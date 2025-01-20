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Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Румунія
Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації людської мови та відповіді на неї. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.
Запит на новий застосунок
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає ряд модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки й інструменти для розподілених обчислень. Одним із таких сервісів є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), який дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп’ютерів, доступний постійно через Інтернет. Версія віртуальних комп’ютерів від AWS емулює більшість атрибутів реального комп’ютера, включаючи апаратні центральні процесори (CPU) і графічні процесори (GPU) для обробки; локальна/RAM пам'ять; накопичувач на жорсткому диску/SSD; вибір операційних систем; мережа; і попередньо завантажене прикладне програмне забезпечення, таке як веб-сервери, бази даних і система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах по всьому світу та підтримується дочірньою компанією Amazon. Комісія базується на комбінації використання (відома як модель «оплата за ходом»), апаратного забезпечення, операційної системи, програмного забезпечення або мережевих функцій, вибраних абонентом, необхідної доступності, резервування, безпеки та параметрів обслуговування. Абоненти можуть заплатити за один віртуальний комп’ютер AWS, виділений фізичний комп’ютер або їх кластери. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем передплатників. AWS працює в багатьох глобальних географічних регіонах, включаючи 6 у Північній Америці. Amazon продає AWS передплатникам як спосіб отримання великомасштабної обчислювальної потужності швидше та дешевше, ніж створення реальної фізичної серверної ферми. Усі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IaaS, PaaS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google і IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно, відповідно до Synergy Group.
Cohere
cohere.com
Cohere — провідна платформа AI для підприємств. Наш штучний інтелект світового рівня унікально підходить для потреб бізнесу, відкриваючи безпрецедентну простоту використання, доступність і конфіденційність даних. Платформа Cohere не залежить від хмари, доступна через API як керований сервіс і може бути розгорнута у віртуальній приватній хмарі (VPC) або навіть на місці, щоб зустрітися з компаніями, де знаходяться їхні дані, пропонуючи найвищий рівень гнучкості та контролю. Cohere, заснована випускниками Google Brain і співавтором основоположної дослідницької статті Transformer, прагне трансформувати підприємства та їхні продукти за допомогою штучного інтелекту, який відкриває більш інтуїтивно зрозумілий спосіб генерувати, шукати та узагальнювати інформацію, ніж будь-коли раніше. Нас підтримує група глобальних інституційних і стратегічних інвесторів, зокрема Index Ventures, Oracle, NVIDIA, Salesforce Ventures, Inovia Capital, DTCP, Mirae Asset, Radical Ventures, Section 32 і Tiger Global, а також кілька світил штучного інтелекту, зокрема Джеффрі Хінтон. , Джефф Дін, Фей-Фей Лі, Пітер Аббіл і Ракель Уртасун.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслуговування, щоб швидше й точніше вирішувати проблеми клієнтів. Створений на основі мільярдів взаємодій CX, штучний інтелект Zendesk можна використовувати в усіх сервісах, від самообслуговування до агентів і адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та ефективно працювати в масштабі. Zendesk надає агентам інструменти, аналітику та контекст, необхідні для надання персоналізованих послуг на будь-якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об’єднує все, що потрібно групі обслуговування – від персоналізованих розмов і багатоканального керування справами до робочих процесів на базі штучного інтелекту та інструментів агентів, автоматизації та Marketplace із понад 1200 додатків – усе це захищено під одним дахом. А наше рішення легко впроваджувати та налаштовувати на ходу, звільняючи команди від необхідності вносити поточні зміни в ІТ, розробників і дорогих партнерів. Ми в Zendesk прагнемо спростити складний бізнес і полегшити компаніям встановлення значущих зв’язків із клієнтами. Від стартапів до великих підприємств ми віримо, що інтелектуальний, інноваційний досвід роботи з клієнтами має бути доступним для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тисяч світових брендів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє створювати чат-ботів за лічені хвилини за допомогою різноманітних шаблонів і одразу автоматизувати ключові завдання. Легко перетягуйте нові елементи, щоб адаптувати будь-який шаблон до своїх потреб. ChatBot готовий до роботи з коробки, а алгоритми штучного інтелекту допомагають покращувати відповіді з часом. Створюйте плавну розмову, щоб побудувати кращі стосунки зі своїми клієнтами. Надсилайте динамічні відповіді, які заохочують клієнтів спілкуватися та спілкуватися. Поєднуйте текст, зображення, кнопки та швидкі відповіді, щоб продемонструвати свій бренд, продукти та послуги. Використовуйте ChatBot на різних платформах і каналах за допомогою інтеграції в один клік (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress тощо). Підключіть свій чат-бот майже до всього, що вам спадає на думку, використовуючи відкритий API, веб-хуки та Zapier.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищувати лояльність і досягати успіху на своїх місцевих ринках.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox — це практичне програмне забезпечення служби підтримки, яке забезпечує багатоканальне обслуговування запитів клієнтів, що надходять з електронної пошти, Інтернету, телефону та соціальних мереж. HappyFox інтегрується з бізнес-додатками для бухгалтерії, відгуків клієнтів, CRM, комерції тощо. Версії програми для iOS, Android і Windows дозволяють надавати підтримку через смартфони та планшети. Форуми спільноти та база знань допомагають клієнтам надавати миттєву підтримку та спілкуватися один з одним.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode — це розробник чат-ботів штучного інтелекту, який дозволяє будь-кому створювати інтелектуальні чат-боти на основі технології GPT OpenAI. За допомогою ChatNode ви можете навчити чат-бота на своїх власних даних, таких як веб-сайти, PDF-файли, документи та текст. Потім чат-бот може вести звичайні розмови та відповідати на запитання, пов’язані з вашими даними. ChatNode дозволяє легко додати віджет чату на ваш веб-сайт. Доступні різні тарифні плани, у тому числі безкоштовний план для тестування. ChatNode використовує потужні моделі обробки природної мови OpenAI, такі як GPT-3. Ви надаєте дані, на яких має навчатися ваш чат-бот, або підключаючись до веб-сайту, або завантажуючи документи. ChatNode обробляє та аналізує ці дані для створення бази знань. Потім він точно налаштовує модель штучного інтелекту на основі ваших даних, щоб чат-бот міг вести обізнані розмови. Коли відвідувачі веб-сайту взаємодіють із вашим чат-ботом, він генерує людські відповіді на основі свого навчання. Чим більше даних надається, тим розумнішим стає чат-бот. * Тренуйтеся на будь-яких даних - завантажуйте PDF-файли, документи Word, текстові файли або підключайтеся до веб-сайту, щоб навчити чат-бота. Чим більше даних, тим краще. * Вбудовуйте будь-де - легко додайте чат-бота на свій веб-сайт за допомогою кількох рядків коду. ChatNode пропонує вбудовані віджети. * Інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель. Інформаційна панель дозволяє навчати, керувати та контролювати кілька чат-ботів. Відстежуйте розмови та оптимізуйте роботу чат-бота. * Налаштуйте зовнішній вигляд – налаштуйте ім’я, аватар, кольори та бренд чат-бота відповідно до свого бізнесу. * Інтеграція Slack. Інтегруйте свій чат-бот із Slack, щоб відповідати на запитання прямо у своєму робочому просторі. * Доступ до API – для розширеного налаштування ChatNode пропонує доступ до API для надбудови на платформі. * Доступна ціна. Плани починаються з безкоштовного тарифного плану та розширюються в міру зростання використання. Отримайте 2 місяці безкоштовно з річною оплатою.
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — це програмне забезпечення для створення веб-сайтів, яке використовує штучний інтелект для створення веб-сайтів. Вам знадобиться менше 1 хвилини, щоб отримати власний професійний веб-сайт абсолютно БЕЗКОШТОВНО.
CustomGPT
customgpt.ai
Відчуйте переваги персоналізованого штучного інтелекту за допомогою CustomGPT: отримуйте унікальну інформацію та рішення за допомогою штучного інтелекту, навченого на вашому вмісті
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо. Команда WhatsTool зосереджена на створенні інструментів для WhatsApp і малих підприємств, які ведуть свій бізнес або маркетинг на WhatsApp. Ми створюємо більше таких додатків, як WhatsSave, які допомагають компаніям зберігати нові цифри, щоб використовувати їх для свого розвитку.
Officely AI
officely.ai
Officely AI — це революційна платформа, розроблена для створення адаптованих агентів AI, які легко інтегруються в процеси організації. Ці агенти ШІ діють як члени віртуальної команди, вирішуючи завдання, які традиційно вимагають втручання людини. Вони чудово підбирають, навчають і навчають нових членів команди, виступаючи особистими помічниками для співробітників на основі попередньо визначених бізнес-даних і інтеграції інструментів, таких як системи CRM або ERP.
Unleash
unleash.so
Unleash використовує штучний інтелект, щоб використовувати всю інформацію у ваших інструментах SaaS, легко оптимізуючи знання у відділах компанії, коли це потрібно працівнику, де б він не хотів працювати. Unleash досягає цього завдяки бездоганній інтеграції з джерелами даних вашої компанії, такими як Slack, Notion, Jira, Zendesk тощо, що дозволяє кожному працівнику знаходити потрібну інформацію, просто запитуючи Unleash
Atom
atomchat.io
Atom пропонує рішення чат-бота WhatsApp на базі штучного інтелекту, щоб допомогти компаніям генерувати більше кваліфікованих потенційних клієнтів, створювати більш інтелектуальні чат-боти, вимірювати результати та інтегруватися з CRM. Ключові особливості: * Інтелектуальний віртуальний помічник 24/7 для відповідей на запити клієнтів * Можливість охопити до 98% клієнтів за допомогою трансляційних кампаній WhatsApp * Автоматизовані робочі процеси для фільтрації зацікавлених потенційних клієнтів і зосередження команди продажів на закритті угод * Мультиагентна інтеграція WhatsApp для забезпечення повної видимості розмов клієнтів Рішення інтегрується з HubSpot, дозволяючи компаніям синхронізувати контакти WhatsApp у своїй CRM і створювати автоматизовані робочі процеси за допомогою чат-ботів AI. Atom надає персоналізованого консультанта та команду експертів зі штучного інтелекту в WhatsApp, щоб направляти компанії через процес інтеграції, позиціонуючи себе як рішення «під ключ» на ринку. Приклади показують, як клієнти помітили значні покращення, наприклад збільшення продажів з 200 до понад 3000 на місяць, потроєння показників цифрових продажів і бронювання понад 5000 підтверджених зустрічей за 2,5 місяці. Компанію згадували в таких виданнях, як CIO Peru, Forbes і Estrategia & Negocios, підкреслюючи їх зростання та визнання на ринку. Компанії запрошуються поспілкуватися з радником Atom, щоб дізнатися більше та випробувати платформу на собі.
Jetlink
jetlink.io
Спілкування між людьми та компаніями змінюється назавжди, і обмін повідомленнями відіграватиме центральну роль сьогодні та в майбутньому. Конвергенція соціальних і мобільних пристроїв формує поведінку та очікування клієнтів. Вони запитують речі прямо зараз, прямо тут. Jetlink приносить «Power of Now» з багатоканальним обміном повідомленнями та складними корпоративними чат-ботами для вашого підприємства. Ми віримо, що це революція в комерції та підтримці клієнтів. Jetlink дозволяє вам надавати чудові розмовні продажі та підтримку там, де ваші клієнти вже є. Jetink позиціонується як A.I. потужна центральна комунікаційна платформа для точок контакту з клієнтами, таких як веб-чат, IVR, програми для соціальних повідомлень, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams і обмін повідомленнями в програмі.
Netomi
netomi.com
За підтримки провідних світових лідерів штучного інтелекту та довіри найбільших світових брендів Netomi є лідером у сфері штучного інтелекту для клієнтів на підприємствах. Netomi надає мультимодальний і багатоканальний санкціонований генеративний штучний інтелект, який забезпечує безпеку розмов у масштабі за допомогою вбудованих елементів управління штучним інтелектом для точності, безпеки та конфіденційності даних. Наше інноваційне розгортання штучного інтелекту гарантує економію коштів, операційну ефективність і підвищує задоволеність клієнтів, лояльність, дохід і прибутковість. Рішення Netomi без коду розгортається за кілька тижнів, автоматично масштабується та пропонує комплексні інструменти для нетехнічних користувачів для легкого керування CX AI у великих масштабах. Це призводить до нижчої загальної вартості володіння, швидшого виходу на ринок і меншої залежності від ресурсів розробника. Заснована в 2016 році, компанія Netomi використовує останні розробки штучного інтелекту, щоб покращити взаємодію з клієнтами, надаючи брендам високоякісну автоматизовану підтримку та інструменти для посилення команд людей-агентів. У середовищі штучного інтелекту, що швидко розвивається, Netomi дозволяє брендам легко задовольняти зростаючі очікування клієнтів і надавати виняткові послуги.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker — це найдосконаліша платформа спілкування, яка дозволяє давати розумні та швидкі відповіді вашим клієнтам у всіх цифрових каналах. Створюйте цифровий досвід за допомогою гібридних ботів і живих агентів. Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизованих рішень для торгівлі в чаті, обслуговування клієнтів і роботи служби підтримки. Завдяки штучному інтелекту та машинному навчанню платформа дозволяє вам розуміти та передбачати потреби та запити ваших клієнтів. Ми є постачальниками рішень WhatsApp і партнерами Messenger.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI — це рішення віртуального чат-бота, призначене для надання послуг із вирішення проблем окремим особам, підприємцям і компаніям. Наша команда експертів і фахівців прагне забезпечити точні та надійні рішення ваших проблем 24/7. Ми розуміємо виклики, з якими стикаються окремі особи та компанії в сучасному швидкоплинному світі. Наша мета — допомогти вам подолати ці виклики та досягти ваших цілей. Ми спеціалізуємося на широкому спектрі галузей, включаючи рішення, пов’язані зі здоров’ям і хворобами, бізнес-рішення, пошукову оптимізацію, автомобільну механіку, майстерність візажу, кінокритику, астрологію, історію, візуалізацію наукових даних, йогу, вплив соціальних медіа, технічні огляди, Внутрішнє оздоблення, Бухгалтерія, Медицина, Консультації з веб-дизайну, Нерухомість, Психічне здоров’я, Персональні тренінги, Консультації з питань кар’єри, Філософія, Мотивація, Подорожі, Розмовна англійська мова та копірайтинг. Ми зібрали команду висококваліфікованих та досвідчених професіоналів, які захоплюються своєю справою. Наші експерти оснащені найновішими знаннями та навичками, щоб надати вам найкращі можливі рішення ваших проблем. Ми пишаємося нашою здатністю надавати своєчасні та точні рішення, які відповідають унікальним потребам наших клієнтів. У Metanoz AI ми прагнемо забезпечувати відмінне обслуговування клієнтів. Ми розуміємо, що кожен клієнт має різні потреби та вимоги, і ми прагнемо, щоб усі наші клієнти отримували індивідуальну увагу. Ми завжди готові відповісти на ваші запитання, надати вказівки та допомогти вам зорієнтуватися в усіх труднощах, з якими ви можете зіткнутися. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти окремим особам і компаніям досягти їхніх цілей, надаючи їм найкращі можливі рішення їхніх проблем. Ми віримо, що, використовуючи новітні технології та досвід наших професіоналів, ми можемо допомогти нашим клієнтам подолати будь-які перешкоди та досягти успіху. Ми постійно розширюємо наші послуги та досвід, щоб краще обслуговувати наших клієнтів. Наша команда прагне бути в курсі останніх тенденцій і розробок у відповідних галузях. Ми інвестуємо значні кошти в дослідження та розробки, щоб залишатися в авангарді нашої галузі.
Messangi
messangi.com
З 2001 року Messangi з’єднує компанії з клієнтами на мільярдах пристроїв по всьому світу. Наші універсальні та надійні платформи були створені власними силами одними з кращих інженерів у бізнесі. Щоб підвищити продуктивність нашої діяльності, ми маємо команди світового рівня в 7 країнах, які готові докласти максимум зусиль, щоб задовольнити потреби наших клієнтів. Сьогодні провідні оператори мобільного зв’язку, міжнародні банки та роздрібні торговці покладаються на Messangi для вирішення проблем спілкування та залучення клієнтів. Наші рішення для SMS, електронної пошти, програм, мобільного гаманця та голосових помічників продовжують революціонізувати взаємодію між компанією та клієнтом, роблячи спілкування простішим, ефективнішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Хмарну комунікаційну платформу Messangi як послугу можна налаштувати та формувати для створення найкращого рішення. Завдяки поєднанню кількох каналів охоплюйте та залучайте своїх клієнтів ефективніше.
Answered.so
answered.so
Answered.so: обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту та людського досвіду. Вирішуйте до 70% проблем клієнтів за допомогою чат-бота GPT, бази знань, HelpHub і інтелектуальної панелі пошуку.
Algomo
algomo.com
Algomo — це генеративна платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для автоматизації підтримки клієнтів за допомогою спеціальних ботів, схожих на ChatGPT, для веб-сайтів. Це дозволяє компаніям ефективно вирішувати взаємодію зі службою підтримки клієнтів, за допомогою бота, який обробляє запити, посилає проблеми, коли це необхідно, і працює без необхідності навчання чи обслуговування. Платформа Algomo функціонує, миттєво відповідаючи на повторювані запитання клієнтів, тим самим зменшуючи витрати та підвищуючи задоволеність клієнтів (CSAT) і залученість співробітників. Він автоматизує маркування, категоризацію та сортування взаємодій підтримки, скорочуючи час обробки та ручні завдання. Крім того, він надає агентам пропозиції щодо штучного інтелекту та показ живого екрана для збільшення часу відповіді та продуктивності. Algomo особливо корисний для компаній, які хочуть: * Автоматизація обслуговування клієнтів: вирішення більшості взаємодій служби підтримки за допомогою автоматизації. * Підвищення ефективності: скорочення часу та ресурсів, витрачених на підтримку клієнтів. * Підвищення рівня задоволеності клієнтів і працівників: завдяки швидшому вирішенню проблем і меншій кількості ручних завдань. * Міжнародне розширення: завдяки його багатомовним можливостям він ідеально підходить для компаній, які масштабуються по всьому світу.
Alendei
alendei.com
Alendei — це платформа для залучення клієнтів на основі ШІ. Це дозволяє користувачам надсилати короткі текстові повідомлення користувачам мобільних телефонів. Він забезпечує автоматизовану підтримку клієнтів і взаємодію через розмовний інтерфейс для покращення взаємодії з користувачем і його задоволення. Це дозволяє користувачам забезпечувати двосторонній зв’язок шляхом інтеграції бізнес-API WhatsApp для надсилання та отримання повідомлень.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp — це глобальна компанія, яка займається платформою підтримки клієнтів, штаб-квартира якої розташована в Гонконзі. Компанія, заснована в 2014 році, налічує понад 80 співробітників і обслуговує 12 000 клієнтів у 32 країнах і територіях. Він розроблений для компаній, які прагнуть до стосунків із клієнтами та задоволення, щоб зробити їх більш міцними, персональними та продуктивними. Ми прагнемо спонукати компанії надавати чудову підтримку, а потім розвивати послуги та проактивну взаємодію, надаючи їм усі інструменти та технічну інфраструктуру, які розроблені для зручності використання понад 20 мовами. AIhelp — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом, призначена для обміну повідомленнями та операцій як для мобільних пристроїв, так і для Інтернету, включаючи багато функцій підтримки клієнтів, таких як обмін повідомленнями в програмі, чат-бот штучного інтелекту, форма автоматичної перевірки, Push-сповіщення, сповіщення, Spotlight, додаток індексація та інше. Це дає вам змогу надавати персоналізовану підтримку за допомогою машинного навчання для потужної хмарної аналітики для покращення рейтингу та утримання, а також миттєво вирішувати проблеми клієнтів, а також високоефективно аналізувати величезні обсяги даних, завдяки чому клієнти залишаються щасливими та задоволеними.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot — це конструктор розмовного чат-бота на основі штучного інтелекту для підтримки клієнтів. AIChatbot дає змогу створити власного чат-бота GPT, навченого на основі ваших власних даних. Це досягається шляхом завантаження URL-адреси веб-сайту, PDF-файлів або карти сайту. AIChatbot може відповідати на запити клієнтів кількома мовами та забезпечує зручність вбудовування віджета чат-бота безпосередньо на ваш веб-сайт
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai розроблено компанією PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), щоб допомогти компаніям пришвидшити роботу цифрових клієнтів. Створений як корпоративне, хмарне або локальне рішення, наш підхід забезпечує безперебійну співпрацю між технологіями та людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) – це індонезійська технологічна компанія, головним чином зосереджена на допомозі підприємствам покращити взаємодію з клієнтами за допомогою нових технологій і каналів, спрямованих на клієнтів. Ми обслуговуємо багато галузей, таких як фінанси, автомобільна промисловість, онлайн-подорожі, освіта, державний сектор тощо.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Універсальна розмовна платформа ШІ Розвивайте свій бізнес із розмовними інтерфейсами AI WeConnect.chat. Оптимізуйте залучення потенційних клієнтів, розширте підтримку клієнтів, революційно змініть процес адаптації та розкрийте безмежні можливості за допомогою спеціального чат-бота зі штучним інтелектом. Легко інтегруйте компоненти на основі правил і використовуйте потенціал багатоканальної інформаційної панелі агента.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual — це лідер розмовного штучного інтелекту, визнаний у галузі за наш майже двадцятилітній досвід і неперевершений досвід. Наш інноваційний віртуальний агент V-Person™, чат-бот і рішення для чату в реальному часі об’єднують людей і штучний інтелект, щоб надавати безперебійну, персоналізовану та масштабовану цифрову підтримку для клієнтів і співробітників. Провідні міжнародні організації покладаються на наші відзначені нагородами технології та консультації експертів, щоб покращити свій досвід підтримки, зменшити витрати, збільшити продажі та підвищити лояльність до бренду. Наша глобальна команда та розгалужена партнерська мережа підтримки встановлюються по всьому світу більш ніж 37 мовами, забезпечуючи як локалізовану співпрацю, так і міжнародні ідеї. Штаб-квартира Creative Virtual розташована у Великій Британії, а також підрозділи в США, Австралії, Індії, Сінгапурі та Гонконгу.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai — це платформа автоматизації відносин з клієнтами, призначена для керівників компаній. Платформа автоматизації без коду для підтримки клієнтів і створення потенційних клієнтів. Завдяки штучному інтелекту наші розумні віртуальні агенти динамічно вирішують або сортують запити ваших клієнтів.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — це комплексна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та розгортати користувацькі чат-боти ШІ та генеративні моделі ШІ (GPT) для різноманітних бізнес-додатків. Основні функції та можливості платформи включають: * Простота використання: на веб-сайті наголошується, що ChatBotBuilder.ai — це «найшвидший і найпростіший спосіб створення власних чат-ботів і GPT», не вимагаючи великих технічних знань. * Гнучка інтеграція: платформа підтримує інтеграцію з тисячами програм і дозволяє користувачам підключати свої інструменти та команди, щоб отримати конкурентну перевагу. * Передовий штучний інтелект: ChatBotBuilder.ai використовує новітні великі мовні моделі (LLM) і технології штучного інтелекту для роботи складних чат-ботів і GPT. * Налаштування: користувачі можуть налаштувати зовнішній вигляд, функціональність і поведінку своїх чат-ботів за допомогою зручного інтерфейсу платформи. * Багатоканальна підтримка: чат-боти можна інтегрувати в кілька каналів, включаючи веб-сайти, соціальні мережі, електронну пошту та голос. * Маркетингові інструменти: Платформа надає вбудовані маркетингові функції, які допомагають користувачам ефективніше залучати клієнтів за допомогою чат-ботів. * Аналітика: потужні аналітичні можливості дозволяють користувачам відстежувати й оптимізувати продуктивність своїх чат-ботів. Веб-сайт позиціонує ChatBotBuilder.ai як «Найкращий у світі конструктор чат-ботів зі штучним інтелектом у 2024 році», обслуговуючи підприємства та організації, які прагнуть автоматизувати обслуговування клієнтів, спростити спілкування та покращити взаємодію з користувачами завдяки потужності ШІ. Платформа пропонує як план Pro для окремих користувачів, так і план White Label Enterprise для агентств і великих організацій, які хочуть створити власні фірмові рішення для чат-ботів. Загалом ChatBotBuilder.ai здається всеохоплюючою платформою без коду, розробленою для того, щоб компанії будь-якого розміру могли використовувати переваги передових чат-ботів ШІ та генеративних моделей ШІ.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — це інструмент нового покоління на основі штучного інтелекту, який дозволяє створювати чат-боти на основі штучного інтелекту для вашого веб-сайту. Просто перейдіть на chatshape.com/create, додайте посилання на свій веб-сайт, яке буде проскановано, і текст буде використано для навчання чат-бота, який ви можете вставити на свій веб-сайт, щоб миттєво відповідати на запити клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і заощаджувати вас сотні годин часу.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — це інноваційне платформне рішення для користувачів, що дозволяє створювати DIY WorkBots для підвищення кваліфікації, залучення зацікавлених сторін, трансформації бізнес-процесів і управління організаційними знаннями. Його також можна інтегрувати з серверними системами через API, щоб досягти бажаних рівнів налаштування для полегшення роботизованої автоматизації процесів (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботів, що автоматизує продажі, маркетинг і підтримку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram та інших
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt — це платформа, орієнтована на досвід користувача, яка дозволяє компаніям створювати чат-боти, не вимагаючи навичок програмування. Він пропонує повне рішення чат-бота як для стартапів, так і для відомих підприємств. Інструмент розроблено спеціально для маркетологів, клієнтів і розробників. Для маркетологів це дає змогу створювати віртуальну особистість, створювати цільові кампанії та надавати інформацію на основі даних. Для клієнтів BotDistrikt забезпечує цілодобову доступність ботів, дозволяючи плавні та зацікавлені розмови. Він також підтримує передачі з боку людини для керування квитками та забезпечує багатоканальний зв’язок. Для розробників платформа має широкі можливості налаштування; він включає логічні умови, шаблони регулярних виразів, навчання ШІ, інтеграцію API та функції Javascript для підтримки складних двосторонніх розмов. Чат-боти BotDistrikt можуть працювати на різних каналах, включаючи Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, веб-сайти, Google Assistant і Skype. Він також інтегрується з такими корисними інструментами, як Dialogflow, Wit.ai, Gmail і Slack. Платформа підтримується Entrepreneur First і Infocomm Development Authority Сінгапуру. З наголосом на орієнтованих на клієнта чат-ботах на основі штучного інтелекту BotDistrikt прагне запропонувати простий, цікавий і розумний інструмент для створення та впровадження стратегії чат-ботів.
Bot9
bot9.ai
Створіть власного помічника на основі штучного інтелекту, який буде не тільки розумним, але й унікальним для вас!
arabot
arabot.io
Провідна платформа чат-ботів без коду. створено для підприємств, щоб автоматизувати взаємодію з клієнтами та надання послуг у великих масштабах, НАДШВИДКО. arabot — це провідна корпоративна платформа для чат-ботів MENA з низьким кодом, розроблена, щоб допомогти компаніям автоматизувати завдання, підвищити якість обслуговування клієнтів, збільшити продажі та створити значущий досвід розмови з клієнтами за допомогою розмовного ШІ. arabot.io надає будь-кому інструменти для створення, тестування, керування та розгортання ботів за лічені хвилини. Завдяки надійним адміністративним функціям і безпеці корпоративного рівня ми щомісяця обробляємо понад 2 мільйони бізнес-клієнтів. Наша мета – допомогти компаніям зробити спілкування з клієнтами швидшим, плавнішим і ефективнішим. З 2016 року ми створили чат-боти для електронної комерції, автомобілебудування, електронного урядування, енергетики та комунальних послуг, роздрібної торгівлі та телекомунікацій у FB Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram, Hangouts, Website та інших комунікаційних платформах.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI – це компанія, яка надає навчальні послуги та інтеграцію Microsoft Teams, щоб допомогти організаціям і окремим особам розкрити можливості генеративних технологій штучного інтелекту, таких як ChatGPT. Ключові моменти про FranklyAI: * Навчальні послуги: FranklyAI пропонує основні навчальні програми, щоб допомогти організаціям і окремим особам навчитися використовувати генеративні інструменти та технології ШІ. * FranklyAI для Microsoft Teams: це програма Microsoft Teams, яка забезпечує безпечний модерований доступ до генеративних можливостей AI безпосередньо на платформі Teams. Це дозволяє співробітникам використовувати такі помічники ШІ, як ChatGPT, у контрольованому корпоративному середовищі. * Індивідуальні рішення: FranklyAI також розробляє індивідуальні генеративні рішення ШІ, адаптовані до конкретних потреб і вимог своїх бізнес-клієнтів. Веб-сайт підкреслює, як очікується, що організації, які використовують генеративний ШІ, перевершать ті, які цього не роблять, оскільки це може підвищити продуктивність співробітників і заощадити час і гроші. Додаток FranklyAI Teams позиціонується як спосіб розкрити потенціал цих технологій, зберігаючи безпеку та контроль. Сайт містить відгуки клієнтів, інформацію про команду та підхід FranklyAI, а також приклади їхньої роботи, представлені в різних ЗМІ. Загалом Frankly.ai, схоже, зосереджений на сприянні впровадження генеративних технологій штучного інтелекту в корпоративному просторі через навчання, інтеграцію програмного забезпечення та спеціальні рішення.
Evie
evie.ai
Еві — найкращий у світі координатор із підбору персоналу зі штучним інтелектом, який допомагає рекрутерам взяти на себе трудомістку роботу з планування співбесід, зберігаючи людський контакт. Марта Броквелл, консультант із залучення талантів компанії Siemens, так сказала про Еві: «Я призначаю близько сотні співбесід на місяць, і з Еві я економлю 30% свого часу! Це дозволило мені зосередитися на справді важливих завданнях, таких як пошук кандидатів, і приділити більше часу перевірці найкращих талантів, щоб приєднатися до нашої компанії. Я також використовую Evie, щоб автоматично надсилати потрібну інформацію (додатки, інструкції тощо) кандидатам і менеджерам з найму, що економить мені ще більше часу та забезпечує стабільну роботу для всіх наших кандидатів та інтерв’юерів. Еві також добре спілкувалася з нашими кандидатами, забезпечуючи безперебійну роботу з кандидатами. Команда Evie неймовірно чуйна, і з нею приємно працювати». Навіть з автоматизацією рекрутерам сьогодні все ще важко жонглювати співбесідами, вражати кандидатів і вигравати війну за таланти. 54% рекрутерів хочуть, щоб планування співбесід було автоматизованим. Звільніть рекрутерів від проблем із плануванням співбесід за допомогою Evie, найкращої в своєму класі системи планування співбесід на основі штучного інтелекту, яка дає змогу співробітничати між інтерв’юерами та кандидатами та досягати: • У 10 разів швидше планування співбесід • Удвічі скорочує час перепланування • 30% економії часу День рекрутера Зв’яжіться з [email protected], щоб запланувати демонстрацію та безкоштовну пробну версію.
eBotify
ebotify.com
eBotify — це платформа розмовних ботів на базі штучного інтелекту для створення індивідуальних чат-ботів для створення потенційних клієнтів, підтримки в чаті, інтерактивних цільових сторінок, опитувань, запитів, зустрічей, відгуків і пропозицій для вашого бізнесу.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: розмовна платформа штучного інтелекту, яка поєднує в собі правила, машинне навчання та генеративний штучний інтелект, щоб дозволити користувачам будь-якого рівня досвіду швидко й легко створювати чат-ботів і віртуальних помічників.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers допомагає агентствам і маркетологам створювати ботів за менший час, використовуючи понад 150 шаблонів чат-ботів, які підключаються та працюють. ------------------ Зараз доступні наступні типи шаблонів: • Обслуговування клієнтів, живий чат, підтримка клієнтів і чат-боти з поширеними запитаннями. • Боти для бронювання ресторанів для компаній громадського харчування та мереж ресторанів. • Чат-боти для запису на прийом, планування та адміністратора для лікарів, юристів, особистих тренерів, політиків, готелів, звичайних агентств тощо. • Чат-боти електронної комерції. • Брендові чат-боти для компаній з виробництва одягу, фільмів, некомерційних організацій тощо. • Персональні чат-боти для знаменитостей, музикантів і політиків. • Чат-боти доставки для ресторанів і компаній громадського харчування. • Транспортні чат-боти для авіакомпаній, автобусів, поїздів та інших компаній громадського транспорту. • Новинні боти для видавців. • Туристичні боти для онлайн-туристичних агентств і готелів. • Чат-боти для планування нерухомості для брокерів та агентств нерухомості.
Teleform
teleform.io
Teleform — це платформа без коду, яка дозволяє користувачам легко створювати, налаштовувати та розгортати захоплюючих ботів Telegram, оптимізуючи цифрове спілкування за допомогою інструментів створення візуальних чат-ботів, які усувають складність кодування. Створений як для початківців, так і для досвідчених творців, Teleform пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який спрощує процес створення чат-бота від початку до кінця.
Responsa
responsa.ai
Responsa — це платформа ChatBot і Conversational AI для нового покоління взаємодії з клієнтами та співробітниками. Готовий до використання, масштабований, багатоканальний та інтегрований із новітніми технологіями Generative AI. Віртуальний помічник, доступний у будь-який час для ваших клієнтів, співробітників і агентів служби підтримки та контакт-центру, швидко налаштовується та інтегрується з усіма вашими бізнес-системами та каналами. Крім того, в Responsa команда спеціалістів присвячена реалізації індивідуальних корпоративних проектів штучного інтелекту з метою покращення послуг та оптимізації процесів компаній. Responsa використовує найкращі технології штучного інтелекту на ринку, щоб пропонувати індивідуальні рішення, які відповідають конкретним потребам клієнтів у різних секторах, допомагаючи їм створювати унікальні та персоналізовані враження, зменшувати витрати, оптимізувати процеси та покращувати досвід роботи з клієнтами та працівниками.
Rebotify
rebotify.com
Rebotify — це платформа онлайн-ботів. Використовуйте Rebotify, щоб створити чат-бота для Facebook, Slack, WeChat тощо. Щоб створити та запустити бота, потрібно лише 5 хвилин. Не потрібно програмувати, просто намалюйте блок-схему. Створіть один раз, опублікуйте будь-де. Створіть власного бота сьогодні. Це безкоштовно. Просте у використанні рішення автоматизації від Rebotify допомагає компаніям будь-якого розміру збільшити конверсію, розширити можливості співробітників і зменшити витрати за допомогою чат-ботів на базі ШІ.
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott (автоматизуйте свій бізнес без програмування) — це все в одному маркетингова та розмовна комерційна платформа, на якій користувачі можуть створювати та розгортати чат-боти месенджера самостійно. * Розробіть і створіть чат-бота для автоматизації завдань і перетворення. * Побудуйте міцніші стосунки з клієнтами за допомогою доставки * Цільовий контент і передбачення їхньої реакції. Завдяки нашій вбудованій технології AI-NLP чат-ботам стане легше розуміти запити споживачів. Почніть роботу з Rapidbott сьогодні та зв’яжіться зі своєю аудиторією 24*7. Нехай ваш бот виконує цю роботу замість цього. Автоматизуйте свій бізнес за допомогою ботів. Слідкуйте за нами, щоб отримувати останні новини та оновлення, і зв’яжіться з нами, щоб автоматизувати свій бізнес.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix — це інноваційна онлайн-платформа, розроблена для оптимізації різних бізнес-процесів і підвищення продуктивності за допомогою автоматизації та інтелектуальних рішень. Ось деякі основні функції та переваги використання Pingbix: * Керування завданнями: Pingbix пропонує комплексні інструменти для керування завданнями та проектами. Користувачі можуть створювати, призначати та відстежувати завдання з легкістю, гарантуючи, що нічого не пропаде крізь тріщини. * Інструменти зв’язку: платформа включає надійні комунікаційні функції, такі як обмін миттєвими повідомленнями та відеоконференції, щоб полегшити безперебійну співпрацю між членами команди. * Автоматизація робочого процесу: Pingbix допомагає автоматизувати повторювані завдання та робочі процеси, зменшуючи необхідні ручні зусилля та мінімізуючи ризик помилок. * Можливості інтеграції: він підтримує інтеграцію з різними іншими програмами та службами, що дозволяє користувачам підключати наявні інструменти та оптимізувати робочі процеси. * Аналітика даних і звітність: платформа надає потужні функції аналітики та звітності, допомагаючи компаніям приймати рішення на основі даних і ефективно відстежувати показники ефективності. * Настроювані інформаційні панелі: користувачі можуть створювати персоналізовані інформаційні панелі для моніторингу ключових показників і відстеження важливих завдань і термінів. * Безпека та відповідність: Pingbix надає пріоритет безпеки та відповідності даних, гарантуючи, що всі дані користувача захищені відповідно до галузевих стандартів.
Tovie AI
tovie.ai
Tovie AI надає широкий спектр рішень на основі штучного інтелекту, спеціально розроблених для покращення взаємодії та обслуговування для компаній у кількох галузях. Серед їхніх пропозицій є спеціальні чат-боти та голосові боти, які можуть бути застосовані для різноманітних цілей, таких як підтримка клієнтів у контакт-центрах, державних службах, гостинності та страхуванні тощо. Програмне забезпечення також забезпечує безперебійну взаємодію з корпоративними даними, покращуючи потенціал оптимізації бізнесу. Вони пропонують індивідуальні рішення для стягнення боргів і розширені роздрібні послуги з функцією продавця. Їх технологія також може бути легко адаптована мобільними операторами та застосована в банківському секторі. Зберігаючи безпеку як головний пріоритет, фінансові послуги Tovie AI сертифіковані та відповідають вимогам IBM. У рамках своєї місії зі сприяння розвитку цифрового бізнесу Tovie AI представляє унікальний досвід Generative AI, який може перетворювати дані в практичну інформацію, як продемонстровано в їхній роботі з Університетом Лінкольна. Серед своїх продуктів вони пропонують Tovie Platform і Tovie Cloud. Загалом Tovie AI продемонструвала стратегічне використання ШІ для просування бізнесу вперед, що відображено в їхніх історіях успіху.
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk — це платформа програмного забезпечення як послуги, яка дозволяє користувачам створювати та розгортати чат-ботів за лічені хвилини. Він забезпечує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та інструменти для створення власних чат-ботів за допомогою великих мовних моделей. Tiny Talk дозволяє користувачам навчати своїх чат-ботів, використовуючи власні дані чи документи, налаштовувати їх поведінку та інтегрувати їх у веб-сайти, платформи обміну повідомленнями, як-от WhatsApp, або інші програми за допомогою API. Користувачі можуть створювати бази знань, зчитувати веб-адреси та створювати потенційні клієнти від відвідувачів. Загалом Tiny Talk дає змогу користувачам використовувати технологію чат-ботів для автоматизації підтримки клієнтів, збільшення продажів через електронну комерцію, залучення та кваліфікації потенційних клієнтів, збору відгуків, надання технічної підтримки або оптимізації операцій з персоналом, бізнесу та адаптації робочої сили.
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack, ми вважаємо, що штучний інтелект має полегшувати, а не ускладнювати розмови. Наш інструмент дає вам змогу швидко створювати чат-боти на основі ШІ, які нагадують справжні розмови. За допомогою Thinkstack ви можете: * Озбройте свій чат-бот знаннями з вашого веб-сайту, документів тощо. Ми виділимо та структуруємо ключові деталі. * Налаштуйте зовнішній вигляд свого чат-бота відповідно до свого бренду. * Інтегруйте чат-бот на свій веб-сайт для персоналізованої підтримки. * Легко користуйтеся кількома мовами. * Збирайте інформацію про потенційних клієнтів. Ми працюємо зі штучним інтелектом, щоб ви могли зосередитися на реальних зв’язках.
STAN AI
stan.ai
STAN — перший помічник менеджера цифрової власності. Він використовує штучний інтелект, щоб відповідати на текстові та електронні листи для менеджерів нерухомості 24/7. STAN був запущений у 2019 році двома колишніми менеджерами з управління нерухомістю, які провели в галузі більше 20 років і працювали в найбільшій керуючій компанії Північної Америки. STAN — це платформа, відзначена нагородами, яку визнали Роджерс, FedEx, National Research Counsel, коледж Джорджа Брауна, StartUp Canada, Waterloo Accelerator Centre тощо!
VirtualSpirits
virtualspirits.com
VirtualSpirits Chatbot надає контактне рішення для будь-якого бізнесу. Він охоплює електронну комерцію, професійні послуги, технічну підтримку, електроніку чи моду. Підходить для веб-сайтів державних або приватних установ. Його можна налаштувати відповідно до індивідуальних інтересів. Додайте логотип, відповідайте на запитання клієнтів, привертайте увагу користувачів і відповідайте на їхні запити, щоб перетворити їх на потенційних клієнтів. Виберіть тип плану, який найкраще відповідає потребам компанії.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat — це динамічна платформа чат-ботів на базі штучного інтелекту, спрямована на трансформацію того, як компанії обробляють операції підтримки клієнтів. Його ключові особливості включають: 1. Відповіді на основі штучного інтелекту: Web2Chat використовує алгоритми машинного навчання, щоб вивчати вміст вашого веб-сайту, документи або експортовані файли Notion, генеруючи точні та миттєві відповіді на запити користувачів. 2. Безперебійна взаємодія з користувачем: платформа містить організовану скриньку вхідних повідомлень, де адміністратори або керівники клієнтів можуть відстежувати всі розмови між ботом і користувачем. Він містить такі функції, як блокування користувачів для тих, хто неправильно використовує бота, і кнопку «Позначити все як прочитане», щоб легко керувати повідомленнями користувачів. 3. Навчання роботі з кількома джерелами: Web2Chat пропонує гнучкість для навчання бота з використанням різних джерел, включаючи домени, Intercom, Gitbook, статті Zendesk і файли (PDF, txt, CSV, Markdown). Це відкриває двері для бота, щоб мати обширну базу знань. 4. Управління декількома ботами та сторінками: платформа дозволяє вам керувати декількома ботами, кожен з яких призначений для різних сторінок або веб-сайтів. Кожен бот може бути індивідуально навчений за допомогою різних джерел. 5. Безкоштовний доступ до плану: Web2Chat надає безкоштовний план після реєстрації, пропонуючи користувачам можливість вивчити потенціал платформи, перш ніж вибрати платний план. 6. Індикатори статусу та сповіщення про прочитання: у сесіях без використання ботів індикатори стану та сповіщення про прочитання допомагають краще зрозуміти взаємодію користувача. Він показує, чи користувач онлайн і чи читав він повідомлення керівника. Надійні функції Web2Chat спрямовані на те, щоб значно покращити якість обслуговування клієнтів, забезпечуючи своєчасні, точні та ефективні відповіді на запити клієнтів.