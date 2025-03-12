Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для розмовного маркетингу
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для розмовного маркетингу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення розмовного маркетингу, яке також називають програмним забезпеченням маркетингу месенджерів, ініціює персоналізовану особисту взаємодію з потенційними клієнтами, спрямовуючи їх до конкретних рекомендацій або пропозицій щодо продукту. Споживчі бренди використовують цю технологію, щоб ідентифікувати зацікавлених покупців у соціальних мережах або на веб-сайтах продуктів, відповідати на запити, рекомендувати оптимальні продукти та безперешкодно перенаправляти клієнтів до платіжних шлюзів або торгових представників для закриття транзакцій. Завдяки вбудованому чат-боту та можливостям штучного інтелекту відділи продажів можуть розробляти інтелектуальні потоки відповідей, направляючи відвідувачів у змістовні розмови на основі активності користувача та інших контекстних деталей. Це дає змогу компаніям зв’язуватися із зацікавленими клієнтами, які можуть не здійснити покупку негайно, безперешкодно продовжуючи розмову. Платформи розмовного маркетингу підвищують стандарти обслуговування клієнтів у масштабі, спрощуючи глобальний процес купівлі цілодобово. Успішне використання цих платформ не тільки генерує цінні, кваліфіковані потенційні клієнти, але й надає розуміння демографічних показників і вподобань клієнтів, що зрештою прискорює цикл продажів.

Запит на новий застосунок


Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.

Podium

Podium

podium.com

Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat - платформа для автоматизації чатів, що допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами через різні канали, включаючи Facebook Messenger та Instagram.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp – платформа для онлайн-чату і чат-ботів, що допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами та автоматизувати процеси продажів.

Spike

Spike

spikenow.com

Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat — це рішення для взаємодії з клієнтами через різні канали, включаючи чат, електронну пошту та соціальні мережі, з підтримкою AI-ботів для автоматизації.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel AI - це платформа для створення чат-ботів без коду для бізнесу, яка працює на різних месенджерах і сайтах, автоматизуючи взаємодію з клієнтами.

Engati

Engati

engati.com

Engati - платформа для створення чат-ботів і живих чатів без програмування, підтримує 15 каналів і 50+ мов для взаємодії з клієнтами.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox - це платформа для автоматизації комунікації з клієнтами через WhatsApp, що спрощує управління запитами та продажами.

Haptik

Haptik

haptik.ai

Haptik - платформа для автоматизації роботи з клієнтами, що використовує штучний інтелект для поліпшення обслуговування через різні канали.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io — це додаток, який зчитує наміри клієнтів у реальному часі та автоматизує взаємодію через AI-агентів і людських агентів.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai - платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі AI, яка допомагає підприємствам вести ефективні розмови з клієнтами без потреби в програмуванні.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — платформа для автоматизації маркетингу з використанням штучного інтелекту, що забезпечує персоналізовані кампанії та аналітику для взаємодії з клієнтами.

Bonzo

Bonzo

getbonzo.com

Bonzo — це програма для автоматизації маркетингу та CRM, що дозволяє спілкуватися з клієнтами через текст, відео, дзвінки, електронну пошту та соціальні мережі.

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly - чат-боти на основі AI для автоматизації підтримки клієнтів і продажів, підтримує понад 100 мов та інтегрується з різними CRM-системами.

Drift

Drift

drift.com

Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.

Userlike

Userlike

userlike.com

Userlike – це програмне забезпечення для управління комунікацією з клієнтами через різні канали, забезпечуючи автоматизацію обслуговування та підтримку GDPR.

Continually

Continually

continual.ly

Continually – безкоштовні чат-боти та живий чат для вашого сайту. Легкий конструктор без кодування для взаємодії з потенційними клієнтами.

Sender

Sender

sender.net

Sender – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє ефективно автоматизувати кампанії, створювати розсилки та аналізувати результати.

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Prokeep — це програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами, яке централізує комунікацію та автоматизує процеси для оптових дистриб'юторів.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI - це платформа, що використовує ШІ для автоматизації продажів і маркетингу, допомагаючи бізнесу ефективно взаємодіяти з цільовими клієнтами.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud CX – хмарна платформа управління контактними центрами, що інтегрує канали зв'язку, застосування AI і аналітику для покращення обслуговування клієнтів.

Verint

Verint

verint.com

Verint - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка допомагає бізнесу аналізувати зворотний зв'язок клієнтів і покращувати їхні стратегії залучення.

Landbot

Landbot

landbot.io

Landbot.io – це платформа без коду для створення чат-ботів, що дозволяє бізнесам автоматизувати взаємодію з клієнтами та підвищувати конверсії.

Messagely

Messagely

messagely.com

Messagely - це платформа для обміну повідомленнями, що забезпечує приватні та групові чати, обмін файлами та інтеграцію з робочими процесами.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby — хмарна платформа для бізнес-комунікацій, що включає SMS-маркетинг, автоматизовані нагадування та управління зустрічами.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel - платформа для B2B продажів через WhatsApp, що надає інструменти для управління повідомленнями, автоматизації та інтеграції з CRM.

Blip

Blip

blip.ai

Blip - платформа AI для автоматизації спілкування з клієнтами через чат-ботів, що покращує обслуговування та маркетинг компаній.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Omnichat - платформа для інтеграції комерційних чатів і штучного інтелекту, що покращує взаємодію з клієнтами і автоматизує продажі через WhatsApp та інші канали.

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly.ai дозволяє бізнесам створювати та надсилати автоматизовані маркетингові кампанії через WhatsApp, централізуючи комунікацію у єдиному вікні.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared - перша у світі сталевий платформ для електронного маркетингу, що дозволяє надсилати ефективні email-кампанії та зростати в аудиторії.

Dashly

Dashly

dashly.io

Dashly - платформа для розмовного маркетингу, яка допомагає компаніям залучати клієнтів через чат, електронну пошту та автоматизацію процесів.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Jebbit - додаток для створення інтерактивних вікторин і опитувань, який збирає дані про споживачів для покращення взаємодії та конверсії.

Senter

Senter

senterhq.com

Senter — просте програмне забезпечення для управління відгуками та SMS-маркетингу, яке легко налаштувати та інтегрувати.

OmniOmni

OmniOmni

omniomni.io

OmniOmni - сервіс підтримки клієнтів і продажів через месенджери: WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber та Онлайн-Чат.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Text Request - це платформа для бізнес-сміттєвих повідомлень, що допомагає підприємствам спілкуватись з клієнтами через автоматизовані текстові повідомлення.

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne - це візуальний чат, що поєднує живе спілкування, чат-боти та каталог для реального часу підтримки клієнтів у бізнесі.

Instabot

Instabot

instabot.io

Instabot - це платформа для створення чат-ботів, що автоматизує комунікацію з клієнтами, відповідає на запитання та організовує зустрічі.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell - це платформа для мобільних повідомлень, що дозволяє підприємствам спілкуватися з клієнтами через SMS та інші канали.

Watermelon

Watermelon

watermelon.ai

Watermelon - платформа для автоматизації спілкування з клієнтами за допомогою AI чат-ботів, не вимагає програмування.

Routee

Routee

routee.net

Routee - платформа для автоматизації комунікацій, що пропонує SMS, голосові послуги та електронну пошту, допомагаючи бізнесам ефективно взаємодіяти з клієнтами.

Gleen AI

Gleen AI

gleen.ai

Gleen AI - це генеративний ШІ, що оптимізує підтримку клієнтів, автоматизує робочі процеси та інтегрується з допоміжними рішеннями без коду.

Sailes

Sailes

sailes.com

Sailes автоматизує процеси продажу, допомагаючи командам ефективно управляти лідерами та взаємодіяти з клієнтами за допомогою AI.

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo – платформа для перетворення пасивного трафіку веб-сайтів на активні ліди за допомогою чат-ботів та персоналізації для підвищення конверсії.

Verse.ai

Verse.ai

verse.ai

Verse.ai — платформа конверсії лідів, що автоматизує відповідь на нові запити через AI та людські взаємодії, підвищуючи шанси на продаж.

WotNot

WotNot

wotnot.io

WotNot автоматизує взаємодію з клієнтами за допомогою чат-ботів, допомагаючи у генерації лідів, бронюванні та підтримці клієнтів без потреби в програмуванні.

Global Message Services

Global Message Services

gms.net

Global Message Services (GMS) - провайдер комунікацій, що забезпечує багатоканальну взаємодію з клієнтами через API та платформу на основі ШІ.

PowerTextor

PowerTextor

powertextor.com

PowerTextor – це сервіс SMS для бізнесу, що інтегрується з Microsoft Dynamics 365, дозволяючи автоматизувати відправлення текстових повідомлень та управляти комунікацією.

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

LivePerson — платформа для універсальної комунікації між підприємствами та споживачами через різні канали, включаючи чат та голосові помічники.

Table Duck

Table Duck

tableduck.com

Table Duck – хмара для управління спілкуванням з клієнтами через чат, email та соціальні мережі. Автоматизований бот спілкується природньо.

ShopPop

ShopPop

shoppop.com

ShopPop використовує Messenger для автоматизації спілкування з клієнтами, допомагаючи розширити аудиторію та управляти всіма бесідами з одного місця.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.