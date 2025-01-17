Програмне забезпечення для розмовного маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Палау

TITANPush

titanpush.com

ЗБІЛЬШІТЬ ЗАВРАЩЕННЯ ВАШОГО САЙТУ ТА КОНВЕРСІЮ ДО 20%! TITANPush — це платформа з інструментами, які допомагають брендам продавати більше через їхні веб-сайти та краще спілкуватися зі своїми клієнтами. У програмі ви знайдете: * ІСТОРІЯ: Зробіть доступною на своєму сайті історію продуктів, які раніше відвідував кожен клієнт. Виберіть, щоб відображати його у вигляді плаваючої підказки, або інтегруйте його на свій сайт, налаштуйте зовнішній вигляд кожного елемента та налаштуйте сторінки, на яких кожен з них відображатиметься. У нас також є варіант у вигляді спливаючого вікна ретаргетингу! * НАЙКРАЩЕ ПЕРЕГЛЯДАНІ: покажіть своїм клієнтам список найбільш відвідуваних продуктів на вашому веб-сайті та спонукайте до покупки. Відобразіть її у вигляді бульбашки або інтегруйте її на свій веб-сайт, налаштуйте зовнішній вигляд картки та налаштуйте сторінки свого сайту, де вона буде доступна. * ВЕБ-ПОВІДОМЛЕННЯ PUSH: надсилайте короткі повідомлення, які можуть надходити на телефони та комп’ютери в будь-який час. Ви можете надсилати кампанії вручну та автоматично, сегментувати свою аудиторію та вибирати між різними типами доставки: звичайним, розумним і запланованим. * СПЛИВАЮЧІ ВІКНА: це показує надзвичайно вражаюче спливаюче вікно, коли виявляється, що клієнт намагається залишити сайт. До того часу вікно не з’явиться! Спливаюче вікно може містити регульовані тексти, шрифти, кольори та зображення. * БАНЕРИ: передайте релевантні повідомлення на своєму сайті за допомогою спеціального тексту, шрифтів і кольорів. Ви також можете включити кнопку з настроюваною цільовою URL-адресою. Ви також можете вибрати дні, час і сторінки, щоб персоналізувати видимість кожного банера. * СТОРІНКА ПОСИЛАНЬ: передайте всі свої посилання за допомогою головного посилання. Створюйте необмежену кількість посилань, встановлюючи власні кольори, текст, типографіку, зображення, значки та фон. Візуалізуйте кількість натискань на кнопку ваших клієнтів і тимчасово приховайте кнопки, щоб відновити їх, коли вони вам знадобляться. * ЧАТ: налаштуйте контактні кнопки WhatsApp і Messenger безпосередньо на своєму сайті. Ви зможете налаштувати розташування цих кнопок на екрані свого сайту, додати текст до кнопки та вибрати дні та час для їх відображення.