців, підприємців і цифрових маркетологів, щоб створити сайт, який отримує більше потенційних клієнтів і продажів