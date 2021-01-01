Магазин вебзастосунків
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Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації та реагування на людську мову. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.
Запит на новий застосунок
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — це американська компанія, що займається обслуговуванням клієнтів, зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Він котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом ZEN і є складовою індексу Russell 2000. Zendesk, заснована в 2007 році в Копенгагені, Данія, має 2000 спів...
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ пропонує найкраще програмне забезпечення підтримки клієнтів у чаті для відстеження веб-сайтів і відвідувачів. Відстежуйте, знімайте та взаємодійте зі своїми клієнтами. БЕЗКОШТОВНО для 2 користувачів. Спробуємо зараз!
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — це сучасне програмне забезпечення для чату в прямому ефірі, створене для команд, які хочуть спілкуватися з клієнтами ✓ Програмне забезпечення для чату Freshchat від Freshworks.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic робить надзвичайно легким для вас створення високоефективних статей, цільових сторінок, оголошень, описів продуктів тощо за лічені секунди.
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чату схожий на магазин без продавця. Почніть розмову зі своїми відвідувачами та перетворіть їх на щасливих клієнтів.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
ChatBot
chatbot.com
Автоматизуйте обслуговування клієнтів за допомогою ChatBot і ніколи не втрачайте шанс продати чи допомогти своїм клієнтам. Створюйте власні чат-боти з нуля, не потрібні технічні навички!
Appy Pie
appypie.com
Немає платформи для розробки коду.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — це чат-бот для Twitch, YouTube і Trovo, який дозволяє вам автоматизувати чат прямої трансляції за допомогою модерації та нових функцій, дозволяючи вам витрачати більше часу на розваги своїх глядачів.
WATI
wati.io
Залучення клієнтів у WhatsApp стало простим. Стимулюйте розмови про продажі, підтримку та маркетинг у найпопулярнішому додатку для обміну повідомленнями у світі.
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — це проста у користуванні спільна папка «Вхідні» та програмне забезпечення для спільної електронної пошти для команд, щоб керувати обліковими записами командної електронної пошти, наприклад help@, sales@ тощо. Отримайте спільну папку «Вхідні» для своєї команди зараз!
CustomGPT
customgpt.ai
Відчуйте переваги персоналізованого штучного інтелекту за допомогою CustomGPT: отримуйте унікальну інформацію та рішення за допомогою штучного інтелекту, навченого на вашому вмісті
SiteGPT
sitegpt.ai
ChatGPT для кожного веб-сайту. Миттєво відповідайте на запитання відвідувачів за допомогою персоналізованого чат-бота, навченого на вмісті вашого веб-сайту.
JivoChat
jivochat.com
Встановіть Live Chat на свій веб-сайт і перетворіть своїх відвідувачів на платних клієнтів за допомогою JivoChat. Легке налаштування, 5 агентів безкоштовно!
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
Cody
meetcody.ai
Коді – ШІ, навчений вашому бізнесу.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Engati
engati.com
Engati — це найкращий безкоштовний чат-бот зі штучним інтелектом без використання коду та платформа для чату в прямому ефірі для створення чат-ботів зі штучним інтелектом і участі в розмовах у режимі реального часу в WhatsApp, веб-сайті, месенджері тощо.
Qualified
qualified.com
Кваліфікований допомагає компаніям швидше створювати конвеєри. Доторкніться до свого найбільшого активу – вашого веб-сайту – щоб визначити своїх найцінніших відвідувачів, миттєво починати розмови про продажі, планувати зустрічі, конвертувати вихідний і платний трафік і виявляти сигнали наміру купува...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це робочий простір без коду, який відкриває потужність WhatsApp для масштабування вашого бізнесу за допомогою Shared Inbox, WhatsApp Chatbot без коду, WhatsApp Broadcasts тощо
Norby AI
norby.io
Отримайте для свого веб-сайту чат-бота на базі ChatGPT. Скопіюйте та вставте опис продукту/послуги, документацію чи поширені запитання, і Norby надасть швидкі та правильні відповіді вашим клієнтам.
Formaloo
formaloo.com
Потужна платформа для спільної роботи для команд, щоб збирати, упорядковувати та розуміти свої дані. Перейдіть від ідеї до реалізації за лічені хвилини без коду!
Zappr.AI
zappr.ai
Створіть чат-бота на основі штучного інтелекту, який навчено використовувати ваші дані. Просто завантаживши PDF-файл або надавши посилання на веб-сайт, ви можете отримати чат-бота, схожого на ChatGPT, який зможе відповісти на будь-які запитання, пов’язані з вашим документом.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабуйте свою підтримку, маркетинг і продажі за допомогою універсального набору інструментів HelpCrunch - все, що вам потрібно, тепер в одному місці.
OnceHub
oncehub.com
Рішення для планування та чат-ботів. Збільшуйте свої продажі, радуйте своїх клієнтів і економте час. Раніше ScheduleOnce.
Cohere
cohere.com
Зробити NLP частиною інструментарію кожного розробника. Використовуйте силу розуміння мови. Приєднуйтеся до розробників і компаній, які використовують Cohere для створення, категоризації та організації тексту в масштабі, який раніше неможливо було уявити.
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизуйте взаємодію зі своїми клієнтами та співробітниками на 135+ мовах і через 35+ каналів, щоб досягти ефективних результатів за менших витрат.
Payhip
payhip.com
Payhip — це найпростіший спосіб продати цифрові завантаження та членство. Технічні навички не потрібні. Створіть власну цифрову вітрину «все в одному». Спробуйте безкоштовно!
orimon.ai
orimon.ai
Найкращий конструктор розмовних чат-ботів DIY. Створіть і розгорніть свій розмовний чат-бот AI менш ніж за 2 хвилини.
Landbot
landbot.io
Найпотужніший конструктор чат-ботів без коду Збільште свій дохід, скоротіть операційні витрати та порадуйте своїх клієнтів.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.
re:tune
retune.so
Відсутня платформа для створення програм ШІ. Все, що вам потрібно для трансформації вашого бізнесу за допомогою штучного інтелекту, від спеціальних чат-ботів до автономних агентів
Warmly
warmly.ai
Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Наша платформа гарячих потенційних клієнтів зі штучним інтелектом висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про наміри купувати на ваш...
Chaport
chaport.com
Chaport — це комплексне програмне забезпечення для обміну повідомленнями з клієнтами, яке поєднує в собі багатоканальний чат, чат-ботів, базу знань тощо. Спробуйте безкоштовно!
HappyFox
happyfox.com
Будьте відомі завдяки чудовій підтримці клієнтів із HappyFox, програмним забезпеченням служби онлайн-довідки та веб-системою запитів на підтримку – Заплануйте демонстрацію один на один
Chatsimple
chatsimple.ai
Розгорніть на своєму веб-сайті спеціальний чат-бот ChatGPT AI. Розмовний штучний інтелект Chatsimple пропонує легку інтеграцію чат-бота без коду. Залучайте відвідувачів і розширюйте можливості свого бізнесу.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Керовані кластери Apache Kafka. Доступні та прості, повністю керовані кластери доступні в AWS і Google Cloud.
DocsBot
docsbot.ai
DocsBot AI. ChatGPT для ваших документів. Отримуйте миттєві відповіді для себе, своїх клієнтів або команди за допомогою чат-ботів на базі штучного інтелекту, навчених вашому вмісту та документації. Заощаджуйте гроші та покращуйте досвід підтримки для своїх клієнтів, продуктивність вашої команди т...
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизуйте маркетинг електронної комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями. Зростайте швидше та збільшуйте продажі за допомогою багатоканальної системи обміну повідомленнями CRM із живим чатом, чат-ботами та автоматизацією маркетингу.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Simple Phones
simplephones.ai
Ніколи не пропустіть дзвінок від клієнта. Переадресуйте пропущені дзвінки або отримайте новий номер, і ми відповімо на нього за допомогою ШІ.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покуп...
Userlike
userlike.com
Перетворіть миттєві чати на довгострокових клієнтів. Програмне забезпечення для живого чату, яке тримає ваших клієнтів поруч. Почніть розмову на своєму веб-сайті, залишайтеся на зв’язку через програми обміну повідомленнями.
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних європейських постачальників чат-ботів, що спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропон...
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — це платформа персонального помічника на основі штучного інтелекту, яка об’єднує передові моделі штучного інтелекту, такі як ChatGPT від OpenAI, Gemini та PaLM від Google, Llama від Meta та Claude від Anthropic. Він пропонує уніфікований досвід за допомогою мобільної програми, веб-програ...
AITable
aitable.ai
База даних Visual Al для легкого перетворення ваших даних на агентів AI, CRM, управління проектами тощо для покращення бізнес-операцій і зростання прибутку.
Coachvox AI
coachvox.ai
Створіть свою версію AI. Тренувати, наставляти та відповідати на запитання так само, як і ви. Клонуйте себе за допомогою ШІ, навченого вашому вмісту та стилю. Познайомтеся зі своєю аудиторією, додайте цінності своїм клієнтам і розширте можливості своєї команди.