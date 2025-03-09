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Програмне забезпечення розмовного маркетингу, яке також називають програмним забезпеченням маркетингу месенджерів, ініціює персоналізовану особисту взаємодію з потенційними клієнтами, спрямовуючи їх до конкретних рекомендацій або пропозицій щодо продукту. Споживчі бренди використовують цю технологію, щоб ідентифікувати зацікавлених покупців у соціальних мережах або на веб-сайтах продуктів, відповідати на запити, рекомендувати оптимальні продукти та безперешкодно перенаправляти клієнтів до платіжних шлюзів або торгових представників для закриття транзакцій. Завдяки вбудованому чат-боту та можливостям штучного інтелекту відділи продажів можуть розробляти інтелектуальні потоки відповідей, направляючи відвідувачів у змістовні розмови на основі активності користувача та інших контекстних деталей. Це дає змогу компаніям зв’язуватися із зацікавленими клієнтами, які можуть не здійснити покупку негайно, безперешкодно продовжуючи розмову. Платформи розмовного маркетингу підвищують стандарти обслуговування клієнтів у масштабі, спрощуючи глобальний процес купівлі цілодобово. Успішне використання цих платформ не тільки генерує цінні, кваліфіковані потенційні клієнти, але й надає розуміння демографічних показників і вподобань клієнтів, що зрештою прискорює цикл продажів.
Запит на новий застосунок
Amio
amio.io
Amio — це розмовна платформа штучного інтелекту, яка веде індустрію автоматизації обслуговування клієнтів. Просте у використанні та надзвичайно ефективне рішення допомагає вашій команді підтримки клієнтів, відповідаючи на понад 80% запитань. Команда відділу взаємодії з клієнтами отримує переваги від цілодобової підтримки в режимі реального часу за кількома каналами. І, нарешті, відділи продажів і маркетингу бачать збільшення передпродажної взаємодії завдяки проактивному охопленню. Amio змінює спосіб взаємодії з клієнтами, використовуючи економічні засоби зв’язку. Це водночас підвищує лояльність, оскільки ваші клієнти можуть зв’язатися з вами через свій улюблений канал.
Cloodot
cloodot.com
Cloodot — це універсальний пакет для керування взаємодією з клієнтами. Cloodot забезпечує ефективний і послідовний робочий процес для створення репутації, залучення та підтримки довгострокових стосунків із клієнтами через численні цифрові платформи. Керуйте чатами та оглядами з кількох Google My Business Listing, сторінок Facebook, номерів WhatsApp, Google Business messages listings, Websites, SMS/ Текстові номери тощо на одній зручній інформаційній панелі. 1. Краща репутація в Інтернеті Легко збирайте, демонструйте та відповідайте на більше відгуків. 2. Легка присутність Omni Перенесіть усі чати в зручну для використання папку вхідних повідомлень для кількох агентів. Опція прямого чату в пошуку Google, щоб легко отримувати більше запитів. Розподіліть і призначте канали одному або кільком користувачам, передайте чати та огляди між користувачами та відділами за секунду. Кілька агентів можуть співпрацювати та керувати такими каналами, як WhatsApp, повідомлення Google тощо, що неможливо за допомогою оригінальних нативних програм. 3. Швидке та якісне залучення. Скоротіть час першої та середньої відповіді до кількох секунд замість годин. Спеціальні шаблони відповідей, нагадувань, тегів, завдань, нотаток тощо. 4. Автоматичне вимірювання CSAT Автоматичне опитування CSAT на кожному каналі чату для вимірювання якості взаємодії. 5. Кампанії повторного залучення. Отримайте більше прибутку від існуючих клієнтів, періодично надсилаючи масові повідомлення про пропозиції та програми. 6. Зменшення робочого навантаження Автоматизовані відповіді на перевірку та робочий процес спільного керування чатом Agent-Bot зменшують залучення робочої сили на 50–80%. Спрощує залучення клієнтів для агентів CS. 7. Легкий нагляд Моніторинг продуктивності в режимі реального часу та звітність забезпечують більшу підзвітність. Агенти стають більш продуктивними, що зрештою призводить до швидшого та якіснішого досвіду для клієнтів. 8. Зниження витрат Замінює 1/2 дюжини різних платних інструментів. Підвищує ефективність і зменшує загальні витрати. 9. Безпечний доступ Немає необхідності надавати агентам CS будь-який доступ до рідних платформ. Агенти не будуть відволікатися на інші дії в соціальних мережах. 10. Чудова підтримка Спеціальний менеджер по роботі з клієнтами Підтримка за викликом Безкоштовне навчання персоналу Без витрат на налаштування
Blip
blip.ai
Blip - платформа AI для автоматизації спілкування з клієнтами через чат-ботів, що покращує обслуговування та маркетинг компаній.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep — це програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами, яке централізує комунікацію та автоматизує процеси для оптових дистриб'юторів.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — це багатоканальна служба обміну повідомленнями, яка дозволяє будь-якому клієнту та співробітнику переміщатися через щоденні програми обміну повідомленнями, такі як WhatsApp Business. ІТ-навички не потрібні. Немає мобільного додатка для завантаження.
Kindly
kindly.ai
Kindly - чат-боти на основі AI для автоматизації підтримки клієнтів і продажів, підтримує понад 100 мов та інтегрується з різними CRM-системами.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype прокладає шлях до нової ери комунікацій, у якій бренди спілкуються зі своїми клієнтами невимушено, змістовно та надихаюче. Hubtype дає компаніям можливість вести прості, змістовні та орієнтовані на клієнта бесіди в широкому масштабі за допомогою розмовних додатків; нова технологія, яка виходить за рамки чат-ботів і поєднує найкращі графічні інтерфейси (наприклад, веб-сайти та мобільні програми), які забезпечують чудовий UX і найкращі програми для обміну повідомленнями (наприклад, WhatsApp, FB Messenger тощо) або веб-чат.
Drips
drips.com
Платформа Drips на основі штучного інтелекту допомагає брендам взаємодіяти з потенційними клієнтами за допомогою розмовних текстових повідомлень® і дзвінків. Завдяки унікальній моделі обробки природної мови ми використовуємо людські повідомлення, щоб прорватися крізь шум, вловити наміри та досягти значущих результатів.
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain — це платформа маркетингу клієнтського досвіду (CXM) на базі ШІ, яка допомагає місцевим компаніям перемагати. Ми допомагаємо місцевим підприємствам у тому, як вони будують свій бізнес і модернізують спосіб спілкування зі своїми клієнтами – від сприяння переглядам онлайн, запуску персоналізованих маркетингових кампаній, веб-чату, платежів і багато іншого.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - платформа для B2B продажів через WhatsApp, що надає інструменти для управління повідомленнями, автоматизації та інтеграції з CRM.
ChipBot
getchipbot.com
Використовуйте Chipbot, щоб збільшити продажі за допомогою інтерактивних відео та замініть чат в прямому ефірі на легку підтримку самообслуговування. Економте гроші, час та свою розумність. Почніть виграш клієнтів сьогодні.
Botco.ai
botco.ai
Botco.ai — це платформа, сумісна з HIPAA, яка забезпечує значущі та інтелектуальні розмови між постачальниками та споживачами. Botco.ai — це повністю автоматизоване маркетингове чат-рішення на основі штучного інтелекту, яке можна впроваджувати в масштабі. Компанія пропонує найкращі в галузі можливості розробки, веб-чату та машинного навчання штучного інтелекту, щоб швидко й ефективно залучити більше клієнтів. Інформаційна панель інтегрованої аналітики Botco.ai надає комплексне уявлення про чат-кампанії в багатьох каналах, таких як Інтернет і Facebook Messenger. Інтерфейс на основі API можна використовувати для передачі потенційних клієнтів, стенограм і даних у корпоративні продукти автоматизації продажів і маркетингу, такі як Salesforce, Hubspot, Adobe Marketing Cloud і Zoho. Для отримання додаткової інформації відвідайте Botco.ai.
Futr
futr.ai
Futr — це платформа чату як послуги, яка розширює можливості обслуговування клієнтів за допомогою автоматичного, живого, відео та соціального чату будь-якою мовою та на будь-якому каналі. Завдяки клієнтам, зокрема поліцейським, провідним роздрібним торговцям і благодійним організаціям, Futr допомагає інтелектуальним організаціям зв’язуватися зі своєю аудиторією за допомогою постійно активних, миттєвих і інформативних служб чату. Не вірте нам на слово. Спробуйте платформу Futr безкоштовно за допомогою одномісячної пробної версії! - Миттєве розгортання автоматичного чату - Відстеження використання та рентабельність інвестицій - Спеціалізована підтримка з запланованою реєстрацією - Кінець судового розгляду справи - Без зобов'язань - кредитна картка не потрібна
Hoory Conversations
hoory.com
Хоурі-це помічник з підтримки клієнтів, що працює на AI, який допомагає вашому бізнесу автоматизувати комунікації клієнтів та забезпечити 24/7 підтримки з нульовими затримками, перетворюючи кожну взаємодію на ідеальний досвід клієнтів. Працюючи від розмовного ШІ, машинного навчання та обробки природної мови, якісно виходить за рамки автоматизації. Він розуміє наміри клієнтів, дає відповідні відповіді та підвищує лояльність клієнтів, все, заощаджуючи час та зменшуючи витрати на бізнес. А крім своїх розширених можливостей AI, Х'юрі подвоюється як спільна поштова скринька, надаючи своїм агентам безшовний спосіб спілкування з клієнтами. Основні функції ● Вхідні, несуть відповідальність за всі ваші комунікації клієнтів через цю повну систему управління, де ви можете - проводити та відслідковувати всі взаємодії клієнтів - попросіть своїх агентів взяти розмови від вашого помічника AI - доступ до історій розмови своїх клієнтів (включаючи контактну інформацію, місцезнаходження та інші ідентифікатори) - фільтруючі розмови про теги, статус запиту, присвоєння, розташування та тощо. Позначте пріоритетні розмови з зіркою, щоб краще визначити своїх вибраних користувачів ● Навчання навчайте свого помічника AI, щоб надати точну та ефективну підтримку своїм клієнтам - визначити загальні запити клієнтів та навчити руку для миттєвих відповідей для кожного питання - додавайте розмови більш інтерактивними та цілеспрямованими шляхом додавання кнопок, посилань та зображень - додавання персоналізації до кожної взаємодії, використовуючи свою допомогу клієнтів, а також їхня допомога, а також підтримка спільної групи, що займається спільною командою, довідка для участі у співпраці HOORY, що допомагає, а також підтримка учасників спільної групи, що займається учасником спільно. Керуйте окремими дозволами та призначити конкретні завдання правильним експертам. ● Налаштована копія стилю віджетів відповідно до ідентичності вашого бренду, називаючи свій віджет, вибравши один із багатьох варіантів аватара та налаштувавши потрібну кольорову гаму. ● Розпізнавання мови надайте своїм клієнтам більше варіантів спілкування, змусивши помічника AI без особливих зусиль перетворити мову в текст і навпаки. Майбутні функції ● Люди отримують доступ до всієї вашої клієнтської бази в додаток People з розширеним пошуком, щоб переглянути та керувати всіма взаємодіями з кінцевими користувачами. ● Багатомовна підтримка, яка працює на багатомовному ринку? Надайте підтримку клієнтів на 100+ мовами, навчаючи одразу кілька мов, створюючи єдиний діалог. ● Форми збирають більше інформації про клієнтів та отримують більше від свого помічника AI, використовуючи розмови, щоб викликати правильні форми збору даних. ● Суб'єкти забезпечують більш високу персоналізацію, створюючи власні суб'єкти та дозволяючи своєму помічнику AI розпізнавати ці суб'єкти (наприклад, країна, електронна пошта, номер телефону, номер рахунку тощо) у запитах клієнтів та вжити умовних дій на основі цих. ● Діалоги мають ваш помічник проводять багатоетапні розмови та створити привабливі діалоги зі своїми клієнтами.
CallPage
callpage.io
CallPage – це віджет на вашому веб-сайті, який допомагає відвідувачам веб-сайту зв’язатися з вами за допомогою безкоштовного дзвінка протягом 28 секунд. Віджет CallPage дає змогу дзвонити відвідувачам вашого веб-сайту та допомагає додатково отримати на 30–125% більше потенційних клієнтів. За допомогою CallPage ви можете легко: - збільшити кількість якісних потенційних клієнтів - знизити вартість залучення клієнтів - підвищити коефіцієнт конверсії - покращити взаємодію з клієнтами
Botgate AI
botgate.ai
Botgate AI — це платформа розмовного маркетингу, продажів і обміну повідомленнями на основі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям більше взаємодіяти зі своїми потенційними клієнтами. Наша захищена хмарна платформа використовує найкращі у своєму класі AI та інструменти машинного навчання для створення найефективніших розмов. Ми допомагаємо підприємствам розвиватися швидше за допомогою потоків розмов Lead Capturing & Qualifying. Штучний інтелект Botgate забезпечує постійну взаємодію з вашими потенційними клієнтами, покращуючи процес генерації потенційних клієнтів і прискорюючи цикл продажів.
giosg
giosg.com
Giosg — це платформа прискорення продажів, яка поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст, щоб допомогти компаніям створювати захоплюючі онлайн-досвіди, які швидко перетворюють відвідувачів веб-сайту на продавців. Ми хочемо переосмислити, переосмислити та переоцінити взаємодію між організаціями та людьми в цифровому світі. Сьогодні понад 1200 компаній у всьому світі, серед інших, які займаються роздрібною торгівлею, автомобілем та нерухомістю, приєдналися до нас у наших пошуках.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot — це простий у використанні конструктор чат-ботів, який не потребує коду, щоб збільшити кількість конверсій. За допомогою Joonbot ви можете направляти, збирати та надавати інформацію своїй аудиторії в найкоротші терміни. Деякі випадки використання: Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів Збільште продажі Автоматизуйте рішення клієнтів
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — хмарна платформа для бізнес-комунікацій, що включає SMS-маркетинг, автоматизовані нагадування та управління зустрічами.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — це платформа, розроблена для підвищення заряду місцевого бізнесу. Це значно підвищує залучення клієнтів і конверсію, перевершуючи конкурентів. Програмне забезпечення пропонує комплексне рішення для керування оглядами, ділового обміну текстовими повідомленнями, текстового чату, централізованої папки вхідних повідомлень, текстових стаціонарних телефонів, опитувань клієнтів, порівняльного аналізу конкурентів тощо! Цей комплексний підхід спрощує взаємодію з клієнтами, покращує бізнес-операції та стимулює зростання.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — це конверсійна платформа, яка перетворює пасивний трафік веб-сайту на активних потенційних клієнтів і відчутні бізнес-результати. З огляду на те, що 83% рішень про купівлю приймаються в Інтернеті, можливості конверсії на веб-сайті ніколи не були такими високими. Але більшість відвідувачів сайту пасивні і не готові до покупки. У середньому 98% відвідувачів залишають сайт без конверсії. Ці низькі коефіцієнти конверсії можуть погіршити продуктивність. Тож вони виконують місію — об’єднати та розширити можливості команд маркетингу та продажів, щоб разом покращити конверсію та створити нову комерційну ефективність. Вони роблять це через: * Залучення локальних ботів для стимулювання конверсій * Потужна персоналізація для покращення взаємодії з користувачем * Ідентифікація компанії для виявлення перспектив * Відображення шляху користувача для відображення циклів продажів * Аналітика для розуміння користувачів * AI для автоматичних відповідей на запитання користувачів на основі вмісту сайту * Сповіщення про продажі для підтримки комерційних команд * Інтеграція CRM, щоб об’єднати все це разом * Leadoo також має спеціальну команду експертів з конверсії, які налаштовують і постійно оптимізують шляхи конверсії через сайт. Для 800 клієнтів Leadoo протягом перших 12 місяців роботи з ними вони виявили, що середнє збільшення базового коефіцієнта конверсії становило 74%. Простими словами, Leadoo надає всі інструменти та інформацію, необхідні для: * Ідентифікація відвідувачів веб-сайту * Активуйте їх на місці * Виховуйте їх під час їхніх подорожей за покупкою * Зрештою перетворите більше їх на клієнтів
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne - це візуальний чат, що поєднує живе спілкування, чат-боти та каталог для реального часу підтримки клієнтів у бізнесі.
Regal.io
regal.io
Regal — це новий стандарт у CX із штучним інтелектом. Regal розуміє сигнали намірів клієнта в реальному часі та автоматично налаштовує вхідну та вихідну взаємодію за допомогою кількох дотиків за допомогою поєднання Regal AI Agents і ваших агентів-людей. Бренди, орієнтовані на клієнта, зокрема Angi (раніше Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota і Varsity Tutors, покращили взаємодію з сотнями мільйонів клієнтів через Regal, провідну до $5 млрд доходу. Regal.io базується в Нью-Йорку та має 83 мільйони доларів від провідних інвесторів, зокрема Emergence Capital, Founder Collective і Homebrew.
Sailes
sailes.com
Sailes автоматизує процеси продажу, допомагаючи командам ефективно управляти лідерами та взаємодіяти з клієнтами за допомогою AI.
360dialog
360dialog.com
360dialog є офіційним постачальником бізнес-рішень (BSP) WhatsApp Business API. 360dialog WhatsApp API дуже легкий і не потребує патентної документації, ви можете використовувати оригінальну документацію, яку надає WhatsApp. Навколо WhatsApp API 360dialog надає багато корпоративних послуг.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — це динамічний гравець на арені створення додатків штучного інтелекту, який пропонує послуги чат-ботів штучного інтелекту на вимогу, які змінюють спосіб взаємодії компаній зі своїми клієнтами. Зосереджуючись на передових технологіях штучного інтелекту, SharurAI спеціалізується на створенні індивідуальних чат-ботів штучного інтелекту, адаптованих до унікальних потреб підприємств у різних галузях. Наша місія полягає в тому, щоб використовувати можливості штучного інтелекту для покращення взаємодії з клієнтами, підвищення ефективності та стимулювання зростання. Ми пишаємося нашою здатністю створювати чат-боти зі штучним інтелектом, які легко інтегруються у ваші існуючі системи та процеси, забезпечуючи персоналізовану та ефективну підтримку клієнтів, допомогу в продажах тощо. У SharurAI ми розуміємо, що кожен бізнес унікальний, і тому ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити чат-ботів штучного інтелекту, які відповідають їхнім конкретним цілям і завданням. Незалежно від того, чи хочете ви оптимізувати роботу, підвищити рівень задоволеності клієнтів або збільшити продажі, наша команда експертів зі штучного інтелекту готова втілити ваше бачення в життя.
Twixor
twixor.com
Twixor переосмислює CX за допомогою Generative AI & NLP, створюючи динамічні шляхи клієнта в каналах обміну повідомленнями. Платформа Twixor CX з низьким кодом/без коду поєднує Digital Assistant і Intelligent Process Automation, пропонуючи персоналізовану, цілеспрямовану взаємодію. Це виходить за рамки сценарних відповідей, генеруючи чуйні, персоналізовані рекомендації та рішення, підвищуючи задоволеність клієнтів у сфері маркетингу, ділових операцій і операцій підтримки. * Доведений успіх: завдяки 400+ клієнтам у всьому світі, включно з компаніями зі списку Fortune 500, і понад 1 мільярду взаємодій щокварталу, Twixor також користується довірою та має 7 патентів. * Трансформаційні переваги: за допомогою Twixor досягайте 25%+ частоти розмов, зменште операційні витрати на 15-25% і підвищте зацікавленість брендом на 80%. * Основні характеристики: наша платформа пропонує Journey Builder Studio з функцією перетягування, систему розмов на основі штучного інтелекту та НЛП, живих і віртуальних агентів, інтелектуальне керування кампаніями, багатоканальну підтримку 120 мов і аналітичну інформаційну панель на основі штучного інтелекту. * Ми визнані найкращою платформою для підтримки клієнтів у сфері роздрібної торгівлі та електронної комерції в Індії, а також отримали визнання як новий постачальник розмовного штучного інтелекту в регіоні MEA. Серед обраних партнерів Twixor – одна з найбільших у світі банківських платформ і гравців CPaaS, а також багато інших у країнах Близького Сходу, Африки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які довіряють нашим білим рішенням. Коротше кажучи, Twixor дає можливість компаніям створювати динамічні шляхи клієнта, забезпечуючи винятковий CX, який виділяє вас у вашій галузі.
TITANPush
titanpush.com
ЗБІЛЬШІТЬ ЗАВРАЩЕННЯ ВАШОГО САЙТУ ТА КОНВЕРСІЮ ДО 20%! TITANPush — це платформа з інструментами, які допомагають брендам продавати більше через їхні веб-сайти та краще спілкуватися зі своїми клієнтами. У програмі ви знайдете: * ІСТОРІЯ: Зробіть доступною на своєму сайті історію продуктів, які раніше відвідував кожен клієнт. Виберіть, щоб відображати його у вигляді плаваючої підказки, або інтегруйте його на свій сайт, налаштуйте зовнішній вигляд кожного елемента та налаштуйте сторінки, на яких кожен з них відображатиметься. У нас також є варіант у вигляді спливаючого вікна ретаргетингу! * НАЙКРАЩЕ ПЕРЕГЛЯДАНІ: покажіть своїм клієнтам список найбільш відвідуваних продуктів на вашому веб-сайті та спонукайте до покупки. Відобразіть її у вигляді бульбашки або інтегруйте її на свій веб-сайт, налаштуйте зовнішній вигляд картки та налаштуйте сторінки свого сайту, де вона буде доступна. * ВЕБ-ПОВІДОМЛЕННЯ PUSH: надсилайте короткі повідомлення, які можуть надходити на телефони та комп’ютери в будь-який час. Ви можете надсилати кампанії вручну та автоматично, сегментувати свою аудиторію та вибирати між різними типами доставки: звичайним, розумним і запланованим. * СПЛИВАЮЧІ ВІКНА: це показує надзвичайно вражаюче спливаюче вікно, коли виявляється, що клієнт намагається залишити сайт. До того часу вікно не з’явиться! Спливаюче вікно може містити регульовані тексти, шрифти, кольори та зображення. * БАНЕРИ: передайте релевантні повідомлення на своєму сайті за допомогою спеціального тексту, шрифтів і кольорів. Ви також можете включити кнопку з настроюваною цільовою URL-адресою. Ви також можете вибрати дні, час і сторінки, щоб персоналізувати видимість кожного банера. * СТОРІНКА ПОСИЛАНЬ: передайте всі свої посилання за допомогою головного посилання. Створюйте необмежену кількість посилань, встановлюючи власні кольори, текст, типографіку, зображення, значки та фон. Візуалізуйте кількість натискань на кнопку ваших клієнтів і тимчасово приховайте кнопки, щоб відновити їх, коли вони вам знадобляться. * ЧАТ: налаштуйте контактні кнопки WhatsApp і Messenger безпосередньо на своєму сайті. Ви зможете налаштувати розташування цих кнопок на екрані свого сайту, додати текст до кнопки та вибрати дні та час для їх відображення.
PropFuel
propfuel.com
PropFuel — це платформа SaaS, яка допомагає асоціаціям перетворювати трансляцію спілкування на розмови. Ці розмови вловлюють голос учасника, визначають індивідуальні потреби та спрощують взаємодію один на один.
PowerTextor
powertextor.com
PowerTextor – це сервіс SMS для бізнесу, що інтегрується з Microsoft Dynamics 365, дозволяючи автоматизувати відправлення текстових повідомлень та управляти комунікацією.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на основі штучного інтелекту та платформа CCaaS, яка дозволяє брендам будувати привабливу двосторонню комунікацію 24/7 у будь-якій точці контакту, значно покращуючи взаємодію з клієнтами. Як цінний партнер операторів мобільного зв’язку, GMS покращує їхній бізнес обміну повідомленнями та захищає доходи, оптимізуючи обмін трафіком A2P, P2P та P2A, одночасно запобігаючи шахрайству з SMS та голосом. GMS, заснована в 2006 році, є лідером і представником галузі безпечного, законного та прозорого обміну повідомленнями. Штаб-квартира знаходиться в Баарі, Швейцарія, а регіональні представництва є по всьому світу.
Makerobos
makerobos.com
У Makerobos ми формуємо глибокі ділові відносини, консультуючи наших клієнтів на шляху ШІ від стратегії та інновацій до розгортання. Ми налаштовані на розвиток внутрішнього потенціалу ШІ наших клієнтів. Ми допомагаємо їм перетворити їхні унікальні дані та організаційний досвід у цінні активи ІВ. Ми використовуємо найкращу у своєму класі технологію ШІ. MakeRobos, якій довіряють кілька провідних світових компаній, є компанією AIaaS, що найшвидше розвивається
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI - це платформа для автоматизації продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів, що допомагає компаніям підвищити ефективність їхніх процесів.
Voxie
voxie.com
Voxie — лідер розмовного текстового маркетингу штучного інтелекту, який допомагає брендам роздрібної торгівлі, послуг і ресторанів спілкуватися зі своїми клієнтами та вчитися у них, щоб значно збільшити дохід. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.voxie.com.
Routee
routee.net
Routee - платформа для автоматизації комунікацій, що пропонує SMS, голосові послуги та електронну пошту, допомагаючи бізнесам ефективно взаємодіяти з клієнтами.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly.ai дозволяє бізнесам створювати та надсилати автоматизовані маркетингові кампанії через WhatsApp, централізуючи комунікацію у єдиному вікні.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai — це платформа для перетворення потенційних клієнтів, яка перетворює ваших нових потенційних клієнтів на готові до продажу можливості за допомогою миттєвих розмов за допомогою штучного інтелекту та людей. Мільярди доларів витрачаються на потенційних клієнтів, але лише 27% фактично реагують на них. Verse.ai виник як де-факто технологічне рішення для найнагальнішої проблеми кожного бізнесу: реагування на потенційних клієнтів і подальші дії. Імовірність переходу потенційного клієнта зростає в 21 раз лише завдяки миттєвості багатогранної відповіді Verse.io. Поєднавши інноваційну технологію з галузевим досвідом, Verse.ai розробив ідеальну формулу, щоб скоротити час, витрачений на пошук недоречних потенційних клієнтів в Інтернеті, тим самим дозволяючи торговим представникам зосереджуватися на серйозних потенційних клієнтах і підвищувати свої коефіцієнти конверсії до 300%. Платформа доступна за передплатою. Платформа Verse.ai працює з усіма типами потенційних клієнтів, джерелами та CRM, автоматично залучаючи потенційних клієнтів, щойно вони отримані. На відміну від статичних рішень для залучення потенційних клієнтів, Verse.io використовує ідеальне поєднання автоматизації, людського дотику та перевірених сценаріїв, щоб миттєво зв’язуватися з кожним потенційним клієнтом і ретельно їх перевіряти. Крім того, Verse.io надає командам продажів повний контроль над процесом залучення потенційних клієнтів: індивідуальні параметри, доступ до розмови в режимі реального часу та можливість передавати всі дані про залучення назад у вашу CRM. Коли потенційний клієнт вважається кваліфікованим, він повертається до торгового представника. Ця передача здійснюється або за допомогою живої передачі, або за допомогою запису про зустріч, яка записується безпосередньо в календарі торгового представника. Verse.io діє як продовження вашої команди - як за духом, так і за назвою. У результаті створюється бездоганний досвід для компанії та потенційного клієнта.
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo — це повний набір засобів автоматизації маркетингу та CRM для консультантів і малого бізнесу. Ми повертаємо «Взаємовідносини» в CRM за допомогою багатоканальності та охоплення соціальних мереж. Текстові повідомлення, відео, дзвінки, електронна пошта, соціальні мережі – все це в Bonzo.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi надає перш за все мобільну платформу для продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний досвід онлайн-клієнтів. Whisbi об’єднує всі контактні канали, такі як відеодзвінки, чати, чат-боти, дзвінки за кнопкою миші або традиційні телефонні дзвінки, в один централізований інтерфейс користувача на основі даних для ваших клієнтів. Удосконалений механізмом BI, Whisbi забезпечує потрібний канал для потрібного клієнта в потрібний час. Рішення Whisbi легко інтегрується з існуючою інфраструктурою, починаючи від кол-центрів і закінчуючи фізичними магазинами та віртуальними салонами. Просте розміщення рішення на веб-сайтах дає можливість створити справді багатоканальний клієнтський досвід, що значно підвищує коефіцієнт онлайн-конверсії. Ми пропонуємо платформу спілкування світового рівня для продажів і маркетингу та можемо ділитися галузевими ідеями та досвідом. Ми маємо неперевершений досвід тісної співпраці з глобальними підприємствами у сфері телекомунікацій, автомобілебудування, подорожей, страхування та банківської справи. Наші рішення впоралися з: * 700 мільйонів показів, * 47 мільйонів кліків, * 18 мільйонів запитів на дзвінки, * 10 мільйонів розмов На сьогоднішній день ми здійснили понад 1,5 млн продажів нашим клієнтам у всьому світі. А ми тільки починаємо! Whisbi ставить людську взаємодію в центр взаємодії з клієнтами в Інтернеті та підвищує рентабельність інвестицій цифрових маркетингових кампаній. Це дозволяє брендам краще заробляти на трафіку свого веб-сайту, підвищувати показник NPS, диференціюватись завдяки CX і продавати більше онлайн. Ми інтегруємося з найкращими рішеннями для маркетингу та продажів, включаючи Salesforce, Google Adwords, Google Analytics і Adobe Marketing Cloud, допомагаючи надавати більш ефективну інформацію про повний шлях клієнта. По суті, Whisbi дозволяє сучасним командам маркетингу та продажів надавати багатоканальний досвід, який підтримує та доповнює існуючі системи цифрової торгівлі.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot — це чат-бот Messenger та інструмент автоматизації DM в Instagram. Це один із найкращих інструментів автоматизації чат-ботів, доступних на ринку. Він має деякі додаткові функції, які є унікальними для SocialNowa і не надаються багатьма його конкурентами. Як необмежений список контактів/передплатників, кілька ботів і розклад соціальних мереж. За допомогою SocialNowa Chatbot легко створювати воронки чат-ботів, і це допомагає дуже швидко конвертувати угоди. Інструмент дозволяє підприємцям надзвичайно легко продавати продукти чи послуги в чат-боті завдяки інтеграції з багатьма платіжними шлюзами. Він також допомагає збільшити продажі продуктів і допомагає клієнтам знайти потрібний продукт у Facebook Messenger і Instagram DM. SocialNowa дозволяє компаніям автоматично відповідати на запитання щодо продуктів, створювати тести щодо продуктів і відправляти клієнтів до місця покупки. SocialNowa Chatbot може допомогти значно скоротити витрати на залучення клієнтів. Інші функції включають - Facebook Messenger Bot Instagram DM Automation Instagram Auto Comment - Reply Facebook Auto Comment - Reply Функція електронної комерції Digital Product Store Соціальні медіа Планувальник Visual Drag and Drop Flow Builder Subscriber Broadcasting Live Chat Fetaure Messenger Opt in Form Chatbot Templates Порівняння веб-сайтів ( Майбутні) Дослідження хештегів (майбутні) Facebook Interest Explorer (майбутні) GMB Manager (майбутні) Data Insight Analytics Integrated Google Sheet
Dashly
dashly.io
Dashly - платформа для розмовного маркетингу, яка допомагає компаніям залучати клієнтів через чат, електронну пошту та автоматизацію процесів.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інструментів підвищення продуктивності бізнесу, сотні мільйонів записів споживачів для створення кампаній охоплення електронною поштою для будь-якої аудиторії. Автоматизація продажів Customers.ai використовується більш ніж мільйонами компаній у всьому світі, у всіх бізнес-вертикалях і країнах світу.
Verint
verint.com
Verint - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка допомагає бізнесу аналізувати зворотний зв'язок клієнтів і покращувати їхні стратегії залучення.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — це хмарна платформа для керування та автоматизації розмов із клієнтами з однієї папки «Вхідні». Це дозволяє компаніям надавати підтримку клієнтів 24/7 і підвищувати бали CSAT. Канали обміну повідомленнями, такі як чат, електронна пошта та канали соціальних повідомлень, такі як Facebook Messenger, об’єднані в одному місці. Чат-бот без скриптів, керований штучним інтелектом, забезпечує природну, схожу на людину взаємодію з клієнтами. Попередньо навчені моделі дозволяють легко впровадити за лічені хвилини. Підтримувані мови: англійська, іспанська, французька, німецька, голландська та шведська.
ShopPop
shoppop.com
ShopPop робить Messenger потужним маркетинговим каналом для вашого бізнесу, починаючи та автоматизуючи розмови в масштабі. Коли ви підключите ShopPop до свого бізнесу, ви збільшите свою аудиторію, оброблятимете всі розмови в одній папці "Вхідні" та повторно залучатимете їх, щоб збільшити продажі та залучити кращих потенційних клієнтів.
Senter
senterhq.com
Senter — це просте програмне забезпечення для керування оглядами та SMS-маркетингу, яке підключається до повсякденних програм. Його легко налаштувати, швидко інтегрувати та легко надсилати потужні маркетингові SMS-кампанії.
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni — це сервіс для підтримки клієнтів і продажів через такі месенджери, як WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber і Online Chat.
ManyChat
manychat.com
ManyChat - платформа для автоматизації чатів, що допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами через різні канали, включаючи Facebook Messenger та Instagram.
Sender
sender.net
Sender – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє ефективно автоматизувати кампанії, створювати розсилки та аналізувати результати.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox - це платформа для автоматизації комунікації з клієнтами через WhatsApp, що спрощує управління запитами та продажами.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизує взаємодію з клієнтами за допомогою чат-ботів, допомагаючи у генерації лідів, бронюванні та підтримці клієнтів без потреби в програмуванні.
Userlike
userlike.com
Userlike – це програмне забезпечення для управління комунікацією з клієнтами через різні канали, забезпечуючи автоматизацію обслуговування та підтримку GDPR.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – платформа для онлайн-чату і чат-ботів, що допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами та автоматизувати процеси продажів.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — це платформа автоматизації самообслуговування, яка змінює те, як компанії залучають клієнтів і розширюють їх можливості. Заснована в 2015 році з переконанням, що клієнти заслуговують кращого, наша цифрова платформа забезпечує виняткове обслуговування клієнтів на будь-якому каналі в будь-який час. Ми обслуговуємо клієнтів у багатьох галузях, насамперед підприємства зі списку Fortune 500, які прагнуть забезпечувати позитивний досвід клієнтів. Pypestream обслуговує компанії середнього та великого розміру в різних галузях, таких як страхування, охорона здоров’я, подорожі, телекомунікації, потокове передавання, фінансові послуги та електронна комерція, які прагнуть забезпечувати винятковий досвід клієнтів.
Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
Messagely
messagely.com
Messagely - це платформа для обміну повідомленнями, що забезпечує приватні та групові чати, обмін файлами та інтеграцію з робочими процесами.
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