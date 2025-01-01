Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації людської мови та відповіді на неї. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.
Запит на новий застосунок
AWS Console
amazon.com
Консоль AWS - це інтерфейс для управління службами Amazon Web Services, що дозволяє користувачам контролювати свої ресурси в одному місці.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.
Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic - це інструмент для створення контенту з AI, який допомагає писати текст, генерувати зображення та забезпечувати інтеграцію з чат-ботами.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – платформа для онлайн-чату і чат-ботів, що допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами та автоматизувати процеси продажів.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business - це комплексний інструмент для ефективного спілкування та управління клієнтами через WhatsApp, включаючи CRM, автоматизацію та інтеграцію з іншими інструментами.
Tidio
tidio.com
Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — платформа для взаємодії з клієнтами, що підтримує чат, аналітику та відстеження відвідувачів веб-сайту в реальному часі.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Botpress
botpress.com
Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє швидко створювати чат-боти, налаштовувати шаблони і автоматизувати обслуговування клієнтів через різні платформи.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — це рішення для взаємодії з клієнтами через різні канали, включаючи чат, електронну пошту та соціальні мережі, з підтримкою AI-ботів для автоматизації.
WATI
wati.io
WATI - платформа для спілкування з клієнтами через WhatsApp з автоматизацією, чат-ботами та спільними вхідними скриньками для бізнесу.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT - веб-додаток для створення сайтів за допомогою штучного інтелекту. Створіть професійний сайт безкоштовно за менше ніж 1 хвилину.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot - це чат-бот для Twitch, YouTube та Trovo, який автоматизує модерацію чату та взаємодію, допомагаючи стрімерам зосередитись на контенті.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT - платформа для створення чат-ботів без коду, що використовує AI для покращення підтримки клієнтів та інтеграції з бізнес-системами.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
AITable
aitable.ai
AITable – платформа без коду для створення AI-чатів на основі даних користувача, проста у налаштуванні та роботи.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.
Cody
meetcody.ai
Cody — це інтелектуальний AI асистент, що навчається на даних компанії, підтримує команду, відповідає на запитання та підвищує ефективність роботи.
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT - це платформа для створення індивідуальних чатів, яка інтегрує дані з різних джерел для надання точних і персоналізованих відповідей.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
Chatbot Builder AI - це платформа для створення та управління користувацькими чатами на базі AI без навичок кодування, із підтримкою інтеграцій та персоналізації.
Norby AI
norby.io
Норбі AI – це чат-бот, який автоматизує підтримку клієнтів на вебсайті, використовуючи технології обробки природної мови для швидкої реагування на запитання.
Engati
engati.com
Engati - платформа для створення чат-ботів і живих чатів без програмування, підтримує 15 каналів і 50+ мов для взаємодії з клієнтами.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — безкоштовний додаток для чату в прямому ефірі, що об'єднує комунікацію з клієнтами на різних платформах.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer - це платформа особистого асистента на основі ШІ, яка надає рішення для студентів, розробників, бізнесменів та дизайнерів через мобільний додаток, веб-додаток та розширення Chrome.
Payhip
payhip.com
Payhip - це платформа для продажу цифрових продуктів, курсів та членства через інтернет-магазини з простим управлінням.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
Zappr.AI
zappr.ai
Запрограмуйте чат-бота на основі штучного інтелекту, завантажуючи PDF або посилання на сайт для отримання відповідей на запитання про ваш документ.
Cohere
cohere.com
Cohere — платформа AI для підприємств, що дозволяє створювати агенти AI для автоматизації бізнес-процесів і забезпечує захист конфіденційних даних.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox - це платформа для автоматизації комунікації з клієнтами через WhatsApp, що спрощує управління запитами та продажами.
Qualified
qualified.com
Qualified — платформа для генерації угод для команд продажів, що використовують Salesforce, яка допомагає знаходити потенційних покупців через веб-сайт компанії.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat - це конструктор чат-ботів на базі AI, що дозволяє створювати персоналізовані чат-боти, використовуючи посилання на ваш сайт.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі AI, яка допомагає підприємствам вести ефективні розмови з клієнтами без потреби в програмуванні.
Glider AI
glider.ai
Glider AI - платформа для оцінки навичок кандидатів, що пропонує інструменти для відеоінтерв'ю, кодінгу та проведення тестів для ефективного набору персоналу.
Atom
atomchat.io
Atom - чат-бот для WhatsApp допомагає бізнесу генерувати ліди, автоматизувати роботу та інтегруватися з CRM.
Chaport
chaport.com
Chaport - це платформа для спілкування, яка пропонує чат в реальному часі, чат-ботів та знань для покращення взаємодії між підприємствами та клієнтами.
Chatbit
chatbit.co
Chatbit - це інструмент для створення AI чат-ботів з власними даними без кодування, з можливістю налаштування зовнішнього вигляду та особистості.
re:tune
retune.so
re:tune - платформа для створення AI-додатків без програмування, яка дозволяє оптимізувати бізнес-процеси та інтегрується з існуючими інструментами.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об'єднує інструменти для підтримки, маркетингу та продажів у різних каналах.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — це платформа для створення опитувань, веб-додатків та порталів без знання коду, що дозволяє організовувати дані та проекти.
Userlike
userlike.com
Userlike – це програмне забезпечення для управління комунікацією з клієнтами через різні канали, забезпечуючи автоматизацію обслуговування та підтримку GDPR.
Kindly
kindly.ai
Kindly - чат-боти на основі AI для автоматизації підтримки клієнтів і продажів, підтримує понад 100 мов та інтегрується з різними CRM-системами.
Robofy
robofy.ai
Robofy - це конструктор AI-чат-ботів для інтеграції на сайтах, що дозволяє автоматично відповідати на запити відвідувачів з використанням контенту веб-сайту.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow - платформа для управління багатоканальним спілкуванням з клієнтами, яка оптимізує взаємодії та автоматизує бізнес-процеси.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Cloudkarafka - це керована служба для спрощеного управління кластером Apache Kafka, що підтримує обробку даних у реальному часі.
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones - це застосунок, який надає бізнесам штучного інтелектуального телефонного агента для відповіді на дзвінки та виконання вихідних дзвінків.
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode - це конструктор чат-ботів на основі AI, який дозволяє навчати чат-ботів на власних даних та інтегрувати їх на веб-сайти.
Drift
drift.com
Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.
ChatWizard
chatwizardai.com
ChatWizardAI дозволяє бізнесам створювати налаштовані чат-боти на основі AI для обслуговування клієнтів, продажів і інтеграції даних.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX – хмарна платформа управління контактними центрами, що інтегрує канали зв'язку, застосування AI і аналітику для покращення обслуговування клієнтів.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.