Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Росія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації людської мови та відповіді на неї. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.
Запит на новий застосунок
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки й інструменти для розподілених обчислень. Одним із таких сервісів є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), який дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп’ютерів, доступний постійно через Інтернет. Версія віртуальних комп’ютерів від AWS емулює більшість атрибутів реального комп’ютера, включаючи апаратні центральні процесори (CPU) і графічні процесори (GPU) для обробки; локальна/RAM пам'ять; накопичувач на жорсткому диску/SSD; вибір операційних систем; мережа; і попередньо завантажене прикладне програмне забезпечення, таке як веб-сервери, бази даних і система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах по всьому світу та підтримується дочірньою компанією Amazon. Комісія базується на комбінації використання (відома як модель «оплата за ходом»), апаратного забезпечення, операційної системи, програмного забезпечення або мережевих функцій, вибраних абонентом, необхідної доступності, резервування, безпеки та параметрів обслуговування. Абоненти можуть заплатити за один віртуальний комп’ютер AWS, виділений фізичний комп’ютер або їх кластери. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем передплатників. AWS працює в багатьох глобальних географічних регіонах, включаючи 6 у Північній Америці. Amazon продає AWS передплатникам як спосіб отримання великомасштабної обчислювальної потужності швидше та дешевше, ніж створення реальної фізичної серверної ферми. Усі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IaaS, PaaS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google і IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно, відповідно до Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає ряд модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — це безкоштовний чат для онлайн-бізнесу, який дозволяє спілкуватися зі своїми клієнтами в режимі реального часу. Він пропонує вам побудувати 360° систему підтримки клієнтів і підключати воронки повідомлень, пропонувати дзвінки, вільно конфігурувати та налаштовувати.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслуговування, щоб швидше й точніше вирішувати проблеми клієнтів. Створений на основі мільярдів взаємодій CX, штучний інтелект Zendesk можна використовувати в усіх сервісах, від самообслуговування до агентів і адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та ефективно працювати в масштабі. Zendesk надає агентам інструменти, аналітику та контекст, необхідні для надання персоналізованих послуг на будь-якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об’єднує все, що потрібно групі обслуговування – від персоналізованих розмов і багатоканального керування справами до робочих процесів на базі штучного інтелекту та інструментів агентів, автоматизації та Marketplace із понад 1200 додатків – усе це захищено під одним дахом. А наше рішення легко впроваджувати та налаштовувати на ходу, звільняючи команди від необхідності вносити поточні зміни в ІТ, розробників і дорогих партнерів. Ми в Zendesk прагнемо спростити складний бізнес і полегшити компаніям встановлення значущих зв’язків із клієнтами. Від стартапів до великих підприємств ми віримо, що інтелектуальний, інноваційний досвід роботи з клієнтами має бути доступним для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тисяч світових брендів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
Sobot
sobot.io
Ми пропонуємо рішення контакт-центру, включаючи обслуговування клієнтів і маркетинг. Наш асортимент продукції включає AI Chatbot, Live Chat, Voice, Ticketing. Ми зобов’язуємося надавати багатоканальне та інтелектуальне рішення, забезпечуючи безперебійну взаємодію з клієнтами через різні канали. У нас є відомі клієнти, такі як Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T і Air Liquide. Крім того, ми встановили партнерські відносини з такими гігантами галузі, як AWS, Alibaba Cloud і Meta. Ми хочемо надати підприємствам змогу покращити взаємодію з клієнтами та підвищити рівень задоволеності. Надаючи передові рішення, ми сподіваємося досягти успіху для наших клієнтів у всьому світі.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — це чат-бот для Twitch, YouTube і Trovo, який дозволяє вам автоматизувати чат прямої трансляції за допомогою модерації та нових функцій, дозволяючи вам проводити більше часу, розважаючи своїх глядачів.
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
Infobip
infobip.com
API електронної пошти Infobip — це інфраструктура надсилання електронної пошти, яка миттєво доставляє велику кількість електронних листів через SMTP або HTTP API. Допомагає забезпечити чудову взаємодію з клієнтами завдяки беззатримковій доставці електронних листів, збільшуючи дохід за рахунок максимальної доставки. Підтримка всіх форматів транзакційних або рекламних електронних листів. Надійна і легко масштабована інфраструктура Обробляйте мільйони електронних листів за лічені хвилини та доставляйте їх за 2 секунди з коефіцієнтом доставки 99,4%. Готовий підтримувати будь-який обсяг електронних листів. Створено для груп продуктів і розробників. Проста й гнучка інтеграція, підтримка всіх популярних мов програмування, середній час відповіді <100 мілісекунд, час безперебійної роботи 99,99% за угодою про рівень обслуговування. Цілодобова технічна підтримка від досвідчених інженерів. Центри обробки даних по всьому світу Локальні розгортання та зберігання забезпечують менші затримки та вищий рівень безпеки. Залишайтеся повністю відповідними регіональним нормам. Підтримка доставки Спеціальна команда експертів з доставки допомагає з адаптацією, розминкою спеціального домену та максимізацією продуктивності. Звітування та аналітика Швидко діагностуйте та вирішуйте проблеми з надсиланням за допомогою звітів про журнали та веб-хуків. Відстежуйте ефективність електронної пошти та отримуйте статистику за допомогою повної аналітики електронної пошти. Перевірка електронної пошти Використовуйте API або веб-програму для виявлення контактів із високим ризиком, видалення недійсних адрес електронної пошти та збереження списків розсилки чистими. Захистіть репутацію відправника за допомогою якісної бази даних і підвищте доступність.
Trring Me
trringme.com
Trring Me — це API-рішення WhatsApp для бізнесу, яке дозволяє компаніям спілкуватися зі своїми клієнтами через WhatsApp так само, як вони спілкуються зі своїми друзями та сім’єю — за допомогою швидкого, простого та безпечного обміну повідомленнями. Підприємства будь-якого розміру можуть використовувати свої поточні платформи взаємодії з клієнтами для інтеграції з WhatsApp через API та миттєво відповідати своїм клієнтам повідомленнями, сповіщеннями, підтвердженнями доставки, нагадуваннями про зустрічі, квитками на події та рекламними акціями.
Teleform
teleform.io
Teleform — це платформа без коду, яка дозволяє користувачам легко створювати, налаштовувати та розгортати захоплюючих ботів Telegram, оптимізуючи цифрове спілкування за допомогою інструментів створення візуальних чат-ботів, які усувають складність кодування. Створений як для початківців, так і для досвідчених творців, Teleform пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який спрощує процес створення чат-бота від початку до кінця.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Norby AI
norby.io
Norby AI — це провідне рішення, яке надає підприємствам чат-бота на основі штучного інтелекту для їхніх веб-сайтів. Чат-бот працює на основі передової технології обробки природної мови, щоб розуміти запити клієнтів і надавати швидкі й точні відповіді. Процес налаштування чат-бота Norby AI складається лише з чотирьох простих кроків: * Створіть обліковий запис на платформі Norby AI * Додайте на свій веб-сайт фрагмент коду, наданий Norby AI * Введіть існуючі поширені запитання, описи продуктів, документацію тощо, на які ви хочете, щоб чат-бот відповів * Ваш чат-бот AI працює на вашому веб-сайті, готовий залучати клієнтів 24/7
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - чат для сайта, конструктор чат-ботів для месенджерів. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Розробка чат-ботов.
Cody
meetcody.ai
Коді — це інтелектуальний помічник зі штучним інтелектом, як ChatGPT, але з додатковою перевагою, яка полягає в тому, що він може навчатися на даних вашого бізнесу, команди, процесів і клієнтів. Ви можете використовувати Коді як співробітника для підтримки своєї команди різними способами: * Надайте миттєві відповіді на бізнес-питання, проаналізувавши накопичені документи вашої компанії та діючи як експерт у ваших процесах. * Підвищуйте ефективність співробітників, надаючи миттєві відповіді, ідеї та готові роботи, щоб допомогти вашій команді працювати ефективніше. * Вирішуйте проблеми та виявляйте приховані функції ваших цифрових інструментів за допомогою допоміжної документації. * Обміркуйте ідеї та надайте пропозиції, виходячи з контексту ваших минулих розмов із Коді. Щоб використовувати Cody, ви можете завантажити файли, документи та дані вашої компанії, щоб створити власну базу знань. Потім Коді використовує цю інформацію для надання індивідуальних відповідей. Cody можна інтегрувати в різні інструменти, такі як PowerPoint, PDF, Word, Discord, веб-сайти тощо. Платформа наголошує на розширеній безпеці та конфіденційності даних із такими функціями, як шифрування AWS, відповідність SOC II та настроювані засоби контролю доступу. Коді розроблено для розширення можливостей команд, надаючи помічника зі штучним інтелектом, навченого відповідно до конкретного бізнес-контексту.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot спрощує процес створення індивідуальних галузевих чат-ботів без програмування. Наш конструктор чат-ботів наступного покоління на основі ШІ та GPT дозволяє користувачам швидко створювати та навчати ботів із власними даними всього за кілька хвилин. Отримайте максимум від штучного інтелекту та заощадьте час і гроші за допомогою чат-бота YourGPT. YourGPT пропонує передові продукти AI та GPT, розроблені для задоволення ваших унікальних потреб. * Покращуйте підтримку клієнтів за допомогою нашого потужного чат-бота зі штучним інтелектом * Створюйте готові програми LLM за допомогою LLM Spark.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє створювати чат-ботів за лічені хвилини за допомогою різноманітних шаблонів і одразу автоматизувати ключові завдання. Легко перетягуйте нові елементи, щоб адаптувати будь-який шаблон до своїх потреб. ChatBot готовий до роботи з коробки, а алгоритми штучного інтелекту допомагають покращувати відповіді з часом. Створюйте плавну розмову, щоб побудувати кращі стосунки зі своїми клієнтами. Надсилайте динамічні відповіді, які заохочують клієнтів спілкуватися та спілкуватися. Поєднуйте текст, зображення, кнопки та швидкі відповіді, щоб продемонструвати свій бренд, продукти та послуги. Використовуйте ChatBot на різних платформах і каналах за допомогою інтеграції в один клік (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress тощо). Підключіть свій чат-бот майже до всього, що вам спадає на думку, використовуючи відкритий API, веб-хуки та Zapier.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо. Команда WhatsTool зосереджена на створенні інструментів для WhatsApp і малих підприємств, які ведуть свій бізнес або маркетинг на WhatsApp. Ми створюємо більше таких додатків, як WhatsSave, які допомагають компаніям зберігати нові цифри, щоб використовувати їх для свого розвитку.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — це платформа для чат-ботів без використання коду, яка дозволяє компаніям створювати безпроблемний досвід спілкування від кінця до кінця. Перетворюючи розмови на прибуткові результати, Landbot допомагає командам маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів потроїти ефективність і скоротити операційні витрати на 30% або більше. Незалежно від того, чи йдеться про WhatsApp, Web чи Messenger, будь-хто може створити автоматизовані потоки чат-ботів, щоб краще залучати клієнтів і підвищувати коефіцієнт конверсії. Landbot також використовує останні досягнення в GPT та AI, щоб зробити процес створення чат-ботів ще доступнішим, поєднуючи можливості Landbot без використання коду з іншими моделями великої мови.
DocsBot
docsbot.ai
DocsBot — це чат-бот на основі ШІ, який допомагає автоматизувати підтримку клієнтів і підвищити продуктивність команди. Це дозволяє компаніям надавати докладні та прямі відповіді про свої продукти, включаючи приклади коду та відформатований вихід. DocsBot можна легко додавати на веб-сайти за допомогою вбудованих віджетів і пропонує такі функції, як користувацький копірайтинг, коли персоналізований ChatGPT навчається знати все про продукт, допомагаючи створювати високоякісний вміст. Крім того, DocsBot може відповідати на запити служби підтримки, служити внутрішнім ботом знань і бути інтегрованим у продукти за допомогою потужного API.
BMC
bmc.com
BMC допомагає клієнтам керувати та переосмислювати свій бізнес за допомогою відкритих, масштабованих і модульних рішень для вирішення складних ІТ-задач. BMC співпрацює з 86% Forbes Global 50, клієнтами та партнерами по всьому світу, щоб створити їх майбутнє. Завдяки нашій історії інновацій, провідним у галузі рішенням для автоматизації, операцій і керування послугами в поєднанні з неперевершеною гнучкістю ми допомагаємо організаціям звільнити час і простір, щоб стати автономним цифровим підприємством, яке завойовує нові можливості.
Acquire
acquire.io
Acquire забезпечує корпоративні команди цифровими інструментами, необхідними для створення найкращої взаємодії з клієнтами. Завдяки таким функціям, як безпечний спільний перегляд, чат-боти зі штучним інтелектом, живий чат і відеодзвінки, Acquire дає змогу командам завчасно вирішувати складні проблеми з продажами, обслуговуванням і підтримкою в режимі реального часу по всіх каналах. За допомогою Acquire компанії можуть постійно залучати клієнтів, мінімізуючи час вирішення та резервування. Гнучкий і масштабований пакет програмного забезпечення Acquire відповідає потребам будь-якого бізнесу в обслуговуванні клієнтів, продажах і підтримці — на будь-якому пристрої. Штаб-квартира Acquire знаходиться в Сан-Франциско. Клієнти компанії по всьому світу включають кілька брендів зі списку Fortune 500. Acquire підтримується такими групами, як Base10, S28 Capital і Fathom Capital.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа для аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність конкретної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні медіа, але й «взаємодіяти» з користувачами на персоналізованій основі за допомогою вбудованих функцій CRM. Потужне групування даних генерує аналітичну інформацію та надає корисні дані. Ми створюємо універсальний цифровий інтелектуальний центр для вашого бренду. Це спрощує зусилля, спрямовані на розвиток вашої цифрової стратегії та ідентифікації бренду за допомогою структурованої та потужної аналітики та візуалізації, вільної від надлишку складних соціальних даних. Ми допоможемо вам з досвідом у реальному часі, інтелектуальним лідерством і управлінням у кризових ситуаціях. Locobuzz також дозволяє компаніям використовувати потужність машинного навчання та НЛП для створення інтерактивного досвіду за допомогою багатомовних чат-ботів. Ми віримо, що потенціал розмовної комерції може підвищити продуктивність шляхом включення людського інтелекту в машину за допомогою ШІ.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype прокладає шлях до нової ери комунікацій, у якій бренди спілкуються зі своїми клієнтами невимушено, змістовно та надихаюче. Hubtype дає компаніям можливість вести прості, змістовні та орієнтовані на клієнта бесіди в широкому масштабі за допомогою розмовних додатків; нова технологія, яка виходить за рамки чат-ботів і поєднує найкращі графічні інтерфейси (наприклад, веб-сайти та мобільні програми), які забезпечують чудовий UX і найкращі програми для обміну повідомленнями (наприклад, WhatsApp, FB Messenger тощо) або веб-чат.
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (Маркетинг як послуга), керує брендами та компаніями, покращуючи взаємодію з клієнтами та потенційними клієнтами, збільшуючи відгуки та створюючи уніфіковані бази даних клієнтів трьома методами. Партнерство з технологій розподілу з великими корпораціями Google, Microsoft Bing, Meta, Sulekha та іншими Платформи дозволяють керувати всіма лістингами в єдиному інтерфейсі. Побудова репутації шляхом впровадження аудиту бренду, інтелектуального керування відповідями та використання найкращих практик для створення відгуків. Збільшення взаємодії Зв’яжіться з клієнтами та потенційними клієнтами за допомогою уніфікованої інтеграції чату ProManages та запитів із багатьох платформ. Увімкнено утилітарну допомогу в чаті з шаблонами відповідей, автоматичною відповіддю, Chabot і маршрутизацією квитків. ProManage — нова платформа MaaS, яка керує брендами та компаніями завдяки можливості виявлення на багатьох платформах, покращенню взаємодії з клієнтами та потенційними клієнтами, покращенню відгуків і рейтингів, а також уніфікованій базі даних клієнтів. Інтеграція Спростіть керування клієнтським досвідом, інтегрувавши Promanage з наявним інструментом.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow створює безперебійні та персоналізовані подорожі клієнтів через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений формуванню майбутнього комунікації, надаючи можливість компаніям зосередити всі свої робочі процеси навколо змістовних розмов. Від маркетингу та продажів до команд підтримки, SleekFlow оптимізує бізнес-операції, використовуючи свої передові можливості розмовного штучного інтелекту. Автоматизуючи рутинні завдання, оптимізуючи взаємодію з клієнтами та надаючи безпрецедентну підтримку, рішення, орієнтоване на клієнта, дає компаніям змогу досягти безпрецедентної масштабованості та зростання. SleekFlow знаходиться в Сінгапурі, Гонконгу, Малайзії, Індонезії, Бразилії та ОАЕ. У 2022 році стартап отримав раунд фінансування в розмірі 8 мільйонів доларів США під керівництвом Tiger Global за участі AEF Greater Bay Area Fund і Transcend Capital Partners.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai виходить за рамки ландшафту чат-ботів як масштабована комунікаційна платформа на основі ШІ, яка революціонізує підтримку клієнтів. Як лідер галузі, Ivy пропонує рішення для чат-ботів з високим IQ, розроблені для вищої освіти, охорони здоров’я, уряду та приватного сектору, надаючи розширений набір функцій, який розширює доступ до інформації, скорочує навантаження на персонал і підвищує ефективність роботи за допомогою цілодобового автономного омніканалу. підтримка. Завдяки передовому штучному інтелекту чат-боти Ivy організовують персоналізовану розмовну допомогу в Інтернеті, SMS, голосовій службі та електронній пошті, перетворюючи взаємодію служби підтримки на безперебійну інтелектуальну розмову.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Tars
hellotars.com
Tars допомагає командам з маркетингу та обслуговування клієнтів оптимізувати воронки конверсії, автоматизувати взаємодію з клієнтами та переосмислити взаємодію з клієнтами за допомогою чат-ботів. На цільовій сторінці чат-бота або бесіди відвідувачів вітає автоматизований чат-бот, який починає текстову розмову, схожу на людину, надає їм лише релевантну інформацію про ваш продукт/послуги та запитує їх контактну інформацію в потрібний момент. Завдяки такому підходу користувачі не будуть перевантажені всією інформацією, наведеною на типовій статичній цільовій сторінці, і вони зосереджені на одній розмові з чат-ботом. Це збільшує шанси, що користувач надасть свою інформацію та перетворить її на потенційного клієнта для вас. Нам довіряють понад 500 світових брендів, як-от Vodafone, American Express, Bosch, Каліфорнійський університет, Adobe, Daimler тощо. Tars містить найбільшу бібліотеку шаблонів чат-ботів у світі з понад 950 шаблонами чат-ботів у різних галузях і варіантах використання.
BotSpace
bot.space
BotSpace — це платформа B2B на ранній стадії, яка швидко розвивається, для компаній, яка автоматизує підтримку клієнтів і залучення до Whatsapp. Завдяки нашому передовому програмному забезпеченню для взаємодії з клієнтами, створеному на Business API WhatsApp, компанії тепер можуть вести персоналізовані розмови, бути легко доступними та взаємодіяти зі своїми клієнтами в реальному часі – у масштабі! Це стало можливим завдяки зручній у використанні платформі BotSpace, яку можна створити та запустити в найкоротші терміни. У результаті малий і середній бізнес швидко охопив платформу, і тисячі клієнтів у 13 країнах тепер використовують BotSpace лише за рік після запуску.
Zappr.AI
zappr.ai
Створіть чат-бота на основі штучного інтелекту, який навчено використовувати ваші дані. Просто завантаживши PDF-файл або надавши посилання на веб-сайт, ви можете отримати чат-бота, схожого на ChatGPT, який зможе відповісти на будь-які запитання, пов’язані з вашим документом.
MegaCHAT
megachat247.com
MegaCHAT — це платформа чат-ботів для багатоканальних продажів і автоматизації маркетингу. Він пропонує такі функції: * Персоналізовані інтерактивні розмови, які можуть точно зафіксувати мікромоменти * Різноманітні чат-боти «RoleBot», які можуть працювати 24/7 як реальна людина * Інтегрована система Quick-Commerce для відображення продукту, запиту, замовлення, онлайн-оплати та доставки * Підтримка розпізнавання голосу (перетворення мови в текст). * Інтеграція кількох способів оплати Основні переваги та пропозиції включають: * Безкоштовний довічний обліковий запис чат-бота та 3 ліцензії користувача MegaCHAT для нових реєстрацій * Безкоштовний корпоративний брендовий пакет PARA (вартістю HK$800) * Знижка 30% на оновлення до AI WorkBot, як-от OrderBot, SocialBot, CouponBot * 1-годинний навчальний сеанс (вартістю 2500 гонконгських доларів) *Платформа наголошує на забезпеченні кращого досвіду клієнтів у маркетингу, продажах і управлінні за допомогою можливостей розмовної комерції. Він спрямований на те, щоб допомогти компаніям створити нові можливості для продажу за допомогою взаємодії, керованої чат-ботами. MegaCHAT пропонує Parami Co Limited. Веб-сайт містить інформацію про компанію, команду управління, блог, посібники користувача та контактні дані.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — це програмне забезпечення для створення веб-сайтів, яке використовує штучний інтелект для створення веб-сайтів. Вам знадобиться менше 1 хвилини, щоб отримати власний професійний веб-сайт абсолютно БЕЗКОШТОВНО.
CustomGPT
customgpt.ai
Відчуйте переваги персоналізованого штучного інтелекту за допомогою CustomGPT: отримуйте унікальну інформацію та рішення за допомогою штучного інтелекту, навченого на вашому вмісті
Chaport
chaport.com
Chaport — це універсальна платформа обміну повідомленнями, яка надає багатоканальний чат, чат-ботів, базу знань тощо. Він допомагає підприємствам розвиватися та процвітати, надаючи їм простий спосіб взаємодії з відвідувачами веб-сайту, отримання більш кваліфікованих потенційних клієнтів, збільшення продажів та покращення обслуговування клієнтів. Сьогодні Chaport використовують понад 30 000 команд по всьому світу. Чому Чапорт? Chaport пропонує вам набір потужних функцій, які допоможуть вам перетворити відвідувачів веб-сайту на лояльних клієнтів. Проте він залишається зручним і робить спілкування з клієнтами таким же простим і приємним, як спілкування з друзями. Процес установки простий і займає не більше 5 хвилин. Просто додайте віджет чату на свій веб-сайт і почніть відповідати на запитання клієнтів. Якщо вам також потрібен чат-бот, ви можете створити його за лічені хвилини завдяки конструктору чат-ботів WYSIWYG від Chaport. Ключові особливості: – Живий чат: спілкуйтеся зі своїми клієнтами в реальному часі. – Чат-боти: дозвольте чат-ботам відповідати на поширені запитання та кваліфікувати потенційних клієнтів. Запропонуйте миттєву допомогу 24/7, навіть коли ваша команда офлайн. – База знань + бот FAQ: надайте своїм клієнтам базу знань і активуйте бота FAQ, щоб автоматично пропонувати статті у віджеті чату. – Інтеграція з Facebook, Viber, Telegram тощо: відповідайте на запитання з усіх каналів в одному місці. – Автоматичні запрошення: ініціюйте більше чатів із відвідувачами вашого сайту. – Збережені відповіді: підготуйте шаблони відповідей на поширені запитання, відповідайте кількома клацаннями миші та заощаджуйте час. – Статистика введення тексту: читайте повідомлення ще до їх надсилання та відповідайте швидше. – Веб-програми, програми для настільних комп’ютерів і мобільні пристрої: спілкуйтеся з клієнтами, де б ви не були. – Zapier і API: тісніше інтегруйте Chaport зі своїм веб-сайтом або підключіть його до програм сторонніх розробників. – І багато іншого... Зареєструйтеся сьогодні та збільште свої продажі! Доступна безкоштовна пробна версія.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває неперевершену ефективність і значно знижує операційні витрати. Yellow.ai зі штаб-квартирою в Сан-Матео обслуговує понад 1000 підприємств, у тому числі Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO , Skoda Auto, у 85+ країнах. Наша платформа побудована на архітектурі з кількома LLM і постійно навчається понад 16 мільярдів бесід на рік, що дозволяє компаніям забезпечувати покращений досвід і будувати тривалі відносини з клієнтами. Yellow.ai, заснований у 2016 році з офісами в шести країнах, залучив понад 102 мільйони доларів США від інвесторів-блакитних фішок.
Botmother
botmother.com
Botmother — єдина платформа для створення та запуску чат-ботів будь-якої складності без програмування. За допомогою візуального конструктора боти створюються з готових блоків простим перетягуванням. Реалізуйте будь-яку свою ідею без жодного рядка коду. Ми не обмежуємо розмір сценарію чи кількість користувачів. Для швидкого початку є готові шаблони з популярними сценаріями ботів. Ви можете підключити їх до месенджера та використовувати як вони є, або змінити їх відповідно до ваших потреб. Вам не доведеться створювати окремих ботів для різних месенджерів. Один бот, вбудований у конструктор Botmother, зможе працювати в Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook, Instagram, ВКонтакте та Одноклассниках.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизує вашу взаємодію з клієнтами в масштабі за допомогою чат-ботів. Вирішуйте бізнес-завдання, наприклад залучайте більше потенційних клієнтів, бронюйте більше зустрічей, масштабуйте підтримку клієнтів за допомогою передових чат-ботів. Клієнти використовують WotNot, щоб забезпечити персоналізований досвід для своїх поточних або майбутніх клієнтів, який доступний 24/7, відповідає миттєво, повністю надійний і розмовляє мовою клієнта. Додайте чат-бота в будь-яку галузь, як-от нерухомість, страхування, фінанси, охорона здоров’я, автомобільна промисловість, SaaS, банківська справа, споживчі товари, виробництво та освіта, щоб задовольнити різноманітні випадки використання. За допомогою No-code Bot Builder від WotNot ви можете досить легко створювати ботів за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. Керуйте кількома ботами для різних дій на основі тригерів і умов, визначених вами. Крім того, WotNot пропонує послугу «зроблено для вас», у якій наша команда досвідчених експертів з дизайну розмов розуміє ваші потреби та ретельно створює потік розмов, який відповідає потребам вашого бізнесу, і продовжує оптимізувати потік, переглядаючи результати. Приєднуйтесь до понад 3000 компаній у всьому світі, які довіряють WotNot взаємодію з клієнтами.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищувати лояльність і досягати успіху на своїх місцевих ринках.
Cohere
cohere.com
Cohere — провідна платформа AI для підприємств. Наш штучний інтелект світового рівня унікально підходить для потреб бізнесу, відкриваючи безпрецедентну простоту використання, доступність і конфіденційність даних. Платформа Cohere не залежить від хмари, доступна через API як керований сервіс і може бути розгорнута у віртуальній приватній хмарі (VPC) або навіть на місці, щоб зустрітися з компаніями, де знаходяться їхні дані, пропонуючи найвищий рівень гнучкості та контролю. Cohere, заснована випускниками Google Brain і співавтором основоположної дослідницької статті Transformer, прагне трансформувати підприємства та їхні продукти за допомогою штучного інтелекту, який відкриває більш інтуїтивно зрозумілий спосіб генерувати, шукати та узагальнювати інформацію, ніж будь-коли раніше. Нас підтримує група глобальних інституційних і стратегічних інвесторів, зокрема Index Ventures, Oracle, NVIDIA, Salesforce Ventures, Inovia Capital, DTCP, Mirae Asset, Radical Ventures, Section 32 і Tiger Global, а також кілька світил штучного інтелекту, зокрема Джеффрі Хінтон. , Джефф Дін, Фей-Фей Лі, Пітер Аббіл і Ракель Уртасун.
Alendei
alendei.com
Alendei — це платформа для залучення клієнтів на основі ШІ. Це дозволяє користувачам надсилати короткі текстові повідомлення користувачам мобільних телефонів. Він забезпечує автоматизовану підтримку клієнтів і взаємодію через розмовний інтерфейс для покращення взаємодії з користувачем і його задоволення. Це дозволяє користувачам забезпечувати двосторонній зв’язок шляхом інтеграції бізнес-API WhatsApp для надсилання та отримання повідомлень.
Mevo
usemevo.com
Mevo — це простий у користуванні конструктор чат-ботів, який має опції на основі правил і штучного інтелекту, безліч шаблонів тощо. За допомогою Mevo ви можете створити та опублікувати сторінку чат-бота, а також інтегрувати її як спливаюче вікно на свою цільову сторінку за лічені хвилини без жодного досвіду кодування завдяки зручному інтерфейсу перетягування. Mevo пропонує різноманітні функції, щоб полегшити процес збору інформації, включаючи аналітику взаємодії, повтори сеансів і можливість експорту ваших даних у формат CSV. Ви також можете налаштувати свій чат-бот за допомогою власного бренду та встановити початкові та резервні повідомлення, які ваш бот використовуватиме у разі відсутності відповіді.
Messangi
messangi.com
З 2001 року Messangi з’єднує компанії з клієнтами на мільярдах пристроїв по всьому світу. Наші універсальні та надійні платформи були створені власними силами одними з кращих інженерів у бізнесі. Щоб підвищити продуктивність нашої діяльності, ми маємо команди світового рівня в 7 країнах, які готові докласти максимум зусиль, щоб задовольнити потреби наших клієнтів. Сьогодні провідні оператори мобільного зв’язку, міжнародні банки та роздрібні торговці покладаються на Messangi для вирішення проблем спілкування та залучення клієнтів. Наші рішення для SMS, електронної пошти, програм, мобільного гаманця та голосових помічників продовжують революціонізувати взаємодію між компанією та клієнтом, роблячи спілкування простішим, ефективнішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Хмарну комунікаційну платформу Messangi як послугу можна налаштувати та формувати для створення найкращого рішення. Завдяки поєднанню кількох каналів охоплюйте та залучайте своїх клієнтів ефективніше.
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell — це генеративний безкодовий інструмент із підтримкою штучного інтелекту, за допомогою якого споживчі бренди можуть безперебійно автоматизувати свої розмови з лідерами через різні канали та покращити продажі, маркетинг і задоволеність клієнтів.
Answered.so
answered.so
Answered.so: обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту та людського досвіду. Вирішуйте до 70% проблем клієнтів за допомогою чат-бота GPT, бази знань, HelpHub і інтелектуальної панелі пошуку.
Algomo
algomo.com
Algomo — це генеративна платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для автоматизації підтримки клієнтів за допомогою спеціальних ботів, схожих на ChatGPT, для веб-сайтів. Це дозволяє компаніям ефективно вирішувати взаємодію зі службою підтримки клієнтів, за допомогою бота, який обробляє запити, посилає проблеми, коли це необхідно, і працює без необхідності навчання чи обслуговування. Платформа Algomo функціонує, миттєво відповідаючи на повторювані запитання клієнтів, тим самим зменшуючи витрати та підвищуючи задоволеність клієнтів (CSAT) і залученість співробітників. Він автоматизує маркування, категоризацію та сортування взаємодій підтримки, скорочуючи час обробки та ручні завдання. Крім того, він надає агентам пропозиції щодо штучного інтелекту та показ живого екрана для збільшення часу відповіді та продуктивності. Algomo особливо корисний для компаній, які хочуть: * Автоматизація обслуговування клієнтів: вирішення більшості взаємодій служби підтримки за допомогою автоматизації. * Підвищення ефективності: скорочення часу та ресурсів, витрачених на підтримку клієнтів. * Підвищення рівня задоволеності клієнтів і працівників: завдяки швидшому вирішенню проблем і меншій кількості ручних завдань. * Міжнародне розширення: завдяки його багатомовним можливостям він ідеально підходить для компаній, які масштабуються по всьому світу.
Lucy
lucy.ai
Lucy — це універсальна платформа знань на базі штучного інтелекту для всіх даних, якими володіє та ліцензує організація. Її сформували потреби наших клієнтів і вона продовжує розвиватися разом з ринком. Люсі існує, щоб дивувати, захоплювати та надавати можливості працівникам розумової праці.
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