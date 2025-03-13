Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для керування підрядниками
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для керування підрядниками - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування підрядниками розроблено, щоб допомогти компаніям ефективно керувати аутсорсинговими роботами, які виконуються підрядниками або субпідрядниками. Ці рішення допомагають відстежувати ефективність і продуктивність, а також організовувати робочі замовлення та керувати ними. Вони особливо корисні для компаній, які залежать від підрядників щодо спеціальних навичок і досвіду для виконання конкретних завдань і проектів. Це програмне забезпечення гарантує, що завдання відповідають стандартам компанії, і допомагає з випуском форм 1099, керуванням завданнями та відстеженням виконання. Інструменти управління підрядниками широко використовуються в таких галузях, як будівництво, роздрібна торгівля, ресторани, енергетика, комунальні послуги тощо.

Запит на новий застосунок


Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.

Contra

Contra

contra.com

Contra – це мережна платформа для незалежних працівників, що надає можливості фрілансу та управління проектами з гнучкими умовами роботи.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket - платформа для управління незалежними підрядниками, що дозволяє організовувати роботу, управляти оплатами та відповідністю.

ServiceChannel

ServiceChannel

servicechannel.com

Додаток ServiceChannel дозволяє керівникам об'єктів ефективно управляти послугами ремонту та обслуговування від комерційних підрядників на єдиній платформі.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.

Avetta

Avetta

avetta.com

Додаток Avetta забезпечує управління ризиками у ланцюгах поставок, включаючи кваліфікацію постачальників та моніторинг компетентності працівників.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Multiplier - це платформа для управління глобальним наймом і зарплатою, що спрощує процеси адаптації, виплат та дотримання законодавства в різних країнах.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

Borderless AI - це платформа для автоматизації зарплат, управління міжнародними працівниками та HR-процесів в понад 170 країнах.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk – це система управління фрілансерами, що дозволяє компаніям управляти підрядниками, призначати завдання та автоматизувати платежі.

Plane

Plane

plane.com

Plane управляє виплатами, пільгами та дотриманням правил для компаній США, спрощуючи найм, адаптацію та оплату працівників і підрядників у всьому світі.

Thera

Thera

getthera.com

Thera — це екосистема додатків для управління грошима. Включає платіжні рішення, банківські послуги та оплату рахунків для глобальних команд.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.

Ruul

Ruul

ruul.io

Ruul допомагає бізнесам спростити роботу з фрілансерами, забезпечуючи управління рахунками і платежами, що дозволяє зосередитися на основній діяльності.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass - платформа для управління віддаленими командами, що спрощує процеси onboarding, заробітної плати та фінансових послуг у 150 країнах.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst - платформа для управління працівниками та підрядниками у 180+ країнах, що забезпечує легкість найму, обробки заробітної плати та дотримання законодавства.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo - це додаток для фрілансерів, який спрощує управління фінансами, виставлення рахунків, облік та звітність про податки.

HireArt

HireArt

hireart.com

HireArt - це додаток для керування контрактними працівниками з функціями для рекрутингу, управління постачальниками та фрілансерами в одному інтерфейсі.

ContractHub

ContractHub

contracthub.com

ContractHub допомагає командам швидко створювати, узгоджувати та керувати документами, знижуючи час обробки до 80%, автоматизуючи робочі процеси.

Sonovate

Sonovate

sonovate.com

Sonovate - це платформа для факторингу, яка допомагає компаніям отримувати гроші з рахунків-фактур швидко та просто.

Lancerkit

Lancerkit

lancerkit.com

LancerKit - це рішення для управління бізнесом, яке допомагає фрілансерам і малим компаніям спростити облік рахунків, пропозицій та документів.

ISNetworld

ISNetworld

isnetworld.com

ISNetworld - платформа для управління безпекою, дотриманням стандартів та ризиками підрядників в різних сферах.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.