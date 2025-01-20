Програмне забезпечення Conversation Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Румунія

Echo AI

echoai.com

Echo AI (раніше відомий як Pathlight) змінює те, як організації взаємодіють зі своїми клієнтами за допомогою своєї революційної платформи Conversation Intelligence. Використовуючи вдосконалений генеративний штучний інтелект, Echo AI автономно обробляє мільйони взаємодій з клієнтами, дозволяючи компаніям діяти на основі розвідки та розуміння в реальному часі. Це дає змогу не лише командам, які працюють із клієнтами, але й цілим організаціям розуміти кожну взаємодію з клієнтом і реагувати на неї. Найкращі компанії найбільше орієнтовані на клієнта. Це завжди було правдою. Основна причина, чому стартапи можуть бути настільки руйнівними, полягає в тому, що вони ближче до клієнтів і можуть швидше реагувати на їхні мінливі потреби. Однак із зростанням бізнесу виникає парадокс. Чим більше клієнтів він отримує, тим важче стає щиро вислухати кожного з них. Чим менше компанія прислухається, тим більше вона хитається. Невдовзі їхнє місце займає новий, більш орієнтований на клієнта конкурент. Ваші клієнти щодня говорять вам, чого вони хочуть. Це прямо перед вами: у дзвінках і чатах, в опитуваннях і оглядах. Відповіді на кожне ваше запитання на мільйон доларів просто ховаються на виду. Досі на ці відповіді було неможливо знайти. Зрештою, жодна особа чи команда не може фізично проаналізувати кожну взаємодію з клієнтом. Поява генеративного ШІ все змінила. Ми створили Echo AI, тому що побачили, що нарешті існує технологія для вирішення цієї проблеми. Наша місія полягає в тому, щоб ви могли бути безмежно орієнтованими на клієнта, незалежно від того, чи є у вас 10 чи 10 мільйонів клієнтів. Ми створили Echo AI з нуля, щоб використовувати можливості штучного інтелекту, щоб ви могли слухати, вчитися та реагувати на кожного клієнта так само уважно, як це було на початку. Подібно до персональних комп’ютерів, це вид людського розширення, яке може прийти лише завдяки технологічному прориву, і це здатність, яка зараз доступна. Як засновник стартапу ви можете спілкуватися з кожним клієнтом. Echo AI дозволяє керівникам Fortune 500 робити те саме. Уявіть, що ви приймаєте кожне рішення, ґрунтуючись на впевненості, що знаєте, чого хочуть мільйони клієнтів.