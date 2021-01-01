Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Інструменти оптимізації рівня конверсії - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Інструменти оптимізації рівня конверсії (CRO) представляють собою категорію програмного забезпечення, оснащеного можливостями тестування та візуалізації, спрямовані на покращення взаємодії з користувачем і підвищення коефіцієнтів конверсії для компаній. Працюючи в тандемі з програмним забезпеченням цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів, інструменти CRO збирають і аналізують дані про моделі використання веб-сайту. Досліджуючи інформацію, вони точно визначають можливості оптимізації зручності використання та підвищення привабливості. Різноманітні типи інструментів CRO виконують різні функції, починаючи від оцінки поточних коефіцієнтів конверсії до експериментування з новими веб-сайтами, щоб оцінити їх вплив на коефіцієнти конверсії.