Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Острови Теркс і Кайкос

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації людської мови та відповіді на неї. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.
Запит на новий застосунок
Officely AI
officely.ai
Officely AI — це революційна платформа, розроблена для створення адаптованих агентів AI, які легко інтегруються в процеси організації. Ці агенти ШІ діють як члени віртуальної команди, вирішуючи завдання, які традиційно вимагають втручання людини. Вони чудово підбирають, навчають і навчають нових членів команди, виступаючи особистими помічниками для співробітників на основі попередньо визначених бізнес-даних і інтеграції інструментів, таких як системи CRM або ERP.
Jetlink
jetlink.io
Спілкування між людьми та компаніями змінюється назавжди, і обмін повідомленнями відіграватиме центральну роль сьогодні та в майбутньому. Конвергенція соціальних і мобільних пристроїв формує поведінку та очікування клієнтів. Вони запитують речі прямо зараз, прямо тут. Jetlink приносить «Power of Now» з багатоканальним обміном повідомленнями та складними корпоративними чат-ботами для вашого підприємства. Ми віримо, що це революція в комерції та підтримці клієнтів. Jetlink дозволяє вам надавати чудові розмовні продажі та підтримку там, де ваші клієнти вже є. Jetink позиціонується як A.I. потужна центральна комунікаційна платформа для точок контакту з клієнтами, таких як веб-чат, IVR, програми для соціальних повідомлень, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams і обмін повідомленнями в програмі.
Netomi
netomi.com
За підтримки провідних світових лідерів штучного інтелекту та довіри найбільших світових брендів Netomi є лідером у сфері штучного інтелекту для клієнтів на підприємствах. Netomi надає мультимодальний і багатоканальний санкціонований генеративний штучний інтелект, який забезпечує безпеку розмов у масштабі за допомогою вбудованих елементів управління штучним інтелектом для точності, безпеки та конфіденційності даних. Наше інноваційне розгортання штучного інтелекту гарантує економію коштів, операційну ефективність і підвищує задоволеність клієнтів, лояльність, дохід і прибутковість. Рішення Netomi без коду розгортається за кілька тижнів, автоматично масштабується та пропонує комплексні інструменти для нетехнічних користувачів для легкого керування CX AI у великих масштабах. Це призводить до нижчої загальної вартості володіння, швидшого виходу на ринок і меншої залежності від ресурсів розробника. Заснована в 2016 році, компанія Netomi використовує останні розробки штучного інтелекту, щоб покращити взаємодію з клієнтами, надаючи брендам високоякісну автоматизовану підтримку та інструменти для посилення команд людей-агентів. У середовищі штучного інтелекту, що швидко розвивається, Netomi дозволяє брендам легко задовольняти зростаючі очікування клієнтів і надавати виняткові послуги.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker — це найдосконаліша платформа спілкування, яка дозволяє давати розумні та швидкі відповіді вашим клієнтам у всіх цифрових каналах. Створюйте цифровий досвід за допомогою гібридних ботів і живих агентів. Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизованих рішень для торгівлі в чаті, обслуговування клієнтів і роботи служби підтримки. Завдяки штучному інтелекту та машинному навчанню платформа дозволяє вам розуміти та передбачати потреби та запити ваших клієнтів. Ми є постачальниками рішень WhatsApp і партнерами Messenger.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI — це рішення віртуального чат-бота, призначене для надання послуг із вирішення проблем окремим особам, підприємцям і компаніям. Наша команда експертів і фахівців прагне забезпечити точні та надійні рішення ваших проблем 24/7. Ми розуміємо виклики, з якими стикаються окремі особи та компанії в сучасному швидкоплинному світі. Наша мета — допомогти вам подолати ці виклики та досягти ваших цілей. Ми спеціалізуємося на широкому спектрі галузей, включаючи рішення, пов’язані зі здоров’ям і хворобами, бізнес-рішення, пошукову оптимізацію, автомобільну механіку, майстерність візажу, кінокритику, астрологію, історію, візуалізацію наукових даних, йогу, вплив соціальних медіа, технічні огляди, Внутрішнє оздоблення, Бухгалтерія, Медицина, Консультації з веб-дизайну, Нерухомість, Психічне здоров’я, Персональні тренінги, Консультації з питань кар’єри, Філософія, Мотивація, Подорожі, Розмовна англійська мова та копірайтинг. Ми зібрали команду висококваліфікованих та досвідчених професіоналів, які захоплюються своєю справою. Наші експерти оснащені найновішими знаннями та навичками, щоб надати вам найкращі можливі рішення ваших проблем. Ми пишаємося нашою здатністю надавати своєчасні та точні рішення, які відповідають унікальним потребам наших клієнтів. У Metanoz AI ми прагнемо забезпечувати відмінне обслуговування клієнтів. Ми розуміємо, що кожен клієнт має різні потреби та вимоги, і ми прагнемо, щоб усі наші клієнти отримували індивідуальну увагу. Ми завжди готові відповісти на ваші запитання, надати вказівки та допомогти вам зорієнтуватися в усіх труднощах, з якими ви можете зіткнутися. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти окремим особам і компаніям досягти їхніх цілей, надаючи їм найкращі можливі рішення їхніх проблем. Ми віримо, що, використовуючи новітні технології та досвід наших професіоналів, ми можемо допомогти нашим клієнтам подолати будь-які перешкоди та досягти успіху. Ми постійно розширюємо наші послуги та досвід, щоб краще обслуговувати наших клієнтів. Наша команда прагне бути в курсі останніх тенденцій і розробок у відповідних галузях. Ми інвестуємо значні кошти в дослідження та розробки, щоб залишатися в авангарді нашої галузі.
Messangi
messangi.com
З 2001 року Messangi з’єднує компанії з клієнтами на мільярдах пристроїв по всьому світу. Наші універсальні та надійні платформи були створені власними силами одними з кращих інженерів у бізнесі. Щоб підвищити продуктивність нашої діяльності, ми маємо команди світового рівня в 7 країнах, які готові докласти максимум зусиль, щоб задовольнити потреби наших клієнтів. Сьогодні провідні оператори мобільного зв’язку, міжнародні банки та роздрібні торговці покладаються на Messangi для вирішення проблем спілкування та залучення клієнтів. Наші рішення для SMS, електронної пошти, програм, мобільного гаманця та голосових помічників продовжують революціонізувати взаємодію між компанією та клієнтом, роблячи спілкування простішим, ефективнішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Хмарну комунікаційну платформу Messangi як послугу можна налаштувати та формувати для створення найкращого рішення. Завдяки поєднанню кількох каналів охоплюйте та залучайте своїх клієнтів ефективніше.
Answered.so
answered.so
Answered.so: обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту та людського досвіду. Вирішуйте до 70% проблем клієнтів за допомогою чат-бота GPT, бази знань, HelpHub і інтелектуальної панелі пошуку.
Algomo
algomo.com
Algomo — це генеративна платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для автоматизації підтримки клієнтів за допомогою спеціальних ботів, схожих на ChatGPT, для веб-сайтів. Це дозволяє компаніям ефективно вирішувати взаємодію зі службою підтримки клієнтів, за допомогою бота, який обробляє запити, посилає проблеми, коли це необхідно, і працює без необхідності навчання чи обслуговування. Платформа Algomo функціонує, миттєво відповідаючи на повторювані запитання клієнтів, тим самим зменшуючи витрати та підвищуючи задоволеність клієнтів (CSAT) і залученість співробітників. Він автоматизує маркування, категоризацію та сортування взаємодій підтримки, скорочуючи час обробки та ручні завдання. Крім того, він надає агентам пропозиції щодо штучного інтелекту та показ живого екрана для збільшення часу відповіді та продуктивності. Algomo особливо корисний для компаній, які хочуть: * Автоматизація обслуговування клієнтів: вирішення більшості взаємодій служби підтримки за допомогою автоматизації. * Підвищення ефективності: скорочення часу та ресурсів, витрачених на підтримку клієнтів. * Підвищення рівня задоволеності клієнтів і працівників: завдяки швидшому вирішенню проблем і меншій кількості ручних завдань. * Міжнародне розширення: завдяки його багатомовним можливостям він ідеально підходить для компаній, які масштабуються по всьому світу.
Alendei
alendei.com
Alendei — це платформа для залучення клієнтів на основі ШІ. Це дозволяє користувачам надсилати короткі текстові повідомлення користувачам мобільних телефонів. Він забезпечує автоматизовану підтримку клієнтів і взаємодію через розмовний інтерфейс для покращення взаємодії з користувачем і його задоволення. Це дозволяє користувачам забезпечувати двосторонній зв’язок шляхом інтеграції бізнес-API WhatsApp для надсилання та отримання повідомлень.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp — це глобальна компанія, яка займається платформою підтримки клієнтів, штаб-квартира якої розташована в Гонконзі. Компанія, заснована в 2014 році, налічує понад 80 співробітників і обслуговує 12 000 клієнтів у 32 країнах і територіях. Він розроблений для компаній, які прагнуть до стосунків із клієнтами та задоволення, щоб зробити їх більш міцними, персональними та продуктивними. Ми прагнемо спонукати компанії надавати чудову підтримку, а потім розвивати послуги та проактивну взаємодію, надаючи їм усі інструменти та технічну інфраструктуру, які розроблені для зручності використання понад 20 мовами. AIhelp — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом, призначена для обміну повідомленнями та операцій як для мобільних пристроїв, так і для Інтернету, включаючи багато функцій підтримки клієнтів, таких як обмін повідомленнями в програмі, чат-бот штучного інтелекту, форма автоматичної перевірки, Push-сповіщення, сповіщення, Spotlight, додаток індексація та інше. Це дає вам змогу надавати персоналізовану підтримку за допомогою машинного навчання для потужної хмарної аналітики для покращення рейтингу та утримання, а також миттєво вирішувати проблеми клієнтів, а також високоефективно аналізувати величезні обсяги даних, завдяки чому клієнти залишаються щасливими та задоволеними.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot — це конструктор розмовного чат-бота на основі штучного інтелекту для підтримки клієнтів. AIChatbot дає змогу створити власного чат-бота GPT, навченого на основі ваших власних даних. Це досягається шляхом завантаження URL-адреси веб-сайту, PDF-файлів або карти сайту. AIChatbot може відповідати на запити клієнтів кількома мовами та забезпечує зручність вбудовування віджета чат-бота безпосередньо на ваш веб-сайт
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai розроблено компанією PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), щоб допомогти компаніям пришвидшити роботу цифрових клієнтів. Створений як корпоративне, хмарне або локальне рішення, наш підхід забезпечує безперебійну співпрацю між технологіями та людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) – це індонезійська технологічна компанія, головним чином зосереджена на допомозі підприємствам покращити взаємодію з клієнтами за допомогою нових технологій і каналів, спрямованих на клієнтів. Ми обслуговуємо багато галузей, таких як фінанси, автомобільна промисловість, онлайн-подорожі, освіта, державний сектор тощо.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Універсальна розмовна платформа ШІ Розвивайте свій бізнес із розмовними інтерфейсами AI WeConnect.chat. Оптимізуйте залучення потенційних клієнтів, розширте підтримку клієнтів, революційно змініть процес адаптації та розкрийте безмежні можливості за допомогою спеціального чат-бота зі штучним інтелектом. Легко інтегруйте компоненти на основі правил і використовуйте потенціал багатоканальної інформаційної панелі агента.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual — це лідер розмовного штучного інтелекту, визнаний у галузі за наш майже двадцятилітній досвід і неперевершений досвід. Наш інноваційний віртуальний агент V-Person™, чат-бот і рішення для чату в реальному часі об’єднують людей і штучний інтелект, щоб надавати безперебійну, персоналізовану та масштабовану цифрову підтримку для клієнтів і співробітників. Провідні міжнародні організації покладаються на наші відзначені нагородами технології та консультації експертів, щоб покращити свій досвід підтримки, зменшити витрати, збільшити продажі та підвищити лояльність до бренду. Наша глобальна команда та розгалужена партнерська мережа підтримки встановлюються по всьому світу більш ніж 37 мовами, забезпечуючи як локалізовану співпрацю, так і міжнародні ідеї. Штаб-квартира Creative Virtual розташована у Великій Британії, а також підрозділи в США, Австралії, Індії, Сінгапурі та Гонконгу.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai — це платформа автоматизації відносин з клієнтами, призначена для керівників компаній. Платформа автоматизації без коду для підтримки клієнтів і створення потенційних клієнтів. Завдяки штучному інтелекту наші розумні віртуальні агенти динамічно вирішують або сортують запити ваших клієнтів.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — це комплексна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та розгортати користувацькі чат-боти ШІ та генеративні моделі ШІ (GPT) для різноманітних бізнес-додатків. Основні функції та можливості платформи включають: * Простота використання: на веб-сайті наголошується, що ChatBotBuilder.ai — це «найшвидший і найпростіший спосіб створення власних чат-ботів і GPT», не вимагаючи великих технічних знань. * Гнучка інтеграція: платформа підтримує інтеграцію з тисячами програм і дозволяє користувачам підключати свої інструменти та команди, щоб отримати конкурентну перевагу. * Передовий штучний інтелект: ChatBotBuilder.ai використовує новітні великі мовні моделі (LLM) і технології штучного інтелекту для роботи складних чат-ботів і GPT. * Налаштування: користувачі можуть налаштувати зовнішній вигляд, функціональність і поведінку своїх чат-ботів за допомогою зручного інтерфейсу платформи. * Багатоканальна підтримка: чат-боти можна інтегрувати в кілька каналів, включаючи веб-сайти, соціальні мережі, електронну пошту та голос. * Маркетингові інструменти: Платформа надає вбудовані маркетингові функції, які допомагають користувачам ефективніше залучати клієнтів за допомогою чат-ботів. * Аналітика: потужні аналітичні можливості дозволяють користувачам відстежувати й оптимізувати продуктивність своїх чат-ботів. Веб-сайт позиціонує ChatBotBuilder.ai як «Найкращий у світі конструктор чат-ботів зі штучним інтелектом у 2024 році», обслуговуючи підприємства та організації, які прагнуть автоматизувати обслуговування клієнтів, спростити спілкування та покращити взаємодію з користувачами завдяки потужності ШІ. Платформа пропонує як план Pro для окремих користувачів, так і план White Label Enterprise для агентств і великих організацій, які хочуть створити власні фірмові рішення для чат-ботів. Загалом ChatBotBuilder.ai здається всеохоплюючою платформою без коду, розробленою для того, щоб компанії будь-якого розміру могли використовувати переваги передових чат-ботів ШІ та генеративних моделей ШІ.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — це інструмент нового покоління на основі штучного інтелекту, який дозволяє створювати чат-боти на основі штучного інтелекту для вашого веб-сайту. Просто перейдіть на chatshape.com/create, додайте посилання на свій веб-сайт, яке буде проскановано, і текст буде використано для навчання чат-бота, який ви можете вставити на свій веб-сайт, щоб миттєво відповідати на запити клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і заощаджувати вас сотні годин часу.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — це інноваційне платформне рішення для користувачів, що дозволяє створювати DIY WorkBots для підвищення кваліфікації, залучення зацікавлених сторін, трансформації бізнес-процесів і управління організаційними знаннями. Його також можна інтегрувати з серверними системами через API, щоб досягти бажаних рівнів налаштування для полегшення роботизованої автоматизації процесів (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботів, що автоматизує продажі, маркетинг і підтримку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram та інших
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt — це платформа, орієнтована на досвід користувача, яка дозволяє компаніям створювати чат-боти, не вимагаючи навичок програмування. Він пропонує повне рішення чат-бота як для стартапів, так і для відомих підприємств. Інструмент розроблено спеціально для маркетологів, клієнтів і розробників. Для маркетологів це дає змогу створювати віртуальну особистість, створювати цільові кампанії та надавати інформацію на основі даних. Для клієнтів BotDistrikt забезпечує цілодобову доступність ботів, дозволяючи плавні та зацікавлені розмови. Він також підтримує передачі з боку людини для керування квитками та забезпечує багатоканальний зв’язок. Для розробників платформа має широкі можливості налаштування; він включає логічні умови, шаблони регулярних виразів, навчання ШІ, інтеграцію API та функції Javascript для підтримки складних двосторонніх розмов. Чат-боти BotDistrikt можуть працювати на різних каналах, включаючи Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, веб-сайти, Google Assistant і Skype. Він також інтегрується з такими корисними інструментами, як Dialogflow, Wit.ai, Gmail і Slack. Платформа підтримується Entrepreneur First і Infocomm Development Authority Сінгапуру. З наголосом на орієнтованих на клієнта чат-ботах на основі штучного інтелекту BotDistrikt прагне запропонувати простий, цікавий і розумний інструмент для створення та впровадження стратегії чат-ботів.
Bot9
bot9.ai
Створіть власного помічника на основі штучного інтелекту, який буде не тільки розумним, але й унікальним для вас!
arabot
arabot.io
Провідна платформа чат-ботів без коду. створено для підприємств, щоб автоматизувати взаємодію з клієнтами та надання послуг у великих масштабах, НАДШВИДКО. arabot — це провідна корпоративна платформа для чат-ботів MENA з низьким кодом, розроблена, щоб допомогти компаніям автоматизувати завдання, підвищити якість обслуговування клієнтів, збільшити продажі та створити значущий досвід розмови з клієнтами за допомогою розмовного ШІ. arabot.io надає будь-кому інструменти для створення, тестування, керування та розгортання ботів за лічені хвилини. Завдяки надійним адміністративним функціям і безпеці корпоративного рівня ми щомісяця обробляємо понад 2 мільйони бізнес-клієнтів. Наша мета – допомогти компаніям зробити спілкування з клієнтами швидшим, плавнішим і ефективнішим. З 2016 року ми створили чат-боти для електронної комерції, автомобілебудування, електронного урядування, енергетики та комунальних послуг, роздрібної торгівлі та телекомунікацій у FB Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram, Hangouts, Website та інших комунікаційних платформах.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI – це компанія, яка надає навчальні послуги та інтеграцію Microsoft Teams, щоб допомогти організаціям і окремим особам розкрити можливості генеративних технологій штучного інтелекту, таких як ChatGPT. Ключові моменти про FranklyAI: * Навчальні послуги: FranklyAI пропонує основні навчальні програми, щоб допомогти організаціям і окремим особам навчитися використовувати генеративні інструменти та технології ШІ. * FranklyAI для Microsoft Teams: це програма Microsoft Teams, яка забезпечує безпечний модерований доступ до генеративних можливостей AI безпосередньо на платформі Teams. Це дозволяє співробітникам використовувати такі помічники ШІ, як ChatGPT, у контрольованому корпоративному середовищі. * Індивідуальні рішення: FranklyAI також розробляє індивідуальні генеративні рішення ШІ, адаптовані до конкретних потреб і вимог своїх бізнес-клієнтів. Веб-сайт підкреслює, як очікується, що організації, які використовують генеративний ШІ, перевершать ті, які цього не роблять, оскільки це може підвищити продуктивність співробітників і заощадити час і гроші. Додаток FranklyAI Teams позиціонується як спосіб розкрити потенціал цих технологій, зберігаючи безпеку та контроль. Сайт містить відгуки клієнтів, інформацію про команду та підхід FranklyAI, а також приклади їхньої роботи, представлені в різних ЗМІ. Загалом Frankly.ai, схоже, зосереджений на сприянні впровадження генеративних технологій штучного інтелекту в корпоративному просторі через навчання, інтеграцію програмного забезпечення та спеціальні рішення.
Evie
evie.ai
Еві — найкращий у світі координатор із підбору персоналу зі штучним інтелектом, який допомагає рекрутерам взяти на себе трудомістку роботу з планування співбесід, зберігаючи людський контакт. Марта Броквелл, консультант із залучення талантів компанії Siemens, так сказала про Еві: «Я призначаю близько сотні співбесід на місяць, і з Еві я економлю 30% свого часу! Це дозволило мені зосередитися на справді важливих завданнях, таких як пошук кандидатів, і приділити більше часу перевірці найкращих талантів, щоб приєднатися до нашої компанії. Я також використовую Evie, щоб автоматично надсилати потрібну інформацію (додатки, інструкції тощо) кандидатам і менеджерам з найму, що економить мені ще більше часу та забезпечує стабільну роботу для всіх наших кандидатів та інтерв’юерів. Еві також добре спілкувалася з нашими кандидатами, забезпечуючи безперебійну роботу з кандидатами. Команда Evie неймовірно чуйна, і з нею приємно працювати». Навіть з автоматизацією рекрутерам сьогодні все ще важко жонглювати співбесідами, вражати кандидатів і вигравати війну за таланти. 54% рекрутерів хочуть, щоб планування співбесід було автоматизованим. Звільніть рекрутерів від проблем із плануванням співбесід за допомогою Evie, найкращої в своєму класі системи планування співбесід на основі штучного інтелекту, яка дає змогу співробітничати між інтерв’юерами та кандидатами та досягати: • У 10 разів швидше планування співбесід • Удвічі скорочує час перепланування • 30% економії часу День рекрутера Зв’яжіться з [email protected], щоб запланувати демонстрацію та безкоштовну пробну версію.
eBotify
ebotify.com
eBotify — це платформа розмовних ботів на базі штучного інтелекту для створення індивідуальних чат-ботів для створення потенційних клієнтів, підтримки в чаті, інтерактивних цільових сторінок, опитувань, запитів, зустрічей, відгуків і пропозицій для вашого бізнесу.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: розмовна платформа штучного інтелекту, яка поєднує в собі правила, машинне навчання та генеративний штучний інтелект, щоб дозволити користувачам будь-якого рівня досвіду швидко й легко створювати чат-ботів і віртуальних помічників.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers допомагає агентствам і маркетологам створювати ботів за менший час, використовуючи понад 150 шаблонів чат-ботів, які підключаються та працюють. ------------------ Зараз доступні наступні типи шаблонів: • Обслуговування клієнтів, живий чат, підтримка клієнтів і чат-боти з поширеними запитаннями. • Боти для бронювання ресторанів для компаній громадського харчування та мереж ресторанів. • Чат-боти для запису на прийом, планування та адміністратора для лікарів, юристів, особистих тренерів, політиків, готелів, звичайних агентств тощо. • Чат-боти електронної комерції. • Брендові чат-боти для компаній з виробництва одягу, фільмів, некомерційних організацій тощо. • Персональні чат-боти для знаменитостей, музикантів і політиків. • Чат-боти доставки для ресторанів і компаній громадського харчування. • Транспортні чат-боти для авіакомпаній, автобусів, поїздів та інших компаній громадського транспорту. • Новинні боти для видавців. • Туристичні боти для онлайн-туристичних агентств і готелів. • Чат-боти для планування нерухомості для брокерів та агентств нерухомості.
Codar.io
codar.io
Codar.io — це універсальна платформа цифрового маркетингу, призначена для оптимізації різних аспектів онлайн-маркетингу для бізнесу. Він об’єднує численні інструменти та функції для підвищення ефективності та ефективності маркетингу. До них входять чат-боти для таких платформ, як Facebook, Instagram, Telegram і WhatsApp, а також можливості для електронної комерції, маркетингу через SMS/електронну пошту та керування соціальними мережами. Платформа відома своєю простотою використання та доступністю, що робить її доступною для малого та середнього бізнесу, який прагне покращити свою присутність в Інтернеті та залучення клієнтів. Користувачі можуть автоматизувати відповіді, керувати маркетинговими кампаніями та аналізувати ефективність – усе в одному інтерфейсі Product Hunt.
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka — це чат-бот на основі штучного інтелекту, який працює 24/7 і розмовляє як справжня людина. Він швидко обробляє запити клієнтів, керує покупками та покращує конверсії. Оснащена вбудованою логікою та системами продажу квитків, Jekka може безперешкодно передати допомогу людини, коли це необхідно. Використовуючи ваш вміст, він надає точні та оперативні відповіді, уникаючи дезінформації. Завдяки підтримці понад 175 мов Jekka дає змогу продавцям електронної комерції збільшувати продажі та задовольняти клієнтів.
Howazit
howazit.com
У Howazit ми допомагаємо організаціям усіх типів, розмірів і галузей відповідати очікуванням клієнтів і проводимо їх через їхню подорож, забезпечуючи просту та, що найважливіше, актуальну комунікацію. Наші маркетингові та операційні рішення дозволяють вам взаємодіяти з клієнтами у відповідних точках взаємодії, вимірювати їхній досвід клієнтів і діяти відповідно індивідуально, індивідуально.
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe – це платформа, яка допомагає компаніям підключатися, спілкуватися та конвертувати за допомогою автоматизованих розмов і підтримки 1-2-1. Створюйте комфортну розмову за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого конструктора ботів без коду. Перетворіть кожен візит на розмову. Надсилайте динамічні відповіді, які заохочують клієнтів спілкуватися та спілкуватися. Чат-боти – отримуйте доступ до широкого спектру шаблонів або створюйте власний індивідуальний потік розмов. Чат у прямому ефірі – безперебійна передача вручну, приєднуйтеся до розмови, як тільки вам це знадобиться.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — це платформа персонального помічника на основі штучного інтелекту, яка об’єднує передові моделі штучного інтелекту, такі як ChatGPT від OpenAI, Gemini та PaLM від Google, Llama від Meta та Claude від Anthropic. Він пропонує уніфікований досвід за допомогою мобільної програми, веб-програми та розширення Chrome, надаючи рішення, адаптовані до індивідуальних потреб. Функції включають готові підказки для чату, спеціальні робочі процеси та бездоганну інтеграцію з інструментами сторонніх розробників. Get Answer призначений для підвищення продуктивності та спрощення завдань для користувачів, починаючи від студентів і розробників до власників бізнесу та дизайнерів.
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - чат для сайта, конструктор чат-ботів для месенджерів. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Розробка чат-ботов.
FURTHER
talkfurther.com
Команда продавців FURTHER на основі штучного інтелекту працює разом, щоб автоматизувати розмови з потенційними клієнтами похилого віку, допомагаючи їм швидше знаходити те, що вони шукають, тож ви можете захоплювати та конвертувати більше кваліфікованих потенційних клієнтів, отримуючи ключову інформацію про ваш процес продажів. Детальніше про Далі: - Генерує в 1,5x-2x обсяг потенційних клієнтів, ніж форми веб-сайту - Підбирає потенційних клієнтів, щоб допомогти вам зосередитися на найкращих можливостях - Автоматизує розмови, щоб не втратити потенційних клієнтів
Teleform
teleform.io
Teleform — це платформа без коду, яка дозволяє користувачам легко створювати, налаштовувати та розгортати захоплюючих ботів Telegram, оптимізуючи цифрове спілкування за допомогою інструментів створення візуальних чат-ботів, які усувають складність кодування. Створений як для початківців, так і для досвідчених творців, Teleform пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який спрощує процес створення чат-бота від початку до кінця.
AmplifyReach
amplifyreach.com
Багатомовна розмовна платформа автоматизації для відділів продажів, маркетингу та підтримки! AmplifyReach допомагає брендам і компаніям змінити життєвий цикл вхідних клієнтів. Продукт AmplifyReach використовується більш ніж 3000 брендами та підприємствами, включаючи компанію зі списку Fortune 500 у BFSI. * Наше багатомовне рішення з 12+ мовами та потенціалом для залучення понад 3,2 мільярдів людей допомагає брендам і компаніям автоматизувати традиційний багатоетапний процес збору потенційних клієнтів, перевірки та подальшого встановлення контакту за кілька хвилин. --> 25+% поглинання вхідної взаємодії спостерігається серед живих брендів --> Мови: англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, мандарин / китайська, японська, арабська, гінді, малайська, індонезійська, російська * Рішення допомагає масштабувати команди успіху клієнтів шляхом автоматизації повторюваних завдань. --> Автоматизація повторюваних завдань на 60+% можлива протягом 6-9 місяців із 3X-10X ROI * Платформа доповненого інтелекту – уніфіковане рішення з багатомовним програмним забезпеченням для живого чату для людини з тісно інтегрованим багатомовним чат-ботом. Людський персонал використовує те саме програмне забезпечення AmplifyReach у Інтернеті, мобільних, соціальних мережах і каналах обміну повідомленнями, такими як WhatsApp, Facebook Messenger * Глибока уніфікована аналітика продуктивності чат-бота та персоналу. * Готова глибока інтеграція з CRM і контактами для ZenDesk, FreshDesk, Zoho, SalesForce, HubSpot і понад 1000 інших варіантів із Zapier. Рішення від платформи AmplifyReach Catalyst * Chatbot - Створіть Chatbot - Код не потрібен! * LiveChat - Допомога там, де Chatbot не може! * Класифікатор - покращуйте свої програми за допомогою Класифікатора природної мови! * Класифікація IAB – контекстний класифікатор – рішення AdTech * Core NLP - контекстний інтелект з використанням Core NLP Engine
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat — це багатоканальна платформа для залучення споживачів на базі штучного інтелекту, яка пропонує живі продажі та підтримку. Автоматизована платформа живого чату допомагає вам залучати клієнтів 24 години на добу, залучати потенційних клієнтів у різних каналах і збільшувати кількість конверсій. Це платформа для спілкування з клієнтами, яка оптимізує кожну взаємодію між клієнтами та компаніями. REVE Chat надає повний набір функцій візуальної взаємодії, таких як чат-бот, чат, спільний перегляд і відеочат, щоб забезпечити швидше вирішення за допомогою індивідуальної взаємодії. Ви можете легко залучити своїх клієнтів через їхні улюблені канали за допомогою REVE Chat, щоб забезпечити багатоканальний досвід обміну повідомленнями. REVE Chat також включає розширену маршрутизацію, чергування, автоматичні тригери та аналітику відвідувачів. Компанії залучають клієнтів за допомогою різноманітних каналів, включаючи веб-сайти, WhatsApp, Facebook, Instagram, Viber, Telegram, App та інші. REVE Chat робить спілкування з ними з однієї платформи надзвичайно ефективним. Чат-бот може автоматизувати допомогу та взаємодію з клієнтами, рішення для чату в режимі реального часу може вивести налаштування на новий рівень за допомогою людського дотику. Потужна платформа допомагає компаніям у всьому взаємодіяти з клієнтами, від створення потенційних клієнтів до задоволення та утримання клієнтів.
BMC
bmc.com
BMC допомагає клієнтам керувати та переосмислювати свій бізнес за допомогою відкритих, масштабованих і модульних рішень для вирішення складних ІТ-задач. BMC співпрацює з 86% Forbes Global 50, клієнтами та партнерами по всьому світу, щоб створити їх майбутнє. Завдяки нашій історії інновацій, провідним у галузі рішенням для автоматизації, операцій і керування послугами в поєднанні з неперевершеною гнучкістю ми допомагаємо організаціям звільнити час і простір, щоб стати автономним цифровим підприємством, яке завойовує нові можливості.
QuickReply.ai
quickreply.ai
QuickReply.ai — це готове до використання комерційне рішення WhatsApp для платформ онлайн-магазинів, таких як Shopify, WooCommerce, Magento тощо. За кілька хвилин після підключення QuickReply синхронізує інформацію про магазин: 1. Продукти, 2. Інвентаризація, 3. Купони, 4. Клієнти, 5. Накази. Він поставляється з автоматично спланованими кампаніями WhatsApp для: 1. Відновлення покинутих візків 2. Сповіщення про замовлення 3. Підтвердження замовлення 4. Перетворіть замовлення COD на передплачені 5. Додаткові та перехресні продажі продуктів 6. Рекламна трансляція з персоналізованими купонами на знижку та повідомленнями 7. Повернення/заміна замовлення 8. Отримання зворотного зв'язку. та багато іншого... Решта 30% переміщуються в єдину папку вхідних повідомлень, щоб агенти могли швидко виконувати дії та швидше обслуговувати клієнтів.
Octocom
octocom.ai
Octocom — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом для магазинів електронної комерції, яка автоматизує підтримку клієнтів для рутинних завдань і звільняє вашу команду від обробки лише виняткових випадків. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції та довідковими службами, передпродажна та післяпродажна підтримка штучного інтелекту та відзначена нагородами цілодобова цілодобова 7/365 підтримка клієнтів, яка допомагає брендам будь-якого розміру налаштувати та інтегрувати наш штучний інтелект – усе це без перебільшених витрат.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart довіряють понад 3000 магазинів Shopify і Shopify Plus. Ми пропонуємо підприємствам електронної комерції можливість збільшити продажі та відносини з клієнтами за допомогою розмовного текстового маркетингу. Використовуючи TxtCart, ваша команда зможе нарощувати список підписників, які відповідають вимогам, використовувати історичні дані Shopify вашого магазину для створення цільових SMS-маркетингових кампаній, зменшувати кількість покинутих візків і вести двосторонні розмови з клієнтами, відкриваючи абсолютно новий маркетинговий канал для підвищення значущої рентабельності інвестицій. . Ми настільки впевнені в пропозиції наших продуктів, що гарантуємо 10-кратну рентабельність інвестицій або повернення ваших грошей, що є провідною статистикою в галузі. Ми повністю віддалена команда з понад 20 співробітників у США, Канаді та за їх межами! Ми є компанією, яка в першу чергу займається підтримкою клієнтів, але більш ніж будь-що інше, наша конкурентна перевага полягає в тому, що ми неймовірно орієнтовані на результати, від наших гарантій до наших результатів і наших цін.
CommBox
commbox.io
CommBox — це корпоративна багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом, яка дозволяє брендам залучати клієнтів через усі канали за допомогою єдиного інтерфейсу, використовуючи багатоканальний зв’язок, цифрове залучення, автоматизацію бізнесу, розмовний ШІ та генеративні чат-боти ШІ. CommBox допомагає організаціям автоматизувати повторювану роботу, оптимізувати шляхи клієнтів, підвищити продуктивність команд обслуговування клієнтів і випереджати очікування клієнтів, що розвиваються, у цифровому ландшафті. CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами через їхні улюблені канали обміну повідомленнями, такі як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommBox отримують переваги від зниження операційних витрат у кол-центрах, підвищення задоволеності клієнтів і підвищення продуктивності агентів. Відкрийте для себе досвід CommBox: відвідайте www.commbox.io
SmatBot
smatbot.com
SmatBot, дочірня компанія ByteQuark Solutions, є провідним гравцем в індустрії чат-ботів на основі штучного інтелекту з присутністю в США, на Близькому Сході та в Індії з понад 5000 активними користувачами. Наша багатоканальна багатомовна (понад 50 мов) платформа AI Chatbot — це простий у користуванні, не потребує кодування та багатофункціональний інструмент, який забезпечує миттєву підтримку в реальному часі за різними каналами (веб-сайт, мобільний додаток, Messenger, Instagram, WhatsApp, тощо). Деякі з наших можливостей включають: * Генерація потенційних клієнтів, * Підтримка клієнтів, * Відповіді на поширені запитання, * Живий чат * Маркетингові та рекламні повідомлення Whatsapp * OCR сканування, * Перевірка OTP електронною поштою та SMS * Відстеження Adwords, * Відображення намірів * Автоматизація на основі контексту Найкраще для: * Електронна комерція D2C, * Освіта * Логістика * Нерухомість * Гостинність * Охорона здоров'я * Фінтех
Sobot
sobot.io
Ми пропонуємо рішення контакт-центру, включаючи обслуговування клієнтів і маркетинг. Наш асортимент продукції включає AI Chatbot, Live Chat, Voice, Ticketing. Ми зобов’язуємося надавати багатоканальне та інтелектуальне рішення, забезпечуючи безперебійну взаємодію з клієнтами через різні канали. У нас є відомі клієнти, такі як Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T і Air Liquide. Крім того, ми встановили партнерські відносини з такими гігантами галузі, як AWS, Alibaba Cloud і Meta. Ми хочемо надати підприємствам змогу покращити взаємодію з клієнтами та підвищити рівень задоволеності. Надаючи передові рішення, ми сподіваємося досягти успіху для наших клієнтів у всьому світі.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — це платформа залучення клієнтів на базі штучного інтелекту, призначена для підвищення ефективності та персоналізації обслуговування клієнтів. Він пропонує доступність 24/7, швидку відповідь на запити та значну економію коштів за рахунок зменшення потреби в роботі представників служби підтримки клієнтів. Платформа підтримує ряд функцій, включаючи автоматизовану підтримку, збір потенційних клієнтів, планування зустрічей і розширену аналітику. GPT-Trainer користується довірою понад 25 000 компаній, і він легко інтегрується з різними CRM і каналами обміну повідомленнями.
STAN AI
stan.ai
STAN — перший помічник менеджера цифрової власності. Він використовує штучний інтелект, щоб відповідати на текстові та електронні листи для менеджерів нерухомості 24/7. STAN був запущений у 2019 році двома колишніми менеджерами з управління нерухомістю, які провели в галузі більше 20 років і працювали в найбільшій керуючій компанії Північної Америки. STAN — це платформа, відзначена нагородами, яку визнали Роджерс, FedEx, National Research Counsel, коледж Джорджа Брауна, StartUp Canada, Waterloo Accelerator Centre тощо!
VirtualSpirits
virtualspirits.com
VirtualSpirits Chatbot надає контактне рішення для будь-якого бізнесу. Він охоплює електронну комерцію, професійні послуги, технічну підтримку, електроніку чи моду. Підходить для веб-сайтів державних або приватних установ. Його можна налаштувати відповідно до індивідуальних інтересів. Додайте логотип, відповідайте на запитання клієнтів, привертайте увагу користувачів і відповідайте на їхні запити, щоб перетворити їх на потенційних клієнтів. Виберіть тип плану, який найкраще відповідає потребам компанії.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat — це динамічна платформа чат-ботів на базі штучного інтелекту, спрямована на трансформацію того, як компанії обробляють операції підтримки клієнтів. Його ключові особливості включають: 1. Відповіді на основі штучного інтелекту: Web2Chat використовує алгоритми машинного навчання, щоб вивчати вміст вашого веб-сайту, документи або експортовані файли Notion, генеруючи точні та миттєві відповіді на запити користувачів. 2. Безперебійна взаємодія з користувачем: платформа містить організовану скриньку вхідних повідомлень, де адміністратори або керівники клієнтів можуть відстежувати всі розмови між ботом і користувачем. Він містить такі функції, як блокування користувачів для тих, хто неправильно використовує бота, і кнопку «Позначити все як прочитане», щоб легко керувати повідомленнями користувачів. 3. Навчання роботі з кількома джерелами: Web2Chat пропонує гнучкість для навчання бота з використанням різних джерел, включаючи домени, Intercom, Gitbook, статті Zendesk і файли (PDF, txt, CSV, Markdown). Це відкриває двері для бота, щоб мати обширну базу знань. 4. Управління декількома ботами та сторінками: платформа дозволяє вам керувати декількома ботами, кожен з яких призначений для різних сторінок або веб-сайтів. Кожен бот може бути індивідуально навчений за допомогою різних джерел. 5. Безкоштовний доступ до плану: Web2Chat надає безкоштовний план після реєстрації, пропонуючи користувачам можливість вивчити потенціал платформи, перш ніж вибрати платний план. 6. Індикатори статусу та сповіщення про прочитання: у сесіях без використання ботів індикатори стану та сповіщення про прочитання допомагають краще зрозуміти взаємодію користувача. Він показує, чи користувач онлайн і чи читав він повідомлення керівника. Надійні функції Web2Chat спрямовані на те, щоб значно покращити якість обслуговування клієнтів, забезпечуючи своєчасні, точні та ефективні відповіді на запити клієнтів.
Yugasa Bot
helloyubo.com
Yugasa Bot — це платформа SaaS на основі генеративного штучного інтелекту на базі НЛП для створення віртуальних прийомів для автоматизації реєстраційної стійки та підтримки завдань лікарні/клініки/лабораторії, 24x7. Ці віртуальні помічники в чаті можуть спілкуватися понад 100 мовами, включаючи кілька індійських народних мов. YugasaBot можна навчити обробляти завдання та запити, пов’язані з записом на прийом до лікаря, станом звіту з лабораторії, інформацією про банк крові, аптекою, наявністю ліжок, страхуванням тощо. Ці боти здатні зменшити витрати на підтримку лікарні до 40%. Чат-боти, створені за допомогою платформи YugasaBot, є багатоканальними та можуть бути розміщені в будь-якому каналі зв’язку, як-от WhatsApp, FB Messenger, веб-сайт, мобільний додаток тощо. Це рішення Plug-n-Play, яке не потребує знання програмування, щоб зробити його інтелектуальним навколо бізнес. Його різноманітні розширення, такі як Yu-Desk, Yu-DB, Yu-Consult, ТА численні готові функції, такі як WhatsApp Campaigning, HACK (Human Agent Control Kit) і електронна комерція, роблять YugasaBot 360-градусним, готовим до зручне рішення для медичних підприємств. Продукт пройшов перевірку VAPT і знаходиться в дуже безпечній екосистемі. Інші клієнти D2C із бізнес-доменів електронної комерції, освіти, нерухомості та BFSI також зараз використовують потенціал YugasaBot для автоматизації свого просування, генерації потенційних клієнтів і підтримки клієнтів.
Zifront
zifront.com
Програмне забезпечення Chatbot і Live Chat для залучення потенційних клієнтів і успіху клієнтів.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com — це платформа, яка сприяє залученню дискусій і розмов на широкий спектр тем. Він служить віртуальним майданчиком для зустрічей, де люди з різним походженням можуть зібратися разом, щоб поділитися ідеями, отримати пораду та спілкуватися з іншими, хто має схожі інтереси. Незалежно від того, чи хочете ви заглибитися в глибокі дискусії про технології, досліджувати тонкощі літератури чи просто брати участь у невимушених жартів, Stackchat.com надає простір для змістовної взаємодії. Завдяки зручному інтерфейсу та потужній спільноті це місце, де обмінюються знаннями, зав’язуються дружні стосунки та вшановують цікавість. Приєднуйтесь до розмови сьогодні на Stackchat.com!
Mevo
usemevo.com
Mevo — це простий у користуванні конструктор чат-ботів, який має опції на основі правил і штучного інтелекту, безліч шаблонів тощо. За допомогою Mevo ви можете створити та опублікувати сторінку чат-бота, а також інтегрувати її як спливаюче вікно на свою цільову сторінку за лічені хвилини без жодного досвіду кодування завдяки зручному інтерфейсу перетягування. Mevo пропонує різноманітні функції, щоб полегшити процес збору інформації, включаючи аналітику взаємодії, повтори сеансів і можливість експорту ваших даних у формат CSV. Ви також можете налаштувати свій чат-бот за допомогою власного бренду та встановити початкові та резервні повідомлення, які ваш бот використовуватиме у разі відсутності відповіді.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — це динамічний гравець на арені створення додатків штучного інтелекту, який пропонує послуги чат-ботів штучного інтелекту на вимогу, які змінюють спосіб взаємодії компаній зі своїми клієнтами. Зосереджуючись на передових технологіях штучного інтелекту, SharurAI спеціалізується на створенні індивідуальних чат-ботів штучного інтелекту, адаптованих до унікальних потреб підприємств у різних галузях. Наша місія полягає в тому, щоб використовувати можливості штучного інтелекту для покращення взаємодії з клієнтами, підвищення ефективності та стимулювання зростання. Ми пишаємося нашою здатністю створювати чат-боти зі штучним інтелектом, які легко інтегруються у ваші існуючі системи та процеси, забезпечуючи персоналізовану та ефективну підтримку клієнтів, допомогу в продажах тощо. У SharurAI ми розуміємо, що кожен бізнес унікальний, і тому ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити чат-ботів штучного інтелекту, які відповідають їхнім конкретним цілям і завданням. Незалежно від того, чи хочете ви оптимізувати роботу, підвищити рівень задоволеності клієнтів або збільшити продажі, наша команда експертів зі штучного інтелекту готова втілити ваше бачення в життя.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot — це найкраще рішення чат-бота зі штучним інтелектом для інтелектуальних та інтерактивних розмов. Завдяки цій передовій технології вони пропонують настроюваний текстовий чат-бот, який ідеально поєднується з їхнім брендом, задовольняючи їхні унікальні вимоги. Цей потужний інструмент створений для залучення відвідувачів з усіх куточків земної кулі, перетворюючи кожну взаємодію на чудову можливість для конверсії. Але LouiseBot — це більше, ніж просто чат-бот, це їхній квиток до міжнародного успіху. Попрощайтеся з мовними бар’єрами та привіт світовій аудиторії. За допомогою цього чат-бота вони можуть адаптувати свої розмови до досконалості, гарантуючи, що кожен відвідувач отримає індивідуальну увагу та виняткову взаємодію з клієнтами. Підвищте рівень конверсії та зв’яжіться з клієнтами, як ніколи раніше. Ця передова технологія ШІ розуміє та реагує на розмови клієнтів у режимі реального часу, надаючи точні рішення, адаптовані до їхніх індивідуальних потреб. І на відміну від агентів-людей, цей невтомний чат-бот ніколи не втомлюється, пропонуючи цілодобову підтримку щодня протягом року. Підвищуйте досвід обслуговування клієнтів і гарантуйте цілодобову допомогу своїм клієнтам за допомогою LouiseBot.
Lucy
lucy.ai
Lucy — це універсальна платформа знань на базі штучного інтелекту для всіх даних, якими володіє та ліцензує організація. Її сформували потреби наших клієнтів і вона продовжує розвиватися разом з ринком. Люсі існує, щоб дивувати, захоплювати та надавати можливості працівникам розумової праці.
Lyris.ai
lyris.ai
про Lyris — це член вашої команди на основі штучного інтелекту, заснований на GPT4, який можна адаптувати до різних ролей відповідно до ваших вимог. Наша безкодова платформа чат-ботів штучного інтелекту допомагає командам відділу продажів і маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів без особливих зусиль створювати безперебійну розмову від кінця до кінця, революціонізуючи спосіб взаємодії компаній зі своєю аудиторією та забезпечуючи підвищення ефективності та продуктивності. Lyris може працювати як ваш - 1. Чат-бот зі штучним інтелектом для продажів: посиліть продажі - Збільшення конверсій більш ніж на 30% - Персоналізація 1:1 2. Підтримка клієнтів штучного інтелекту: надайте VIP-обслуговування своїм клієнтам - Збільшити FCRR більш ніж на 70% - Цілодобова підтримка в реальному часі 3. Помічник співробітника AI: автоматизуйте процеси продажів - У 70 разів швидший доступ до інформації - 97% точності Просто виберіть роль, вставте свій код і дивіться, як він продається!
Noodle Factory
noodlefactory.ai
Noodle Factory перетворює вчителів на супергероїв за допомогою асистентів учителя на основі штучного інтелекту. Noodle Factory створила унікальну платформу, яка дозволяє викладачам забезпечувати адаптивне репетиторство на основі штучного інтелекту, підготовку до іспитів, а також створення та оцінювання оцінок, і все це одним натисканням кнопки. Студенти беруть участь в інтерактивному діалозі та мають персоналізоване індивідуальне навчання через чат. З Noodle Factory викладачі можуть заощадити до 400 годин на рік!
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA — ваш Omni Communication Assistant. Веб-панель універсальних комунікацій, заснована в 2019 році та входить до складу Telkom Group. Ми пропонуємо комунікаційне рішення в режимі реального часу, яке допоможе вам підвищити обізнаність, покращити взаємодію з клієнтами та створити комплексну комунікаційну стратегію для вашого бізнесу.
Scotty AI
scottytechnologies.com
Зустрічайте Scotty, ваше універсальне розмовне рішення зі штучним інтелектом, від пошуку джерел до адаптації та далі! З Scotty AI ви відчуєте: * Миттєві та персоналізовані відповіді на всі ваші заявки та запити, 24/7, за допомогою голосу та тексту * Повна інтеграція між системами записів (ATS HCM, ERP, CMS, CRM), точковими рішеннями ISV, веб-сайтами та каналами співпраці (Teams, Slack,...) * Легке керування всім процесом найму, від пошуку джерел до управління робочою силою * Можливість обробляти +500 000 розмов одночасно * Можливості автоматизації, що звільняють ресурси та прискорюють ваш шлях до успіху Scotty AI автоматизує та підтримує будь-який бізнес-процес як розмову з надзвичайною швидкістю та масштабом, як вхідну, так і вихідну, у текстових і голосових каналах і понад 100 мовами. Унікальна сила Скотті полягає в його здатності надавати гіперперсоналізований досвід усім залученим сторонам. Кандидатів і команди найму чекають незабутні враження на кожному кроці.
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