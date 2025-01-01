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Програмне забезпечення для розмовного маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Панама
Програмне забезпечення розмовного маркетингу, яке також називають програмним забезпеченням маркетингу месенджерів, ініціює персоналізовану особисту взаємодію з потенційними клієнтами, спрямовуючи їх до конкретних рекомендацій або пропозицій щодо продукту. Споживчі бренди використовують цю технологію, щоб ідентифікувати зацікавлених покупців у соціальних мережах або на веб-сайтах продуктів, відповідати на запити, рекомендувати оптимальні продукти та безперешкодно перенаправляти клієнтів до платіжних шлюзів або торгових представників для закриття транзакцій. Завдяки вбудованому чат-боту та можливостям штучного інтелекту відділи продажів можуть розробляти інтелектуальні потоки відповідей, направляючи відвідувачів у змістовні розмови на основі активності користувача та інших контекстних деталей. Це дає змогу компаніям зв’язуватися із зацікавленими клієнтами, які можуть не здійснити покупку негайно, безперешкодно продовжуючи розмову. Платформи розмовного маркетингу підвищують стандарти обслуговування клієнтів у масштабі, спрощуючи глобальний процес купівлі цілодобово. Успішне використання цих платформ не тільки генерує цінні, кваліфіковані потенційні клієнти, але й надає розуміння демографічних показників і вподобань клієнтів, що зрештою прискорює цикл продажів.
Запит на новий застосунок
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте св...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматиз...
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успі...
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструме...
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка ...
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потріб...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — це рішення для спілкування, яке допомагає компаніям взаємодіяти з клієнтами через різні канали, такі як веб-чат, електронна пошта, телефон і соціальні канали, як-от WhatsApp, Instagram та iMessage. Freshchat також пропонує власні чат-боти на базі штучного інтеле...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для B2B компаній. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Convers...
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізовани...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищува...
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам...
Engati
engati.com
Чат-бот і платформа живого чату Engati є переможцем нагороди CODiE Award 2021. Це дає вам змогу створювати інтелектуальних ботів за лічені хвилини без програмування. Створіть один раз і опублікуйте в 15 каналах – WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitt...
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI – це конструктор чат-ботів, який дозволяє компаніям вивести спілкування з клієнтами на новий рівень за допомогою революційної технології штучного інтелекту. Платформа пропонує простий і потужний спосіб створення чат-ботів, які можуть спілкуватися з клієнтами по-людськи, дружньо, надаючи ...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це комплексне комунікаційне рішення, призначене для покращення взаємодії з клієнтами та оптимізації процесів продажів за допомогою API WhatsApp Business. Ця платформа дозволяє компаніям перетворювати взаємодію з клієнтами в практичну інформацію, використовуючи вдосконалені чат-боти WhatsA...
Haptik
haptik.ai
Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду, керованому штучним інтелектом, на 20 каналах і понад 100 мовами. З баченням створення найпривабливішої платформи розмовної торгівлі 21-го століття платформа Conversatio...
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та е...
Regal.io
regal.io
Regal — це новий стандарт у CX із штучним інтелектом. Regal розуміє сигнали намірів клієнта в реальному часі та автоматично налаштовує вхідну та вихідну взаємодію за допомогою кількох дотиків за допомогою поєднання Regal AI Agents і ваших агентів-людей. Бренди, орієнтовані на клієнта, зокрема Angi...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває...
Continually
continual.ly
Безкоштовні чат-боти та живий чат для вашого сайту. Перетягніть конструктор чат-ботів, навички кодування не потрібні. Ми гарантуємо, що ви ніколи не пропустите жодного потенційного клієнта з вашого сайту. Сьогодні, коли люди відвідують ваш сайт, скажімо, щоб подати запит на демонстрацію продукту, в...
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo — це повний набір засобів автоматизації маркетингу та CRM для консультантів і малого бізнесу. Ми повертаємо «Взаємовідносини» в CRM за допомогою багатоканальності та охоплення соціальних мереж. Текстові повідомлення, відео, дзвінки, електронна пошта, соціальні мережі – все це в Bonzo.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — це платформа для чат-ботів без використання коду, яка дозволяє компаніям створювати безпроблемний досвід спілкування від кінця до кінця. Перетворюючи розмови на прибуткові результати, Landbot допомагає командам маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів потроїти ефективність і скоро...
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комуніка...
Userlike
userlike.com
Userlike є провідним програмним рішенням для автоматизації обміну повідомленнями та підтримки клієнтів у Німеччині. Це уніфіковане рішення для обміну повідомленнями, яке дозволяє компаніям отримувати повідомлення з різних каналів в одній центральній скриньці вхідних повідомлень. Усі запити, отримані...
Messagely
messagely.com
Програмне забезпечення для підтримки клієнтів і платформа обміну повідомленнями від Messagely. Ведіть змістовніші розмови із щасливішими клієнтами та швидше розвивайте свій бізнес.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформі Genesys Cloud CX™ довіряють тисячі малих, середніх і великих підприємств, і вона визнана в усьому світі як провідне в галузі рішення для хмарного колл-центру та платформа взаємодії з клієнтами (CX). Незалежно від того, де починається або закінчується розмова з клієнтом, Genesys Cloud CX зм...
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бі...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — це платформа продажів і маркетингу на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям у всьому світі швидше розвиватися за допомогою маркетингових рішень на основі облікових записів. На єдиній платформі: визначте та знайдіть свої цільові облікові записи, оркеструйте індивідуальні бесід...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це ваша універсальна платформа продажів B2B для WhatsApp. Завдяки: - Спільна папка "Вхідні" для команди з двостороннім обміном повідомленнями - Конструктор чат-ботів WhatsApp без коду - Трансляції WhatsApp і масові повідомлення - Відкриті API та веб-хуки - Автоматизація - Інтеграції (HubS...
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat надає професійні рішення для торгівлі в чаті для широкого кола роздрібних торговців у Гонконгу, Тайвані, Сінгапурі, Малайзії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Як офіційний постачальник бізнес-рішень WhatsApp і офіційний партнер Meta та LINE, ми пропонуємо передові бізнес-рішення в канал...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це провідна хмарна комунікаційна платформа, яка дає змогу обмінюватися миттєвими повідомленнями для бізнесу для покращення командної співпраці, виняткового обслуговування клієнтів і запитів на мобільні платежі. Це допомагає відділам бізнес-обслуговування звертатися до потрібної людини в пот...
Verint
verint.com
Verint допомагає найвідомішим світовим брендам будувати міцні відносини з клієнтами, об’єднуючи роботу, дані та досвід у межах підприємства. Завдяки такому підходу бренди можуть орієнтуватися та процвітати, адаптуючись до майбутнього робочого середовища, усуваючи неефективність, спричинену роз’єднан...
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. ...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покуп...
Text Request
textrequest.com
Text Request — це платформа для ділових текстових повідомлень, створена для залучення клієнтів. Ми розробили рішення для обміну повідомленнями, що підключаються та працюють, щоб вирішити ваші повсякденні проблеми спілкування, тож ви можете прорізати шум і спілкуватися з клієнтами будь-коли та будь-д...
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, заснована в 2016 році, є провідним програмним забезпеченням для оптових дистриб’юторів, яке керує клієнтським досвідом. Prokeep розвиває відносини та бізнес, перетворюючи спілкування на комерцію; збільшення продажів за рахунок централізованих комунікацій, покращення досвіду роботи з клієнта...
Dashly
dashly.io
Dashly – це маркетингова платформа для спілкування. Це допомагає понад 700 компаніям SaaS і EdTech збільшити конверсії та дохід, перетворюючи кожну взаємодію з клієнтами на особисту розмову. Переведіть це на інший рівень за допомогою планування дзвінків і відеодзвінків. Завдяки проактивному обміну п...
Jebbit
jebbit.com
Платформа Jebbit Enterprise Experience Platform дозволяє брендам створювати прекрасні інтерактивні програми, які охоплюють дані нульової сторони в масштабі по кожному каналу. Від рекомендацій щодо продукту та особистих тестів до дрібниць, доступних для покупок букбуків, кращих опитувань, опитувань, ...
GoSquared
gosquared.com
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть із MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
Blip
blip.ai
Глобальні далекоглядні лідери довіряють нашій розмовній платформі AI, щоб вивести їхні бренди, відносини з клієнтами та різноманітні комунікаційні стратегії на новий рівень. Ми розблокували цінність завдяки створенню понад 125 000 віртуальних помічників і на сьогоднішній день обмінялися понад 20 міл...
Senter
senterhq.com
Senter — це просте програмне забезпечення для керування оглядами та SMS-маркетингу, яке підключається до повсякденних програм. Його легко налаштувати, швидко інтегрувати та легко надсилати потужні маркетингові SMS-кампанії.
Instabot
instabot.io
Instabot — це маркетингова платформа для спілкування, яка дозволяє створювати та запускати чат-ботів, які розуміють ваших користувачів, а потім збирають інформацію, відповідають на запитання, записують контакти та миттєво записують зустрічі. Доведено, що це збільшує кількість конверсій і знижує витр...
Gleen AI
gleen.ai
У Gleen наша місія — радувати клієнтів наших клієнтів. Gleen AI — це найточніший і найпотужніший у світі генеративний штучний інтелект для команд успіху клієнтів. Наш генеративний штучний інтелект не викликає галюцинацій, його можна розгорнути менш ніж за 2 години, інтегрується з провідними рішенням...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell є піонером у сфері мобільних повідомлень та інновацій Chat Commerce. Платформа Clickatell Chat Commerce Platform дозволяє брендам підключатися, взаємодіяти та здійснювати транзакції зі споживачами, надаючи інноваційні, інтуїтивно зрозумілі комерційні подорожі через зручність обміну повідо...
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni — це сервіс для підтримки клієнтів і продажів через такі месенджери, як WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber і Online Chat.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизує вашу взаємодію з клієнтами в масштабі за допомогою чат-ботів. Вирішуйте бізнес-завдання, наприклад залучайте більше потенційних клієнтів, бронюйте більше зустрічей, масштабуйте підтримку клієнтів за допомогою передових чат-ботів. Клієнти використовують WotNot, щоб забезпечити перс...
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon — це найзручніша розмовна платформа для автоматизації розмов, кодування не потрібне. Зменште робоче навантаження, підключивши канали обслуговування, інтегруйте своє програмне забезпечення та почніть автоматизувати обслуговування клієнтів за допомогою чат-бота AI. Чат-бот гарантує, що ви д...
Routee
routee.net
Routee є провідним постачальником хмарних комунікацій, який проектує, розробляє та розповсюджує передові рішення для автоматизації Інтернету та API. Завдяки надійній платформі та масштабованому API він допомагає корпораціям, підприємствам роздрібної торгівлі та постачальникам послуг у всьому світі е...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому...
Sailes
sailes.com
Роботи Sailebot автоматизують усі пошуки Реалізуйте потенціал торгової людини, який став можливим за допомогою єдиного ШІ, який автоматизує все: від досліджень і відкриттів до залучення, взаємодії та можливостей – без рук.
PowerTextor
powertextor.com
Служба обміну текстовими повідомленнями для компаній. PowerTextor — це SMS Connector для Microsoft Dynamics 365 і Power Platform. Ми допомагаємо компаніям розвивати кращі стосунки зі своїми клієнтами за допомогою маркетингу текстових повідомлень і Microsoft Power Automate.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на осно...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інст...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — це багатоканальна служба обміну повідомленнями, яка дозволяє будь-якому клієнту та співробітнику переміщатися через щоденні програми обміну повідомленнями, такі як WhatsApp Business. ІТ-навички не потрібні. Немає мобільного додатка для завантаження.
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI — це інтелектуальна платформа взаємодії, яка допомагає зростаючим компаніям прискорити зростання шляхом автоматизації завдань з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів. Діючи як CRM, JeffreyAI запрограмовано на економію вашого часу, збереження втраченого доходу та стимулювання прода...
Voxie
voxie.com
Voxie — лідер розмовного текстового маркетингу штучного інтелекту, який допомагає брендам роздрібної торгівлі, послуг і ресторанів спілкуватися зі своїми клієнтами та вчитися у них, щоб значно збільшити дохід. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.voxie.com.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — це конверсійна платформа, яка перетворює пасивний трафік веб-сайту на активних потенційних клієнтів і відчутні бізнес-результати. З огляду на те, що 83% рішень про купівлю приймаються в Інтернеті, можливості конверсії на веб-сайті ніколи не були такими високими. Але більшість відвідувачів с...