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Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Катар
Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації людської мови та відповіді на неї. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.
Запит на новий застосунок
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це комплексне комунікаційне рішення, призначене для покращення взаємодії з клієнтами та оптимізації процесів продажів за допомогою API WhatsApp Business. Ця платформа дозволяє компаніям перетворювати взаємодію з клієнтами в практичну інформацію, використовуючи вдосконалені чат-боти WhatsApp для безперебійного спілкування. Використовуючи ці інструменти, організації можуть ефективно керувати запитами клієнтів, залучати потенційних клієнтів і, зрештою, стимулювати зростання продажів. Націлений головним чином на підприємства, які прагнуть оптимізувати свої стратегії спілкування з клієнтами, Gallabox обслуговує різноманітні галузі. Його зручний інтерфейс і спільна папка «Вхідні» для кількох агентів дозволяють командам ефективно співпрацювати, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. Платформа особливо корисна для підприємств, які значною мірою покладаються на взаємодію з клієнтами, наприклад для електронної комерції, постачальників послуг і команд підтримки клієнтів. За допомогою Gallabox компанії можуть впроваджувати крапельні кампанії WhatsApp і транслювати повідомлення, адаптовані до певних сегментів аудиторії, посилюючи свої маркетингові зусилля та покращуючи утримання клієнтів. Однією з видатних особливостей Gallabox є його можливості інтеграції. Платформа пропонує прості параметри plug-and-play, які дозволяють компаніям підключатися до існуючих систем і інструментів управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Це включає такі популярні платформи, як Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay і Shiprocket. Інтегрувавши WhatsApp у свої поточні робочі процеси, компанії можуть оптимізувати роботу та забезпечити цілісну взаємодію з клієнтами в усіх точках взаємодії. Крім того, чат-боти WhatsApp Gallabox відіграють вирішальну роль в автоматизації взаємодії з клієнтами. Ці інтелектуальні боти можуть виконувати різноманітні завдання, від відповідей на поширені запитання до супроводу клієнтів у процесі покупки. Це не тільки зменшує робоче навантаження на людей, а й гарантує, що клієнти отримають своєчасні відповіді, підвищуючи загальне задоволення. Можливість перетворювати розмови на розумні дії ще більше дає можливість компаніям приймати рішення на основі даних і адаптувати свої пропозиції відповідно до потреб клієнтів. Загалом Gallabox надає надійне рішення для компаній, які хочуть використовувати потужність WhatsApp для залучення клієнтів. Завдяки простоті використання, гнучкості інтеграції та можливостям автоматизації Gallabox є цінним інструментом для організацій, які прагнуть покращити свої комунікаційні стратегії та стимулювати зростання продажів.
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy — це чат-бот Whatsapp, CRM і маркетингова платформа. Ви можете збільшувати продажі та автоматизувати підтримку, надсилати широкомовні повідомлення тисячам користувачів і керувати контактами Whatsapp на AiSensy. * Виберіть готові шаблони NLP Chatbot (підключіть Google Dialogflow до Whatsapp) * Отримайте підтверджену присутність у Whatsapp (зелена галочка) * Збільшення продажів і автоматизація підтримки
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — це рішення для спілкування, яке допомагає компаніям взаємодіяти з клієнтами через різні канали, такі як веб-чат, електронна пошта, телефон і соціальні канали, як-от WhatsApp, Instagram та iMessage. Freshchat також пропонує власні чат-боти на базі штучного інтелекту, які можна легко створити за допомогою конструктора без коду, який допомагає компаніям надавати персоналізоване самообслуговування в масштабі. Завдяки конструктору подорожей Freshchat і готовим посібникам компанії можуть випереджати потреби своїх клієнтів і підтримувати їх на випередження, коли це необхідно. Freshchat також надає повний огляд історії розмов клієнта та іншої відповідної інформації, що робить агентів більш продуктивними та дозволяє їм надавати персоналізований досвід.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо. Команда WhatsTool зосереджена на створенні інструментів для WhatsApp і малих підприємств, які ведуть свій бізнес або маркетинг на WhatsApp. Ми створюємо більше таких додатків, як WhatsSave, які допомагають компаніям зберігати нові цифри, щоб використовувати їх для свого розвитку.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
WATI
wati.io
Переосмислюючи залучення клієнтів, Wati є провідною платформою для спілкування, побудованою на Business API WhatsApp. Наше просте у використанні програмне забезпечення дає змогу 8000+ компаніям у 100+ країнах проводити персоналізовані розмови в реальному часі в масштабі. Завдяки інноваційним рішенням ШІ ми змінюємо спосіб спілкування компаній: * Спільні папки вхідних повідомлень дозволяють безперешкодно співпрацювати * Потужна автоматизація підвищує ефективність * Трансляція повідомлень залучає клієнтів * Інтелектуальні чат-боти забезпечують миттєву підтримку Як швидкозростаючий глобальний стартап SaaS, ми захоплені використанням технологій для побудови значущих відносин між компаніями та клієнтами. Наша талановита, цілеспрямована команда об’єднана баченням розширення можливостей організацій і переосмислення зв’язків через змістовні розмови.
Atom
atomchat.io
Atom пропонує рішення чат-бота WhatsApp на базі штучного інтелекту, щоб допомогти компаніям генерувати більше кваліфікованих потенційних клієнтів, створювати більш інтелектуальні чат-боти, вимірювати результати та інтегруватися з CRM. Ключові особливості: * Інтелектуальний віртуальний помічник 24/7 для відповідей на запити клієнтів * Можливість охопити до 98% клієнтів за допомогою трансляційних кампаній WhatsApp * Автоматизовані робочі процеси для фільтрації зацікавлених потенційних клієнтів і зосередження команди продажів на закритті угод * Мультиагентна інтеграція WhatsApp для забезпечення повної видимості розмов клієнтів Рішення інтегрується з HubSpot, дозволяючи компаніям синхронізувати контакти WhatsApp у своїй CRM і створювати автоматизовані робочі процеси за допомогою чат-ботів AI. Atom надає персоналізованого консультанта та команду експертів зі штучного інтелекту в WhatsApp, щоб направляти компанії через процес інтеграції, позиціонуючи себе як рішення «під ключ» на ринку. Приклади показують, як клієнти помітили значні покращення, наприклад збільшення продажів з 200 до понад 3000 на місяць, потроєння показників цифрових продажів і бронювання понад 5000 підтверджених зустрічей за 2,5 місяці. Компанію згадували в таких виданнях, як CIO Peru, Forbes і Estrategia & Negocios, підкреслюючи їх зростання та визнання на ринку. Компанії запрошуються поспілкуватися з радником Atom, щоб дізнатися більше та випробувати платформу на собі.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot спрощує процес створення індивідуальних галузевих чат-ботів без програмування. Наш конструктор чат-ботів наступного покоління на основі ШІ та GPT дозволяє користувачам швидко створювати та навчати ботів із власними даними всього за кілька хвилин. Отримайте максимум від штучного інтелекту та заощадьте час і гроші за допомогою чат-бота YourGPT. YourGPT пропонує передові продукти AI та GPT, розроблені для задоволення ваших унікальних потреб. * Покращуйте підтримку клієнтів за допомогою нашого потужного чат-бота зі штучним інтелектом * Створюйте готові програми LLM за допомогою LLM Spark.
Jetlink
jetlink.io
Спілкування між людьми та компаніями змінюється назавжди, і обмін повідомленнями відіграватиме центральну роль сьогодні та в майбутньому. Конвергенція соціальних і мобільних пристроїв формує поведінку та очікування клієнтів. Вони запитують речі прямо зараз, прямо тут. Jetlink приносить «Power of Now» з багатоканальним обміном повідомленнями та складними корпоративними чат-ботами для вашого підприємства. Ми віримо, що це революція в комерції та підтримці клієнтів. Jetlink дозволяє вам надавати чудові розмовні продажі та підтримку там, де ваші клієнти вже є. Jetink позиціонується як A.I. потужна центральна комунікаційна платформа для точок контакту з клієнтами, таких як веб-чат, IVR, програми для соціальних повідомлень, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams і обмін повідомленнями в програмі.
Netomi
netomi.com
За підтримки провідних світових лідерів штучного інтелекту та довіри найбільших світових брендів Netomi є лідером у сфері штучного інтелекту для клієнтів на підприємствах. Netomi надає мультимодальний і багатоканальний санкціонований генеративний штучний інтелект, який забезпечує безпеку розмов у масштабі за допомогою вбудованих елементів управління штучним інтелектом для точності, безпеки та конфіденційності даних. Наше інноваційне розгортання штучного інтелекту гарантує економію коштів, операційну ефективність і підвищує задоволеність клієнтів, лояльність, дохід і прибутковість. Рішення Netomi без коду розгортається за кілька тижнів, автоматично масштабується та пропонує комплексні інструменти для нетехнічних користувачів для легкого керування CX AI у великих масштабах. Це призводить до нижчої загальної вартості володіння, швидшого виходу на ринок і меншої залежності від ресурсів розробника. Заснована в 2016 році, компанія Netomi використовує останні розробки штучного інтелекту, щоб покращити взаємодію з клієнтами, надаючи брендам високоякісну автоматизовану підтримку та інструменти для посилення команд людей-агентів. У середовищі штучного інтелекту, що швидко розвивається, Netomi дозволяє брендам легко задовольняти зростаючі очікування клієнтів і надавати виняткові послуги.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker — це найдосконаліша платформа спілкування, яка дозволяє давати розумні та швидкі відповіді вашим клієнтам у всіх цифрових каналах. Створюйте цифровий досвід за допомогою гібридних ботів і живих агентів. Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизованих рішень для торгівлі в чаті, обслуговування клієнтів і роботи служби підтримки. Завдяки штучному інтелекту та машинному навчанню платформа дозволяє вам розуміти та передбачати потреби та запити ваших клієнтів. Ми є постачальниками рішень WhatsApp і партнерами Messenger.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI — це рішення віртуального чат-бота, призначене для надання послуг із вирішення проблем окремим особам, підприємцям і компаніям. Наша команда експертів і фахівців прагне забезпечити точні та надійні рішення ваших проблем 24/7. Ми розуміємо виклики, з якими стикаються окремі особи та компанії в сучасному швидкоплинному світі. Наша мета — допомогти вам подолати ці виклики та досягти ваших цілей. Ми спеціалізуємося на широкому спектрі галузей, включаючи рішення, пов’язані зі здоров’ям і хворобами, бізнес-рішення, пошукову оптимізацію, автомобільну механіку, майстерність візажу, кінокритику, астрологію, історію, візуалізацію наукових даних, йогу, вплив соціальних медіа, технічні огляди, Внутрішнє оздоблення, Бухгалтерія, Медицина, Консультації з веб-дизайну, Нерухомість, Психічне здоров’я, Персональні тренінги, Консультації з питань кар’єри, Філософія, Мотивація, Подорожі, Розмовна англійська мова та копірайтинг. Ми зібрали команду висококваліфікованих та досвідчених професіоналів, які захоплюються своєю справою. Наші експерти оснащені найновішими знаннями та навичками, щоб надати вам найкращі можливі рішення ваших проблем. Ми пишаємося нашою здатністю надавати своєчасні та точні рішення, які відповідають унікальним потребам наших клієнтів. У Metanoz AI ми прагнемо забезпечувати відмінне обслуговування клієнтів. Ми розуміємо, що кожен клієнт має різні потреби та вимоги, і ми прагнемо, щоб усі наші клієнти отримували індивідуальну увагу. Ми завжди готові відповісти на ваші запитання, надати вказівки та допомогти вам зорієнтуватися в усіх труднощах, з якими ви можете зіткнутися. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти окремим особам і компаніям досягти їхніх цілей, надаючи їм найкращі можливі рішення їхніх проблем. Ми віримо, що, використовуючи новітні технології та досвід наших професіоналів, ми можемо допомогти нашим клієнтам подолати будь-які перешкоди та досягти успіху. Ми постійно розширюємо наші послуги та досвід, щоб краще обслуговувати наших клієнтів. Наша команда прагне бути в курсі останніх тенденцій і розробок у відповідних галузях. Ми інвестуємо значні кошти в дослідження та розробки, щоб залишатися в авангарді нашої галузі.
Messangi
messangi.com
З 2001 року Messangi з’єднує компанії з клієнтами на мільярдах пристроїв по всьому світу. Наші універсальні та надійні платформи були створені власними силами одними з кращих інженерів у бізнесі. Щоб підвищити продуктивність нашої діяльності, ми маємо команди світового рівня в 7 країнах, які готові докласти максимум зусиль, щоб задовольнити потреби наших клієнтів. Сьогодні провідні оператори мобільного зв’язку, міжнародні банки та роздрібні торговці покладаються на Messangi для вирішення проблем спілкування та залучення клієнтів. Наші рішення для SMS, електронної пошти, програм, мобільного гаманця та голосових помічників продовжують революціонізувати взаємодію між компанією та клієнтом, роблячи спілкування простішим, ефективнішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Хмарну комунікаційну платформу Messangi як послугу можна налаштувати та формувати для створення найкращого рішення. Завдяки поєднанню кількох каналів охоплюйте та залучайте своїх клієнтів ефективніше.
Answered.so
answered.so
Answered.so: обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту та людського досвіду. Вирішуйте до 70% проблем клієнтів за допомогою чат-бота GPT, бази знань, HelpHub і інтелектуальної панелі пошуку.
Algomo
algomo.com
Algomo — це генеративна платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для автоматизації підтримки клієнтів за допомогою спеціальних ботів, схожих на ChatGPT, для веб-сайтів. Це дозволяє компаніям ефективно вирішувати взаємодію зі службою підтримки клієнтів, за допомогою бота, який обробляє запити, посилає проблеми, коли це необхідно, і працює без необхідності навчання чи обслуговування. Платформа Algomo функціонує, миттєво відповідаючи на повторювані запитання клієнтів, тим самим зменшуючи витрати та підвищуючи задоволеність клієнтів (CSAT) і залученість співробітників. Він автоматизує маркування, категоризацію та сортування взаємодій підтримки, скорочуючи час обробки та ручні завдання. Крім того, він надає агентам пропозиції щодо штучного інтелекту та показ живого екрана для збільшення часу відповіді та продуктивності. Algomo особливо корисний для компаній, які хочуть: * Автоматизація обслуговування клієнтів: вирішення більшості взаємодій служби підтримки за допомогою автоматизації. * Підвищення ефективності: скорочення часу та ресурсів, витрачених на підтримку клієнтів. * Підвищення рівня задоволеності клієнтів і працівників: завдяки швидшому вирішенню проблем і меншій кількості ручних завдань. * Міжнародне розширення: завдяки його багатомовним можливостям він ідеально підходить для компаній, які масштабуються по всьому світу.
Alendei
alendei.com
Alendei — це платформа для залучення клієнтів на основі ШІ. Це дозволяє користувачам надсилати короткі текстові повідомлення користувачам мобільних телефонів. Він забезпечує автоматизовану підтримку клієнтів і взаємодію через розмовний інтерфейс для покращення взаємодії з користувачем і його задоволення. Це дозволяє користувачам забезпечувати двосторонній зв’язок шляхом інтеграції бізнес-API WhatsApp для надсилання та отримання повідомлень.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp — це глобальна компанія, яка займається платформою підтримки клієнтів, штаб-квартира якої розташована в Гонконзі. Компанія, заснована в 2014 році, налічує понад 80 співробітників і обслуговує 12 000 клієнтів у 32 країнах і територіях. Він розроблений для компаній, які прагнуть до стосунків із клієнтами та задоволення, щоб зробити їх більш міцними, персональними та продуктивними. Ми прагнемо спонукати компанії надавати чудову підтримку, а потім розвивати послуги та проактивну взаємодію, надаючи їм усі інструменти та технічну інфраструктуру, які розроблені для зручності використання понад 20 мовами. AIhelp — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом, призначена для обміну повідомленнями та операцій як для мобільних пристроїв, так і для Інтернету, включаючи багато функцій підтримки клієнтів, таких як обмін повідомленнями в програмі, чат-бот штучного інтелекту, форма автоматичної перевірки, Push-сповіщення, сповіщення, Spotlight, додаток індексація та інше. Це дає вам змогу надавати персоналізовану підтримку за допомогою машинного навчання для потужної хмарної аналітики для покращення рейтингу та утримання, а також миттєво вирішувати проблеми клієнтів, а також високоефективно аналізувати величезні обсяги даних, завдяки чому клієнти залишаються щасливими та задоволеними.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot — це конструктор розмовного чат-бота на основі штучного інтелекту для підтримки клієнтів. AIChatbot дає змогу створити власного чат-бота GPT, навченого на основі ваших власних даних. Це досягається шляхом завантаження URL-адреси веб-сайту, PDF-файлів або карти сайту. AIChatbot може відповідати на запити клієнтів кількома мовами та забезпечує зручність вбудовування віджета чат-бота безпосередньо на ваш веб-сайт
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai розроблено компанією PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), щоб допомогти компаніям пришвидшити роботу цифрових клієнтів. Створений як корпоративне, хмарне або локальне рішення, наш підхід забезпечує безперебійну співпрацю між технологіями та людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) – це індонезійська технологічна компанія, головним чином зосереджена на допомозі підприємствам покращити взаємодію з клієнтами за допомогою нових технологій і каналів, спрямованих на клієнтів. Ми обслуговуємо багато галузей, таких як фінанси, автомобільна промисловість, онлайн-подорожі, освіта, державний сектор тощо.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Універсальна розмовна платформа ШІ Розвивайте свій бізнес із розмовними інтерфейсами AI WeConnect.chat. Оптимізуйте залучення потенційних клієнтів, розширте підтримку клієнтів, революційно змініть процес адаптації та розкрийте безмежні можливості за допомогою спеціального чат-бота зі штучним інтелектом. Легко інтегруйте компоненти на основі правил і використовуйте потенціал багатоканальної інформаційної панелі агента.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual — це лідер розмовного штучного інтелекту, визнаний у галузі за наш майже двадцятилітній досвід і неперевершений досвід. Наш інноваційний віртуальний агент V-Person™, чат-бот і рішення для чату в реальному часі об’єднують людей і штучний інтелект, щоб надавати безперебійну, персоналізовану та масштабовану цифрову підтримку для клієнтів і співробітників. Провідні міжнародні організації покладаються на наші відзначені нагородами технології та консультації експертів, щоб покращити свій досвід підтримки, зменшити витрати, збільшити продажі та підвищити лояльність до бренду. Наша глобальна команда та розгалужена партнерська мережа підтримки встановлюються по всьому світу більш ніж 37 мовами, забезпечуючи як локалізовану співпрацю, так і міжнародні ідеї. Штаб-квартира Creative Virtual розташована у Великій Британії, а також підрозділи в США, Австралії, Індії, Сінгапурі та Гонконгу.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai — це платформа автоматизації відносин з клієнтами, призначена для керівників компаній. Платформа автоматизації без коду для підтримки клієнтів і створення потенційних клієнтів. Завдяки штучному інтелекту наші розумні віртуальні агенти динамічно вирішують або сортують запити ваших клієнтів.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — це комплексна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та розгортати користувацькі чат-боти ШІ та генеративні моделі ШІ (GPT) для різноманітних бізнес-додатків. Основні функції та можливості платформи включають: * Простота використання: на веб-сайті наголошується, що ChatBotBuilder.ai — це «найшвидший і найпростіший спосіб створення власних чат-ботів і GPT», не вимагаючи великих технічних знань. * Гнучка інтеграція: платформа підтримує інтеграцію з тисячами програм і дозволяє користувачам підключати свої інструменти та команди, щоб отримати конкурентну перевагу. * Передовий штучний інтелект: ChatBotBuilder.ai використовує новітні великі мовні моделі (LLM) і технології штучного інтелекту для роботи складних чат-ботів і GPT. * Налаштування: користувачі можуть налаштувати зовнішній вигляд, функціональність і поведінку своїх чат-ботів за допомогою зручного інтерфейсу платформи. * Багатоканальна підтримка: чат-боти можна інтегрувати в кілька каналів, включаючи веб-сайти, соціальні мережі, електронну пошту та голос. * Маркетингові інструменти: Платформа надає вбудовані маркетингові функції, які допомагають користувачам ефективніше залучати клієнтів за допомогою чат-ботів. * Аналітика: потужні аналітичні можливості дозволяють користувачам відстежувати й оптимізувати продуктивність своїх чат-ботів. Веб-сайт позиціонує ChatBotBuilder.ai як «Найкращий у світі конструктор чат-ботів зі штучним інтелектом у 2024 році», обслуговуючи підприємства та організації, які прагнуть автоматизувати обслуговування клієнтів, спростити спілкування та покращити взаємодію з користувачами завдяки потужності ШІ. Платформа пропонує як план Pro для окремих користувачів, так і план White Label Enterprise для агентств і великих організацій, які хочуть створити власні фірмові рішення для чат-ботів. Загалом ChatBotBuilder.ai здається всеохоплюючою платформою без коду, розробленою для того, щоб компанії будь-якого розміру могли використовувати переваги передових чат-ботів ШІ та генеративних моделей ШІ.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — це інструмент нового покоління на основі штучного інтелекту, який дозволяє створювати чат-боти на основі штучного інтелекту для вашого веб-сайту. Просто перейдіть на chatshape.com/create, додайте посилання на свій веб-сайт, яке буде проскановано, і текст буде використано для навчання чат-бота, який ви можете вставити на свій веб-сайт, щоб миттєво відповідати на запити клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і заощаджувати вас сотні годин часу.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — це інноваційне платформне рішення для користувачів, що дозволяє створювати DIY WorkBots для підвищення кваліфікації, залучення зацікавлених сторін, трансформації бізнес-процесів і управління організаційними знаннями. Його також можна інтегрувати з серверними системами через API, щоб досягти бажаних рівнів налаштування для полегшення роботизованої автоматизації процесів (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботів, що автоматизує продажі, маркетинг і підтримку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram та інших
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt — це платформа, орієнтована на досвід користувача, яка дозволяє компаніям створювати чат-боти, не вимагаючи навичок програмування. Він пропонує повне рішення чат-бота як для стартапів, так і для відомих підприємств. Інструмент розроблено спеціально для маркетологів, клієнтів і розробників. Для маркетологів це дає змогу створювати віртуальну особистість, створювати цільові кампанії та надавати інформацію на основі даних. Для клієнтів BotDistrikt забезпечує цілодобову доступність ботів, дозволяючи плавні та зацікавлені розмови. Він також підтримує передачі з боку людини для керування квитками та забезпечує багатоканальний зв’язок. Для розробників платформа має широкі можливості налаштування; він включає логічні умови, шаблони регулярних виразів, навчання ШІ, інтеграцію API та функції Javascript для підтримки складних двосторонніх розмов. Чат-боти BotDistrikt можуть працювати на різних каналах, включаючи Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, веб-сайти, Google Assistant і Skype. Він також інтегрується з такими корисними інструментами, як Dialogflow, Wit.ai, Gmail і Slack. Платформа підтримується Entrepreneur First і Infocomm Development Authority Сінгапуру. З наголосом на орієнтованих на клієнта чат-ботах на основі штучного інтелекту BotDistrikt прагне запропонувати простий, цікавий і розумний інструмент для створення та впровадження стратегії чат-ботів.
Bot9
bot9.ai
Створіть власного помічника на основі штучного інтелекту, який буде не тільки розумним, але й унікальним для вас!
arabot
arabot.io
Провідна платформа чат-ботів без коду. створено для підприємств, щоб автоматизувати взаємодію з клієнтами та надання послуг у великих масштабах, НАДШВИДКО. arabot — це провідна корпоративна платформа для чат-ботів MENA з низьким кодом, розроблена, щоб допомогти компаніям автоматизувати завдання, підвищити якість обслуговування клієнтів, збільшити продажі та створити значущий досвід розмови з клієнтами за допомогою розмовного ШІ. arabot.io надає будь-кому інструменти для створення, тестування, керування та розгортання ботів за лічені хвилини. Завдяки надійним адміністративним функціям і безпеці корпоративного рівня ми щомісяця обробляємо понад 2 мільйони бізнес-клієнтів. Наша мета – допомогти компаніям зробити спілкування з клієнтами швидшим, плавнішим і ефективнішим. З 2016 року ми створили чат-боти для електронної комерції, автомобілебудування, електронного урядування, енергетики та комунальних послуг, роздрібної торгівлі та телекомунікацій у FB Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram, Hangouts, Website та інших комунікаційних платформах.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI – це компанія, яка надає навчальні послуги та інтеграцію Microsoft Teams, щоб допомогти організаціям і окремим особам розкрити можливості генеративних технологій штучного інтелекту, таких як ChatGPT. Ключові моменти про FranklyAI: * Навчальні послуги: FranklyAI пропонує основні навчальні програми, щоб допомогти організаціям і окремим особам навчитися використовувати генеративні інструменти та технології ШІ. * FranklyAI для Microsoft Teams: це програма Microsoft Teams, яка забезпечує безпечний модерований доступ до генеративних можливостей AI безпосередньо на платформі Teams. Це дозволяє співробітникам використовувати такі помічники ШІ, як ChatGPT, у контрольованому корпоративному середовищі. * Індивідуальні рішення: FranklyAI також розробляє індивідуальні генеративні рішення ШІ, адаптовані до конкретних потреб і вимог своїх бізнес-клієнтів. Веб-сайт підкреслює, як очікується, що організації, які використовують генеративний ШІ, перевершать ті, які цього не роблять, оскільки це може підвищити продуктивність співробітників і заощадити час і гроші. Додаток FranklyAI Teams позиціонується як спосіб розкрити потенціал цих технологій, зберігаючи безпеку та контроль. Сайт містить відгуки клієнтів, інформацію про команду та підхід FranklyAI, а також приклади їхньої роботи, представлені в різних ЗМІ. Загалом Frankly.ai, схоже, зосереджений на сприянні впровадження генеративних технологій штучного інтелекту в корпоративному просторі через навчання, інтеграцію програмного забезпечення та спеціальні рішення.
Evie
evie.ai
Еві — найкращий у світі координатор із підбору персоналу зі штучним інтелектом, який допомагає рекрутерам взяти на себе трудомістку роботу з планування співбесід, зберігаючи людський контакт. Марта Броквелл, консультант із залучення талантів компанії Siemens, так сказала про Еві: «Я призначаю близько сотні співбесід на місяць, і з Еві я економлю 30% свого часу! Це дозволило мені зосередитися на справді важливих завданнях, таких як пошук кандидатів, і приділити більше часу перевірці найкращих талантів, щоб приєднатися до нашої компанії. Я також використовую Evie, щоб автоматично надсилати потрібну інформацію (додатки, інструкції тощо) кандидатам і менеджерам з найму, що економить мені ще більше часу та забезпечує стабільну роботу для всіх наших кандидатів та інтерв’юерів. Еві також добре спілкувалася з нашими кандидатами, забезпечуючи безперебійну роботу з кандидатами. Команда Evie неймовірно чуйна, і з нею приємно працювати». Навіть з автоматизацією рекрутерам сьогодні все ще важко жонглювати співбесідами, вражати кандидатів і вигравати війну за таланти. 54% рекрутерів хочуть, щоб планування співбесід було автоматизованим. Звільніть рекрутерів від проблем із плануванням співбесід за допомогою Evie, найкращої в своєму класі системи планування співбесід на основі штучного інтелекту, яка дає змогу співробітничати між інтерв’юерами та кандидатами та досягати: • У 10 разів швидше планування співбесід • Удвічі скорочує час перепланування • 30% економії часу День рекрутера Зв’яжіться з [email protected], щоб запланувати демонстрацію та безкоштовну пробну версію.
eBotify
ebotify.com
eBotify — це платформа розмовних ботів на базі штучного інтелекту для створення індивідуальних чат-ботів для створення потенційних клієнтів, підтримки в чаті, інтерактивних цільових сторінок, опитувань, запитів, зустрічей, відгуків і пропозицій для вашого бізнесу.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: розмовна платформа штучного інтелекту, яка поєднує в собі правила, машинне навчання та генеративний штучний інтелект, щоб дозволити користувачам будь-якого рівня досвіду швидко й легко створювати чат-ботів і віртуальних помічників.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers допомагає агентствам і маркетологам створювати ботів за менший час, використовуючи понад 150 шаблонів чат-ботів, які підключаються та працюють. ------------------ Зараз доступні наступні типи шаблонів: • Обслуговування клієнтів, живий чат, підтримка клієнтів і чат-боти з поширеними запитаннями. • Боти для бронювання ресторанів для компаній громадського харчування та мереж ресторанів. • Чат-боти для запису на прийом, планування та адміністратора для лікарів, юристів, особистих тренерів, політиків, готелів, звичайних агентств тощо. • Чат-боти електронної комерції. • Брендові чат-боти для компаній з виробництва одягу, фільмів, некомерційних організацій тощо. • Персональні чат-боти для знаменитостей, музикантів і політиків. • Чат-боти доставки для ресторанів і компаній громадського харчування. • Транспортні чат-боти для авіакомпаній, автобусів, поїздів та інших компаній громадського транспорту. • Новинні боти для видавців. • Туристичні боти для онлайн-туристичних агентств і готелів. • Чат-боти для планування нерухомості для брокерів та агентств нерухомості.
Codar.io
codar.io
Codar.io — це універсальна платформа цифрового маркетингу, призначена для оптимізації різних аспектів онлайн-маркетингу для бізнесу. Він об’єднує численні інструменти та функції для підвищення ефективності та ефективності маркетингу. До них входять чат-боти для таких платформ, як Facebook, Instagram, Telegram і WhatsApp, а також можливості для електронної комерції, маркетингу через SMS/електронну пошту та керування соціальними мережами. Платформа відома своєю простотою використання та доступністю, що робить її доступною для малого та середнього бізнесу, який прагне покращити свою присутність в Інтернеті та залучення клієнтів. Користувачі можуть автоматизувати відповіді, керувати маркетинговими кампаніями та аналізувати ефективність – усе в одному інтерфейсі Product Hunt.
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka — це чат-бот на основі штучного інтелекту, який працює 24/7 і розмовляє як справжня людина. Він швидко обробляє запити клієнтів, керує покупками та покращує конверсії. Оснащена вбудованою логікою та системами продажу квитків, Jekka може безперешкодно передати допомогу людини, коли це необхідно. Використовуючи ваш вміст, він надає точні та оперативні відповіді, уникаючи дезінформації. Завдяки підтримці понад 175 мов Jekka дає змогу продавцям електронної комерції збільшувати продажі та задовольняти клієнтів.
Howazit
howazit.com
У Howazit ми допомагаємо організаціям усіх типів, розмірів і галузей відповідати очікуванням клієнтів і проводимо їх через їхню подорож, забезпечуючи просту та, що найважливіше, актуальну комунікацію. Наші маркетингові та операційні рішення дозволяють вам взаємодіяти з клієнтами у відповідних точках взаємодії, вимірювати їхній досвід клієнтів і діяти відповідно індивідуально, індивідуально.
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe – це платформа, яка допомагає компаніям підключатися, спілкуватися та конвертувати за допомогою автоматизованих розмов і підтримки 1-2-1. Створюйте комфортну розмову за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого конструктора ботів без коду. Перетворіть кожен візит на розмову. Надсилайте динамічні відповіді, які заохочують клієнтів спілкуватися та спілкуватися. Чат-боти – отримуйте доступ до широкого спектру шаблонів або створюйте власний індивідуальний потік розмов. Чат у прямому ефірі – безперебійна передача вручну, приєднуйтеся до розмови, як тільки вам це знадобиться.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix — це інноваційна онлайн-платформа, розроблена для оптимізації різних бізнес-процесів і підвищення продуктивності за допомогою автоматизації та інтелектуальних рішень. Ось деякі основні функції та переваги використання Pingbix: * Керування завданнями: Pingbix пропонує комплексні інструменти для керування завданнями та проектами. Користувачі можуть створювати, призначати та відстежувати завдання з легкістю, гарантуючи, що нічого не пропаде крізь тріщини. * Інструменти зв’язку: платформа включає надійні комунікаційні функції, такі як обмін миттєвими повідомленнями та відеоконференції, щоб полегшити безперебійну співпрацю між членами команди. * Автоматизація робочого процесу: Pingbix допомагає автоматизувати повторювані завдання та робочі процеси, зменшуючи необхідні ручні зусилля та мінімізуючи ризик помилок. * Можливості інтеграції: він підтримує інтеграцію з різними іншими програмами та службами, що дозволяє користувачам підключати наявні інструменти та оптимізувати робочі процеси. * Аналітика даних і звітність: платформа надає потужні функції аналітики та звітності, допомагаючи компаніям приймати рішення на основі даних і ефективно відстежувати показники ефективності. * Настроювані інформаційні панелі: користувачі можуть створювати персоналізовані інформаційні панелі для моніторингу ключових показників і відстеження важливих завдань і термінів. * Безпека та відповідність: Pingbix надає пріоритет безпеки та відповідності даних, гарантуючи, що всі дані користувача захищені відповідно до галузевих стандартів.
Octocom
octocom.ai
Octocom — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом для магазинів електронної комерції, яка автоматизує підтримку клієнтів для рутинних завдань і звільняє вашу команду від обробки лише виняткових випадків. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції та довідковими службами, передпродажна та післяпродажна підтримка штучного інтелекту та відзначена нагородами цілодобова цілодобова 7/365 підтримка клієнтів, яка допомагає брендам будь-якого розміру налаштувати та інтегрувати наш штучний інтелект – усе це без перебільшених витрат.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart довіряють понад 3000 магазинів Shopify і Shopify Plus. Ми пропонуємо підприємствам електронної комерції можливість збільшити продажі та відносини з клієнтами за допомогою розмовного текстового маркетингу. Використовуючи TxtCart, ваша команда зможе нарощувати список підписників, які відповідають вимогам, використовувати історичні дані Shopify вашого магазину для створення цільових SMS-маркетингових кампаній, зменшувати кількість покинутих візків і вести двосторонні розмови з клієнтами, відкриваючи абсолютно новий маркетинговий канал для підвищення значущої рентабельності інвестицій. . Ми настільки впевнені в пропозиції наших продуктів, що гарантуємо 10-кратну рентабельність інвестицій або повернення ваших грошей, що є провідною статистикою в галузі. Ми повністю віддалена команда з понад 20 співробітників у США, Канаді та за їх межами! Ми є компанією, яка в першу чергу займається підтримкою клієнтів, але більш ніж будь-що інше, наша конкурентна перевага полягає в тому, що ми неймовірно орієнтовані на результати, від наших гарантій до наших результатів і наших цін.
CommBox
commbox.io
CommBox — це корпоративна багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом, яка дозволяє брендам залучати клієнтів через усі канали за допомогою єдиного інтерфейсу, використовуючи багатоканальний зв’язок, цифрове залучення, автоматизацію бізнесу, розмовний ШІ та генеративні чат-боти ШІ. CommBox допомагає організаціям автоматизувати повторювану роботу, оптимізувати шляхи клієнтів, підвищити продуктивність команд обслуговування клієнтів і випереджати очікування клієнтів, що розвиваються, у цифровому ландшафті. CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами через їхні улюблені канали обміну повідомленнями, такі як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommBox отримують переваги від зниження операційних витрат у кол-центрах, підвищення задоволеності клієнтів і підвищення продуктивності агентів. Відкрийте для себе досвід CommBox: відвідайте www.commbox.io
SmatBot
smatbot.com
SmatBot, дочірня компанія ByteQuark Solutions, є провідним гравцем в індустрії чат-ботів на основі штучного інтелекту з присутністю в США, на Близькому Сході та в Індії з понад 5000 активними користувачами. Наша багатоканальна багатомовна (понад 50 мов) платформа AI Chatbot — це простий у користуванні, не потребує кодування та багатофункціональний інструмент, який забезпечує миттєву підтримку в реальному часі за різними каналами (веб-сайт, мобільний додаток, Messenger, Instagram, WhatsApp, тощо). Деякі з наших можливостей включають: * Генерація потенційних клієнтів, * Підтримка клієнтів, * Відповіді на поширені запитання, * Живий чат * Маркетингові та рекламні повідомлення Whatsapp * OCR сканування, * Перевірка OTP електронною поштою та SMS * Відстеження Adwords, * Відображення намірів * Автоматизація на основі контексту Найкраще для: * Електронна комерція D2C, * Освіта * Логістика * Нерухомість * Гостинність * Охорона здоров'я * Фінтех
Sobot
sobot.io
Ми пропонуємо рішення контакт-центру, включаючи обслуговування клієнтів і маркетинг. Наш асортимент продукції включає AI Chatbot, Live Chat, Voice, Ticketing. Ми зобов’язуємося надавати багатоканальне та інтелектуальне рішення, забезпечуючи безперебійну взаємодію з клієнтами через різні канали. У нас є відомі клієнти, такі як Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T і Air Liquide. Крім того, ми встановили партнерські відносини з такими гігантами галузі, як AWS, Alibaba Cloud і Meta. Ми хочемо надати підприємствам змогу покращити взаємодію з клієнтами та підвищити рівень задоволеності. Надаючи передові рішення, ми сподіваємося досягти успіху для наших клієнтів у всьому світі.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — це платформа залучення клієнтів на базі штучного інтелекту, призначена для підвищення ефективності та персоналізації обслуговування клієнтів. Він пропонує доступність 24/7, швидку відповідь на запити та значну економію коштів за рахунок зменшення потреби в роботі представників служби підтримки клієнтів. Платформа підтримує ряд функцій, включаючи автоматизовану підтримку, збір потенційних клієнтів, планування зустрічей і розширену аналітику. GPT-Trainer користується довірою понад 25 000 компаній, і він легко інтегрується з різними CRM і каналами обміну повідомленнями.
STAN AI
stan.ai
STAN — перший помічник менеджера цифрової власності. Він використовує штучний інтелект, щоб відповідати на текстові та електронні листи для менеджерів нерухомості 24/7. STAN був запущений у 2019 році двома колишніми менеджерами з управління нерухомістю, які провели в галузі більше 20 років і працювали в найбільшій керуючій компанії Північної Америки. STAN — це платформа, відзначена нагородами, яку визнали Роджерс, FedEx, National Research Counsel, коледж Джорджа Брауна, StartUp Canada, Waterloo Accelerator Centre тощо!
VirtualSpirits
virtualspirits.com
VirtualSpirits Chatbot надає контактне рішення для будь-якого бізнесу. Він охоплює електронну комерцію, професійні послуги, технічну підтримку, електроніку чи моду. Підходить для веб-сайтів державних або приватних установ. Його можна налаштувати відповідно до індивідуальних інтересів. Додайте логотип, відповідайте на запитання клієнтів, привертайте увагу користувачів і відповідайте на їхні запити, щоб перетворити їх на потенційних клієнтів. Виберіть тип плану, який найкраще відповідає потребам компанії.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat — це динамічна платформа чат-ботів на базі штучного інтелекту, спрямована на трансформацію того, як компанії обробляють операції підтримки клієнтів. Його ключові особливості включають: 1. Відповіді на основі штучного інтелекту: Web2Chat використовує алгоритми машинного навчання, щоб вивчати вміст вашого веб-сайту, документи або експортовані файли Notion, генеруючи точні та миттєві відповіді на запити користувачів. 2. Безперебійна взаємодія з користувачем: платформа містить організовану скриньку вхідних повідомлень, де адміністратори або керівники клієнтів можуть відстежувати всі розмови між ботом і користувачем. Він містить такі функції, як блокування користувачів для тих, хто неправильно використовує бота, і кнопку «Позначити все як прочитане», щоб легко керувати повідомленнями користувачів. 3. Навчання роботі з кількома джерелами: Web2Chat пропонує гнучкість для навчання бота з використанням різних джерел, включаючи домени, Intercom, Gitbook, статті Zendesk і файли (PDF, txt, CSV, Markdown). Це відкриває двері для бота, щоб мати обширну базу знань. 4. Управління декількома ботами та сторінками: платформа дозволяє вам керувати декількома ботами, кожен з яких призначений для різних сторінок або веб-сайтів. Кожен бот може бути індивідуально навчений за допомогою різних джерел. 5. Безкоштовний доступ до плану: Web2Chat надає безкоштовний план після реєстрації, пропонуючи користувачам можливість вивчити потенціал платформи, перш ніж вибрати платний план. 6. Індикатори статусу та сповіщення про прочитання: у сесіях без використання ботів індикатори стану та сповіщення про прочитання допомагають краще зрозуміти взаємодію користувача. Він показує, чи користувач онлайн і чи читав він повідомлення керівника. Надійні функції Web2Chat спрямовані на те, щоб значно покращити якість обслуговування клієнтів, забезпечуючи своєчасні, точні та ефективні відповіді на запити клієнтів.
Yugasa Bot
helloyubo.com
Yugasa Bot — це платформа SaaS на основі генеративного штучного інтелекту на базі НЛП для створення віртуальних прийомів для автоматизації реєстраційної стійки та підтримки завдань лікарні/клініки/лабораторії, 24x7. Ці віртуальні помічники в чаті можуть спілкуватися понад 100 мовами, включаючи кілька індійських народних мов. YugasaBot можна навчити обробляти завдання та запити, пов’язані з записом на прийом до лікаря, станом звіту з лабораторії, інформацією про банк крові, аптекою, наявністю ліжок, страхуванням тощо. Ці боти здатні зменшити витрати на підтримку лікарні до 40%. Чат-боти, створені за допомогою платформи YugasaBot, є багатоканальними та можуть бути розміщені в будь-якому каналі зв’язку, як-от WhatsApp, FB Messenger, веб-сайт, мобільний додаток тощо. Це рішення Plug-n-Play, яке не потребує знання програмування, щоб зробити його інтелектуальним навколо бізнес. Його різноманітні розширення, такі як Yu-Desk, Yu-DB, Yu-Consult, ТА численні готові функції, такі як WhatsApp Campaigning, HACK (Human Agent Control Kit) і електронна комерція, роблять YugasaBot 360-градусним, готовим до зручне рішення для медичних підприємств. Продукт пройшов перевірку VAPT і знаходиться в дуже безпечній екосистемі. Інші клієнти D2C із бізнес-доменів електронної комерції, освіти, нерухомості та BFSI також зараз використовують потенціал YugasaBot для автоматизації свого просування, генерації потенційних клієнтів і підтримки клієнтів.
Zifront
zifront.com
Програмне забезпечення Chatbot і Live Chat для залучення потенційних клієнтів і успіху клієнтів.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com — це платформа, яка сприяє залученню дискусій і розмов на широкий спектр тем. Він служить віртуальним майданчиком для зустрічей, де люди з різним походженням можуть зібратися разом, щоб поділитися ідеями, отримати пораду та спілкуватися з іншими, хто має схожі інтереси. Незалежно від того, чи хочете ви заглибитися в глибокі дискусії про технології, досліджувати тонкощі літератури чи просто брати участь у невимушених жартів, Stackchat.com надає простір для змістовної взаємодії. Завдяки зручному інтерфейсу та потужній спільноті це місце, де обмінюються знаннями, зав’язуються дружні стосунки та вшановують цікавість. Приєднуйтесь до розмови сьогодні на Stackchat.com!
Teleform
teleform.io
Teleform — це платформа без коду, яка дозволяє користувачам легко створювати, налаштовувати та розгортати захоплюючих ботів Telegram, оптимізуючи цифрове спілкування за допомогою інструментів створення візуальних чат-ботів, які усувають складність кодування. Створений як для початківців, так і для досвідчених творців, Teleform пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який спрощує процес створення чат-бота від початку до кінця.
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack, ми вважаємо, що штучний інтелект має полегшувати, а не ускладнювати розмови. Наш інструмент дає вам змогу швидко створювати чат-боти на основі ШІ, які нагадують справжні розмови. За допомогою Thinkstack ви можете: * Озбройте свій чат-бот знаннями з вашого веб-сайту, документів тощо. Ми виділимо та структуруємо ключові деталі. * Налаштуйте зовнішній вигляд свого чат-бота відповідно до свого бренду. * Інтегруйте чат-бот на свій веб-сайт для персоналізованої підтримки. * Легко користуйтеся кількома мовами. * Збирайте інформацію про потенційних клієнтів. Ми працюємо зі штучним інтелектом, щоб ви могли зосередитися на реальних зв’язках.
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk — це платформа програмного забезпечення як послуги, яка дозволяє користувачам створювати та розгортати чат-ботів за лічені хвилини. Він забезпечує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та інструменти для створення власних чат-ботів за допомогою великих мовних моделей. Tiny Talk дозволяє користувачам навчати своїх чат-ботів, використовуючи власні дані чи документи, налаштовувати їх поведінку та інтегрувати їх у веб-сайти, платформи обміну повідомленнями, як-от WhatsApp, або інші програми за допомогою API. Користувачі можуть створювати бази знань, зчитувати веб-адреси та створювати потенційні клієнти від відвідувачів. Загалом Tiny Talk дає змогу користувачам використовувати технологію чат-ботів для автоматизації підтримки клієнтів, збільшення продажів через електронну комерцію, залучення та кваліфікації потенційних клієнтів, збору відгуків, надання технічної підтримки або оптимізації операцій з персоналом, бізнесу та адаптації робочої сили.
Tovie AI
tovie.ai
Tovie AI надає широкий спектр рішень на основі штучного інтелекту, спеціально розроблених для покращення взаємодії та обслуговування для компаній у кількох галузях. Серед їхніх пропозицій є спеціальні чат-боти та голосові боти, які можуть бути застосовані для різноманітних цілей, таких як підтримка клієнтів у контакт-центрах, державних службах, гостинності та страхуванні тощо. Програмне забезпечення також забезпечує безперебійну взаємодію з корпоративними даними, покращуючи потенціал оптимізації бізнесу. Вони пропонують індивідуальні рішення для стягнення боргів і розширені роздрібні послуги з функцією продавця. Їх технологія також може бути легко адаптована мобільними операторами та застосована в банківському секторі. Зберігаючи безпеку як головний пріоритет, фінансові послуги Tovie AI сертифіковані та відповідають вимогам IBM. У рамках своєї місії зі сприяння розвитку цифрового бізнесу Tovie AI представляє унікальний досвід Generative AI, який може перетворювати дані в практичну інформацію, як продемонстровано в їхній роботі з Університетом Лінкольна. Серед своїх продуктів вони пропонують Tovie Platform і Tovie Cloud. Загалом Tovie AI продемонструвала стратегічне використання ШІ для просування бізнесу вперед, що відображено в їхніх історіях успіху.
nativeMsg
nativemsg.com
NativeMsg спеціалізується на створенні інноваційного досвіду розмови для компаній, які використовують штучний інтелект (AI) і багатофункціональні канали обміну повідомленнями. Наша платформа об’єднує різні канали зв’язку, як-от SMS, RCS (Rich Communication Services), бізнес-повідомлення Google і соціальні мережі, в єдиний інтерфейс, що дозволяє компаніям ефективніше взаємодіяти з клієнтами. Ці рішення допомагають компаніям покращити обслуговування клієнтів, підвищити залученість, збільшити продажі та підвищити загальну ефективність. Крім того, NativeMsg надає аналітику та функції звітності, які пропонують розуміння поведінки клієнтів і моделей взаємодії. Платформа може інтегруватися з існуючими системами CRM, що допомагає компаніям ефективніше відстежувати та керувати розмовами клієнтів. Ці рішення створені на базі чат-ботів і штучного інтелекту, що робить взаємодію плавною, персоналізованою та миттєвою та доступною 24/7. Наша технологія розроблена таким чином, щоб бути масштабованою та гнучкою, що гарантує, що вона може відповідати зростанню бізнесу та мінливим потребам у різних галузях.