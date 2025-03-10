Capturi

capturi.ai

Capturi — це провідне скандинавське розмовне програмне забезпечення AI, призначене для автоматичного аналізу взаємодії вашої компанії з потенційними клієнтами, клієнтами та громадянами. Це передове рішення штучного інтелекту дає вам унікальну інформацію, яку можна швидко перетворити на вимірну цінність. Capturi пропонує три ключові рішення, які перетворюють клієнтський досвід на цінний актив: Insights надає корисну статистику на основі даних, яка допоможе вашій команді повністю розкрити свій потенціал, підвищити рівень задоволеності клієнтів, утримати їх і працювати ефективніше. Ці ідеї також закладають основу для автоматизації робочих процесів. Помічник діє як другий пілот для ваших агентів, гарантуючи, що вони мають правильну інформацію для надання швидких і точних відповідей. Помічник розуміє проблему клієнта та пропонує необхідне рішення, щоб агенти були добре підготовлені, коли вони відповідають на дзвінок. AI Agent обробляє рутинні запити, дозволяючи вашій команді зосередитися на більш складних завданнях. Відповіді AI Agent базуються на перевірених найкращих практиках із ваших попередніх розмов. Якщо ви бажаєте розпочати розмову з нашою командою та побачити платформу для ознайомлення з перших рук, двері завжди відкриті, тому не соромтеся зайти на каву за адресою Ankersgade 12e, 1.tv в Орхусі C, Данія.