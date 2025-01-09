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Програмне забезпечення Conversation Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Папуа-Нова Гвінея
Програмне забезпечення Conversation Intelligence (CI) записує, транскрибує та оцінює дзвінки з продажу. Вивчаючи ці дзвінки, програмне забезпечення CI визначає ключові слова та теми розмов, дозволяючи користувачам швидко переходити до певних моментів у записаних розмовах про продаж для поглибленого аналізу. Підприємства можуть використовувати програмне забезпечення CI для документування важливих дискусій із потенційними покупцями, визначення потенційно ризикованих або невідповідних тем для розмов, надання вказівок новим торговим представникам на основі передового досвіду та вивчення різноманітних варіантів використання, отриманих на основі аналізу та транскрипції розмов про продажі.
Запит на новий застосунок
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord допомагає командам продажів отримати детальну інформацію про розмови з клієнтами, щоб пришвидшити перебіг угод і автоматизувати навчання. Знайдіть закономірності для прискорення потоку угод. Оцініть індивідуальні дзвінки з продажу або проаналізуйте розмови між командами, щоб виявити закономірності для швидшого закриття угод, як працюють ваші торгові представники та отримати рекомендації щодо того, що можна покращити. Персоналізований інструктаж зі штучним інтелектом – персоналізовані інструктажні програми, створені штучним інтелектом, які імітують ваших найефективніших продавців. Відстежуйте прогрес і оцінюйте дотримання програми за допомогою стенограм розмов і ШІ. Автоматизація CRM. Створюйте автоматичні підсумки дзвінків і угод, фіксуйте вимоги клієнтів і подальші електронні листи, а також записуйте відгуки клієнтів за допомогою ШІ. Надішліть їх у свою CRM або поділіться ними з потрібною командою безпосередньо з інформаційної панелі MeetRecord.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — це глобальний постачальник аналітики розмов, який надає маркетологам дані для прийняття впевнених стратегічних рішень. Понад 100 000 користувачів, у тому числі The Washington Post, Verizon Connect і ServiceMaster, покладаються на CTM для прийняття рекламних рішень на основі даних. CTM інтегрується з основними інструментами, які маркетологи використовують щодня, як-от Google Ads і Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom і Facebook. CTM був одним із перших постачальників послуг відстеження дзвінків і залишається власністю його чоловіка та дружини-засновників Тодда та Лор Фішер. З року в рік провідні видання програмного забезпечення, такі як G2 і Capterra, називають CallTrackingMetrics лідером галузі та регулярно визнають її зростання та інноваційну культуру.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — це розмовна розвідувальна платформа, яка допомагає командам продажів підвищити продуктивність і зменшити витрати на придбання. Інструмент дає торговим представникам підказки в режимі реального часу під час розмови, щоб допомогти їм краще залучити клієнтів. Платформа дає менеджерам і торговим представникам бачення кожного дзвінка за допомогою детальної аналітики дзвінків, включаючи емоції, заперечення, наміри тощо.
Modjo
modjo.ai
Місія Modjo полягає в тому, щоб революціонізувати спосіб роботи торгових організацій і стати лідером у сфері Conversation Intelligence в Європі. Платформа Modjo допомагає компаніям покращити бізнес-стратегію та реалізацію, виявляючи ключову інформацію в усіх взаємодіях між клієнтами та потенційними клієнтами. Це дозволяє компаніям отримувати уявлення про те, що відбувається на полі, приймати правильні рішення та досягати кращих результатів. Modjo довіряють +400 європейських компаній, серед яких Bouygues Telecom, Doctolib, WorkMotion, PayFit.
Echo AI
echoai.com
Echo AI (раніше відомий як Pathlight) змінює те, як організації взаємодіють зі своїми клієнтами за допомогою своєї революційної платформи Conversation Intelligence. Використовуючи вдосконалений генеративний штучний інтелект, Echo AI автономно обробляє мільйони взаємодій з клієнтами, дозволяючи компаніям діяти на основі розвідки та розуміння в реальному часі. Це дає змогу не лише командам, які працюють із клієнтами, але й цілим організаціям розуміти кожну взаємодію з клієнтом і реагувати на неї. Найкращі компанії найбільше орієнтовані на клієнта. Це завжди було правдою. Основна причина, чому стартапи можуть бути настільки руйнівними, полягає в тому, що вони ближче до клієнтів і можуть швидше реагувати на їхні мінливі потреби. Однак із зростанням бізнесу виникає парадокс. Чим більше клієнтів він отримує, тим важче стає щиро вислухати кожного з них. Чим менше компанія прислухається, тим більше вона хитається. Невдовзі їхнє місце займає новий, більш орієнтований на клієнта конкурент. Ваші клієнти щодня говорять вам, чого вони хочуть. Це прямо перед вами: у дзвінках і чатах, в опитуваннях і оглядах. Відповіді на кожне ваше запитання на мільйон доларів просто ховаються на виду. Досі на ці відповіді було неможливо знайти. Зрештою, жодна особа чи команда не може фізично проаналізувати кожну взаємодію з клієнтом. Поява генеративного ШІ все змінила. Ми створили Echo AI, тому що побачили, що нарешті існує технологія для вирішення цієї проблеми. Наша місія полягає в тому, щоб ви могли бути безмежно орієнтованими на клієнта, незалежно від того, чи є у вас 10 чи 10 мільйонів клієнтів. Ми створили Echo AI з нуля, щоб використовувати можливості штучного інтелекту, щоб ви могли слухати, вчитися та реагувати на кожного клієнта так само уважно, як це було на початку. Подібно до персональних комп’ютерів, це вид людського розширення, яке може прийти лише завдяки технологічному прориву, і це здатність, яка зараз доступна. Як засновник стартапу ви можете спілкуватися з кожним клієнтом. Echo AI дозволяє керівникам Fortune 500 робити те саме. Уявіть, що ви приймаєте кожне рішення, ґрунтуючись на впевненості, що знаєте, чого хочуть мільйони клієнтів.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустрічей до оновлень проектів Rewatch надає інформацію, яка потрібна вашій команді, під рукою. Залишайтеся на зв’язку, співпрацюйте швидше та просувайтеся вперед із Rewatch.
Simpleem
simpleem.com
Simpleem — це програмне забезпечення на базі штучного інтелекту (веб-платформа або API), яке допомагає підприємствам: — кваліфікувати потенційних клієнтів у 3 рази швидше за рахунок прогнозування на основі штучного інтелекту — закривати більше угод на 35 % — збільшувати утримання та продаж до 40 % Це забезпечує 2-хвилинний інтерактивний аналіз людські взаємодії під час ділових відеодзвінків, вимірювання залученості та встановлення рівня взаєморозуміння з аудиторією. Використовуючи понад 1 мільярд візуальних і звукових параметрів, Simpleem створює високоточні кореляції з точністю до 94% між поведінкою та результатами. Ви отримуєте інформацію про переговори, яка дозволяє компаніям покращувати свої показники та досягати успіху. Інтеграція Simpleem із Zoom, Webex або Zapier займає до 5 хвилин, а потім AI-система: - прогнозує ймовірність закриття угоди - будує кореляції між поведінкою та результатом зустрічі - показує червоні прапорці та можливості, рівень залучення і аналіз голосу – надає всю корисну інформацію за допомогою відеопрогравача та стенограми. Simpleem допомагає клієнтам із різних галузей промисловості по всьому світу (США, Латинська Америка, EMEA, Індія) покращувати процес продажів, успіх клієнтів і залучення талантів через віддалений формат, роблячи відеозв’язок набагато ефективнішим, ніж у людина. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://simpleem.com/
Avoma
avoma.com
Avoma — це наскрізний помічник зі штучним інтелектом для зустрічей для команд, які працюють із клієнтами. Його технологія на основі штучного інтелекту допомагає командам, які працюють із клієнтами, отримувати важливу інформацію про клієнтів до, під час і після важливих зустрічей. Avoma аналізує думки та інтелектуальні дані, щоб допомогти представникам скоротити цикл продажів і захопити більше клієнтів. За допомогою Avoma ви можете автоматично записувати всі свої зустрічі, отримувати повні стенограми та зведені нотатки, а також корисну інформацію, синхронізовану безпосередньо з вашою CRM. Переглядайте дзвінки та зустрічі швидше, шукаючи безпосередньо в стенограмах і використовуючи визначені теми, щоб знайти саме те, що ви шукаєте. Avoma легко інтегрується з вашими улюбленими інструментами.
Kixie
kixie.com
Kixie — це платформа для залучення продажів, яка підвищує продуктивність команди продажів завдяки наднадійним, легко автоматизованим дзвінкам і текстовим повідомленням для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho та інших провідних CRM. Телефонуйте або надсилайте SMS-повідомлення на номери з вашої CRM або будь-якої веб-сторінки в Google Chrome одним клацанням миші, при цьому кожна взаємодія автоматично реєструється у вашій CRM. Розширення Kixie PowerCall Chrome дозволяє відділам продажів та іншим командам, які працюють із клієнтами, підвищити ефективність за допомогою набору розширених функцій для викликів і текстових повідомлень. Kixie автоматично розпізнає номери телефонів на будь-якій веб-сторінці, яку ви відвідуєте в Chrome, і розміщує кнопку дзвінка поряд із кожним номером для набору одним клацанням миші. Дзвінки, текстові повідомлення, розпорядження та дії автоматично реєструються у вашій CRM, що практично усуває потребу у виснажливому ручному веденні записів, який уповільнює повсякденну діяльність продавців. Особливості включають: • PowerDial автоматично через списки контактів. Підвищте продуктивність у десять разів, набираючи до 10 номерів одночасно за допомогою багатоканального PowerDialer • Удосконалена локальна присутність на основі штучного інтелекту дозволяє користувачам дзвонити з номера з таким же місцевим кодом, як і в особи, якій вони телефонують
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — це інструмент на основі штучного інтелекту, створений для революції в веденні нотаток під час зустрічей. Він фокусується на миттєвому підведенні підсумків зустрічей, дозволяючи користувачам зосередитися на розмовах, а не документувати деталі. Інструмент працює шляхом запису, транскрибування, виділення та підсумовування ключових моментів, які обговорювалися під час зустрічей. Після зустрічі Fathom надає підсумки, які готові протягом короткого проміжку часу після завершення зустрічі. Окрім транскрипції та резюме, Fathom також пропонує можливість поділитися кліпами з певних частин зустрічі, що може бути корисним для надання контексту колегам або зацікавлені сторони. Крім того, Fathom автоматично синхронізує підсумки зустрічей і завдання з програмним забезпеченням користувача для керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), заощаджуючи користувачам час на введенні даних після зустрічі. Fathom розроблений для сумісності з кількома платформами та мовами відеоконференцій, наразі підтримує 28 поширених у всьому світі, що робить його гнучким інструментом для міжнародних команд або компаній. Інструмент також інтегрується з різними популярними інструментами на робочому місці, дозволяючи користувачам легко копіювати/вставляти підсумки та дії в Slack, Google Docs, Gmail або інші програми керування завданнями. Відгуки клієнтів підкреслюють ефективність інструменту, простоту використання та його здатність підвищити продуктивність і загальну активність спілкування під час зустрічей.
Scratchpad
scratchpad.com
Відстежуйте зміни в конвеєрі та швидше оновлюйте Salesforce. Scratchpad — це сучасний досвід для представників і лідерів, який робить керування процесом, перевірку угод, коучинг і прогнозування швидким, простим і чудовим.
Traq.ai
traq.ai
У світі, де покупці поінформовані більше, ніж будь-коли, виграти більше угод — це не стільки виконання сценарію, скільки розуміння пріоритетів і проблемних моментів вашого потенційного клієнта. Завдяки запису розмов, транскрипції та аналізу штучного інтелекту платформа розмови Traq.ai витягує з кожного дзвінка орієнтовану на покупця інформацію, яка виграє угоду, і зв’язує її безпосередньо з вашою CRM. Будучи платформозалежним продавцем зі штучним інтелектом, сумісним з будь-яким телефоном VoIP і інструментом для онлайн-конференцій, Traq.ai робить кожного члена команди продуктивнішим і ефективнішим щодня. Як платформа для підвищення ефективності продажів і тренінгів Traq.ai розкриває проблеми вашої команди, щоб ви могли оптимізувати навчання та надихнути на найвищий рівень ефективності. Прозорі конкурентоспроможні ціни, включаючи безкоштовну опцію.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші електронні листи та готуватися до завтрашніх дзвінків. CSM у всьому світі відчувають менше стресу, використовуючи UpdateAI, і вони вперше виявляють, що виграють війну з адміністративною роботою.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати їх до відповідальності за допомогою неспростовних даних. Платформа включає 3 модулі – RevBI Advanced Analytics, Deal Review and Management, Forecast Intelligence and Management – і побудована на основі вбудованого сховища, яке попередньо з’єднує дані про продажі, CRM і сторонні дані, перетворюючи їх на майже миттєву статистику без готові візуалізації. Гнучкість платформи та легкість створення користувацьких показників роблять впровадження безперебійним, підвищують передбачуваність і точність прогнозів, а також дають командам RevOps можливість завчасно підвищувати показники прибутку. BoostUp.ai є лідером Forrester High Performer & G2 RevOps & Intelligence Leader. Провідні компанії, зокрема TripActions, Lucid, Sisense, Branch, ContentSquare, Windstream, Degreed і Udemy, довіряють BoostUp.ai забезпечити передбачуваний дохід і зростання.
Salesroom
salesroom.com
Відчуйте потужність Salesroom, нашої платформи для відеоконференцій на основі штучного інтелекту. Salesroom не лише відстежує залучення покупців, але й навчає передовим практикам віртуального спілкування. Завдяки доступу до вашої бази знань у режимі реального часу Salesroom призначений для покращення ефективності представників на зустрічах і досягнення квоти в команді.
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker записує ваш дзвінок з продажу, створює високоякісні нотатки та синхронізує їх із вашою CRM. Автоматично. Wudpecker підвищує вашу продуктивність завдяки: - Автоматичному створенню нотатки зі слів клієнта. - Економія понад 5 годин на тиждень на адміністративній роботі, як-от ручному оновленні CRM за допомогою нотаток, елементів дій тощо. - Повторення виграшних процесів продажів за допомогою ретельно розроблених шаблонів зустрічей. Елітні відділи продажів використовують Wudpecker, щоб менше друкувати та продавати більше.
Convin
convin.ai
Convin — це програмне забезпечення контакт-центру з підтримкою штучного інтелекту, яке використовує інтелектуальні розмови для запису, транскрипції та аналізу розмов клієнтів. Convin підтримує багатоканальні контакт-центри та перевіряє якість дзвінків, чатів і електронних листів. Це ваше універсальне рішення для 3-кратного збільшення продуктивності контакт-центру за рахунок цілісного покращення роботи агента, покращення взаємодії з клієнтами та підвищення рентабельності інвестицій вашого контакт-центру. Основні продукти Convin: 1. Система управління якістю: це ваше універсальне рішення для прослуховування дзвінків, рандомізатора (для вибірки), аудиту дзвінків і спеціального звітування. Залишайте аудіо- та відеокоментарі для інтуїтивно зрозумілого відгуку та швидкого автоматичного надсилання звітів і відгуків. 2. Автоматична перевірка якості: Виключіть випадкову вибірку, упередженість людини та неточні оцінки за допомогою автоматичної перевірки якості. Відстежуйте кожну розмову, включаючи дзвінки, чати та електронні листи, щоб зрозуміти продуктивність агента та призначити коучинг. 3. Система управління навчанням. Використовуйте навчання агентів за допомогою надійної LMS, що включає ручне навчання, базу знань, оцінювання та курси. Створюйте персоналізовані оцінки для агентів, збагачуйте базу знань необхідною інформацією та відстежуйте участь агентів у тренінгах. 4. Автоматизований коучинг: підніміть коучинг колл-центру на одну сходинку вище за допомогою цільового автоматизованого коучинга однорангового зв’язку. Отримайте контроль над навчальними сеансами кол-центру, які автоматично призначаються штучним інтелектом на основі розмов із найефективнішими агентами. Скоротіть час прийому агента на 60% і підвищте річну рентабельність інвестицій кол-центру. 5. Аналіз поведінки під час розмови: відстежуйте й аналізуйте тенденції виграшів і програшів, що лежать в основі взаємодії між агентом і клієнтом, і використовуйте поведінку, дії та фрази під час виклику, щоб укласти більше прибуткових угод. Відтворіть виграшну поведінку та виключіть програшну поведінку, щоб стимулювати успішний і прогресивний бізнес. 6. Розвідка клієнтів: розкрийте приховану інформацію під час дзвінків клієнтів за допомогою розвідки клієнтів. Знайдіть ключові слова та фрази, які призвели до виграних і програних угод. Слухайте розмови клієнтів, щоб дізнатися про конкурентів, цілі, особливості продукту, конкуренцію та настрої. 7. Інтелект розмови: вивільніть приховані шахти цінної інформації за кожною розмовою між агентом і клієнтом. Отримайте цінну інформацію для прийняття більш стратегічних рішень і результатів для бізнесу. Зменште кількість повторюваних і зайвих завдань, таких як конспектування, введення даних тощо.
Zipteams
zipteams.com
Інтелектуальні кімнати для переговорів, розроблені для внутрішніх відділів продажів і роботи з клієнтами, які надають інформацію про клієнта в реальному часі, інформацію та рекомендації, щоб зробити зустрічі з клієнтами більш цікавими та плідними.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI допомагає контакт-центрам підвищити дохід і утримати клієнтів за допомогою AI-аналізу. Enthu.AI забезпечує 100% моніторинг розмов з клієнтами, автоматично виявляє важливу взаємодію та допомагає якісним командам підвищити продуктивність агентів за допомогою персоналізованого й точного коучингу та навчання. Enthu.AI, призначений як для отримання прибутку, так і для функцій підтримки, допомагає оптимізувати роботу агента, що призводить до помітного підвищення ефективності перевірки якості дзвінків, оцінки задоволеності клієнтів, адаптації нових агентів, а також часу навчання та навчання агентів, що в кінцевому підсумку впливає на дохід. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://enthu.ai
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt — це платформа кол-центру, яка керує агентами в режимі реального часу, усуває суб’єктивність і автоматизує контроль якості під час кожного дзвінка, щоб напряму покращити результати вашого бізнесу. Усуньте невизначеність під час дзвінків і надайте своїм агентам можливість працювати в режимі реального часу.
Verint
verint.com
Verint допомагає найвідомішим світовим брендам будувати міцні відносини з клієнтами, об’єднуючи роботу, дані та досвід у межах підприємства. Завдяки такому підходу бренди можуть орієнтуватися та процвітати, адаптуючись до майбутнього робочого середовища, усуваючи неефективність, спричинену роз’єднанням організацій та даних, і послідовно забезпечувати диференційований досвід у масштабі кожної взаємодії. Рішення Verint допомагають брендам усунути прогалину, яка виникає, коли їм бракує ресурсів, необхідних для надання досвіду, який відповідає очікуванням клієнтів. Усунення цього розриву в потенціалі взаємодії™ допомагає їм будувати тривалі відносини з клієнтами та досягати реальних результатів у бізнесі. Платформа Verint Customer Engagement ґрунтується на останніх досягненнях у галузі штучного інтелекту та аналітики, відкритої інтеграції та науки про залучення клієнтів, щоб задовольнити постійно зростаючі, постійно змінювані потреби споживачів. Вони допомагають своїм клієнтам отримати ще більшу віддачу від своїх інвестицій у технології, тісно співпрацюючи з широкою екосистемою рішень і партнерів. Завдяки Verint бренди можуть нарешті розкрити потенціал залучення клієнтів у кожній сфері бізнесу, щоб надавати постійно диференційований досвід своїм клієнтам і співробітникам, і робити це в масштабі для досягнення відчутних бізнес-результатів. Глобальна присутність • Штаб-квартира в Мелвіллі, штат Нью-Йорк, з понад 40 офісами по всьому світу • Завдяки 4500 відданим професіоналам і глобальній партнерській мережі Усунення розриву в потенціалі залучення Сьогодні перед брендами постає завдання забезпечувати якісну взаємодію з клієнтами через десятки каналів залучення, сотні шляхів клієнта та мільйони взаємодій – усе з тією самою командою та ресурсами. Це призводить до розриву можливостей залучення. Рішення Verint унікально спрямовані на усунення цього розриву.
Capturi
capturi.ai
Capturi — це провідне скандинавське розмовне програмне забезпечення AI, призначене для автоматичного аналізу взаємодії вашої компанії з потенційними клієнтами, клієнтами та громадянами. Це передове рішення штучного інтелекту дає вам унікальну інформацію, яку можна швидко перетворити на вимірну цінність. Capturi пропонує три ключові рішення, які перетворюють клієнтський досвід на цінний актив: Insights надає корисну статистику на основі даних, яка допоможе вашій команді повністю розкрити свій потенціал, підвищити рівень задоволеності клієнтів, утримати їх і працювати ефективніше. Ці ідеї також закладають основу для автоматизації робочих процесів. Помічник діє як другий пілот для ваших агентів, гарантуючи, що вони мають правильну інформацію для надання швидких і точних відповідей. Помічник розуміє проблему клієнта та пропонує необхідне рішення, щоб агенти були добре підготовлені, коли вони відповідають на дзвінок. AI Agent обробляє рутинні запити, дозволяючи вашій команді зосередитися на більш складних завданнях. Відповіді AI Agent базуються на перевірених найкращих практиках із ваших попередніх розмов. Якщо ви бажаєте розпочати розмову з нашою командою та побачити платформу для ознайомлення з перших рук, двері завжди відкриті, тому не соромтеся зайти на каву за адресою Ankersgade 12e, 1.tv в Орхусі C, Данія.
Ender Turing
enderturing.com
Ендер Тюрінг визначає найефективніших у дзвінках, чатах і відеозустрічах. Використовуйте його, щоб надавати найкращі практики найкращих виконавців кожному працівнику для самостійного навчання та спостерігати за зростанням продуктивності. Ендер Тьюрінг веде ваші відділи продажів і обслуговування клієнтів до підвищення доходів і кращого обслуговування клієнтів.
Voyc
voyc.ai
Voyc дозволяє регульованим компаніям перевіряти 100% взаємодії контакт-центру за допомогою нашого програмного забезпечення штучного інтелекту для аналітики мовлення, допомагаючи підвищити операційну ефективність, уловлювати скарги, виявляти вразливих клієнтів і забезпечувати виняткову взаємодію з клієнтами. З огляду на зростаючий регуляторний тиск і недовіру споживачів, для компаній, що надають фінансові послуги, стало обов’язковим контролювати 100% взаємодії з клієнтами. Це надто знайоме завдання: як компанії можуть гарантувати, що 100% дзвінків клієнтів ефективно відстежуються для забезпечення якості й у спосіб, який є масштабованим, економічно ефективним і об’єктивно точним? Voyc допомагає компаніям автоматично визначати взаємодію, яка має нормативне значення, наприклад скарги та вразливих клієнтів, вказує на дзвінки, які потребують особливої уваги, покращує роботу агентів і автоматизує робочі процеси контролю якості. Обіцяючи швидке впровадження, простоту використання та безпеку банківського рівня, Voyc тут, щоб революціонізувати ваші процеси забезпечення якості.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помічник для віртуальних зустрічей. Equal Time виходить за рамки транскрипції зустрічі та автоматизованих дій, щоб сприяти більш інклюзивним зустрічам. Наша технологія допомагає вам використовувати тихіші голоси та отримувати персоналізовані рекомендації щодо того, як покращити своє лідерство. Перегляньте деталі зустрічі пізніше за допомогою стенограми з можливістю пошуку та обміну. Отримайте уявлення про вартість вашої зустрічі з оцінкою понесених витрат. Використовуйте айсбрейки, таймери зустрічей і раунди, щоб оживити свої зустрічі. Почніть безкоштовно вже сьогодні! www.equaltime.io Заснована у 2021 році двома жінками-техніками, компанія Equal Time швидко розширилася до команди відданих справі та талановитих людей, які захоплюються підвищенням продуктивності та інклюзивності в цифровому робочому просторі. У Equal Time наша місія чітка – ми прагнемо революціонізувати спосіб взаємодії та співпраці команд під час віртуальних зустрічей, сприяючи розвитку культури рівності та ефективності. Забезпечуючи чітку комунікацію, ретельне ведення записів і більш справедливу участь, Equal Time дає можливість командам процвітати в сучасному цифровому робочому просторі.
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io — це помічник із зустрічей AI для команд розробки продуктів. — Створює порядок денний — Проводить ефективніші зустрічі — Робить нотатки зустрічей, стенограми та відео зі штучним інтелектом — Шаблони, розроблені для зустрічей із продуктами (стандап, планування, дослідження користувачів тощо) — Записує елементи дій та оновлює вашу дошку (Jira, Asana тощо) — Миттєве сховище командних рішень (Confluence, Notion, Docs) Автоматизуйте свою насичену роботу та зосередьтеся на створенні речей. Підтримується Atlassian, Zoom і Y Combinator.
Convirza
convirza.com
Convirza — це перша корпоративна платформа для відстеження та оптимізації викликів. Щоб задовольнити зростаючий попит на інформацію про телефонні взаємодії, ми поєднуємо традиційне відстеження дзвінків із потужним аналізом телефонних дзвінків. Convirza використовує технологію розпізнавання мовлення та складні алгоритми для вимірювання якості потенційних клієнтів, вимірювання конверсій і вжиття заходів за допомогою повної автоматизації маркетингу. Ми допомагаємо досвідченим маркетологам приймати кращі рішення, покращувати ціни закриття та покращувати взаємодію з клієнтами, збільшуючи дохід. Ми обслуговуємо провідні національні та міжнародні бренди в сфері автомобільної промисловості, охорони здоров’я, гостинності, дому та фінансових послуг. Розроблені для підприємств будь-якого розміру, медіа/видавничих агентств, кол-центрів тощо, ми надаємо рішення для запису дзвінків і даних, які допомагають відстежувати та аналізувати дзвінки, щоб зрозуміти наміри та поведінку абонента. Нещодавно компанія випустила революційну платформу для оптимізації телефонного маркетингу зі своєї штаб-квартири в Сілікон-Слоупс, штат Юта.
Knowtworthy
knowtworthy.com
Зустрічі відстій. Але вони не повинні. Knowtworthy надає такі функції продуктивності зустрічей, як обмін хвилинами в реальному часі та спільне редагування, щоб допомогти вам і вашій команді проводити ефективні зустрічі.
Meetric
meetric.com
Записуйте, аналізуйте та оптимізуйте торгові зустрічі легко й ефективно за допомогою штучного інтелекту, щоб збільшити дохід і статистику. Просто зв’яжіться з Teams, Zoom або Google Meet або вийдіть на новий рівень, скориставшись нашою платформою для зустрічей, створеною для продажу.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace є світовим лідером у сфері мовного та мовного штучного інтелекту. Ми вчимо машини розуміти людську мову та розмовляти нею. Ми обробляємо мільярди хвилин мовних даних на рік і є піонерами в області голосових технологій і генеративного штучного інтелекту, які застосовуються до мови. Gridspace — це компанія прикладного штучного інтелекту та творці Grace. Ми створюємо корисну голосову технологію та програмне забезпечення ШІ для контакт-центрів. Ми обслуговуємо провідні контакт-центри вже більше десяти років.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка використовує потужність автоматизації голосу AI для покращення взаємодії з клієнтами. Завдяки голосовим помічникам зі штучним інтелектом ваш кол-центр може здійснювати якісні дзвінки, як у людини, з блискавичною швидкістю, автоматично збираючи та аналізуючи дані, щоб охопити та активізувати більше клієнтів. AI Rudder допомагає кол-центрам зменшити витрати шляхом автоматизації повторюваних завдань і зниження робочого навантаження на агентів. Це звільняє агентів від зосередження на тому, що можуть робити лише люди. У довгостроковій перспективі AI Rudder прагне переосмислити майбутнє ділового спілкування.
MightyCall
mightycall.com
Колл-центр MightyCall, створений командою з понад 20-річним досвідом у сфері віртуальної телефонії, легко адаптується до робочого процесу вашого бізнесу. Наші настроювані налаштування гарантують, що рішення відповідає вашим унікальним потребам, спрощуючи спілкування та збільшуючи дохід. Видатні властивості: інструменти зворотного зв’язку в режимі реального часу, виділені робочі області супервізора та детальні звіти про продуктивність агентів забезпечують ефективне керування та глибокий аналіз ефективності. Ефективна обробка викликів: Ефективні функції керування викликами та багаторівневі системи IVR забезпечують безперебійну та оперативну відповідь на запити клієнтів. Спрощене ведення записів: стенограми голосової пошти полегшують довідку та ефективні подальші дії. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс: зручний інтерфейс містить ці надійні функції, спрощуючи навігацію та роботу. Непохитна підтримка: наша віддана команда підтримки готова допомогти з підтримкою в режимі реального часу або будь-якими іншими проблемами, підкреслюючи нашу відданість вашому задоволенню. Виберіть MightyCall для партнерства, яке підніме ваше ділове спілкування на нову висоту в ландшафті віртуальної телефонії.
Allego
allego.com
Allego є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для отримання прибутку. GO, сучасна платформа Allego Revenue Enablement, об’єднує команди з продажів, підтримки та маркетингу, щоб забезпечити досвід, який шукають покупці B2B — на єдиній комплексній платформі. Завдяки своїй запатентованій технології платформа GO гарантує, що відділи доходів підбирають потрібний вміст, готові команди продажів впевнено перемагати та взаємодіяти з покупцями належним чином у потрібний час для швидшого циклу продажів і збільшення прибутку. Allego є надійним вибором для однієї чверті компаній, що входять до рейтингу Dow Jones Industrial Average, 5 із 15 найбільших банків США, 4 із 8 найбільших страхових компаній, 4 із 5 найбільших світових компаній із виробництва медичного обладнання, 6 із 10 найбільших компаній з управління капіталом, 5 з 5 найбільших компаній з управління активами та багато інших глобальних підприємств. Дізнайтеся більше про можливість отримання прибутку, яка завойовує продавців і покупців на Allego.com. Майже 1 мільйон професіоналів використовують Allego, щоб революціонізувати спосіб навчання, навчання, співпраці та продажу, чи то для надання зворотного зв’язку один одному через асинхронне відео, чи для вдосконалення своїх навичок за допомогою інструктажу на основі ШІ та однорангової співпраці. Дізнайтеся більше про Allego та рух, який ми створюємо, на allego.com.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Aviso
aviso.com
Aviso AI — це інтегрована платформа доходів, яка допомагає сучасним торговим організаціям і відділам доходів укладати більше угод, стимулювати зростання доходів і зменшувати ризики завдяки запатентованим інструкціям штучного інтелекту. Будучи лідером у галузі операційних рішень для отримання доходів на основі штучного інтелекту, Aviso AI є єдиним гравцем із найповнішим набором інтелектуальних інструментів і рішень для відділів продажів, маркетингу та успіху клієнтів, які розкривають приховані можливості отримання прибутку від кожного клієнта. Платформу Aviso AI можна розділити на шість основних стовпів: 1) Прогнозне прогнозування 2) Інтелект угод 3) Інтелект активності та стосунків 4) Інтелект розмов. 5) GTM і співпраця з клієнтами. 6) Автоматизація CRM. Наша платформа є гнучкою та масштабованою для налаштування будь-якої складної ієрархії клієнтів. Керівники відділу продажів, менеджери та представники отримують вигоду від використання нашого інструменту управління процесами, прогнозуванням, співробітництвом у угодах і спілкуванням. За допомогою Aviso відділи продажів можуть встановлювати цілі, уніфікувати прогнози, керувати угодами та коригувати курс на успіх. В епоху віртуальних продажів команди продажів заслуговують на платформу, яка допоможе їм успішно працювати віддалено. Платформа Aviso, яка базується на передових Auto-ML, NLP і глибокій базі даних часових рядів, поєднує в собі найкраще від людського та штучного інтелекту для керування продажами. Такі компанії, як Honeywell, Dell, LaunchDarkly, Elastic, RingCentral, Microsoft GitHub, FireEye, досягли чудових результатів, використовуючи Aviso, наприклад, у середньому на 20% збільшили відсоток виграшних угод. Знайдіть свій дохід True North із Aviso AI.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus від ZoomInfo — це платформа Conversation Intelligence на базі штучного інтелекту, яка фіксує й аналізує всі ваші взаємодії з клієнтами під час телефонних дзвінків, відеозустрічей і електронної пошти, щоб ваша команда влучила.
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє краще спілкуватися з клієнтами та отримувати статистичні дані. Він працює під час дзвінків клієнтів, записує, транскрибує та аналізує розмову, щоб надавати продавцям корисні поради в режимі реального часу, допомагаючи їм дотримуватися найкращих практик і уникати дорогих помилок. Після кожного дзвінка Colibri створює підсумок зустрічі зі штучним інтелектом і пропонує наступні кроки. Він також надає аналітику дзвінків, корисну для продавців і менеджерів, які прагнуть визначити області для вдосконалення. Підвищте ефективність, інтегрувавши Colibri із Salesforce: автоматично реєструйте дзвінки та нотатки зі штучного інтелекту в Salesforce після кожної зустрічі. Звільніть свою команду від завдань адміністратора, щоб вони могли витрачати більше часу на укладення угод. Щоб дізнатися більше, відвідайте colibri.ai
Demodesk
demodesk.com
Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані завдання та оптимізує весь процес продажу, дозволяючи торговим представникам зосередитися на налагодженні відносин і укладанні угод. Такі функції, як автоматичне планування, створення нотаток у реальному часі та інтеграція CRM, оптимізують ефективність і продуктивність. За допомогою Demodesk спеціалісти з продажу можуть надати захоплюючі демонстрації продукту, які виходять за рамки простих слайд-шоу. Платформа пропонує революційні можливості спільного використання екрана та інтерактивні можливості для створення захоплюючого та персоналізованого досвіду для потенційних клієнтів, що сприяє підвищенню залученості та вищим коефіцієнтам конверсії. Такі функції, як відстеження або інтегровані підручники та бойові картки, дають змогу коучингувати в реальному часі під час віртуальних дзвінків. Платформа пропонує комплексні функції аналітики та звітності, які надають практичну інформацію про ефективність продажів. Озброївшись цими цінними даними, керівники продажів можуть приймати рішення на основі даних, оптимізувати процеси продажів і визначати сфери, які потрібно вдосконалити. Компанії будь-якого розміру покладаються на нас, щоб оцифрувати продажі, підвищити продуктивність і збільшити дохід. Ключові результати від наших клієнтів: +25% економія часу на ручних завданнях (Pipedrive) ↑ 2x коефіцієнт конверсії (Clark) +30% вищий дохід на продавця (Treatwell) ↑ 3x підвищення продуктивності агента (Eigensonne) Для отримання додаткової інформації відвідайте demodesk.com .
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — це голосовий помічник зі штучним інтелектом, який допомагає транскрибувати, конспектувати нотатки та виконувати дії під час зустрічей. Наш помічник зі штучного інтелекту, Фред, інтегрується з усіма провідними платформами для веб-конференцій у світі, такими як Zoom, Google Meet, Webex і Microsoft Teams, а також із бізнес-додатками, такими як Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce тощо. Запис: миттєво записуйте зустрічі на всіх основних платформах веб-конференцій. Запросіть Світлячків або дозвольте автоматично захопити їх. Транскрибувати: Fireflies може транскрибувати живі зустрічі або аудіофайли, які ви завантажуєте. Переглядайте стенограми та слухайте аудіо одночасно. Підбиття підсумків: AI Super Summaries надає вам детальні огляди зустрічей, плани, нотатки зустрічі, ключові слова та завдання. Швидко відстежуйте та переглядайте всю зустріч за 5 хвилин! Співпрацюйте: додавайте коментарі та позначайте важливі моменти під час дзвінків, щоб товариші по команді могли їх легко переглядати. Пошук: перегляньте годинний дзвінок менш ніж за 5 хвилин. Фільтруйте за завданнями, датами, показниками та іншими важливими темами. Інтеграція: ваші нотатки, стенограми та записи зустрічей є більш цінними, коли вони автоматично синхронізуються з інструментами та платформами, які ви вже використовуєте. Реєструйте нотатки зустрічей, стенограми та записи у своїх програмах CRM і для співпраці, як-от Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier тощо. Аналіз: Conversation Intelligence дає статистичні дані про час розмови, тенденції тем, настрої та багато іншого. Інтелектуальний пакет розмов дозволяє визначити, що під час викликів працює, а що ні. Статистика допоможе вам навчити вашу команду продажів укладати більше угод. Вони допомагають вашим рекрутерам швидше наймати кращих талантів, визначаючи тенденції під час співбесід з кандидатами. Уся ваша організація може створювати кращі продукти, налаштовуючись на голос вашого клієнта. Дізнайтеся, які повідомлення працюють, а які ні, у взаємодії з клієнтами та командою.
Gong.io
gong.io
Переглянути більше. Зрозумійте більше. Виграй більше. Платформа Revenue Intelligence Platform (від Gong) трансформує організації завдяки точному розумінню взаємодії з клієнтами для підвищення ефективності бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і прискорення зростання доходів. Це дозволяє компаніям фіксувати, розуміти та реагувати на всі взаємодії з клієнтами в єдиній інтегрованій платформі. Платформа Gong Revenue Intelligence Platform використовує власну та запатентовану технологію штучного інтелекту, щоб точно розуміти взаємодію з клієнтами, щоб підвищити видимість, сприяти прийняттю рішень і узгодити стратегії в організаціях з досягти успішних результатів. Тисячі інноваційних компаній, як-от Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio та Zillow, довіряють Gong для забезпечення реальності своїх клієнтів. Gong — приватна компанія зі штаб-квартирою в районі затоки Сан-Франциско. Аудиторія користувачів програмного забезпечення G2 поставила Gong №1 у списку «100 найкращих програмних продуктів» за 2021 та 2022 рр. Gong також було визнано в семи додаткових списках G2 Best Of, зокрема: №1 у списку «Продукти з найвищим рівнем задоволення» №1 у Топ-50 Корпоративні продукти №1 у 50 найкращих продуктах середнього ринку Найкращі продукти для продажу Продукти для малого бізнесу Продукти, що швидко розвиваються. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.gong.io.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання динамічних підказок і спонукань для конверсії продажів. Він також дає змогу лідерам продажів завдяки інтелектуальному управлінню метаданими зустрічей і аналітиці ефективності продажів.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai, лідер у галузі дотримання вимог і інтелекту розмов на основі штучного інтелекту, є єдиним рішенням на ринку, що забезпечує аналітику розмов у реальному часі та автоматизовану відповідність для відділів продажів і обслуговування клієнтів. Gryphon керує кожною розмовою за допомогою інтелектуальних даних у реальному часі, щоб забезпечити найкращий у своєму класі досвід як для агентів, так і для кінцевих користувачів. Власний механізм відповідності Gryphon автоматично перевіряє всі вихідні повідомлення на відповідність TCPA, зборам, державним, федеральним та іншим спискам заборонених дзвінків, щоб підприємства могли отримувати прибуток, уникаючи дорогих комісій за невідповідність. Здатність Gryphon бути на шляху дзвінка надає рекомендації в реальному часі та необхідний вміст за допомогою промовлених ключових слів і дає агентам миттєве бачення якості дзвінка за допомогою вдосконаленого аналізу настроїв. Gryphon.ai надає можливість щоразу створювати ідеальну розмову!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Invoca
invoca.com
Invoca — це платформа для отримання прибутку, яка об’єднує команди маркетингу та продажів, щоб допомогти їм відстежувати й оптимізувати шлях до покупки, щоб збільшити дохід. Використовуючи комплексну платформу отримання прибутку з глибокою інтеграцією з провідними технологічними платформами, команди з доходів можуть краще пов’язувати свої оплачені медіа-інвестиції безпосередньо з доходом, покращувати цифрову взаємодію та забезпечувати найкращий досвід покупців для збільшення продажів. Завдяки Invoca провідні споживчі бренди, зокрема AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha та Verizon, отримують неймовірні результати на основі незаперечних даних. Invoca залучила 184 мільйони доларів США від провідних венчурних капіталістів, зокрема Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Партнери з розвитку та Salesforce Ventures. Invoca допомагає компаніям збільшити доходи, відкриваючи нові дані від дзвінків, щоб вони могли залучати та утримувати більше клієнтів за менші гроші. Завдяки платформі отримання прибутку Invoca компанії досягають неймовірних результатів: * Маркетингові групи, як-от команда Rogers Communications, підвищують якість потенційних клієнтів і знижують витрати на придбання на 82% * Контакт-центри, такі як у MoneySolver, підвищують продуктивність агентів і коефіцієнти конверсії на 100% * Підприємства з кількома локаціями, такі як Renewal by Andersen, збільшують кількість зустрічей, призначених по телефону, майже на 50%
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge надає просте у використанні розмовне розвідувальне рішення, яке показує, які маркетингові кампанії та канали генерують вхідні дзвінки та текстові повідомлення, що відбувалося під час цих розмов, і дозволяє приймати рішення на основі даних для покращення ефективності цифрового маркетингу та максимізації прибутку. Marchex Marketing Edge допомагає оптимізувати цінність кожного вхідного дзвінка чи текстового повідомлення, починаючи від маршрутизації викликів і закінчуючи результатами викликів.
Aircall
aircall.io
Aircall — це платформа для спілкування та залучення клієнтів, призначена для відділів продажів і підтримки. Це повністю хмарне голосове рішення, просте у використанні, надійне та інтегроване з усіма CRM та критично важливими інструментами для бізнесу та спілкування, такими як Salesforce, HubSpot, Intercom, Slack, Gong та багатьма іншими. Завдяки поєднанню потужного програмного забезпечення та відданих своїй справі людей Aircall допомагає малим і середнім підприємствам підвищити продуктивність і перетворити задоволеність клієнтів і працівників на ключову рушійну силу зростання. Aircall розширив свій міжнародний відбиток і наразі нараховує понад 700 співробітників із 40 національностей у 6 офісах і був названий одним із найкращих місць для роботи Built In. Як частина списку Deloitte Fast 500, Aircall досягла статусу кентавра після того, як на початку 2022 року забезпечила понад 100 мільйонів доларів щорічного регулярного доходу.
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone — це простий телефон для спільної роботи для компаній. Розроблений як інтуїтивно зрозумілий і ефективний, це надійне та потужне хмарне рішення для дзвінків і обміну повідомленнями, яке змінює спосіб керування клієнтами та контактами вашої команди. Завдяки глибокій інтеграції та можливостям конфігурування OpenPhone допомагає компаніям використовувати продуктивність і задоволеність клієнтів для стимулювання зростання. Доступно на Mac, Windows, Web, iOS і Android.
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам і студентам бути більш зосередженими, співпрацювати та ефективніше під час зустрічей, інтерв’ю, лекцій та будь-де, де відбуваються важливі розмови.
Outreach
outreach.io
Outreach — це провідна платформа для реалізації продажів, яка допомагає командам, орієнтованим на ринок, ефективно створювати та передбачувано закривати більше конвеєрів. Наша платформа використовує автоматизацію та штучний інтелект, щоб допомогти лідерам доходів підвищити ефективність і результативність усіх видів діяльності та персоналу, пов’язаних із виходом на ринок, протягом усього циклу отримання прибутку. Outreach є єдиною компанією, яка пропонує залучення до продажів, аналітичну інформацію про доходи та функціональні можливості операцій з доходами на єдиній платформі. Понад 5500 компаній, у тому числі Zoom, Siemens, Okta, DocuSign і McKesson, покладаються на Outreach для отримання доходів своїх організацій. Outreach – це приватна компанія, розташована в Сіетлі, штат Вашингтон, з офісами по всьому світу. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.outreach.io.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Balto
balto.ai
Balto об’єднує агентів із штучним інтелектом, щоб забезпечити кращі розмови, які приносять результати. Найефективніші контакт-центри довіряють корпоративним рішенням Balto в режимі реального часу, щоб запобігти втраченим можливостям продажів, дорогим помилкам у відповідності та негативному досвіду клієнтів. З Balto результати вражають: - National General Insurance збільшила кількість конверсій продажів на 16% - AmTrust покращила оцінки CSAT на 25% - Arsenal Business Growth скоротила час на 83% - Florida Window & Door збільшила коефіцієнт конверсії та кількість зустрічей на 30% - Junkluggers зменшили тривалість розмови на 6% Розширте можливості своїх агентів і супервайзерів, щоб клієнти були задоволені, збільшили дохід і краще утримання. Дізнайтесь більше на balto.ai
Jiminny
jiminny.com
Jiminny допомагає комерційним командам максимізувати свої доходи за допомогою аналізу розмов. За допомогою Jiminny ви можете записувати, транскрибувати та аналізувати розмови, надаючи вам доступ до цінної інформації про клієнтів і повну видимість ефективності. Jiminny — єдиний партнер, який перетворює чудових лідерів продажів у чудових інструкторів із продажу, що дає вам змогу внести справжні зміни у ваші команди продажів і створити високоефективні команди, які приносять дохід.
EvaluAgent
evaluagent.com
Кожна взаємодія має значення, коли йдеться про розуміння, підвищення та диференціацію клієнтського досвіду (CX). EvaluAgent допомагає покращити CX, аналізуючи 100% взаємодій – від дзвінків і електронних листів до веб-чатів, квитків і соціальних мереж. Жодного каменя не залишилося на камені, що дає вам практичну інформацію, якою можна поділитися з вашою організацією, і здатність лазерно зосередити зусилля з контролю якості на взаємодії, яку необхідно контролювати, і розробці агентів. EvaluAgent допомагає компаніям у всьому світі: * Подолати прогалину в розумінні Визначайте взаємодію, яку необхідно контролювати, зі 100% охопленням у всіх каналах, виявляйте інформацію за допомогою аналізу настроїв і візуалізуйте прогрес за допомогою значущих інформаційних панелей * Підніміть свій підхід до контролю якості Зменште упередженість вибору за допомогою автоматично призначених взаємодій, використовуйте випробувані системи показників і автоматизуйте оцінки якості за допомогою SmartScore * Забезпечення відчутних покращень CX Інтегруйте з низкою кращих у своєму класі платформ WFM і допоможіть агентам вдосконалюватися, поєднуючи коучинг, навчання та звітність для справді об’єднаного підходу * Залучайте та мотивуйте своїх агентів Надайте агентам прозорий доступ до їхніх власних даних і цілей, гейміфікуйте визнання та винагороди, а також сприяйте двосторонньому спілкуванню – все це на одній платформі Подумайте про evaluagent як про свого другого пілота QA на базі ШІ. Використовуйте інтелектуальні дані від кожної взаємодії, щоб зрозуміти, підвищити та диференціювати свій клієнтський досвід у масштабі – і при цьому ніколи не забувати про цінність людського дотику.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Зробіть CX своєю найбільшою перевагою за допомогою програмного забезпечення для бізнес-дзвінків CloudTalk. Телефонуйте безпосередньо за допомогою CloudTalk, отримуйте доступ до всіх даних клієнтів і автоматизуйте завдання. Відчуйте майбутнє бізнес-дзвінків із CloudTalk. Отримайте доступ до понад 160 міжнародних номерів, підвищте ефективність дзвінків до 87% і заощадьте час вашої команди на те, що справді важливо — підвищення рівня задоволеності клієнтів. Здійснюйте та приймайте дзвінки безпосередньо за допомогою функції Click-to-Call CloudTalk. Усуньте повторювані завдання та автоматизуйте робочі процеси. Синхронізуйте контактні дані, минулі взаємодії, записи дзвінків і SMS в обох системах за допомогою легкої двосторонньої синхронізації. Налаштуйте свої налаштування та взаємодію з клієнтами за допомогою понад 35 інтеграцій. Виберіть спосіб реєстрації вхідних, вихідних і пропущених викликів за допомогою розширених функцій реєстрації викликів. Записуйте важливу інформацію безпосередньо в CRM наприкінці кожного виклику за допомогою функції транскрипції мовлення в текст. Отримайте повний огляд взаємодій, синхронізуючи SMS-повідомлення, надіслані з CloudTalk на ваш обліковий запис CRM, гарантуючи, що жодна важлива інформація не буде пропущена під час укладання угод. Дізнайтеся, як CloudTalk може надати вам неперевершений контроль над досвідом клієнтів і почніть відповідати їхнім очікуванням уже сьогодні. Заплануйте демонстрацію з одним із наших спеціалістів сьогодні!
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений для того, щоб зробити процеси зустрічей більш ефективними та проникливими. Цей інструмент забезпечує автоматичний відеозапис зустрічей у поєднанні з можливостями транскрипції на основі штучного інтелекту, щоб полегшити перегляд і розуміння змісту зустрічі пізніше. Окрім цього, MeetGeek включає такі функції, як автоматичні підсумки, які допомагають користувачам ефективно отримувати основні моменти зустрічей без потреби переглядати години вмісту. Інструмент також використовує штучний інтелект для виділення та виділення ключових тем із кожної зустрічі, забезпечуючи швидкий спосіб надолужити минулі події. Функція пошуку дозволяє користувачам легко отримувати доступ до минулих зустрічей, записів, стенограм і основних моментів з одного місця. MeetGeek також наголошує на командній співпраці, дозволяючи спільні правила щодо вмісту зустрічей. Його функція «інтелектуальних розмов» забезпечує аналітику на основі штучного інтелекту для продажів і розуміння клієнтів, отриманих під час зустрічей. Крім того, MeetGeek підвищує продуктивність завдяки можливостям автоматизації, автоматично синхронізуючи запис і виділення з системами користувачів. Спеціальні параметри брендування дозволяють користувачам зробити так, щоб досвід зустрічі відповідав іміджу їх бренду. Утиліта MeetGeek охоплює низку ролей, від відділу продажів до відділу кадрів, а також підходить для різних типів професійних дзвінків, включаючи дзвінки клієнтам та співбесіди.