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Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Нігерія
Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації людської мови та відповіді на неї. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.
Запит на новий застосунок
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потріб...
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-бо...
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успі...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслугову...
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо. Команда WhatsTool зосереджена на створенні інструментів для WhatsApp і малих підприємств, які веду...
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — це безкоштовний чат для онлайн-бізнесу, який дозволяє спілкуватися зі своїми клієнтами в режимі реального часу. Він пропонує вам побудувати 360° систему підтримки клієнтів і підключати воронки повідомлень, пропонувати дзвінки, вільно конфігурувати та налаштовувати.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набі...
Payhip
payhip.com
Payhip – це найпростіший спосіб продавати цифрові завантаження та курси. Ми легко продаємо та рекламуємо ваші електронні книги, курси, програмне забезпечення, дизайнерські ресурси, музику чи будь-які цифрові продукти безпосередньо вашим клієнтам. Payhip допоможе вам.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє створювати чат-ботів за лічені хвилини за допомогою різноманітних шаблонів і одразу автоматизувати ключові завдання. Легко перетягуйте нові елементи, щоб адаптувати будь-який шаблон до своїх потреб. ChatBot готовий до роботи з коробки, а алгоритми штучного інтелекту допомагають покр...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і ...
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте св...
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — це платформа персонального помічника на основі штучного інтелекту, яка об’єднує передові моделі штучного інтелекту, такі як ChatGPT від OpenAI, Gemini та PaLM від Google, Llama від Meta та Claude від Anthropic. Він пропонує уніфікований досвід за допомогою мобільної програми, веб-програ...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для B2B компаній. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, ве...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також с...
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі в...
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструме...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
WATI
wati.io
Переосмислюючи залучення клієнтів, Wati є провідною платформою для спілкування, побудованою на Business API WhatsApp. Наше просте у використанні програмне забезпечення дає змогу 8000+ компаніям у 100+ країнах проводити персоналізовані розмови в реальному часі в масштабі. Завдяки інноваційним рішенн...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищува...
Engati
engati.com
Чат-бот і платформа живого чату Engati є переможцем нагороди CODiE Award 2021. Це дає вам змогу створювати інтелектуальних ботів за лічені хвилини без програмування. Створіть один раз і опублікуйте в 15 каналах – WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitt...
Chaport
chaport.com
Chaport — це універсальна платформа обміну повідомленнями, яка надає багатоканальний чат, чат-ботів, базу знань тощо. Він допомагає підприємствам розвиватися та процвітати, надаючи їм простий спосіб взаємодії з відвідувачами веб-сайту, отримання більш кваліфікованих потенційних клієнтів, збільшення ...
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. ...
Tars
hellotars.com
Tars допомагає командам з маркетингу та обслуговування клієнтів оптимізувати воронки конверсії, автоматизувати взаємодію з клієнтами та переосмислити взаємодію з клієнтами за допомогою чат-ботів. На цільовій сторінці чат-бота або бесіди відвідувачів вітає автоматизований чат-бот, який починає текст...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — це рішення для спілкування, яке допомагає компаніям взаємодіяти з клієнтами через різні канали, такі як веб-чат, електронна пошта, телефон і соціальні канали, як-от WhatsApp, Instagram та iMessage. Freshchat також пропонує власні чат-боти на базі штучного інтеле...
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Convers...
CustomGPT
customgpt.ai
Відчуйте переваги персоналізованого штучного інтелекту за допомогою CustomGPT: отримуйте унікальну інформацію та рішення за допомогою штучного інтелекту, навченого на вашому вмісті
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізовани...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — це робочий простір, у якому можна створювати будь-що — від опитувань до веб-програм і порталів — усе в одному місці. Formaloo поставляється з набором потужних будівельних блоків для збору, упорядкування та розуміння ваших даних. Команди будь-якого розміру використовують Formaloo для створ...
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готов...
Landbot
landbot.io
Landbot.io — це платформа для чат-ботів без використання коду, яка дозволяє компаніям створювати безпроблемний досвід спілкування від кінця до кінця. Перетворюючи розмови на прибуткові результати, Landbot допомагає командам маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів потроїти ефективність і скоро...
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI — це найсучасніша платформа для чат-ботів Generative AI, розроблена для зміни того, як компанії взаємодіють зі своїми клієнтами. Наша платформа чудово забезпечує природні, людські розмови, забезпечуючи неперевершений досвід для користувачів і підвищуючи продажі та задоволеність клієнтів на...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покуп...
DocsBot
docsbot.ai
DocsBot — це чат-бот на основі ШІ, який допомагає автоматизувати підтримку клієнтів і підвищити продуктивність команди. Це дозволяє компаніям надавати докладні та прямі відповіді про свої продукти, включаючи приклади коду та відформатований вихід. DocsBot можна легко додавати на веб-сайти за допомог...
Capacity
capacity.com
У кожній компанії є клієнти та співробітники, які потребують підтримки. Із зростанням вимог зростають і квитки, електронні листи та телефонні дзвінки, які потребують уваги, створюючи повторюваний, дорогий і болісний процес підтримки, який змушує клієнтів чекати, а команди перевантажені. Capacity — ...
LiveChatAI
livechatai.com
LiveChatAI — це рішення чат-бота зі штучним інтелектом, яке можна навчати за допомогою ваших власних бізнес-даних, таких як вміст веб-сайту, PDF-файли та запитання та відповіді. Це дозволяє чат-боту надавати персоналізовані та обґрунтовані відповіді на запити клієнтів. Основні функції LiveChatAI вк...
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизує вашу взаємодію з клієнтами в масштабі за допомогою чат-ботів. Вирішуйте бізнес-завдання, наприклад залучайте більше потенційних клієнтів, бронюйте більше зустрічей, масштабуйте підтримку клієнтів за допомогою передових чат-ботів. Клієнти використовують WotNot, щоб забезпечити перс...
SentiOne
sentione.com
SentiOne — це платформа автоматизації обслуговування клієнтів AI. Інструмент відстежує Інтернет (соціальні медіа, портали, форуми та блоги) у всьому світі за допомогою власних алгоритмів, збирає публічні згадки та автоматично аналізує їх для отримання інформації споживачів. Інтегрований модуль взаєм...
Amio
amio.io
Amio — це розмовна платформа штучного інтелекту, яка веде індустрію автоматизації обслуговування клієнтів. Просте у використанні та надзвичайно ефективне рішення допомагає вашій команді підтримки клієнтів, відповідаючи на понад 80% запитань. Команда відділу взаємодії з клієнтами отримує переваги від...
RoboResponse.ai
roboresponse.ai
RoboResponseAI — це чат-бот штучного інтелекту, налаштований для бізнесу. Деякі ключові моменти: * Це чат-бот на основі штучного інтелекту, який може ініціювати розмови з відвідувачами веб-сайту та залучати їх до конверсій. Він задає відповідні запитання на основі дій відвідувачів і вмісту сторінки...
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — це чат-бот для Twitch, YouTube і Trovo, який дозволяє вам автоматизувати чат прямої трансляції за допомогою модерації та нових функцій, дозволяючи вам проводити більше часу, розважаючи своїх глядачів.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — це програмне забезпечення для створення веб-сайтів, яке використовує штучний інтелект для створення веб-сайтів. Вам знадобиться менше 1 хвилини, щоб отримати власний професійний веб-сайт абсолютно БЕЗКОШТОВНО.
Cody
meetcody.ai
Коді — це інтелектуальний помічник зі штучним інтелектом, як ChatGPT, але з додатковою перевагою, яка полягає в тому, що він може навчатися на даних вашого бізнесу, команди, процесів і клієнтів. Ви можете використовувати Коді як співробітника для підтримки своєї команди різними способами: * Надайте ...
Norby AI
norby.io
Norby AI — це провідне рішення, яке надає підприємствам чат-бота на основі штучного інтелекту для їхніх веб-сайтів. Чат-бот працює на основі передової технології обробки природної мови, щоб розуміти запити клієнтів і надавати швидкі й точні відповіді. Процес налаштування чат-бота Norby AI складаєть...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox допомагає компаніям ефективно взаємодіяти з клієнтами, залучати більше потенційних клієнтів і збільшувати продажі за допомогою WhatsApp Business API. Перетворюйте розмови клієнтів на розумні дії за допомогою чат-ботів WhatsApp для вашого бізнесу. Gallabox вірить у надання нашим клієнтам на...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
AITable
aitable.ai
AITable — це революційна платформа розробки штучного інтелекту без коду, яка дозволяє створювати власний AI ChatGPT із таблицями в 1 клік. Використовуючи ваші унікальні дані, AITable дозволяє вам навчати власну версію розширеної системи ChatGPT, яка слугуватиме цілодобовим чат-ботом служби підтримки...
Zappr.AI
zappr.ai
Створіть чат-бота на основі штучного інтелекту, який навчено використовувати ваші дані. Просто завантаживши PDF-файл або надавши посилання на веб-сайт, ви можете отримати чат-бота, схожого на ChatGPT, який зможе відповісти на будь-які запитання, пов’язані з вашим документом.
Qualified
qualified.com
Qualified — це платформа створення конвеєрів для команд, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot і VMWare, довіряють Кваліфікованим, щоб розширити свій конвеєр, використовуючи свій найбільший актив у сфері продажів і маркетингу — кор...
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot спрощує процес створення індивідуальних галузевих чат-ботів без програмування. Наш конструктор чат-ботів наступного покоління на основі ШІ та GPT дозволяє користувачам швидко створювати та навчати ботів із власними даними всього за кілька хвилин. Отримайте максимум від штучного інтел...
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — це комплексна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та розгортати користувацькі чат-боти ШІ та генеративні моделі ШІ (GPT) для різноманітних бізнес-додатків. Основні функції та можливості платформи включають: * Простота використання: на веб-сайті наголошується, що Chat...
Cohere
cohere.com
Cohere — провідна платформа AI для підприємств. Наш штучний інтелект світового рівня унікально підходить для потреб бізнесу, відкриваючи безпрецедентну простоту використання, доступність і конфіденційність даних. Платформа Cohere не залежить від хмари, доступна через API як керований сервіс і може б...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває...
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat — це конструктор чат-ботів зі штучним інтелектом. Це дозволяє вам створити власний чат-бот GPT, завантаживши своє посилання на сайт. Чат-бот відповість на будь-яке запитання щодо посилання на сайт. Створіть AI Chatbot, поділившись посиланням на свою базу знань за 3 хвилини.
re:tune
retune.so
re:tune — це комплексна платформа, розроблена для створення додатків ШІ без необхідності кодування. Платформа полегшує створення спеціальних додатків AI для оптимізації різних аспектів бізнесу, від підтримки клієнтів до продажів. Його основні функції включають створення індивідуальних чат-ботів і н...