Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Канада

Cody

meetcody.ai

Коді — це інтелектуальний помічник зі штучним інтелектом, як ChatGPT, але з додатковою перевагою, яка полягає в тому, що він може навчатися на даних вашого бізнесу, команди, процесів і клієнтів. Ви можете використовувати Коді як співробітника для підтримки своєї команди різними способами: * Надайте ...