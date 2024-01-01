Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Обʼєднані Арабські Емірати

Genesys Cloud

genesys.com

Платформі Genesys Cloud CX™ довіряють тисячі малих, середніх і великих підприємств, і вона визнана в усьому світі як провідне в галузі рішення для хмарного колл-центру та платформа взаємодії з клієнтами (CX). Незалежно від того, де починається або закінчується розмова з клієнтом, Genesys Cloud CX зм...