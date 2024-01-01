Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Антарктика

Chatsimple

chatsimple.ai

Chatsimple, агент ШІ для вхідних продажів і підтримки, який взаємодіє з відвідувачами вашого веб-сайту, щоб зрозуміти їхні потреби. Він дає чіткі відповіді на їхні запитання, демонструючи цінність, яку пропонує ваш бізнес, допомагає вам надіслати персоналізовану електронну пошту та направляє їх до з...