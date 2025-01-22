Програмне забезпечення для розмовного маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Росія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення розмовного маркетингу, яке також називають програмним забезпеченням маркетингу месенджерів, ініціює персоналізовану особисту взаємодію з потенційними клієнтами, спрямовуючи їх до конкретних рекомендацій або пропозицій щодо продукту. Споживчі бренди використовують цю технологію, щоб ідентифікувати зацікавлених покупців у соціальних мережах або на веб-сайтах продуктів, відповідати на запити, рекомендувати оптимальні продукти та безперешкодно перенаправляти клієнтів до платіжних шлюзів або торгових представників для закриття транзакцій. Завдяки вбудованому чат-боту та можливостям штучного інтелекту відділи продажів можуть розробляти інтелектуальні потоки відповідей, направляючи відвідувачів у змістовні розмови на основі активності користувача та інших контекстних деталей. Це дає змогу компаніям зв’язуватися із зацікавленими клієнтами, які можуть не здійснити покупку негайно, безперешкодно продовжуючи розмову. Платформи розмовного маркетингу підвищують стандарти обслуговування клієнтів у масштабі, спрощуючи глобальний процес купівлі цілодобово. Успішне використання цих платформ не тільки генерує цінні, кваліфіковані потенційні клієнти, але й надає розуміння демографічних показників і вподобань клієнтів, що зрештою прискорює цикл продажів.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp і SMS, щоб розвивати свій бренд. Незалежно від того, чи хочете ви отримати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії чи підвищити рівень задоволеності клієнтів за рахунок збільшення часу виконання SLA, у Manychat є всі інструменти для вирішення маркетингових потреб вашого бізнесу. Ось що таке Chat Marketing і що таке Manychat.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — це платформа для чат-ботів без використання коду, яка дозволяє компаніям створювати безпроблемний досвід спілкування від кінця до кінця. Перетворюючи розмови на прибуткові результати, Landbot допомагає командам маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів потроїти ефективність і скоротити операційні витрати на 30% або більше. Незалежно від того, чи йдеться про WhatsApp, Web чи Messenger, будь-хто може створити автоматизовані потоки чат-ботів, щоб краще залучати клієнтів і підвищувати коефіцієнт конверсії. Landbot також використовує останні досягнення в GPT та AI, щоб зробити процес створення чат-ботів ще доступнішим, поєднуючи можливості Landbot без використання коду з іншими моделями великої мови.
Verint
verint.com
Verint допомагає найвідомішим світовим брендам будувати міцні відносини з клієнтами, об’єднуючи роботу, дані та досвід у межах підприємства. Завдяки такому підходу бренди можуть орієнтуватися та процвітати, адаптуючись до майбутнього робочого середовища, усуваючи неефективність, спричинену роз’єднанням організацій та даних, і послідовно забезпечувати диференційований досвід у масштабі кожної взаємодії. Рішення Verint допомагають брендам усунути прогалину, яка виникає, коли їм бракує ресурсів, необхідних для надання досвіду, який відповідає очікуванням клієнтів. Усунення цього розриву в потенціалі взаємодії™ допомагає їм будувати тривалі відносини з клієнтами та досягати реальних результатів у бізнесі. Платформа Verint Customer Engagement ґрунтується на останніх досягненнях у галузі штучного інтелекту та аналітики, відкритої інтеграції та науки про залучення клієнтів, щоб задовольнити постійно зростаючі, постійно змінювані потреби споживачів. Вони допомагають своїм клієнтам отримати ще більшу віддачу від своїх інвестицій у технології, тісно співпрацюючи з широкою екосистемою рішень і партнерів. Завдяки Verint бренди можуть нарешті розкрити потенціал залучення клієнтів у кожній сфері бізнесу, щоб надавати постійно диференційований досвід своїм клієнтам і співробітникам, і робити це в масштабі для досягнення відчутних бізнес-результатів. Глобальна присутність • Штаб-квартира в Мелвіллі, штат Нью-Йорк, з понад 40 офісами по всьому світу • Завдяки 4500 відданим професіоналам і глобальній партнерській мережі Усунення розриву в потенціалі залучення Сьогодні перед брендами постає завдання забезпечувати якісну взаємодію з клієнтами через десятки каналів залучення, сотні шляхів клієнта та мільйони взаємодій – усе з тією самою командою та ресурсами. Це призводить до розриву можливостей залучення. Рішення Verint унікально спрямовані на усунення цього розриву.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Conversica
conversica.com
Conversica створює найбільшу в світі розширену робочу силу за допомогою розмовного штучного інтелекту. Ми робимо кожен зв’язок індивідуальним. Conversica є провідним постачальником розмовного штучного інтелекту, який допомагає компаніям залучати, отримувати та збільшувати дохід протягом життєвого циклу клієнта. Наші багатоканальні помічники зі штучним інтелектом беруть участь у двосторонньому діалозі, подібному до людини, у режимі реального часу або за бажанням покупців, щоб підвищити продуктивність, продуктивність і, зрештою, створити можливості для отримання прибутку. Завдяки вбудованим найкращим практикам, перевіреним протягом десятиліття досвіду та 1 мільярду взаємодій, Conversica AI Assistants допомагає командам маркетингу, продажів і успіху клієнтів працювати ефективніше, щоб відповідати очікуванням клієнтів. Розширте можливості своїх команд з доходів за допомогою справжнього, складного штучного інтелекту на основі обробки природної мови (NLP), можливостей глибокого навчання та автоматизації бізнес-процесів. З точністю 98% наші помічники штучного інтелекту точніші, ніж людина. Лідери доходів не можуть дозволити собі бути задоволеними статус-кво. ШІ-помічники роблять неможливе можливим, торкаючись кожного лідера в масштабі, прискорюючи можливості та підвищуючи ефективність команди без збільшення кількості персоналу. Вийдіть на наступний рівень зростання, задовольняючи очікування клієнтів щодо оперативного, постійного та персоналізованого спілкування в масштабі.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai — це платформа для перетворення потенційних клієнтів, яка перетворює ваших нових потенційних клієнтів на готові до продажу можливості за допомогою миттєвих розмов за допомогою штучного інтелекту та людей. Мільярди доларів витрачаються на потенційних клієнтів, але лише 27% фактично реагують на них. Verse.ai виник як де-факто технологічне рішення для найнагальнішої проблеми кожного бізнесу: реагування на потенційних клієнтів і подальші дії. Імовірність переходу потенційного клієнта зростає в 21 раз лише завдяки миттєвості багатогранної відповіді Verse.io. Поєднавши інноваційну технологію з галузевим досвідом, Verse.ai розробив ідеальну формулу, щоб скоротити час, витрачений на пошук недоречних потенційних клієнтів в Інтернеті, тим самим дозволяючи торговим представникам зосереджуватися на серйозних потенційних клієнтах і підвищувати свої коефіцієнти конверсії до 300%. Платформа доступна за передплатою. Платформа Verse.ai працює з усіма типами потенційних клієнтів, джерелами та CRM, автоматично залучаючи потенційних клієнтів, щойно вони отримані. На відміну від статичних рішень для залучення потенційних клієнтів, Verse.io використовує ідеальне поєднання автоматизації, людського дотику та перевірених сценаріїв, щоб миттєво зв’язуватися з кожним потенційним клієнтом і ретельно їх перевіряти. Крім того, Verse.io надає командам продажів повний контроль над процесом залучення потенційних клієнтів: індивідуальні параметри, доступ до розмови в режимі реального часу та можливість передавати всі дані про залучення назад у вашу CRM. Коли потенційний клієнт вважається кваліфікованим, він повертається до торгового представника. Ця передача здійснюється або за допомогою живої передачі, або за допомогою запису про зустріч, яка записується безпосередньо в календарі торгового представника. Verse.io діє як продовження вашої команди - як за духом, так і за назвою. У результаті створюється бездоганний досвід для компанії та потенційного клієнта.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це провідна хмарна комунікаційна платформа, яка дає змогу обмінюватися миттєвими повідомленнями для бізнесу для покращення командної співпраці, виняткового обслуговування клієнтів і запитів на мобільні платежі. Це допомагає відділам бізнес-обслуговування звертатися до потрібної людини в потрібний час. Використовуючи дані та ресурси, які компанії вже мають під рукою, Kimoby дозволяє легко підвищити залученість і продажі за допомогою миттєвих маркетингових кампаній, автоматичних нагадувань, мультимедійних файлів тощо.
Text Request
textrequest.com
Text Request — це платформа для ділових текстових повідомлень, створена для залучення клієнтів. Ми розробили рішення для обміну повідомленнями, що підключаються та працюють, щоб вирішити ваші повсякденні проблеми спілкування, тож ви можете прорізати шум і спілкуватися з клієнтами будь-коли та будь-де. Текстовий запит створено для масштабування з вами: від однієї людини, яка обробляє кілька розмов, до тисяч співробітників, які надсилають мільйони повідомлень, до спеціальних рішень, створених на основі нашого API. Дізнайтеся більше про те, як ми допомагаємо таким зайнятим бізнес-лідерам, як ви, надсилаючи розмовні повідомлення та залучаючи клієнтів, на textrequest.com.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype прокладає шлях до нової ери комунікацій, у якій бренди спілкуються зі своїми клієнтами невимушено, змістовно та надихаюче. Hubtype дає компаніям можливість вести прості, змістовні та орієнтовані на клієнта бесіди в широкому масштабі за допомогою розмовних додатків; нова технологія, яка виходить за рамки чат-ботів і поєднує найкращі графічні інтерфейси (наприклад, веб-сайти та мобільні програми), які забезпечують чудовий UX і найкращі програми для обміну повідомленнями (наприклад, WhatsApp, FB Messenger тощо) або веб-чат.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває неперевершену ефективність і значно знижує операційні витрати. Yellow.ai зі штаб-квартирою в Сан-Матео обслуговує понад 1000 підприємств, у тому числі Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO , Skoda Auto, у 85+ країнах. Наша платформа побудована на архітектурі з кількома LLM і постійно навчається понад 16 мільярдів бесід на рік, що дозволяє компаніям забезпечувати покращений досвід і будувати тривалі відносини з клієнтами. Yellow.ai, заснований у 2016 році з офісами в шести країнах, залучив понад 102 мільйони доларів США від інвесторів-блакитних фішок.
Dashly
dashly.io
Dashly – це маркетингова платформа для спілкування. Це допомагає понад 700 компаніям SaaS і EdTech збільшити конверсії та дохід, перетворюючи кожну взаємодію з клієнтами на особисту розмову. Переведіть це на інший рівень за допомогою планування дзвінків і відеодзвінків. Завдяки проактивному обміну повідомленнями, чат-боту та спливаючим вікнам ви можете отримати більше потенційних клієнтів і оцінити їх. Ліди збираються в eCRM і сегментуються – так ви починаєте маркетинг електронною поштою. Керуйте як ручним, так і ініційованим зв’язком – вони доступні за допомогою повідомлень у чаті, спливаючих вікон і електронних листів. Особливості: - Захоплення потенційних клієнтів за допомогою чат-бота, створеного в простому у використанні Chatbot Builder; - Зберігайте та керуйте ними в eCRM; - Відстежуйте дії відвідувачів; - Робіть найкращі пропозиції за допомогою спливаючого вікна; - Інтеграція з улюбленими сервісами; - Мати всі повідомлення відвідувачів в одній панелі адміністратора; - Відповідайте своїм відвідувачам у чаті для ідеальної підтримки; - Збільшення конверсій за допомогою тригерних електронних листів; - Проаналізуйте свою ефективність, створюючи воронки.
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бізнесу – від компаній з однією особою до середніх і великих корпорацій. Завдяки спеціальній інтеграції для платформ електронної комерції ви можете просто додавати продукти до своїх інформаційних бюлетенів, просто скопіювавши та вставивши URL-адресу продукту, і Sender автоматично витягне зображення продуктів, описи, ціни тощо. Блогери та інформаційні маркетологи можуть використовувати розширені функції автоматизації Sender, ділитися інформаційними бюлетенями зі своїми підписниками в соціальних мережах і відстежувати результати. Крім того, Sender пропонує багато додаткових функцій, щоб допомогти досягти найкращих маркетингових результатів за допомогою Push-сповіщень для дезактивації, транзакційних і автоматизованих послідовностей електронних листів, інтеграції API та простого у використанні конструктора форм підписки перетягуванням і скиданням. Усі ці функції доступні в усіх планах Sender, включаючи щедрий план БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ, який дозволяє надсилати до 15 000 електронних листів 2 500 передплатникам щомісяця.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищувати лояльність і досягати успіху на своїх місцевих ринках.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизує вашу взаємодію з клієнтами в масштабі за допомогою чат-ботів. Вирішуйте бізнес-завдання, наприклад залучайте більше потенційних клієнтів, бронюйте більше зустрічей, масштабуйте підтримку клієнтів за допомогою передових чат-ботів. Клієнти використовують WotNot, щоб забезпечити персоналізований досвід для своїх поточних або майбутніх клієнтів, який доступний 24/7, відповідає миттєво, повністю надійний і розмовляє мовою клієнта. Додайте чат-бота в будь-яку галузь, як-от нерухомість, страхування, фінанси, охорона здоров’я, автомобільна промисловість, SaaS, банківська справа, споживчі товари, виробництво та освіта, щоб задовольнити різноманітні випадки використання. За допомогою No-code Bot Builder від WotNot ви можете досить легко створювати ботів за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. Керуйте кількома ботами для різних дій на основі тригерів і умов, визначених вами. Крім того, WotNot пропонує послугу «зроблено для вас», у якій наша команда досвідчених експертів з дизайну розмов розуміє ваші потреби та ретельно створює потік розмов, який відповідає потребам вашого бізнесу, і продовжує оптимізувати потік, переглядаючи результати. Приєднуйтесь до понад 3000 компаній у всьому світі, які довіряють WotNot взаємодію з клієнтами.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI – це конструктор чат-ботів, який дозволяє компаніям вивести спілкування з клієнтами на новий рівень за допомогою революційної технології штучного інтелекту. Платформа пропонує простий і потужний спосіб створення чат-ботів, які можуть спілкуватися з клієнтами по-людськи, дружньо, надаючи детальні відповіді на їхні запити. Інструмент використовує вбудований ChatGPT від Open AI, щоб дозволити компаніям розповідати клієнтам про свої продукти та послуги, відповідати на їхні запитання, рекомендувати продукти тощо. Chatfuel AI працює в популярних месенджерах, таких як Telegram, Facebook Messenger, Instagram і WhatsApp, а також на веб-сайтах. Chatfuel AI пропонує два тарифні плани, а саме Grow і Enterprise, причому перший починається від 79 доларів на місяць і пропонує безкоштовний 14-денний пробний період. План Enterprise пропонує індивідуальне рішення машинного навчання для корпоративних клієнтів із спеціальним ШІ, стилем розмови, веб-хуками, інтеграцією тощо. Платформу легко налаштувати всього за кілька хвилин, і користувачі можуть замовити дзвінок, щоб отримати допомогу від команди. Chatfuel AI довіряють такі компанії, як Grow, і серед інших функцій він пропонує інтеграцію з месенджерами, соціальними мережами та необмеженими оновленнями бази знань.
Continually
continual.ly
Безкоштовні чат-боти та живий чат для вашого сайту. Перетягніть конструктор чат-ботів, навички кодування не потрібні. Ми гарантуємо, що ви ніколи не пропустите жодного потенційного клієнта з вашого сайту. Сьогодні, коли люди відвідують ваш сайт, скажімо, щоб подати запит на демонстрацію продукту, вони очікують, що ви негайно відповісте. Навіть у неробочий час або якщо вони в іншому часовому поясі. Більшість веб-сайтів просять клієнтів заповнити довгі форми та надають багато інформації. Це безособовий і недружній досвід. І як клієнт, ви не знаєте, коли отримаєте відповідь. Дослідження, проведене insidesales.com, показує, що очікування навіть 5 хвилин, щоб відповісти клієнту, різко зменшує ваші шанси закрити бізнес. Ми надаємо вам один рядок коду, який ви можете додати на свій сайт, щоб автоматично відповідати потенційним клієнтам і залучати більш кваліфікованих потенційних клієнтів без витрат на додаткових продавців. Постійно дає змогу замінювати форми простими повідомленнями, що полегшує клієнтам отримання необхідної інформації якомога швидше. Деякі приклади того, що ми можемо зробити, щоб допомогти вам перетворити відвідувачів веб-сайту на клієнтів: * вітайте нових відвідувачів і запитуйте, чи їм потрібна допомога в чомусь * використовуйте запитання для виявлення, щоб кваліфікувати потенційних клієнтів * швидко бронюйте зустріч для гарячих потенційних клієнтів * створюйте свій список розсилок, запитуючи для реєстрації в потрібний час * покажчик корисного вмісту, як-от статті в блогах, відео чи електронні книги
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропонуємо платформу, яка поєднує передові методи машинного навчання та обробку природної мови (NLP), щоб покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність процесів обслуговування клієнтів. Чим відрізняється Kindly? Менше обслуговування та більше виробництва контенту! ШІ від Kindly запропонує нові навчальні дані, які ви зможете прийняти одним натисканням кнопки. Легко налаштувати Не потрібно кодувати, щоб чат-бот відповідав вашому бренду! Більше ніж кнопки Чат-боти Kindly можуть відповідати на конкретні запитання замість того, щоб змушувати користувачів натискати кнопки, які можуть бути навіть нерелевантними. Багатомовний Навчіть чат-бота одній мові, і він буде розуміти запити більш ніж на сотні! Серед наших клієнтів Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun і Kahoot. Легко інтегруйтеся з такими провідними постачальниками CRM, як Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk і Hubspot.
Senter
senterhq.com
Senter — це просте програмне забезпечення для керування оглядами та SMS-маркетингу, яке підключається до повсякденних програм. Його легко налаштувати, швидко інтегрувати та легко надсилати потужні маркетингові SMS-кампанії.
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni — це сервіс для підтримки клієнтів і продажів через такі месенджери, як WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber і Online Chat.
Futr
futr.ai
Futr — це платформа чату як послуги, яка розширює можливості обслуговування клієнтів за допомогою автоматичного, живого, відео та соціального чату будь-якою мовою та на будь-якому каналі. Завдяки клієнтам, зокрема поліцейським, провідним роздрібним торговцям і благодійним організаціям, Futr допомагає інтелектуальним організаціям зв’язуватися зі своєю аудиторією за допомогою постійно активних, миттєвих і інформативних служб чату. Не вірте нам на слово. Спробуйте платформу Futr безкоштовно за допомогою одномісячної пробної версії! - Миттєве розгортання автоматичного чату - Відстеження використання та рентабельність інвестицій - Спеціалізована підтримка з запланованою реєстрацією - Кінець судового розгляду справи - Без зобов'язань - кредитна картка не потрібна
Cloodot
cloodot.com
Cloodot — це універсальний пакет для керування взаємодією з клієнтами. Cloodot забезпечує ефективний і послідовний робочий процес для створення репутації, залучення та підтримки довгострокових стосунків із клієнтами через численні цифрові платформи. Керуйте чатами та оглядами з кількох Google My Business Listing, сторінок Facebook, номерів WhatsApp, Google Business messages listings, Websites, SMS/ Текстові номери тощо на одній зручній інформаційній панелі. 1. Краща репутація в Інтернеті Легко збирайте, демонструйте та відповідайте на більше відгуків. 2. Легка присутність Omni Перенесіть усі чати в зручну для використання папку вхідних повідомлень для кількох агентів. Опція прямого чату в пошуку Google, щоб легко отримувати більше запитів. Розподіліть і призначте канали одному або кільком користувачам, передайте чати та огляди між користувачами та відділами за секунду. Кілька агентів можуть співпрацювати та керувати такими каналами, як WhatsApp, повідомлення Google тощо, що неможливо за допомогою оригінальних нативних програм. 3. Швидке та якісне залучення. Скоротіть час першої та середньої відповіді до кількох секунд замість годин. Спеціальні шаблони відповідей, нагадувань, тегів, завдань, нотаток тощо. 4. Автоматичне вимірювання CSAT Автоматичне опитування CSAT на кожному каналі чату для вимірювання якості взаємодії. 5. Кампанії повторного залучення. Отримайте більше прибутку від існуючих клієнтів, періодично надсилаючи масові повідомлення про пропозиції та програми. 6. Зменшення робочого навантаження Автоматизовані відповіді на перевірку та робочий процес спільного керування чатом Agent-Bot зменшують залучення робочої сили на 50–80%. Спрощує залучення клієнтів для агентів CS. 7. Легкий нагляд Моніторинг продуктивності в режимі реального часу та звітність забезпечують більшу підзвітність. Агенти стають більш продуктивними, що зрештою призводить до швидшого та якіснішого досвіду для клієнтів. 8. Зниження витрат Замінює 1/2 дюжини різних платних інструментів. Підвищує ефективність і зменшує загальні витрати. 9. Безпечний доступ Немає необхідності надавати агентам CS будь-який доступ до рідних платформ. Агенти не будуть відволікатися на інші дії в соціальних мережах. 10. Чудова підтримка Спеціальний менеджер по роботі з клієнтами Підтримка за викликом Безкоштовне навчання персоналу Без витрат на налаштування
Blip
blip.ai
Глобальні далекоглядні лідери довіряють нашій розмовній платформі AI, щоб вивести їхні бренди, відносини з клієнтами та різноманітні комунікаційні стратегії на новий рівень. Ми розблокували цінність завдяки створенню понад 125 000 віртуальних помічників і на сьогоднішній день обмінялися понад 20 мільярдами повідомлень по всьому світу між +2000 клієнтів. Наша інтуїтивно зрозуміла та проста у використанні хмарна платформа та професійні послуги адаптовані до вашої компанії та завдань. Ми дозволяємо брендам охоплювати та залучати клієнтів, коли і де вони хочуть. Ми є бажаними партнерами провідних багатоканальних комунікаційних платформ — повністю інтегрованих, безпечних і сумісних. Розраховуйте на те, що ми підтримаємо ваше зростання через створення потенційно нескінченних і актуальних стосунків і розмов.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, заснована в 2016 році, є провідним програмним забезпеченням для оптових дистриб’юторів, яке керує клієнтським досвідом. Prokeep розвиває відносини та бізнес, перетворюючи спілкування на комерцію; збільшення продажів за рахунок централізованих комунікацій, покращення досвіду роботи з клієнтами завдяки кращому розумінню та можливостям залучення, а також підвищення продуктивності завдяки автоматизації систем. Prokeep використовують понад 8000 дистриб’юторів по всій Північній Америці, що забезпечує понад 11 мільйонів розмов і дохід понад 6 мільярдів доларів. Розвивайте свій дистриб'юторський бізнес. Побудуйте міцніші відносини з клієнтами. Підвищення продуктивності робочої сили. Усе завдяки Програмному забезпеченню Prokeep для керування досвідом клієнтів, створеному спеціально для дистриб’юторів, щоб процвітати на сучасних ринках. Prokeep: - використовується дистриб'юторами в 50 штатах, 10 провінціях і 2 територіях. - 11+ мільйонів розмов проходять через Prokeep - 82% розмов у Prokeep призводять до продажів або стосуються прибутку - економить 9 годин на одного працівника щомісяця - заощаджує 3000 доларів США на розбіжності підрядників на кожного користувача на місяць За допомогою Prokeep ви централізуєте зв’язок, щоб зробити замовлення більш ефективними, під’єднаєте сторонні системи для автоматизації операцій і скористаєтеся інформацією про клієнтів, щоб забезпечити більше залучення та заробити більше грошей.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — це багатоканальна служба обміну повідомленнями, яка дозволяє будь-якому клієнту та співробітнику переміщатися через щоденні програми обміну повідомленнями, такі як WhatsApp Business. ІТ-навички не потрібні. Немає мобільного додатка для завантаження.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — це хмарна платформа для керування та автоматизації розмов із клієнтами з однієї папки «Вхідні». Це дозволяє компаніям надавати підтримку клієнтів 24/7 і підвищувати бали CSAT. Канали обміну повідомленнями, такі як чат, електронна пошта та канали соціальних повідомлень, такі як Facebook Messenger, об’єднані в одному місці. Чат-бот без скриптів, керований штучним інтелектом, забезпечує природну, схожу на людину взаємодію з клієнтами. Попередньо навчені моделі дозволяють легко впровадити за лічені хвилини. Підтримувані мови: англійська, іспанська, французька, німецька, голландська та шведська.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell є піонером у сфері мобільних повідомлень та інновацій Chat Commerce. Платформа Clickatell Chat Commerce Platform дозволяє брендам підключатися, взаємодіяти та здійснювати транзакції зі споживачами, надаючи інноваційні, інтуїтивно зрозумілі комерційні подорожі через зручність обміну повідомленнями, безпечно та в масштабі. Глобальні бренди використовують перевірену платформу Chat Commerce від Clickatell, щоб зменшити витрати, максимізуючи цінність і підвищуючи якість обслуговування клієнтів на всіх етапах життєвого циклу споживача. Штаб-квартира Clickatell знаходиться в районі затоки та має офіси в Канаді, Південній Африці та Нігерії. Дізнайтесь більше на www.clickatell.com.
Drips
drips.com
Платформа Drips на основі штучного інтелекту допомагає брендам взаємодіяти з потенційними клієнтами за допомогою розмовних текстових повідомлень® і дзвінків. Завдяки унікальній моделі обробки природної мови ми використовуємо людські повідомлення, щоб прорватися крізь шум, вловити наміри та досягти значущих результатів.
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain — це платформа маркетингу клієнтського досвіду (CXM) на базі ШІ, яка допомагає місцевим компаніям перемагати. Ми допомагаємо місцевим підприємствам у тому, як вони будують свій бізнес і модернізують спосіб спілкування зі своїми клієнтами – від сприяння переглядам онлайн, запуску персоналізованих маркетингових кампаній, веб-чату, платежів і багато іншого.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це ваша універсальна платформа продажів B2B для WhatsApp. Завдяки: - Спільна папка "Вхідні" для команди з двостороннім обміном повідомленнями - Конструктор чат-ботів WhatsApp без коду - Трансляції WhatsApp і масові повідомлення - Відкриті API та веб-хуки - Автоматизація - Інтеграції (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (незабаром), 5000+ програм із Zapier тощо) - Мобільні додатки для iOS та Android Rasayel швидкий, надійний та інтуїтивно зрозумілий. Використовуючи спільну папку «Вхідні» команди Rasayel, ви можете керувати розмовами з клієнтами через WhatsApp, забезпечувати високу якість розмов про продажі та надавати клієнтам винятковий досвід. Ваша команда може відповідати клієнтам на ходу за допомогою мобільного додатку Rasayel. Ви ніколи не пропустите жодної можливості чи не втратите клієнта. Rasayel інтегрується з рештою вашого набору інструментів, щоб забезпечити вашу команду повним контекстом у будь-який час, зменшуючи людські помилки та заощаджуючи ваш час: - HubSpot: автоматично зіставляйте контакти Rasayel з наявними контактами в HubSpot. Реєструйте всі свої дії та створюйте власні звіти HubSpot із даних WhatsApp. - Pipedrive: реєструйте всі дії, автоматично зіставляйте контакти та створюйте звіти. - Salesforce: незабаром. Зверніться до нас, щоб приєднатися до бета-версії. - Zapier: підключіть Rasayel до понад 5000 програм і систем. Для розширених випадків використання API Rasayel відкриває потужність платформи Rasayel, дозволяючи вбудовувати її у ваші існуючі системи, процеси тощо.
ChipBot
getchipbot.com
Використовуйте ChipBot, щоб збільшити продажі за допомогою інтерактивних відео та замінити живий чат простою самообслуговуванням. Економте гроші, час і здоровий глузд. Почніть завойовувати клієнтів сьогодні.
Botco.ai
botco.ai
Botco.ai — це платформа, сумісна з HIPAA, яка забезпечує значущі та інтелектуальні розмови між постачальниками та споживачами. Botco.ai — це повністю автоматизоване маркетингове чат-рішення на основі штучного інтелекту, яке можна впроваджувати в масштабі. Компанія пропонує найкращі в галузі можливості розробки, веб-чату та машинного навчання штучного інтелекту, щоб швидко й ефективно залучити більше клієнтів. Інформаційна панель інтегрованої аналітики Botco.ai надає комплексне уявлення про чат-кампанії в багатьох каналах, таких як Інтернет і Facebook Messenger. Інтерфейс на основі API можна використовувати для передачі потенційних клієнтів, стенограм і даних у корпоративні продукти автоматизації продажів і маркетингу, такі як Salesforce, Hubspot, Adobe Marketing Cloud і Zoho. Для отримання додаткової інформації відвідайте Botco.ai.
Amio
amio.io
Amio — це розмовна платформа штучного інтелекту, яка веде індустрію автоматизації обслуговування клієнтів. Просте у використанні та надзвичайно ефективне рішення допомагає вашій команді підтримки клієнтів, відповідаючи на понад 80% запитань. Команда відділу взаємодії з клієнтами отримує переваги від цілодобової підтримки в режимі реального часу за кількома каналами. І, нарешті, відділи продажів і маркетингу бачать збільшення передпродажної взаємодії завдяки проактивному охопленню. Amio змінює спосіб взаємодії з клієнтами, використовуючи економічні засоби зв’язку. Це водночас підвищує лояльність, оскільки ваші клієнти можуть зв’язатися з вами через свій улюблений канал.
Voxie
voxie.com
Voxie — лідер розмовного текстового маркетингу штучного інтелекту, який допомагає брендам роздрібної торгівлі, послуг і ресторанів спілкуватися зі своїми клієнтами та вчитися у них, щоб значно збільшити дохід. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.voxie.com.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — це динамічний гравець на арені створення додатків штучного інтелекту, який пропонує послуги чат-ботів штучного інтелекту на вимогу, які змінюють спосіб взаємодії компаній зі своїми клієнтами. Зосереджуючись на передових технологіях штучного інтелекту, SharurAI спеціалізується на створенні індивідуальних чат-ботів штучного інтелекту, адаптованих до унікальних потреб підприємств у різних галузях. Наша місія полягає в тому, щоб використовувати можливості штучного інтелекту для покращення взаємодії з клієнтами, підвищення ефективності та стимулювання зростання. Ми пишаємося нашою здатністю створювати чат-боти зі штучним інтелектом, які легко інтегруються у ваші існуючі системи та процеси, забезпечуючи персоналізовану та ефективну підтримку клієнтів, допомогу в продажах тощо. У SharurAI ми розуміємо, що кожен бізнес унікальний, і тому ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити чат-ботів штучного інтелекту, які відповідають їхнім конкретним цілям і завданням. Незалежно від того, чи хочете ви оптимізувати роботу, підвищити рівень задоволеності клієнтів або збільшити продажі, наша команда експертів зі штучного інтелекту готова втілити ваше бачення в життя.
Twixor
twixor.com
Twixor переосмислює CX за допомогою Generative AI & NLP, створюючи динамічні шляхи клієнта в каналах обміну повідомленнями. Платформа Twixor CX з низьким кодом/без коду поєднує Digital Assistant і Intelligent Process Automation, пропонуючи персоналізовану, цілеспрямовану взаємодію. Це виходить за рамки сценарних відповідей, генеруючи чуйні, персоналізовані рекомендації та рішення, підвищуючи задоволеність клієнтів у сфері маркетингу, ділових операцій і операцій підтримки. * Доведений успіх: завдяки 400+ клієнтам у всьому світі, включно з компаніями зі списку Fortune 500, і понад 1 мільярду взаємодій щокварталу, Twixor також користується довірою та має 7 патентів. * Трансформаційні переваги: за допомогою Twixor досягайте 25%+ частоти розмов, зменште операційні витрати на 15-25% і підвищте зацікавленість брендом на 80%. * Основні характеристики: наша платформа пропонує Journey Builder Studio з функцією перетягування, систему розмов на основі штучного інтелекту та НЛП, живих і віртуальних агентів, інтелектуальне керування кампаніями, багатоканальну підтримку 120 мов і аналітичну інформаційну панель на основі штучного інтелекту. * Ми визнані найкращою платформою для підтримки клієнтів у сфері роздрібної торгівлі та електронної комерції в Індії, а також отримали визнання як новий постачальник розмовного штучного інтелекту в регіоні MEA. Серед обраних партнерів Twixor – одна з найбільших у світі банківських платформ і гравців CPaaS, а також багато інших у країнах Близького Сходу, Африки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які довіряють нашим білим рішенням. Коротше кажучи, Twixor дає можливість компаніям створювати динамічні шляхи клієнта, забезпечуючи винятковий CX, який виділяє вас у вашій галузі.
TITANPush
titanpush.com
ЗБІЛЬШІТЬ ЗАВРАЩЕННЯ ВАШОГО САЙТУ ТА КОНВЕРСІЮ ДО 20%! TITANPush — це платформа з інструментами, які допомагають брендам продавати більше через їхні веб-сайти та краще спілкуватися зі своїми клієнтами. У програмі ви знайдете: * ІСТОРІЯ: Зробіть доступною на своєму сайті історію продуктів, які раніше відвідував кожен клієнт. Виберіть, щоб відображати його у вигляді плаваючої підказки, або інтегруйте його на свій сайт, налаштуйте зовнішній вигляд кожного елемента та налаштуйте сторінки, на яких кожен з них відображатиметься. У нас також є варіант у вигляді спливаючого вікна ретаргетингу! * НАЙКРАЩЕ ПЕРЕГЛЯДАНІ: покажіть своїм клієнтам список найбільш відвідуваних продуктів на вашому веб-сайті та спонукайте до покупки. Відобразіть її у вигляді бульбашки або інтегруйте її на свій веб-сайт, налаштуйте зовнішній вигляд картки та налаштуйте сторінки свого сайту, де вона буде доступна. * ВЕБ-ПОВІДОМЛЕННЯ PUSH: надсилайте короткі повідомлення, які можуть надходити на телефони та комп’ютери в будь-який час. Ви можете надсилати кампанії вручну та автоматично, сегментувати свою аудиторію та вибирати між різними типами доставки: звичайним, розумним і запланованим. * СПЛИВАЮЧІ ВІКНА: це показує надзвичайно вражаюче спливаюче вікно, коли виявляється, що клієнт намагається залишити сайт. До того часу вікно не з’явиться! Спливаюче вікно може містити регульовані тексти, шрифти, кольори та зображення. * БАНЕРИ: передайте релевантні повідомлення на своєму сайті за допомогою спеціального тексту, шрифтів і кольорів. Ви також можете включити кнопку з настроюваною цільовою URL-адресою. Ви також можете вибрати дні, час і сторінки, щоб персоналізувати видимість кожного банера. * СТОРІНКА ПОСИЛАНЬ: передайте всі свої посилання за допомогою головного посилання. Створюйте необмежену кількість посилань, встановлюючи власні кольори, текст, типографіку, зображення, значки та фон. Візуалізуйте кількість натискань на кнопку ваших клієнтів і тимчасово приховайте кнопки, щоб відновити їх, коли вони вам знадобляться. * ЧАТ: налаштуйте контактні кнопки WhatsApp і Messenger безпосередньо на своєму сайті. Ви зможете налаштувати розташування цих кнопок на екрані свого сайту, додати текст до кнопки та вибрати дні та час для їх відображення.
PropFuel
propfuel.com
PropFuel — це платформа SaaS, яка допомагає асоціаціям перетворювати трансляцію спілкування на розмови. Ці розмови вловлюють голос учасника, визначають індивідуальні потреби та спрощують взаємодію один на один.
PowerTextor
powertextor.com
Служба обміну текстовими повідомленнями для компаній. PowerTextor — це SMS Connector для Microsoft Dynamics 365 і Power Platform. Ми допомагаємо компаніям розвивати кращі стосунки зі своїми клієнтами за допомогою маркетингу текстових повідомлень і Microsoft Power Automate.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на основі штучного інтелекту та платформа CCaaS, яка дозволяє брендам будувати привабливу двосторонню комунікацію 24/7 у будь-якій точці контакту, значно покращуючи взаємодію з клієнтами. Як цінний партнер операторів мобільного зв’язку, GMS покращує їхній бізнес обміну повідомленнями та захищає доходи, оптимізуючи обмін трафіком A2P, P2P та P2A, одночасно запобігаючи шахрайству з SMS та голосом. GMS, заснована в 2006 році, є лідером і представником галузі безпечного, законного та прозорого обміну повідомленнями. Штаб-квартира знаходиться в Баарі, Швейцарія, а регіональні представництва є по всьому світу.
Makerobos
makerobos.com
У Makerobos ми формуємо глибокі ділові відносини, консультуючи наших клієнтів на шляху ШІ від стратегії та інновацій до розгортання. Ми налаштовані на розвиток внутрішнього потенціалу ШІ наших клієнтів. Ми допомагаємо їм перетворити їхні унікальні дані та організаційний досвід у цінні активи ІВ. Ми використовуємо найкращу у своєму класі технологію ШІ. MakeRobos, якій довіряють кілька провідних світових компаній, є компанією AIaaS, що найшвидше розвивається
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI — це інтелектуальна платформа взаємодії, яка допомагає зростаючим компаніям прискорити зростання шляхом автоматизації завдань з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів. Діючи як CRM, JeffreyAI запрограмовано на економію вашого часу, збереження втраченого доходу та стимулювання продажів. Функції включають: - Готова інтеграція з Outlook і GMail - Чистий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача - Інтеграція VoiP - Керування електронною поштою та автоматизація маркетингу - Інформаційні панелі - Пісочниця Salesflow, яка допоможе вам побудувати ідеальну стратегію пошуку потенційних клієнтів. Народився від Carbon and Finch a успішного ІТ-консультування, воно є ключовою частиною їхніх пропозицій ERP, допомагаючи командам продажів у всьому світі керувати своїми конвеєрами та виконувати завдання. Щоб отримати додаткову інформацію або отримати пораду щодо поточних процесів продажу, перейдіть за посиланням нижче.
ShopPop
shoppop.com
ShopPop робить Messenger потужним маркетинговим каналом для вашого бізнесу, починаючи та автоматизуючи розмови в масштабі. Коли ви підключите ShopPop до свого бізнесу, ви збільшите свою аудиторію, оброблятимете всі розмови в одній папці "Вхідні" та повторно залучатимете їх, щоб збільшити продажі та залучити кращих потенційних клієнтів.
Routee
routee.net
Routee є провідним постачальником хмарних комунікацій, який проектує, розробляє та розповсюджує передові рішення для автоматизації Інтернету та API. Завдяки надійній платформі та масштабованому API він допомагає корпораціям, підприємствам роздрібної торгівлі та постачальникам послуг у всьому світі ефективно спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією. Завдяки потужній інфраструктурі AMD Telecom Routee надає потужний набір інструментів для залучення своїх надійних глобальних партнерів і деяких із найвідоміших корпорацій зі списку Fortune 500. Які речі ви можете робити з Routee? -SMS Ефективно поширюйте своє повідомлення по всьому світу за допомогою SMS-служб, які надає Routee. Маркетингові SMS, транзакційні SMS, двосторонні SMS, двофакторна автентифікація SMS, SMS-опитування, масові MMS, перевірений відправник SMS. -VOICE Дозвольте людям почути голос вашого бізнесу завдяки численним варіантам VoIP. Підніміть свій бренд за допомогою голосового мовлення, двостороннього голосового зв’язку, дзвінка клацанням, тексту в мовлення, хмарного IVR і голосової двофакторної автентифікації. -EMAIL Дізнайтеся, яка служба електронної пошти вам підходить, налаштуйте її та втілюйте в життя. Рекламна електронна пошта, транзакційна електронна пошта, перевірка електронної пошти. Який вам потрібен? - ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ Охоплюйте своїх клієнтів за допомогою більшої кількості інтерактивних повідомлень і збільшуйте свої доходи. Спілкуйтеся з ними через Viber, RCS, Facebook, Telegram і WhatsApp. -НОМЕРИ Отримайте власні номери за преміальною ціною або безкоштовні номери, перевірте свій список контактів і запобігайте шахрайству, пов’язаному з дзвінками. Ця розширена комунікаційна платформа включає віртуальні номери, перевірку номера, пошук номера, пропущений виклик, маскування виклику, безкоштовні номери. - ДВОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ Додайте другий рівень безпеки для свого бізнесу, використовуючи комбінацію двох різних компонентів. Запобігайте шахраям отримати доступ до вашої конфіденційної інформації, програми чи програмного забезпечення. Використовуйте двофакторну автентифікацію з резервною автентифікацією, SMS, Voice, Viber або пропущений виклик.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покупки, збільшуючи залучення разом із конверсіями. Connectly також централізує спілкування з клієнтами в об’єднаній папці «Вхідні» – через WhatsApp, SMS, Facebook Messenger та Instagram – що дозволяє компаніям сегментувати свою аудиторію та приймати рішення на основі даних на основі розумних звітів.
360dialog
360dialog.com
360dialog є офіційним постачальником бізнес-рішень (BSP) WhatsApp Business API. 360dialog WhatsApp API дуже легкий і не потребує патентної документації, ви можете використовувати оригінальну документацію, яку надає WhatsApp. Навколо WhatsApp API 360dialog надає багато корпоративних послуг.
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo — це повний набір засобів автоматизації маркетингу та CRM для консультантів і малого бізнесу. Ми повертаємо «Взаємовідносини» в CRM за допомогою багатоканальності та охоплення соціальних мереж. Текстові повідомлення, відео, дзвінки, електронна пошта, соціальні мережі – все це в Bonzo.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi надає перш за все мобільну платформу для продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний досвід онлайн-клієнтів. Whisbi об’єднує всі контактні канали, такі як відеодзвінки, чати, чат-боти, дзвінки за кнопкою миші або традиційні телефонні дзвінки, в один централізований інтерфейс користувача на основі даних для ваших клієнтів. Удосконалений механізмом BI, Whisbi забезпечує потрібний канал для потрібного клієнта в потрібний час. Рішення Whisbi легко інтегрується з існуючою інфраструктурою, починаючи від кол-центрів і закінчуючи фізичними магазинами та віртуальними салонами. Просте розміщення рішення на веб-сайтах дає можливість створити справді багатоканальний клієнтський досвід, що значно підвищує коефіцієнт онлайн-конверсії. Ми пропонуємо платформу спілкування світового рівня для продажів і маркетингу та можемо ділитися галузевими ідеями та досвідом. Ми маємо неперевершений досвід тісної співпраці з глобальними підприємствами у сфері телекомунікацій, автомобілебудування, подорожей, страхування та банківської справи. Наші рішення впоралися з: * 700 мільйонів показів, * 47 мільйонів кліків, * 18 мільйонів запитів на дзвінки, * 10 мільйонів розмов На сьогоднішній день ми здійснили понад 1,5 млн продажів нашим клієнтам у всьому світі. А ми тільки починаємо! Whisbi ставить людську взаємодію в центр взаємодії з клієнтами в Інтернеті та підвищує рентабельність інвестицій цифрових маркетингових кампаній. Це дозволяє брендам краще заробляти на трафіку свого веб-сайту, підвищувати показник NPS, диференціюватись завдяки CX і продавати більше онлайн. Ми інтегруємося з найкращими рішеннями для маркетингу та продажів, включаючи Salesforce, Google Adwords, Google Analytics і Adobe Marketing Cloud, допомагаючи надавати більш ефективну інформацію про повний шлях клієнта. По суті, Whisbi дозволяє сучасним командам маркетингу та продажів надавати багатоканальний досвід, який підтримує та доповнює існуючі системи цифрової торгівлі.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot — це чат-бот Messenger та інструмент автоматизації DM в Instagram. Це один із найкращих інструментів автоматизації чат-ботів, доступних на ринку. Він має деякі додаткові функції, які є унікальними для SocialNowa і не надаються багатьма його конкурентами. Як необмежений список контактів/передплатників, кілька ботів і розклад соціальних мереж. За допомогою SocialNowa Chatbot легко створювати воронки чат-ботів, і це допомагає дуже швидко конвертувати угоди. Інструмент дозволяє підприємцям надзвичайно легко продавати продукти чи послуги в чат-боті завдяки інтеграції з багатьма платіжними шлюзами. Він також допомагає збільшити продажі продуктів і допомагає клієнтам знайти потрібний продукт у Facebook Messenger і Instagram DM. SocialNowa дозволяє компаніям автоматично відповідати на запитання щодо продуктів, створювати тести щодо продуктів і відправляти клієнтів до місця покупки. SocialNowa Chatbot може допомогти значно скоротити витрати на залучення клієнтів. Інші функції включають - Facebook Messenger Bot Instagram DM Automation Instagram Auto Comment - Reply Facebook Auto Comment - Reply Функція електронної комерції Digital Product Store Соціальні медіа Планувальник Visual Drag and Drop Flow Builder Subscriber Broadcasting Live Chat Fetaure Messenger Opt in Form Chatbot Templates Порівняння веб-сайтів ( Майбутні) Дослідження хештегів (майбутні) Facebook Interest Explorer (майбутні) GMB Manager (майбутні) Data Insight Analytics Integrated Google Sheet
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інструментів підвищення продуктивності бізнесу, сотні мільйонів записів споживачів для створення кампаній охоплення електронною поштою для будь-якої аудиторії. Автоматизація продажів Customers.ai використовується більш ніж мільйонами компаній у всьому світі, у всіх бізнес-вертикалях і країнах світу.
CallPage
callpage.io
CallPage – це віджет на вашому веб-сайті, який допомагає відвідувачам веб-сайту зв’язатися з вами за допомогою безкоштовного дзвінка протягом 28 секунд. Віджет CallPage дає змогу дзвонити відвідувачам вашого веб-сайту та допомагає додатково отримати на 30–125% більше потенційних клієнтів. За допомогою CallPage ви можете легко: - збільшити кількість якісних потенційних клієнтів - знизити вартість залучення клієнтів - підвищити коефіцієнт конверсії - покращити взаємодію з клієнтами
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