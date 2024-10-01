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Програмне забезпечення Conversation Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Колумбія
Програмне забезпечення Conversation Intelligence (CI) записує, транскрибує та оцінює дзвінки з продажу. Вивчаючи ці дзвінки, програмне забезпечення CI визначає ключові слова та теми розмов, дозволяючи користувачам швидко переходити до певних моментів у записаних розмовах про продаж для поглибленого аналізу. Підприємства можуть використовувати програмне забезпечення CI для документування важливих дискусій із потенційними покупцями, визначення потенційно ризикованих або невідповідних тем для розмов, надання вказівок новим торговим представникам на основі передового досвіду та вивчення різноманітних варіантів використання, отриманих на основі аналізу та транскрипції розмов про продажі.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — це голосовий помічник зі штучним інтелектом, який допомагає транскрибувати, конспектувати нотатки та виконувати дії під час зустрічей. Наш помічник зі штучного інтелекту, Фред, інтегрується з усіма провідними платформами для веб-конференцій у світі, такими як Zoom, Google Meet, Webex і M...
MightyCall
mightycall.com
Кол-центр MightyCall, створений командою з понад 20-річним досвідом у сфері віртуальної телефонії, легко адаптується до робочого процесу вашого бізнесу. Наші настроювані налаштування гарантують, що рішення відповідає вашим унікальним потребам, спрощуючи спілкування та збільшуючи дохід. Видатні власт...
Traq.ai
traq.ai
У світі, де покупці поінформовані більше, ніж будь-коли, виграти більше угод — це не стільки виконання сценарію, скільки розуміння пріоритетів і проблемних моментів вашого потенційного клієнта. Завдяки запису розмов, транскрипції та аналізу штучного інтелекту платформа розмови Traq.ai витягує з кожн...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустріче...
Balto
balto.ai
Balto об’єднує агентів із штучним інтелектом, щоб забезпечити кращі розмови, які приносять результати. Найефективніші контакт-центри довіряють корпоративним рішенням Balto в режимі реального часу, щоб запобігти втраченим можливостям продажів, дорогим помилкам у відповідності та негативному досвіду к...
Kixie
kixie.com
Kixie — це платформа для залучення продажів, яка підвищує продуктивність команди продажів завдяки наднадійним, легко автоматизованим дзвінкам і текстовим повідомленням для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho та інших провідних CRM. Телефонуйте або надсилайте SMS-повідомлення на номери з вашої CRM а...
Meetric
meetric.com
Записуйте, аналізуйте та оптимізуйте торгові зустрічі легко й ефективно за допомогою штучного інтелекту, щоб збільшити дохід і статистику. Просто зв’яжіться з Teams, Zoom або Google Meet або вийдіть на новий рівень, скориставшись нашою платформою для зустрічей, створеною для продажу.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone — це простий телефон для спільної роботи для компаній. Розроблений як інтуїтивно зрозумілий і ефективний, це надійне та потужне хмарне рішення для дзвінків і обміну повідомленнями, яке змінює спосіб керування клієнтами та контактами вашої команди. Завдяки глибокій інтеграції та можливостям...
Outreach
outreach.io
Outreach — це провідна платформа для реалізації продажів, яка допомагає командам, орієнтованим на ринок, ефективно створювати та передбачувано закривати більше конвеєрів. Наша платформа використовує автоматизацію та штучний інтелект, щоб допомогти лідерам доходів підвищити ефективність і результатив...
Gong.io
gong.io
Переглянути більше. Зрозумійте більше. Виграй більше. Платформа Revenue Intelligence Platform (від Gong) трансформує організації завдяки точному розумінню взаємодії з клієнтами для підвищення ефективності бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і прискорення зростання доходів. Це дозволяє компа...
Aircall
aircall.io
Aircall — це просте у використанні хмарне телефонне рішення з функціями, створеними для кращого спілкування. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть розмову в будь-якій точці світу вже сьогодні. Без апаратного забезпечення. Ніяких головних болів. Aircall вписується у ваші існуючі робочі процеси ...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Зробіть CX своєю найбільшою перевагою за допомогою програмного забезпечення для бізнес-дзвінків CloudTalk. Телефонуйте безпосередньо за допомогою CloudTalk, отримуйте доступ до всіх даних клієнтів і автоматизуйте завдання. Відчуйте майбутнє бізнес-дзвінків із CloudTalk. Отримайте доступ до понад 160...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений для того, щоб зробити процеси зустрічей більш ефективними та проникливими. Цей інструмент забезпечує автоматичний відеозапис зустрічей у поєднанні з можливостями транскрипції на основі штучного інтелекту, щоб полегшити перегляд і розуміння зм...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — це інструмент на основі штучного інтелекту, створений для революції в веденні нотаток під час зустрічей. Він фокусується на миттєвому підведенні підсумків зустрічей, дозволяючи користувачам зосередитися на розмовах, а не документувати деталі. Інструмент працює шляхом запису, т...
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє краще спілкуватися з клієнтами та отримувати статистичні дані. Він працює під час дзвінків клієнтів, записує, транскрибує та аналізує розмову, щоб надавати продавцям корисні поради в режимі реального часу, допомагаючи їм дотриму...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає в режимі реального часу практичну та масштабовану статистику, усува...
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus від ZoomInfo — це платформа Conversation Intelligence на базі штучного інтелекту, яка фіксує й аналізує всі ваші взаємодії з клієнтами під час телефонних дзвінків, відеозустрічей і електронної пошти, щоб ваша команда влучила.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані за...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успішної роботи клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, записуємо та призначаємо дії, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подал...
Salesroom
salesroom.com
Відчуйте потужність Salesroom, нашої платформи для відеоконференцій на основі штучного інтелекту. Salesroom не лише відстежує залучення покупців, але й навчає передовим практикам віртуального спілкування. Завдяки доступу до вашої бази знань у режимі реального часу Salesroom призначений для покращенн...
Sybill
sybill.ai
Sybill — це інструмент на базі штучного інтелекту, який допомагає командам GTM (виходу на ринок) покращувати комунікацію з продажу та обмін повідомленнями. Інструмент аналізує мову тіла покупців під час телефонних розмов, щоб зрозуміти, що їх резонує. Після кожного дзвінка з продажу Sybill створює ...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — це розмовна розвідувальна платформа, яка допомагає командам продажів підвищити продуктивність і зменшити витрати на придбання. Інструмент дає торговим представникам підказки в режимі реального часу під час розмови, щоб допомогти їм краще залучити клієнтів. Платформа дає менеджерам і то...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання ...
Allego
allego.com
Allego є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для отримання прибутку. GO, сучасна платформа Allego Revenue Enablement, об’єднує команди з продажів, підтримки та маркетингу, щоб забезпечити досвід, який шукають покупці B2B — на єдиній комплексній платформі. Завдяки своїй запате...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — це глобальний постачальник аналітики розмов, який надає маркетологам дані для прийняття впевнених стратегічних рішень. Понад 100 000 користувачів, у тому числі The Washington Post, Verizon Connect і ServiceMaster, покладаються на CTM для прийняття рекламних рішень на основі дан...
Aviso
aviso.com
Aviso AI — це інтегрована платформа доходів, яка допомагає сучасним торговим організаціям і відділам доходів укладати більше угод, стимулювати зростання доходів і зменшувати ризики завдяки запатентованим інструкціям штучного інтелекту. Будучи лідером у галузі операційних рішень для отримання доходів...
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — це платформа для аналізу розмов, яка пропонує розробникам транскрипцію в режимі реального часу та аналітику неструктурованих даних розмов за допомогою передових моделей глибокого навчання. Інструмент надає рішення для різних галузей промисловості, таких як розвідка про доходи, заходи та ...
Echo AI
echoai.com
Pathlight — це провідна платформа Conversation Intelligence на базі GenAI, яка допомагає підприємствам виявляти приховані відомості, можливості та ризики глибоко в розмовах із клієнтами. Pathlight є першою компанією, яка повністю використовує можливості великих мовних моделей (LLM), щоб переглядати ...
Jiminny
jiminny.com
Jiminny допомагає комерційним командам максимізувати свої доходи за допомогою аналізу розмов. За допомогою Jiminny ви можете записувати, транскрибувати та аналізувати розмови, надаючи вам доступ до цінної інформації про клієнтів і повну видимість ефективності. Jiminny — єдиний партнер, який перетвор...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ — це спеціально створене рішення для інтеграції обміну повідомленнями в цифровий шлях клієнта та полегшення спілкування з клієнтами через обмін повідомленнями та соціальні канали в масштабі. Надаючи цифрове рішення для залучення клієнтів для каналів обміну повідомленнями, Verint по...
Cordless
cordless.io
Cordless — це сучасний хмарний колл-центр для команд підтримки клієнтів із вбудованим розмовним інтелектом. Cordless надає комплексне рішення для команд підтримки клієнтів, щоб спілкуватися з клієнтами по телефону та збирати глибокі висновки з розмов. Завдяки стандартним транскрипціям, аналізу настр...
Laxis
laxis.com
Націлений на оптимізацію розмов із клієнтами, Laxis — це AI Meeting Assistant, створений для того, щоб допомогти командам із доходів отримувати ключову інформацію під час їхньої взаємодії та підвищувати ефективність у різних комерційних сферах. Інструмент використовує систему штучного інтелекту, що...
Attention
attention.tech
Attention — це спеціалізована платформа штучного інтелекту (AI), призначена для підвищення продуктивності відділів продажів. Це інструмент, спрямований на розширення можливостей вашої CRM і ваших відділів продажів, надаючи низку інструментів для аналізу, навчання та ефективності. Attention збирає т...
Ender Turing
enderturing.com
Ендер Тюрінг визначає найефективніших у дзвінках, чатах і відеозустрічах. Використовуйте його, щоб надавати найкращі практики найкращих виконавців кожному працівнику для самостійного навчання та спостерігати за зростанням продуктивності. Ендер Тьюрінг веде ваші відділи продажів і обслуговування кліє...
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker записує ваш дзвінок з продажу, створює високоякісні нотатки та синхронізує їх із вашою CRM. Автоматично. Wudpecker підвищує вашу продуктивність завдяки: - Автоматичному створенню нотатки зі слів клієнта. - Економія понад 5 годин на тиждень на адміністративній роботі, як-от ручному оновленн...
Avoma
avoma.com
Avoma — це наскрізний помічник зі штучним інтелектом для зустрічей для команд, які працюють із клієнтами. Його технологія на основі штучного інтелекту допомагає командам, які працюють із клієнтами, отримувати важливу інформацію про клієнтів до, під час і після важливих зустрічей. Avoma аналізує думк...
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge надає просте у використанні розмовне розвідувальне рішення, яке показує, які маркетингові кампанії та канали генерують вхідні дзвінки та текстові повідомлення, що відбувалося під час цих розмов, і дозволяє приймати рішення на основі даних для покращення ефективності цифрового ...
Convin
convin.ai
Convin — це програмне забезпечення контакт-центру з підтримкою штучного інтелекту, яке використовує інтелектуальні розмови для запису, транскрипції та аналізу розмов клієнтів. Convin підтримує багатоканальні контакт-центри та перевіряє якість дзвінків, чатів і електронних листів. Це ваше універсальн...
Scratchpad
scratchpad.com
Відстежуйте зміни в конвеєрі та швидше оновлюйте Salesforce. Scratchpad — це сучасний досвід для представників і лідерів, який робить керування процесом, перевірку угод, коучинг і прогнозування швидким, простим і чудовим.
Modjo
modjo.ai
Місія Modjo полягає в тому, щоб революціонізувати спосіб роботи торгових організацій і стати лідером у сфері Conversation Intelligence в Європі. Платформа Modjo допомагає компаніям покращити бізнес-стратегію та реалізацію, виявляючи ключову інформацію в усіх взаємодіях між клієнтами та потенційними ...
Convirza
convirza.com
Convirza — це перша корпоративна платформа для відстеження та оптимізації викликів. Щоб задовольнити зростаючий попит на інформацію про телефонні взаємодії, ми поєднуємо традиційне відстеження дзвінків із потужним аналізом телефонних дзвінків. Convirza використовує технологію розпізнавання мовлення ...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати ї...
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai, лідер у галузі дотримання вимог і інтелекту розмов на основі штучного інтелекту, є єдиним рішенням на ринку, що забезпечує аналітику розмов у реальному часі та автоматизовану відповідність для відділів продажів і обслуговування клієнтів. Gryphon керує кожною розмовою за допомогою інтелек...
Knowtworthy
knowtworthy.com
Зустрічі відстій. Але вони не повинні. Knowtworthy надає такі функції продуктивності зустрічей, як обмін хвилинами в реальному часі та спільне редагування, щоб допомогти вам і вашій команді проводити ефективні зустрічі.
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io — це помічник із зустрічей AI для команд розробки продуктів. — Створює порядок денний — Проводить ефективніші зустрічі — Робить нотатки зустрічей, стенограми та відео зі штучним інтелектом — Шаблони, розроблені для зустрічей із продуктами (стандап, планування, дослідження користувачів тощ...
Capturi
en.capturi.com
Розмови про створення цінностей починаються тут. Будучи провідною платформою для аналізу розмов у Скандинавії, Capturi перетворює розмови клієнтів у конкретну та вимірювану цінність за допомогою ШІ та вдосконалених алгоритмів машинного навчання. Проаналізувавши понад 30 мільйонів розмов клієнтів від...
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt — це програмне забезпечення для керування дзвінками в режимі реального часу, яке допомагає вашій команді зробити все правильно з першого разу, забезпечуючи відповідність вимогам, знижуючи ризики та направляючи агентів під час кожного дзвінка. Усуньте невизначеність під час дзвінків і надайт...
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI допомагає контакт-центрам підвищити дохід і утримати клієнтів за допомогою AI-аналізу. Enthu.AI забезпечує 100% моніторинг розмов з клієнтами, автоматично виявляє важливу взаємодію та допомагає якісним командам підвищити продуктивність агентів за допомогою персоналізованого й точного коучин...
Zipteams
zipteams.com
Інтелектуальні кімнати для переговорів, розроблені для внутрішніх відділів продажів і роботи з клієнтами, які надають інформацію про клієнта в реальному часі, інформацію та рекомендації, щоб зробити зустрічі з клієнтами більш цікавими та плідними.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace є світовим лідером у сфері мовного та мовного штучного інтелекту. Ми вчимо машини розуміти людську мову та розмовляти нею. Ми обробляємо мільярди хвилин мовних даних на рік і є піонерами в області голосових технологій і генеративного штучного інтелекту, які застосовуються до мови.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помічник для віртуальних зустрічей. Equal Time виходить за рамки транскрипції зустрічі та автоматизованих дій, щоб сприяти більш інклюзивним зустрічам. Наша технологія допомагає вам використовувати тихіші голоси та отримувати персоналізовані рекомендації щодо того, як покращити своє ...
Voyc
voyc.ai
Voyc дозволяє регульованим компаніям перевіряти 100% взаємодії контакт-центру за допомогою нашого програмного забезпечення штучного інтелекту для аналітики мовлення, допомагаючи підвищити операційну ефективність, уловлювати скарги, виявляти вразливих клієнтів і забезпечувати виняткову взаємодію з кл...