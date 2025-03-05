Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Україна

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації людської мови та відповіді на неї. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.
Запит на новий застосунок
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), пропонована Google,-це набір хмарних обчислювальних служб, що працює на тій же інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів кінцевих користувачів, таких як пошук Gmail, зберігання файлів та YouTube. Поряд з набором інструментів управління, він надає ряд модульних хмарних служб, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних та машинне навчання. Реєстрація вимагає деталей кредитної картки або банківського рахунку. Хмарна платформа Google надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та обчислювальні середовища без серверів. У квітні 2008 року Google оголосив App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у центрах обробки даних, керованих Google, яка була першою службою хмарних обчислень від компанії. Послуга стала загально доступною в листопаді 2011 року. З моменту оголошення двигуна додатків Google додав на платформу кілька хмарних служб. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає загальнодоступну хмарну інфраструктуру Google Cloud Platform, а також G Suite, Enterprise Versions Android та Chrome OS, та інтерфейси програмування програм (API) для служб машинного навчання та картографування корпоративних програм.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте свій центр обслуговування клієнтів буквально за лічені хвилини. 2. Спілкуйтеся з клієнтами через усі канали та співпрацюйте зі своєю командою. 3. Встановіть підзвітність без більше спільних паролів. 4. Налаштування самообслуговування та автоматизації. 5. Отримайте корисну інформацію щодо підвищення продуктивності команди та задоволеності клієнтів. Helpwise інтегрується з електронною поштою (наприклад, support@, sales@, careers@ тощо), чатом, WhatsApp, SMS, соціальними мережами тощо. Почніть роботу з Helpwise, рішенням для обслуговування клієнтів, яке приносить прибуток вашому бізнесу.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-це сервісне рішення, що працює на AI, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Zendesk Solution працює поза коробкою, і його легко змінити у випадку змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає підприємствам використовувати передовий AI для сервісних команд для вирішення питань клієнтів швидше та точніше. Побудований на мільярдах взаємодій CX, Zendesk AI може бути використаний у всьому досвіді послуги від самообслуговування, до агентів, адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та працювати в масштабі. Zendesk надає можливість агентам інструментами, розумінням та контекстом, який їм потрібен для надання персоналізованого досвіду обслуговування на будь -якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об'єднує все, що потрібно сервісній команді - від персоналізованих розмов та управління міждиканальними справами, до робочих процесів, що працюють на AI, та інструментам агента, автоматизації та ринку 1200+ додатків - усі захищені під одним дахом. І наше рішення легко впровадити та коригується на льоту, звільняючи команди, які потребують цього, розробників та дорогих партнерів, щоб внести постійні зміни. У Zendesk ми виконуємо місію, щоб спростити складність бізнесу та полегшити компаніям створювати змістовні зв’язки з клієнтами. Від стартапів до великих підприємств, ми вважаємо, що розумний, інноваційний досвід клієнтів повинен бути в межах досяжності для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тис. Глобальних брендів у безлічі галузей на понад 30 мовах. Zendesk знаходиться в штаб -квартирі в Сан -Франциско і працює офіси по всьому світу.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-це найвища рейтингова репутація та цифрова платформа для клієнтів для місцевих брендів та підприємства з багатокласовими. Понад 100 000 підприємств використовують платформу Birdeye, що працює на AI, щоб безперешкодно спілкуватися з клієнтами, керувати лояльністю та успішністю на своїх місцевих ринках.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Gleen AI
gleen.ai
У Gleen наша місія — радувати клієнтів наших клієнтів. Gleen AI — це найточніший і найпотужніший у світі генеративний штучний інтелект для команд успіху клієнтів. Наш генеративний штучний інтелект не викликає галюцинацій, його можна розгорнути менш ніж за 2 години, інтегрується з провідними рішеннями служби підтримки, виходить за рамки просто відповідей на запитання, виконуючи дії, і автоматично об’єднує фрагментовані знання. Ґлін живе в Плезантоні, Каліфорнія, і наша команда включає ветеранів із LinkedIn, Microsoft, Uber, Facebook, Siemens, Accenture та McKinsey & Company.
Qualified
qualified.com
Кваліфіковано - це платформа для генерації трубопроводів для команд доходу, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtPot та VMware Trust, кваліфіковані для вирощування свого трубопроводу, використовуючи свої найбільші активи з продажу та маркетингу - корпоративний веб -сайт - для визначення найцінніших покупців, виявлення сигналів про наміри покупця та миттєво Почати розмови про продаж. Клієнти, які використовують кваліфіковані, повідомляють про збільшення зустрічей на 10 разів, 4 -кратне збільшення перетворення свинцю та збільшення трубопроводу на 6 разів. Кваліфікована, побудована на Salesforce, з'єднує веб-сайт із даними Salesforce для виявлення намірів покупця на основі рахунків та полегшення розмови про продаж у режимі реального часу. Кваліфіковано займає №1 на Salesforce AppExchange і займає №1 на понад 20 категорій на G2. Штаб -квартира в Сан -Франциско, кваліфікована, очолюють колишній Salesforce CMO Kraig Swensrud та колишній продукт Salesforce SVP Sean Whiteley та фінансуються Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures та Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте Qualified.com.
Zowie
getzowie.com
Zowie дає змогу компаніям, які продають онлайн, відхиляти квитки за допомогою потужної технології автоматизації, піклуватися про клієнтів за допомогою багатоканальної папки вхідних повідомлень і продавати більше, використовуючи покращений клієнтський контекст. Zowie може діяти як ваша автономна система обслуговування клієнтів або вдосконалювати ваші поточні інструменти, такі як Zendesk, Intercom, Gorgias та багато інших, за допомогою технології автоматизації. * Безкоштовний аналіз вашого потенціалу автоматизації | Знайте, що ви купуєте! * Безкоштовна багатоканальна скринька вхідних | Заощаджуйте на техніці. * Тонни інтеграції | Підключіться до Shopify, Magento, Klaviyo, Zapier і виведіть свою автоматизацію на новий рівень. Використовуйте Zowie і... 1. Відхиляйте до 60% повторюваних запитань за 4 тижні та скорочуйте час вирішення на 67%. 2. Догляд – дозволяє агентам вирішувати складні справи та підвищувати CSAT на 12%. 3. Продавайте – виявляйте намір купувати та залучайте до 40% більше клієнтів.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Verizon
verizon.com
Verizon - американський оператор бездротової мережі, який раніше працював як окремий підрозділ зв'язку Verizon під назвою Verizon Wireless.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, що надає платформи хмарних обчислень та API на замовлення для людей, компаній та урядів, на основі оплати праці. Ці веб -сервіси хмарних обчислень забезпечують різноманітні основні абстрактні технічні інфраструктури та розподілені обчислювальні будівельні блоки та інструменти. Однією з таких служб є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), яка дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп'ютерів, доступний весь час через Інтернет. Версія віртуальних комп'ютерів AWS емулює більшість атрибутів реального комп'ютера, включаючи апаратні центральні одиниці обробки (процесори) та графічні одиниці обробки (GPU) для обробки; локальна/оперативна пам’ять; зберігання жорсткого диска/SSD; вибір операційних систем; мережа; та попередньо завантажене програмне забезпечення для додатків, такі як веб-сервери, бази даних та управління відносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах у всьому світі та підтримується дочірньою компанією Amazon. Плата заснована на комбінації використання (відомої як модель "оплатити, а також апаратні засоби, операційна система, програмне забезпечення або мережеві функції, обрані необхідними варіантами доступності, надмірності, безпеки та послуг. Абоненти можуть платити за один віртуальний комп'ютер AWS, спеціальний фізичний комп'ютер або кластери будь -якого. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем абонентів. AWS працює з багатьох глобальних географічних регіонів, включаючи 6 у Північній Америці. Аамазон ринки AWS до абонентів як спосіб отримання масштабних обчислювальних потужностей швидше та дешево, ніж створення фактичної ферми фізичного сервера. Всі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік, AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IAAS, PAAS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google та IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно відповідно до Synergy Group.
CustomGPT
customgpt.ai
Відчуйте переваги персоналізованого штучного інтелекту за допомогою CustomGPT: отримуйте унікальну інформацію та рішення за допомогою штучного інтелекту, навченого на вашому вмісті
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat надає професійні рішення для торгівлі в чаті для широкого кола роздрібних торговців у Гонконгу, Тайвані, Сінгапурі, Малайзії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Як офіційний постачальник бізнес-рішень WhatsApp і офіційний партнер Meta та LINE, ми пропонуємо передові бізнес-рішення в каналах соціальних повідомлень (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE і чат на веб-сайті) із підвищеною ефективністю, аналізом поведінки користувачів і, таким чином, розробкою стратегії ремаркетингу. З метою розкриття потенціалу чат-комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями, автоматизації маркетингу, роздрібної торгівлі онлайн-об’єднання та офлайн-торгівлі, соціальної платформи даних клієнтів, «Omni AI», який інтегрований із ChatGPT, а також каталогу та платежів WhatsApp, Omnichat оснащує компанії щоб забезпечити безперебійну подорож клієнта, щоб отримати можливості, які виникають у середовищі багатоканальної роздрібної торгівлі. Функція онлайн-злиття-офлайн-продажів може легко скеровувати відвідувачів з онлайн-каналів до продавців у звичайних магазинах для подальшої роботи, полегшуючи конверсії та відстеження доходу в Інтернеті та офлайн. Використовуючи ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на основі штучного інтелекту служить цифровим помічником для роздрібних продавців, щоб обробляти запити клієнтів, рекомендувати продукти та полегшувати планування маркетингових кампаній. Каталог і оплата WhatsApp дозволяє роздрібним торговцям завершити шлях клієнта в WhatsApp, від перегляду продуктів, спілкування з призначеними продавцями до здійснення покупок, скорочення прийняття рішень і прискорення процесу купівлі покупцями, а також отримання миттєвого доходу продавцям. Досягнувши 300% річного поточного доходу (ARR) протягом останніх трьох років поспіль, Omnichat надає можливості понад 5000 компаніям роздрібної торгівлі та електронної комерції, включаючи Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Віта Грін та державні департаменти.
Futr
futr.ai
Futr — це платформа чату як послуги, яка розширює можливості обслуговування клієнтів за допомогою автоматичного, живого, відео та соціального чату будь-якою мовою та на будь-якому каналі. Завдяки клієнтам, зокрема поліцейським, провідним роздрібним торговцям і благодійним організаціям, Futr допомагає інтелектуальним організаціям зв’язуватися зі своєю аудиторією за допомогою постійно активних, миттєвих і інформативних служб чату. Не вірте нам на слово. Спробуйте платформу Futr безкоштовно за допомогою одномісячної пробної версії! - Миттєве розгортання автоматичного чату - Відстеження використання та рентабельність інвестицій - Спеціалізована підтримка з запланованою реєстрацією - Кінець судового розгляду справи - Без зобов'язань - кредитна картка не потрібна
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа для аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність конкретної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні медіа, але й «взаємодіяти» з користувачами на персоналізованій основі за допомогою вбудованих функцій CRM. Потужне групування даних генерує аналітичну інформацію та надає корисні дані. Ми створюємо універсальний цифровий інтелектуальний центр для вашого бренду. Це спрощує зусилля, спрямовані на розвиток вашої цифрової стратегії та ідентифікації бренду за допомогою структурованої та потужної аналітики та візуалізації, вільної від надлишку складних соціальних даних. Ми допоможемо вам з досвідом у реальному часі, інтелектуальним лідерством і управлінням у кризових ситуаціях. Locobuzz також дозволяє компаніям використовувати потужність машинного навчання та НЛП для створення інтерактивного досвіду за допомогою багатомовних чат-ботів. Ми віримо, що потенціал розмовної комерції може підвищити продуктивність шляхом включення людського інтелекту в машину за допомогою ШІ.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році,-це рішення Martech, орієнтоване на продуктивність, яке дає можливість брендам досягти більш високих конверсій та утримання клієнтів. З моменту створення, фокус наших унікальних технологій послуг завжди була здатністю повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або роздрібний магазин та вдосконалювати нове придбання клієнтів, утримання та лояльність до бренду. Після запуску та досягнення глобального масштабу платформа та бізнес Vizury були придбані Affle у 2018 році.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon — це найзручніша розмовна платформа для автоматизації розмов, кодування не потрібне. Зменште робоче навантаження, підключивши канали обслуговування, інтегруйте своє програмне забезпечення та почніть автоматизувати обслуговування клієнтів за допомогою чат-бота AI. Чат-бот гарантує, що ви доступні для своїх клієнтів цілодобово та без вихідних, на кожному етапі їхнього клієнтського шляху.
Glassix
glassix.com
Glassix прагне розширити доступ до розмовного штучного інтелекту та багатоканального спілкування з клієнтами, дозволяючи компаніям розкрити свій невикористаний потенціал і досягти неперевершеної масштабованості. Завдяки можливостям AI Omnichannel Glassix змінює шляхи клієнта. Ми долаємо часові межі, задовольняючи потреби клієнтів у кожній точці контакту, навіть у години бездіяльності. Кому довіряють Nike, Avis, Nintendo, Domino's і Dyson, Glassix просуває місії вперед завдяки своїй трансформаційній технології. З Glassix керування взаємодією з клієнтами ніколи не було таким простим. Наша об’єднана папка «Вхідні» усуває потребу в кількох інструментах, спрощуючи керування робочим процесом і скорочуючи витрати. Від чат-ботів на основі штучного інтелекту до персоналізованих привітань – тримайте своїх клієнтів в одному місці. Glassix — це уніфікована платформа обміну повідомленнями на основі штучного інтелекту, яка забезпечує зв’язок між вашими клієнтами через будь-який цифровий канал — програми миттєвого обміну повідомленнями та текст SMS, розмови електронною поштою, чат на вашому веб-сайті чи в додатку та повідомлення в соціальних мережах. Захищена платформа пропонує надійний набір функцій, що надається як послуга передплати, разом із візуальними інструментами чат-ботів без чи малого коду, які не потребують технічних знань, щоб розпочати роботу. Клієнти можуть розпочати роботу за допомогою розмовних можливостей AI на базі GPT-4 або використовувати Glassix API для створення надзвичайно персоналізованого досвіду. Працюючи разом із глобальною мережею партнерів з інтеграції, Glassix обслуговує зростаючу клієнтську базу відомих брендів, швидкозростаючих підприємств і малого бізнесу. Відчуйте силу Glassix, оскільки він удосконалює взаємодію, дозволяючи забезпечувати виняткову взаємодію з клієнтами. Попрощайтеся з ручними завданнями та відновіть свій дорогоцінний час. Завдяки нашим можливостям автоматизації розмови протікають без зусиль, залишаючи ваших клієнтів у захваті.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Whatstool Business
whatstool.business
WhatStool Business-це все-в-одному бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат, CRM на базі WhatsApp, автоматизація, інтеграція з багатьма інструментами тощо. Команда WhatStool зосереджена на створенні інструментів для WhatsApp та малого бізнесу, які ведуть свій бізнес чи маркетинг на WhatsApp. Ми будуємо більше додатків, таких як WhatsSave, які допомагають підприємствам зберегти нові номери, щоб використовувати їх для їх зростання.
Desku
desku.io
Desku є лідером у сфері підтримки клієнтів на основі штучного інтелекту та спеціалізується на рішеннях, розроблених для галузей електронної комерції та SaaS. Компанія прагне трансформувати сектор обслуговування клієнтів, зосередившись на підвищенні ефективності, розширеному досвіді користувачів і надійності корпоративного рівня. Пропозиції від Desku * Автоматизація на основі штучного інтелекту: керовані AI чат-боти Desku та утиліти автоматизації значно зменшують навантаження на підтримку. * Спільна папка вхідних повідомлень: Desku пропонує блискавичну, зручну папку вхідних повідомлень із підтримкою штучного інтелекту, оптимізовану для сучасних команд підтримки. * База знань: Desku надає просту у створенні базу знань, щоб надати клієнтам можливості самообслуговування. * Чат у реальному часі: функція чату в реальному часі Desku дозволяє безперебійно спілкуватися з клієнтами в реальному часі. Чому компанії довіряють Desku * Платформі довіряють понад 1000 агентів підтримки та 350 компаній. * Desku допомагає зменшити кількість запитів у службу підтримки до 50%. * Компанія сприяє зниженню витрат на підтримку на 40%. Можливості інтеграції – Desku дозволяє безперешкодно інтегрувати існуючі інструменти для підвищення продуктивності команди. Платформа підтримує понад 30 інтегрованих додатків і пропонує спеціальні дії на основі даних клієнтів у реальному часі.
Cody
meetcody.ai
Коді — це інтелектуальний помічник зі штучним інтелектом, як ChatGPT, але з додатковою перевагою, яка полягає в тому, що він може навчатися на даних вашого бізнесу, команди, процесів і клієнтів. Ви можете використовувати Коді як співробітника для підтримки своєї команди різними способами: * Надайте миттєві відповіді на бізнес-питання, проаналізувавши накопичені документи вашої компанії та діючи як експерт у ваших процесах. * Підвищуйте ефективність співробітників, надаючи миттєві відповіді, ідеї та готові роботи, щоб допомогти вашій команді працювати ефективніше. * Вирішуйте проблеми та виявляйте приховані функції ваших цифрових інструментів за допомогою допоміжної документації. * Обміркуйте ідеї та надайте пропозиції, виходячи з контексту ваших минулих розмов із Коді. Щоб використовувати Cody, ви можете завантажити файли, документи та дані вашої компанії, щоб створити власну базу знань. Потім Коді використовує цю інформацію для надання індивідуальних відповідей. Cody можна інтегрувати в різні інструменти, такі як PowerPoint, PDF, Word, Discord, веб-сайти тощо. Платформа наголошує на розширеній безпеці та конфіденційності даних із такими функціями, як шифрування AWS, відповідність SOC II та настроювані засоби контролю доступу. Коді розроблено для розширення можливостей команд, надаючи помічника зі штучним інтелектом, навченого відповідно до конкретного бізнес-контексту.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — це рішення для живого чату наступного покоління, яке поєднує в собі потужність штучного та людського інтелекту, щоб забезпечити найвищий рівень взаємодії з клієнтами, забезпечуючи персоналізовані розмови з клієнтами. Наш розмовний штучний інтелект діє як консьєрж першої лінії самообслуговування, який допомагає клієнтам допомогти самим собі, і як чудовий віртуальний помічник, який допомагає підвищити ефективність роботи агентів з обслуговування клієнтів. Інтуїтивно зрозумілий агентський центр Heyday доступний на будь-якому пристрої, тож ви можете радувати клієнтів незалежно від того, перебуваєте ви за робочим столом чи в дорозі. З Heyday ви можете: * Автоматизуйте відповіді на запити першої лінії обслуговування клієнтів, кваліфікуйте клієнтів і автоматично сортуйте більш складні питання, щоб передавати їх потрібному агенту * Співпрацюйте з уніфікованою групою вхідних повідомлень, щоб забезпечити чудовий досвід роботи з клієнтами * Створюйте візки для покупок на льоту безпосередньо в чаті завдяки потужній інтеграції електронної комерції * Збирайте цінну інформацію про клієнтів, щоб збагатити свою CRM * Створюйте шаблони або використовуйте швидкі відповіді, рекомендовані штучним інтелектом, щоб підвищити ефективність і заощадити час * Перенацілюйте клієнтів на високоперсоніфікований рівень за допомогою сповіщень про відстеження замовлень, додаткових продажів продуктів, опитувань щодо задоволеності клієнтів тощо. * Налаштуйте сповіщення агента, щоб ніколи не пропустити жодного моменту * І більше! Heyday відкриває нову еру живого чату. Завантажте сьогодні, щоб надати своїй команді обслуговування клієнтів надздібності ШІ.
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - чат для сайта, конструктор чат-ботів для месенджерів. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Розробка чат-ботов.
CommBox
commbox.io
CommBox — це корпоративна багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом, яка дозволяє брендам залучати клієнтів через усі канали за допомогою єдиного інтерфейсу, використовуючи багатоканальний зв’язок, цифрове залучення, автоматизацію бізнесу, розмовний ШІ та генеративні чат-боти ШІ. CommBox допомагає організаціям автоматизувати повторювану роботу, оптимізувати шляхи клієнтів, підвищити продуктивність команд обслуговування клієнтів і випереджати очікування клієнтів, що розвиваються, у цифровому ландшафті. CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами через їхні улюблені канали обміну повідомленнями, такі як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommBox отримують переваги від зниження операційних витрат у кол-центрах, підвищення задоволеності клієнтів і підвищення продуктивності агентів. Відкрийте для себе досвід CommBox: відвідайте www.commbox.io
HappyFox
happyfox.com
HappyFox — це практичне програмне забезпечення служби підтримки, яке забезпечує багатоканальне обслуговування запитів клієнтів, що надходять з електронної пошти, Інтернету, телефону та соціальних мереж. HappyFox інтегрується з бізнес-додатками для бухгалтерії, відгуків клієнтів, CRM, комерції тощо. Версії програми для iOS, Android і Windows дозволяють надавати підтримку через смартфони та планшети. Форуми спільноти та база знань допомагають клієнтам надавати миттєву підтримку та спілкуватися один з одним.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — це динамічний гравець на арені створення додатків штучного інтелекту, який пропонує послуги чат-ботів штучного інтелекту на вимогу, які змінюють спосіб взаємодії компаній зі своїми клієнтами. Зосереджуючись на передових технологіях штучного інтелекту, SharurAI спеціалізується на створенні індивідуальних чат-ботів штучного інтелекту, адаптованих до унікальних потреб підприємств у різних галузях. Наша місія полягає в тому, щоб використовувати можливості штучного інтелекту для покращення взаємодії з клієнтами, підвищення ефективності та стимулювання зростання. Ми пишаємося нашою здатністю створювати чат-боти зі штучним інтелектом, які легко інтегруються у ваші існуючі системи та процеси, забезпечуючи персоналізовану та ефективну підтримку клієнтів, допомогу в продажах тощо. У SharurAI ми розуміємо, що кожен бізнес унікальний, і тому ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити чат-ботів штучного інтелекту, які відповідають їхнім конкретним цілям і завданням. Незалежно від того, чи хочете ви оптимізувати роботу, підвищити рівень задоволеності клієнтів або збільшити продажі, наша команда експертів зі штучного інтелекту готова втілити ваше бачення в життя.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє створювати чат-ботів за лічені хвилини за допомогою різноманітних шаблонів і одразу автоматизувати ключові завдання. Легко перетягуйте нові елементи, щоб адаптувати будь-який шаблон до своїх потреб. ChatBot готовий до роботи з коробки, а алгоритми штучного інтелекту допомагають покращувати відповіді з часом. Створюйте плавну розмову, щоб побудувати кращі стосунки зі своїми клієнтами. Надсилайте динамічні відповіді, які заохочують клієнтів спілкуватися та спілкуватися. Поєднуйте текст, зображення, кнопки та швидкі відповіді, щоб продемонструвати свій бренд, продукти та послуги. Використовуйте ChatBot на різних платформах і каналах за допомогою інтеграції в один клік (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress тощо). Підключіть свій чат-бот майже до всього, що вам спадає на думку, використовуючи відкритий API, веб-хуки та Zapier.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com — це платформа, яка сприяє залученню дискусій і розмов на широкий спектр тем. Він служить віртуальним майданчиком для зустрічей, де люди з різним походженням можуть зібратися разом, щоб поділитися ідеями, отримати пораду та спілкуватися з іншими, хто має схожі інтереси. Незалежно від того, чи хочете ви заглибитися в глибокі дискусії про технології, досліджувати тонкощі літератури чи просто брати участь у невимушених жартів, Stackchat.com надає простір для змістовної взаємодії. Завдяки зручному інтерфейсу та потужній спільноті це місце, де обмінюються знаннями, зав’язуються дружні стосунки та вшановують цікавість. Приєднуйтесь до розмови сьогодні на Stackchat.com!
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing дозволяє клієнтам спростити складну операцію соціального маркетингу, щоб побудувати та захистити свій бренд. Хорос Маркетинг пропонує клієнтам: * Соціальний маркетинг: оркеструйте, керуйте, залучайте та оцінюйте інтегровані соціальні кампанії на простій у налаштуванні та адаптивній платформі. * Розвідка: будьте попереду свого ринку, конкурентів і своєї аудиторії завдяки потужній, але доступній статистиці на основі необмеженого пошуку в реальному часі в загальнодоступних соціальних каналах. * Сейф: захистіть свій бренд у соціальних мережах за допомогою керування доступом і обліковими даними. * Досвід: надихайте аудиторію на участь у своїх цифрових об’єктах за допомогою потужності соціальних UGC. * Основні переваги: Масштабуйте свою взаємодію: об’єднайте всі свої команди, канали та вміст на одній платформі для керування інтегрованими соціальними кампаніями. * Захистіть свій бренд: централізована видимість і контроль над доступом до облікового запису, затвердженням вмісту та командами означає захист капіталу бренду в масштабі. * Вимірюйте те, що важливо: переведіть свою соціальну ефективність у показники, важливі для вашого бізнесу, за допомогою настроюваних інформаційних панелей і експорту даних. * Управління кризою: будьте в курсі будь-якої кризи, розуміючи, коли виникають кризи, а також як і коли задіяти, використовуючи дані в реальному часі та спеціальні сповіщення. * Конкурентна розвідка: розробіть конкурентні тести та відстежуйте кампанії своїх конкурентів, щоб забезпечити значущу диференціацію бренду.
Selz
selz.com
Selz — це проста платформа електронної комерції, яка дозволяє створювати онлайн-магазини, продавати з існуючих веб-сайтів або через соціальні мережі. Selz надає вам усі інструменти, необхідні для створення вашої присутності в Інтернеті, продажу ваших продуктів, маркетингу вашим клієнтам і відстеження продажів. Selz ідеально підходить для окремих осіб і малих підприємств, які хочуть продавати фізичні продукти, цифрові продукти та послуги. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.selz.com.
Chatling
chatling.ai
Розширте можливості свого бізнесу за допомогою чат-ботів на базі штучного інтелекту, які підвищують задоволеність клієнтів, збільшують продажі, миттєво реагують і економлять ваш час – і все це без необхідності досвіду програмування. Chatling допомагає вам миттєво створювати власні чат-боти та розгортати їх на будь-якому веб-сайті без будь-якого програмування.
Chatsimple
chatsimple.ai
Chatsimple, агент ШІ для вхідних продажів і підтримки, який взаємодіє з відвідувачами вашого веб-сайту, щоб зрозуміти їхні потреби. Він дає чіткі відповіді на їхні запитання, демонструючи цінність, яку пропонує ваш бізнес, допомагає вам надіслати персоналізовану електронну пошту та направляє їх до здійснення покупки, якщо ні тоді, то рано чи пізно. * Рекламує ваші продукти та послуги * Гарантує, що якісні потенційні клієнти цілодобово надходять до вашої CRM * Призначає зустрічі з кваліфікованими лідерами * Зрозумійте потреби та бажання відвідувачів * Перетворення потенційних клієнтів за допомогою гіперперсоналізованої електронної пошти Це Chatsimple – автономний торговий агент для вашого сайту
Responsa
responsa.ai
Responsa — це платформа ChatBot і Conversational AI для нового покоління взаємодії з клієнтами та співробітниками. Готовий до використання, масштабований, багатоканальний та інтегрований із новітніми технологіями Generative AI. Віртуальний помічник, доступний у будь-який час для ваших клієнтів, співробітників і агентів служби підтримки та контакт-центру, швидко налаштовується та інтегрується з усіма вашими бізнес-системами та каналами. Крім того, в Responsa команда спеціалістів присвячена реалізації індивідуальних корпоративних проектів штучного інтелекту з метою покращення послуг та оптимізації процесів компаній. Responsa використовує найкращі технології штучного інтелекту на ринку, щоб пропонувати індивідуальні рішення, які відповідають конкретним потребам клієнтів у різних секторах, допомагаючи їм створювати унікальні та персоналізовані враження, зменшувати витрати, оптимізувати процеси та покращувати досвід роботи з клієнтами та працівниками.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot — це конструктор розмовного чат-бота на основі штучного інтелекту для підтримки клієнтів. AIChatbot дає змогу створити власного чат-бота GPT, навченого на основі ваших власних даних. Це досягається шляхом завантаження URL-адреси веб-сайту, PDF-файлів або карти сайту. AIChatbot може відповідати на запити клієнтів кількома мовами та забезпечує зручність вбудовування віджета чат-бота безпосередньо на ваш веб-сайт
AIhelp
aihelp.net
AIhelp — це глобальна компанія, яка займається платформою підтримки клієнтів, штаб-квартира якої розташована в Гонконзі. Компанія, заснована в 2014 році, налічує понад 80 співробітників і обслуговує 12 000 клієнтів у 32 країнах і територіях. Він розроблений для компаній, які прагнуть до стосунків із клієнтами та задоволення, щоб зробити їх більш міцними, персональними та продуктивними. Ми прагнемо спонукати компанії надавати чудову підтримку, а потім розвивати послуги та проактивну взаємодію, надаючи їм усі інструменти та технічну інфраструктуру, які розроблені для зручності використання понад 20 мовами. AIhelp — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом, призначена для обміну повідомленнями та операцій як для мобільних пристроїв, так і для Інтернету, включаючи багато функцій підтримки клієнтів, таких як обмін повідомленнями в програмі, чат-бот штучного інтелекту, форма автоматичної перевірки, Push-сповіщення, сповіщення, Spotlight, додаток індексація та інше. Це дає вам змогу надавати персоналізовану підтримку за допомогою машинного навчання для потужної хмарної аналітики для покращення рейтингу та утримання, а також миттєво вирішувати проблеми клієнтів, а також високоефективно аналізувати величезні обсяги даних, завдяки чому клієнти залишаються щасливими та задоволеними.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot — це найкраще рішення чат-бота зі штучним інтелектом для інтелектуальних та інтерактивних розмов. Завдяки цій передовій технології вони пропонують настроюваний текстовий чат-бот, який ідеально поєднується з їхнім брендом, задовольняючи їхні унікальні вимоги. Цей потужний інструмент створений для залучення відвідувачів з усіх куточків земної кулі, перетворюючи кожну взаємодію на чудову можливість для конверсії. Але LouiseBot — це більше, ніж просто чат-бот, це їхній квиток до міжнародного успіху. Попрощайтеся з мовними бар’єрами та привіт світовій аудиторії. За допомогою цього чат-бота вони можуть адаптувати свої розмови до досконалості, гарантуючи, що кожен відвідувач отримає індивідуальну увагу та виняткову взаємодію з клієнтами. Підвищте рівень конверсії та зв’яжіться з клієнтами, як ніколи раніше. Ця передова технологія ШІ розуміє та реагує на розмови клієнтів у режимі реального часу, надаючи точні рішення, адаптовані до їхніх індивідуальних потреб. І на відміну від агентів-людей, цей невтомний чат-бот ніколи не втомлюється, пропонуючи цілодобову підтримку щодня протягом року. Підвищуйте досвід обслуговування клієнтів і гарантуйте цілодобову допомогу своїм клієнтам за допомогою LouiseBot.
Alendei
alendei.com
Alendei — це платформа для залучення клієнтів на основі ШІ. Це дозволяє користувачам надсилати короткі текстові повідомлення користувачам мобільних телефонів. Він забезпечує автоматизовану підтримку клієнтів і взаємодію через розмовний інтерфейс для покращення взаємодії з користувачем і його задоволення. Це дозволяє користувачам забезпечувати двосторонній зв’язок шляхом інтеграції бізнес-API WhatsApp для надсилання та отримання повідомлень.
Scotty AI
scottytechnologies.com
Зустрічайте Scotty, ваше універсальне розмовне рішення зі штучним інтелектом, від пошуку джерел до адаптації та далі! З Scotty AI ви відчуєте: * Миттєві та персоналізовані відповіді на всі ваші заявки та запити, 24/7, за допомогою голосу та тексту * Повна інтеграція між системами записів (ATS HCM, ERP, CMS, CRM), точковими рішеннями ISV, веб-сайтами та каналами співпраці (Teams, Slack,...) * Легке керування всім процесом найму, від пошуку джерел до управління робочою силою * Можливість обробляти +500 000 розмов одночасно * Можливості автоматизації, що звільняють ресурси та прискорюють ваш шлях до успіху Scotty AI автоматизує та підтримує будь-який бізнес-процес як розмову з надзвичайною швидкістю та масштабом, як вхідну, так і вихідну, у текстових і голосових каналах і понад 100 мовами. Унікальна сила Скотті полягає в його здатності надавати гіперперсоналізований досвід усім залученим сторонам. Кандидатів і команди найму чекають незабутні враження на кожному кроці.
Algomo
algomo.com
Algomo — це генеративна платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для автоматизації підтримки клієнтів за допомогою спеціальних ботів, схожих на ChatGPT, для веб-сайтів. Це дозволяє компаніям ефективно вирішувати взаємодію зі службою підтримки клієнтів, за допомогою бота, який обробляє запити, посилає проблеми, коли це необхідно, і працює без необхідності навчання чи обслуговування. Платформа Algomo функціонує, миттєво відповідаючи на повторювані запитання клієнтів, тим самим зменшуючи витрати та підвищуючи задоволеність клієнтів (CSAT) і залученість співробітників. Він автоматизує маркування, категоризацію та сортування взаємодій підтримки, скорочуючи час обробки та ручні завдання. Крім того, він надає агентам пропозиції щодо штучного інтелекту та показ живого екрана для збільшення часу відповіді та продуктивності. Algomo особливо корисний для компаній, які хочуть: * Автоматизація обслуговування клієнтів: вирішення більшості взаємодій служби підтримки за допомогою автоматизації. * Підвищення ефективності: скорочення часу та ресурсів, витрачених на підтримку клієнтів. * Підвищення рівня задоволеності клієнтів і працівників: завдяки швидшому вирішенню проблем і меншій кількості ручних завдань. * Міжнародне розширення: завдяки його багатомовним можливостям він ідеально підходить для компаній, які масштабуються по всьому світу.
Answered.so
answered.so
Answered.so: обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту та людського досвіду. Вирішуйте до 70% проблем клієнтів за допомогою чат-бота GPT, бази знань, HelpHub і інтелектуальної панелі пошуку.
Messangi
messangi.com
З 2001 року Messangi з’єднує компанії з клієнтами на мільярдах пристроїв по всьому світу. Наші універсальні та надійні платформи були створені власними силами одними з кращих інженерів у бізнесі. Щоб підвищити продуктивність нашої діяльності, ми маємо команди світового рівня в 7 країнах, які готові докласти максимум зусиль, щоб задовольнити потреби наших клієнтів. Сьогодні провідні оператори мобільного зв’язку, міжнародні банки та роздрібні торговці покладаються на Messangi для вирішення проблем спілкування та залучення клієнтів. Наші рішення для SMS, електронної пошти, програм, мобільного гаманця та голосових помічників продовжують революціонізувати взаємодію між компанією та клієнтом, роблячи спілкування простішим, ефективнішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Хмарну комунікаційну платформу Messangi як послугу можна налаштувати та формувати для створення найкращого рішення. Завдяки поєднанню кількох каналів охоплюйте та залучайте своїх клієнтів ефективніше.
Atom
atomchat.io
Atom пропонує рішення чат-бота WhatsApp на базі штучного інтелекту, щоб допомогти компаніям генерувати більше кваліфікованих потенційних клієнтів, створювати більш інтелектуальні чат-боти, вимірювати результати та інтегруватися з CRM. Ключові особливості: * Інтелектуальний віртуальний помічник 24/7 для відповідей на запити клієнтів * Можливість охопити до 98% клієнтів за допомогою трансляційних кампаній WhatsApp * Автоматизовані робочі процеси для фільтрації зацікавлених потенційних клієнтів і зосередження команди продажів на закритті угод * Мультиагентна інтеграція WhatsApp для забезпечення повної видимості розмов клієнтів Рішення інтегрується з HubSpot, дозволяючи компаніям синхронізувати контакти WhatsApp у своїй CRM і створювати автоматизовані робочі процеси за допомогою чат-ботів AI. Atom надає персоналізованого консультанта та команду експертів зі штучного інтелекту в WhatsApp, щоб направляти компанії через процес інтеграції, позиціонуючи себе як рішення «під ключ» на ринку. Приклади показують, як клієнти помітили значні покращення, наприклад збільшення продажів з 200 до понад 3000 на місяць, потроєння показників цифрових продажів і бронювання понад 5000 підтверджених зустрічей за 2,5 місяці. Компанію згадували в таких виданнях, як CIO Peru, Forbes і Estrategia & Negocios, підкреслюючи їх зростання та визнання на ринку. Компанії запрошуються поспілкуватися з радником Atom, щоб дізнатися більше та випробувати платформу на собі.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix — це інноваційна онлайн-платформа, розроблена для оптимізації різних бізнес-процесів і підвищення продуктивності за допомогою автоматизації та інтелектуальних рішень. Ось деякі основні функції та переваги використання Pingbix: * Керування завданнями: Pingbix пропонує комплексні інструменти для керування завданнями та проектами. Користувачі можуть створювати, призначати та відстежувати завдання з легкістю, гарантуючи, що нічого не пропаде крізь тріщини. * Інструменти зв’язку: платформа включає надійні комунікаційні функції, такі як обмін миттєвими повідомленнями та відеоконференції, щоб полегшити безперебійну співпрацю між членами команди. * Автоматизація робочого процесу: Pingbix допомагає автоматизувати повторювані завдання та робочі процеси, зменшуючи необхідні ручні зусилля та мінімізуючи ризик помилок. * Можливості інтеграції: він підтримує інтеграцію з різними іншими програмами та службами, що дозволяє користувачам підключати наявні інструменти та оптимізувати робочі процеси. * Аналітика даних і звітність: платформа надає потужні функції аналітики та звітності, допомагаючи компаніям приймати рішення на основі даних і ефективно відстежувати показники ефективності. * Настроювані інформаційні панелі: користувачі можуть створювати персоналізовані інформаційні панелі для моніторингу ключових показників і відстеження важливих завдань і термінів. * Безпека та відповідність: Pingbix надає пріоритет безпеки та відповідності даних, гарантуючи, що всі дані користувача захищені відповідно до галузевих стандартів.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot спрощує процес створення індивідуальних галузевих чат-ботів без програмування. Наш конструктор чат-ботів наступного покоління на основі ШІ та GPT дозволяє користувачам швидко створювати та навчати ботів із власними даними всього за кілька хвилин. Отримайте максимум від штучного інтелекту та заощадьте час і гроші за допомогою чат-бота YourGPT. YourGPT пропонує передові продукти AI та GPT, розроблені для задоволення ваших унікальних потреб. * Покращуйте підтримку клієнтів за допомогою нашого потужного чат-бота зі штучним інтелектом * Створюйте готові програми LLM за допомогою LLM Spark.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MSP. Глобальні бренди, такі як Intuit, PwC, Amazon і Capital One, довіряють Glider перевірці якості кандидатів і відповідності будь-якій посаді в будь-якій галузі. У середньому клієнти відзначають 3-кратну кількість працевлаштувань, 50% скорочення часу до заповнення та 98% підвищення задоволеності кандидатів. Для отримання додаткової інформації відвідайте Glider AI.
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy — це чат-бот Whatsapp, CRM і маркетингова платформа. Ви можете збільшувати продажі та автоматизувати підтримку, надсилати широкомовні повідомлення тисячам користувачів і керувати контактами Whatsapp на AiSensy. * Виберіть готові шаблони NLP Chatbot (підключіть Google Dialogflow до Whatsapp) * Отримайте підтверджену присутність у Whatsapp (зелена галочка) * Збільшення продажів і автоматизація підтримки
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell — це генеративний безкодовий інструмент із підтримкою штучного інтелекту, за допомогою якого споживчі бренди можуть безперебійно автоматизувати свої розмови з лідерами через різні канали та покращити продажі, маркетинг і задоволеність клієнтів.
Unleash
unleash.so
Unleash використовує штучний інтелект, щоб використовувати всю інформацію у ваших інструментах SaaS, легко оптимізуючи знання у відділах компанії, коли це потрібно працівнику, де б він не хотів працювати. Unleash досягає цього завдяки бездоганній інтеграції з джерелами даних вашої компанії, такими як Slack, Notion, Jira, Zendesk тощо, що дозволяє кожному працівнику знаходити потрібну інформацію, просто запитуючи Unleash
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual — це лідер розмовного штучного інтелекту, визнаний у галузі за наш майже двадцятилітній досвід і неперевершений досвід. Наш інноваційний віртуальний агент V-Person™, чат-бот і рішення для чату в реальному часі об’єднують людей і штучний інтелект, щоб надавати безперебійну, персоналізовану та масштабовану цифрову підтримку для клієнтів і співробітників. Провідні міжнародні організації покладаються на наші відзначені нагородами технології та консультації експертів, щоб покращити свій досвід підтримки, зменшити витрати, збільшити продажі та підвищити лояльність до бренду. Наша глобальна команда та розгалужена партнерська мережа підтримки встановлюються по всьому світу більш ніж 37 мовами, забезпечуючи як локалізовану співпрацю, так і міжнародні ідеї. Штаб-квартира Creative Virtual розташована у Великій Британії, а також підрозділи в США, Австралії, Індії, Сінгапурі та Гонконгу.
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