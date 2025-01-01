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Найпопулярніші Нещодавно додані Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації людської мови та відповіді на неї. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.