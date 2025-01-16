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Програмне забезпечення для розмовного маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Португалія
Програмне забезпечення розмовного маркетингу, яке також називають програмним забезпеченням маркетингу месенджерів, ініціює персоналізовану особисту взаємодію з потенційними клієнтами, спрямовуючи їх до конкретних рекомендацій або пропозицій щодо продукту. Споживчі бренди використовують цю технологію, щоб ідентифікувати зацікавлених покупців у соціальних мережах або на веб-сайтах продуктів, відповідати на запити, рекомендувати оптимальні продукти та безперешкодно перенаправляти клієнтів до платіжних шлюзів або торгових представників для закриття транзакцій. Завдяки вбудованому чат-боту та можливостям штучного інтелекту відділи продажів можуть розробляти інтелектуальні потоки відповідей, направляючи відвідувачів у змістовні розмови на основі активності користувача та інших контекстних деталей. Це дає змогу компаніям зв’язуватися із зацікавленими клієнтами, які можуть не здійснити покупку негайно, безперешкодно продовжуючи розмову. Платформи розмовного маркетингу підвищують стандарти обслуговування клієнтів у масштабі, спрощуючи глобальний процес купівлі цілодобово. Успішне використання цих платформ не тільки генерує цінні, кваліфіковані потенційні клієнти, але й надає розуміння демографічних показників і вподобань клієнтів, що зрештою прискорює цикл продажів.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
Blip
blip.ai
Глобальні далекоглядні лідери довіряють нашій розмовній платформі AI, щоб вивести їхні бренди, відносини з клієнтами та різноманітні комунікаційні стратегії на новий рівень. Ми розблокували цінність завдяки створенню понад 125 000 віртуальних помічників і на сьогоднішній день обмінялися понад 20 мільярдами повідомлень по всьому світу між +2000 клієнтів. Наша інтуїтивно зрозуміла та проста у використанні хмарна платформа та професійні послуги адаптовані до вашої компанії та завдань. Ми дозволяємо брендам охоплювати та залучати клієнтів, коли і де вони хочуть. Ми є бажаними партнерами провідних багатоканальних комунікаційних платформ — повністю інтегрованих, безпечних і сумісних. Розраховуйте на те, що ми підтримаємо ваше зростання через створення потенційно нескінченних і актуальних стосунків і розмов.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покупки, збільшуючи залучення разом із конверсіями. Connectly також централізує спілкування з клієнтами в об’єднаній папці «Вхідні» – через WhatsApp, SMS, Facebook Messenger та Instagram – що дозволяє компаніям сегментувати свою аудиторію та приймати рішення на основі даних на основі розумних звітів.
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp і SMS, щоб розвивати свій бренд. Незалежно від того, чи хочете ви отримати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії чи підвищити рівень задоволеності клієнтів за рахунок збільшення часу виконання SLA, у Manychat є всі інструменти для вирішення маркетингових потреб вашого бізнесу. Ось що таке Chat Marketing і що таке Manychat.
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain — це платформа маркетингу клієнтського досвіду (CXM) на базі ШІ, яка допомагає місцевим компаніям перемагати. Ми допомагаємо місцевим підприємствам у тому, як вони будують свій бізнес і модернізують спосіб спілкування зі своїми клієнтами – від сприяння переглядам онлайн, запуску персоналізованих маркетингових кампаній, веб-чату, платежів і багато іншого.
Cloodot
cloodot.com
Cloodot — це універсальний пакет для керування взаємодією з клієнтами. Cloodot забезпечує ефективний і послідовний робочий процес для створення репутації, залучення та підтримки довгострокових стосунків із клієнтами через численні цифрові платформи. Керуйте чатами та оглядами з кількох Google My Business Listing, сторінок Facebook, номерів WhatsApp, Google Business messages listings, Websites, SMS/ Текстові номери тощо на одній зручній інформаційній панелі. 1. Краща репутація в Інтернеті Легко збирайте, демонструйте та відповідайте на більше відгуків. 2. Легка присутність Omni Перенесіть усі чати в зручну для використання папку вхідних повідомлень для кількох агентів. Опція прямого чату в пошуку Google, щоб легко отримувати більше запитів. Розподіліть і призначте канали одному або кільком користувачам, передайте чати та огляди між користувачами та відділами за секунду. Кілька агентів можуть співпрацювати та керувати такими каналами, як WhatsApp, повідомлення Google тощо, що неможливо за допомогою оригінальних нативних програм. 3. Швидке та якісне залучення. Скоротіть час першої та середньої відповіді до кількох секунд замість годин. Спеціальні шаблони відповідей, нагадувань, тегів, завдань, нотаток тощо. 4. Автоматичне вимірювання CSAT Автоматичне опитування CSAT на кожному каналі чату для вимірювання якості взаємодії. 5. Кампанії повторного залучення. Отримайте більше прибутку від існуючих клієнтів, періодично надсилаючи масові повідомлення про пропозиції та програми. 6. Зменшення робочого навантаження Автоматизовані відповіді на перевірку та робочий процес спільного керування чатом Agent-Bot зменшують залучення робочої сили на 50–80%. Спрощує залучення клієнтів для агентів CS. 7. Легкий нагляд Моніторинг продуктивності в режимі реального часу та звітність забезпечують більшу підзвітність. Агенти стають більш продуктивними, що зрештою призводить до швидшого та якіснішого досвіду для клієнтів. 8. Зниження витрат Замінює 1/2 дюжини різних платних інструментів. Підвищує ефективність і зменшує загальні витрати. 9. Безпечний доступ Немає необхідності надавати агентам CS будь-який доступ до рідних платформ. Агенти не будуть відволікатися на інші дії в соціальних мережах. 10. Чудова підтримка Спеціальний менеджер по роботі з клієнтами Підтримка за викликом Безкоштовне навчання персоналу Без витрат на налаштування
Drips
drips.com
Платформа Drips на основі штучного інтелекту допомагає брендам взаємодіяти з потенційними клієнтами за допомогою розмовних текстових повідомлень® і дзвінків. Завдяки унікальній моделі обробки природної мови ми використовуємо людські повідомлення, щоб прорватися крізь шум, вловити наміри та досягти значущих результатів.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype прокладає шлях до нової ери комунікацій, у якій бренди спілкуються зі своїми клієнтами невимушено, змістовно та надихаюче. Hubtype дає компаніям можливість вести прості, змістовні та орієнтовані на клієнта бесіди в широкому масштабі за допомогою розмовних додатків; нова технологія, яка виходить за рамки чат-ботів і поєднує найкращі графічні інтерфейси (наприклад, веб-сайти та мобільні програми), які забезпечують чудовий UX і найкращі програми для обміну повідомленнями (наприклад, WhatsApp, FB Messenger тощо) або веб-чат.
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропонуємо платформу, яка поєднує передові методи машинного навчання та обробку природної мови (NLP), щоб покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність процесів обслуговування клієнтів. Чим відрізняється Kindly? Менше обслуговування та більше виробництва контенту! ШІ від Kindly запропонує нові навчальні дані, які ви зможете прийняти одним натисканням кнопки. Легко налаштувати Не потрібно кодувати, щоб чат-бот відповідав вашому бренду! Більше ніж кнопки Чат-боти Kindly можуть відповідати на конкретні запитання замість того, щоб змушувати користувачів натискати кнопки, які можуть бути навіть нерелевантними. Багатомовний Навчіть чат-бота одній мові, і він буде розуміти запити більш ніж на сотні! Серед наших клієнтів Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun і Kahoot. Легко інтегруйтеся з такими провідними постачальниками CRM, як Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk і Hubspot.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — це багатоканальна служба обміну повідомленнями, яка дозволяє будь-якому клієнту та співробітнику переміщатися через щоденні програми обміну повідомленнями, такі як WhatsApp Business. ІТ-навички не потрібні. Немає мобільного додатка для завантаження.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, заснована в 2016 році, є провідним програмним забезпеченням для оптових дистриб’юторів, яке керує клієнтським досвідом. Prokeep розвиває відносини та бізнес, перетворюючи спілкування на комерцію; збільшення продажів за рахунок централізованих комунікацій, покращення досвіду роботи з клієнтами завдяки кращому розумінню та можливостям залучення, а також підвищення продуктивності завдяки автоматизації систем. Prokeep використовують понад 8000 дистриб’юторів по всій Північній Америці, що забезпечує понад 11 мільйонів розмов і дохід понад 6 мільярдів доларів. Розвивайте свій дистриб'юторський бізнес. Побудуйте міцніші відносини з клієнтами. Підвищення продуктивності робочої сили. Усе завдяки Програмному забезпеченню Prokeep для керування досвідом клієнтів, створеному спеціально для дистриб’юторів, щоб процвітати на сучасних ринках. Prokeep: - використовується дистриб'юторами в 50 штатах, 10 провінціях і 2 територіях. - 11+ мільйонів розмов проходять через Prokeep - 82% розмов у Prokeep призводять до продажів або стосуються прибутку - економить 9 годин на одного працівника щомісяця - заощаджує 3000 доларів США на розбіжності підрядників на кожного користувача на місяць За допомогою Prokeep ви централізуєте зв’язок, щоб зробити замовлення більш ефективними, під’єднаєте сторонні системи для автоматизації операцій і скористаєтеся інформацією про клієнтів, щоб забезпечити більше залучення та заробити більше грошей.
ShopPop
shoppop.com
ShopPop робить Messenger потужним маркетинговим каналом для вашого бізнесу, починаючи та автоматизуючи розмови в масштабі. Коли ви підключите ShopPop до свого бізнесу, ви збільшите свою аудиторію, оброблятимете всі розмови в одній папці "Вхідні" та повторно залучатимете їх, щоб збільшити продажі та залучити кращих потенційних клієнтів.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це ваша універсальна платформа продажів B2B для WhatsApp. Завдяки: - Спільна папка "Вхідні" для команди з двостороннім обміном повідомленнями - Конструктор чат-ботів WhatsApp без коду - Трансляції WhatsApp і масові повідомлення - Відкриті API та веб-хуки - Автоматизація - Інтеграції (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (незабаром), 5000+ програм із Zapier тощо) - Мобільні додатки для iOS та Android Rasayel швидкий, надійний та інтуїтивно зрозумілий. Використовуючи спільну папку «Вхідні» команди Rasayel, ви можете керувати розмовами з клієнтами через WhatsApp, забезпечувати високу якість розмов про продажі та надавати клієнтам винятковий досвід. Ваша команда може відповідати клієнтам на ходу за допомогою мобільного додатку Rasayel. Ви ніколи не пропустите жодної можливості чи не втратите клієнта. Rasayel інтегрується з рештою вашого набору інструментів, щоб забезпечити вашу команду повним контекстом у будь-який час, зменшуючи людські помилки та заощаджуючи ваш час: - HubSpot: автоматично зіставляйте контакти Rasayel з наявними контактами в HubSpot. Реєструйте всі свої дії та створюйте власні звіти HubSpot із даних WhatsApp. - Pipedrive: реєструйте всі дії, автоматично зіставляйте контакти та створюйте звіти. - Salesforce: незабаром. Зверніться до нас, щоб приєднатися до бета-версії. - Zapier: підключіть Rasayel до понад 5000 програм і систем. Для розширених випадків використання API Rasayel відкриває потужність платформи Rasayel, дозволяючи вбудовувати її у ваші існуючі системи, процеси тощо.
ChipBot
getchipbot.com
Використовуйте ChipBot, щоб збільшити продажі за допомогою інтерактивних відео та замінити живий чат простою самообслуговуванням. Економте гроші, час і здоровий глузд. Почніть завойовувати клієнтів сьогодні.
Botco.ai
botco.ai
Botco.ai — це платформа, сумісна з HIPAA, яка забезпечує значущі та інтелектуальні розмови між постачальниками та споживачами. Botco.ai — це повністю автоматизоване маркетингове чат-рішення на основі штучного інтелекту, яке можна впроваджувати в масштабі. Компанія пропонує найкращі в галузі можливості розробки, веб-чату та машинного навчання штучного інтелекту, щоб швидко й ефективно залучити більше клієнтів. Інформаційна панель інтегрованої аналітики Botco.ai надає комплексне уявлення про чат-кампанії в багатьох каналах, таких як Інтернет і Facebook Messenger. Інтерфейс на основі API можна використовувати для передачі потенційних клієнтів, стенограм і даних у корпоративні продукти автоматизації продажів і маркетингу, такі як Salesforce, Hubspot, Adobe Marketing Cloud і Zoho. Для отримання додаткової інформації відвідайте Botco.ai.
Amio
amio.io
Amio — це розмовна платформа штучного інтелекту, яка веде індустрію автоматизації обслуговування клієнтів. Просте у використанні та надзвичайно ефективне рішення допомагає вашій команді підтримки клієнтів, відповідаючи на понад 80% запитань. Команда відділу взаємодії з клієнтами отримує переваги від цілодобової підтримки в режимі реального часу за кількома каналами. І, нарешті, відділи продажів і маркетингу бачать збільшення передпродажної взаємодії завдяки проактивному охопленню. Amio змінює спосіб взаємодії з клієнтами, використовуючи економічні засоби зв’язку. Це водночас підвищує лояльність, оскільки ваші клієнти можуть зв’язатися з вами через свій улюблений канал.
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory — це помічник служби підтримки клієнтів на основі штучного інтелекту, який допомагає вашому бізнесу автоматизувати спілкування з клієнтами та надавати цілодобову підтримку без затримок, перетворюючи кожну взаємодію на ідеальну взаємодію з клієнтом. Завдяки розмовному штучному інтелекту, машинному навчанню та обробці природної мови Hoory виходить за рамки автоматизації. Він розуміє наміри клієнта, надає релевантні відповіді та підвищує лояльність клієнтів, заощаджуючи час і скорочуючи бізнес-витрати. Окрім розширених можливостей штучного інтелекту, Hoory виконує функцію спільної папки вхідних повідомлень, надаючи вашим агентам безперебійний спосіб спілкування з клієнтами. Ключові характеристики ● Вхідні. Керуйте всіма зв’язками з клієнтами за допомогою цієї комплексної системи керування, де ви можете: здійснювати та відстежувати всі взаємодії з клієнтами – дозволяти вашим агентам перебирати розмови від вашого помічника зі штучним інтелектом – отримувати доступ до історії розмов клієнтів та інших даних (включно з контактною інформацією, місцезнаходженням та іншими ідентифікаторами) - фільтруйте бесіди за тегами, статусом запиту, особами, місцезнаходженням тощо - аналізуйте історію веб-перегляду та активності користувачів, щоб краще зрозуміти їхню подорож - організовуйте бесіди шляхом додавання тегів і приміток - позначайте пріоритетні розмови зірочкою, щоб краще ідентифікувати вибраних користувачів ● Навчання Навчіть свого помічника зі штучним інтелектом надавати точну та ефективну підтримку вашим клієнтам - визначте загальні запити клієнтів і навчіть Хурі надавати миттєві відповіді на кожне запитання - зробіть розмови стають більш інтерактивними та цілеспрямованими, додаючи кнопки, посилання та зображення – додайте персоналізацію кожної взаємодії, дозволивши Хурі використовувати імена клієнтів, посилатися на їхнє місцезнаходження тощо. ● Командна співпраця Запрошуйте членів команди до використовуйте свого помічника зі штучним інтелектом разом і підтримуйте клієнтів разом. Керуйте окремими дозволами та призначайте конкретні завдання потрібним експертам. ● Настроюваний стиль віджета Hoory, щоб відповідати ідентичності вашого бренду, назвавши свій віджет, вибравши один із багатьох варіантів аватара та налаштувавши правильну колірну схему. ● Розпізнавання мовлення Надайте своїм клієнтам більше можливостей для спілкування, запропонувавши вашому помічнику штучного інтелекту легко перетворювати мовлення в текст і навпаки. Майбутні функції ● Люди Отримайте доступ до всієї вашої клієнтської бази в програмі «Люди» за допомогою розширеного пошуку, щоб переглядати та керувати всіма взаємодіями з кінцевими користувачами. ● Багатомовна підтримка Працюєте на багатомовному ринку? Надайте підтримку клієнтам понад 100 мовами, навчаючи Хурі кількома мовами одночасно, створюючи єдиний діалог. ● Форми Збирайте більше інформації про клієнтів і отримуйте більше від свого помічника зі штучним інтелектом, використовуючи бесіди для запуску правильних форм збору даних. ● Об’єкти Забезпечте кращу персоналізацію, створивши власні об’єкти та дозволивши вашому помічнику AI розпізнавати ці об’єкти (наприклад, країну, електронну адресу, номер телефону, номер рахунку тощо) у запитах клієнтів і виконувати на їх основі умовні дії. ● Діалоги Нехай ваш помічник проводить багатоетапні розмови та створює захоплюючі діалоги з вашими клієнтами.
CallPage
callpage.io
CallPage – це віджет на вашому веб-сайті, який допомагає відвідувачам веб-сайту зв’язатися з вами за допомогою безкоштовного дзвінка протягом 28 секунд. Віджет CallPage дає змогу дзвонити відвідувачам вашого веб-сайту та допомагає додатково отримати на 30–125% більше потенційних клієнтів. За допомогою CallPage ви можете легко: - збільшити кількість якісних потенційних клієнтів - знизити вартість залучення клієнтів - підвищити коефіцієнт конверсії - покращити взаємодію з клієнтами
Botgate AI
botgate.ai
Botgate AI — це платформа розмовного маркетингу, продажів і обміну повідомленнями на основі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям більше взаємодіяти зі своїми потенційними клієнтами. Наша захищена хмарна платформа використовує найкращі у своєму класі AI та інструменти машинного навчання для створення найефективніших розмов. Ми допомагаємо підприємствам розвиватися швидше за допомогою потоків розмов Lead Capturing & Qualifying. Штучний інтелект Botgate забезпечує постійну взаємодію з вашими потенційними клієнтами, покращуючи процес генерації потенційних клієнтів і прискорюючи цикл продажів.
giosg
giosg.com
Giosg — це платформа прискорення продажів, яка поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст, щоб допомогти компаніям створювати захоплюючі онлайн-досвіди, які швидко перетворюють відвідувачів веб-сайту на продавців. Ми хочемо переосмислити, переосмислити та переоцінити взаємодію між організаціями та людьми в цифровому світі. Сьогодні понад 1200 компаній у всьому світі, серед інших, які займаються роздрібною торгівлею, автомобілем та нерухомістю, приєдналися до нас у наших пошуках.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot — це простий у використанні конструктор чат-ботів, який не потребує коду, щоб збільшити кількість конверсій. За допомогою Joonbot ви можете направляти, збирати та надавати інформацію своїй аудиторії в найкоротші терміни. Деякі випадки використання: Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів Збільште продажі Автоматизуйте рішення клієнтів
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це провідна хмарна комунікаційна платформа, яка дає змогу обмінюватися миттєвими повідомленнями для бізнесу для покращення командної співпраці, виняткового обслуговування клієнтів і запитів на мобільні платежі. Це допомагає відділам бізнес-обслуговування звертатися до потрібної людини в потрібний час. Використовуючи дані та ресурси, які компанії вже мають під рукою, Kimoby дозволяє легко підвищити залученість і продажі за допомогою миттєвих маркетингових кампаній, автоматичних нагадувань, мультимедійних файлів тощо.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — це платформа, розроблена для підвищення заряду місцевого бізнесу. Це значно підвищує залучення клієнтів і конверсію, перевершуючи конкурентів. Програмне забезпечення пропонує комплексне рішення для керування оглядами, ділового обміну текстовими повідомленнями, текстового чату, централізованої папки вхідних повідомлень, текстових стаціонарних телефонів, опитувань клієнтів, порівняльного аналізу конкурентів тощо! Цей комплексний підхід спрощує взаємодію з клієнтами, покращує бізнес-операції та стимулює зростання.
360dialog
360dialog.com
360dialog є офіційним постачальником бізнес-рішень (BSP) WhatsApp Business API. 360dialog WhatsApp API дуже легкий і не потребує патентної документації, ви можете використовувати оригінальну документацію, яку надає WhatsApp. Навколо WhatsApp API 360dialog надає багато корпоративних послуг.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — це динамічний гравець на арені створення додатків штучного інтелекту, який пропонує послуги чат-ботів штучного інтелекту на вимогу, які змінюють спосіб взаємодії компаній зі своїми клієнтами. Зосереджуючись на передових технологіях штучного інтелекту, SharurAI спеціалізується на створенні індивідуальних чат-ботів штучного інтелекту, адаптованих до унікальних потреб підприємств у різних галузях. Наша місія полягає в тому, щоб використовувати можливості штучного інтелекту для покращення взаємодії з клієнтами, підвищення ефективності та стимулювання зростання. Ми пишаємося нашою здатністю створювати чат-боти зі штучним інтелектом, які легко інтегруються у ваші існуючі системи та процеси, забезпечуючи персоналізовану та ефективну підтримку клієнтів, допомогу в продажах тощо. У SharurAI ми розуміємо, що кожен бізнес унікальний, і тому ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити чат-ботів штучного інтелекту, які відповідають їхнім конкретним цілям і завданням. Незалежно від того, чи хочете ви оптимізувати роботу, підвищити рівень задоволеності клієнтів або збільшити продажі, наша команда експертів зі штучного інтелекту готова втілити ваше бачення в життя.
Twixor
twixor.com
Twixor переосмислює CX за допомогою Generative AI & NLP, створюючи динамічні шляхи клієнта в каналах обміну повідомленнями. Платформа Twixor CX з низьким кодом/без коду поєднує Digital Assistant і Intelligent Process Automation, пропонуючи персоналізовану, цілеспрямовану взаємодію. Це виходить за рамки сценарних відповідей, генеруючи чуйні, персоналізовані рекомендації та рішення, підвищуючи задоволеність клієнтів у сфері маркетингу, ділових операцій і операцій підтримки. * Доведений успіх: завдяки 400+ клієнтам у всьому світі, включно з компаніями зі списку Fortune 500, і понад 1 мільярду взаємодій щокварталу, Twixor також користується довірою та має 7 патентів. * Трансформаційні переваги: за допомогою Twixor досягайте 25%+ частоти розмов, зменште операційні витрати на 15-25% і підвищте зацікавленість брендом на 80%. * Основні характеристики: наша платформа пропонує Journey Builder Studio з функцією перетягування, систему розмов на основі штучного інтелекту та НЛП, живих і віртуальних агентів, інтелектуальне керування кампаніями, багатоканальну підтримку 120 мов і аналітичну інформаційну панель на основі штучного інтелекту. * Ми визнані найкращою платформою для підтримки клієнтів у сфері роздрібної торгівлі та електронної комерції в Індії, а також отримали визнання як новий постачальник розмовного штучного інтелекту в регіоні MEA. Серед обраних партнерів Twixor – одна з найбільших у світі банківських платформ і гравців CPaaS, а також багато інших у країнах Близького Сходу, Африки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які довіряють нашим білим рішенням. Коротше кажучи, Twixor дає можливість компаніям створювати динамічні шляхи клієнта, забезпечуючи винятковий CX, який виділяє вас у вашій галузі.
TITANPush
titanpush.com
ЗБІЛЬШІТЬ ЗАВРАЩЕННЯ ВАШОГО САЙТУ ТА КОНВЕРСІЮ ДО 20%! TITANPush — це платформа з інструментами, які допомагають брендам продавати більше через їхні веб-сайти та краще спілкуватися зі своїми клієнтами. У програмі ви знайдете: * ІСТОРІЯ: Зробіть доступною на своєму сайті історію продуктів, які раніше відвідував кожен клієнт. Виберіть, щоб відображати його у вигляді плаваючої підказки, або інтегруйте його на свій сайт, налаштуйте зовнішній вигляд кожного елемента та налаштуйте сторінки, на яких кожен з них відображатиметься. У нас також є варіант у вигляді спливаючого вікна ретаргетингу! * НАЙКРАЩЕ ПЕРЕГЛЯДАНІ: покажіть своїм клієнтам список найбільш відвідуваних продуктів на вашому веб-сайті та спонукайте до покупки. Відобразіть її у вигляді бульбашки або інтегруйте її на свій веб-сайт, налаштуйте зовнішній вигляд картки та налаштуйте сторінки свого сайту, де вона буде доступна. * ВЕБ-ПОВІДОМЛЕННЯ PUSH: надсилайте короткі повідомлення, які можуть надходити на телефони та комп’ютери в будь-який час. Ви можете надсилати кампанії вручну та автоматично, сегментувати свою аудиторію та вибирати між різними типами доставки: звичайним, розумним і запланованим. * СПЛИВАЮЧІ ВІКНА: це показує надзвичайно вражаюче спливаюче вікно, коли виявляється, що клієнт намагається залишити сайт. До того часу вікно не з’явиться! Спливаюче вікно може містити регульовані тексти, шрифти, кольори та зображення. * БАНЕРИ: передайте релевантні повідомлення на своєму сайті за допомогою спеціального тексту, шрифтів і кольорів. Ви також можете включити кнопку з настроюваною цільовою URL-адресою. Ви також можете вибрати дні, час і сторінки, щоб персоналізувати видимість кожного банера. * СТОРІНКА ПОСИЛАНЬ: передайте всі свої посилання за допомогою головного посилання. Створюйте необмежену кількість посилань, встановлюючи власні кольори, текст, типографіку, зображення, значки та фон. Візуалізуйте кількість натискань на кнопку ваших клієнтів і тимчасово приховайте кнопки, щоб відновити їх, коли вони вам знадобляться. * ЧАТ: налаштуйте контактні кнопки WhatsApp і Messenger безпосередньо на своєму сайті. Ви зможете налаштувати розташування цих кнопок на екрані свого сайту, додати текст до кнопки та вибрати дні та час для їх відображення.
PropFuel
propfuel.com
PropFuel — це платформа SaaS, яка допомагає асоціаціям перетворювати трансляцію спілкування на розмови. Ці розмови вловлюють голос учасника, визначають індивідуальні потреби та спрощують взаємодію один на один.
PowerTextor
powertextor.com
Служба обміну текстовими повідомленнями для компаній. PowerTextor — це SMS Connector для Microsoft Dynamics 365 і Power Platform. Ми допомагаємо компаніям розвивати кращі стосунки зі своїми клієнтами за допомогою маркетингу текстових повідомлень і Microsoft Power Automate.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на основі штучного інтелекту та платформа CCaaS, яка дозволяє брендам будувати привабливу двосторонню комунікацію 24/7 у будь-якій точці контакту, значно покращуючи взаємодію з клієнтами. Як цінний партнер операторів мобільного зв’язку, GMS покращує їхній бізнес обміну повідомленнями та захищає доходи, оптимізуючи обмін трафіком A2P, P2P та P2A, одночасно запобігаючи шахрайству з SMS та голосом. GMS, заснована в 2006 році, є лідером і представником галузі безпечного, законного та прозорого обміну повідомленнями. Штаб-квартира знаходиться в Баарі, Швейцарія, а регіональні представництва є по всьому світу.
Makerobos
makerobos.com
У Makerobos ми формуємо глибокі ділові відносини, консультуючи наших клієнтів на шляху ШІ від стратегії та інновацій до розгортання. Ми налаштовані на розвиток внутрішнього потенціалу ШІ наших клієнтів. Ми допомагаємо їм перетворити їхні унікальні дані та організаційний досвід у цінні активи ІВ. Ми використовуємо найкращу у своєму класі технологію ШІ. MakeRobos, якій довіряють кілька провідних світових компаній, є компанією AIaaS, що найшвидше розвивається
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI — це інтелектуальна платформа взаємодії, яка допомагає зростаючим компаніям прискорити зростання шляхом автоматизації завдань з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів. Діючи як CRM, JeffreyAI запрограмовано на економію вашого часу, збереження втраченого доходу та стимулювання продажів. Функції включають: - Готова інтеграція з Outlook і GMail - Чистий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача - Інтеграція VoiP - Керування електронною поштою та автоматизація маркетингу - Інформаційні панелі - Пісочниця Salesflow, яка допоможе вам побудувати ідеальну стратегію пошуку потенційних клієнтів. Народився від Carbon and Finch a успішного ІТ-консультування, воно є ключовою частиною їхніх пропозицій ERP, допомагаючи командам продажів у всьому світі керувати своїми конвеєрами та виконувати завдання. Щоб отримати додаткову інформацію або отримати пораду щодо поточних процесів продажу, перейдіть за посиланням нижче.
Voxie
voxie.com
Voxie — лідер розмовного текстового маркетингу штучного інтелекту, який допомагає брендам роздрібної торгівлі, послуг і ресторанів спілкуватися зі своїми клієнтами та вчитися у них, щоб значно збільшити дохід. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.voxie.com.
Routee
routee.net
Routee є провідним постачальником хмарних комунікацій, який проектує, розробляє та розповсюджує передові рішення для автоматизації Інтернету та API. Завдяки надійній платформі та масштабованому API він допомагає корпораціям, підприємствам роздрібної торгівлі та постачальникам послуг у всьому світі ефективно спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією. Завдяки потужній інфраструктурі AMD Telecom Routee надає потужний набір інструментів для залучення своїх надійних глобальних партнерів і деяких із найвідоміших корпорацій зі списку Fortune 500. Які речі ви можете робити з Routee? -SMS Ефективно поширюйте своє повідомлення по всьому світу за допомогою SMS-служб, які надає Routee. Маркетингові SMS, транзакційні SMS, двосторонні SMS, двофакторна автентифікація SMS, SMS-опитування, масові MMS, перевірений відправник SMS. -VOICE Дозвольте людям почути голос вашого бізнесу завдяки численним варіантам VoIP. Підніміть свій бренд за допомогою голосового мовлення, двостороннього голосового зв’язку, дзвінка клацанням, тексту в мовлення, хмарного IVR і голосової двофакторної автентифікації. -EMAIL Дізнайтеся, яка служба електронної пошти вам підходить, налаштуйте її та втілюйте в життя. Рекламна електронна пошта, транзакційна електронна пошта, перевірка електронної пошти. Який вам потрібен? - ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ Охоплюйте своїх клієнтів за допомогою більшої кількості інтерактивних повідомлень і збільшуйте свої доходи. Спілкуйтеся з ними через Viber, RCS, Facebook, Telegram і WhatsApp. -НОМЕРИ Отримайте власні номери за преміальною ціною або безкоштовні номери, перевірте свій список контактів і запобігайте шахрайству, пов’язаному з дзвінками. Ця розширена комунікаційна платформа включає віртуальні номери, перевірку номера, пошук номера, пропущений виклик, маскування виклику, безкоштовні номери. - ДВОФАКТОРНА АВТЕНТИФІКАЦІЯ Додайте другий рівень безпеки для свого бізнесу, використовуючи комбінацію двох різних компонентів. Запобігайте шахраям отримати доступ до вашої конфіденційної інформації, програми чи програмного забезпечення. Використовуйте двофакторну автентифікацію з резервною автентифікацією, SMS, Voice, Viber або пропущений виклик.
Futr
futr.ai
Futr — це платформа чату як послуги, яка розширює можливості обслуговування клієнтів за допомогою автоматичного, живого, відео та соціального чату будь-якою мовою та на будь-якому каналі. Завдяки клієнтам, зокрема поліцейським, провідним роздрібним торговцям і благодійним організаціям, Futr допомагає інтелектуальним організаціям зв’язуватися зі своєю аудиторією за допомогою постійно активних, миттєвих і інформативних служб чату. Не вірте нам на слово. Спробуйте платформу Futr безкоштовно за допомогою одномісячної пробної версії! - Миттєве розгортання автоматичного чату - Відстеження використання та рентабельність інвестицій - Спеціалізована підтримка з запланованою реєстрацією - Кінець судового розгляду справи - Без зобов'язань - кредитна картка не потрібна
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo — це повний набір засобів автоматизації маркетингу та CRM для консультантів і малого бізнесу. Ми повертаємо «Взаємовідносини» в CRM за допомогою багатоканальності та охоплення соціальних мереж. Текстові повідомлення, відео, дзвінки, електронна пошта, соціальні мережі – все це в Bonzo.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi надає перш за все мобільну платформу для продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний досвід онлайн-клієнтів. Whisbi об’єднує всі контактні канали, такі як відеодзвінки, чати, чат-боти, дзвінки за кнопкою миші або традиційні телефонні дзвінки, в один централізований інтерфейс користувача на основі даних для ваших клієнтів. Удосконалений механізмом BI, Whisbi забезпечує потрібний канал для потрібного клієнта в потрібний час. Рішення Whisbi легко інтегрується з існуючою інфраструктурою, починаючи від кол-центрів і закінчуючи фізичними магазинами та віртуальними салонами. Просте розміщення рішення на веб-сайтах дає можливість створити справді багатоканальний клієнтський досвід, що значно підвищує коефіцієнт онлайн-конверсії. Ми пропонуємо платформу спілкування світового рівня для продажів і маркетингу та можемо ділитися галузевими ідеями та досвідом. Ми маємо неперевершений досвід тісної співпраці з глобальними підприємствами у сфері телекомунікацій, автомобілебудування, подорожей, страхування та банківської справи. Наші рішення впоралися з: * 700 мільйонів показів, * 47 мільйонів кліків, * 18 мільйонів запитів на дзвінки, * 10 мільйонів розмов На сьогоднішній день ми здійснили понад 1,5 млн продажів нашим клієнтам у всьому світі. А ми тільки починаємо! Whisbi ставить людську взаємодію в центр взаємодії з клієнтами в Інтернеті та підвищує рентабельність інвестицій цифрових маркетингових кампаній. Це дозволяє брендам краще заробляти на трафіку свого веб-сайту, підвищувати показник NPS, диференціюватись завдяки CX і продавати більше онлайн. Ми інтегруємося з найкращими рішеннями для маркетингу та продажів, включаючи Salesforce, Google Adwords, Google Analytics і Adobe Marketing Cloud, допомагаючи надавати більш ефективну інформацію про повний шлях клієнта. По суті, Whisbi дозволяє сучасним командам маркетингу та продажів надавати багатоканальний досвід, який підтримує та доповнює існуючі системи цифрової торгівлі.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot — це чат-бот Messenger та інструмент автоматизації DM в Instagram. Це один із найкращих інструментів автоматизації чат-ботів, доступних на ринку. Він має деякі додаткові функції, які є унікальними для SocialNowa і не надаються багатьма його конкурентами. Як необмежений список контактів/передплатників, кілька ботів і розклад соціальних мереж. За допомогою SocialNowa Chatbot легко створювати воронки чат-ботів, і це допомагає дуже швидко конвертувати угоди. Інструмент дозволяє підприємцям надзвичайно легко продавати продукти чи послуги в чат-боті завдяки інтеграції з багатьма платіжними шлюзами. Він також допомагає збільшити продажі продуктів і допомагає клієнтам знайти потрібний продукт у Facebook Messenger і Instagram DM. SocialNowa дозволяє компаніям автоматично відповідати на запитання щодо продуктів, створювати тести щодо продуктів і відправляти клієнтів до місця покупки. SocialNowa Chatbot може допомогти значно скоротити витрати на залучення клієнтів. Інші функції включають - Facebook Messenger Bot Instagram DM Automation Instagram Auto Comment - Reply Facebook Auto Comment - Reply Функція електронної комерції Digital Product Store Соціальні медіа Планувальник Visual Drag and Drop Flow Builder Subscriber Broadcasting Live Chat Fetaure Messenger Opt in Form Chatbot Templates Порівняння веб-сайтів ( Майбутні) Дослідження хештегів (майбутні) Facebook Interest Explorer (майбутні) GMB Manager (майбутні) Data Insight Analytics Integrated Google Sheet
Dashly
dashly.io
Dashly – це маркетингова платформа для спілкування. Це допомагає понад 700 компаніям SaaS і EdTech збільшити конверсії та дохід, перетворюючи кожну взаємодію з клієнтами на особисту розмову. Переведіть це на інший рівень за допомогою планування дзвінків і відеодзвінків. Завдяки проактивному обміну повідомленнями, чат-боту та спливаючим вікнам ви можете отримати більше потенційних клієнтів і оцінити їх. Ліди збираються в eCRM і сегментуються – так ви починаєте маркетинг електронною поштою. Керуйте як ручним, так і ініційованим зв’язком – вони доступні за допомогою повідомлень у чаті, спливаючих вікон і електронних листів. Особливості: - Захоплення потенційних клієнтів за допомогою чат-бота, створеного в простому у використанні Chatbot Builder; - Зберігайте та керуйте ними в eCRM; - Відстежуйте дії відвідувачів; - Робіть найкращі пропозиції за допомогою спливаючого вікна; - Інтеграція з улюбленими сервісами; - Мати всі повідомлення відвідувачів в одній панелі адміністратора; - Відповідайте своїм відвідувачам у чаті для ідеальної підтримки; - Збільшення конверсій за допомогою тригерних електронних листів; - Проаналізуйте свою ефективність, створюючи воронки.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інструментів підвищення продуктивності бізнесу, сотні мільйонів записів споживачів для створення кампаній охоплення електронною поштою для будь-якої аудиторії. Автоматизація продажів Customers.ai використовується більш ніж мільйонами компаній у всьому світі, у всіх бізнес-вертикалях і країнах світу.
Verint
verint.com
Verint допомагає найвідомішим світовим брендам будувати міцні відносини з клієнтами, об’єднуючи роботу, дані та досвід у межах підприємства. Завдяки такому підходу бренди можуть орієнтуватися та процвітати, адаптуючись до майбутнього робочого середовища, усуваючи неефективність, спричинену роз’єднанням організацій та даних, і послідовно забезпечувати диференційований досвід у масштабі кожної взаємодії. Рішення Verint допомагають брендам усунути прогалину, яка виникає, коли їм бракує ресурсів, необхідних для надання досвіду, який відповідає очікуванням клієнтів. Усунення цього розриву в потенціалі взаємодії™ допомагає їм будувати тривалі відносини з клієнтами та досягати реальних результатів у бізнесі. Платформа Verint Customer Engagement ґрунтується на останніх досягненнях у галузі штучного інтелекту та аналітики, відкритої інтеграції та науки про залучення клієнтів, щоб задовольнити постійно зростаючі, постійно змінювані потреби споживачів. Вони допомагають своїм клієнтам отримати ще більшу віддачу від своїх інвестицій у технології, тісно співпрацюючи з широкою екосистемою рішень і партнерів. Завдяки Verint бренди можуть нарешті розкрити потенціал залучення клієнтів у кожній сфері бізнесу, щоб надавати постійно диференційований досвід своїм клієнтам і співробітникам, і робити це в масштабі для досягнення відчутних бізнес-результатів. Глобальна присутність • Штаб-квартира в Мелвіллі, штат Нью-Йорк, з понад 40 офісами по всьому світу • Завдяки 4500 відданим професіоналам і глобальній партнерській мережі Усунення розриву в потенціалі залучення Сьогодні перед брендами постає завдання забезпечувати якісну взаємодію з клієнтами через десятки каналів залучення, сотні шляхів клієнта та мільйони взаємодій – усе з тією самою командою та ресурсами. Це призводить до розриву можливостей залучення. Рішення Verint унікально спрямовані на усунення цього розриву.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — це хмарна платформа для керування та автоматизації розмов із клієнтами з однієї папки «Вхідні». Це дозволяє компаніям надавати підтримку клієнтів 24/7 і підвищувати бали CSAT. Канали обміну повідомленнями, такі як чат, електронна пошта та канали соціальних повідомлень, такі як Facebook Messenger, об’єднані в одному місці. Чат-бот без скриптів, керований штучним інтелектом, забезпечує природну, схожу на людину взаємодію з клієнтами. Попередньо навчені моделі дозволяють легко впровадити за лічені хвилини. Підтримувані мови: англійська, іспанська, французька, німецька, голландська та шведська.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai — це платформа для перетворення потенційних клієнтів, яка перетворює ваших нових потенційних клієнтів на готові до продажу можливості за допомогою миттєвих розмов за допомогою штучного інтелекту та людей. Мільярди доларів витрачаються на потенційних клієнтів, але лише 27% фактично реагують на них. Verse.ai виник як де-факто технологічне рішення для найнагальнішої проблеми кожного бізнесу: реагування на потенційних клієнтів і подальші дії. Імовірність переходу потенційного клієнта зростає в 21 раз лише завдяки миттєвості багатогранної відповіді Verse.io. Поєднавши інноваційну технологію з галузевим досвідом, Verse.ai розробив ідеальну формулу, щоб скоротити час, витрачений на пошук недоречних потенційних клієнтів в Інтернеті, тим самим дозволяючи торговим представникам зосереджуватися на серйозних потенційних клієнтах і підвищувати свої коефіцієнти конверсії до 300%. Платформа доступна за передплатою. Платформа Verse.ai працює з усіма типами потенційних клієнтів, джерелами та CRM, автоматично залучаючи потенційних клієнтів, щойно вони отримані. На відміну від статичних рішень для залучення потенційних клієнтів, Verse.io використовує ідеальне поєднання автоматизації, людського дотику та перевірених сценаріїв, щоб миттєво зв’язуватися з кожним потенційним клієнтом і ретельно їх перевіряти. Крім того, Verse.io надає командам продажів повний контроль над процесом залучення потенційних клієнтів: індивідуальні параметри, доступ до розмови в режимі реального часу та можливість передавати всі дані про залучення назад у вашу CRM. Коли потенційний клієнт вважається кваліфікованим, він повертається до торгового представника. Ця передача здійснюється або за допомогою живої передачі, або за допомогою запису про зустріч, яка записується безпосередньо в календарі торгового представника. Verse.io діє як продовження вашої команди - як за духом, так і за назвою. У результаті створюється бездоганний досвід для компанії та потенційного клієнта.
Senter
senterhq.com
Senter — це просте програмне забезпечення для керування оглядами та SMS-маркетингу, яке підключається до повсякденних програм. Його легко налаштувати, швидко інтегрувати та легко надсилати потужні маркетингові SMS-кампанії.
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni — це сервіс для підтримки клієнтів і продажів через такі месенджери, як WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber і Online Chat.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — це платформа автоматизації самообслуговування, яка змінює те, як компанії залучають клієнтів і розширюють їх можливості. Заснована в 2015 році з переконанням, що клієнти заслуговують кращого, наша цифрова платформа забезпечує виняткове обслуговування клієнтів на будь-якому каналі в будь-який час. Ми обслуговуємо клієнтів у багатьох галузях, насамперед підприємства зі списку Fortune 500, які прагнуть забезпечувати позитивний досвід клієнтів. Pypestream обслуговує компанії середнього та великого розміру в різних галузях, таких як страхування, охорона здоров’я, подорожі, телекомунікації, потокове передавання, фінансові послуги та електронна комерція, які прагнуть забезпечувати винятковий досвід клієнтів.
Haptik
haptik.ai
Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду, керованому штучним інтелектом, на 20 каналах і понад 100 мовами. З баченням створення найпривабливішої платформи розмовної торгівлі 21-го століття платформа Conversational Commerce від Haptik дозволяє брендам створювати чудові враження, які покращують коефіцієнти конверсії на кожному етапі подорожі клієнта. Серед провідних клієнтів і партнерів Haptik – KFC, Whirlpool, Starhub, HP, Reliance Jio, CEAT, Disney Hotstar, OLA та Zurich Insurance.
Engati
engati.com
Чат-бот і платформа живого чату Engati є переможцем нагороди CODiE Award 2021. Це дає вам змогу створювати інтелектуальних ботів за лічені хвилини без програмування. Створіть один раз і опублікуйте в 15 каналах – WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бізнесу, ваш веб-сайт і мобільний додаток. Підтримує інтелектуальні шляхи, навчання, копіювання, аналітику та приватне маркування. Використовуючи Engati, ви можете використовувати потужність машинного навчання, NLP/NLU, щоб розробити власного чат-бота та залучати своїх клієнтів понад 50 мовами.
Recart
recart.com
Використовуючи Recart, компанії електронної комерції можуть розширювати свої списки SMS і Messenger у 20 разів швидше та дешевше. Надсилайте персоналізовані розмовні повідомлення на кожному етапі шляху клієнта: про покинутий кошик, квитанції, сповіщення про доставку, рекомендації щодо продуктів і одноразові рекламні акції з майже 100% відкритими та понад 30% залученням. Станьте частиною тих 150 000 брендів електронної комерції, які отримали 20-кратну віддачу від своїх інвестицій.
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бізнесу – від компаній з однією особою до середніх і великих корпорацій. Завдяки спеціальній інтеграції для платформ електронної комерції ви можете просто додавати продукти до своїх інформаційних бюлетенів, просто скопіювавши та вставивши URL-адресу продукту, і Sender автоматично витягне зображення продуктів, описи, ціни тощо. Блогери та інформаційні маркетологи можуть використовувати розширені функції автоматизації Sender, ділитися інформаційними бюлетенями зі своїми підписниками в соціальних мережах і відстежувати результати. Крім того, Sender пропонує багато додаткових функцій, щоб допомогти досягти найкращих маркетингових результатів за допомогою Push-сповіщень для дезактивації, транзакційних і автоматизованих послідовностей електронних листів, інтеграції API та простого у використанні конструктора форм підписки перетягуванням і скиданням. Усі ці функції доступні в усіх планах Sender, включаючи щедрий план БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ, який дозволяє надсилати до 15 000 електронних листів 2 500 передплатникам щомісяця.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це комплексне комунікаційне рішення, призначене для покращення взаємодії з клієнтами та оптимізації процесів продажів за допомогою API WhatsApp Business. Ця платформа дозволяє компаніям перетворювати взаємодію з клієнтами в практичну інформацію, використовуючи вдосконалені чат-боти WhatsApp для безперебійного спілкування. Використовуючи ці інструменти, організації можуть ефективно керувати запитами клієнтів, залучати потенційних клієнтів і, зрештою, стимулювати зростання продажів. Націлений головним чином на підприємства, які прагнуть оптимізувати свої стратегії спілкування з клієнтами, Gallabox обслуговує різноманітні галузі. Його зручний інтерфейс і спільна папка «Вхідні» для кількох агентів дозволяють командам ефективно співпрацювати, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. Платформа особливо корисна для підприємств, які значною мірою покладаються на взаємодію з клієнтами, наприклад для електронної комерції, постачальників послуг і команд підтримки клієнтів. За допомогою Gallabox компанії можуть впроваджувати крапельні кампанії WhatsApp і транслювати повідомлення, адаптовані до певних сегментів аудиторії, посилюючи свої маркетингові зусилля та покращуючи утримання клієнтів. Однією з видатних особливостей Gallabox є його можливості інтеграції. Платформа пропонує прості параметри plug-and-play, які дозволяють компаніям підключатися до існуючих систем і інструментів управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Це включає такі популярні платформи, як Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay і Shiprocket. Інтегрувавши WhatsApp у свої поточні робочі процеси, компанії можуть оптимізувати роботу та забезпечити цілісну взаємодію з клієнтами в усіх точках взаємодії. Крім того, чат-боти WhatsApp Gallabox відіграють вирішальну роль в автоматизації взаємодії з клієнтами. Ці інтелектуальні боти можуть виконувати різноманітні завдання, від відповідей на поширені запитання до супроводу клієнтів у процесі покупки. Це не тільки зменшує робоче навантаження на людей, а й гарантує, що клієнти отримають своєчасні відповіді, підвищуючи загальне задоволення. Можливість перетворювати розмови на розумні дії ще більше дає можливість компаніям приймати рішення на основі даних і адаптувати свої пропозиції відповідно до потреб клієнтів. Загалом Gallabox надає надійне рішення для компаній, які хочуть використовувати потужність WhatsApp для залучення клієнтів. Завдяки простоті використання, гнучкості інтеграції та можливостям автоматизації Gallabox є цінним інструментом для організацій, які прагнуть покращити свої комунікаційні стратегії та стимулювати зростання продажів.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.