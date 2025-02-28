Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації людської мови та відповіді на неї. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.
Запит на новий застосунок
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), пропонована Google,-це набір хмарних обчислювальних служб, що працює на тій же інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів кінцевих користувачів, таких як пошук Gmail, зберігання файлів та YouTube. Поряд з набором інструментів управління, він надає ряд модульних хмарних служб, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних та машинне навчання. Реєстрація вимагає деталей кредитної картки або банківського рахунку. Хмарна платформа Google надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та обчислювальні середовища без серверів. У квітні 2008 року Google оголосив App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у центрах обробки даних, керованих Google, яка була першою службою хмарних обчислень від компанії. Послуга стала загально доступною в листопаді 2011 року. З моменту оголошення двигуна додатків Google додав на платформу кілька хмарних служб. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає загальнодоступну хмарну інфраструктуру Google Cloud Platform, а також G Suite, Enterprise Versions Android та Chrome OS, та інтерфейси програмування програм (API) для служб машинного навчання та картографування корпоративних програм.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, що надає платформи хмарних обчислень та API на замовлення для людей, компаній та урядів, на основі оплати праці. Ці веб -сервіси хмарних обчислень забезпечують різноманітні основні абстрактні технічні інфраструктури та розподілені обчислювальні будівельні блоки та інструменти. Однією з таких служб є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), яка дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп'ютерів, доступний весь час через Інтернет. Версія віртуальних комп'ютерів AWS емулює більшість атрибутів реального комп'ютера, включаючи апаратні центральні одиниці обробки (процесори) та графічні одиниці обробки (GPU) для обробки; локальна/оперативна пам’ять; зберігання жорсткого диска/SSD; вибір операційних систем; мережа; та попередньо завантажене програмне забезпечення для додатків, такі як веб-сервери, бази даних та управління відносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах у всьому світі та підтримується дочірньою компанією Amazon. Плата заснована на комбінації використання (відомої як модель "оплатити, а також апаратні засоби, операційна система, програмне забезпечення або мережеві функції, обрані необхідними варіантами доступності, надмірності, безпеки та послуг. Абоненти можуть платити за один віртуальний комп'ютер AWS, спеціальний фізичний комп'ютер або кластери будь -якого. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем абонентів. AWS працює з багатьох глобальних географічних регіонів, включаючи 6 у Північній Америці. Аамазон ринки AWS до абонентів як спосіб отримання масштабних обчислювальних потужностей швидше та дешево, ніж створення фактичної ферми фізичного сервера. Всі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік, AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IAAS, PAAS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google та IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно відповідно до Synergy Group.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — це програмне забезпечення для створення веб-сайтів, яке використовує штучний інтелект для створення веб-сайтів. Вам знадобиться менше 1 хвилини, щоб отримати власний професійний веб-сайт абсолютно БЕЗКОШТОВНО.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Cody
meetcody.ai
Коді — це інтелектуальний помічник зі штучним інтелектом, як ChatGPT, але з додатковою перевагою, яка полягає в тому, що він може навчатися на даних вашого бізнесу, команди, процесів і клієнтів. Ви можете використовувати Коді як співробітника для підтримки своєї команди різними способами: * Надайте миттєві відповіді на бізнес-питання, проаналізувавши накопичені документи вашої компанії та діючи як експерт у ваших процесах. * Підвищуйте ефективність співробітників, надаючи миттєві відповіді, ідеї та готові роботи, щоб допомогти вашій команді працювати ефективніше. * Вирішуйте проблеми та виявляйте приховані функції ваших цифрових інструментів за допомогою допоміжної документації. * Обміркуйте ідеї та надайте пропозиції, виходячи з контексту ваших минулих розмов із Коді. Щоб використовувати Cody, ви можете завантажити файли, документи та дані вашої компанії, щоб створити власну базу знань. Потім Коді використовує цю інформацію для надання індивідуальних відповідей. Cody можна інтегрувати в різні інструменти, такі як PowerPoint, PDF, Word, Discord, веб-сайти тощо. Платформа наголошує на розширеній безпеці та конфіденційності даних із такими функціями, як шифрування AWS, відповідність SOC II та настроювані засоби контролю доступу. Коді розроблено для розширення можливостей команд, надаючи помічника зі штучним інтелектом, навченого відповідно до конкретного бізнес-контексту.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформі Genesys Cloud CX™ довіряють тисячі малих, середніх і великих підприємств, і вона визнана в усьому світі як провідне в галузі рішення для хмарного колл-центру та платформа взаємодії з клієнтами (CX). Незалежно від того, де починається або закінчується розмова з клієнтом, Genesys Cloud CX змінює ваш досвід роботи з клієнтами. Він об’єднує статистичні дані між командами, інструментами та взаємодіями, щоб у вас були дані для легкого вирішення проблем клієнтів. Зустрічайте своїх клієнтів будь-де, будь-коли, на будь-якому каналі за допомогою набору цифрових каналів. * Автоматизуйте успішні результати Спростіть зв’язок із клієнтами через різні канали. Завдяки інтелектуальній автоматизації на всьому шляху клієнта ви можете використовувати отримані дані та статистику, щоб вживати правильних дій у потрібний час і досягати найкращих результатів. * Масштабні інновації Надайте своїм співробітникам і агентам колл-центру необхідну інформацію за допомогою інструменту, створеного для заохочення, покращення взаємодії з клієнтами та підвищення продуктивності вашої команди. * Переосмисліть досвід, який має значення Використовуйте Genesys Cloud CX як універсальну програму хмарного колл-центру та легко розширюйте набір сотнями пакетних інтеграцій. Скористайтеся всіма перевагами платформи взаємодії з клієнтами зі сторонніми інтеграціями та програмами, щоб ви могли охопити клієнтів будь-якої миті та будь-яким каналом. Завдяки комплексному набору цифрових можливостей у Genesys Cloud CX працівники кол-центру та клієнти можуть безперебійно спілкуватися в цифрових каналах, таких як чат, електронна пошта, текстові повідомлення та соціальні мережі. Покращуйте взаємодію з клієнтами за допомогою ботів і інтелектуального штучного інтелекту (ШІ) і звертайтеся до агента колл-центру, коли клієнти мають складніші потреби. Genesys переосмислює досвід клієнтів за допомогою інноваційного програмного забезпечення кол-центру. Наш відзначений нагородами Genesys Cloud CX розгортається за кілька днів, інтуїтивно зрозумілий у використанні та щотижня оновлюється. Завдяки інформаційним панелям у реальному часі, простим інструментам керування та аналітиці Genesys Cloud CX надає інформацію, необхідну для ведення вашого бізнесу. І ви перенесете свій контакт-центр і стратегію CX на завтра — незалежно від того, де знаходяться ваші агенти чи які канали вони обслуговують.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє створювати чат-ботів за лічені хвилини за допомогою різноманітних шаблонів і одразу автоматизувати ключові завдання. Легко перетягуйте нові елементи, щоб адаптувати будь-який шаблон до своїх потреб. ChatBot готовий до роботи з коробки, а алгоритми штучного інтелекту допомагають покращувати відповіді з часом. Створюйте плавну розмову, щоб побудувати кращі стосунки зі своїми клієнтами. Надсилайте динамічні відповіді, які заохочують клієнтів спілкуватися та спілкуватися. Поєднуйте текст, зображення, кнопки та швидкі відповіді, щоб продемонструвати свій бренд, продукти та послуги. Використовуйте ChatBot на різних платформах і каналах за допомогою інтеграції в один клік (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress тощо). Підключіть свій чат-бот майже до всього, що вам спадає на думку, використовуючи відкритий API, веб-хуки та Zapier.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
IngestAI
ingestai.io
IngestAI — це платформа, яка дозволяє будь-якому бізнесу легко використовувати такі потужні моделі ШІ, як GPT, Cohere, BARD тощо. Це дозволяє швидко створювати інструменти та рішення на базі штучного інтелекту відповідно до потреб вашого бізнесу. Кілька ключових речей, які слід знати про IngestAI: * Засновано, щоб зробити штучний інтелект доступнішим після попиту в Україні, коли доступ до OpenAI був обмежений * Більше 37 000 користувачів створили майже 30 000 власних додатків AI для різних цілей * Зосередьтеся на швидкості, масштабі та економії коштів порівняно з власною розробкою ШІ * Різноманітна екосистема об’єднує провідні технологічні платформи та сервіси для кращого в своєму класі досвіду IngestAI працює, надаючи основні компоненти, необхідні для створення рішень ШІ: * Моделі штучного інтелекту – доступ до найкращих моделей, таких як GPT, Cohere, BARD тощо * Векторна база даних - Зберігайте та впорядковуйте дані для навчання моделей * Інструменти інтерфейсу користувача - створюйте власні інтерфейси для своїх інструментів ШІ * API - інтегруйте та підключайте свої рішення ШІ до інших програм * Попередньо створені програми – почніть із настроюваних шаблонів для звичайних потреб Ви можете поєднувати ці компоненти, щоб швидко створювати програми зі штучним інтелектом, адаптовані до вашого бізнесу. Ніяких передових технічних навичок не потрібно! IngestAI пропонує багато функцій і переваг, зокрема: * Швидко створюйте чат-ботів AI, інструменти автоматизації робочого процесу тощо. * Зберігайте конфіденційність і безпеку даних у вашому власному середовищі. * Вихід на ринок у 3 рази швидший, ніж власна розробка ШІ. * Економія до 70% витрат порівняно з власними послугами. * Масштабуйте можливості штучного інтелекту між відділами та сценаріями використання. * Попередньо створені настроювані шаблони програм для звичайних потреб. * Простий у використанні навіть для нетехнічних користувачів. * Інтегрується з іншими платформами та службами
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell є піонером у сфері мобільних повідомлень та інновацій Chat Commerce. Платформа Clickatell Chat Commerce Platform дозволяє брендам підключатися, взаємодіяти та здійснювати транзакції зі споживачами, надаючи інноваційні, інтуїтивно зрозумілі комерційні подорожі через зручність обміну повідомленнями, безпечно та в масштабі. Глобальні бренди використовують перевірену платформу Chat Commerce від Clickatell, щоб зменшити витрати, максимізуючи цінність і підвищуючи якість обслуговування клієнтів на всіх етапах життєвого циклу споживача. Штаб-квартира Clickatell знаходиться в районі затоки та має офіси в Канаді, Південній Африці та Нігерії. Дізнайтесь більше на www.clickatell.com.
Whatstool Business
whatstool.business
WhatStool Business-це все-в-одному бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат, CRM на базі WhatsApp, автоматизація, інтеграція з багатьма інструментами тощо. Команда WhatStool зосереджена на створенні інструментів для WhatsApp та малого бізнесу, які ведуть свій бізнес чи маркетинг на WhatsApp. Ми будуємо більше додатків, таких як WhatsSave, які допомагають підприємствам зберегти нові номери, щоб використовувати їх для їх зростання.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-це сервісне рішення, що працює на AI, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Zendesk Solution працює поза коробкою, і його легко змінити у випадку змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає підприємствам використовувати передовий AI для сервісних команд для вирішення питань клієнтів швидше та точніше. Побудований на мільярдах взаємодій CX, Zendesk AI може бути використаний у всьому досвіді послуги від самообслуговування, до агентів, адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та працювати в масштабі. Zendesk надає можливість агентам інструментами, розумінням та контекстом, який їм потрібен для надання персоналізованого досвіду обслуговування на будь -якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об'єднує все, що потрібно сервісній команді - від персоналізованих розмов та управління міждиканальними справами, до робочих процесів, що працюють на AI, та інструментам агента, автоматизації та ринку 1200+ додатків - усі захищені під одним дахом. І наше рішення легко впровадити та коригується на льоту, звільняючи команди, які потребують цього, розробників та дорогих партнерів, щоб внести постійні зміни. У Zendesk ми виконуємо місію, щоб спростити складність бізнесу та полегшити компаніям створювати змістовні зв’язки з клієнтами. Від стартапів до великих підприємств, ми вважаємо, що розумний, інноваційний досвід клієнтів повинен бути в межах досяжності для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тис. Глобальних брендів у безлічі галузей на понад 30 мовах. Zendesk знаходиться в штаб -квартирі в Сан -Франциско і працює офіси по всьому світу.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — це чат-бот для Twitch, YouTube і Trovo, який дозволяє вам автоматизувати чат прямої трансляції за допомогою модерації та нових функцій, дозволяючи вам проводити більше часу, розважаючи своїх глядачів.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat — це конструктор чат-ботів зі штучним інтелектом. Це дозволяє вам створити власний чат-бот GPT, завантаживши своє посилання на сайт. Чат-бот відповість на будь-яке запитання щодо посилання на сайт. Створіть AI Chatbot, поділившись посиланням на свою базу знань за 3 хвилини.
OnceHub
oncehub.com
Один раз допомагає організаціям великим та малим для швидких продажів та впорядкувати надання послуг із плануванням призначення та цифровими рішеннями, які адаптуються до уподобань своїх клієнтів у режимі реального часу. Раніше відомий як HadeOnce, ми широко визнані лідером в онлайн-бронюваннях та календарі, але наша пропозиція виходить далеко за рамки цього на провідний ринок інструментів, призначених для захоплення, кваліфікації, залучення та конвертування потенційних клієнтів з максимальною ефективністю та регуляторним- сумісна безпека. Фрілансери, власники-оператори, агенти, філії та власні команди в кожній галузі покладаються на нас, щоб збільшити свої цифрові продажі та маркетинг, досягти своїх цілей набору та надання якісних послуг, один на один або в команді, особисто , віддалено, або обидва. Можливості екрану та ваги, автоматично направляйте їх до відповідного персоналу, керувати ресурсними басейнами для співпраці в команді, а також резервні кімнати чи обладнання, коли ви їдете. Коли час підходить, стрибайте на дзвінок, перейдіть на відео або поспілкуйтеся в прямому ефірі. Почніть безкоштовно, потім оновіть свій план. Почати просте. Близький неймовірний.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Norby AI
norby.io
Norby AI — це провідне рішення, яке надає підприємствам чат-бота на основі штучного інтелекту для їхніх веб-сайтів. Чат-бот працює на основі передової технології обробки природної мови, щоб розуміти запити клієнтів і надавати швидкі й точні відповіді. Процес налаштування чат-бота Norby AI складається лише з чотирьох простих кроків: * Створіть обліковий запис на платформі Norby AI * Додайте на свій веб-сайт фрагмент коду, наданий Norby AI * Введіть існуючі поширені запитання, описи продуктів, документацію тощо, на які ви хочете, щоб чат-бот відповів * Ваш чат-бот AI працює на вашому веб-сайті, готовий залучати клієнтів 24/7
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — це рішення для спілкування, яке допомагає компаніям взаємодіяти з клієнтами через різні канали, такі як веб-чат, електронна пошта, телефон і соціальні канали, як-от WhatsApp, Instagram та iMessage. Freshchat також пропонує власні чат-боти на базі штучного інтелекту, які можна легко створити за допомогою конструктора без коду, який допомагає компаніям надавати персоналізоване самообслуговування в масштабі. Завдяки конструктору подорожей Freshchat і готовим посібникам компанії можуть випереджати потреби своїх клієнтів і підтримувати їх на випередження, коли це необхідно. Freshchat також надає повний огляд історії розмов клієнта та іншої відповідної інформації, що робить агентів більш продуктивними та дозволяє їм надавати персоналізований досвід.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai є провідним постачальником передового штучного інтелекту з десятирічним досвідом у допомозі підприємствам реалізувати цінність бізнесу шляхом безпечного та відповідального використання штучного інтелекту. Інноваційна платформа компанії, інструменти та рішення без використання коду використовуються для забезпечення наскрізного досвіду клієнтів і співробітників від автоматизованого до людського, а також для створення генеративних програм із підтримкою ШІ. Kore.ai використовує відкритий підхід, що дозволяє компаніям вибирати магістратуру та інфраструктуру, які найкраще відповідають їхнім бізнес-потребам. Kore.ai, якому довіряють понад 200 партнерів і 400 компаній зі списку Fortune 2000, допомагає їм орієнтуватися у їхній стратегії ШІ. Компанія має потужне портфоліо патентів у сфері штучного інтелекту, а провідні аналітики визнали її лідером і інноватором. Штаб-квартира компанії знаходиться в Орландо. Корея має мережу офісів для підтримки клієнтів, зокрема в Індії, Великобританії, на Близькому Сході, в Японії, Південній Кореї та Європі.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - чат для сайта, конструктор чат-ботів для месенджерів. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Розробка чат-ботов.
Verizon
verizon.com
Verizon - американський оператор бездротової мережі, який раніше працював як окремий підрозділ зв'язку Verizon під назвою Verizon Wireless.
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode — це розробник чат-ботів штучного інтелекту, який дозволяє будь-кому створювати інтелектуальні чат-боти на основі технології GPT OpenAI. За допомогою ChatNode ви можете навчити чат-бота на своїх власних даних, таких як веб-сайти, PDF-файли, документи та текст. Потім чат-бот може вести звичайні розмови та відповідати на запитання, пов’язані з вашими даними. ChatNode дозволяє легко додати віджет чату на ваш веб-сайт. Доступні різні тарифні плани, у тому числі безкоштовний план для тестування. ChatNode використовує потужні моделі обробки природної мови OpenAI, такі як GPT-3. Ви надаєте дані, на яких має навчатися ваш чат-бот, або підключаючись до веб-сайту, або завантажуючи документи. ChatNode обробляє та аналізує ці дані для створення бази знань. Потім він точно налаштовує модель штучного інтелекту на основі ваших даних, щоб чат-бот міг вести обізнані розмови. Коли відвідувачі веб-сайту взаємодіють із вашим чат-ботом, він генерує людські відповіді на основі свого навчання. Чим більше даних надається, тим розумнішим стає чат-бот. * Тренуйтеся на будь-яких даних - завантажуйте PDF-файли, документи Word, текстові файли або підключайтеся до веб-сайту, щоб навчити чат-бота. Чим більше даних, тим краще. * Вбудовуйте будь-де - легко додайте чат-бота на свій веб-сайт за допомогою кількох рядків коду. ChatNode пропонує вбудовані віджети. * Інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель. Інформаційна панель дозволяє навчати, керувати та контролювати кілька чат-ботів. Відстежуйте розмови та оптимізуйте роботу чат-бота. * Налаштуйте зовнішній вигляд – налаштуйте ім’я, аватар, кольори та бренд чат-бота відповідно до свого бізнесу. * Інтеграція Slack. Інтегруйте свій чат-бот із Slack, щоб відповідати на запитання прямо у своєму робочому просторі. * Доступ до API – для розширеного налаштування ChatNode пропонує доступ до API для надбудови на платформі. * Доступна ціна. Плани починаються з безкоштовного тарифного плану та розширюються в міру зростання використання. Отримайте 2 місяці безкоштовно з річною оплатою.
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott (автоматизуйте свій бізнес без програмування) — це все в одному маркетингова та розмовна комерційна платформа, на якій користувачі можуть створювати та розгортати чат-боти месенджера самостійно. * Розробіть і створіть чат-бота для автоматизації завдань і перетворення. * Побудуйте міцніші стосунки з клієнтами за допомогою доставки * Цільовий контент і передбачення їхньої реакції. Завдяки нашій вбудованій технології AI-NLP чат-ботам стане легше розуміти запити споживачів. Почніть роботу з Rapidbott сьогодні та зв’яжіться зі своєю аудиторією 24*7. Нехай ваш бот виконує цю роботу замість цього. Автоматизуйте свій бізнес за допомогою ботів. Слідкуйте за нами, щоб отримувати останні новини та оновлення, і зв’яжіться з нами, щоб автоматизувати свій бізнес.
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-це найвища рейтингова репутація та цифрова платформа для клієнтів для місцевих брендів та підприємства з багатокласовими. Понад 100 000 підприємств використовують платформу Birdeye, що працює на AI, щоб безперешкодно спілкуватися з клієнтами, керувати лояльністю та успішністю на своїх місцевих ринках.
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk — це платформа програмного забезпечення як послуги, яка дозволяє користувачам створювати та розгортати чат-ботів за лічені хвилини. Він забезпечує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та інструменти для створення власних чат-ботів за допомогою великих мовних моделей. Tiny Talk дозволяє користувачам навчати своїх чат-ботів, використовуючи власні дані чи документи, налаштовувати їх поведінку та інтегрувати їх у веб-сайти, платформи обміну повідомленнями, як-от WhatsApp, або інші програми за допомогою API. Користувачі можуть створювати бази знань, зчитувати веб-адреси та створювати потенційні клієнти від відвідувачів. Загалом Tiny Talk дає змогу користувачам використовувати технологію чат-ботів для автоматизації підтримки клієнтів, збільшення продажів через електронну комерцію, залучення та кваліфікації потенційних клієнтів, збору відгуків, надання технічної підтримки або оптимізації операцій з персоналом, бізнесу та адаптації робочої сили.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot — це найкраще рішення чат-бота зі штучним інтелектом для інтелектуальних та інтерактивних розмов. Завдяки цій передовій технології вони пропонують настроюваний текстовий чат-бот, який ідеально поєднується з їхнім брендом, задовольняючи їхні унікальні вимоги. Цей потужний інструмент створений для залучення відвідувачів з усіх куточків земної кулі, перетворюючи кожну взаємодію на чудову можливість для конверсії. Але LouiseBot — це більше, ніж просто чат-бот, це їхній квиток до міжнародного успіху. Попрощайтеся з мовними бар’єрами та привіт світовій аудиторії. За допомогою цього чат-бота вони можуть адаптувати свої розмови до досконалості, гарантуючи, що кожен відвідувач отримає індивідуальну увагу та виняткову взаємодію з клієнтами. Підвищте рівень конверсії та зв’яжіться з клієнтами, як ніколи раніше. Ця передова технологія ШІ розуміє та реагує на розмови клієнтів у режимі реального часу, надаючи точні рішення, адаптовані до їхніх індивідуальних потреб. І на відміну від агентів-людей, цей невтомний чат-бот ніколи не втомлюється, пропонуючи цілодобову підтримку щодня протягом року. Підвищуйте досвід обслуговування клієнтів і гарантуйте цілодобову допомогу своїм клієнтам за допомогою LouiseBot.
Mevo
usemevo.com
Mevo — це простий у користуванні конструктор чат-ботів, який має опції на основі правил і штучного інтелекту, безліч шаблонів тощо. За допомогою Mevo ви можете створити та опублікувати сторінку чат-бота, а також інтегрувати її як спливаюче вікно на свою цільову сторінку за лічені хвилини без жодного досвіду кодування завдяки зручному інтерфейсу перетягування. Mevo пропонує різноманітні функції, щоб полегшити процес збору інформації, включаючи аналітику взаємодії, повтори сеансів і можливість експорту ваших даних у формат CSV. Ви також можете налаштувати свій чат-бот за допомогою власного бренду та встановити початкові та резервні повідомлення, які ваш бот використовуватиме у разі відсутності відповіді.
Officely AI
officely.ai
Officely AI — це революційна платформа, розроблена для створення адаптованих агентів AI, які легко інтегруються в процеси організації. Ці агенти ШІ діють як члени віртуальної команди, вирішуючи завдання, які традиційно вимагають втручання людини. Вони чудово підбирають, навчають і навчають нових членів команди, виступаючи особистими помічниками для співробітників на основі попередньо визначених бізнес-даних і інтеграції інструментів, таких як системи CRM або ERP.
AmplifyReach
amplifyreach.com
Багатомовна розмовна платформа автоматизації для відділів продажів, маркетингу та підтримки! AmplifyReach допомагає брендам і компаніям змінити життєвий цикл вхідних клієнтів. Продукт AmplifyReach використовується більш ніж 3000 брендами та підприємствами, включаючи компанію зі списку Fortune 500 у BFSI. * Наше багатомовне рішення з 12+ мовами та потенціалом для залучення понад 3,2 мільярдів людей допомагає брендам і компаніям автоматизувати традиційний багатоетапний процес збору потенційних клієнтів, перевірки та подальшого встановлення контакту за кілька хвилин. --> 25+% поглинання вхідної взаємодії спостерігається серед живих брендів --> Мови: англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, мандарин / китайська, японська, арабська, гінді, малайська, індонезійська, російська * Рішення допомагає масштабувати команди успіху клієнтів шляхом автоматизації повторюваних завдань. --> Автоматизація повторюваних завдань на 60+% можлива протягом 6-9 місяців із 3X-10X ROI * Платформа доповненого інтелекту – уніфіковане рішення з багатомовним програмним забезпеченням для живого чату для людини з тісно інтегрованим багатомовним чат-ботом. Людський персонал використовує те саме програмне забезпечення AmplifyReach у Інтернеті, мобільних, соціальних мережах і каналах обміну повідомленнями, такими як WhatsApp, Facebook Messenger * Глибока уніфікована аналітика продуктивності чат-бота та персоналу. * Готова глибока інтеграція з CRM і контактами для ZenDesk, FreshDesk, Zoho, SalesForce, HubSpot і понад 1000 інших варіантів із Zapier. Рішення від платформи AmplifyReach Catalyst * Chatbot - Створіть Chatbot - Код не потрібен! * LiveChat - Допомога там, де Chatbot не може! * Класифікатор - покращуйте свої програми за допомогою Класифікатора природної мови! * Класифікація IAB – контекстний класифікатор – рішення AdTech * Core NLP - контекстний інтелект з використанням Core NLP Engine
konversable
konversable.com
Konversable — це потужне рішення для чату, створене для задоволення ваших клієнтів і збільшення кількості запитів. Наше рішення можна використовувати в багатьох різних випадках використання. Konversable було розроблено, щоб допомогти нашим клієнтам кількома способами: * Клієнти з увімкненим резервним копіюванням чату в прямому ефірі тепер можуть отримувати сповіщення про вхідні запити на чат через додаток і навіть спілкуватися з користувачами безпосередньо в додатку. * У додатку можна використовувати всі функції живого чату, наявні в нашому хмарному рішенні, включаючи можливість передачі чатів між відділами та створення/вставлення швидких відповідей для полегшення використання. * Клієнти можуть отримувати сповіщення про будь-які потенційні клієнти, створені їх ботом, забезпечуючи швидке вжиття заходів. * Стенограми чатів у всіх каналах обміну повідомленнями можна переглядати там, де вони підключені; зокрема чати на веб-сайтах, чати Whatsapp і чати Messenger. Реактивні та проактивні функції для збільшення запитів, чатів і конверсій.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — це комплексна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та розгортати користувацькі чат-боти ШІ та генеративні моделі ШІ (GPT) для різноманітних бізнес-додатків. Основні функції та можливості платформи включають: * Простота використання: на веб-сайті наголошується, що ChatBotBuilder.ai — це «найшвидший і найпростіший спосіб створення власних чат-ботів і GPT», не вимагаючи великих технічних знань. * Гнучка інтеграція: платформа підтримує інтеграцію з тисячами програм і дозволяє користувачам підключати свої інструменти та команди, щоб отримати конкурентну перевагу. * Передовий штучний інтелект: ChatBotBuilder.ai використовує новітні великі мовні моделі (LLM) і технології штучного інтелекту для роботи складних чат-ботів і GPT. * Налаштування: користувачі можуть налаштувати зовнішній вигляд, функціональність і поведінку своїх чат-ботів за допомогою зручного інтерфейсу платформи. * Багатоканальна підтримка: чат-боти можна інтегрувати в кілька каналів, включаючи веб-сайти, соціальні мережі, електронну пошту та голос. * Маркетингові інструменти: Платформа надає вбудовані маркетингові функції, які допомагають користувачам ефективніше залучати клієнтів за допомогою чат-ботів. * Аналітика: потужні аналітичні можливості дозволяють користувачам відстежувати й оптимізувати продуктивність своїх чат-ботів. Веб-сайт позиціонує ChatBotBuilder.ai як «Найкращий у світі конструктор чат-ботів зі штучним інтелектом у 2024 році», обслуговуючи підприємства та організації, які прагнуть автоматизувати обслуговування клієнтів, спростити спілкування та покращити взаємодію з користувачами завдяки потужності ШІ. Платформа пропонує як план Pro для окремих користувачів, так і план White Label Enterprise для агентств і великих організацій, які хочуть створити власні фірмові рішення для чат-ботів. Загалом ChatBotBuilder.ai здається всеохоплюючою платформою без коду, розробленою для того, щоб компанії будь-якого розміру могли використовувати переваги передових чат-ботів ШІ та генеративних моделей ШІ.
Whippy
whippy.ai
Whippy — це потужна комунікаційна платформа для SMS і електронної пошти, розроблена для підвищення продуктивності бізнесу та залучення клієнтів за допомогою технологій автоматизації та штучного інтелекту. Основні продукти включають командну папку вхідних повідомлень, кампанії, автоматизацію, інтеграцію AI, послідовності, потоки та огляди. Універсальне рішення Whippy оптимізує комунікацію, плавно замінює численні інструменти та дає можливість підприємствам підвищити продуктивність і максимізувати свій розвиток.
happyml
happyml.com
Happyml — це помічник зі штучним інтелектом, який дозволяє використовувати прості голосові або текстові команди, щоб без зусиль керувати своїми програмними програмами для виконання завдань за вас. Чим більше програмних програм ви підключаєте, тим потужнішим стає ваш помічник ШІ. HappyML — це інструмент штучного інтелекту, який дає змогу запускати чат-ботів штучного інтелекту, навчених на різних файлах і веб-сайтах, лише за 5 хвилин. Ці чат-боти створено з використанням передових мовних моделей штучного інтелекту, що забезпечує передові можливості спілкування. За допомогою HappyML ви можете легко підключати API, файли та веб-сайти, а також розгортати чат-боти на таких платформах, як Slack, Shopify, месенджери та веб-сайти. Інструмент пропонує бездоганний досвід без необхідності кодування чи складних налаштувань. Приєднання до HappyML є безкоштовним і не потребує кредитної картки. Просто зареєструйтеся за допомогою свого облікового запису Google або створіть новий, щоб почати.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MSP. Глобальні бренди, такі як Intuit, PwC, Amazon і Capital One, довіряють Glider перевірці якості кандидатів і відповідності будь-якій посаді в будь-якій галузі. У середньому клієнти відзначають 3-кратну кількість працевлаштувань, 50% скорочення часу до заповнення та 98% підвищення задоволеності кандидатів. Для отримання додаткової інформації відвідайте Glider AI.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot спрощує процес створення індивідуальних галузевих чат-ботів без програмування. Наш конструктор чат-ботів наступного покоління на основі ШІ та GPT дозволяє користувачам швидко створювати та навчати ботів із власними даними всього за кілька хвилин. Отримайте максимум від штучного інтелекту та заощадьте час і гроші за допомогою чат-бота YourGPT. YourGPT пропонує передові продукти AI та GPT, розроблені для задоволення ваших унікальних потреб. * Покращуйте підтримку клієнтів за допомогою нашого потужного чат-бота зі штучним інтелектом * Створюйте готові програми LLM за допомогою LLM Spark.
Robofy
robofy.ai
Robofy — це універсальний конструктор чат-ботів зі штучним інтелектом, призначений для інтеграції веб-сайтів. Він пропонує створення персоналізованого чат-бота, використовуючи вміст веб-сайту для надання автоматичних відповідей на запити відвідувачів. Robofy AI Chatbot працює, навчаючись на вмісті веб-сайту, включаючи документи, PDF-файли та веб-сторінки. Користувачі можуть вводити URL-адреси або безпосередньо вводити вміст для навчання, що дозволяє чат-боту автоматично відповідати на запити на основі цих даних. Robofy в основному використовується для покращення підтримки клієнтів на веб-сайтах. Забезпечуючи цілодобову автоматичну допомогу, він миттєво відповідає на запити клієнтів, покращуючи взаємодію з користувачем і залученість. Robofy пропонує віджет чат-бота з настроюваними функціями, такими як кольори, мова та позиціонування. Він містить такі функції, як історія чату, запропоновані поширені запитання та надшвидкі відповіді. Платформа також пропонує плагін WordPress для бездоганної інтеграції з веб-сайтами на основі WordPress. Robofy розроблений для легкої інтеграції та використання, без кредитної картки для його безкоштовного плану. Він підтримує автоматичне навчання чат-ботів і надає параметри ручного введення вмісту з метою навчання.
Cohere
cohere.com
Cohere — провідна платформа AI для підприємств. Наш штучний інтелект світового рівня унікально підходить для потреб бізнесу, відкриваючи безпрецедентну простоту використання, доступність і конфіденційність даних. Платформа Cohere не залежить від хмари, доступна через API як керований сервіс і може бути розгорнута у віртуальній приватній хмарі (VPC) або навіть на місці, щоб зустрітися з компаніями, де знаходяться їхні дані, пропонуючи найвищий рівень гнучкості та контролю. Cohere, заснована випускниками Google Brain і співавтором основоположної дослідницької статті Transformer, прагне трансформувати підприємства та їхні продукти за допомогою штучного інтелекту, який відкриває більш інтуїтивно зрозумілий спосіб генерувати, шукати та узагальнювати інформацію, ніж будь-коли раніше. Нас підтримує група глобальних інституційних і стратегічних інвесторів, зокрема Index Ventures, Oracle, NVIDIA, Salesforce Ventures, Inovia Capital, DTCP, Mirae Asset, Radical Ventures, Section 32 і Tiger Global, а також кілька світил штучного інтелекту, зокрема Джеффрі Хінтон. , Джефф Дін, Фей-Фей Лі, Пітер Аббіл і Ракель Уртасун.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson є світовим лідером корпоративних розмов. Сотні провідних світових брендів, включаючи HSBC, Chipotle і Virgin Media, використовують нашу платформу Conversational Cloud, щоб безпечно та відповідально спілкуватися з мільйонами споживачів. Ми забезпечуємо мільярд розмовних взаємодій щомісяця, надаючи унікальний багатий набір даних і інструменти безпеки, щоб розблокувати потужність Generative AI і Large Language Models для кращих бізнес-результатів. Завдяки рішенням LivePerson ви можете зрозуміти, чого хочуть клієнти, підключитися до потрібних каналів, допомогти своїм агентам і застосувати автоматизацію на основі штучного інтелекту — усе для вашого бізнесу та клієнтів. Ми називаємо цей дієвий цикл розмовним маховиком, і він лежить в основі всього, що ми робимо.
Command AI
command.ai
У Command AI ми віримо у світ, де Інтернет «просто працює» для кожного відвідувача, клієнта та користувача. Оскільки Інтернет став потужнішим і переповненим, усім стало важче користуватися ним. І рішення, які ми придумали на сьогоднішній день, як-от дратують чат-боти та набридливі спливаючі вікна, зрештою ігноруються або навіть більше дратують користувачів, ніж допомагають. Ми продаємо інструменти розробникам програмного забезпечення та покупцям, щоб допомогти їм зробити своє програмне забезпечення кращим для користувачів. Ми називаємо це нашою платформою допомоги користувачам, і вона складається з двох частин: - AI Agent — агент чату AI, який може відповідати на запитання користувачів, виконувати дії за них і навіть спільно переглядати з ними, щоб навчити вашому інтерфейсу. - Платформа Nudge — підказки, підказки та повідомлення за допомогою ШІ, які спрямовують користувачів персоналізованим способом, який їх не дратує. Ми робимо це, оптимально доставляючи спонукання на основі поведінки в продукті, а не лише на статичних правилах, а також вимірюючи вимірювання та ступінь, до якого користувачі «роздражуються», щоб не набридати їм. Заміна застарілих платформ Digital Adoption Platforms. Допомога користувачам перетворюється на конкретні результати, як-от покращене залучення, впровадження функцій, перетворення та утримання, і все це при зменшенні кількості запитів у підтримку з низькою вартістю. Нами користуються такі команди, як HubSpot, HashiCorp, Yotpo, Thryvv і Freshworks.
chatof.ai
chatof.ai
ChatOf.ai — це платформа, яка дозволяє компаніям створювати та розгортати власні чат-боти на основі ШІ. Основні особливості сервісу: * Спеціальні чат-боти зі штучним інтелектом: платформа дозволяє компаніям створювати та розгортати персоналізовані чат-боти, адаптовані до їхніх конкретних потреб і бренду. Чат-боти можуть бути розроблені для виконання різноманітних бізнес-функцій, таких як підтримка клієнтів, створення потенційних клієнтів, допомога в електронній комерції тощо. * Технологія розмовного штучного інтелекту: ChatOf.ai використовує вдосконалену обробку природної мови (NLP) і алгоритми машинного навчання для роботи своїх чат-ботів, дозволяючи їм брати участь у людських розмовах і розуміти контекст і наміри запитів користувачів. * No-Code Chatbot Builder: послуга надає зручний, безкодовий інтерфейс конструктора чат-ботів, який дозволяє компаніям створювати та налаштовувати свої чат-боти без потреби у великих технічних знаннях або навичках програмування. * Багатоканальне розгортання: чат-боти, створені на платформі, можна легко інтегрувати та розгортати в кількох каналах, таких як веб-сайти, мобільні програми, платформи обміну повідомленнями (наприклад, Facebook Messenger, WhatsApp) і голосові помічники. * Аналітика та оптимізація: ChatOf.ai пропонує аналітику в режимі реального часу та інструменти відстеження продуктивності, щоб допомогти компаніям відстежувати продуктивність своїх чат-ботів, визначати області для покращення та оптимізувати спілкування. * Безпека корпоративного рівня: платформа розроблена з функціями безпеки корпоративного рівня для забезпечення захисту конфіденційних даних і дотримання відповідних норм. ChatOf.ai позиціонує себе як комплексне рішення для компаній, які прагнуть використовувати потужність чат-ботів на основі штучного інтелекту для покращення взаємодії з клієнтами, автоматизації різних бізнес-процесів і стимулювання зростання.
Chatling
chatling.ai
Розширте можливості свого бізнесу за допомогою чат-ботів на базі штучного інтелекту, які підвищують задоволеність клієнтів, збільшують продажі, миттєво реагують і економлять ваш час – і все це без необхідності досвіду програмування. Chatling допомагає вам миттєво створювати власні чат-боти та розгортати їх на будь-якому веб-сайті без будь-якого програмування.
Zappr.AI
zappr.ai
Створіть чат-бота на основі штучного інтелекту, який навчено використовувати ваші дані. Просто завантаживши PDF-файл або надавши посилання на веб-сайт, ви можете отримати чат-бота, схожого на ChatGPT, який зможе відповісти на будь-які запитання, пов’язані з вашим документом.
Acquire
acquire.io
Acquire забезпечує корпоративні команди цифровими інструментами, необхідними для створення найкращої взаємодії з клієнтами. Завдяки таким функціям, як безпечний спільний перегляд, чат-боти зі штучним інтелектом, живий чат і відеодзвінки, Acquire дає змогу командам завчасно вирішувати складні проблеми з продажами, обслуговуванням і підтримкою в режимі реального часу по всіх каналах. За допомогою Acquire компанії можуть постійно залучати клієнтів, мінімізуючи час вирішення та резервування. Гнучкий і масштабований пакет програмного забезпечення Acquire відповідає потребам будь-якого бізнесу в обслуговуванні клієнтів, продажах і підтримці — на будь-якому пристрої. Штаб-квартира Acquire знаходиться в Сан-Франциско. Клієнти компанії по всьому світу включають кілька брендів зі списку Fortune 500. Acquire підтримується такими групами, як Base10, S28 Capital і Fathom Capital.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — це безкоштовний чат для онлайн-бізнесу, який дозволяє спілкуватися зі своїми клієнтами в режимі реального часу. Він пропонує вам побудувати 360° систему підтримки клієнтів і підключати воронки повідомлень, пропонувати дзвінки, вільно конфігурувати та налаштовувати.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — це інноваційне платформне рішення для користувачів, що дозволяє створювати DIY WorkBots для підвищення кваліфікації, залучення зацікавлених сторін, трансформації бізнес-процесів і управління організаційними знаннями. Його також можна інтегрувати з серверними системами через API, щоб досягти бажаних рівнів налаштування для полегшення роботизованої автоматизації процесів (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботів, що автоматизує продажі, маркетинг і підтримку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram та інших
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — це інструмент нового покоління на основі штучного інтелекту, який дозволяє створювати чат-боти на основі штучного інтелекту для вашого веб-сайту. Просто перейдіть на chatshape.com/create, додайте посилання на свій веб-сайт, яке буде проскановано, і текст буде використано для навчання чат-бота, який ви можете вставити на свій веб-сайт, щоб миттєво відповідати на запити клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і заощаджувати вас сотні годин часу.
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