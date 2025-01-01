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Програмне забезпечення розмовного маркетингу, яке також називають програмним забезпеченням маркетингу месенджерів, ініціює персоналізовану особисту взаємодію з потенційними клієнтами, спрямовуючи їх до конкретних рекомендацій або пропозицій щодо продукту. Споживчі бренди використовують цю технологію, щоб ідентифікувати зацікавлених покупців у соціальних мережах або на веб-сайтах продуктів, відповідати на запити, рекомендувати оптимальні продукти та безперешкодно перенаправляти клієнтів до платіжних шлюзів або торгових представників для закриття транзакцій. Завдяки вбудованому чат-боту та можливостям штучного інтелекту відділи продажів можуть розробляти інтелектуальні потоки відповідей, направляючи відвідувачів у змістовні розмови на основі активності користувача та інших контекстних деталей. Це дає змогу компаніям зв’язуватися із зацікавленими клієнтами, які можуть не здійснити покупку негайно, безперешкодно продовжуючи розмову. Платформи розмовного маркетингу підвищують стандарти обслуговування клієнтів у масштабі, спрощуючи глобальний процес купівлі цілодобово. Успішне використання цих платформ не тільки генерує цінні, кваліфіковані потенційні клієнти, але й надає розуміння демографічних показників і вподобань клієнтів, що зрештою прискорює цикл продажів.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
ManyChat
manychat.com
ManyChat - платформа для автоматизації чатів, що допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами через різні канали, включаючи Facebook Messenger та Instagram.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – платформа для онлайн-чату і чат-ботів, що допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами та автоматизувати процеси продажів.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Botpress
botpress.com
Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — це рішення для взаємодії з клієнтами через різні канали, включаючи чат, електронну пошту та соціальні мережі, з підтримкою AI-ботів для автоматизації.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI - це платформа для створення чат-ботів без коду для бізнесу, яка працює на різних месенджерах і сайтах, автоматизуючи взаємодію з клієнтами.
Engati
engati.com
Engati - платформа для створення чат-ботів і живих чатів без програмування, підтримує 15 каналів і 50+ мов для взаємодії з клієнтами.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox - це платформа для автоматизації комунікації з клієнтами через WhatsApp, що спрощує управління запитами та продажами.
Haptik
haptik.ai
Haptik - платформа для автоматизації роботи з клієнтами, що використовує штучний інтелект для поліпшення обслуговування через різні канали.
Regal.io
regal.io
Regal.io — це додаток, який зчитує наміри клієнтів у реальному часі та автоматизує взаємодію через AI-агентів і людських агентів.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі AI, яка допомагає підприємствам вести ефективні розмови з клієнтами без потреби в програмуванні.
Contlo
contlo.com
Contlo — платформа для автоматизації маркетингу з використанням штучного інтелекту, що забезпечує персоналізовані кампанії та аналітику для взаємодії з клієнтами.
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo — це програма для автоматизації маркетингу та CRM, що дозволяє спілкуватися з клієнтами через текст, відео, дзвінки, електронну пошту та соціальні мережі.
Userlike
userlike.com
Userlike – це програмне забезпечення для управління комунікацією з клієнтами через різні канали, забезпечуючи автоматизацію обслуговування та підтримку GDPR.
Kindly
kindly.ai
Kindly - чат-боти на основі AI для автоматизації підтримки клієнтів і продажів, підтримує понад 100 мов та інтегрується з різними CRM-системами.
Drift
drift.com
Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.
Continually
continual.ly
Continually – безкоштовні чат-боти та живий чат для вашого сайту. Легкий конструктор без кодування для взаємодії з потенційними клієнтами.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep — це програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами, яке централізує комунікацію та автоматизує процеси для оптових дистриб'юторів.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI - це платформа, що використовує ШІ для автоматизації продажів і маркетингу, допомагаючи бізнесу ефективно взаємодіяти з цільовими клієнтами.
Sender
sender.net
Sender – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє ефективно автоматизувати кампанії, створювати розсилки та аналізувати результати.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX – хмарна платформа управління контактними центрами, що інтегрує канали зв'язку, застосування AI і аналітику для покращення обслуговування клієнтів.
Verint
verint.com
Verint - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка допомагає бізнесу аналізувати зворотний зв'язок клієнтів і покращувати їхні стратегії залучення.
Landbot
landbot.io
Landbot.io – це платформа без коду для створення чат-ботів, що дозволяє бізнесам автоматизувати взаємодію з клієнтами та підвищувати конверсії.
Messagely
messagely.com
Messagely - це платформа для обміну повідомленнями, що забезпечує приватні та групові чати, обмін файлами та інтеграцію з робочими процесами.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — хмарна платформа для бізнес-комунікацій, що включає SMS-маркетинг, автоматизовані нагадування та управління зустрічами.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - платформа для B2B продажів через WhatsApp, що надає інструменти для управління повідомленнями, автоматизації та інтеграції з CRM.
Blip
blip.ai
Blip - платформа AI для автоматизації спілкування з клієнтами через чат-ботів, що покращує обслуговування та маркетинг компаній.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat - платформа для інтеграції комерційних чатів і штучного інтелекту, що покращує взаємодію з клієнтами і автоматизує продажі через WhatsApp та інші канали.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly.ai дозволяє бізнесам створювати та надсилати автоматизовані маркетингові кампанії через WhatsApp, централізуючи комунікацію у єдиному вікні.
GoSquared
gosquared.com
GoSquared - перша у світі сталевий платформ для електронного маркетингу, що дозволяє надсилати ефективні email-кампанії та зростати в аудиторії.
Dashly
dashly.io
Dashly - платформа для розмовного маркетингу, яка допомагає компаніям залучати клієнтів через чат, електронну пошту та автоматизацію процесів.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit - додаток для створення інтерактивних вікторин і опитувань, який збирає дані про споживачів для покращення взаємодії та конверсії.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Text Request
textrequest.com
Text Request - це платформа для бізнес-сміттєвих повідомлень, що допомагає підприємствам спілкуватись з клієнтами через автоматизовані текстові повідомлення.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell - це платформа для мобільних повідомлень, що дозволяє підприємствам спілкуватися з клієнтами через SMS та інші канали.
Senter
senterhq.com
Senter — просте програмне забезпечення для управління відгуками та SMS-маркетингу, яке легко налаштувати та інтегрувати.
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni - сервіс підтримки клієнтів і продажів через месенджери: WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber та Онлайн-Чат.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne - це візуальний чат, що поєднує живе спілкування, чат-боти та каталог для реального часу підтримки клієнтів у бізнесі.
Instabot
instabot.io
Instabot - це платформа для створення чат-ботів, що автоматизує комунікацію з клієнтами, відповідає на запитання та організовує зустрічі.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon - платформа для автоматизації спілкування з клієнтами за допомогою AI чат-ботів, не вимагає програмування.
Routee
routee.net
Routee - платформа для автоматизації комунікацій, що пропонує SMS, голосові послуги та електронну пошту, допомагаючи бізнесам ефективно взаємодіяти з клієнтами.
Gleen AI
gleen.ai
Gleen AI - це генеративний ШІ, що оптимізує підтримку клієнтів, автоматизує робочі процеси та інтегрується з допоміжними рішеннями без коду.
Sailes
sailes.com
Sailes автоматизує процеси продажу, допомагаючи командам ефективно управляти лідерами та взаємодіяти з клієнтами за допомогою AI.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo – платформа для перетворення пасивного трафіку веб-сайтів на активні ліди за допомогою чат-ботів та персоналізації для підвищення конверсії.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai — платформа конверсії лідів, що автоматизує відповідь на нові запити через AI та людські взаємодії, підвищуючи шанси на продаж.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизує взаємодію з клієнтами за допомогою чат-ботів, допомагаючи у генерації лідів, бронюванні та підтримці клієнтів без потреби в програмуванні.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) - провайдер комунікацій, що забезпечує багатоканальну взаємодію з клієнтами через API та платформу на основі ШІ.
PowerTextor
powertextor.com
PowerTextor – це сервіс SMS для бізнесу, що інтегрується з Microsoft Dynamics 365, дозволяючи автоматизувати відправлення текстових повідомлень та управляти комунікацією.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — платформа для універсальної комунікації між підприємствами та споживачами через різні канали, включаючи чат та голосові помічники.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck – хмара для управління спілкуванням з клієнтами через чат, email та соціальні мережі. Автоматизований бот спілкується природньо.
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory - це помічник підтримки на базі штучного інтелекту, який автоматизує комунікації з клієнтами та надає цілодобову підтримку через різні канали.
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