Програмне забезпечення для оплати підрядника - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для оплати підрядників дозволяє роботодавцям надсилати цифрові платежі незалежним підрядникам і фрілансерам. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям платити працівникам, які не є працівниками, через прямі депозити, платіжні картки, інтеграцію платіжного процесора або цифрові гаманці. Він забезпечує дотримання відповідних податкових кодексів і правил без необхідності використання паперових чеків, електронних таблиць або платіжного програмного забезпечення, не призначеного спеціально для платежів підрядникам. Деякі платіжні рішення для підрядників адаптовані для внутрішніх платежів у межах однієї країни, як-от Сполучені Штати, а інші підтримують міжнародні платежі в кількох валютах. Компанії, які зазвичай використовують це програмне забезпечення, включають ті, які покладаються на підрядників, яких часто називають працівниками концертів або 1099 працівників, у таких галузях, як охорона здоров’я, готельний бізнес, роздрібна торгівля та будівництво. Співробітники відділу кадрів використовують ці платформи для обробки платежів і дотримання податкового законодавства, а підрядники часто можуть отримати доступ до коштів і відстежувати прибутки через портал на платформі.
Запит на новий застосунок
Worksome
worksome.com
Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.
Everee
everee.com
Everee — це платіжна платформа для працівників, яка дозволяє легко платити людям щодня — навіть у вихідні та святкові дні — перевага, яку люблять працівники. Ми знімаємо всю напружену роботу, пов’язану з нарахуванням заробітної плати, тож ви можете заплатити людям за лічені секунди та повернутися до ведення свого бізнесу. Використовуйте нашу платформу, щоб керувати працівниками та оплачувати їх, або скористайтеся нашими технологічними рішеннями, включаючи API та вбудовані компоненти, щоб оплачувати працівників 1099 і W-2 у масштабі. І якщо ви хочете швидко платити працівникам, але ви змушені чекати тижнями або навіть довше, щоб отримати зарплату від ваших клієнтів, ми допоможемо вам подолати цю прогалину. Ми виплачуємо працівникам за вас. Ви платите нам пізніше, після виставлення рахунків.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — це найпотужніша та найпростіша у використанні глобальна платформа для адаптації та нарахування заробітної плати для глобальних команд. Наше бачення полягає в тому, щоб створити світ, де будь-хто може працювати з будь-якого місця, маючи доступ до пільг і фінансових послуг. Усунувши складність процесу, ми переосмислюємо нарахування заробітної плати та переваги для перспективних компаній і віддалених команд. Для компаній наше комплексне рішення допомагає вам контролювати весь життєвий цикл віддаленої роботи, дозволяючи легко підключати, оплачувати та керувати віддаленими командами в 150 країнах. Для команд і підрядників RemotePass гарантує, що ви отримаєте оплату вчасно та в обраному вами способі оплати та у валюті, а наш супердодаток надає безперешкодний доступ до провідних фінансових послуг і переваг — незалежно від того, де ви знаходитесь у світі. Наша команда зосереджена на користувальницькому досвіді, і ми використовуємо складний продукт із UX споживчого рівня. Ми дуже дбаємо про те, щоб дозволити відділам кадрів і фінансам уникнути ручної роботи та дотримуватися вимог, щоб ви могли зосередитися на залученні та утриманні найкращих світових талантів. Замовте демо-версію сьогодні, щоб дізнатися, як RemotePass може зробити вашу реєстрацію та нарахування зарплати справді легкими. RemotePass: зареєструйтесь і платіть будь-кому, де завгодно.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst наймає ваших штатних працівників і/або підрядників від вашого імені в понад 180 країнах. Немає необхідності витрачати місяці й десятки тисяч доларів на створення місцевої організації для роботи з вашими найкращими талантами. Оплачуйте, керуйте та залучайте штатних працівників і/або підрядників, використовуючи контракти, що відповідають місцевим вимогам, уникаючи ризиків неправильної класифікації, проходження аудитів відповідності та керування своєю міжнародною робочою силою в одному місці.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk – це система управління фрілансерами, що дозволяє компаніям управляти підрядниками, призначати завдання та автоматизувати платежі.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global прискорює майбутнє роботи за кордоном. Його глобальна робоча платформа спрощує досвід роботодавця та талантів, щоб працювати з будь-ким, будь-де та будь-яким чином. Роботодавці та таланти взаємодіють лише одним клацанням миші за допомогою власної хмарної технології управління робочою силою, що підтримується персоналізованим досвідом і неперевершеним глобальним масштабом. Velocity Global є найбільшим відомим роботодавцем (також відомим як International PEO) у 185 країнах і в усіх 50 Сполучених Штатах, тому понад 1000 брендів покладаються на Velocity Global для створення глобальних команд без витрат або складності створення іноземних юридичних осіб або державної реєстрації. Компанія пропонує додаткові послуги, включно з незалежним підрядником для оцінки робочої сили та Agent of Record (AoR) для оптимізації платежів підрядникам. Відома аналітична компанія NelsonHall назвала Velocity Global «Лідером» у рейтингу «Глобальний роботодавець із рекордними послугами». У компанії, заснованій у 2014 році, працюють сотні співробітників на шести континентах.
Asanify
asanify.com
Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безпечній хмарній платформі. Використовуючи Plane, ви можете надсилати платежі підрядникам у понад 240 країнах за оптимальними курсами обміну. План вважає, що міжнародні підрядники повинні мати такий самий досвід роботи з оплатою праці, як і працівники США. Ми надсилаємо платежі безпосередньо на банківські рахунки підрядників, щоб вони могли знімати гроші зі своїх власних рахунків без клопоту чи комісії за зняття електронних гаманців. Хочете наймати працівників замість підрядників? За допомогою Plane ви можете легко найняти співробітників на повний робочий день у понад 100 країнах без необхідності створювати місцеві організації. Plane обробляє документи з працевлаштування, утримує податки тощо, щоб вам не довелося цього робити. На відміну від багатьох EOR, Plane вірить у просте ціноутворення без прихованих комісій. Ви сплачуєте фіксовану щомісячну плату. Не знаєте, чи найняти члена команди як співробітника чи підрядника? Plane підтримує обидва варіанти з першого дня, і наша команда експертів із задоволенням підкаже вам найкращий варіант для ваших потреб, без порядку денного.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI - це платформа для автоматизації зарплат, управління міжнародними працівниками та HR-процесів в понад 170 країнах.
Dots
dots.dev
Dots — це зручний для розробників API, який дозволяє компаніям платити своїм підрядникам лише за допомогою кількох рядків коду. Незалежно від того, чи це працівники концертів, як-от водії Uber, продавці на ринках, як-от Etsy, чи просто ваш місцевий різноробочий – Dots повністю абстрагує складність виплат. Ми керуємо всім процесом: збором інформації (KYC), платежами через будь-яку залізницю (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, міжнародні та багато інших) і навіть подання податкових форм! Dots дозволяє розробникам отримувати виплати лише за кілька годин, а не за багато місяців, як зазвичай.
Warp
joinwarp.com
Warp — це сучасна платформа для нарахування заробітної плати, дотримання вимог і пільг, створена для засновників. Ми перевели всі державні податкові реєстрації та відповідність на автопілот, щоб вам більше ніколи не потрібно було входити на інший веб-сайт .gov.
Contra
contra.com
Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.
Branch app
branchapp.com
Додаток Branch допомагає підприємствам швидше виплачувати зарплату, надаючи працівникам безкоштовний банківський рахунок та інструменти для управління фінансами.
Skuad
skuad.io
Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.
Useme
useme.com
Useme - платформа для компаній і фрілансерів, що спрощує виставлення рахунків і міжнародне співробітництво, без потреби у зареєстрованому бізнесі.
YunoJuno
yunojuno.com
Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.
Gusto
gusto.com
Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.
Xolo
xolo.io
Xolo - це додаток для фрілансерів, який спрощує управління фінансами, виставлення рахунків, облік та звітність про податки.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti автоматизує процеси рахунків та глобальних платежів для бізнесу, зменшуючи ручну роботу та помилки при управлінні фінансовими операціями.
Oyster
oysterhr.com
Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.
Ruul
ruul.io
Ruul пропонує комплексне рішення для компаній, щоб оптимізувати свою діяльність під час роботи з фрілансерами та незалежними підрядниками. Виконуючи різні адміністративні завдання, як-от виставлення рахунків і керування платежами субпідрядників, Ruul дозволяє підприємствам зосередитися на своїй основній діяльності. Ruul добре підходить для цілого ряду підприємств, особливо тих, які працюють у цифровій економіці. Він ідеально підходить для: - Стартапів і малих і середніх підприємств (МСП), які шукають ефективні субпідрядні рішення та рішення для фінансового управління. - Цифрові агентства та медіакомпанії, яким потрібні гнучкі рішення для управління талантами та оплати. - Платформи та спільноти, які регулярно співпрацюють із фрілансерами та незалежними підрядниками. Понад 10 000 компаній і 70 000 фрілансерів по всьому світу покладаються на Ruul, щоб керувати своєю роботою та фінансовими відносинами бездоганним і відповідним чином.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket - платформа для управління незалежними підрядниками, що дозволяє організовувати роботу, управляти оплатами та відповідністю.
Veem
veem.com
Veem - онлайн-платформа для глобальних платежів, що дозволяє підприємствам надсилати та отримувати гроші в понад 100 країнах у 70 валютах.
Square
squareup.com
Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться ваша команда, Remote забезпечує найкращий досвід із надійними глобальними рішеннями щодо працевлаштування. Наш неперевершений захист інтелектуальної власності та першокласні заходи безпеки забезпечать вам спокій у глобальному масштабі. Крім того, Remote пропонує фіксовану модель ціноутворення без прихованих комісій, що допомагає вам ефективно керувати своїм бюджетом, зосереджуючись на розвитку бізнесу.
Patriot
patriotsoftware.com
Бухгалтерське програмне забезпечення Patriot дозволяє американським компаніям та їхнім бухгалтерам керувати своїми книгами онлайн. У Patriot є два варіанти обліку: 1. Облік Basic: 20 доларів США на місяць 2. Облік Premium: 30 доларів США на місяць За допомогою обох варіантів ви можете виставляти рахунки необмеженій кількості клієнтів, платити 1099 постачальникам і підрядникам, приймати платежі кредитними картками, автоматично імпортувати свій банк транзакції та інше! А також одним натисканням кнопки отримайте доступ до простих у користуванні фінансових звітів, включаючи звіти про прибутки та збитки та баланси вашої компанії.
Melio
meliopayments.com
Melio – безкоштовна платіжна платформа для підприємств, яка дозволяє оплачувати рахунки, планувати платежі та інтегруватися з QuickBooks.
Justworks
justworks.com
Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla - це платформа для безпечних банківських переказів, що дозволяє підприємствам керувати ACH-транзакціями з високим рівнем безпеки.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
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