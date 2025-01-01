Програмне забезпечення Conversation Intelligence - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Conversation Intelligence (CI) записує, транскрибує та оцінює дзвінки з продажу. Вивчаючи ці дзвінки, програмне забезпечення CI визначає ключові слова та теми розмов, дозволяючи користувачам швидко переходити до певних моментів у записаних розмовах про продаж для поглибленого аналізу. Підприємства можуть використовувати програмне забезпечення CI для документування важливих дискусій із потенційними покупцями, визначення потенційно ризикованих або невідповідних тем для розмов, надання вказівок новим торговим представникам на основі передового досвіду та вивчення різноманітних варіантів використання, отриманих на основі аналізу та транскрипції розмов про продажі.
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Otter
otter.ai
Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai – це голосовий помічник на базі ШІ, який автоматично записує, транскрибує та підсумовує зустрічі, інтегруючись з популярними платформами для відеоконференцій.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone – це хмарний додаток для бізнесу, що об'єднує дзвінки та повідомлення, сприяючи командній співпраці та управлінню контактами.
CallRail
callrail.com
CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.
Aircall
aircall.io
Aircall - хмарна платформа для управління дзвінками, інтегрована з CRM, що спрощує комунікацію для команд продажу та підтримки.
Fathom
fathom.video
Fathom — це AI-додаток, що записує та підсумовує зустрічі. Він інтегрується з CRM і дозволяє ділитися ключовими моментами.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.
Gong.io
gong.io
Gong.io — платформа для аналізу взаємодії з клієнтами, що допомагає компаніям покращити стратегії продажів та зростання доходу через розуміння даних з продажу.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Outreach
outreach.io
Outreach — платформа для управління продажами, яка допомагає командам покращити ефективність продажів, автоматизуючи процеси і аналізуючи дані.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI - цифровий асистент для менеджерів успіху клієнтів, який автоматично фіксує нотатки, призначає дії та допомагає з електронною поштою.
Balto
balto.ai
Balto - платформа для кол-центрів, яка використовує ШІ для надання рекомендацій під час дзвінків, покращуючи обслуговування клієнтів та ефективність агентів.
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai - інструмент на основі ШІ для запису, транскрипції та аналізу дзвінків, що полегшує управління зустрічами та підвищує ефективність продажів.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk - програмне забезпечення для бізнес-дзвінків, що автоматизує управління дзвінками, інтегрується з CRM і покращує комунікацію з клієнтами.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek - це додаток для автоматизації зустрічей, який записує відео, транскрибує зміст, надає підсумки та аналітику для покращення продуктивності команд.
Sybill
sybill.ai
Sybill - це AI-інструмент, що аналізує мову тіла клієнтів під час продажів, надає звіти та допомагає покращити комунікацію для команд, які виходять на ринок.
MightyCall
mightycall.com
MightyCall - система бізнес-телефонії, що дозволяє дзвонити і отримувати дзвінки з мобільних та планшетів, забезпечуючи управління комунікацією для підприємств.
Salesroom
salesroom.com
Salesroom - це платформа для відеоконференцій з ІІ, яка відстежує залученість покупців і навчає ефективній віртуальній комунікації.
Salesken
salesken.ai
Salesken - платформа, що використовує штучний інтелект для аналізу розмов про продажі, надаючи командам в реальному часі інсайти для підвищення ефективності.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings - платформа для відеозустрічей, що автоматизує робочі процеси продажів та аналізує ефективність взаємодії з клієнтами.
Avoma
avoma.com
Avoma-це помічник для зустрічей з AI, що автоматично записує, транскрибує та аналізує зустрічі для підвищення ефективності команд, інтегруючись з CRM.
Verint
verint.com
Verint - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка допомагає бізнесу аналізувати зворотний зв'язок клієнтів і покращувати їхні стратегії залучення.
Laxis
laxis.com
Laxis - це AI помічник для зустрічей, який записує, транскрибує та підсумовує важливі моменти зустрічей, інтегрується з CRM та підтримує багатомовність.
Echo AI
echoai.com
Echo AI аналізує взаємодію з клієнтами за допомогою штучного інтелекту, допомагаючи компаніям отримувати інформацію в реальному часі для покращення обслуговування.
Cordless
cordless.io
Cordless - сучасний хмарний кол-центр для команд підтримки клієнтів, що забезпечує дзвінки, аналіз розмов та інтеграцію з CRM.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.
Attention
attention.tech
Attention - платформа з ІІ, що покращує роботу відділів продажу, аналізуючи дані розмов клієнтів та автоматизуючи CRM задачі.
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker записує ваші продажні дзвінки, автоматично генерує нотатки та синхронізує їх з CRM, економлячи час на адміністративній роботі.
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing визначає найкращих працівників у дзвінках, чатах і відеозустрічах, допомагаючи покращити результати команди продажів і обслуговування клієнтів.
Modjo
modjo.ai
Modjo - платформа, що аналізує взаємодію з клієнтами для покращення стратегії продажів та прийняття рішень в компаніях.
Jiminny
jiminny.com
Джимінні - платформа для запису, транскрибування та аналізу розмов для покращення продажів і взаємодії з клієнтами.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft - платформа для продажу, що автоматизує комунікацію з клієнтами та інтегрується з CRM-системами для покращення ефективності торгових команд.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai - це платформа для аналізу розмов, яка захоплює та аналізує взаємодію з клієнтами через дзвінки, відео та електронну пошту.
Kixie
kixie.com
Kixie - платформа для продажів, яка автоматизує виклики та смс, інтегрується з CRM і покращує продуктивність торгових команд.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai - платформа для аналізу розмов, що надає можливість реального транскрибування і отримання даних з неструктурованих розмов.
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad - це інструмент для управління трубопроводом та оновлення Salesforce, що спрощує процеси продажу та покращує гігієну даних.
Convin
convin.ai
Convin - це програмне забезпечення для контакт-центрів, яке аналізує розмови клієнтів з метою покращення обслуговування та підвищення продуктивності агентів.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.ai допомагає контактним центрам покращувати доходи та задоволення клієнтів завдяки аналізу розмов і персоналізованому коучингу.
Convirza
convirza.com
Convirza - платформа для відстеження та оптимізації дзвінків, яка аналізує виклики, покращує конверсії та інтегрується з іншими маркетинговими інструментами.
Allego
allego.com
Allego - платформа для навчання та підтримки продажів, що автоматизує процеси та покращує взаємодію між торговими командами.
Aviso
aviso.com
Aviso AI - інтегрована платформа для управління доходами, яка допомагає командам продажів закривати угоди та прогнозувати доходи з використанням штучного інтелекту.
Marchex
marchex.com
Marchex - це платформа для відстеження дзвінків, яка аналізує вхідні дзвінки та повідомлення, щоб покращити маркетинг і підвищити прибутковість бізнесу.
Spinach
spinach.ai
Spinach AI - помічник для зустрічей, що фіксує нотатки, автоматизує задачі і інтегрується з популярними інструментами, підтримує 100 мов.
CallSource
callsource.com
CallSource - це додаток для відстеження дзвінків і управління лідами, що допомагає бізнесам аналізувати ефективність маркетингових кампаній та покращувати взаємодію з клієнтами.
Meetric
meetric.com
Metrіc - це додаток для захоплення, аналізу та оптимізації продажів під час зустрічей за допомогою AI, сумісний з Teams, Zoom і Google Meet.
Traq.ai
traq.ai
Traq.ai — платформа для аналізу дзвінків та тренування продажів, яка надає дані про клієнтів та автоматизує роботу команди продажів.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time - це AI-допоміжник для віртуальних зустрічей, який забезпечує доступність, автоматичний запис і персоналізовані рекомендації для покращення взаємодії в командах.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt - це платформа кол-центру, яка керує агентами в реальному часі, автоматизує контроль якості та покращує результати бізнесу під час дзвінків.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — платформа для RevOps, що аналізує дані про доходи, покращує прогнози та управління угодами, спрощуючи процеси зростання доходу.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai — це рішення для супроводу розмов у реальному часі та автоматизованого контролю відповідності, що допомагає командам продажів і обслуговування клієнтів.
Knowtworthy
knowtworthy.com
Knowtworthy - це додаток для покращення продуктивності зустрічей, що пропонує спільний редагування протоколів та обмін хвилинами в реальному часі.
Capturi
capturi.ai
Capturi - це програмне забезпечення на базі ШІ, яке аналізує взаємодії компанії з клієнтами для покращення обслуговування та автоматизації робочих процесів.
Zipteams
zipteams.com
Zipteams — інтелектуальні кімнати для зустрічей, що надають командам внутрішніх продажів та успіху клієнтів контекст, інсайти та рекомендації для покращення зустрічей.
QEval
qevalpro.com
QEval — програмне забезпечення для моніторингу якості в кол-центрах, що використовує аналітику мовлення для оцінки продуктивності агентів та покращення взаємодії з клієнтами.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder автоматизує голосові дзвінки, покращуючи обслуговування клієнтів та знижуючи витрати у кол-центрах, що дозволяє агентам зосередитися на важливіших завданнях.
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