Розмовне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення Conversational Intelligence – це набір інструментів і технологій, призначених для інтерпретації та реагування на людську мову. Використовуючи обробку природної мови (NLP), машинне навчання та аналіз даних, це програмне забезпечення може розуміти контекст і нюанси розмов, роблячи взаємодію більш продуктивною та глибокою.
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Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — це американська компанія, що займається обслуговуванням клієнтів, зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Він котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом ZEN і є складовою індексу Russell 2000. Zendesk, заснована в 2007 році в Копенгагені, Данія, має 2000 спів...
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — це сучасне програмне забезпечення для чату в прямому ефірі, створене для команд, які хочуть спілкуватися з клієнтами ✓ Програмне забезпечення для чату Freshchat від Freshworks.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic робить надзвичайно легким для вас створення високоефективних статей, цільових сторінок, оголошень, описів продуктів тощо за лічені секунди.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чату схожий на магазин без продавця. Почніть розмову зі своїми відвідувачами та перетворіть їх на щасливих клієнтів.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — це чат-бот для Twitch, YouTube і Trovo, який дозволяє вам автоматизувати чат прямої трансляції за допомогою модерації та нових функцій, дозволяючи вам витрачати більше часу на розваги своїх глядачів.
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Appy Pie
appypie.com
Немає платформи для розробки коду.
CustomGPT
customgpt.ai
Відчуйте переваги персоналізованого штучного інтелекту за допомогою CustomGPT: отримуйте унікальну інформацію та рішення за допомогою штучного інтелекту, навченого на вашому вмісті
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Qualified
qualified.com
Кваліфікований допомагає компаніям швидше створювати конвеєри. Доторкніться до свого найбільшого активу – вашого веб-сайту – щоб визначити своїх найцінніших відвідувачів, миттєво починати розмови про продажі, планувати зустрічі, конвертувати вихідний і платний трафік і виявляти сигнали наміру купува...
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Norby AI
norby.io
Отримайте для свого веб-сайту чат-бота на базі ChatGPT. Скопіюйте та вставте опис продукту/послуги, документацію чи поширені запитання, і Norby надасть швидкі та правильні відповіді вашим клієнтам.
Landbot
landbot.io
Найпотужніший конструктор чат-ботів без коду Збільште свій дохід, скоротіть операційні витрати та порадуйте своїх клієнтів.
Payhip
payhip.com
Payhip — це найпростіший спосіб продати цифрові завантаження та членство. Технічні навички не потрібні. Створіть власну цифрову вітрину «все в одному». Спробуйте безкоштовно!
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Simple Phones
simplephones.ai
Ніколи не пропустіть дзвінок від клієнта. Переадресуйте пропущені дзвінки або отримайте новий номер, і ми відповімо на нього за допомогою ШІ.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.
Coachvox AI
coachvox.ai
Створіть свою версію AI. Тренувати, наставляти та відповідати на запитання так само, як і ви. Клонуйте себе за допомогою ШІ, навченого вашому вмісту та стилю. Познайомтеся зі своєю аудиторією, додайте цінності своїм клієнтам і розширте можливості своєї команди.
Support Guy
supportguy.co
Ваш бізнес ніколи не дрімає, як і ваша підтримка. Ніколи більше не пропустіть жодного запиту клієнта за допомогою нашого чат-бота на базі ChatGPT – постійно активного та завжди доступного партнера по команді.
Selz
selz.com
Розвивайте свій онлайн-бізнес. Продавайте цифрові продукти, фізичні продукти та послуги з однієї простої платформи.
Gleen AI
gleen.ai
Створюйте спеціального чат-бота зі штучним інтелектом, навченого на ваших документах Незалежно від того, чи ви бізнес, який прагне оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів, чи окрема особа, якій потрібна швидка та ефективна допомога, наш бот AI може надати вам необхідну підтримку.
Capacity
capacity.com
Capacity — це платформа автоматизації підтримки на основі штучного інтелекту, яка об’єднує весь ваш стек технологій, щоб відповідати на запитання, автоматизувати повторювані завдання підтримки та створювати рішення для будь-яких бізнес-завдань.
Whippy
whippy.ai
Whippy — це потужна комунікаційна платформа для SMS і електронної пошти, розроблена для підвищення продуктивності бізнесу та залучення клієнтів за допомогою технологій автоматизації та штучного інтелекту. Основні продукти включають командну папку вхідних повідомлень, кампанії, автоматизацію, інтегра...
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — це конверсійна платформа, яка перетворює пасивний трафік веб-сайту на активних потенційних клієнтів і відчутні бізнес-результати. З огляду на те, що 83% рішень про купівлю приймаються в Інтернеті, можливості конверсії на веб-сайті ніколи не були такими високими. Але більшість відвідувачів с...
Pylon
usepylon.com
Програмне забезпечення для проектування сонячної енергії для швидко зростаючих сонячних компаній. Створіть пропозиції щодо продажу сонячної енергії високої роздільної здатності менш ніж за 2 хвилини.
AskHandle
askhandle.com
Змініть досвід клієнтів за допомогою AskHandle. Покращуйте робочі процеси підтримки клієнтів за допомогою генеративного штучного інтелекту та радуйте своїх клієнтів. Почніть безкоштовно!
Glassix
glassix.com
Glassix: «ШІ, який розмовляє з клієнтами». Уніфікуйте обмін повідомленнями, пришвидште відповіді та підвищте рівень задоволеності завдяки нашій передовій платформі спілкування з клієнтами.
LivePerson
liveperson.com
Розмовний штучний інтелект, який не є штучним. Створюйте значущі, персоналізовані зв’язки зі своїми клієнтами, забезпечуючи реальні результати для свого бізнесу.
BMC
bmc.com
BMC допомагає клієнтам керувати та переосмислювати свій бізнес за допомогою відкритих, масштабованих і модульних рішень для вирішення складних ІТ-задач. BMC співпрацює з 86% Forbes Global 50, клієнтами та партнерами по всьому світу, щоб створити їх майбутнє. Завдяки нашій історії інновацій, провідни...
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році, — це орієнтоване на ефективність рішення MarTech, яке дає змогу брендам досягти вищої конверсії та утримання клієнтів. З моменту створення центром наших унікальних технологічних послуг завжди була здатність повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або р...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повні...
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai is a comprehensive platform that enables users to create and deploy custom AI chatbots and generative AI models (GPTs) for a variety of business applications. Key features and capabilities of the platform include: * Ease of Use: The website emphasizes that ChatBotBuilder.ai is the...
ChatShape
chatshape.com
ChatShape is a next-generation AI powered tool which lets you build AI powered chatbots for your website. Just go to chatshape.com/create, add your website link which will be crawled, and the text will be used to train a chatbot that you can embed on your website to answer customer queries instantly...
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE is an innovative platform solution for users to create DIY WorkBots for upskilling, stakeholder engagement, business process transformation and organisational knowledge management. It can also be integrated with back-end systems via API to achieve desired levels of customisation to facilita...
Botifi
botifi.me
Chatbot constructor, automating sales, marketing and support on Telegram, Facebook Messenger, Instagram and others
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt is a chatbot-building platform to help you set up workflow automation on messaging apps like Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram, and even your own website. Chatbots have a reputation for being little sidekicks to Customer Service agents. With BotDistrikt, the customer ser...
Bot9
bot9.ai
Create your own AI-powered assistant that's not just smart, but also uniquely yours!
arabot
arabot.io
The Leading No-Code Chatbot Platform. built for enterprise to automate customer interactions & service fulfilment at scale, SUPERFAST. arabot is MENA’s leading low-code enterprise chatbot platform designed to help businesses automate tasks, drive superior customer service, increase sales and create...
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI is a company that provides training services and a Microsoft Teams integration to help organizations and individuals unlock the power of generative AI technologies like ChatGPT. Key points about FranklyAI: * Training Services: FranklyAI offers core training programs to help organizations ...
Evie
evie.ai
Evie is an AI personal assistant that schedules and organizes your meeting according to your calendar preferences.
eBotify
ebotify.com
eBotify is an AI-driven conversational bot-building platform to create tailor-made chatbots for Lead generation, Live chat support, Interactive Landing Pages, Surveys, Enquiries, Appointments, Feedback and Suggestions for your business.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: A conversational AI platform that combines rules, machine learning, and generative AI to enable users of all experience levels to create chatbots and virtual assistants quickly and easily.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers helps agencies and marketers create bots in less time using more than 150 plug-and-play chatbot templates. ------------------ The following types of templates currently available: • Customer service, live chat, customer support, and FAQ chatbots. • Restaurant reservation bots for foodserv...
Codar.io
codar.io
Codar.io is an all-in-one digital marketing platform designed to streamline various aspects of online marketing for businesses. It integrates multiple tools and features to enhance marketing efficiency and effectiveness. These include chatbots for platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and Wh...
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka is an AI-powered chatbot that operates 24/7, speaking like a real human. It swiftly handles customer inquiries, guides purchases, and enhances conversions. Equipped with built-in logic and ticketing systems, Jekka can seamlessly escalate to human assistance when necessary. By leveraging your c...
Howazit
howazit.com
At Howazit we help organizations of all types, sizes, and industries meet customer expectations and walk them through their journey, by enabling simple and, most importantly, relevant communication. Our marketing and operations solutions enable you to interact with customers at relevant touchpoints,...
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe, is a platform that helps companies connect, communicate & convert, through automated conversation & 1-2-1 human support. Design smooth conversational experiences with our intuitive no-code bot builder. Turn every visit into a conversation. Send dynamic responses that encourage customers t...
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer is an AI-powered personal assistant platform that integrates advanced AI models like OpenAI's ChatGPT, Google's Gemini and PaLM, Meta's Llama, and Anthropic's Claude. It offers a unified experience through a mobile app, web app, and Chrome extension, providing solutions tailored to indivi...
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - чат для сайта, конструктор чат-ботів для месенджерів. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Розробка чат-ботов.
FURTHER
talkfurther.com
FURTHER's team of AI powered sales assistants work together to automate conversations with senior living prospects, helping them find what they’re looking for faster, so you can capture and convert more qualified leads, all while gaining key insights into your sales process. More about Further: - G...
Officely AI
officely.ai
Officely AI is a revolutionary platform designed to create tailored AI agents that seamlessly integrate into an organization's processes. These AI agents act as virtual team members, tackling tasks that traditionally require human intervention. They excel in recruiting, training, and mentoring new t...
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA is your Omni Communication Assistant. A web-based omni-communication dashboard founded in 2019 and a member of Telkom Group. We provides a real-time communication solution to help you gaining awareness, improve customer experiences and creating comprehensive communication strategy for your busin...