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Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Португалія
Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації людської мови та відповіді на неї. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.
Запит на новий застосунок
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки й інструменти для розподілених обчислень. Одним із таких сервісів є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), який дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп’ютерів, доступний постійно через Інтернет. Версія віртуальних комп’ютерів від AWS емулює більшість атрибутів реального комп’ютера, включаючи апаратні центральні процесори (CPU) і графічні процесори (GPU) для обробки; локальна/RAM пам'ять; накопичувач на жорсткому диску/SSD; вибір операційних систем; мережа; і попередньо завантажене прикладне програмне забезпечення, таке як веб-сервери, бази даних і система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах по всьому світу та підтримується дочірньою компанією Amazon. Комісія базується на комбінації використання (відома як модель «оплата за ходом»), апаратного забезпечення, операційної системи, програмного забезпечення або мережевих функцій, вибраних абонентом, необхідної доступності, резервування, безпеки та параметрів обслуговування. Абоненти можуть заплатити за один віртуальний комп’ютер AWS, виділений фізичний комп’ютер або їх кластери. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем передплатників. AWS працює в багатьох глобальних географічних регіонах, включаючи 6 у Північній Америці. Amazon продає AWS передплатникам як спосіб отримання великомасштабної обчислювальної потужності швидше та дешевше, ніж створення реальної фізичної серверної ферми. Усі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IaaS, PaaS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google і IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно, відповідно до Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає ряд модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — це безкоштовний чат для онлайн-бізнесу, який дозволяє спілкуватися зі своїми клієнтами в режимі реального часу. Він пропонує вам побудувати 360° систему підтримки клієнтів і підключати воронки повідомлень, пропонувати дзвінки, вільно конфігурувати та налаштовувати.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслуговування, щоб швидше й точніше вирішувати проблеми клієнтів. Створений на основі мільярдів взаємодій CX, штучний інтелект Zendesk можна використовувати в усіх сервісах, від самообслуговування до агентів і адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та ефективно працювати в масштабі. Zendesk надає агентам інструменти, аналітику та контекст, необхідні для надання персоналізованих послуг на будь-якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об’єднує все, що потрібно групі обслуговування – від персоналізованих розмов і багатоканального керування справами до робочих процесів на базі штучного інтелекту та інструментів агентів, автоматизації та Marketplace із понад 1200 додатків – усе це захищено під одним дахом. А наше рішення легко впроваджувати та налаштовувати на ходу, звільняючи команди від необхідності вносити поточні зміни в ІТ, розробників і дорогих партнерів. Ми в Zendesk прагнемо спростити складний бізнес і полегшити компаніям встановлення значущих зв’язків із клієнтами. Від стартапів до великих підприємств ми віримо, що інтелектуальний, інноваційний досвід роботи з клієнтами має бути доступним для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тисяч світових брендів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє створювати чат-ботів за лічені хвилини за допомогою різноманітних шаблонів і одразу автоматизувати ключові завдання. Легко перетягуйте нові елементи, щоб адаптувати будь-який шаблон до своїх потреб. ChatBot готовий до роботи з коробки, а алгоритми штучного інтелекту допомагають покращувати відповіді з часом. Створюйте плавну розмову, щоб побудувати кращі стосунки зі своїми клієнтами. Надсилайте динамічні відповіді, які заохочують клієнтів спілкуватися та спілкуватися. Поєднуйте текст, зображення, кнопки та швидкі відповіді, щоб продемонструвати свій бренд, продукти та послуги. Використовуйте ChatBot на різних платформах і каналах за допомогою інтеграції в один клік (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress тощо). Підключіть свій чат-бот майже до всього, що вам спадає на думку, використовуючи відкритий API, веб-хуки та Zapier.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — це платформа чат-ботів на основі штучного інтелекту, розроблена для революції в підтримці клієнтів і взаємодії з ними. Наш чат-бот Milly, керований штучним інтелектом, оснащений передовою технологією обробки природної мови, яка дозволяє йому розуміти запити клієнтів і відповідати на них у режимі реального часу, 24/7. Завдяки повній інтеграції у ваш існуючий довідковий центр і легкому налаштуванню SAAS First забезпечує постійну взаємодію з брендом, скорочуючи час відповіді та покращуючи задоволеність клієнтів.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо. Команда WhatsTool зосереджена на створенні інструментів для WhatsApp і малих підприємств, які ведуть свій бізнес або маркетинг на WhatsApp. Ми створюємо більше таких додатків, як WhatsSave, які допомагають компаніям зберігати нові цифри, щоб використовувати їх для свого розвитку.
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
Teleform
teleform.io
Teleform — це платформа без коду, яка дозволяє користувачам легко створювати, налаштовувати та розгортати захоплюючих ботів Telegram, оптимізуючи цифрове спілкування за допомогою інструментів створення візуальних чат-ботів, які усувають складність кодування. Створений як для початківців, так і для досвідчених творців, Teleform пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який спрощує процес створення чат-бота від початку до кінця.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Blip
blip.ai
Глобальні далекоглядні лідери довіряють нашій розмовній платформі AI, щоб вивести їхні бренди, відносини з клієнтами та різноманітні комунікаційні стратегії на новий рівень. Ми розблокували цінність завдяки створенню понад 125 000 віртуальних помічників і на сьогоднішній день обмінялися понад 20 мільярдами повідомлень по всьому світу між +2000 клієнтів. Наша інтуїтивно зрозуміла та проста у використанні хмарна платформа та професійні послуги адаптовані до вашої компанії та завдань. Ми дозволяємо брендам охоплювати та залучати клієнтів, коли і де вони хочуть. Ми є бажаними партнерами провідних багатоканальних комунікаційних платформ — повністю інтегрованих, безпечних і сумісних. Розраховуйте на те, що ми підтримаємо ваше зростання через створення потенційно нескінченних і актуальних стосунків і розмов.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покупки, збільшуючи залучення разом із конверсіями. Connectly також централізує спілкування з клієнтами в об’єднаній папці «Вхідні» – через WhatsApp, SMS, Facebook Messenger та Instagram – що дозволяє компаніям сегментувати свою аудиторію та приймати рішення на основі даних на основі розумних звітів.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — це чат-бот для Twitch, YouTube і Trovo, який дозволяє вам автоматизувати чат прямої трансляції за допомогою модерації та нових функцій, дозволяючи вам проводити більше часу, розважаючи своїх глядачів.
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI — це найсучасніша платформа для чат-ботів Generative AI, розроблена для зміни того, як компанії взаємодіють зі своїми клієнтами. Наша платформа чудово забезпечує природні, людські розмови, забезпечуючи неперевершений досвід для користувачів і підвищуючи продажі та задоволеність клієнтів на нові висоти. В основі Orimon AI — здатність безперешкодно вести комерцію в розмові. Інтегровані з Shopify, WooCommerce чи користуючись спеціальним аркушем продуктів, наші чат-боти залучають клієнтів, як досвідчений продавець. Вони відповідають на запити, рекомендують продукти та закривають продажі, імітуючи інтуїтивну взаємодію з реальною людиною. Ця функція особливо корисна для сайтів електронної комерції, що дозволяє їм використовувати штучний інтелект для збільшення продажів і покращення шляху клієнта. Ще однією видатною особливістю Orimon AI є розширена функція живого чату, яка пропонує ідеальне поєднання ефективності штучного інтелекту та людського дотику. Коли виникають складні запити або потрібен індивідуальний підхід, платформа плавно передає взаємодію на людей-агентів, гарантуючи, що запити клієнтів завжди обробляються дбайливо. Універсальність Orimon AI поширюється на широкі можливості інтеграції. Він легко підключається до різних каналів обміну повідомленнями, включаючи чат на веб-сайті, WhatsApp, Telegram, Facebook Direct Messaging, Slack і Discord, забезпечуючи доступ до вашого бізнесу на платформах, якими ваші клієнти користуються найчастіше. Крім того, наша платформа інтегрується з провідними інструментами автоматизації та CRM, такими як Zapier, Pabbly Connect, HubSpot і Salesforce. Ця інтеграція забезпечує ефективну обробку потенційних клієнтів і керування ними, гарантуючи, що кожна взаємодія фіксується та використовується для розвитку бізнесу. Наша платформа не обмежується клієнтськими ролями; він також включає випадки використання для внутрішніх бізнес-операцій. Orimon AI — це універсальний інструмент, призначений для задоволення різноманітних бізнес-потреб: від простої обробки запитів у службу підтримки до складних процесів продажів, кваліфікації лідерів і навіть у якості внутрішнього помічника для відділів кадрів, підтримки та продажів. Таким чином, Orimon AI — це більше, ніж просто чат-бот; це комплексне комунікаційне рішення на основі штучного інтелекту, яке покращує кожен аспект вашої бізнес-взаємодії. Це інвестиція в передову технологію, яка обіцяє не просто задовольнити, а навіть перевершити нові вимоги цифрової комерції та обслуговування клієнтів.
Norby AI
norby.io
Norby AI — це провідне рішення, яке надає підприємствам чат-бота на основі штучного інтелекту для їхніх веб-сайтів. Чат-бот працює на основі передової технології обробки природної мови, щоб розуміти запити клієнтів і надавати швидкі й точні відповіді. Процес налаштування чат-бота Norby AI складається лише з чотирьох простих кроків: * Створіть обліковий запис на платформі Norby AI * Додайте на свій веб-сайт фрагмент коду, наданий Norby AI * Введіть існуючі поширені запитання, описи продуктів, документацію тощо, на які ви хочете, щоб чат-бот відповів * Ваш чат-бот AI працює на вашому веб-сайті, готовий залучати клієнтів 24/7
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell — це генеративний безкодовий інструмент із підтримкою штучного інтелекту, за допомогою якого споживчі бренди можуть безперебійно автоматизувати свої розмови з лідерами через різні канали та покращити продажі, маркетинг і задоволеність клієнтів.
VirtualSpirits
virtualspirits.com
VirtualSpirits Chatbot надає контактне рішення для будь-якого бізнесу. Він охоплює електронну комерцію, професійні послуги, технічну підтримку, електроніку чи моду. Підходить для веб-сайтів державних або приватних установ. Його можна налаштувати відповідно до індивідуальних інтересів. Додайте логотип, відповідайте на запитання клієнтів, привертайте увагу користувачів і відповідайте на їхні запити, щоб перетворити їх на потенційних клієнтів. Виберіть тип плану, який найкраще відповідає потребам компанії.
Unleash
unleash.so
Unleash використовує штучний інтелект, щоб використовувати всю інформацію у ваших інструментах SaaS, легко оптимізуючи знання у відділах компанії, коли це потрібно працівнику, де б він не хотів працювати. Unleash досягає цього завдяки бездоганній інтеграції з джерелами даних вашої компанії, такими як Slack, Notion, Jira, Zendesk тощо, що дозволяє кожному працівнику знаходити потрібну інформацію, просто запитуючи Unleash
Atom
atomchat.io
Atom пропонує рішення чат-бота WhatsApp на базі штучного інтелекту, щоб допомогти компаніям генерувати більше кваліфікованих потенційних клієнтів, створювати більш інтелектуальні чат-боти, вимірювати результати та інтегруватися з CRM. Ключові особливості: * Інтелектуальний віртуальний помічник 24/7 для відповідей на запити клієнтів * Можливість охопити до 98% клієнтів за допомогою трансляційних кампаній WhatsApp * Автоматизовані робочі процеси для фільтрації зацікавлених потенційних клієнтів і зосередження команди продажів на закритті угод * Мультиагентна інтеграція WhatsApp для забезпечення повної видимості розмов клієнтів Рішення інтегрується з HubSpot, дозволяючи компаніям синхронізувати контакти WhatsApp у своїй CRM і створювати автоматизовані робочі процеси за допомогою чат-ботів AI. Atom надає персоналізованого консультанта та команду експертів зі штучного інтелекту в WhatsApp, щоб направляти компанії через процес інтеграції, позиціонуючи себе як рішення «під ключ» на ринку. Приклади показують, як клієнти помітили значні покращення, наприклад збільшення продажів з 200 до понад 3000 на місяць, потроєння показників цифрових продажів і бронювання понад 5000 підтверджених зустрічей за 2,5 місяці. Компанію згадували в таких виданнях, як CIO Peru, Forbes і Estrategia & Negocios, підкреслюючи їх зростання та визнання на ринку. Компанії запрошуються поспілкуватися з радником Atom, щоб дізнатися більше та випробувати платформу на собі.
Jetlink
jetlink.io
Спілкування між людьми та компаніями змінюється назавжди, і обмін повідомленнями відіграватиме центральну роль сьогодні та в майбутньому. Конвергенція соціальних і мобільних пристроїв формує поведінку та очікування клієнтів. Вони запитують речі прямо зараз, прямо тут. Jetlink приносить «Power of Now» з багатоканальним обміном повідомленнями та складними корпоративними чат-ботами для вашого підприємства. Ми віримо, що це революція в комерції та підтримці клієнтів. Jetlink дозволяє вам надавати чудові розмовні продажі та підтримку там, де ваші клієнти вже є. Jetink позиціонується як A.I. потужна центральна комунікаційна платформа для точок контакту з клієнтами, таких як веб-чат, IVR, програми для соціальних повідомлень, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams і обмін повідомленнями в програмі.
Netomi
netomi.com
За підтримки провідних світових лідерів штучного інтелекту та довіри найбільших світових брендів Netomi є лідером у сфері штучного інтелекту для клієнтів на підприємствах. Netomi надає мультимодальний і багатоканальний санкціонований генеративний штучний інтелект, який забезпечує безпеку розмов у масштабі за допомогою вбудованих елементів управління штучним інтелектом для точності, безпеки та конфіденційності даних. Наше інноваційне розгортання штучного інтелекту гарантує економію коштів, операційну ефективність і підвищує задоволеність клієнтів, лояльність, дохід і прибутковість. Рішення Netomi без коду розгортається за кілька тижнів, автоматично масштабується та пропонує комплексні інструменти для нетехнічних користувачів для легкого керування CX AI у великих масштабах. Це призводить до нижчої загальної вартості володіння, швидшого виходу на ринок і меншої залежності від ресурсів розробника. Заснована в 2016 році, компанія Netomi використовує останні розробки штучного інтелекту, щоб покращити взаємодію з клієнтами, надаючи брендам високоякісну автоматизовану підтримку та інструменти для посилення команд людей-агентів. У середовищі штучного інтелекту, що швидко розвивається, Netomi дозволяє брендам легко задовольняти зростаючі очікування клієнтів і надавати виняткові послуги.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker — це найдосконаліша платформа спілкування, яка дозволяє давати розумні та швидкі відповіді вашим клієнтам у всіх цифрових каналах. Створюйте цифровий досвід за допомогою гібридних ботів і живих агентів. Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизованих рішень для торгівлі в чаті, обслуговування клієнтів і роботи служби підтримки. Завдяки штучному інтелекту та машинному навчанню платформа дозволяє вам розуміти та передбачати потреби та запити ваших клієнтів. Ми є постачальниками рішень WhatsApp і партнерами Messenger.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI — це рішення віртуального чат-бота, призначене для надання послуг із вирішення проблем окремим особам, підприємцям і компаніям. Наша команда експертів і фахівців прагне забезпечити точні та надійні рішення ваших проблем 24/7. Ми розуміємо виклики, з якими стикаються окремі особи та компанії в сучасному швидкоплинному світі. Наша мета — допомогти вам подолати ці виклики та досягти ваших цілей. Ми спеціалізуємося на широкому спектрі галузей, включаючи рішення, пов’язані зі здоров’ям і хворобами, бізнес-рішення, пошукову оптимізацію, автомобільну механіку, майстерність візажу, кінокритику, астрологію, історію, візуалізацію наукових даних, йогу, вплив соціальних медіа, технічні огляди, Внутрішнє оздоблення, Бухгалтерія, Медицина, Консультації з веб-дизайну, Нерухомість, Психічне здоров’я, Персональні тренінги, Консультації з питань кар’єри, Філософія, Мотивація, Подорожі, Розмовна англійська мова та копірайтинг. Ми зібрали команду висококваліфікованих та досвідчених професіоналів, які захоплюються своєю справою. Наші експерти оснащені найновішими знаннями та навичками, щоб надати вам найкращі можливі рішення ваших проблем. Ми пишаємося нашою здатністю надавати своєчасні та точні рішення, які відповідають унікальним потребам наших клієнтів. У Metanoz AI ми прагнемо забезпечувати відмінне обслуговування клієнтів. Ми розуміємо, що кожен клієнт має різні потреби та вимоги, і ми прагнемо, щоб усі наші клієнти отримували індивідуальну увагу. Ми завжди готові відповісти на ваші запитання, надати вказівки та допомогти вам зорієнтуватися в усіх труднощах, з якими ви можете зіткнутися. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти окремим особам і компаніям досягти їхніх цілей, надаючи їм найкращі можливі рішення їхніх проблем. Ми віримо, що, використовуючи новітні технології та досвід наших професіоналів, ми можемо допомогти нашим клієнтам подолати будь-які перешкоди та досягти успіху. Ми постійно розширюємо наші послуги та досвід, щоб краще обслуговувати наших клієнтів. Наша команда прагне бути в курсі останніх тенденцій і розробок у відповідних галузях. Ми інвестуємо значні кошти в дослідження та розробки, щоб залишатися в авангарді нашої галузі.
Messangi
messangi.com
З 2001 року Messangi з’єднує компанії з клієнтами на мільярдах пристроїв по всьому світу. Наші універсальні та надійні платформи були створені власними силами одними з кращих інженерів у бізнесі. Щоб підвищити продуктивність нашої діяльності, ми маємо команди світового рівня в 7 країнах, які готові докласти максимум зусиль, щоб задовольнити потреби наших клієнтів. Сьогодні провідні оператори мобільного зв’язку, міжнародні банки та роздрібні торговці покладаються на Messangi для вирішення проблем спілкування та залучення клієнтів. Наші рішення для SMS, електронної пошти, програм, мобільного гаманця та голосових помічників продовжують революціонізувати взаємодію між компанією та клієнтом, роблячи спілкування простішим, ефективнішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Хмарну комунікаційну платформу Messangi як послугу можна налаштувати та формувати для створення найкращого рішення. Завдяки поєднанню кількох каналів охоплюйте та залучайте своїх клієнтів ефективніше.
Answered.so
answered.so
Answered.so: обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту та людського досвіду. Вирішуйте до 70% проблем клієнтів за допомогою чат-бота GPT, бази знань, HelpHub і інтелектуальної панелі пошуку.
Algomo
algomo.com
Algomo — це генеративна платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для автоматизації підтримки клієнтів за допомогою спеціальних ботів, схожих на ChatGPT, для веб-сайтів. Це дозволяє компаніям ефективно вирішувати взаємодію зі службою підтримки клієнтів, за допомогою бота, який обробляє запити, посилає проблеми, коли це необхідно, і працює без необхідності навчання чи обслуговування. Платформа Algomo функціонує, миттєво відповідаючи на повторювані запитання клієнтів, тим самим зменшуючи витрати та підвищуючи задоволеність клієнтів (CSAT) і залученість співробітників. Він автоматизує маркування, категоризацію та сортування взаємодій підтримки, скорочуючи час обробки та ручні завдання. Крім того, він надає агентам пропозиції щодо штучного інтелекту та показ живого екрана для збільшення часу відповіді та продуктивності. Algomo особливо корисний для компаній, які хочуть: * Автоматизація обслуговування клієнтів: вирішення більшості взаємодій служби підтримки за допомогою автоматизації. * Підвищення ефективності: скорочення часу та ресурсів, витрачених на підтримку клієнтів. * Підвищення рівня задоволеності клієнтів і працівників: завдяки швидшому вирішенню проблем і меншій кількості ручних завдань. * Міжнародне розширення: завдяки його багатомовним можливостям він ідеально підходить для компаній, які масштабуються по всьому світу.
Alendei
alendei.com
Alendei — це платформа для залучення клієнтів на основі ШІ. Це дозволяє користувачам надсилати короткі текстові повідомлення користувачам мобільних телефонів. Він забезпечує автоматизовану підтримку клієнтів і взаємодію через розмовний інтерфейс для покращення взаємодії з користувачем і його задоволення. Це дозволяє користувачам забезпечувати двосторонній зв’язок шляхом інтеграції бізнес-API WhatsApp для надсилання та отримання повідомлень.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp — це глобальна компанія, яка займається платформою підтримки клієнтів, штаб-квартира якої розташована в Гонконзі. Компанія, заснована в 2014 році, налічує понад 80 співробітників і обслуговує 12 000 клієнтів у 32 країнах і територіях. Він розроблений для компаній, які прагнуть до стосунків із клієнтами та задоволення, щоб зробити їх більш міцними, персональними та продуктивними. Ми прагнемо спонукати компанії надавати чудову підтримку, а потім розвивати послуги та проактивну взаємодію, надаючи їм усі інструменти та технічну інфраструктуру, які розроблені для зручності використання понад 20 мовами. AIhelp — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом, призначена для обміну повідомленнями та операцій як для мобільних пристроїв, так і для Інтернету, включаючи багато функцій підтримки клієнтів, таких як обмін повідомленнями в програмі, чат-бот штучного інтелекту, форма автоматичної перевірки, Push-сповіщення, сповіщення, Spotlight, додаток індексація та інше. Це дає вам змогу надавати персоналізовану підтримку за допомогою машинного навчання для потужної хмарної аналітики для покращення рейтингу та утримання, а також миттєво вирішувати проблеми клієнтів, а також високоефективно аналізувати величезні обсяги даних, завдяки чому клієнти залишаються щасливими та задоволеними.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot — це конструктор розмовного чат-бота на основі штучного інтелекту для підтримки клієнтів. AIChatbot дає змогу створити власного чат-бота GPT, навченого на основі ваших власних даних. Це досягається шляхом завантаження URL-адреси веб-сайту, PDF-файлів або карти сайту. AIChatbot може відповідати на запити клієнтів кількома мовами та забезпечує зручність вбудовування віджета чат-бота безпосередньо на ваш веб-сайт
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai розроблено компанією PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), щоб допомогти компаніям пришвидшити роботу цифрових клієнтів. Створений як корпоративне, хмарне або локальне рішення, наш підхід забезпечує безперебійну співпрацю між технологіями та людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) – це індонезійська технологічна компанія, головним чином зосереджена на допомозі підприємствам покращити взаємодію з клієнтами за допомогою нових технологій і каналів, спрямованих на клієнтів. Ми обслуговуємо багато галузей, таких як фінанси, автомобільна промисловість, онлайн-подорожі, освіта, державний сектор тощо.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Універсальна розмовна платформа ШІ Розвивайте свій бізнес із розмовними інтерфейсами AI WeConnect.chat. Оптимізуйте залучення потенційних клієнтів, розширте підтримку клієнтів, революційно змініть процес адаптації та розкрийте безмежні можливості за допомогою спеціального чат-бота зі штучним інтелектом. Легко інтегруйте компоненти на основі правил і використовуйте потенціал багатоканальної інформаційної панелі агента.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual — це лідер розмовного штучного інтелекту, визнаний у галузі за наш майже двадцятилітній досвід і неперевершений досвід. Наш інноваційний віртуальний агент V-Person™, чат-бот і рішення для чату в реальному часі об’єднують людей і штучний інтелект, щоб надавати безперебійну, персоналізовану та масштабовану цифрову підтримку для клієнтів і співробітників. Провідні міжнародні організації покладаються на наші відзначені нагородами технології та консультації експертів, щоб покращити свій досвід підтримки, зменшити витрати, збільшити продажі та підвищити лояльність до бренду. Наша глобальна команда та розгалужена партнерська мережа підтримки встановлюються по всьому світу більш ніж 37 мовами, забезпечуючи як локалізовану співпрацю, так і міжнародні ідеї. Штаб-квартира Creative Virtual розташована у Великій Британії, а також підрозділи в США, Австралії, Індії, Сінгапурі та Гонконгу.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai — це платформа автоматизації відносин з клієнтами, призначена для керівників компаній. Платформа автоматизації без коду для підтримки клієнтів і створення потенційних клієнтів. Завдяки штучному інтелекту наші розумні віртуальні агенти динамічно вирішують або сортують запити ваших клієнтів.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — це комплексна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та розгортати користувацькі чат-боти ШІ та генеративні моделі ШІ (GPT) для різноманітних бізнес-додатків. Основні функції та можливості платформи включають: * Простота використання: на веб-сайті наголошується, що ChatBotBuilder.ai — це «найшвидший і найпростіший спосіб створення власних чат-ботів і GPT», не вимагаючи великих технічних знань. * Гнучка інтеграція: платформа підтримує інтеграцію з тисячами програм і дозволяє користувачам підключати свої інструменти та команди, щоб отримати конкурентну перевагу. * Передовий штучний інтелект: ChatBotBuilder.ai використовує новітні великі мовні моделі (LLM) і технології штучного інтелекту для роботи складних чат-ботів і GPT. * Налаштування: користувачі можуть налаштувати зовнішній вигляд, функціональність і поведінку своїх чат-ботів за допомогою зручного інтерфейсу платформи. * Багатоканальна підтримка: чат-боти можна інтегрувати в кілька каналів, включаючи веб-сайти, соціальні мережі, електронну пошту та голос. * Маркетингові інструменти: Платформа надає вбудовані маркетингові функції, які допомагають користувачам ефективніше залучати клієнтів за допомогою чат-ботів. * Аналітика: потужні аналітичні можливості дозволяють користувачам відстежувати й оптимізувати продуктивність своїх чат-ботів. Веб-сайт позиціонує ChatBotBuilder.ai як «Найкращий у світі конструктор чат-ботів зі штучним інтелектом у 2024 році», обслуговуючи підприємства та організації, які прагнуть автоматизувати обслуговування клієнтів, спростити спілкування та покращити взаємодію з користувачами завдяки потужності ШІ. Платформа пропонує як план Pro для окремих користувачів, так і план White Label Enterprise для агентств і великих організацій, які хочуть створити власні фірмові рішення для чат-ботів. Загалом ChatBotBuilder.ai здається всеохоплюючою платформою без коду, розробленою для того, щоб компанії будь-якого розміру могли використовувати переваги передових чат-ботів ШІ та генеративних моделей ШІ.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — це інструмент нового покоління на основі штучного інтелекту, який дозволяє створювати чат-боти на основі штучного інтелекту для вашого веб-сайту. Просто перейдіть на chatshape.com/create, додайте посилання на свій веб-сайт, яке буде проскановано, і текст буде використано для навчання чат-бота, який ви можете вставити на свій веб-сайт, щоб миттєво відповідати на запити клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і заощаджувати вас сотні годин часу.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — це інноваційне платформне рішення для користувачів, що дозволяє створювати DIY WorkBots для підвищення кваліфікації, залучення зацікавлених сторін, трансформації бізнес-процесів і управління організаційними знаннями. Його також можна інтегрувати з серверними системами через API, щоб досягти бажаних рівнів налаштування для полегшення роботизованої автоматизації процесів (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботів, що автоматизує продажі, маркетинг і підтримку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram та інших
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt — це платформа, орієнтована на досвід користувача, яка дозволяє компаніям створювати чат-боти, не вимагаючи навичок програмування. Він пропонує повне рішення чат-бота як для стартапів, так і для відомих підприємств. Інструмент розроблено спеціально для маркетологів, клієнтів і розробників. Для маркетологів це дає змогу створювати віртуальну особистість, створювати цільові кампанії та надавати інформацію на основі даних. Для клієнтів BotDistrikt забезпечує цілодобову доступність ботів, дозволяючи плавні та зацікавлені розмови. Він також підтримує передачі з боку людини для керування квитками та забезпечує багатоканальний зв’язок. Для розробників платформа має широкі можливості налаштування; він включає логічні умови, шаблони регулярних виразів, навчання ШІ, інтеграцію API та функції Javascript для підтримки складних двосторонніх розмов. Чат-боти BotDistrikt можуть працювати на різних каналах, включаючи Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, веб-сайти, Google Assistant і Skype. Він також інтегрується з такими корисними інструментами, як Dialogflow, Wit.ai, Gmail і Slack. Платформа підтримується Entrepreneur First і Infocomm Development Authority Сінгапуру. З наголосом на орієнтованих на клієнта чат-ботах на основі штучного інтелекту BotDistrikt прагне запропонувати простий, цікавий і розумний інструмент для створення та впровадження стратегії чат-ботів.
Bot9
bot9.ai
Створіть власного помічника на основі штучного інтелекту, який буде не тільки розумним, але й унікальним для вас!
arabot
arabot.io
Провідна платформа чат-ботів без коду. створено для підприємств, щоб автоматизувати взаємодію з клієнтами та надання послуг у великих масштабах, НАДШВИДКО. arabot — це провідна корпоративна платформа для чат-ботів MENA з низьким кодом, розроблена, щоб допомогти компаніям автоматизувати завдання, підвищити якість обслуговування клієнтів, збільшити продажі та створити значущий досвід розмови з клієнтами за допомогою розмовного ШІ. arabot.io надає будь-кому інструменти для створення, тестування, керування та розгортання ботів за лічені хвилини. Завдяки надійним адміністративним функціям і безпеці корпоративного рівня ми щомісяця обробляємо понад 2 мільйони бізнес-клієнтів. Наша мета – допомогти компаніям зробити спілкування з клієнтами швидшим, плавнішим і ефективнішим. З 2016 року ми створили чат-боти для електронної комерції, автомобілебудування, електронного урядування, енергетики та комунальних послуг, роздрібної торгівлі та телекомунікацій у FB Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram, Hangouts, Website та інших комунікаційних платформах.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI – це компанія, яка надає навчальні послуги та інтеграцію Microsoft Teams, щоб допомогти організаціям і окремим особам розкрити можливості генеративних технологій штучного інтелекту, таких як ChatGPT. Ключові моменти про FranklyAI: * Навчальні послуги: FranklyAI пропонує основні навчальні програми, щоб допомогти організаціям і окремим особам навчитися використовувати генеративні інструменти та технології ШІ. * FranklyAI для Microsoft Teams: це програма Microsoft Teams, яка забезпечує безпечний модерований доступ до генеративних можливостей AI безпосередньо на платформі Teams. Це дозволяє співробітникам використовувати такі помічники ШІ, як ChatGPT, у контрольованому корпоративному середовищі. * Індивідуальні рішення: FranklyAI також розробляє індивідуальні генеративні рішення ШІ, адаптовані до конкретних потреб і вимог своїх бізнес-клієнтів. Веб-сайт підкреслює, як очікується, що організації, які використовують генеративний ШІ, перевершать ті, які цього не роблять, оскільки це може підвищити продуктивність співробітників і заощадити час і гроші. Додаток FranklyAI Teams позиціонується як спосіб розкрити потенціал цих технологій, зберігаючи безпеку та контроль. Сайт містить відгуки клієнтів, інформацію про команду та підхід FranklyAI, а також приклади їхньої роботи, представлені в різних ЗМІ. Загалом Frankly.ai, схоже, зосереджений на сприянні впровадження генеративних технологій штучного інтелекту в корпоративному просторі через навчання, інтеграцію програмного забезпечення та спеціальні рішення.
Evie
evie.ai
Еві — найкращий у світі координатор із підбору персоналу зі штучним інтелектом, який допомагає рекрутерам взяти на себе трудомістку роботу з планування співбесід, зберігаючи людський контакт. Марта Броквелл, консультант із залучення талантів компанії Siemens, так сказала про Еві: «Я призначаю близько сотні співбесід на місяць, і з Еві я економлю 30% свого часу! Це дозволило мені зосередитися на справді важливих завданнях, таких як пошук кандидатів, і приділити більше часу перевірці найкращих талантів, щоб приєднатися до нашої компанії. Я також використовую Evie, щоб автоматично надсилати потрібну інформацію (додатки, інструкції тощо) кандидатам і менеджерам з найму, що економить мені ще більше часу та забезпечує стабільну роботу для всіх наших кандидатів та інтерв’юерів. Еві також добре спілкувалася з нашими кандидатами, забезпечуючи безперебійну роботу з кандидатами. Команда Evie неймовірно чуйна, і з нею приємно працювати». Навіть з автоматизацією рекрутерам сьогодні все ще важко жонглювати співбесідами, вражати кандидатів і вигравати війну за таланти. 54% рекрутерів хочуть, щоб планування співбесід було автоматизованим. Звільніть рекрутерів від проблем із плануванням співбесід за допомогою Evie, найкращої в своєму класі системи планування співбесід на основі штучного інтелекту, яка дає змогу співробітничати між інтерв’юерами та кандидатами та досягати: • У 10 разів швидше планування співбесід • Удвічі скорочує час перепланування • 30% економії часу День рекрутера Зв’яжіться з [email protected], щоб запланувати демонстрацію та безкоштовну пробну версію.
Tovie AI
tovie.ai
Tovie AI надає широкий спектр рішень на основі штучного інтелекту, спеціально розроблених для покращення взаємодії та обслуговування для компаній у кількох галузях. Серед їхніх пропозицій є спеціальні чат-боти та голосові боти, які можуть бути застосовані для різноманітних цілей, таких як підтримка клієнтів у контакт-центрах, державних службах, гостинності та страхуванні тощо. Програмне забезпечення також забезпечує безперебійну взаємодію з корпоративними даними, покращуючи потенціал оптимізації бізнесу. Вони пропонують індивідуальні рішення для стягнення боргів і розширені роздрібні послуги з функцією продавця. Їх технологія також може бути легко адаптована мобільними операторами та застосована в банківському секторі. Зберігаючи безпеку як головний пріоритет, фінансові послуги Tovie AI сертифіковані та відповідають вимогам IBM. У рамках своєї місії зі сприяння розвитку цифрового бізнесу Tovie AI представляє унікальний досвід Generative AI, який може перетворювати дані в практичну інформацію, як продемонстровано в їхній роботі з Університетом Лінкольна. Серед своїх продуктів вони пропонують Tovie Platform і Tovie Cloud. Загалом Tovie AI продемонструвала стратегічне використання ШІ для просування бізнесу вперед, що відображено в їхніх історіях успіху.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot — це найкраще рішення чат-бота зі штучним інтелектом для інтелектуальних та інтерактивних розмов. Завдяки цій передовій технології вони пропонують настроюваний текстовий чат-бот, який ідеально поєднується з їхнім брендом, задовольняючи їхні унікальні вимоги. Цей потужний інструмент створений для залучення відвідувачів з усіх куточків земної кулі, перетворюючи кожну взаємодію на чудову можливість для конверсії. Але LouiseBot — це більше, ніж просто чат-бот, це їхній квиток до міжнародного успіху. Попрощайтеся з мовними бар’єрами та привіт світовій аудиторії. За допомогою цього чат-бота вони можуть адаптувати свої розмови до досконалості, гарантуючи, що кожен відвідувач отримає індивідуальну увагу та виняткову взаємодію з клієнтами. Підвищте рівень конверсії та зв’яжіться з клієнтами, як ніколи раніше. Ця передова технологія ШІ розуміє та реагує на розмови клієнтів у режимі реального часу, надаючи точні рішення, адаптовані до їхніх індивідуальних потреб. І на відміну від агентів-людей, цей невтомний чат-бот ніколи не втомлюється, пропонуючи цілодобову підтримку щодня протягом року. Підвищуйте досвід обслуговування клієнтів і гарантуйте цілодобову допомогу своїм клієнтам за допомогою LouiseBot.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — це динамічний гравець на арені створення додатків штучного інтелекту, який пропонує послуги чат-ботів штучного інтелекту на вимогу, які змінюють спосіб взаємодії компаній зі своїми клієнтами. Зосереджуючись на передових технологіях штучного інтелекту, SharurAI спеціалізується на створенні індивідуальних чат-ботів штучного інтелекту, адаптованих до унікальних потреб підприємств у різних галузях. Наша місія полягає в тому, щоб використовувати можливості штучного інтелекту для покращення взаємодії з клієнтами, підвищення ефективності та стимулювання зростання. Ми пишаємося нашою здатністю створювати чат-боти зі штучним інтелектом, які легко інтегруються у ваші існуючі системи та процеси, забезпечуючи персоналізовану та ефективну підтримку клієнтів, допомогу в продажах тощо. У SharurAI ми розуміємо, що кожен бізнес унікальний, і тому ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити чат-ботів штучного інтелекту, які відповідають їхнім конкретним цілям і завданням. Незалежно від того, чи хочете ви оптимізувати роботу, підвищити рівень задоволеності клієнтів або збільшити продажі, наша команда експертів зі штучного інтелекту готова втілити ваше бачення в життя.
Scotty AI
scottytechnologies.com
Зустрічайте Scotty, ваше універсальне розмовне рішення зі штучним інтелектом, від пошуку джерел до адаптації та далі! З Scotty AI ви відчуєте: * Миттєві та персоналізовані відповіді на всі ваші заявки та запити, 24/7, за допомогою голосу та тексту * Повна інтеграція між системами записів (ATS HCM, ERP, CMS, CRM), точковими рішеннями ISV, веб-сайтами та каналами співпраці (Teams, Slack,...) * Легке керування всім процесом найму, від пошуку джерел до управління робочою силою * Можливість обробляти +500 000 розмов одночасно * Можливості автоматизації, що звільняють ресурси та прискорюють ваш шлях до успіху Scotty AI автоматизує та підтримує будь-який бізнес-процес як розмову з надзвичайною швидкістю та масштабом, як вхідну, так і вихідну, у текстових і голосових каналах і понад 100 мовами. Унікальна сила Скотті полягає в його здатності надавати гіперперсоналізований досвід усім залученим сторонам. Кандидатів і команди найму чекають незабутні враження на кожному кроці.
Responsa
responsa.ai
Responsa — це платформа ChatBot і Conversational AI для нового покоління взаємодії з клієнтами та співробітниками. Готовий до використання, масштабований, багатоканальний та інтегрований із новітніми технологіями Generative AI. Віртуальний помічник, доступний у будь-який час для ваших клієнтів, співробітників і агентів служби підтримки та контакт-центру, швидко налаштовується та інтегрується з усіма вашими бізнес-системами та каналами. Крім того, в Responsa команда спеціалістів присвячена реалізації індивідуальних корпоративних проектів штучного інтелекту з метою покращення послуг та оптимізації процесів компаній. Responsa використовує найкращі технології штучного інтелекту на ринку, щоб пропонувати індивідуальні рішення, які відповідають конкретним потребам клієнтів у різних секторах, допомагаючи їм створювати унікальні та персоналізовані враження, зменшувати витрати, оптимізувати процеси та покращувати досвід роботи з клієнтами та працівниками.
Rebotify
rebotify.com
Rebotify — це платформа онлайн-ботів. Використовуйте Rebotify, щоб створити чат-бота для Facebook, Slack, WeChat тощо. Щоб створити та запустити бота, потрібно лише 5 хвилин. Не потрібно програмувати, просто намалюйте блок-схему. Створіть один раз, опублікуйте будь-де. Створіть власного бота сьогодні. Це безкоштовно. Просте у використанні рішення автоматизації від Rebotify допомагає компаніям будь-якого розміру збільшити конверсію, розширити можливості співробітників і зменшити витрати за допомогою чат-ботів на базі ШІ.
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott (автоматизуйте свій бізнес без програмування) — це все в одному маркетингова та розмовна комерційна платформа, на якій користувачі можуть створювати та розгортати чат-боти месенджера самостійно. * Розробіть і створіть чат-бота для автоматизації завдань і перетворення. * Побудуйте міцніші стосунки з клієнтами за допомогою доставки * Цільовий контент і передбачення їхньої реакції. Завдяки нашій вбудованій технології AI-NLP чат-ботам стане легше розуміти запити споживачів. Почніть роботу з Rapidbott сьогодні та зв’яжіться зі своєю аудиторією 24*7. Нехай ваш бот виконує цю роботу замість цього. Автоматизуйте свій бізнес за допомогою ботів. Слідкуйте за нами, щоб отримувати останні новини та оновлення, і зв’яжіться з нами, щоб автоматизувати свій бізнес.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix — це інноваційна онлайн-платформа, розроблена для оптимізації різних бізнес-процесів і підвищення продуктивності за допомогою автоматизації та інтелектуальних рішень. Ось деякі основні функції та переваги використання Pingbix: * Керування завданнями: Pingbix пропонує комплексні інструменти для керування завданнями та проектами. Користувачі можуть створювати, призначати та відстежувати завдання з легкістю, гарантуючи, що нічого не пропаде крізь тріщини. * Інструменти зв’язку: платформа включає надійні комунікаційні функції, такі як обмін миттєвими повідомленнями та відеоконференції, щоб полегшити безперебійну співпрацю між членами команди. * Автоматизація робочого процесу: Pingbix допомагає автоматизувати повторювані завдання та робочі процеси, зменшуючи необхідні ручні зусилля та мінімізуючи ризик помилок. * Можливості інтеграції: він підтримує інтеграцію з різними іншими програмами та службами, що дозволяє користувачам підключати наявні інструменти та оптимізувати робочі процеси. * Аналітика даних і звітність: платформа надає потужні функції аналітики та звітності, допомагаючи компаніям приймати рішення на основі даних і ефективно відстежувати показники ефективності. * Настроювані інформаційні панелі: користувачі можуть створювати персоналізовані інформаційні панелі для моніторингу ключових показників і відстеження важливих завдань і термінів. * Безпека та відповідність: Pingbix надає пріоритет безпеки та відповідності даних, гарантуючи, що всі дані користувача захищені відповідно до галузевих стандартів.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat — це динамічна платформа чат-ботів на базі штучного інтелекту, спрямована на трансформацію того, як компанії обробляють операції підтримки клієнтів. Його ключові особливості включають: 1. Відповіді на основі штучного інтелекту: Web2Chat використовує алгоритми машинного навчання, щоб вивчати вміст вашого веб-сайту, документи або експортовані файли Notion, генеруючи точні та миттєві відповіді на запити користувачів. 2. Безперебійна взаємодія з користувачем: платформа містить організовану скриньку вхідних повідомлень, де адміністратори або керівники клієнтів можуть відстежувати всі розмови між ботом і користувачем. Він містить такі функції, як блокування користувачів для тих, хто неправильно використовує бота, і кнопку «Позначити все як прочитане», щоб легко керувати повідомленнями користувачів. 3. Навчання роботі з кількома джерелами: Web2Chat пропонує гнучкість для навчання бота з використанням різних джерел, включаючи домени, Intercom, Gitbook, статті Zendesk і файли (PDF, txt, CSV, Markdown). Це відкриває двері для бота, щоб мати обширну базу знань. 4. Управління декількома ботами та сторінками: платформа дозволяє вам керувати декількома ботами, кожен з яких призначений для різних сторінок або веб-сайтів. Кожен бот може бути індивідуально навчений за допомогою різних джерел. 5. Безкоштовний доступ до плану: Web2Chat надає безкоштовний план після реєстрації, пропонуючи користувачам можливість вивчити потенціал платформи, перш ніж вибрати платний план. 6. Індикатори статусу та сповіщення про прочитання: у сесіях без використання ботів індикатори стану та сповіщення про прочитання допомагають краще зрозуміти взаємодію користувача. Він показує, чи користувач онлайн і чи читав він повідомлення керівника. Надійні функції Web2Chat спрямовані на те, щоб значно покращити якість обслуговування клієнтів, забезпечуючи своєчасні, точні та ефективні відповіді на запити клієнтів.