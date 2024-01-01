Програмне забезпечення Conversation Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Ангола

Gridspace

gridspace.com

Gridspace є світовим лідером у сфері мовного та мовного штучного інтелекту. Ми вчимо машини розуміти людську мову та розмовляти нею. Ми обробляємо мільярди хвилин мовних даних на рік і є піонерами в області голосових технологій і генеративного штучного інтелекту, які застосовуються до мови.