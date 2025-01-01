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Програмне забезпечення для оплати підрядника
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Програмне забезпечення для оплати підрядника - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для оплати підрядників дозволяє роботодавцям надсилати цифрові платежі незалежним підрядникам і фрілансерам. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям платити працівникам, які не є працівниками, через прямі депозити, платіжні картки, інтеграцію платіжного процесора або цифрові гаманці. Він забезпечує дотримання відповідних податкових кодексів і правил без необхідності використання паперових чеків, електронних таблиць або платіжного програмного забезпечення, не призначеного спеціально для платежів підрядникам. Деякі платіжні рішення для підрядників адаптовані для внутрішніх платежів у межах однієї країни, як-от Сполучені Штати, а інші підтримують міжнародні платежі в кількох валютах. Компанії, які зазвичай використовують це програмне забезпечення, включають ті, які покладаються на підрядників, яких часто називають працівниками концертів або 1099 працівників, у таких галузях, як охорона здоров’я, готельний бізнес, роздрібна торгівля та будівництво. Співробітники відділу кадрів використовують ці платформи для обробки платежів і дотримання податкового законодавства, а підрядники часто можуть отримати доступ до коштів і відстежувати прибутки через портал на платформі.

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Square

Square

squareup.com

Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio – безкоштовна платіжна платформа для підприємств, яка дозволяє оплачувати рахунки, планувати платежі та інтегруватися з QuickBooks.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.

Contra

Contra

contra.com

Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti автоматизує процеси рахунків та глобальних платежів для бізнесу, зменшуючи ручну роботу та помилки при управлінні фінансовими операціями.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket - платформа для управління незалежними підрядниками, що дозволяє організовувати роботу, управляти оплатами та відповідністю.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.

Branch app

Branch app

branchapp.com

Додаток Branch допомагає підприємствам швидше виплачувати зарплату, надаючи працівникам безкоштовний банківський рахунок та інструменти для управління фінансами.

Veem

Veem

veem.com

Veem - онлайн-платформа для глобальних платежів, що дозволяє підприємствам надсилати та отримувати гроші в понад 100 країнах у 70 валютах.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp - сучасна платформа для виплат заробітної плати, дотримання законодавства та пільг для засновників. Автоматизує реєстрацію податків та compliance.

Patriot

Patriot

patriotsoftware.com

Додаток Patriot дозволяє американським бізнесам вести облік онлайн з можливістю створення рахунків, прийому платежів і імпорту банківських транзакцій.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.

Useme

Useme

useme.com

Useme - платформа для компаній і фрілансерів, що спрощує виставлення рахунків і міжнародне співробітництво, без потреби у зареєстрованому бізнесі.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

Borderless AI - це платформа для автоматизації зарплат, управління міжнародними працівниками та HR-процесів в понад 170 країнах.

Dots

Dots

dots.dev

Dots – це API, який дозволяє бізнесу легко виплачувати гонорари підрядникам через кілька рядків коду, керуючи всіма етапами цього процесу.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk – це система управління фрілансерами, що дозволяє компаніям управляти підрядниками, призначати завдання та автоматизувати платежі.

Plane

Plane

plane.com

Plane управляє виплатами, пільгами та дотриманням правил для компаній США, спрощуючи найм, адаптацію та оплату працівників і підрядників у всьому світі.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla - це платформа для безпечних банківських переказів, що дозволяє підприємствам керувати ACH-транзакціями з високим рівнем безпеки.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.

Ruul

Ruul

ruul.io

Ruul допомагає бізнесам спростити роботу з фрілансерами, забезпечуючи управління рахунками і платежами, що дозволяє зосередитися на основній діяльності.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass - платформа для управління віддаленими командами, що спрощує процеси onboarding, заробітної плати та фінансових послуг у 150 країнах.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst - платформа для управління працівниками та підрядниками у 180+ країнах, що забезпечує легкість найму, обробки заробітної плати та дотримання законодавства.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo - це додаток для фрілансерів, який спрощує управління фінансами, виставлення рахунків, облік та звітність про податки.

Everee

Everee

everee.com

Everee - платформа для оплати праці, що дозволяє швидко виплачувати зарплату працівникам щодня, включаючи вихідні та свята.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global полегшує міжнародний найм, управління зарплатою та дотримання законодавства, спрощуючи роботу з працівниками та підрядниками у 185 країнах.

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