Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Азербайджан

Simple Phones

simplephones.ai

Simple Phones надає підприємствам телефонний агент зі штучним інтелектом, який відповідає на дзвінки від їх імені, тож вони ніколи не пропускають дзвінок від клієнта. Агент також може здійснювати вихідні дзвінки для зв’язку з клієнтами, підтримувати зв’язок із потенційними клієнтами та здійснювати х...