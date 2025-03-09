Програмне забезпечення Conversation Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення Conversation Intelligence (CI) записує, транскрибує та оцінює дзвінки з продажу. Вивчаючи ці дзвінки, програмне забезпечення CI визначає ключові слова та теми розмов, дозволяючи користувачам швидко переходити до певних моментів у записаних розмовах про продаж для поглибленого аналізу. Підприємства можуть використовувати програмне забезпечення CI для документування важливих дискусій із потенційними покупцями, визначення потенційно ризикованих або невідповідних тем для розмов, надання вказівок новим торговим представникам на основі передового досвіду та вивчення різноманітних варіантів використання, отриманих на основі аналізу та транскрипції розмов про продажі.
Запит на новий застосунок
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord допомагає командам продажів отримати детальну інформацію про розмови з клієнтами, щоб пришвидшити перебіг угод і автоматизувати навчання. Знайдіть закономірності для прискорення потоку угод. Оцініть індивідуальні дзвінки з продажу або проаналізуйте розмови між командами, щоб виявити закономірності для швидшого закриття угод, як працюють ваші торгові представники та отримати рекомендації щодо того, що можна покращити. Персоналізований інструктаж зі штучним інтелектом – персоналізовані інструктажні програми, створені штучним інтелектом, які імітують ваших найефективніших продавців. Відстежуйте прогрес і оцінюйте дотримання програми за допомогою стенограм розмов і ШІ. Автоматизація CRM. Створюйте автоматичні підсумки дзвінків і угод, фіксуйте вимоги клієнтів і подальші електронні листи, а також записуйте відгуки клієнтів за допомогою ШІ. Надішліть їх у свою CRM або поділіться ними з потрібною командою безпосередньо з інформаційної панелі MeetRecord.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.
Salesken
salesken.ai
Salesken - платформа, що використовує штучний інтелект для аналізу розмов про продажі, надаючи командам в реальному часі інсайти для підвищення ефективності.
Modjo
modjo.ai
Місія Modjo полягає в тому, щоб революціонізувати спосіб роботи торгових організацій і стати лідером у сфері Conversation Intelligence в Європі. Платформа Modjo допомагає компаніям покращити бізнес-стратегію та реалізацію, виявляючи ключову інформацію в усіх взаємодіях між клієнтами та потенційними клієнтами. Це дозволяє компаніям отримувати уявлення про те, що відбувається на полі, приймати правильні рішення та досягати кращих результатів. Modjo довіряють +400 європейських компаній, серед яких Bouygues Telecom, Doctolib, WorkMotion, PayFit.
Echo AI
echoai.com
Echo AI (раніше відомий як Pathlight) змінює те, як організації взаємодіють зі своїми клієнтами за допомогою своєї революційної платформи Conversation Intelligence. Використовуючи вдосконалений генеративний штучний інтелект, Echo AI автономно обробляє мільйони взаємодій з клієнтами, дозволяючи компаніям діяти на основі розвідки та розуміння в реальному часі. Це дає змогу не лише командам, які працюють із клієнтами, але й цілим організаціям розуміти кожну взаємодію з клієнтом і реагувати на неї. Найкращі компанії найбільше орієнтовані на клієнта. Це завжди було правдою. Основна причина, чому стартапи можуть бути настільки руйнівними, полягає в тому, що вони ближче до клієнтів і можуть швидше реагувати на їхні мінливі потреби. Однак із зростанням бізнесу виникає парадокс. Чим більше клієнтів він отримує, тим важче стає щиро вислухати кожного з них. Чим менше компанія прислухається, тим більше вона хитається. Невдовзі їхнє місце займає новий, більш орієнтований на клієнта конкурент. Ваші клієнти щодня говорять вам, чого вони хочуть. Це прямо перед вами: у дзвінках і чатах, в опитуваннях і оглядах. Відповіді на кожне ваше запитання на мільйон доларів просто ховаються на виду. Досі на ці відповіді було неможливо знайти. Зрештою, жодна особа чи команда не може фізично проаналізувати кожну взаємодію з клієнтом. Поява генеративного ШІ все змінила. Ми створили Echo AI, тому що побачили, що нарешті існує технологія для вирішення цієї проблеми. Наша місія полягає в тому, щоб ви могли бути безмежно орієнтованими на клієнта, незалежно від того, чи є у вас 10 чи 10 мільйонів клієнтів. Ми створили Echo AI з нуля, щоб використовувати можливості штучного інтелекту, щоб ви могли слухати, вчитися та реагувати на кожного клієнта так само уважно, як це було на початку. Подібно до персональних комп’ютерів, це вид людського розширення, яке може прийти лише завдяки технологічному прориву, і це здатність, яка зараз доступна. Як засновник стартапу ви можете спілкуватися з кожним клієнтом. Echo AI дозволяє керівникам Fortune 500 робити те саме. Уявіть, що ви приймаєте кожне рішення, ґрунтуючись на впевненості, що знаєте, чого хочуть мільйони клієнтів.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустрічей до оновлень проектів Rewatch надає інформацію, яка потрібна вашій команді, під рукою. Залишайтеся на зв’язку, співпрацюйте швидше та просувайтеся вперед із Rewatch.
Simpleem
simpleem.com
Simpleem — це програмне забезпечення на базі штучного інтелекту (веб-платформа або API), яке допомагає підприємствам: — кваліфікувати потенційних клієнтів у 3 рази швидше за рахунок прогнозування на основі штучного інтелекту — закривати більше угод на 35 % — збільшувати утримання та продаж до 40 % Це забезпечує 2-хвилинний інтерактивний аналіз людські взаємодії під час ділових відеодзвінків, вимірювання залученості та встановлення рівня взаєморозуміння з аудиторією. Використовуючи понад 1 мільярд візуальних і звукових параметрів, Simpleem створює високоточні кореляції з точністю до 94% між поведінкою та результатами. Ви отримуєте інформацію про переговори, яка дозволяє компаніям покращувати свої показники та досягати успіху. Інтеграція Simpleem із Zoom, Webex або Zapier займає до 5 хвилин, а потім AI-система: - прогнозує ймовірність закриття угоди - будує кореляції між поведінкою та результатом зустрічі - показує червоні прапорці та можливості, рівень залучення і аналіз голосу – надає всю корисну інформацію за допомогою відеопрогравача та стенограми. Simpleem допомагає клієнтам із різних галузей промисловості по всьому світу (США, Латинська Америка, EMEA, Індія) покращувати процес продажів, успіх клієнтів і залучення талантів через віддалений формат, роблячи відеозв’язок набагато ефективнішим, ніж у людина. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://simpleem.com/
Avoma
avoma.com
Avoma-це помічник для зустрічей з AI, що автоматично записує, транскрибує та аналізує зустрічі для підвищення ефективності команд, інтегруючись з CRM.
Kixie
kixie.com
Kixie - платформа для продажів, яка автоматизує виклики та смс, інтегрується з CRM і покращує продуктивність торгових команд.
Fathom
fathom.video
Fathom — це AI-додаток, що записує та підсумовує зустрічі. Він інтегрується з CRM і дозволяє ділитися ключовими моментами.
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad - це інструмент для управління трубопроводом та оновлення Salesforce, що спрощує процеси продажу та покращує гігієну даних.
Traq.ai
traq.ai
Traq.ai — платформа для аналізу дзвінків та тренування продажів, яка надає дані про клієнтів та автоматизує роботу команди продажів.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші електронні листи та готуватися до завтрашніх дзвінків. CSM у всьому світі відчувають менше стресу, використовуючи UpdateAI, і вони вперше виявляють, що виграють війну з адміністративною роботою.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати їх до відповідальності за допомогою неспростовних даних. Платформа включає 3 модулі – RevBI Advanced Analytics, Deal Review and Management, Forecast Intelligence and Management – і побудована на основі вбудованого сховища, яке попередньо з’єднує дані про продажі, CRM і сторонні дані, перетворюючи їх на майже миттєву статистику без готові візуалізації. Гнучкість платформи та легкість створення користувацьких показників роблять впровадження безперебійним, підвищують передбачуваність і точність прогнозів, а також дають командам RevOps можливість завчасно підвищувати показники прибутку. BoostUp.ai є лідером Forrester High Performer & G2 RevOps & Intelligence Leader. Провідні компанії, зокрема TripActions, Lucid, Sisense, Branch, ContentSquare, Windstream, Degreed і Udemy, довіряють BoostUp.ai забезпечити передбачуваний дохід і зростання.
Salesroom
salesroom.com
Відчуйте потужність Salesroom, нашої платформи для відеоконференцій на основі штучного інтелекту. Salesroom не лише відстежує залучення покупців, але й навчає передовим практикам віртуального спілкування. Завдяки доступу до вашої бази знань у режимі реального часу Salesroom призначений для покращення ефективності представників на зустрічах і досягнення квоти в команді.
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker записує ваш дзвінок з продажу, створює високоякісні нотатки та синхронізує їх із вашою CRM. Автоматично. Wudpecker підвищує вашу продуктивність завдяки: - Автоматичному створенню нотатки зі слів клієнта. - Економія понад 5 годин на тиждень на адміністративній роботі, як-от ручному оновленні CRM за допомогою нотаток, елементів дій тощо. - Повторення виграшних процесів продажів за допомогою ретельно розроблених шаблонів зустрічей. Елітні відділи продажів використовують Wudpecker, щоб менше друкувати та продавати більше.
Convin
convin.ai
Convin - це програмне забезпечення для контакт-центрів, яке аналізує розмови клієнтів з метою покращення обслуговування та підвищення продуктивності агентів.
Zipteams
zipteams.com
Інтелектуальні кімнати для переговорів, розроблені для внутрішніх відділів продажів і роботи з клієнтами, які надають інформацію про клієнта в реальному часі, інформацію та рекомендації, щоб зробити зустрічі з клієнтами більш цікавими та плідними.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI допомагає контакт-центрам підвищити дохід і утримати клієнтів за допомогою AI-аналізу. Enthu.AI забезпечує 100% моніторинг розмов з клієнтами, автоматично виявляє важливу взаємодію та допомагає якісним командам підвищити продуктивність агентів за допомогою персоналізованого й точного коучингу та навчання. Enthu.AI, призначений як для отримання прибутку, так і для функцій підтримки, допомагає оптимізувати роботу агента, що призводить до помітного підвищення ефективності перевірки якості дзвінків, оцінки задоволеності клієнтів, адаптації нових агентів, а також часу навчання та навчання агентів, що в кінцевому підсумку впливає на дохід. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://enthu.ai
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt — це платформа кол-центру, яка керує агентами в режимі реального часу, усуває суб’єктивність і автоматизує контроль якості під час кожного дзвінка, щоб напряму покращити результати вашого бізнесу. Усуньте невизначеність під час дзвінків і надайте своїм агентам можливість працювати в режимі реального часу.
Verint
verint.com
Verint - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка допомагає бізнесу аналізувати зворотний зв'язок клієнтів і покращувати їхні стратегії залучення.
Capturi
capturi.ai
Capturi — це провідне скандинавське розмовне програмне забезпечення AI, призначене для автоматичного аналізу взаємодії вашої компанії з потенційними клієнтами, клієнтами та громадянами. Це передове рішення штучного інтелекту дає вам унікальну інформацію, яку можна швидко перетворити на вимірну цінність. Capturi пропонує три ключові рішення, які перетворюють клієнтський досвід на цінний актив: Insights надає корисну статистику на основі даних, яка допоможе вашій команді повністю розкрити свій потенціал, підвищити рівень задоволеності клієнтів, утримати їх і працювати ефективніше. Ці ідеї також закладають основу для автоматизації робочих процесів. Помічник діє як другий пілот для ваших агентів, гарантуючи, що вони мають правильну інформацію для надання швидких і точних відповідей. Помічник розуміє проблему клієнта та пропонує необхідне рішення, щоб агенти були добре підготовлені, коли вони відповідають на дзвінок. AI Agent обробляє рутинні запити, дозволяючи вашій команді зосередитися на більш складних завданнях. Відповіді AI Agent базуються на перевірених найкращих практиках із ваших попередніх розмов. Якщо ви бажаєте розпочати розмову з нашою командою та побачити платформу для ознайомлення з перших рук, двері завжди відкриті, тому не соромтеся зайти на каву за адресою Ankersgade 12e, 1.tv в Орхусі C, Данія.
Ender Turing
enderturing.com
Ендер Тюрінг визначає найефективніших у дзвінках, чатах і відеозустрічах. Використовуйте його, щоб надавати найкращі практики найкращих виконавців кожному працівнику для самостійного навчання та спостерігати за зростанням продуктивності. Ендер Тьюрінг веде ваші відділи продажів і обслуговування клієнтів до підвищення доходів і кращого обслуговування клієнтів.
Voyc
voyc.ai
Voyc дозволяє регульованим компаніям перевіряти 100% взаємодії контакт-центру за допомогою нашого програмного забезпечення штучного інтелекту для аналітики мовлення, допомагаючи підвищити операційну ефективність, уловлювати скарги, виявляти вразливих клієнтів і забезпечувати виняткову взаємодію з клієнтами. З огляду на зростаючий регуляторний тиск і недовіру споживачів, для компаній, що надають фінансові послуги, стало обов’язковим контролювати 100% взаємодії з клієнтами. Це надто знайоме завдання: як компанії можуть гарантувати, що 100% дзвінків клієнтів ефективно відстежуються для забезпечення якості й у спосіб, який є масштабованим, економічно ефективним і об’єктивно точним? Voyc допомагає компаніям автоматично визначати взаємодію, яка має нормативне значення, наприклад скарги та вразливих клієнтів, вказує на дзвінки, які потребують особливої уваги, покращує роботу агентів і автоматизує робочі процеси контролю якості. Обіцяючи швидке впровадження, простоту використання та безпеку банківського рівня, Voyc тут, щоб революціонізувати ваші процеси забезпечення якості.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помічник для віртуальних зустрічей. Equal Time виходить за рамки транскрипції зустрічі та автоматизованих дій, щоб сприяти більш інклюзивним зустрічам. Наша технологія допомагає вам використовувати тихіші голоси та отримувати персоналізовані рекомендації щодо того, як покращити своє лідерство. Перегляньте деталі зустрічі пізніше за допомогою стенограми з можливістю пошуку та обміну. Отримайте уявлення про вартість вашої зустрічі з оцінкою понесених витрат. Використовуйте айсбрейки, таймери зустрічей і раунди, щоб оживити свої зустрічі. Почніть безкоштовно вже сьогодні! www.equaltime.io Заснована у 2021 році двома жінками-техніками, компанія Equal Time швидко розширилася до команди відданих справі та талановитих людей, які захоплюються підвищенням продуктивності та інклюзивності в цифровому робочому просторі. У Equal Time наша місія чітка – ми прагнемо революціонізувати спосіб взаємодії та співпраці команд під час віртуальних зустрічей, сприяючи розвитку культури рівності та ефективності. Забезпечуючи чітку комунікацію, ретельне ведення записів і більш справедливу участь, Equal Time дає можливість командам процвітати в сучасному цифровому робочому просторі.
Spinach
spinach.ai
Spinach AI - помічник для зустрічей, що фіксує нотатки, автоматизує задачі і інтегрується з популярними інструментами, підтримує 100 мов.
Convirza
convirza.com
Convirza — це перша корпоративна платформа для відстеження та оптимізації викликів. Щоб задовольнити зростаючий попит на інформацію про телефонні взаємодії, ми поєднуємо традиційне відстеження дзвінків із потужним аналізом телефонних дзвінків. Convirza використовує технологію розпізнавання мовлення та складні алгоритми для вимірювання якості потенційних клієнтів, вимірювання конверсій і вжиття заходів за допомогою повної автоматизації маркетингу. Ми допомагаємо досвідченим маркетологам приймати кращі рішення, покращувати ціни закриття та покращувати взаємодію з клієнтами, збільшуючи дохід. Ми обслуговуємо провідні національні та міжнародні бренди в сфері автомобільної промисловості, охорони здоров’я, гостинності, дому та фінансових послуг. Розроблені для підприємств будь-якого розміру, медіа/видавничих агентств, кол-центрів тощо, ми надаємо рішення для запису дзвінків і даних, які допомагають відстежувати та аналізувати дзвінки, щоб зрозуміти наміри та поведінку абонента. Нещодавно компанія випустила революційну платформу для оптимізації телефонного маркетингу зі своєї штаб-квартири в Сілікон-Слоупс, штат Юта.
Knowtworthy
knowtworthy.com
Зустрічі відстій. Але вони не повинні. Knowtworthy надає такі функції продуктивності зустрічей, як обмін хвилинами в реальному часі та спільне редагування, щоб допомогти вам і вашій команді проводити ефективні зустрічі.
Meetric
meetric.com
Записуйте, аналізуйте та оптимізуйте торгові зустрічі легко й ефективно за допомогою штучного інтелекту, щоб збільшити дохід і статистику. Просто зв’яжіться з Teams, Zoom або Google Meet або вийдіть на новий рівень, скориставшись нашою платформою для зустрічей, створеною для продажу.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace є світовим лідером у сфері мовного та мовного штучного інтелекту. Ми вчимо машини розуміти людську мову та розмовляти нею. Ми обробляємо мільярди хвилин мовних даних на рік і є піонерами в області голосових технологій і генеративного штучного інтелекту, які застосовуються до мови. Gridspace — це компанія прикладного штучного інтелекту та творці Grace. Ми створюємо корисну голосову технологію та програмне забезпечення ШІ для контакт-центрів. Ми обслуговуємо провідні контакт-центри вже більше десяти років.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка використовує потужність автоматизації голосу AI для покращення взаємодії з клієнтами. Завдяки голосовим помічникам зі штучним інтелектом ваш кол-центр може здійснювати якісні дзвінки, як у людини, з блискавичною швидкістю, автоматично збираючи та аналізуючи дані, щоб охопити та активізувати більше клієнтів. AI Rudder допомагає кол-центрам зменшити витрати шляхом автоматизації повторюваних завдань і зниження робочого навантаження на агентів. Це звільняє агентів від зосередження на тому, що можуть робити лише люди. У довгостроковій перспективі AI Rudder прагне переосмислити майбутнє ділового спілкування.
MightyCall
mightycall.com
MightyCall - система бізнес-телефонії, що дозволяє дзвонити і отримувати дзвінки з мобільних та планшетів, забезпечуючи управління комунікацією для підприємств.
Allego
allego.com
Allego - платформа для навчання та підтримки продажів, що автоматизує процеси та покращує взаємодію між торговими командами.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Aviso
aviso.com
Aviso AI — це інтегрована платформа доходів, яка допомагає сучасним торговим організаціям і відділам доходів укладати більше угод, стимулювати зростання доходів і зменшувати ризики завдяки запатентованим інструкціям штучного інтелекту. Будучи лідером у галузі операційних рішень для отримання доходів на основі штучного інтелекту, Aviso AI є єдиним гравцем із найповнішим набором інтелектуальних інструментів і рішень для відділів продажів, маркетингу та успіху клієнтів, які розкривають приховані можливості отримання прибутку від кожного клієнта. Платформу Aviso AI можна розділити на шість основних стовпів: 1) Прогнозне прогнозування 2) Інтелект угод 3) Інтелект активності та стосунків 4) Інтелект розмов. 5) GTM і співпраця з клієнтами. 6) Автоматизація CRM. Наша платформа є гнучкою та масштабованою для налаштування будь-якої складної ієрархії клієнтів. Керівники відділу продажів, менеджери та представники отримують вигоду від використання нашого інструменту управління процесами, прогнозуванням, співробітництвом у угодах і спілкуванням. За допомогою Aviso відділи продажів можуть встановлювати цілі, уніфікувати прогнози, керувати угодами та коригувати курс на успіх. В епоху віртуальних продажів команди продажів заслуговують на платформу, яка допоможе їм успішно працювати віддалено. Платформа Aviso, яка базується на передових Auto-ML, NLP і глибокій базі даних часових рядів, поєднує в собі найкраще від людського та штучного інтелекту для керування продажами. Такі компанії, як Honeywell, Dell, LaunchDarkly, Elastic, RingCentral, Microsoft GitHub, FireEye, досягли чудових результатів, використовуючи Aviso, наприклад, у середньому на 20% збільшили відсоток виграшних угод. Знайдіть свій дохід True North із Aviso AI.
CallRail
callrail.com
CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.
CallSource
callsource.com
CallSource - це додаток для відстеження дзвінків і управління лідами, що допомагає бізнесам аналізувати ефективність маркетингових кампаній та покращувати взаємодію з клієнтами.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai - це платформа для аналізу розмов, яка захоплює та аналізує взаємодію з клієнтами через дзвінки, відео та електронну пошту.
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai - інструмент на основі ШІ для запису, транскрипції та аналізу дзвінків, що полегшує управління зустрічами та підвищує ефективність продажів.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai – це голосовий помічник на базі ШІ, який автоматично записує, транскрибує та підсумовує зустрічі, інтегруючись з популярними платформами для відеоконференцій.
Gong.io
gong.io
Gong.io — платформа для аналізу взаємодії з клієнтами, що допомагає компаніям покращити стратегії продажів та зростання доходу через розуміння даних з продажу.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings - платформа для відеозустрічей, що автоматизує робочі процеси продажів та аналізує ефективність взаємодії з клієнтами.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai, лідер у галузі дотримання вимог і інтелекту розмов на основі штучного інтелекту, є єдиним рішенням на ринку, що забезпечує аналітику розмов у реальному часі та автоматизовану відповідність для відділів продажів і обслуговування клієнтів. Gryphon керує кожною розмовою за допомогою інтелектуальних даних у реальному часі, щоб забезпечити найкращий у своєму класі досвід як для агентів, так і для кінцевих користувачів. Власний механізм відповідності Gryphon автоматично перевіряє всі вихідні повідомлення на відповідність TCPA, зборам, державним, федеральним та іншим спискам заборонених дзвінків, щоб підприємства могли отримувати прибуток, уникаючи дорогих комісій за невідповідність. Здатність Gryphon бути на шляху дзвінка надає рекомендації в реальному часі та необхідний вміст за допомогою промовлених ключових слів і дає агентам миттєве бачення якості дзвінка за допомогою вдосконаленого аналізу настроїв. Gryphon.ai надає можливість щоразу створювати ідеальну розмову!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Invoca
invoca.com
Invoca — це платформа для отримання прибутку, яка об’єднує команди маркетингу та продажів, щоб допомогти їм відстежувати й оптимізувати шлях до покупки, щоб збільшити дохід. Використовуючи комплексну платформу отримання прибутку з глибокою інтеграцією з провідними технологічними платформами, команди з доходів можуть краще пов’язувати свої оплачені медіа-інвестиції безпосередньо з доходом, покращувати цифрову взаємодію та забезпечувати найкращий досвід покупців для збільшення продажів. Завдяки Invoca провідні споживчі бренди, зокрема AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha та Verizon, отримують неймовірні результати на основі незаперечних даних. Invoca залучила 184 мільйони доларів США від провідних венчурних капіталістів, зокрема Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Партнери з розвитку та Salesforce Ventures. Invoca допомагає компаніям збільшити доходи, відкриваючи нові дані від дзвінків, щоб вони могли залучати та утримувати більше клієнтів за менші гроші. Завдяки платформі отримання прибутку Invoca компанії досягають неймовірних результатів: * Маркетингові групи, як-от команда Rogers Communications, підвищують якість потенційних клієнтів і знижують витрати на придбання на 82% * Контакт-центри, такі як у MoneySolver, підвищують продуктивність агентів і коефіцієнти конверсії на 100% * Підприємства з кількома локаціями, такі як Renewal by Andersen, збільшують кількість зустрічей, призначених по телефону, майже на 50%
Marchex
marchex.com
Marchex - це платформа для відстеження дзвінків, яка аналізує вхідні дзвінки та повідомлення, щоб покращити маркетинг і підвищити прибутковість бізнесу.
Aircall
aircall.io
Aircall - хмарна платформа для управління дзвінками, інтегрована з CRM, що спрощує комунікацію для команд продажу та підтримки.
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone – це хмарний додаток для бізнесу, що об'єднує дзвінки та повідомлення, сприяючи командній співпраці та управлінню контактами.
Otter
otter.ai
Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.
Outreach
outreach.io
Outreach — платформа для управління продажами, яка допомагає командам покращити ефективність продажів, автоматизуючи процеси і аналізуючи дані.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft - платформа для продажу, що автоматизує комунікацію з клієнтами та інтегрується з CRM-системами для покращення ефективності торгових команд.
Balto
balto.ai
Balto - платформа для кол-центрів, яка використовує ШІ для надання рекомендацій під час дзвінків, покращуючи обслуговування клієнтів та ефективність агентів.
Jiminny
jiminny.com
Джимінні - платформа для запису, транскрибування та аналізу розмов для покращення продажів і взаємодії з клієнтами.
EvaluAgent
evaluagent.com
Кожна взаємодія має значення, коли йдеться про розуміння, підвищення та диференціацію клієнтського досвіду (CX). EvaluAgent допомагає покращити CX, аналізуючи 100% взаємодій – від дзвінків і електронних листів до веб-чатів, квитків і соціальних мереж. Жодного каменя не залишилося на камені, що дає вам практичну інформацію, якою можна поділитися з вашою організацією, і здатність лазерно зосередити зусилля з контролю якості на взаємодії, яку необхідно контролювати, і розробці агентів. EvaluAgent допомагає компаніям у всьому світі: * Подолати прогалину в розумінні Визначайте взаємодію, яку необхідно контролювати, зі 100% охопленням у всіх каналах, виявляйте інформацію за допомогою аналізу настроїв і візуалізуйте прогрес за допомогою значущих інформаційних панелей * Підніміть свій підхід до контролю якості Зменште упередженість вибору за допомогою автоматично призначених взаємодій, використовуйте випробувані системи показників і автоматизуйте оцінки якості за допомогою SmartScore * Забезпечення відчутних покращень CX Інтегруйте з низкою кращих у своєму класі платформ WFM і допоможіть агентам вдосконалюватися, поєднуючи коучинг, навчання та звітність для справді об’єднаного підходу * Залучайте та мотивуйте своїх агентів Надайте агентам прозорий доступ до їхніх власних даних і цілей, гейміфікуйте визнання та винагороди, а також сприяйте двосторонньому спілкуванню – все це на одній платформі Подумайте про evaluagent як про свого другого пілота QA на базі ШІ. Використовуйте інтелектуальні дані від кожної взаємодії, щоб зрозуміти, підвищити та диференціювати свій клієнтський досвід у масштабі – і при цьому ніколи не забувати про цінність людського дотику.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk - програмне забезпечення для бізнес-дзвінків, що автоматизує управління дзвінками, інтегрується з CRM і покращує комунікацію з клієнтами.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek - це додаток для автоматизації зустрічей, який записує відео, транскрибує зміст, надає підсумки та аналітику для покращення продуктивності команд.
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