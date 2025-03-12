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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для оплати підрядника - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для оплати підрядників дозволяє роботодавцям надсилати цифрові платежі незалежним підрядникам і фрілансерам. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям платити працівникам, які не є працівниками, через прямі депозити, платіжні картки, інтеграцію платіжного процесора або цифрові гаманці. Він забезпечує дотримання відповідних податкових кодексів і правил без необхідності використання паперових чеків, електронних таблиць або платіжного програмного забезпечення, не призначеного спеціально для платежів підрядникам. Деякі платіжні рішення для підрядників адаптовані для внутрішніх платежів у межах однієї країни, як-от Сполучені Штати, а інші підтримують міжнародні платежі в кількох валютах. Компанії, які зазвичай використовують це програмне забезпечення, включають ті, які покладаються на підрядників, яких часто називають працівниками концертів або 1099 працівників, у таких галузях, як охорона здоров’я, готельний бізнес, роздрібна торгівля та будівництво. Співробітники відділу кадрів використовують ці платформи для обробки платежів і дотримання податкового законодавства, а підрядники часто можуть отримати доступ до коштів і відстежувати прибутки через портал на платформі.