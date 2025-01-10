Магазин вебзастосунків
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Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни
Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації людської мови та відповіді на неї. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.
Запит на новий застосунок
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслуговування, щоб швидше й точніше вирішувати проблеми клієнтів. Створений на основі мільярдів взаємодій CX, штучний інтелект Zendesk можна використовувати в усіх сервісах, від самообслуговування до агентів і адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та ефективно працювати в масштабі. Zendesk надає агентам інструменти, аналітику та контекст, необхідні для надання персоналізованих послуг на будь-якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об’єднує все, що потрібно групі обслуговування – від персоналізованих розмов і багатоканального керування справами до робочих процесів на базі штучного інтелекту та інструментів агентів, автоматизації та Marketplace із понад 1200 додатків – усе це захищено під одним дахом. А наше рішення легко впроваджувати та налаштовувати на ходу, звільняючи команди від необхідності вносити поточні зміни в ІТ, розробників і дорогих партнерів. Ми в Zendesk прагнемо спростити складний бізнес і полегшити компаніям встановлення значущих зв’язків із клієнтами. Від стартапів до великих підприємств ми віримо, що інтелектуальний, інноваційний досвід роботи з клієнтами має бути доступним для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тисяч світових брендів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — це рішення для спілкування, яке допомагає компаніям взаємодіяти з клієнтами через різні канали, такі як веб-чат, електронна пошта, телефон і соціальні канали, як-от WhatsApp, Instagram та iMessage. Freshchat також пропонує власні чат-боти на базі штучного інтелекту, які можна легко створити за допомогою конструктора без коду, який допомагає компаніям надавати персоналізоване самообслуговування в масштабі. Завдяки конструктору подорожей Freshchat і готовим посібникам компанії можуть випереджати потреби своїх клієнтів і підтримувати їх на випередження, коли це необхідно. Freshchat також надає повний огляд історії розмов клієнта та іншої відповідної інформації, що робить агентів більш продуктивними та дозволяє їм надавати персоналізований досвід.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки й інструменти для розподілених обчислень. Одним із таких сервісів є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), який дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп’ютерів, доступний постійно через Інтернет. Версія віртуальних комп’ютерів від AWS емулює більшість атрибутів реального комп’ютера, включаючи апаратні центральні процесори (CPU) і графічні процесори (GPU) для обробки; локальна/RAM пам'ять; накопичувач на жорсткому диску/SSD; вибір операційних систем; мережа; і попередньо завантажене прикладне програмне забезпечення, таке як веб-сервери, бази даних і система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах по всьому світу та підтримується дочірньою компанією Amazon. Комісія базується на комбінації використання (відома як модель «оплата за ходом»), апаратного забезпечення, операційної системи, програмного забезпечення або мережевих функцій, вибраних абонентом, необхідної доступності, резервування, безпеки та параметрів обслуговування. Абоненти можуть заплатити за один віртуальний комп’ютер AWS, виділений фізичний комп’ютер або їх кластери. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем передплатників. AWS працює в багатьох глобальних географічних регіонах, включаючи 6 у Північній Америці. Amazon продає AWS передплатникам як спосіб отримання великомасштабної обчислювальної потужності швидше та дешевше, ніж створення реальної фізичної серверної ферми. Усі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IaaS, PaaS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google і IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно, відповідно до Synergy Group.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає ряд модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте свій центр обслуговування клієнтів буквально за лічені хвилини. 2. Спілкуйтеся з клієнтами через усі канали та співпрацюйте зі своєю командою. 3. Встановіть підзвітність без більше спільних паролів. 4. Налаштування самообслуговування та автоматизації. 5. Отримайте корисну інформацію щодо підвищення продуктивності команди та задоволеності клієнтів. Helpwise інтегрується з електронною поштою (наприклад, support@, sales@, careers@ тощо), чатом, WhatsApp, SMS, соціальними мережами тощо. Почніть роботу з Helpwise, рішенням для обслуговування клієнтів, яке приносить прибуток вашому бізнесу.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо. Команда WhatsTool зосереджена на створенні інструментів для WhatsApp і малих підприємств, які ведуть свій бізнес або маркетинг на WhatsApp. Ми створюємо більше таких додатків, як WhatsSave, які допомагають компаніям зберігати нові цифри, щоб використовувати їх для свого розвитку.
Qualified
qualified.com
Qualified — це платформа створення конвеєрів для команд, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot і VMWare, довіряють Кваліфікованим, щоб розширити свій конвеєр, використовуючи свій найбільший актив у сфері продажів і маркетингу — корпоративний веб-сайт — щоб визначити найцінніших покупців, виявити сигнали намірів покупців і миттєво почати розмови про продажі. Клієнти, які використовують кваліфікацію, повідомляють про 10-кратне збільшення кількості зустрічей з продажу, 4-кратне збільшення кількості потенційних клієнтів і 6-кратне збільшення конверсії. Qualified, створений на основі Salesforce, пов’язує веб-сайт із даними Salesforce, щоб визначити наміри покупців на основі облікового запису та сприяти розмовам про продажі в реальному часі. Qualified займає перше місце на Salesforce AppExchange і займає перше місце в понад 20 категоріях на G2. Штаб-квартира Qualified розташована в Сан-Франциско, очолюється колишнім директором з маркетингу Salesforce Крейгом Свенсрудом і колишнім старшим віце-президентом із продуктів Salesforce Шоном Уайтлі. Її фінансують Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures і Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте qualified.com.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє створювати чат-ботів за лічені хвилини за допомогою різноманітних шаблонів і одразу автоматизувати ключові завдання. Легко перетягуйте нові елементи, щоб адаптувати будь-який шаблон до своїх потреб. ChatBot готовий до роботи з коробки, а алгоритми штучного інтелекту допомагають покращувати відповіді з часом. Створюйте плавну розмову, щоб побудувати кращі стосунки зі своїми клієнтами. Надсилайте динамічні відповіді, які заохочують клієнтів спілкуватися та спілкуватися. Поєднуйте текст, зображення, кнопки та швидкі відповіді, щоб продемонструвати свій бренд, продукти та послуги. Використовуйте ChatBot на різних платформах і каналах за допомогою інтеграції в один клік (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress тощо). Підключіть свій чат-бот майже до всього, що вам спадає на думку, використовуючи відкритий API, веб-хуки та Zapier.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — це чат-бот для Twitch, YouTube і Trovo, який дозволяє вам автоматизувати чат прямої трансляції за допомогою модерації та нових функцій, дозволяючи вам проводити більше часу, розважаючи своїх глядачів.
Chaport
chaport.com
Chaport — це універсальна платформа обміну повідомленнями, яка надає багатоканальний чат, чат-ботів, базу знань тощо. Він допомагає підприємствам розвиватися та процвітати, надаючи їм простий спосіб взаємодії з відвідувачами веб-сайту, отримання більш кваліфікованих потенційних клієнтів, збільшення продажів та покращення обслуговування клієнтів. Сьогодні Chaport використовують понад 30 000 команд по всьому світу. Чому Чапорт? Chaport пропонує вам набір потужних функцій, які допоможуть вам перетворити відвідувачів веб-сайту на лояльних клієнтів. Проте він залишається зручним і робить спілкування з клієнтами таким же простим і приємним, як спілкування з друзями. Процес установки простий і займає не більше 5 хвилин. Просто додайте віджет чату на свій веб-сайт і почніть відповідати на запитання клієнтів. Якщо вам також потрібен чат-бот, ви можете створити його за лічені хвилини завдяки конструктору чат-ботів WYSIWYG від Chaport. Ключові особливості: – Живий чат: спілкуйтеся зі своїми клієнтами в реальному часі. – Чат-боти: дозвольте чат-ботам відповідати на поширені запитання та кваліфікувати потенційних клієнтів. Запропонуйте миттєву допомогу 24/7, навіть коли ваша команда офлайн. – База знань + бот FAQ: надайте своїм клієнтам базу знань і активуйте бота FAQ, щоб автоматично пропонувати статті у віджеті чату. – Інтеграція з Facebook, Viber, Telegram тощо: відповідайте на запитання з усіх каналів в одному місці. – Автоматичні запрошення: ініціюйте більше чатів із відвідувачами вашого сайту. – Збережені відповіді: підготуйте шаблони відповідей на поширені запитання, відповідайте кількома клацаннями миші та заощаджуйте час. – Статистика введення тексту: читайте повідомлення ще до їх надсилання та відповідайте швидше. – Веб-програми, програми для настільних комп’ютерів і мобільні пристрої: спілкуйтеся з клієнтами, де б ви не були. – Zapier і API: тісніше інтегруйте Chaport зі своїм веб-сайтом або підключіть його до програм сторонніх розробників. – І багато іншого... Зареєструйтеся сьогодні та збільште свої продажі! Доступна безкоштовна пробна версія.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot — це простий у використанні конструктор чат-ботів, який не потребує коду, щоб збільшити кількість конверсій. За допомогою Joonbot ви можете направляти, збирати та надавати інформацію своїй аудиторії в найкоротші терміни. Деякі випадки використання: Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів Збільште продажі Автоматизуйте рішення клієнтів
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повністю оптимізовані для мобільних пристроїв, настільних комп’ютерів і планшетів і легко вбудовуються у вашу рекламу, веб-сайти, мобільні програми, соціальні медіа, SMS та електронну пошту. Крім того, існує понад 1000 готових фрагментів вмісту та послідовностей, оптимізованих для покращення конверсії, тож ви можете змінювати запитання, вносити деякі налаштування, щоб вони відповідали вашому бренду, і мати свій власний інтерактивний вміст, готовий за лічені хвилини.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — це безкоштовний чат для онлайн-бізнесу, який дозволяє спілкуватися зі своїми клієнтами в режимі реального часу. Він пропонує вам побудувати 360° систему підтримки клієнтів і підключати воронки повідомлень, пропонувати дзвінки, вільно конфігурувати та налаштовувати.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker — це найдосконаліша платформа спілкування, яка дозволяє давати розумні та швидкі відповіді вашим клієнтам у всіх цифрових каналах. Створюйте цифровий досвід за допомогою гібридних ботів і живих агентів. Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизованих рішень для торгівлі в чаті, обслуговування клієнтів і роботи служби підтримки. Завдяки штучному інтелекту та машинному навчанню платформа дозволяє вам розуміти та передбачати потреби та запити ваших клієнтів. Ми є постачальниками рішень WhatsApp і партнерами Messenger.
Selz
selz.com
Selz — це проста платформа електронної комерції, яка дозволяє створювати онлайн-магазини, продавати з існуючих веб-сайтів або через соціальні мережі. Selz надає вам усі інструменти, необхідні для створення вашої присутності в Інтернеті, продажу ваших продуктів, маркетингу вашим клієнтам і відстеження продажів. Selz ідеально підходить для окремих осіб і малих підприємств, які хочуть продавати фізичні продукти, цифрові продукти та послуги. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.selz.com.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизує вашу взаємодію з клієнтами в масштабі за допомогою чат-ботів. Вирішуйте бізнес-завдання, наприклад залучайте більше потенційних клієнтів, бронюйте більше зустрічей, масштабуйте підтримку клієнтів за допомогою передових чат-ботів. Клієнти використовують WotNot, щоб забезпечити персоналізований досвід для своїх поточних або майбутніх клієнтів, який доступний 24/7, відповідає миттєво, повністю надійний і розмовляє мовою клієнта. Додайте чат-бота в будь-яку галузь, як-от нерухомість, страхування, фінанси, охорона здоров’я, автомобільна промисловість, SaaS, банківська справа, споживчі товари, виробництво та освіта, щоб задовольнити різноманітні випадки використання. За допомогою No-code Bot Builder від WotNot ви можете досить легко створювати ботів за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. Керуйте кількома ботами для різних дій на основі тригерів і умов, визначених вами. Крім того, WotNot пропонує послугу «зроблено для вас», у якій наша команда досвідчених експертів з дизайну розмов розуміє ваші потреби та ретельно створює потік розмов, який відповідає потребам вашого бізнесу, і продовжує оптимізувати потік, переглядаючи результати. Приєднуйтесь до понад 3000 компаній у всьому світі, які довіряють WotNot взаємодію з клієнтами.
WATI
wati.io
Переосмислюючи залучення клієнтів, Wati є провідною платформою для спілкування, побудованою на Business API WhatsApp. Наше просте у використанні програмне забезпечення дає змогу 8000+ компаніям у 100+ країнах проводити персоналізовані розмови в реальному часі в масштабі. Завдяки інноваційним рішенням ШІ ми змінюємо спосіб спілкування компаній: * Спільні папки вхідних повідомлень дозволяють безперешкодно співпрацювати * Потужна автоматизація підвищує ефективність * Трансляція повідомлень залучає клієнтів * Інтелектуальні чат-боти забезпечують миттєву підтримку Як швидкозростаючий глобальний стартап SaaS, ми захоплені використанням технологій для побудови значущих відносин між компаніями та клієнтами. Наша талановита, цілеспрямована команда об’єднана баченням розширення можливостей організацій і переосмислення зв’язків через змістовні розмови.
Engati
engati.com
Чат-бот і платформа живого чату Engati є переможцем нагороди CODiE Award 2021. Це дає вам змогу створювати інтелектуальних ботів за лічені хвилини без програмування. Створіть один раз і опублікуйте в 15 каналах – WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бізнесу, ваш веб-сайт і мобільний додаток. Підтримує інтелектуальні шляхи, навчання, копіювання, аналітику та приватне маркування. Використовуючи Engati, ви можете використовувати потужність машинного навчання, NLP/NLU, щоб розробити власного чат-бота та залучати своїх клієнтів понад 50 мовами.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI — це ваш чат-бот служби підтримки клієнтів зі штучним інтелектом, доступний цілодобово й без вихідних, щоб давати миттєві відповіді вашим клієнтам на вашому сайті чи електронною поштою. Навчений на основі знань вашої компанії, ваш чат-бот гарантує, що ваші клієнти завжди отримають відповіді на їхні запитання, і передасть їх вашій (людській) команді, якщо вона не зможе відповісти, надаючи найкраще з обох світів і підвищуючи рівень задоволеності та утримання клієнтів. Миттєво дізнайтеся, які ваші поширені проблеми чи запитання, завдяки статистиці AI, щоб ви могли витрачати менше часу на загальні запити та більше часу на розробку свого продукту. Ми бачимо, що в середньому 79% розмов вирішуються безпосередньо ШІ між нашими користувачами, що економить тисячі годин часу підтримки, який можна витратити на більш стратегічні можливості. Зменште кількість запитів на підтримку більш ніж на 50% за одну ніч завдяки My AskAI.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — це платформа персонального помічника на основі штучного інтелекту, яка об’єднує передові моделі штучного інтелекту, такі як ChatGPT від OpenAI, Gemini та PaLM від Google, Llama від Meta та Claude від Anthropic. Він пропонує уніфікований досвід за допомогою мобільної програми, веб-програми та розширення Chrome, надаючи рішення, адаптовані до індивідуальних потреб. Функції включають готові підказки для чату, спеціальні робочі процеси та бездоганну інтеграцію з інструментами сторонніх розробників. Get Answer призначений для підвищення продуктивності та спрощення завдань для користувачів, починаючи від студентів і розробників до власників бізнесу та дизайнерів.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot спрощує процес створення індивідуальних галузевих чат-ботів без програмування. Наш конструктор чат-ботів наступного покоління на основі ШІ та GPT дозволяє користувачам швидко створювати та навчати ботів із власними даними всього за кілька хвилин. Отримайте максимум від штучного інтелекту та заощадьте час і гроші за допомогою чат-бота YourGPT. YourGPT пропонує передові продукти AI та GPT, розроблені для задоволення ваших унікальних потреб. * Покращуйте підтримку клієнтів за допомогою нашого потужного чат-бота зі штучним інтелектом * Створюйте готові програми LLM за допомогою LLM Spark.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MSP. Глобальні бренди, такі як Intuit, PwC, Amazon і Capital One, довіряють Glider перевірці якості кандидатів і відповідності будь-якій посаді в будь-якій галузі. У середньому клієнти відзначають 3-кратну кількість працевлаштувань, 50% скорочення часу до заповнення та 98% підвищення задоволеності кандидатів. Для отримання додаткової інформації відвідайте Glider AI.
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy — це чат-бот Whatsapp, CRM і маркетингова платформа. Ви можете збільшувати продажі та автоматизувати підтримку, надсилати широкомовні повідомлення тисячам користувачів і керувати контактами Whatsapp на AiSensy. * Виберіть готові шаблони NLP Chatbot (підключіть Google Dialogflow до Whatsapp) * Отримайте підтверджену присутність у Whatsapp (зелена галочка) * Збільшення продажів і автоматизація підтримки
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell — це генеративний безкодовий інструмент із підтримкою штучного інтелекту, за допомогою якого споживчі бренди можуть безперебійно автоматизувати свої розмови з лідерами через різні канали та покращити продажі, маркетинг і задоволеність клієнтів.
Unleash
unleash.so
Unleash використовує штучний інтелект, щоб використовувати всю інформацію у ваших інструментах SaaS, легко оптимізуючи знання у відділах компанії, коли це потрібно працівнику, де б він не хотів працювати. Unleash досягає цього завдяки бездоганній інтеграції з джерелами даних вашої компанії, такими як Slack, Notion, Jira, Zendesk тощо, що дозволяє кожному працівнику знаходити потрібну інформацію, просто запитуючи Unleash
Atom
atomchat.io
Atom пропонує рішення чат-бота WhatsApp на базі штучного інтелекту, щоб допомогти компаніям генерувати більше кваліфікованих потенційних клієнтів, створювати більш інтелектуальні чат-боти, вимірювати результати та інтегруватися з CRM. Ключові особливості: * Цілодобовий інтелектуальний віртуальний помічник для відповідей на запити клієнтів * Можливість охопити до 98% клієнтів за допомогою трансляційних кампаній WhatsApp * Автоматизовані робочі процеси для фільтрації зацікавлених потенційних клієнтів і зосередження команди продажів на укладенні угод * Мультиагентна інтеграція WhatsApp для забезпечення повної видимості розмов клієнтів Рішення інтегрується з HubSpot, дозволяючи компаніям синхронізувати контакти WhatsApp у своїй CRM і створювати автоматизовані робочі процеси за допомогою чат-ботів AI. Atom надає персоналізованого консультанта та команду експертів зі штучного інтелекту в WhatsApp, щоб направляти компанії через процес інтеграції, позиціонуючи себе як рішення «під ключ» на ринку. Приклади показують, як клієнти помітили значні покращення, наприклад збільшення продажів з 200 до понад 3000 на місяць, потроєння показників цифрових продажів і бронювання понад 5000 підтверджених зустрічей за 2,5 місяці. Компанію згадували в таких виданнях, як CIO Peru, Forbes і Estrategia & Negocios, підкреслюючи їх зростання та визнання на ринку. Компанії запрошуються поспілкуватися з радником Atom, щоб дізнатися більше та випробувати платформу на собі.
Jetlink
jetlink.io
Спілкування між людьми та компаніями змінюється назавжди, і обмін повідомленнями відіграватиме центральну роль сьогодні та в майбутньому. Конвергенція соціальних і мобільних пристроїв формує поведінку та очікування клієнтів. Вони запитують речі прямо зараз, прямо тут. Jetlink приносить «Power of Now» з багатоканальним обміном повідомленнями та складними корпоративними чат-ботами для вашого підприємства. Ми віримо, що це революція в комерції та підтримці клієнтів. Jetlink дозволяє вам надавати чудові розмовні продажі та підтримку там, де ваші клієнти вже є. Jetink позиціонується як A.I. потужна центральна комунікаційна платформа для точок контакту з клієнтами, таких як веб-чат, IVR, програми для соціальних повідомлень, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams і обмін повідомленнями в програмі.
Netomi
netomi.com
За підтримки провідних світових лідерів штучного інтелекту та довіри найбільших світових брендів Netomi є лідером у сфері штучного інтелекту для клієнтів на підприємствах. Netomi надає мультимодальний і багатоканальний санкціонований генеративний штучний інтелект, який забезпечує безпеку розмов у масштабі за допомогою вбудованих елементів управління штучним інтелектом для точності, безпеки та конфіденційності даних. Наше інноваційне розгортання штучного інтелекту гарантує економію коштів, операційну ефективність і підвищує задоволеність клієнтів, лояльність, дохід і прибутковість. Рішення Netomi без використання коду розгортається за кілька тижнів, автоматично масштабується та пропонує комплексні інструменти для нетехнічних користувачів для легкого керування CX AI у великих масштабах. Це призводить до нижчої загальної вартості володіння, швидшого виходу на ринок і меншої залежності від ресурсів розробника. Заснована в 2016 році, компанія Netomi використовує останні розробки штучного інтелекту, щоб покращити взаємодію з клієнтами, надаючи брендам високоякісну автоматизовану підтримку та інструменти для посилення команд людей-агентів. У середовищі штучного інтелекту, що швидко розвивається, Netomi дозволяє брендам легко задовольняти зростаючі очікування клієнтів і надавати виняткові послуги.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI — це рішення віртуального чат-бота, призначене для надання послуг із вирішення проблем окремим особам, підприємцям і компаніям. Наша команда експертів і фахівців прагне забезпечити точні та надійні рішення ваших проблем 24/7. Ми розуміємо виклики, з якими стикаються окремі особи та компанії в сучасному швидкоплинному світі. Наша мета — допомогти вам подолати ці виклики та досягти ваших цілей. Ми спеціалізуємося на широкому спектрі галузей, включаючи рішення, пов’язані зі здоров’ям і хворобами, бізнес-рішення, пошукову оптимізацію, автомобільну механіку, майстерність візажу, кінокритику, астрологію, історію, візуалізацію наукових даних, йогу, вплив соціальних медіа, технічні огляди, Внутрішнє оздоблення, Бухгалтерія, Медицина, Консультації з веб-дизайну, Нерухомість, Психічне здоров’я, Персональні тренінги, Консультації з питань кар’єри, Філософія, Мотивація, Подорожі, Розмовна англійська мова та копірайтинг. Ми зібрали команду висококваліфікованих та досвідчених професіоналів, які захоплюються своєю справою. Наші експерти оснащені найновішими знаннями та навичками, щоб надати вам найкращі можливі рішення ваших проблем. Ми пишаємося нашою здатністю надавати своєчасні та точні рішення, які відповідають унікальним потребам наших клієнтів. У Metanoz AI ми прагнемо забезпечувати відмінне обслуговування клієнтів. Ми розуміємо, що кожен клієнт має різні потреби та вимоги, і ми прагнемо, щоб усі наші клієнти отримували індивідуальну увагу. Ми завжди готові відповісти на ваші запитання, надати вказівки та допомогти вам зорієнтуватися в усіх труднощах, з якими ви можете зіткнутися. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти окремим особам і компаніям досягти їхніх цілей, надаючи їм найкращі можливі рішення їхніх проблем. Ми віримо, що, використовуючи новітні технології та досвід наших професіоналів, ми можемо допомогти нашим клієнтам подолати будь-які перешкоди та досягти успіху. Ми постійно розширюємо наші послуги та досвід, щоб краще обслуговувати наших клієнтів. Наша команда прагне бути в курсі останніх тенденцій і розробок у відповідних галузях. Ми інвестуємо значні кошти в дослідження та розробки, щоб залишатися в авангарді нашої галузі.
Messangi
messangi.com
З 2001 року Messangi з’єднує компанії з клієнтами на мільярдах пристроїв по всьому світу. Наші універсальні та надійні платформи були створені власними силами одними з кращих інженерів у бізнесі. Щоб підвищити продуктивність нашої діяльності, ми маємо команди світового рівня в 7 країнах, які готові докласти максимум зусиль, щоб задовольнити потреби наших клієнтів. Сьогодні провідні оператори мобільного зв’язку, міжнародні банки та роздрібні торговці покладаються на Messangi для вирішення проблем спілкування та залучення клієнтів. Наші рішення для SMS, електронної пошти, програм, мобільного гаманця та голосових помічників продовжують революціонізувати взаємодію між компанією та клієнтом, роблячи спілкування простішим, ефективнішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Хмарну комунікаційну платформу Messangi як послугу можна налаштувати та формувати для створення найкращого рішення. Завдяки поєднанню кількох каналів охоплюйте та залучайте своїх клієнтів ефективніше.
Answered.so
answered.so
Answered.so: обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту та людського досвіду. Вирішуйте до 70% проблем клієнтів за допомогою чат-бота GPT, бази знань, HelpHub і інтелектуальної панелі пошуку.
Algomo
algomo.com
Algomo — це генеративна платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для автоматизації підтримки клієнтів за допомогою спеціальних ботів, схожих на ChatGPT, для веб-сайтів. Це дозволяє компаніям ефективно вирішувати взаємодію зі службою підтримки клієнтів, за допомогою бота, який обробляє запити, посилає проблеми, коли це необхідно, і працює без необхідності навчання чи обслуговування. Платформа Algomo функціонує, миттєво відповідаючи на повторювані запитання клієнтів, тим самим зменшуючи витрати та підвищуючи задоволеність клієнтів (CSAT) і залученість співробітників. Він автоматизує маркування, категоризацію та сортування взаємодій підтримки, скорочуючи час обробки та ручні завдання. Крім того, він надає агентам пропозиції щодо штучного інтелекту та показ живого екрана для збільшення часу відповіді та продуктивності. Algomo особливо корисний для компаній, які хочуть: * Автоматизація обслуговування клієнтів: вирішення більшості взаємодій служби підтримки за допомогою автоматизації. * Підвищення ефективності: скорочення часу та ресурсів, витрачених на підтримку клієнтів. * Підвищення рівня задоволеності клієнтів і працівників: завдяки швидшому вирішенню проблем і меншій кількості ручних завдань. * Міжнародне розширення: завдяки його багатомовним можливостям він ідеально підходить для компаній, які масштабуються по всьому світу.
Alendei
alendei.com
Alendei — це платформа для залучення клієнтів на основі ШІ. Це дозволяє користувачам надсилати короткі текстові повідомлення користувачам мобільних телефонів. Він забезпечує автоматизовану підтримку клієнтів і взаємодію через розмовний інтерфейс для покращення взаємодії з користувачем і його задоволення. Це дозволяє користувачам забезпечувати двосторонній зв’язок шляхом інтеграції бізнес-API WhatsApp для надсилання та отримання повідомлень.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp — це глобальна компанія, яка займається платформою підтримки клієнтів, штаб-квартира якої розташована в Гонконзі. Компанія, заснована в 2014 році, налічує понад 80 співробітників і обслуговує 12 000 клієнтів у 32 країнах і територіях. Він розроблений для компаній, які прагнуть до стосунків із клієнтами та задоволення, щоб зробити їх більш міцними, персональними та продуктивними. Ми прагнемо спонукати компанії надавати чудову підтримку, а потім розвивати послуги та проактивну взаємодію, надаючи їм усі інструменти та технічну інфраструктуру, які розроблені для зручності використання понад 20 мовами. AIhelp — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом, призначена для обміну повідомленнями та операцій як для мобільних пристроїв, так і для Інтернету, включаючи багато функцій підтримки клієнтів, таких як обмін повідомленнями в програмі, чат-бот штучного інтелекту, форма автоматичної перевірки, Push-сповіщення, сповіщення, Spotlight, додаток індексація та інше. Це дає вам змогу надавати персоналізовану підтримку за допомогою машинного навчання для потужної хмарної аналітики для покращення рейтингу та утримання, а також миттєво вирішувати проблеми клієнтів, а також високоефективно аналізувати величезні обсяги даних, завдяки чому клієнти залишаються щасливими та задоволеними.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot — це конструктор розмовного чат-бота на основі штучного інтелекту для підтримки клієнтів. AIChatbot дає змогу створити власного чат-бота GPT, навченого на основі ваших власних даних. Це досягається шляхом завантаження URL-адреси веб-сайту, PDF-файлів або карти сайту. AIChatbot може відповідати на запити клієнтів кількома мовами та забезпечує зручність вбудовування віджета чат-бота безпосередньо на ваш веб-сайт
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai розроблено компанією PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), щоб допомогти компаніям пришвидшити роботу цифрових клієнтів. Створений як корпоративне, хмарне або локальне рішення, наш підхід забезпечує безперебійну співпрацю між технологіями та людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) – це індонезійська технологічна компанія, головним чином зосереджена на допомозі підприємствам покращити взаємодію з клієнтами за допомогою нових технологій і каналів, спрямованих на клієнтів. Ми обслуговуємо багато галузей, таких як фінанси, автомобільна промисловість, онлайн-подорожі, освіта, державний сектор тощо.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Універсальна розмовна платформа ШІ Розвивайте свій бізнес із розмовними інтерфейсами AI WeConnect.chat. Оптимізуйте залучення потенційних клієнтів, розширте підтримку клієнтів, революційно змініть процес адаптації та розкрийте безмежні можливості за допомогою спеціального чат-бота зі штучним інтелектом. Легко інтегруйте компоненти на основі правил і використовуйте потенціал багатоканальної інформаційної панелі агента.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual — це лідер розмовного штучного інтелекту, визнаний у галузі за наш майже двадцятилітній досвід і неперевершений досвід. Наш інноваційний віртуальний агент V-Person™, чат-бот і рішення для чату в реальному часі об’єднують людей і штучний інтелект, щоб надавати безперебійну, персоналізовану та масштабовану цифрову підтримку для клієнтів і співробітників. Провідні міжнародні організації покладаються на наші відзначені нагородами технології та консультації експертів, щоб покращити свій досвід підтримки, зменшити витрати, збільшити продажі та підвищити лояльність до бренду. Наша глобальна команда та розгалужена партнерська мережа підтримки встановлюються по всьому світу більш ніж 37 мовами, забезпечуючи як локалізовану співпрацю, так і міжнародні ідеї. Штаб-квартира Creative Virtual розташована у Великій Британії, а також підрозділи в США, Австралії, Індії, Сінгапурі та Гонконгу.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai — це платформа автоматизації відносин з клієнтами, призначена для керівників компаній. Платформа автоматизації без коду для підтримки клієнтів і створення потенційних клієнтів. Завдяки штучному інтелекту наші розумні віртуальні агенти динамічно вирішують або сортують запити ваших клієнтів.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — це комплексна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та розгортати користувацькі чат-боти ШІ та генеративні моделі ШІ (GPT) для різноманітних бізнес-додатків. Основні функції та можливості платформи включають: * Простота використання: на веб-сайті наголошується, що ChatBotBuilder.ai — це «найшвидший і найпростіший спосіб створення власних чат-ботів і GPT», не вимагаючи великих технічних знань. * Гнучка інтеграція: платформа підтримує інтеграцію з тисячами програм і дозволяє користувачам підключати свої інструменти та команди, щоб отримати конкурентну перевагу. * Передовий штучний інтелект: ChatBotBuilder.ai використовує новітні великі мовні моделі (LLM) і технології штучного інтелекту для роботи складних чат-ботів і GPT. * Налаштування: користувачі можуть налаштувати зовнішній вигляд, функціональність і поведінку своїх чат-ботів за допомогою зручного інтерфейсу платформи. * Багатоканальна підтримка: чат-боти можна інтегрувати в кілька каналів, включаючи веб-сайти, соціальні мережі, електронну пошту та голос. * Маркетингові інструменти: Платформа надає вбудовані маркетингові функції, які допомагають користувачам ефективніше залучати клієнтів за допомогою чат-ботів. * Аналітика: потужні аналітичні можливості дозволяють користувачам відстежувати й оптимізувати продуктивність своїх чат-ботів. Веб-сайт позиціонує ChatBotBuilder.ai як «Найкращий у світі конструктор чат-ботів зі штучним інтелектом у 2024 році», обслуговуючи підприємства та організації, які прагнуть автоматизувати обслуговування клієнтів, спростити спілкування та покращити взаємодію з користувачами завдяки потужності ШІ. Платформа пропонує як план Pro для окремих користувачів, так і план White Label Enterprise для агентств і великих організацій, які хочуть створити власні фірмові рішення для чат-ботів. Загалом ChatBotBuilder.ai здається всеохоплюючою платформою без коду, розробленою для того, щоб компанії будь-якого розміру могли використовувати переваги передових чат-ботів ШІ та генеративних моделей ШІ.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape — це інструмент нового покоління на основі штучного інтелекту, який дозволяє створювати чат-боти на основі штучного інтелекту для вашого веб-сайту. Просто перейдіть на chatshape.com/create, додайте посилання на свій веб-сайт, яке буде проскановано, і текст буде використано для навчання чат-бота, який ви можете вставити на свій веб-сайт, щоб миттєво відповідати на запити клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і заощаджувати вас сотні годин часу.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE — це інноваційне платформне рішення для користувачів, що дозволяє створювати DIY WorkBots для підвищення кваліфікації, залучення зацікавлених сторін, трансформації бізнес-процесів і управління організаційними знаннями. Його також можна інтегрувати з серверними системами через API, щоб досягти бажаних рівнів налаштування для полегшення роботизованої автоматизації процесів (RPA).
Botifi
botifi.me
Конструктор чат-ботів, що автоматизує продажі, маркетинг і підтримку в Telegram, Facebook Messenger, Instagram та інших
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt — це платформа, орієнтована на досвід користувача, яка дозволяє компаніям створювати чат-боти, не вимагаючи навичок програмування. Він пропонує повне рішення чат-бота як для стартапів, так і для відомих підприємств. Інструмент розроблено спеціально для маркетологів, клієнтів і розробників. Для маркетологів це дає змогу створювати віртуальну особистість, створювати цільові кампанії та надавати інформацію на основі даних. Для клієнтів BotDistrikt забезпечує цілодобову доступність ботів, дозволяючи плавні та зацікавлені розмови. Він також підтримує передачі з боку людини для керування квитками та забезпечує багатоканальний зв’язок. Для розробників платформа має широкі можливості налаштування; він включає логічні умови, шаблони регулярних виразів, навчання ШІ, інтеграцію API та функції Javascript для підтримки складних двосторонніх розмов. Чат-боти BotDistrikt можуть працювати на різних каналах, включаючи Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, веб-сайти, Google Assistant і Skype. Він також інтегрується з такими корисними інструментами, як Dialogflow, Wit.ai, Gmail і Slack. Платформа підтримується Entrepreneur First і Infocomm Development Authority Сінгапуру. З наголосом на орієнтованих на клієнта чат-ботах на основі штучного інтелекту BotDistrikt прагне запропонувати простий, цікавий і розумний інструмент для створення та впровадження стратегії чат-ботів.
Bot9
bot9.ai
Створіть власного помічника на основі штучного інтелекту, який буде не тільки розумним, але й унікальним для вас!
Scotty AI
scottytechnologies.com
Зустрічайте Scotty, ваше універсальне розмовне рішення зі штучним інтелектом, від пошуку джерел до адаптації та далі! З Scotty AI ви відчуєте: * Миттєві та персоналізовані відповіді на всі ваші заявки та запити, 24/7, за допомогою голосу та тексту * Повна інтеграція між системами записів (ATS HCM, ERP, CMS, CRM), точковими рішеннями ISV, веб-сайтами та каналами співпраці (Teams, Slack,...) * Легке керування всім процесом найму, від пошуку джерел до управління робочою силою * Можливість обробляти +500 000 розмов одночасно * Можливості автоматизації, що звільняють ресурси та прискорюють ваш шлях до успіху Scotty AI автоматизує та підтримує будь-який бізнес-процес як розмову з надзвичайною швидкістю та масштабом, як вхідну, так і вихідну, у текстових і голосових каналах і понад 100 мовами. Унікальна сила Скотті полягає в його здатності надавати гіперперсоналізований досвід усім залученим сторонам. Кандидатів і команди найму чекають незабутні враження на кожному кроці.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — це динамічний гравець на арені створення додатків штучного інтелекту, який пропонує послуги чат-ботів штучного інтелекту на вимогу, які змінюють спосіб взаємодії компаній зі своїми клієнтами. Зосереджуючись на передових технологіях штучного інтелекту, SharurAI спеціалізується на створенні індивідуальних чат-ботів штучного інтелекту, адаптованих до унікальних потреб підприємств у різних галузях. Наша місія полягає в тому, щоб використовувати можливості штучного інтелекту для покращення взаємодії з клієнтами, підвищення ефективності та стимулювання зростання. Ми пишаємося нашою здатністю створювати чат-боти зі штучним інтелектом, які легко інтегруються у ваші існуючі системи та процеси, забезпечуючи персоналізовану та ефективну підтримку клієнтів, допомогу в продажах тощо. У SharurAI ми розуміємо, що кожен бізнес унікальний, і тому ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити чат-ботів штучного інтелекту, які відповідають їхнім конкретним цілям і завданням. Незалежно від того, чи хочете ви оптимізувати роботу, підвищити рівень задоволеності клієнтів або збільшити продажі, наша команда експертів зі штучного інтелекту готова втілити ваше бачення в життя.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot — це найкраще рішення чат-бота зі штучним інтелектом для інтелектуальних та інтерактивних розмов. Завдяки цій передовій технології вони пропонують настроюваний текстовий чат-бот, який ідеально поєднується з їхнім брендом, задовольняючи їхні унікальні вимоги. Цей потужний інструмент створений для залучення відвідувачів з усіх куточків земної кулі, перетворюючи кожну взаємодію на чудову можливість для конверсії. Але LouiseBot — це більше, ніж просто чат-бот, це їхній квиток до міжнародного успіху. Попрощайтеся з мовними бар’єрами та привіт світовій аудиторії. За допомогою цього чат-бота вони можуть адаптувати свої розмови до досконалості, гарантуючи, що кожен відвідувач отримає індивідуальну увагу та виняткову взаємодію з клієнтами. Підвищте рівень конверсії та зв’яжіться з клієнтами, як ніколи раніше. Ця передова технологія ШІ розуміє та реагує на розмови клієнтів у режимі реального часу, надаючи точні рішення, адаптовані до їхніх індивідуальних потреб. І на відміну від агентів-людей, цей невтомний чат-бот ніколи не втомлюється, пропонуючи цілодобову підтримку щодня протягом року. Підвищуйте досвід обслуговування клієнтів і гарантуйте цілодобову допомогу своїм клієнтам за допомогою LouiseBot.