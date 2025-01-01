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Розмовне програмне забезпечення Intelligence
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Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації людської мови та відповіді на неї. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.

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Claude

Claude

claude.ai

Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Microsoft Copilot - це AI інструмент для підвищення продуктивності у програмному забезпеченні Microsoft 365, що допомагає створювати контент та автоматизувати завдання.

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Консоль AWS - це інтерфейс для управління службами Amazon Web Services, що дозволяє користувачам контролювати свої ресурси в одному місці.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

Hugging Face - платформа з відкритим кодом для побудови, навчання та розгортання моделей штучного інтелекту у сфері обробки природних мов.

You.com

You.com

you.com

You.com - платформа AI, що інтегрує різні моделі для пошуку, рекомендацій та автоматизації задач, забезпечуючи персоналізований досвід користувачів.

Podium

Podium

podium.com

Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.

Abacus.AI

Abacus.AI

abacus.ai

Abacus.AI - це платформа для автоматизації процесів, що використовує ШІ для прогнозування, виявлення аномалій та оптимізації бізнес-операцій.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.

Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat - платформа для автоматизації чатів, що допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами через різні канали, включаючи Facebook Messenger та Instagram.

scite.ai

scite.ai

scite.ai

Scite.ai – це інструмент для дослідників, який аналізує наукові статті через Smart Citations, відображаючи контекст та типи цитувань.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic - це інструмент для створення контенту з AI, який допомагає писати текст, генерувати зображення та забезпечувати інтеграцію з чат-ботами.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business - це комплексний інструмент для ефективного спілкування та управління клієнтами через WhatsApp, включаючи CRM, автоматизацію та інтеграцію з іншими інструментами.

Guru

Guru

getguru.com

Гуру - платформа для пошуку, управління та обміну знаннями в рамках організації, інтегрована з існуючими інструментами.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp – платформа для онлайн-чату і чат-ботів, що допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами та автоматизувати процеси продажів.

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Relevance AI - це платформа для створення та управління агентами штучного інтелекту, яка автоматизує бізнес-процеси без коду.

AfforAI

AfforAI

afforai.com

Afforai - це чат-бот на базі штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з різних джерел для надійних досліджень.

MonkeyLearn

MonkeyLearn

monkeylearn.com

MonkeyLearn — це платформа для аналізу тексту, що дозволяє компаніям класифікувати та вилучати дані з тексту за допомогою моделей машинного навчання.

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Voiceflow - це платформа для створення та розгортання AI-агентів, що дозволяє командам проектувати, тестувати та вдосконалювати голосові та чат-взаємодії.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ — платформа для взаємодії з клієнтами, що підтримує чат, аналітику та відстеження відвідувачів веб-сайту в реальному часі.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

ChatBot дозволяє швидко створювати чат-боти, налаштовувати шаблони і автоматизувати обслуговування клієнтів через різні платформи.

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

SiteGPT

SiteGPT

sitegpt.ai

SitesGPT - веб-додаток для створення сайтів за допомогою штучного інтелекту. Створіть професійний сайт безкоштовно за менше ніж 1 хвилину.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.

AITable

AITable

aitable.ai

AITable – платформа без коду для створення AI-чатів на основі даних користувача, проста у налаштуванні та роботи.

YourGPT

YourGPT

yourgpt.ai

YourGPT - платформа для створення чат-ботів без коду, що використовує AI для покращення підтримки клієнтів та інтеграції з бізнес-системами.

Synthesys

Synthesys

synthesys.io

Synthesys - платформа для створення професійного відео з AI, яка дозволяє користувачам поєднувати голос і слайди для презентацій.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.

WATI

WATI

wati.io

WATI - платформа для спілкування з клієнтами через WhatsApp з автоматизацією, чат-ботами та спільними вхідними скриньками для бізнесу.

CustomGPT

CustomGPT

customgpt.ai

CustomGPT - це платформа для створення індивідуальних чатів, яка інтегрує дані з різних джерел для надання точних і персоналізованих відповідей.

Forefront

Forefront

forefront.ai

Знайомтеся з новим AI асистентом. Ви можете спілкуватися з файлами, шукати інформацію в Інтернеті, налаштовувати асистентів та ділитися чатами.

Langdock

Langdock

langdock.com

Langdock - платформа для розробки та управління додатками з великим мовленням (LLM) з можливістю інтеграції та управління даними.

Chatbot Builder AI

Chatbot Builder AI

chatbotbuilder.ai

Chatbot Builder AI - це платформа для створення та управління користувацькими чатами на базі AI без навичок кодування, із підтримкою інтеграцій та персоналізації.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat — це рішення для взаємодії з клієнтами через різні канали, включаючи чат, електронну пошту та соціальні мережі, з підтримкою AI-ботів для автоматизації.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.

Get Answer

Get Answer

get-answer.ai

Get Answer - це платформа особистого асистента на основі ШІ, яка надає рішення для студентів, розробників, бізнесменів та дизайнерів через мобільний додаток, веб-додаток та розширення Chrome.

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel AI - це платформа для створення чат-ботів без коду для бізнесу, яка працює на різних месенджерах і сайтах, автоматизуючи взаємодію з клієнтами.

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Chatbase - це платформа для створення чат-ботів на основі ваших даних, що дозволяє легко інтегрувати їх на веб-сайти та у додатки.

Payhip

Payhip

payhip.com

Payhip - це платформа для продажу цифрових продуктів, курсів та членства через інтернет-магазини з простим управлінням.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

Cohere

Cohere

cohere.com

Cohere — платформа AI для підприємств, що дозволяє створювати агенти AI для автоматизації бізнес-процесів і забезпечує захист конфіденційних даних.

Nightbot

Nightbot

nightbot.tv

Nightbot - це чат-бот для Twitch, YouTube та Trovo, який автоматизує модерацію чату та взаємодію, допомагаючи стрімерам зосередитись на контенті.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.

Cody

Cody

meetcody.ai

Cody — це інтелектуальний AI асистент, що навчається на даних компанії, підтримує команду, відповідає на запитання та підвищує ефективність роботи.

Norby AI

Norby AI

norby.io

Норбі AI – це чат-бот, який автоматизує підтримку клієнтів на вебсайті, використовуючи технології обробки природної мови для швидкої реагування на запитання.

Atom

Atom

atomchat.io

Atom - чат-бот для WhatsApp допомагає бізнесу генерувати ліди, автоматизувати роботу та інтегруватися з CRM.

Botmake

Botmake

botmake.io

Botmake - це простий інструмент для створення чат-ботів без коду, який дозволяє інтегрувати їх на сайти задля покращення взаємодії з відвідувачами.

Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Запрограмуйте чат-бота на основі штучного інтелекту, завантажуючи PDF або посилання на сайт для отримання відповідей на запитання про ваш документ.

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

JivoChat — безкоштовний додаток для чату в прямому ефірі, що об'єднує комунікацію з клієнтами на різних платформах.

DeftGPT

DeftGPT

deftgpt.com

DeftGPT - це додаток для оптимізації написання контенту, управління командами та спілкування з документами у різних форматах.

NLSQL

NLSQL

nlsql.com

NLSQL — це B2B SaaS, який дозволяє працівникам отримувати доступ до корпоративних даних за допомогою природного мовного інтерфейсу для прийняття бізнес-рішень.

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