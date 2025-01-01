Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення Conversation Intelligence
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення Conversation Intelligence - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Conversation Intelligence (CI) записує, транскрибує та оцінює дзвінки з продажу. Вивчаючи ці дзвінки, програмне забезпечення CI визначає ключові слова та теми розмов, дозволяючи користувачам швидко переходити до певних моментів у записаних розмовах про продаж для поглибленого аналізу. Підприємства можуть використовувати програмне забезпечення CI для документування важливих дискусій із потенційними покупцями, визначення потенційно ризикованих або невідповідних тем для розмов, надання вказівок новим торговим представникам на основі передового досвіду та вивчення різноманітних варіантів використання, отриманих на основі аналізу та транскрипції розмов про продажі.

Запит на новий застосунок


Otter

Otter

otter.ai

Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Fireflies.ai – це голосовий помічник на базі ШІ, який автоматично записує, транскрибує та підсумовує зустрічі, інтегруючись з популярними платформами для відеоконференцій.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.com

OpenPhone – це хмарний додаток для бізнесу, що об'єднує дзвінки та повідомлення, сприяючи командній співпраці та управлінню контактами.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall - хмарна платформа для управління дзвінками, інтегрована з CRM, що спрощує комунікацію для команд продажу та підтримки.

Fathom

Fathom

fathom.video

Fathom — це AI-додаток, що записує та підсумовує зустрічі. Він інтегрується з CRM і дозволяє ділитися ключовими моментами.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Gong.io — платформа для аналізу взаємодії з клієнтами, що допомагає компаніям покращити стратегії продажів та зростання доходу через розуміння даних з продажу.

Balto

Balto

balto.ai

Balto - платформа для кол-центрів, яка використовує ШІ для надання рекомендацій під час дзвінків, покращуючи обслуговування клієнтів та ефективність агентів.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk - програмне забезпечення для бізнес-дзвінків, що автоматизує управління дзвінками, інтегрується з CRM і покращує комунікацію з клієнтами.

Outreach

Outreach

outreach.io

Outreach — платформа для управління продажами, яка допомагає командам покращити ефективність продажів, автоматизуючи процеси і аналізуючи дані.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek - це додаток для автоматизації зустрічей, який записує відео, транскрибує зміст, надає підсумки та аналітику для покращення продуктивності команд.

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

MightyCall - система бізнес-телефонії, що дозволяє дзвонити і отримувати дзвінки з мобільних та планшетів, забезпечуючи управління комунікацією для підприємств.

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI - цифровий асистент для менеджерів успіху клієнтів, який автоматично фіксує нотатки, призначає дії та допомагає з електронною поштою.

Colibri.ai

Colibri.ai

colibri.ai

Colibri.ai - інструмент на основі ШІ для запису, транскрипції та аналізу дзвінків, що полегшує управління зустрічами та підвищує ефективність продажів.

Sybill

Sybill

sybill.ai

Sybill - це AI-інструмент, що аналізує мову тіла клієнтів під час продажів, надає звіти та допомагає покращити комунікацію для команд, які виходять на ринок.

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Salesroom - це платформа для відеоконференцій з ІІ, яка відстежує залученість покупців і навчає ефективній віртуальній комунікації.

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie - платформа для продажів, яка автоматизує виклики та смс, інтегрується з CRM і покращує продуктивність торгових команд.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Chorus.ai - це платформа для аналізу розмов, яка захоплює та аналізує взаємодію з клієнтами через дзвінки, відео та електронну пошту.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken - платформа, що використовує штучний інтелект для аналізу розмов про продажі, надаючи командам в реальному часі інсайти для підвищення ефективності.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings - платформа для відеозустрічей, що автоматизує робочі процеси продажів та аналізує ефективність взаємодії з клієнтами.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.

Verint

Verint

verint.com

Verint - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка допомагає бізнесу аналізувати зворотний зв'язок клієнтів і покращувати їхні стратегії залучення.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

Salesloft - платформа для продажу, що автоматизує комунікацію з клієнтами та інтегрується з CRM-системами для покращення ефективності торгових команд.

Laxis

Laxis

laxis.com

Laxis - це AI помічник для зустрічей, який записує, транскрибує та підсумовує важливі моменти зустрічей, інтегрується з CRM та підтримує багатомовність.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso AI - інтегрована платформа для управління доходами, яка допомагає командам продажів закривати угоди та прогнозувати доходи з використанням штучного інтелекту.

Echo AI

Echo AI

echoai.com

Echo AI аналізує взаємодію з клієнтами за допомогою штучного інтелекту, допомагаючи компаніям отримувати інформацію в реальному часі для покращення обслуговування.

Cordless

Cordless

cordless.io

Cordless - сучасний хмарний кол-центр для команд підтримки клієнтів, що забезпечує дзвінки, аналіз розмов та інтеграцію з CRM.

Attention

Attention

attention.tech

Attention - платформа з ІІ, що покращує роботу відділів продажу, аналізуючи дані розмов клієнтів та автоматизуючи CRM задачі.

Allego

Allego

allego.com

Allego - платформа для навчання та підтримки продажів, що автоматизує процеси та покращує взаємодію між торговими командами.

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

Symbl.ai - платформа для аналізу розмов, що надає можливість реального транскрибування і отримання даних з неструктурованих розмов.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma-це помічник для зустрічей з AI, що автоматично записує, транскрибує та аналізує зустрічі для підвищення ефективності команд, інтегруючись з CRM.

Ender Turing

Ender Turing

enderturing.com

Ender Turing визначає найкращих працівників у дзвінках, чатах і відеозустрічах, допомагаючи покращити результати команди продажів і обслуговування клієнтів.

Wudpecker

Wudpecker

wudpecker.io

Wudpecker записує ваші продажні дзвінки, автоматично генерує нотатки та синхронізує їх з CRM, економлячи час на адміністративній роботі.

Modjo

Modjo

modjo.ai

Modjo - платформа, що аналізує взаємодію з клієнтами для покращення стратегії продажів та прийняття рішень в компаніях.

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

Scratchpad - це інструмент для управління трубопроводом та оновлення Salesforce, що спрощує процеси продажу та покращує гігієну даних.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Джимінні - платформа для запису, транскрибування та аналізу розмов для покращення продажів і взаємодії з клієнтами.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource - це додаток для відстеження дзвінків і управління лідами, що допомагає бізнесам аналізувати ефективність маркетингових кампаній та покращувати взаємодію з клієнтами.

Spinach

Spinach

spinach.ai

Spinach AI - помічник для зустрічей, що фіксує нотатки, автоматизує задачі і інтегрується з популярними інструментами, підтримує 100 мов.

Convin

Convin

convin.ai

Convin - це програмне забезпечення для контакт-центрів, яке аналізує розмови клієнтів з метою покращення обслуговування та підвищення продуктивності агентів.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex - це платформа для відстеження дзвінків, яка аналізує вхідні дзвінки та повідомлення, щоб покращити маркетинг і підвищити прибутковість бізнесу.

Meetric

Meetric

meetric.com

Metrіc - це додаток для захоплення, аналізу та оптимізації продажів під час зустрічей за допомогою AI, сумісний з Teams, Zoom і Google Meet.

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

Enthu.ai допомагає контактним центрам покращувати доходи та задоволення клієнтів завдяки аналізу розмов і персоналізованому коучингу.

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai — платформа для RevOps, що аналізує дані про доходи, покращує прогнози та управління угодами, спрощуючи процеси зростання доходу.

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza - платформа для відстеження та оптимізації дзвінків, яка аналізує виклики, покращує конверсії та інтегрується з іншими маркетинговими інструментами.

Knowtworthy

Knowtworthy

knowtworthy.com

Knowtworthy - це додаток для покращення продуктивності зустрічей, що пропонує спільний редагування протоколів та обмін хвилинами в реальному часі.

Equal Time

Equal Time

equaltime.io

Equal Time - це AI-допоміжник для віртуальних зустрічей, який забезпечує доступність, автоматичний запис і персоналізовані рекомендації для покращення взаємодії в командах.

Capturi

Capturi

capturi.ai

Capturi - це програмне забезпечення на базі ШІ, яке аналізує взаємодії компанії з клієнтами для покращення обслуговування та автоматизації робочих процесів.

Zipteams

Zipteams

zipteams.com

Zipteams — інтелектуальні кімнати для зустрічей, що надають командам внутрішніх продажів та успіху клієнтів контекст, інсайти та рекомендації для покращення зустрічей.

Traq.ai

Traq.ai

traq.ai

Traq.ai — платформа для аналізу дзвінків та тренування продажів, яка надає дані про клієнтів та автоматизує роботу команди продажів.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon.ai — це рішення для супроводу розмов у реальному часі та автоматизованого контролю відповідності, що допомагає командам продажів і обслуговування клієнтів.

Abstrakt

Abstrakt

abstrakt.ai

Abstrakt - це платформа кол-центру, яка керує агентами в реальному часі, автоматизує контроль якості та покращує результати бізнесу під час дзвінків.

AI Rudder

AI Rudder

airudder.com

AI Rudder автоматизує голосові дзвінки, покращуючи обслуговування клієнтів та знижуючи витрати у кол-центрах, що дозволяє агентам зосередитися на важливіших завданнях.

Gridspace

Gridspace

gridspace.com

Gridspace - лідер у сфері мовних технологій, створює голосові рішення та ШІ для контактних центрів, обробляючи мільярди хвилин мовних даних на рік.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.

Програмне забезпечення Conversation Intelligence - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog