Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації людської мови та відповіді на неї. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.
Запит на новий застосунок
Claude
claude.ai
Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot - це AI інструмент для підвищення продуктивності у програмному забезпеченні Microsoft 365, що допомагає створювати контент та автоматизувати завдання.
AWS Console
amazon.com
Консоль AWS - це інтерфейс для управління службами Amazon Web Services, що дозволяє користувачам контролювати свої ресурси в одному місці.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
Hugging Face
huggingface.co
Hugging Face - платформа з відкритим кодом для побудови, навчання та розгортання моделей штучного інтелекту у сфері обробки природних мов.
You.com
you.com
You.com - платформа AI, що інтегрує різні моделі для пошуку, рекомендацій та автоматизації задач, забезпечуючи персоналізований досвід користувачів.
Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
Abacus.AI
abacus.ai
Abacus.AI - це платформа для автоматизації процесів, що використовує ШІ для прогнозування, виявлення аномалій та оптимізації бізнес-операцій.
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.
Verizon
verizon.com
Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.
ManyChat
manychat.com
ManyChat - платформа для автоматизації чатів, що допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами через різні канали, включаючи Facebook Messenger та Instagram.
scite.ai
scite.ai
Scite.ai – це інструмент для дослідників, який аналізує наукові статті через Smart Citations, відображаючи контекст та типи цитувань.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic - це інструмент для створення контенту з AI, який допомагає писати текст, генерувати зображення та забезпечувати інтеграцію з чат-ботами.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business - це комплексний інструмент для ефективного спілкування та управління клієнтами через WhatsApp, включаючи CRM, автоматизацію та інтеграцію з іншими інструментами.
Guru
getguru.com
Гуру - платформа для пошуку, управління та обміну знаннями в рамках організації, інтегрована з існуючими інструментами.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – платформа для онлайн-чату і чат-ботів, що допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами та автоматизувати процеси продажів.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI - це платформа для створення та управління агентами штучного інтелекту, яка автоматизує бізнес-процеси без коду.
AfforAI
afforai.com
Afforai - це чат-бот на базі штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з різних джерел для надійних досліджень.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn — це платформа для аналізу тексту, що дозволяє компаніям класифікувати та вилучати дані з тексту за допомогою моделей машинного навчання.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow - це платформа для створення та розгортання AI-агентів, що дозволяє командам проектувати, тестувати та вдосконалювати голосові та чат-взаємодії.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — платформа для взаємодії з клієнтами, що підтримує чат, аналітику та відстеження відвідувачів веб-сайту в реальному часі.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє швидко створювати чат-боти, налаштовувати шаблони і автоматизувати обслуговування клієнтів через різні платформи.
Botpress
botpress.com
Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT - веб-додаток для створення сайтів за допомогою штучного інтелекту. Створіть професійний сайт безкоштовно за менше ніж 1 хвилину.
Tidio
tidio.com
Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.
AITable
aitable.ai
AITable – платформа без коду для створення AI-чатів на основі даних користувача, проста у налаштуванні та роботи.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT - платформа для створення чат-ботів без коду, що використовує AI для покращення підтримки клієнтів та інтеграції з бізнес-системами.
Synthesys
synthesys.io
Synthesys - платформа для створення професійного відео з AI, яка дозволяє користувачам поєднувати голос і слайди для презентацій.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.
WATI
wati.io
WATI - платформа для спілкування з клієнтами через WhatsApp з автоматизацією, чат-ботами та спільними вхідними скриньками для бізнесу.
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT - це платформа для створення індивідуальних чатів, яка інтегрує дані з різних джерел для надання точних і персоналізованих відповідей.
Forefront
forefront.ai
Знайомтеся з новим AI асистентом. Ви можете спілкуватися з файлами, шукати інформацію в Інтернеті, налаштовувати асистентів та ділитися чатами.
Langdock
langdock.com
Langdock - платформа для розробки та управління додатками з великим мовленням (LLM) з можливістю інтеграції та управління даними.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
Chatbot Builder AI - це платформа для створення та управління користувацькими чатами на базі AI без навичок кодування, із підтримкою інтеграцій та персоналізації.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — це рішення для взаємодії з клієнтами через різні канали, включаючи чат, електронну пошту та соціальні мережі, з підтримкою AI-ботів для автоматизації.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer - це платформа особистого асистента на основі ШІ, яка надає рішення для студентів, розробників, бізнесменів та дизайнерів через мобільний додаток, веб-додаток та розширення Chrome.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI - це платформа для створення чат-ботів без коду для бізнесу, яка працює на різних месенджерах і сайтах, автоматизуючи взаємодію з клієнтами.
Chatbase
chatbase.co
Chatbase - це платформа для створення чат-ботів на основі ваших даних, що дозволяє легко інтегрувати їх на веб-сайти та у додатки.
Payhip
payhip.com
Payhip - це платформа для продажу цифрових продуктів, курсів та членства через інтернет-магазини з простим управлінням.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Cohere
cohere.com
Cohere — платформа AI для підприємств, що дозволяє створювати агенти AI для автоматизації бізнес-процесів і забезпечує захист конфіденційних даних.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot - це чат-бот для Twitch, YouTube та Trovo, який автоматизує модерацію чату та взаємодію, допомагаючи стрімерам зосередитись на контенті.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
Cody
meetcody.ai
Cody — це інтелектуальний AI асистент, що навчається на даних компанії, підтримує команду, відповідає на запитання та підвищує ефективність роботи.
Norby AI
norby.io
Норбі AI – це чат-бот, який автоматизує підтримку клієнтів на вебсайті, використовуючи технології обробки природної мови для швидкої реагування на запитання.
Atom
atomchat.io
Atom - чат-бот для WhatsApp допомагає бізнесу генерувати ліди, автоматизувати роботу та інтегруватися з CRM.
Botmake
botmake.io
Botmake - це простий інструмент для створення чат-ботів без коду, який дозволяє інтегрувати їх на сайти задля покращення взаємодії з відвідувачами.
Zappr.AI
zappr.ai
Запрограмуйте чат-бота на основі штучного інтелекту, завантажуючи PDF або посилання на сайт для отримання відповідей на запитання про ваш документ.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — безкоштовний додаток для чату в прямому ефірі, що об'єднує комунікацію з клієнтами на різних платформах.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT - це додаток для оптимізації написання контенту, управління командами та спілкування з документами у різних форматах.
NLSQL
nlsql.com
NLSQL — це B2B SaaS, який дозволяє працівникам отримувати доступ до корпоративних даних за допомогою природного мовного інтерфейсу для прийняття бізнес-рішень.
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