Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Пакистан

Alltius

alltius.ai

Alltius — це платформа GenAI, яка без особливих зусиль підтримує корпоративні програми, веб-сайти та контакт-центри. З Alltius ви можете створювати вмілих, безпечних і точних помічників зі штучним інтелектом, які можуть удвічі збільшити продажі та зменшити витрати на підтримку на 50% за кілька тижнів. Сучасні цифрові продажі та підтримка зламані. Незважаючи на значні інвестиції для їх покращення, клієнти все ще довго чекають вирішення своїх запитів агентами підтримки, тоді як покупці стикаються з нерелевантними пропозиціями агентів з продажу. Alltius трансформує продажі, підтримку та взаємодію з клієнтами за допомогою помічників штучного інтелекту, які допомагають торговим агентам продавати більше, агентам підтримки закривати квитки та клієнтам знаходити потрібну інформацію. Клієнти Alltius помітили 2-кратне збільшення продажів, 1,9-кратне відхилення заявок на самообслуговування та 5-кратне збільшення часу вирішення заявок протягом кількох тижнів після впровадження. Alltius підтримує найбільші організації у сфері страхування, фінансових послуг, SaaS, консалтингу тощо. Alltius відрізняє себе від проектів DIY, традиційних чат-ботів та інших інструментів штучного інтелекту своїми комплексними функціями та можливостями: * Універсальність щодо опцій для створення джерел знань зі штучним інтелектом: Alltius інтегрується з широким спектром джерел, включаючи API, URL-адреси, документи, квитки, відео, структуровані бази даних, зображення, діаграми тощо. Навички: він здатний виконувати різноманітні завдання, такі як відповіді на запити, створення рекламних пропозицій, порівняння даних, запис у бази даних, створення квитків, маркування та написання електронних листів. Канали: чат-боти ШІ можна розгортати в різних каналах, включаючи API, віджети, Slack тощо. * Час окупності: Alltius забезпечує рентабельність інвестицій за кілька тижнів із можливістю створювати та навчати помічників штучного інтелекту за лічені хвилини, тестувати та запускати в експлуатацію за день. Отримайте статистику клієнтів, рекомендації щодо вдосконалення продукту та багато іншого з першого дня. Автоматичне оновлення поширених запитань тощо. * Точність: використовуйте помічники Gen AI, які позбавлені галюцинацій завдяки нашим передовим технологіям сегментації та знань. * Економічна ефективність: розгортайте помічників штучного інтелекту за 1/10 вартості проектів DIY за допомогою ефективного кешування, самостійних рішень і робочих процесів, не пов’язаних з LLM. * Масштабованість: працюйте в корпоративному масштабі зі зручним керуванням понад 100 тисячами запитів щодня. * Безпека: надзвичайно безпечна платформа з рішеннями, сертифікованими за стандартами SOC2 Type 2 і ISO, з додатковою приватною хмарою для максимального захисту даних. Разом із платформою команда експертів alltius у складі експертів зі штучного інтелекту з CMU, BCG, Google, Meta та інших працює разом з вами, щоб досягти ваших цілей Gen AI. Допомога кожному потенційному клієнту або клієнту; миттєво, легко з alltius.